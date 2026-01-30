วิธีที่ฉันเปลี่ยนการรายงาน CSAT ใน ClickUp ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและนำไปปฏิบัติได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วย ClickUp Super Agent

ผู้นำด้านการสนับสนุนส่วนใหญ่จะบอกคุณว่า: ข้อเสนอแนะจาก CSAT นั้นมีค่าดั่งทองคำ
ตัวหนังสือเล็กๆ? มันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณรู้วิธีขุดค้นมันเท่านั้น
รายงาน CSAT ใน ClickUp: เปลี่ยนทะเลของตั๋วให้กลายเป็นสัญญาณที่ชัดเจน
หากคุณอยู่ในทีมสนับสนุน คุณคงรู้สึกได้ถึงความรู้สึกนี้: แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทุกคำตอบกลายเป็นงาน และทันใดนั้นคุณก็กำลังจ้องมองรายการตั๋วที่ยาวเหยียดที่คุณ ควร อ่าน... แต่ไม่มีเวลาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
นี่คือวิธีที่ CSAT กลายเป็นเสียงรบกวนอย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อสงสัยว่าข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่า แต่กลับติดอยู่ในกระบวนการทำงานที่ช้าในการตรวจสอบ ยากต่อการสรุป และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอ
ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นทุกสัปดาห์ เรามีสัญญาณจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องและน่าทึ่ง แต่การเปลี่ยนงานเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและสามารถแบ่งปันได้นั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อและง่ายที่จะเลื่อนไปทำทีหลัง
ดังนั้นฉันจึงสร้าง ClickUp Super Agent—CSAT Reporting Super Agent ของฉัน—เพื่อ:
- ดึงงานสำรวจ CSAT จากลิสต์เฉพาะ
- ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการสนับสนุนของเราที่จัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs
- กลุ่มความคิดเห็นตามหัวข้อ
- สร้างรายงานพร้อมนำเสนอผู้บริหารได้ในไม่กี่นาที แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง
ผลลัพธ์สำหรับทีมของฉัน: ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วขึ้น รูปแบบที่ชัดเจนขึ้น และมีเวลามากขึ้นในการลงมือทำจริงกับสิ่งที่ลูกค้าของเราบอกเรา
ฉันได้สาธิตกระบวนการทั้งหมดในClickUp Community Webinar แล้ว ให้ฉันพาคุณไปดูในบทความนี้เลย!
ฉันคือใคร: ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนที่หลงใหลในประสบการณ์ของลูกค้า
ฉันอยู่ในทีมสนับสนุนของ ClickUp มาเป็นเวลา 4 ปีครึ่งแล้ว เช่นเดียวกับผู้นำฝ่ายสนับสนุนและ IC หลายคน ฉันยึดถือค่านิยมหลักหนึ่งข้อ: มอบประสบการณ์ลูกค้า(CX)ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ทุกการตอบกลับของ CSAT คือสัญญาณโดยตรงจากลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำงานได้ดี และสิ่งที่ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, หรือการสื่อสารของเราอาจล้มเหลว ก่อนที่ฉันจะสร้างตัวแทนนี้ขึ้นมา เราได้มีฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรายงาน CSAT ใน ClickUp แล้ว:
- ระบบอัตโนมัติเปลี่ยนแบบสำรวจ CSATแต่ละรายการเป็นงานใน ClickUp
- รายการ CSAT ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะจะรวบรวมงานตอบกลับทั้งหมด
- เกณฑ์การประเมินการสนับสนุนโดยละเอียดในเอกสาร ClickUp Doc กำหนดว่า "ดี" ควรเป็นอย่างไร
บนกระดาษ การตั้งค่าของเราฟังดูเหมาะสมอย่างยิ่ง: ทุกการตอบกลับ CSAT กลายเป็นงาน ทั้งหมดในที่เดียว ในความเป็นจริง มันสร้างคอขวดใหม่ขึ้นมา
ความท้าทายของ CSAT: ข้อเสนอแนะยอดเยี่ยม แต่ข้อมูลเชิงลึกช้า
ทีมของเราต้องเผชิญกับ:
- การวิเคราะห์ที่ใช้เวลานาน: การอ่านแบบสำรวจทุกฉบับ การติดแท็กหัวข้อ และการเขียนสรุปใช้เวลานานเกินไป
- การตีความที่ไม่สอดคล้องกัน: คนต่าง ๆ ดึงประเด็นหลักที่แตกต่างกันออกมา โดยเฉพาะเมื่อสแกนอย่างรวดเร็ว
- รูปแบบที่ซ่อนอยู่: ธีมต่าง ๆ มองเห็นได้ยากเมื่อความคิดเห็นถูกฝังอยู่ทั่วหลายสิบตั๋ว
เราต้องการสิ่งที่เร็วกว่า, สม่ำเสมอมากขึ้น, และสามารถทำซ้ำได้. และเราต้องการสิ่งนี้โดยไม่สูญเสียความละเอียดอ่อนของคำแนะนำจากมนุษย์จริง.
