วิธีที่ฉันเปลี่ยนการรายงาน CSAT ใน ClickUp ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและนำไปปฏิบัติได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วย ClickUp Super Agent

Devon Matchneer
Devon Matchneer
30 มกราคม 2569

ผู้นำด้านการสนับสนุนส่วนใหญ่จะบอกคุณว่า: ข้อเสนอแนะจาก CSAT นั้นมีค่าดั่งทองคำ

ตัวหนังสือเล็กๆ? มันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณรู้วิธีขุดค้นมันเท่านั้น

รายงาน CSAT ใน ClickUp: เปลี่ยนทะเลของตั๋วให้กลายเป็นสัญญาณที่ชัดเจน

หากคุณอยู่ในทีมสนับสนุน คุณคงรู้สึกได้ถึงความรู้สึกนี้: แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทุกคำตอบกลายเป็นงาน และทันใดนั้นคุณก็กำลังจ้องมองรายการตั๋วที่ยาวเหยียดที่คุณ ควร อ่าน... แต่ไม่มีเวลาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง

นี่คือวิธีที่ CSAT กลายเป็นเสียงรบกวนอย่างรวดเร็ว ไม่มีข้อสงสัยว่าข้อเสนอแนะนั้นมีคุณค่า แต่กลับติดอยู่ในกระบวนการทำงานที่ช้าในการตรวจสอบ ยากต่อการสรุป และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอ

ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นทุกสัปดาห์ เรามีสัญญาณจากลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องและน่าทึ่ง แต่การเปลี่ยนงานเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและสามารถแบ่งปันได้นั้นเป็นเรื่องน่าเบื่อและง่ายที่จะเลื่อนไปทำทีหลัง

ดังนั้นฉันจึงสร้าง ClickUp Super Agent—CSAT Reporting Super Agent ของฉัน—เพื่อ:

  • ดึงงานสำรวจ CSAT จากลิสต์เฉพาะ
  • ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการสนับสนุนของเราที่จัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs
  • กลุ่มความคิดเห็นตามหัวข้อ
  • สร้างรายงานพร้อมนำเสนอผู้บริหารได้ในไม่กี่นาที แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง

ผลลัพธ์สำหรับทีมของฉัน: ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วขึ้น รูปแบบที่ชัดเจนขึ้น และมีเวลามากขึ้นในการลงมือทำจริงกับสิ่งที่ลูกค้าของเราบอกเรา

ฉันได้สาธิตกระบวนการทั้งหมดในClickUp Community Webinar แล้ว ให้ฉันพาคุณไปดูในบทความนี้เลย!

ฉันคือใคร: ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนที่หลงใหลในประสบการณ์ของลูกค้า

ฉันอยู่ในทีมสนับสนุนของ ClickUp มาเป็นเวลา 4 ปีครึ่งแล้ว เช่นเดียวกับผู้นำฝ่ายสนับสนุนและ IC หลายคน ฉันยึดถือค่านิยมหลักหนึ่งข้อ: มอบประสบการณ์ลูกค้า(CX)ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทุกการตอบกลับของ CSAT คือสัญญาณโดยตรงจากลูกค้าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำงานได้ดี และสิ่งที่ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ, หรือการสื่อสารของเราอาจล้มเหลว ก่อนที่ฉันจะสร้างตัวแทนนี้ขึ้นมา เราได้มีฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรายงาน CSAT ใน ClickUp แล้ว:

  • ระบบอัตโนมัติเปลี่ยนแบบสำรวจ CSATแต่ละรายการเป็นงานใน ClickUp
  • รายการ CSAT ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะจะรวบรวมงานตอบกลับทั้งหมด
  • เกณฑ์การประเมินการสนับสนุนโดยละเอียดในเอกสาร ClickUp Doc กำหนดว่า "ดี" ควรเป็นอย่างไร

บนกระดาษ การตั้งค่าของเราฟังดูเหมาะสมอย่างยิ่ง: ทุกการตอบกลับ CSAT กลายเป็นงาน ทั้งหมดในที่เดียว ในความเป็นจริง มันสร้างคอขวดใหม่ขึ้นมา

ความท้าทายของ CSAT: ข้อเสนอแนะยอดเยี่ยม แต่ข้อมูลเชิงลึกช้า

ทีมของเราต้องเผชิญกับ:

