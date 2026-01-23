วิธีใช้โครงการของ Claude (คุณสมบัติ, กรณีการใช้งาน, และข้อจำกัด)

มากกว่า 75% ของผู้ทำงานด้านความรู้รายงานว่าใช้ AIในการเขียน, วิจัย, หรือวางแผนในที่ทำงาน. หลายคนยังพึ่งพา AI สำหรับการคิดที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน.
การได้รับคำตอบไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้ว ปัญหาคือการสูญเสียคำตอบนั้น ความหมายเบื้องหลัง และทุกความพยายามที่นำไปสู่คำตอบนั้น ท่ามกลางประวัติการสนทนาอันยาวเหยียดที่ไม่มีที่สิ้นสุด
Claude Projectsแก้ปัญหานี้ให้คุณ
พวกเขาช่วยคุณรักษาการสนทนาที่ยาวนาน, อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง, และกลับมาที่งานเดิมโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงวิธีการตั้งค่าและใช้งาน Claude Project รวมถึงจุดที่ยังขาดอยู่และควรทำอย่างไรในกรณีนั้น
โครงการ Claude คืออะไร?
Claude Projects คือพื้นที่ทำงานแบบแยกส่วนที่มีประวัติการแชทและฐานความรู้ของตัวเอง ภายในแต่ละโปรเจกต์ คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร เพิ่มบริบท และมีการสนทนาที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องได้
พวกเขาพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ Claude ทุกคน รวมถึงผู้ใช้ที่มีบัญชี Claude ฟรีด้วย แทนที่จะเริ่มแชทใหม่สำหรับทุกภารกิจ โครงการ Claude ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บ:
- บริบทระยะยาว
- การให้เหตุผลแบบวนซ้ำ
- เอกสารและแนวคิดที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาดูกันว่าในโครงการของ Claude บนแผนฟรีและแผนเสียเงินนั้นคุณจะได้รับอะไรบ้าง 👇
|คุณสมบัติ/ความสามารถ
|แผนฟรี
|แผนชำระเงิน (Pro/Max/Team/Enterprise)
|สร้างโครงการของโคล้ด
|✅ (สูงสุด 5 โครงการ)
|✅ (ไม่มีการจำกัดจำนวนโครงการที่ระบุไว้)
|โครงการที่มีประวัติการแชท
|✅
|✅
|อัปโหลดเอกสารและบริบท
|✅
|✅
|คำแนะนำเฉพาะโครงการ
|❌ (ไม่มีให้บริการ)
|✅
|ความรู้โครงการที่เพิ่มขึ้นด้วย RAG (บริบทที่กว้างขึ้น)
|❌
|✅ (ขยายการจัดการได้สูงสุด ~10 เท่า)
|การแบ่งปัน/การทำงานร่วมกันในโครงการ
|❌
|✅ (เฉพาะทีมและองค์กรเท่านั้น)
|สิทธิ์การเข้าถึงร่วมกัน
|❌
|✅ พร้อมการควบคุมบทบาท
✏️ หมายเหตุ:
- แผนชำระเงินจะปลดล็อก RAG (Retrieval Augmented Generation) สำหรับโปรเจ็กต์ ซึ่งช่วยขยายขีดความสามารถของ Claude ในการรับรู้บริบทอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อความรู้ใกล้ถึงขีดจำกัด
- ผู้ใช้ฟรีสามารถสร้างโครงการได้สูงสุดห้าโครงการ โดยแต่ละโครงการจะมีพื้นที่ทำงาน ประวัติการแชท และไฟล์ที่อัปโหลดเป็นของตัวเอง
โครงการของโคล้ดที่เหมาะสำหรับ
โครงการของ Claude ถูกสร้างขึ้นเพื่อการทำงานที่มีการแบ่งช่วงเวลา งานวิจัยเข้มข้น หรือขึ้นอยู่กับบริบท นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงานแบบแยกส่วนเหล่านี้มอบคุณค่าสูงสุด:
1. การวิเคราะห์การวิจัย
สมมติว่าคุณมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่ต้องคัดกรองเพื่อการวิเคราะห์วิจัย เช่น บทความวิชาการ บทความข่าว รายงานของคู่แข่ง หรือข้อมูลจากการสำรวจ Claude Projects จะช่วยคุณค้นหาจุดร่วม สกัดข้อมูลเชิงลึก และสร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกัน
เริ่มต้นด้วยการอัปโหลดเอกสารต้นฉบับทั้งหมดของคุณ เช่น PDF, สเปรดชีต และคลิปเว็บ ลงในโปรเจกต์เดียว จากนั้นให้ Claude เปรียบเทียบข้อโต้แย้ง สรุปผลการค้นพบ หรือสร้างเอกสารใหม่ โดยอ้างอิงงานวิจัยทั้งหมดที่คุณได้อัปโหลดไว้
2. การวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยหลายส่วนที่เคลื่อนไหวได้: สมมติฐานเบื้องต้น, สมมติฐานที่เปลี่ยนแปลง, ข้อมูลนำเข้าที่เปลี่ยนแปลง, และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
ในโครงการ Claude ให้รวบรวมเอกสารเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน—แผนที่นำทาง, เอกสารสรุป, เกณฑ์การตัดสินใจ, และการวิเคราะห์สถานการณ์. การทำเช่นนี้จะช่วยให้ Claude ไม่หลงลืมการตัดสินใจในอดีตขณะที่คุณทำการปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง.