นั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้ฉันสร้าง CSAT Reporting Super Agent ของฉันขึ้นมา
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีความเข้าใจบริบททั้งหมดของ Workspace ของคุณ พวกเขาสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้อย่างอิสระ และคุณสามารถแชทกับพวกเขา มอบหมายงาน และ @mention พวกเขาเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ได้—เหมือนกับที่คุณทำกับมนุษย์
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถควบคุมได้ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใดได้ และใครในเวิร์กสเปซของคุณที่สามารถเรียกใช้และจัดการเครื่องมือเหล่านั้นได้
ออกแบบตัวแทนสุดยอดรายงาน CSAT ของฉันใน ClickUp
หากมีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทน ก็คือ: คุณไม่ควรเริ่มต้นด้วยปัญหาที่คลุมเครือ คุณต้องกำหนดปัญหาให้ชัดเจน เพื่อให้ AI ของคุณรู้ว่าต้องแก้ไขอะไร
ดังนั้นฉันจึงทำ: ฉันต้องการเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าลูกค้าของเรากำลังพูดอะไรและเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นหัวข้อที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
จากนั้น ฉันได้ออกแบบ Super Agent ให้ทำ งานเดียวได้อย่างยอดเยี่ยม
นี่คือแผนที่เส้นทางที่ฉันทำตามอย่างเคร่งครัด:
1. เริ่มต้นด้วยพันธกิจที่ชัดเจน
ตัวแทนของฉันมีชื่อที่ตรงไปตรงมา: "CSAT Reporting Super Agent" มันอาจจะไม่หรูหรา แต่ชัดเจน และนั่นสามารถสร้างความแตกต่างได้เมื่อคุณมีคลังตัวแทนระดับซูเปอร์นับพันคนอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ! 😅
ฉันได้กำหนดภารกิจของตัวแทนไว้ดังนี้ (ใช่, ใน ภาษาธรรมชาติ โดยไม่มีการเขียนโค้ด):
- อ่านงานสำรวจ CSAT จากรายการเฉพาะ
- ใช้เกณฑ์การประเมินการสนับสนุนที่มีอยู่ของเรา
- สรุปสิ่งที่กำลังดำเนินไปได้ดี
- พื้นที่ผิวที่มีโอกาส
- เสนอขั้นตอนต่อไปสำหรับทีม
🔑 ประเด็นสำคัญ: ยิ่งคุณระบุปัญหาได้เฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ตัวแทนก็จะสามารถช่วยเหลือคุณได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แทนที่จะพยายามสร้างผู้ช่วย AI ที่ทำทุกอย่าง ฉันได้สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รู้แน่ชัดว่าจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลประเภทใดและรายงานผลอย่างไร
2. เชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ต่อไป ฉันเชื่อมต่อ Super Agent ของฉันกับบริบทจริงที่อยู่ใน ClickUp:
- รายการ CSAT: รายการเฉพาะที่แต่ละแบบสำรวจจะกลายเป็นงานใน ClickUp
- เอกสารเกณฑ์การประเมิน:เอกสาร ClickUpที่กำหนดเกณฑ์การประเมินการสนับสนุนลูกค้าของเรา
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง:ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการให้คะแนน CSAT ที่เก็บคะแนนความพึงพอใจจริง
ในคำแนะนำของฉัน ฉันบอกตัวแทนว่าต้องอ่านจากรายการใดและใช้เอกสารใดเป็นเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ฉันยังระบุด้วยว่าฟิลด์ที่กำหนดเองใดที่บรรจุการให้คะแนนดาว เนื่องจากตัวแทนมีพื้นฐานจากข้อมูลพื้นที่ทำงานจริง ไม่ใช่ชุดข้อมูลทั่วไป จึงสามารถ:
- กรองคะแนนตามวันที่ที่แต่ละงานสำรวจถูกสร้างขึ้น
- นับจำนวนการให้คะแนนห้าดาวที่ได้รับ
- ดึงประเด็นหลักที่สอดคล้องกันจากข้อความ
นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทแทนที่จะต้องการให้คุณคัดลอกทุกอย่างไปวางในหน้าต่างแชท
และนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าของเราชื่นชอบเกี่ยวกับAI ของ ClickUp เช่นกัน:
ระบบ AI ภายในงานมีประโยชน์มาก ช่วยในการสรุปงาน, การมอบหมายงานใหม่, การค้นหางาน, และการประหยัดเวลาในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยทั่วไป ระบบอัตโนมัติก็ทรงพลังเช่นกัน และสามารถช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ มากมาย เช่น การมอบหมายความสำคัญ เป็นต้น และคุณสามารถแทนที่สิ่งนั้นด้วยตัวแทน AI ซึ่งก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้นไปอีก ฮา ๆ
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: หากเกณฑ์การประเมินของคุณยังไม่ได้รับการอัปเดต ตัวแทนของคุณจะสรุปความคาดหวังที่ล้าสมัยให้ทราบ และหากงาน CSAT ไม่ได้รับการจัดรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ คุณจะได้รับการวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องกัน
คำขวัญคือให้รักษาแหล่งข้อมูลของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวแทนของคุณมีข้อมูลล่าสุดและน่าเชื่อถือที่สุดในการทำงาน!
3. ให้แนวทางและคำแนะนำที่สามารถใช้ซ้ำได้แก่ตัวแทน
เมื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ฉันมุ่งเน้นไปที่คำแนะนำและขอบเขต เพื่อให้ตัวแทนส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบที่ฉันต้องการเสมอ
ฉันได้สร้างรูปแบบข้อความกระตุ้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายแบบ รวมถึงแบบหนึ่งสำหรับ สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เมื่อผู้จัดการถามว่า "ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง?" ฉันสามารถเรียกใช้ข้อความกระตุ้นที่บอกตัวแทนให้:
- ดูแบบสำรวจระหว่างวันที่เฉพาะเจาะจง
- ให้ สามข้อสรุปของสิ่งที่กำลังทำงาน
- สามข้อที่ระบุว่าอะไรไม่ทำงาน
- ขอแนะนำ สามขั้นตอนต่อไปที่เป็นรูปธรรม
ฉันยังสามารถเพิ่มฟิลเตอร์ซ้อนกันได้ เช่น:
- "มุ่งเน้นเฉพาะ CSAT ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์นี้เท่านั้น"
- ดูความคิดเห็นสำหรับช่วงวันที่นี้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คำแนะนำที่ดี มอบภารกิจที่ชัดเจน ตัวกรองที่เหมาะสม และรูปแบบผลลัพธ์ที่คาดหวังให้กับตัวแทนของคุณ ลงทุนในกรอบการทำงานนี้เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจผลลัพธ์และนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจคำแนะนำ ลองใช้ Agent Studio แบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUp เครื่องมือสร้างด้วยภาษาธรรมชาติสามารถช่วยระดมความคิดและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณได้
การให้ตัวแทนทำงาน
เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการทำงานประจำวันของฉันก็ง่ายมาก ฉันจะส่งช่วงวันที่สำหรับแบบสำรวจ CSAT ไปยัง Super Agent จากนั้นระบบจะดึงงานทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขจากรายการ CSAT ของเรา มาจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์การประเมินของเรา แล้วส่งรายงานที่สอดคล้องและมีโครงสร้างกลับมาให้
แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านตั๋วแต่ละใบ ตอนนี้ฉันได้รับ:
- สรุปประเด็นสำคัญโดยย่อ
- เน้นจุดเด่นที่ชัดเจนของสิ่งที่กำลังดำเนินไปด้วยดี