  • การวิเคราะห์ที่ใช้เวลานาน: การอ่านแบบสำรวจทุกฉบับ การติดแท็กหัวข้อ และการเขียนสรุปใช้เวลานานเกินไป
  • การตีความที่ไม่สอดคล้องกัน: คนต่าง ๆ ดึงประเด็นหลักที่แตกต่างกันออกมา โดยเฉพาะเมื่อสแกนอย่างรวดเร็ว
  • รูปแบบที่ซ่อนอยู่: ธีมต่าง ๆ มองเห็นได้ยากเมื่อความคิดเห็นถูกฝังอยู่ทั่วหลายสิบตั๋ว

เราต้องการสิ่งที่เร็วกว่า, สม่ำเสมอมากขึ้น, และสามารถทำซ้ำได้. และเราต้องการสิ่งนี้โดยไม่สูญเสียความละเอียดอ่อนของคำแนะนำจากมนุษย์จริง.

นั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้ฉันสร้าง CSAT Reporting Super Agent ของฉันขึ้นมา

⚡️ สนใจอยากรู้ว่าClickUp Super Agentsคืออะไร?

ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีความเข้าใจบริบททั้งหมดของ Workspace ของคุณ พวกเขาสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้อย่างอิสระ และคุณสามารถแชทกับพวกเขา มอบหมายงาน และ @mention พวกเขาเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ได้—เหมือนกับที่คุณทำกับมนุษย์

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถควบคุมได้ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใดได้ และใครในเวิร์กสเปซของคุณที่สามารถเรียกใช้และจัดการเครื่องมือเหล่านั้นได้

วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นทุกสิ่งที่เป็นไปได้ด้วย Super Agents! 🤯

ออกแบบตัวแทนสุดยอดรายงาน CSAT ของฉันใน ClickUp

หากมีสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทน ก็คือ: คุณไม่ควรเริ่มต้นด้วยปัญหาที่คลุมเครือ คุณต้องกำหนดปัญหาให้ชัดเจน เพื่อให้ AI ของคุณรู้ว่าต้องแก้ไขอะไร

ดังนั้นฉันจึงทำ: ฉันต้องการเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าลูกค้าของเรากำลังพูดอะไรและเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นหัวข้อที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้

จากนั้น ฉันได้ออกแบบ Super Agent ให้ทำ งานเดียวได้อย่างยอดเยี่ยม

นี่คือแผนที่เส้นทางที่ฉันทำตามอย่างเคร่งครัด:

1. เริ่มต้นด้วยพันธกิจที่ชัดเจน

ตัวแทนของฉันมีชื่อที่ตรงไปตรงมา: "CSAT Reporting Super Agent" มันอาจจะไม่หรูหรา แต่ชัดเจน และนั่นสามารถสร้างความแตกต่างได้เมื่อคุณมีคลังตัวแทนระดับซูเปอร์นับพันคนอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ! 😅

รายงาน CSAT ในภาพที่แสดงผลของคลิกอัพ
ClickUp CSAT Reporting Super Agent

ฉันได้กำหนดภารกิจของตัวแทนไว้ดังนี้ (ใช่, ใน ภาษาธรรมชาติ โดยไม่มีการเขียนโค้ด):

  • อ่านงานสำรวจ CSAT จากรายการเฉพาะ
  • ใช้เกณฑ์การประเมินการสนับสนุนที่มีอยู่ของเรา
  • สรุปสิ่งที่กำลังดำเนินไปได้ดี
  • พื้นที่ผิวที่มีโอกาส
  • เสนอขั้นตอนต่อไปสำหรับทีม

🔑 ประเด็นสำคัญ: ยิ่งคุณระบุปัญหาได้เฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ตัวแทนก็จะสามารถช่วยเหลือคุณได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น แทนที่จะพยายามสร้างผู้ช่วย AI ที่ทำทุกอย่าง ฉันได้สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รู้แน่ชัดว่าจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลประเภทใดและรายงานผลอย่างไร

2. เชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง

ต่อไป ฉันเชื่อมต่อ Super Agent ของฉันกับบริบทจริงที่อยู่ใน ClickUp:

  • รายการ CSAT: รายการเฉพาะที่แต่ละแบบสำรวจจะกลายเป็นงานใน ClickUp
  • เอกสารเกณฑ์การประเมิน:เอกสาร ClickUpที่กำหนดเกณฑ์การประเมินการสนับสนุนลูกค้าของเรา
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง:ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการให้คะแนน CSAT ที่เก็บคะแนนความพึงพอใจจริง