เนื่องจากประวัติการแชทและฐานความรู้ของโครงการมีความคงอยู่ Claude จึงสามารถสนับสนุนการวางแผนของคุณข้ามหลายเซสชันได้ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความคิดของคุณได้ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องพูดซ้ำในแต่ละการสนทนา
3. การสร้างเนื้อหาแบบยาว
สำหรับการเขียนหรือเอกสารที่มีความยาวซึ่งครอบคลุมหลายฉบับร่างและข้อมูลจากหลายแหล่ง Claude Projects จะกลายเป็นพื้นที่ทำงานเฉพาะของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังร่างข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รายงานการวิจัย หรือเอกสารนโยบาย ให้เก็บคู่มือสไตล์ เอกสารอ้างอิง โครงร่าง และเวอร์ชันก่อนหน้าไว้ในโปรเจกต์เดียวกัน
โคล้ดสามารถช่วยในการเขียนใหม่ แก้ไข หรือจัดรูปแบบใหม่ได้ตลอดเวลาโดยมีบริบททั้งหมดครบถ้วน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Generative AI ในการตลาด
4. โครงการที่แชร์ร่วมกัน
ผู้ใช้ Claude Team สามารถแชร์ภาพรวมของบทสนทนาที่ดีที่สุดในฟีดกิจกรรมโครงการที่แชร์ของทีมได้ ซึ่งช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเห็นตัวอย่างจริงของคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการให้เหตุผล และผลลัพธ์ของงาน ทำให้ทั้งทีมเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับ Claude ได้ดีขึ้น
โดยการแบ่งปันผลงานที่สร้างร่วมกับ Claude คุณสามารถรวบรวมความรู้ขององค์กรจากหลากหลายแผนกเข้าด้วยกัน
สิ่งนี้ส่งผลกระทบมากที่สุดในที่ใด? ในพื้นที่เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัย การรวมบริบทจากผู้มีส่วนร่วมหลายคนจะส่งผลให้ผลลัพธ์มีคุณภาพสูงขึ้นและการตัดสินใจที่แข็งแกร่งขึ้น
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
👀 คุณรู้หรือไม่? Claude AI ได้รับการตั้งชื่อตามClaude Shannon นักคณิตศาสตร์และวิศวกรที่รู้จักกันในนาม บิดาแห่งทฤษฎีข้อมูล
ผลงานของเขาได้วางรากฐานสำหรับวิธีการวัด ส่งผ่าน และรักษาข้อมูล—เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคิดวิเคราะห์ในบริบทที่มีปริมาณมาก Claude ถูกเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2023
วิธีตั้งค่าโปรเจกต์ Claude
ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Claude ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าโปรเจกต์ Claude แรกของคุณ
คลิกที่ไอคอนในแผงด้านซ้าย
จากนั้น สร้างโปรเจ็กต์ใหม่
ขั้นตอนที่ 3: เริ่มเพิ่มรายละเอียดโครงการ
นี่คือจุดที่คุณเริ่มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ถัดไป ให้เพิ่มคำแนะนำสำหรับ Claude ที่ต้องการให้จดจำ
อัปโหลดไฟล์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง คุณสามารถอัปโหลดจากอุปกรณ์ GitHub หรือเพิ่มเนื้อหาข้อความได้
จากโครงการนี้ (Content Fizbo) นี่คือสิ่งที่ฉันสามารถรวมได้:
- ไฟล์ PDF เสียงและบุคลิกของฟิซโบ
- ตัวอย่างงานเขียนที่ผ่านมา
- สรุปเนื้อหาและมุมมองที่แตกต่าง
- โครงสร้างเทมเพลตจดหมายข่าว
- สิ่งที่ไม่ควรเขียน
- รายการไอเดียที่ค้างอยู่
- ไฟล์บริบทของผู้ชม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลังจากอัปโหลดทุกอย่างแล้ว ให้รันสิ่งนี้ในโปรเจกต์หนึ่งครั้ง:
สรุปเสียง ความเชื่อ และกฎการเขียนของ Fizbo ตามไฟล์ที่แนบมา พร้อมระบุสิ่งใดที่รู้สึกคลุมเครือ
นั่นทำให้โคลดต้องซึมซับเนื้อหา และคุณสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
วิธีใช้โครงการของ Claude อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีการใช้ Claude AIอย่างมีประสิทธิภาพ:
1. เริ่มโครงการก็ต่อเมื่องานนั้นมีศักยภาพที่จะดำเนินต่อไปได้