- รายการสั้น ๆ ของจุดเสียดสีที่ใหญ่ที่สุด
- ขั้นตอนต่อไปที่ทีมสามารถดำเนินการได้
🔑 ประเด็นสำคัญ: ตัวแทนไม่ได้มาแทนที่ใคร แต่เป็นตัวช่วยเสริมทีมสนับสนุนของเรา โดยทำงานที่ต้องใช้เวลามาก เช่น การจัดกลุ่มและการสรุปข้อมูลให้เรา
นั่นทำให้เพื่อนร่วมทีมและฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: การปรับปรุงประสบการณ์ตามสิ่งที่ตัวแทนได้เปิดเผยออกมา
การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของ CSAT ในที่ที่ทีมของเราทำงานอยู่แล้ว
รายงานจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อบุคคลที่เหมาะสมได้เห็นเท่านั้น พวกเขายังต้อง เห็นมันทันเวลา เพื่อที่จะสามารถดำเนินการบางอย่างได้
เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่เราใช้ร่วมกัน ฉันจึงไม่จำเป็นต้องคัดลอกผลลัพธ์ไปวางในเครื่องมือแยกต่างหากหรือตามหาคนข้ามแอปต่างๆ
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต
ค่าใช้จ่าย? เวลาที่สูญเสียไป, การสลับบริบท, และบ่อยครั้ง ข้อมูลที่ล้าสมัย ยิ่งคุณใช้พลังงานในการไล่ตามการอัปเดตมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงในการดำเนินการตามนั้น
ClickUp's Super Agents, พร้อมใช้งานในรายการและแชท, แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะและหัวข้อการหารือที่สำคัญทันที. นี่คือสิ่งที่จะไม่ให้คุณต้องขอให้ทีมของคุณส่ง "อัปเดตสั้น ๆ" อีกต่อไป. 👀
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
นี่คือวิธีที่ฉันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของ CSAT กับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฉัน:
1. รายงานตามคำขอผ่าน ClickUp Chat
หากเพื่อนร่วมทีมหรือผู้นำถามว่า "ลูกค้าพูดอะไรกันบ้างในสัปดาห์นี้?" ฉันไม่จำเป็นต้องกันเวลาเพื่อดึงรายงานด้วยตนเอง หรือต้องไปค้นหาผ่านรายการงานสำรวจที่ยาวเหยียด
ฉันเปิดClickUp Chat, ส่งข้อความส่วนตัวถึง CSAT Reporting Super Agent เหมือนกับที่ฉันส่งให้เพื่อนร่วมทีม และระบุช่วงวันที่ที่ต้องการ ไม่กี่อึดใจต่อมา ฉันก็ได้รับสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบในแชททันที: หัวข้อสำคัญ, จุดเด่น, ปัญหาที่พบ และขั้นตอนแนะนำถัดไป—ทั้งหมดอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันที่เราไว้วางใจอยู่แล้ว
จากนั้น ฉันสามารถส่งต่อหรืออ้างอิงผลลัพธ์นั้นไปยังผู้ร่วมงานได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
2. อัปเดตอัตโนมัติรายสัปดาห์ในช่องทาง CSAT
ฉันไม่ต้องการให้การรายงาน CSAT เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีคนคิดจะขอเท่านั้น ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นแนวโน้ม
ดังนั้นฉันจึงได้ตั้งค่า ช่องทาง CSAT เฉพาะที่ Super Agent จะโพสต์รายงานประจำสัปดาห์ ตามกำหนดการที่แน่นอน ช่องทางนั้นจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับ"ความรู้สึกของลูกค้าของเรา" ในขณะนี้—โดยไม่ต้องมีใครรวบรวมและแจกจ่ายด้วยตนเอง
การรายงานอัตโนมัติเปลี่ยน CSAT จากการวิเคราะห์เชิงลึกเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นกระแสข้อมูลเชิงลึกที่ต่อเนื่องสำหรับทุกคนที่ใส่ใจประสบการณ์ของลูกค้า
จากการตรวจสอบ CSAT ด้วยตนเองสู่การปรับปรุงเชิงกลยุทธ์
แล้วอะไรคือผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดจากการเปลี่ยนไปใช้กระบวนการทำงานแบบเอเจนต์?