ในคำแนะนำของฉัน ฉันบอกตัวแทนว่าต้องอ่านจากรายการใดและใช้เอกสารใดเป็นเกณฑ์การประเมิน นอกจากนี้ฉันยังระบุด้วยว่าฟิลด์ที่กำหนดเองใดที่บรรจุการให้คะแนนดาว เนื่องจากตัวแทนมีพื้นฐานจากข้อมูลพื้นที่ทำงานจริง ไม่ใช่ชุดข้อมูลทั่วไป จึงสามารถ:

  • กรองคะแนนตามวันที่ที่แต่ละงานสำรวจถูกสร้างขึ้น
  • นับจำนวนการให้คะแนนห้าดาวที่ได้รับ
  • ดึงประเด็นหลักที่สอดคล้องกันจากข้อความ

นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทแทนที่จะต้องการให้คุณคัดลอกทุกอย่างไปวางในหน้าต่างแชท

วิเคราะห์ความคิดเห็นจาก csat ด้วย ClickUp Brain
ดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากข้อมูล CSAT ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ AI เชิงบริบทของ ClickUp

และนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าของเราชื่นชอบเกี่ยวกับAI ของ ClickUp เช่นกัน:

ระบบ AI ภายในงานมีประโยชน์มาก ช่วยในการสรุปงาน, การมอบหมายงานใหม่, การค้นหางาน, และการประหยัดเวลาในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยทั่วไป ระบบอัตโนมัติก็ทรงพลังเช่นกัน และสามารถช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ มากมาย เช่น การมอบหมายความสำคัญ เป็นต้น และคุณสามารถแทนที่สิ่งนั้นด้วยตัวแทน AI ซึ่งก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้นไปอีก ฮา ๆ

ระบบ AI ภายในงานมีประโยชน์มาก ช่วยในการสรุปงาน, การมอบหมายงานใหม่, การค้นหางาน, และการประหยัดเวลาโดยทั่วไปสำหรับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ระบบอัตโนมัติก็ทรงพลังเช่นกัน และสามารถช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ มากมาย เช่น การมอบหมายความสำคัญ เป็นต้น และคุณสามารถแทนที่สิ่งนั้นด้วยตัวแทน AI ซึ่งก็คือระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้นไปอีก ฮา ๆ

🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: หากเกณฑ์การประเมินของคุณยังไม่ได้รับการอัปเดต ตัวแทนของคุณจะสรุปความคาดหวังที่ล้าสมัยให้ทราบ และหากงาน CSAT ไม่ได้รับการจัดรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ คุณจะได้รับการวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องกัน

คำขวัญคือให้รักษาแหล่งข้อมูลของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวแทนของคุณมีข้อมูลล่าสุดและน่าเชื่อถือที่สุดในการทำงาน!

3. ให้แนวทางและคำแนะนำที่สามารถใช้ซ้ำได้แก่ตัวแทน

เมื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ฉันมุ่งเน้นไปที่คำแนะนำและขอบเขต เพื่อให้ตัวแทนส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบที่ฉันต้องการเสมอ

ฉันได้สร้างรูปแบบข้อความกระตุ้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายแบบ รวมถึงแบบหนึ่งสำหรับ สรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เมื่อผู้จัดการถามว่า "ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง?" ฉันสามารถเรียกใช้ข้อความกระตุ้นที่บอกตัวแทนให้:

  • ดูแบบสำรวจระหว่างวันที่เฉพาะเจาะจง
  • ให้ สามข้อสรุปของสิ่งที่กำลังทำงาน
  • สามข้อที่ระบุว่าอะไรไม่ทำงาน
  • ขอแนะนำ สามขั้นตอนต่อไปที่เป็นรูปธรรม
ClickUp CSAT Reporting Super Agent
การตั้งคำถามให้กับ ClickUp CSAT Reporting Super Agent ด้วยกรอบแนวทาง

ฉันยังสามารถเพิ่มฟิลเตอร์ซ้อนกันได้ เช่น:

  • "มุ่งเน้นเฉพาะ CSAT ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์นี้เท่านั้น"
  • ดูความคิดเห็นสำหรับช่วงวันที่นี้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คำแนะนำที่ดี มอบภารกิจที่ชัดเจน ตัวกรองที่เหมาะสม และรูปแบบผลลัพธ์ที่คาดหวังให้กับตัวแทนของคุณ ลงทุนในกรอบการทำงานนี้เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจผลลัพธ์และนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจคำแนะนำ ลองใช้ Agent Studio แบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUp เครื่องมือสร้างด้วยภาษาธรรมชาติสามารถช่วยระดมความคิดและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณได้