โครงการของโคลดทำงานได้ดีที่สุดเมื่อการทำงานดำเนินไปตามกาลเวลาและสะสมผลลัพธ์ในแต่ละรอบการทำงาน
✅ ตัวอย่าง: จดหมายข่าวที่ออกเป็นประจำเป็นโครงการที่เหมาะสมอย่างยิ่ง แต่ละฉบับจะต่อยอดจากธีมเดิม ข้อมูลเชิงลึกของผู้อ่าน การตัดสินใจเรื่องโทนเสียง และกฎการจัดรูปแบบ คุณจะกลับไปแก้ไขร่าง ใช้ส่วนที่เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ และปรับปรุงแนวคิดในหลายช่วงการทำงาน
❌ เมื่อไม่เหมาะที่จะใช้: หากคุณกำลังตอบคำถามเฉพาะครั้งเดียว เขียนอีเมลอย่างรวดเร็ว หรือระดมความคิดในสิ่งที่คุณจะไม่กลับมาดูอีก การแชทแบบปกติก็เพียงพอแล้ว การสร้างโปรเจกต์สำหรับงานที่มีระยะเวลาสั้นจะเพิ่มภาระโดยไม่สร้างคุณค่ามากนัก
2. กำหนดคำแนะนำโครงการที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
คำแนะนำของโครงการทำหน้าที่เหมือนกับเอกสารสรุปงานเบื้องต้น (standing brief) คำแนะนำเหล่านี้ใช้กับการสนทนาทุกครั้งภายในโครงการ และช่วยให้ Claude คิดวิเคราะห์ไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
คุณจำเป็นต้องกำหนดคำแนะนำของโครงการเพื่อบอก Claude อย่างชัดเจนว่า:
- โครงการใหม่เกี่ยวกับอะไร
- บทบาทและระดับความเชี่ยวชาญของคุณ
- ประเภทของผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ Claude ให้ความสำคัญ
คุณยังสามารถระบุกรอบเวลา รูปแบบผลลัพธ์ หรือข้อกำหนดด้านภาษาได้อีกด้วย
3. ทำความเข้าใจสองชั้นของความจำ
โครงการของ Claude อาศัยหน่วยความจำสองประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่:
- เข้าถึงได้ตลอดเวลา: นี่คือสิ่งที่คุณอัปโหลดไปยัง Project Knowledge และคำแนะนำที่กำหนดเองในระดับโครงการ
- ไม่สามารถเข้าถึงได้: นี่คือเนื้อหาจากการสนทนาแชทอื่น ๆ ภายในโครงการเดียวกัน
การถามแชทใหม่ว่า "เมื่อวานเราตัดสินใจอะไรกัน?" อาจทำให้เกิดคำตอบที่เพ้อเจ้อได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เพียงแค่เปลี่ยนผลลัพธ์ที่สำคัญให้เป็นความรู้ของโปรเจกต์ หรือใส่บริบทที่จำเป็นลงไปในคำถามด้วยตนเอง
4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอย่างมีกลยุทธ์
หน้าต่างบริบทของ Claude มีขนาดประมาณ 200,000 โทเคน หรือประมาณ 500 หน้าของข้อความ คุณควรอัปโหลดเฉพาะเนื้อหาที่มีความสำคัญต่องานของคุณจริง ๆ เท่านั้น กรุณาล้างไฟล์ก่อนเพิ่ม และลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก หลีกเลี่ยงการแชร์ทั้งโฟลเดอร์จำนวนมาก "เผื่อไว้"
นอกจากนี้ การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างไฟล์ที่ใช้ในการสนทนาเดียวกับไฟล์ที่เพิ่มเข้าไปในฐานความรู้ก็เป็นความคิดที่ดี ไฟล์ที่อัปโหลดโดยตรงเข้าไปในการสนทนาจะไม่สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งโครงการ ดังนั้น เพื่อให้ไฟล์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณต้องเพิ่มไฟล์นั้นเข้าไปใน Project Knowledge
เมื่ออัปโหลดแล้ว ความรู้ของโครงการจะสามารถค้นหาได้ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์ คุณสามารถถามคำถามโดยตรงและได้รับคำตอบจากไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อ Claude สร้างสิ่งที่คุณจะต้องใช้ซ้ำ (เช่น สรุปรายละเอียดขั้นสุดท้าย แนวคิดแคมเปญ หรือโค้ดสั้นๆ) ให้บันทึกไว้ใน Project Knowledge สิ่งนี้จะกลายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการสนทนาในอนาคตด้วย
5. จำกัดให้แต่ละโครงการมีเพียงหนึ่งโครงการต่อหนึ่งโครงการริเริ่ม
ให้แต่ละโครงการของ Claude เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับแต่ละโครงการริเริ่ม
การผสมผสานงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันภายในโครงการเดียวกันจะทำให้บริบทเจือจางและผลลัพธ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ Claude ไม่ทราบว่าสมมติฐานใดใช้กับงานใด เว้นแต่คุณจะรักษาขอบเขตให้ชัดเจน
🔔 โปรดจำไว้: หนึ่งโครงการ = หนึ่งเป้าหมาย, หนึ่งขอบเขต, หนึ่งผลลัพธ์
ตัวอย่าง:
- หนึ่งโครงการสำหรับรายงานการวิจัย
- หนึ่งโครงการสำหรับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
- หนึ่งโครงการสำหรับจดหมายข่าวประจำ
6. สรุปการตัดสินใจเป็นระยะด้วยตนเอง
เมื่อการสนทนาเพิ่มขึ้น ข้อสรุปที่ได้ก่อนหน้านี้อาจถูกฝังอยู่ใต้หัวข้อใหม่ Claude อาจอ้างอิงถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างไม่สอดคล้องกัน เว้นแต่คุณจะระบุสิ่งที่สำคัญให้ชัดเจน
ทุกๆ ไม่กี่ครั้ง ให้สรุปการหารือที่สำคัญและการสมมติที่ได้รับการตกลงแล้ว. นอกจากนี้ ให้เพิ่มสิ่งที่ไม่มีผลใช้ได้อีกต่อไป.
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ชมวิดีโอนี้ 👇
จุดที่โครงการของโคลดเริ่มล้มเหลว
Claude Projects เก่งมากในการจัดระเบียบ ข้อมูลนำเข้า สำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง เช่น ไฟล์ คำแนะนำ และบริบทต่าง ๆ แต่เมื่อโครงการเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริง คุณจะเริ่มสังเกตเห็นข้อจำกัดเหล่านี้ 👇
⚠️ การสนทนายังคงถูกแยกออกจากกัน
แม้ว่าโครงการหนึ่งจะสามารถมีแชทได้หลายแชท แต่ Claude ไม่สามารถอ้างอิงเนื้อหาของแชทหนึ่งจากแชทอื่นได้
📌 ตัวอย่าง: หากคุณร่างบทความบล็อกในแชท A และต้องการแก้ไขในแชท B Claude จะไม่ทราบว่าคุณเขียนอะไรไว้ เว้นแต่คุณจะคัดลอกข้อความด้วยตนเองหรือเพิ่มลงในความรู้ของโปรเจกต์
⚠️ Claude เป็นคลังข้อมูลมากกว่าพื้นที่ทำงาน
Claude Projects เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจัดเก็บเอกสารอ้างอิง (รองรับได้สูงสุดประมาณ 500 หน้า) แต่ไม่มีระบบงาน ไม่มีกำหนดส่ง ไม่มีผู้รับผิดชอบ ไม่มีคอลัมน์สถานะ และไม่สามารถติดตามความคืบหน้าในการทำงานเพื่อเป้าหมายได้
⚠️ การทำงานร่วมกันนี้สามารถดูได้เท่านั้น
คุณสามารถแชร์โปรเจกต์กับสมาชิกในทีมหลายคนและดูแชทของกันและกันได้ แต่คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในเอกสารแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็นในบรรทัดเฉพาะของผลลัพธ์จาก AI หรือระดมความคิดในไวท์บอร์ร่วมได้
⚠️ ต้องอัปเดตไฟล์บ่อยครั้ง
เมื่อคุณอัปโหลดทรัพยากรไปยัง Claude มันจะเป็นเพียงภาพสแนปช็อตเท่านั้น หากมีการอัปเดต ทรัพยากรนั้นจะไม่ได้เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับโปรเจกต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องลบและอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ด้วยตนเองทุกครั้งที่มีการอัปเดต
⚠️ ติดขัดเมื่อถึงจุดที่ต้องลงมือทำ
Claude Projects สามารถให้แผนที่ยอดเยี่ยมแก่คุณได้ แต่หลังจากนั้นคุณต้องออกจากอินเทอร์เฟซเพื่อจัดการขั้นตอนต่อไป ผลลัพธ์ของโครงการจะกลายเป็นข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่คุณต้องจัดการที่อื่น
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถใช้งานโมเดล Claude ของ Anthropic ได้โดยตรงผ่านAmazon Bedrock ซึ่งเป็นบริการที่จัดการเต็มรูปแบบของ AWS ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์ในระดับองค์กรด้วย API เดียวที่รวมศูนย์
ทำไมทีมจึงต้องการมากกว่าโครงการแบบ Claude ในที่สุด
โครงการของ Claude ทำงานได้ดีที่ ชั้นการคิด ของการทำงาน. พวกเขาช่วยคุณคิดได้ดีขึ้น, รักษาบริบทไว้, และปรับปรุงความคิดโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์.