แน่นอนว่า ข้อเสนอแนะจาก CSAT กลายเป็นเรื่องที่อ่านง่ายขึ้นมาก แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มันกลายเป็นสิ่งที่ นำไปใช้ได้ง่ายขึ้น!
เมื่อซูเปอร์เอเจนต์เริ่มส่งรายงานที่มีโครงสร้างเหมือนกันทุกครั้ง ทีมสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยม อะไรกำลังดีขึ้น และอะไรที่ต้องการความสนใจ ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ความสม่ำเสมอเช่นนี้ยังเปลี่ยนวิธีการที่เราทำงานร่วมกันด้วย แทนที่จะถกเถียงกันว่าข้อเสนอแนะนั้น "หมายถึงอะไร" เราสามารถปรับแนวทางให้ตรงกันได้เร็วขึ้นในขั้นตอนถัดไป—เพราะเจ้าหน้าที่ใช้เกณฑ์และกรอบการพิจารณาเดียวกันทุกครั้ง
ลองใช้สิ่งนี้สำหรับการรายงาน CSAT ของคุณเองใน ClickUp
หากคุณจัดการ CSATหรือวงจรความคิดเห็นของลูกค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ คุณสามารถปรับใช้การตั้งค่านี้ใน ClickUp ได้โดยไม่ต้องคิดมาก เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ทำรายงานประเภทหนึ่งให้ใช้งานได้ก่อน จากนั้นค่อย ๆ ปรับปรุงต่อไป
- ชี้แจงภารกิจ: กำหนดคำถามที่สามารถทำซ้ำได้หนึ่งข้อ (เช่น "ประเด็นหลักของ CSAT ในสัปดาห์นี้คืออะไร?")
- รวมศูนย์ข้อมูล: จัดเก็บคำตอบ CSAT เป็นงานในรายการ ClickUp ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ
- มาตรฐานสัญญาณ: เพิ่ม ช่องให้คะแนน CSAT และตำแหน่งที่สม่ำเสมอสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า
- เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประเมิน: ให้ตัวแทนของคุณไปยังเอกสาร ClickUp ที่กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการสนับสนุนของคุณ
- ใช้คำสั่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้: ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดึงคะแนน + หัวข้อหลัก + สิ่งที่ได้ผล + สิ่งที่ไม่ได้ผล + ขั้นตอนต่อไป
- แบ่งปันจุดที่การตัดสินใจเกิดขึ้น: รายงานใน ClickUp Chat (ตามต้องการ) หรือโพสต์อัตโนมัติทุกสัปดาห์ในช่อง CSAT
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลังจากรายงานไปสองสามรอบ ให้ปรับปรุงตัวแทนของคุณเพื่อให้สดใหม่อยู่เสมอ พิจารณาปรับปรุงทีละอย่าง:
- เพิ่มตัวกรองใหม่ (พื้นที่ลักษณะเฉพาะ, ส่วน, ประเภทตั๋ว)
- ให้รัดกุมคำจำกัดความของเกณฑ์การประเมิน
- ปรับปรุงรูปแบบผลลัพธ์ให้ง่ายต่อการดำเนินการ
เมื่อคุณรวมการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง, เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน, และ Super Agent ที่มุ่งเน้นใน ClickUp, CSAT จะไม่กลายเป็น "สิ่งที่คุณตรวจสอบเมื่อคุณมีเวลา" แต่จะกลายเป็นระบบที่เชื่อถือได้ที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ทุกสัปดาห์.