การให้ตัวแทนทำงาน

เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการทำงานประจำวันของฉันก็ง่ายมาก ฉันจะส่งช่วงวันที่สำหรับแบบสำรวจ CSAT ไปยัง Super Agent จากนั้นระบบจะดึงงานทั้งหมดที่ตรงตามเงื่อนไขจากรายการ CSAT ของเรา มาจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้เกณฑ์การประเมินของเรา แล้วส่งรายงานที่สอดคล้องและมีโครงสร้างกลับมาให้

แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านตั๋วแต่ละใบ ตอนนี้ฉันได้รับ:

  • สรุปประเด็นสำคัญโดยย่อ
  • เน้นจุดเด่นที่ชัดเจนของสิ่งที่กำลังดำเนินไปด้วยดี
  • รายการสั้น ๆ ของจุดเสียดสีที่ใหญ่ที่สุด
  • ขั้นตอนต่อไปที่ทีมสามารถดำเนินการได้

🔑 ประเด็นสำคัญ: ตัวแทนไม่ได้มาแทนที่ใคร แต่เป็นตัวช่วยเสริมทีมสนับสนุนของเรา โดยทำงานที่ต้องใช้เวลามาก เช่น การจัดกลุ่มและการสรุปข้อมูลให้เรา

นั่นทำให้เพื่อนร่วมทีมและฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ: การปรับปรุงประสบการณ์ตามสิ่งที่ตัวแทนได้เปิดเผยออกมา

การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของ CSAT ในที่ที่ทีมของเราทำงานอยู่แล้ว

รายงานจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อบุคคลที่เหมาะสมได้เห็นเท่านั้น พวกเขายังต้อง เห็นมันทันเวลา เพื่อที่จะสามารถดำเนินการบางอย่างได้

เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่เราใช้ร่วมกัน ฉันจึงไม่จำเป็นต้องคัดลอกผลลัพธ์ไปวางในเครื่องมือแยกต่างหากหรือตามหาคนข้ามแอปต่างๆ

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต

ค่าใช้จ่าย? เวลาที่สูญเสียไป, การสลับบริบท, และบ่อยครั้ง ข้อมูลที่ล้าสมัย ยิ่งคุณใช้พลังงานในการไล่ตามการอัปเดตมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงในการดำเนินการตามนั้น

ClickUp's Super Agents, พร้อมใช้งานในรายการและแชท, แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะและหัวข้อการหารือที่สำคัญทันที. นี่คือสิ่งที่จะไม่ให้คุณต้องขอให้ทีมของคุณส่ง "อัปเดตสั้น ๆ" อีกต่อไป. 👀

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

นี่คือวิธีที่ฉันแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของ CSAT กับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฉัน:

1. รายงานตามคำขอผ่าน ClickUp Chat

หากเพื่อนร่วมทีมหรือผู้นำถามว่า "ลูกค้าพูดอะไรกันบ้างในสัปดาห์นี้?" ฉันไม่จำเป็นต้องกันเวลาเพื่อดึงรายงานด้วยตนเอง หรือต้องไปค้นหาผ่านรายการงานสำรวจที่ยาวเหยียด

ClickUp CSAT Reporting Super Agent
ส่งข้อความส่วนตัวถึง ClickUp CSAT Reporting Super Agent ของฉันเพื่อดึงรายงานตามความต้องการใน ClickUp Chat

ฉันเปิดClickUp Chat, ส่งข้อความส่วนตัวถึง CSAT Reporting Super Agent เหมือนกับที่ฉันส่งให้เพื่อนร่วมทีม และระบุช่วงวันที่ที่ต้องการ ไม่กี่อึดใจต่อมา ฉันก็ได้รับสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบในแชททันที: หัวข้อสำคัญ, จุดเด่น, ปัญหาที่พบ และขั้นตอนแนะนำถัดไป—ทั้งหมดอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันที่เราไว้วางใจอยู่แล้ว

จากนั้น ฉันสามารถส่งต่อหรืออ้างอิงผลลัพธ์นั้นไปยังผู้ร่วมงานได้โดยตรงโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

2. อัปเดตอัตโนมัติรายสัปดาห์ในช่องทาง CSAT

ฉันไม่ต้องการให้การรายงาน CSAT เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีคนคิดจะขอเท่านั้น ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นแนวโน้ม