อย่างไรก็ตาม เมื่อการทำงานก้าวไปไกลกว่าการคิดสู่การปฏิบัติ คำถามชุดใหม่ก็จะเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น ใครเป็นเจ้าของโครงการนี้? อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? กำหนดส่งงานคือเมื่อไหร่? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสร็จแล้ว?
โครงการของโคล้ดไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามเหล่านั้น
สิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้คือระบบการทำงานร่วมกันที่สามารถให้สิ่งต่อไปนี้:
แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง
คุณต้องการแพลตฟอร์มเดียวที่แผน (เอกสารกลยุทธ์จาก Claude) อยู่เคียงข้างการดำเนินโครงการ(งานที่แยกออกมาจากมัน) และทั้งสองอย่างได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
การเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
แพลตฟอร์มที่เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและผลลัพธ์จาก AI ให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการ พร้อมเจ้าของงาน กำหนดเวลา และสถานะที่ชัดเจน หากไม่มีสิ่งนี้ แผนงานที่ดีที่สุดก็จะกลายเป็นคำถามว่า ใครควรเป็นคนทำ?
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การดูแชทของกันและกันเป็นเพียงการรับข้อมูลแบบเฉื่อย คุณจำเป็นต้องร่วมมืออย่างกระตือรือร้น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน แก้ไขเอกสารที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดแท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อให้แสดงความคิดเห็น และต่อยอดแนวคิดต่าง ๆ ภายในบริบทของงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้า
ClickUp เป็นทางเลือกแทน Claude Projects
แม้ว่าคุณจะใช้Claude เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณก็ยังคงต้องใช้ระบบแยกต่างหากเพื่อดำเนินการตามสิ่งที่ Claude สร้างขึ้น
เข้าสู่:ClickUp
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์นำเสนอแพลตฟอร์มเดียวที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และปัญญาประดิษฐ์ทำงานร่วมกัน
ภายใน ClickUp, AI ที่รับรู้บริบทจะรู้และเข้าใจงานของคุณ ดังนั้นคุณจะใช้เวลาในการคัดลอกและวางน้อยลง และใช้เวลาในการทำงานให้ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับClaudeสำหรับทีมที่ยุ่ง:
ทำงานร่วมกับ AI ที่เข้าใจคุณและงานของคุณ
ClickUp Brain เป็นชั้น AI เชิงบริบทที่ทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของงานของคุณ สามารถอ้างอิงถึง:
- งาน, งานย่อย, และลำดับชั้นของงาน
- สถานะ, ลำดับความสำคัญ, วันครบกำหนด, และการพึ่งพา
- เอกสารที่เชื่อมโยงกับโครงการและงาน
- ความคิดเห็น, การตัดสินใจ, และการสนทนาที่ดำเนินอยู่
- ความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบข้ามทีม
เนื่องจาก Brain ทำงานภายใต้ระบบสิทธิ์ของ ClickUp จึงจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องวางบริบท อธิบายโครงสร้างโครงการใหม่ หรือสรุปงานด้วยตนเองก่อนการตั้งคำถาม
แทนที่จะสร้างผลลัพธ์แยกออกมาต่างหาก Brain จะวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์และให้คำตอบที่สะท้อนสถานะการทำงานจริง
📌 ตัวอย่าง: อะไรคือสิ่งที่ทำให้ความคืบหน้าของพื้นที่ทำงานแคมเปญไตรมาส 3 ช้าลง?เครื่องมือ AIนี้สแกนความคิดเห็นในภารกิจ งานย่อย สถานะ และความเชื่อมโยง จากนั้นตอบกลับอย่างชัดเจน:
- งานติดอยู่เบื้องหลังคำขอสินทรัพย์
- งานที่ยังไม่ได้กำหนด
- การอนุมัติที่ขาดหายไป
- ความล่าช้าภายในวงจรการตรวจสอบเนื้อหา
รายงานผู้กีดขวางแสดงเจ้าของงานที่ต้องดำเนินการและผลกระทบต่อเวลา ทำให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้แทนที่จะต้องรับมือกับงานที่ขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
การค้นหาองค์กรที่ครอบคลุมการทำงาน ความรู้ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน
หนึ่งในความสามารถที่แข็งแกร่งที่สุดของ Brainคือการค้นหาข้อมูลระดับองค์กร
ClickUp Brain รวมการค้นหาองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำงานและระบบที่เชื่อมต่อ
ผู้ใช้สามารถค้นหาโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้ทั่ว:
- งาน, เอกสาร, ความคิดเห็น และไฟล์แนบใน ClickUp
- ไฟล์ที่เก็บไว้ในเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, GitHub, SharePoint และอื่น ๆ
- ประวัติการทำงานและคำตัดสินใจที่อาจถูกฝังอยู่ในหัวข้อสนทนา
ต่างจากการค้นหาด้วยคำค้นหาแบบดั้งเดิม Brain จะให้คำตอบและไฟล์ที่เกี่ยวข้องตามวิธีการจัดระเบียบการทำงาน นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ที่ข้อมูลถูกกระจายอยู่ในโครงการ ทีม และเครื่องมือต่าง ๆ
แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือแดชบอร์ด ทีมสามารถถามคำถามเช่น:
- มีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการตั้งราคาในไตรมาสที่แล้วบ้าง?
- "งานใดที่กล่าวถึงข้อกำหนดของลูกค้านี้?"
- "เราบันทึกการอนุมัติขั้นสุดท้ายไว้ที่ไหน?"
การเข้าถึงโมเดล AI หลายรูปแบบ
ClickUp Brain ให้การเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกหลายตัวภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือจัดการการสมัครสมาชิกแยกต่างหากเพื่อทดลองใช้จุดแข็งของโมเดลที่แตกต่างกัน
กรณีการใช้งานทั่วไปที่นี่ได้แก่:
- โคลดสำหรับการให้เหตุผลเชิงยาว, การวิเคราะห์, และการสังเคราะห์
- ChatGPT สำหรับการร่างอย่างรวดเร็ว การดำเนินการ และงานในระดับงาน
- Gemini สำหรับการวิจัยที่มีข้อมูลมากหรือการอ้างอิงข้ามข้อมูล
การเข้าถึงโมเดลทั้งหมดถูกแยกออกผ่าน ClickUp Brain ซึ่งหมายความว่าการใช้งาน AI จะยังคงรวมศูนย์ ควบคุมสิทธิ์ และตรวจสอบได้ภายในพื้นที่ทำงาน ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการกระจายตัวที่เกิดขึ้นเมื่อทีมต้องพึ่งพาเครื่องมือ AI หลายตัวแยกกัน
📌 ตัวอย่างกรณีการใช้งาน:
- Gemini สำหรับงานที่มีข้อมูลมากหรือต้องอ้างอิงข้ามข้อมูล
- ChatGPT สำหรับการใช้งานประจำวันและการร่างอย่างรวดเร็ว
- โคล้ดสำหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงลึก
พูดเป็นข้อความเพื่อจับความคิดโดยไม่ขัดจังหวะ
ฟีเจอร์Talk to Textของ ClickUp ขยายความสามารถของ BrainGPT ให้เหนือกว่าแค่การพิมพ์คำสั่ง
ทีมสามารถกำหนดแนวคิด, บันทึกการประชุม, หรือการอัปเดตของพวกเขา และแปลงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างได้ทันทีภายใน ClickUp. จากนั้น, Brain สามารถ:
- สรุปข้อมูลที่พูด
- สกัดรายการที่ต้องดำเนินการ
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานหรือเอกสาร
- ชี้แจงขั้นตอนถัดไปและความรับผิดชอบ
เนื่องจากสิ่งนี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ทำงาน การป้อนข้อมูลด้วยเสียงจึงไม่ได้เป็นเพียงการถอดความเท่านั้น แต่จะกลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมบริบท โครงสร้าง และการติดตามผล
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดในเวลาจริงโดยไม่ทำให้เสียสมาธิหรือสูญเสียแรงผลักดัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการใช้ AI สำหรับการทำงาน
ซูเปอร์เอเจนต์พร้อมทำงานหนักแทนคุณ
ในขณะที่ BrainGPT ช่วยให้ทีมสามารถตั้งคำถามได้ดีขึ้นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกClickUp's Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้น
พวกเขาคือผู้ช่วย AI ที่อยู่รอบตัวคุณซึ่งคอยสังเกตการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง พวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในภารกิจ, กำหนดเวลา, ความเกี่ยวข้อง, และรูปแบบข้อมูล—โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากคุณ
📌 ตัวอย่าง: ซุปเปอร์เอเจนต์สามารถ:
- สังเคราะห์การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์และเปิดเผยความเสี่ยงในการส่งมอบ
- ตรวจจับงานที่ล่าช้าและแจ้งเตือนหรือมอบหมายงานใหม่ให้กับเจ้าของงานอย่างเชิงรุก
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและสร้างรายงานสถานะที่อัปเดตเป็นประจำ
- กระตุ้นให้ทำงานติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อการพึ่งพาเสร็จสิ้น
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Super Agents สำหรับการจัดการโครงการด้วย AI
🚀 สิ่งที่ ClickUp AI สามารถทำได้ที่ Claude Projects ทำไม่ได้
ใช้รายการตรวจสอบนี้หากคุณกำลังตัดสินใจว่าโครงการของ Claude เพียงพอหรือไม่—หรือคุณต้องการชั้นการดำเนินการ
ClickUp AI สามารถ:
✅ เข้าใจสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ ไม่ใช่แค่ข้อความ ทราบว่างานใดล่าช้า ถูกบล็อก ยังไม่ได้มอบหมาย หรือรอการดำเนินการ—อ้างอิงจากข้อมูลงานจริง ไม่ใช่ประวัติการสนทนา
✅ เปลี่ยนผลลัพธ์จาก AI ให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง แปลงแผนงาน การตัดสินใจ และบันทึกต่าง ๆ ให้เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และสถานะ—โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