ดังนั้นฉันจึงได้ตั้งค่า ช่องทาง CSAT เฉพาะที่ Super Agent จะโพสต์รายงานประจำสัปดาห์ ตามกำหนดการที่แน่นอน ช่องทางนั้นจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับ"ความรู้สึกของลูกค้าของเรา" ในขณะนี้—โดยไม่ต้องมีใครรวบรวมและแจกจ่ายด้วยตนเอง

การรายงานอัตโนมัติเปลี่ยน CSAT จากการวิเคราะห์เชิงลึกเป็นครั้งคราวให้กลายเป็นกระแสข้อมูลเชิงลึกที่ต่อเนื่องสำหรับทุกคนที่ใส่ใจประสบการณ์ของลูกค้า

จากการตรวจสอบ CSAT ด้วยตนเองสู่การปรับปรุงเชิงกลยุทธ์

แล้วอะไรคือผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดจากการเปลี่ยนไปใช้กระบวนการทำงานแบบเอเจนต์?

แน่นอนว่า ข้อเสนอแนะจาก CSAT กลายเป็นเรื่องที่อ่านง่ายขึ้นมาก แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มันกลายเป็นสิ่งที่ นำไปใช้ได้ง่ายขึ้น!

เมื่อซูเปอร์เอเจนต์เริ่มส่งรายงานที่มีโครงสร้างเหมือนกันทุกครั้ง ทีมสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรกำลังเป็นที่นิยม อะไรกำลังดีขึ้น และอะไรที่ต้องการความสนใจ ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่

ความสม่ำเสมอเช่นนี้ยังเปลี่ยนวิธีการที่เราทำงานร่วมกันด้วย แทนที่จะถกเถียงกันว่าข้อเสนอแนะนั้น "หมายถึงอะไร" เราสามารถปรับแนวทางให้ตรงกันได้เร็วขึ้นในขั้นตอนถัดไป—เพราะเจ้าหน้าที่ใช้เกณฑ์และกรอบการพิจารณาเดียวกันทุกครั้ง

ลองใช้สิ่งนี้สำหรับการรายงาน CSAT ของคุณเองใน ClickUp

หากคุณจัดการ CSATหรือวงจรความคิดเห็นของลูกค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ คุณสามารถปรับใช้การตั้งค่านี้ใน ClickUp ได้โดยไม่ต้องคิดมาก เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ทำรายงานประเภทหนึ่งให้ใช้งานได้ก่อน จากนั้นค่อย ๆ ปรับปรุงต่อไป

  • ชี้แจงภารกิจ: กำหนดคำถามที่สามารถทำซ้ำได้หนึ่งข้อ (เช่น "ประเด็นหลักของ CSAT ในสัปดาห์นี้คืออะไร?")
  • รวมศูนย์ข้อมูล: จัดเก็บคำตอบ CSAT เป็นงานในรายการ ClickUp ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ
  • มาตรฐานสัญญาณ: เพิ่ม ช่องให้คะแนน CSAT และตำแหน่งที่สม่ำเสมอสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า
  • เชื่อมโยงกับเกณฑ์การประเมิน: ให้ตัวแทนของคุณไปยังเอกสาร ClickUp ที่กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการสนับสนุนของคุณ
  • ใช้คำสั่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้: ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดึงคะแนน + หัวข้อหลัก + สิ่งที่ได้ผล + สิ่งที่ไม่ได้ผล + ขั้นตอนต่อไป
  • แบ่งปันจุดที่การตัดสินใจเกิดขึ้น: รายงานใน ClickUp Chat (ตามต้องการ) หรือโพสต์อัตโนมัติทุกสัปดาห์ในช่อง CSAT

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลังจากรายงานไปสองสามรอบ ให้ปรับปรุงตัวแทนของคุณเพื่อให้สดใหม่อยู่เสมอ พิจารณาปรับปรุงทีละอย่าง:

  • เพิ่มตัวกรองใหม่ (พื้นที่ลักษณะเฉพาะ, ส่วน, ประเภทตั๋ว)
  • ให้รัดกุมคำจำกัดความของเกณฑ์การประเมิน
  • ปรับปรุงรูปแบบผลลัพธ์ให้ง่ายต่อการดำเนินการ

เมื่อคุณรวมการให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง, เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน, และ Super Agent ที่มุ่งเน้นใน ClickUp, CSAT จะไม่กลายเป็น "สิ่งที่คุณตรวจสอบเมื่อคุณมีเวลา" แต่จะกลายเป็นระบบที่เชื่อถือได้ที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ทุกสัปดาห์.