✅ อัปเดตระบบ ไม่ใช่แค่ตอบกลับ เปลี่ยนสถานะงาน มอบหมายเจ้าของงาน เปิดเผยความเสี่ยง และระบุปัญหา แทนที่จะตอบกลับด้วยคำตอบที่ตายตัว
✅ รักษาความกระฉับกระเฉงหลังจากการสนทนาสิ้นสุดลง ใช้ Super Agents เพื่อตรวจสอบงานอย่างต่อเนื่องและดำเนินการเมื่อเงื่อนไขตรงตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนด้วยตนเอง
✅ เชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการโดยตรง เก็บเอกสาร งาน กำหนดเวลา และข้อมูลเชิงลึกจาก AI ไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ให้แผนงานสูญหายระหว่างการส่งต่อ
✅ ตัวบล็อกพื้นผิวอัตโนมัติ ตรวจจับการอนุมัติที่ขาดหายไป, การพึ่งพาที่หยุดชะงัก, และงานที่ยังไม่ได้มอบหมาย ก่อนที่จะทำให้ทีมทำงานช้าลง
✅ ดำเนินงานข้ามทีมและโครงการ สรุปความคืบหน้า ความเสี่ยง และปริมาณงานในหลายโครงการ ไม่ใช่แค่ภายในโครงการเดียว ✅
✅ สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ไม่ใช่การรับชมแบบเฉื่อยชา เปิดใช้งานการแก้ไขร่วมกัน ความคิดเห็นแบบฝังในเนื้อหา การแท็ก และกระบวนการทำงานร่วมกัน แทนการสนทนาแบบแยกส่วน
Claude Projects กับ ClickUp: ความแตกต่างที่สำคัญ
นี่คือการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างสองสิ่งนี้:
|ลักษณะ
|โครงการของโคลด
|คลิกอัพ
|วัตถุประสงค์
|การคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและการสนทนาที่ยาวนาน
|การดำเนินโครงการแบบครบวงจรด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ความแข็งแรงของแกนกลาง
|การคิดเชิงบริบทและการสังเคราะห์
|เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นการกระทำ
|แบบจำลองหน่วยความจำ
|ประวัติการสนทนาของโครงการ + ความรู้ที่อัปโหลด
|หน่วยความจำระบบแบบเรียลไทม์ระหว่างงาน เอกสาร และการแชท
|งานและความรับผิดชอบ
|❌
|✅ งานภายในที่มีเจ้าของ, วันที่ครบกำหนด, สถานะ
|การติดตามความคืบหน้า
|❌
|✅ สถานะแบบเรียลไทม์, ความสัมพันธ์, ปริมาณงาน
|ความลึกของการร่วมมือ
|ดูแชทที่แชร์
|การแก้ไขร่วม, ความคิดเห็น, การติดแท็ก, การทำงานร่วมกัน
|บทบาทของ AI
|ผู้ช่วยที่ตอบคำถาม
|ผู้ดำเนินการที่อัปเดตและขับเคลื่อนการทำงาน
|ระบบอัตโนมัติ
|❌
|✅ ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานอย่างอิสระ
|หลังจากแผนถูกเขียนขึ้น
|คุณออกจากเครื่องมือ
|การทำงานยังคงดำเนินต่อไปในระบบเดิม
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การวิจัย การเขียน การคิดเชิงกลยุทธ์
|การบริหารโครงการ ทีม และการดำเนินงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:รีวิวอย่างละเอียดเกี่ยวกับ Claude AI
เมื่อใดควรใช้โครงการ Claude กับ ClickUp
ใช้ Claude Projects เมื่อ:
- คุณกำลังทำงาน ที่ต้องใช้การวิจัยอย่างหนักหรือการสำรวจ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลเชิงลึก ไม่ใช่การดำเนินการ
- งานนี้เป็นงาน รายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก โดยมีการส่งต่อหรือประสานงานน้อยที่สุด
- คุณต้องการ บริบทที่ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานสำหรับการคิด การเขียน หรือการวิเคราะห์ ในหลาย ๆ ครั้ง
- ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเป็นเจ้าของ, กำหนดเวลา, หรือการติดตามความคืบหน้า
ใช้ ClickUp เมื่อ:
- การทำงานจำเป็นต้องเปลี่ยนจาก แนวคิดไปสู่การปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- มีหลายคนที่เกี่ยวข้อง และ ความเป็นเจ้าของ, กำหนดเวลา, และความพึ่งพาอาศัยกันมีความสำคัญ
- คุณต้องการให้ AI ติดตามความคืบหน้า, ระบุอุปสรรคที่ขัดขวาง, และดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- โครงการนี้ต้องการ แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนจนถึงการส่งมอบ
🎯 สรุปสำคัญ: หากเป้าหมายคือการคิดที่ดีขึ้น Claude Projects ใช้งานได้ดี
หากเป้าหมายคือการทำงานให้สำเร็จ ClickUp กลายเป็นสิ่งจำเป็น
นำความคิดของคุณไปสู่เส้นชัยด้วย ClickUp
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่จะอยู่ ข้างๆ งานของคุณ แต่ Converged AI Workspace ของ ClickUp จะอยู่ ภายในงานของคุณ
ClickUp ผสาน AI เข้ากับโครงการสด งาน เอกสาร การสนทนา และไทม์ไลน์ทั้งหมดไว้ในระบบเดียว นั่นหมายความว่า AI ไม่เพียงแต่เข้าใจสิ่งที่คุณถามเท่านั้น แต่ยังเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว สิ่งที่ถูกขัดขวาง และสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป
ความได้เปรียบเกิดจากการบรรจบกัน:
- บริบทมีชีวิตอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้น ไม่ใช่ในคำแนะนำที่ถูกคัดลอก
- ความเป็นเจ้าของและกรอบเวลาช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ
- เพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ, ซุปเปอร์เอเจนต์, จะทำงานหนักแทนคุณ
พร้อมที่จะสำรวจพลังของเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์แล้วหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรี
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
โครงการของ Claude เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดลึกซึ้งและเน้นบริบทมาก พวกเขาช่วยให้คุณจัดระเบียบการวิจัย รักษาการสนทนาที่ยาวนาน และสร้างแนวคิดขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ โครงการเหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผน การวิเคราะห์ การเขียนเชิงยาว การเรียนรู้ และงานใดๆ ที่การให้เหตุผลและความต่อเนื่องมีความสำคัญมากกว่าการดำเนินการ
ไม่. Claude Projects สามารถแนะนำงาน, สรุปขั้นตอน, หรือแนะนำการกระทำต่อไปได้, แต่ไม่สามารถมอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, ติดตามความคืบหน้า, หรือจัดการการเป็นเจ้าของได้. เมื่องานก้าวไปไกลกว่าการวางแผน, คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มการจัดการงานที่เฉพาะทางเช่น ClickUp เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถรับผิดชอบได้และติดตามได้.
Claude Projects ถูกสร้างขึ้นเพื่อการคิดวิเคราะห์ด้วย AI ซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผน, ค้นคว้า, และสร้างผลลัพธ์ใด ๆ ได้ แต่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการดำเนินงานของทีม; มันเปลี่ยนแผนให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้, รวมความรู้ไว้ในเอกสารที่มีชีวิตชีวา, และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ คุณสามารถคิดถึงมันได้เช่นนี้: Claude Projects ช่วยคุณคิดผ่านการทำงาน, ในขณะที่ ClickUp ช่วยคุณทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ ClickUp มอบความรับผิดชอบ การติดตามโครงการแบบไดนามิก และ AI ที่ผสานรวมซึ่งทำงานบนข้อมูลสดของคุณ ซึ่งความสามารถเหล่านี้ Claude Projects ไม่มี
ใช่ครับ และนั่นคือการตั้งค่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด Claude Projects เหมาะสำหรับการวิจัยในระยะเริ่มต้น การคิดค้นไอเดีย และการร่างเอกสาร คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำแนะนำของโปรเจ็กต์ได้เช่นกัน เมื่อผลลัพธ์ของคุณพร้อมแล้ว ClickUp จะช่วยคุณในการจัดการโปรเจ็กต์ ภายใน ClickUp คุณสามารถแยกผลลัพธ์ออกเป็นงานต่าง ๆ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และร่วมมือกับทีมของคุณได้ ClickUp ยังสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ คุณยังสามารถเก็บแผนที่ Claude สร้างขึ้นไว้ใน ClickUp Docs ได้โดยตรง
ในขณะที่ Claude Projects เหมาะสำหรับการระดมความคิดหรือการทำงานเชิงสำรวจของบุคคล ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ มันมอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ ความชัดเจนในการเป็นเจ้าของงานที่ซับซ้อน และวิธีการสื่อสารและประสานงานในตัว ด้วย ClickUp เป็นทางเลือกของ Claude คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานที่ทั้งทีมสามารถเห็น ดำเนินการ และเสร็จสิ้นร่วมกันได้