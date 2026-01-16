ทำไมทีมที่ฉลาดจึงตัดสินใจแย่ลงเมื่อขยายตัว

วิทยาศาสตร์การจัดการเบื้องหลังบริบททางธุรกิจที่สูญหาย และวิธีแก้ไขปัญหา
ฉันมีความสนใจอย่างมากในวิธีที่ข้อมูลเคลื่อนที่ภายในทีมตั้งแต่สมัยที่ฉันเรียนปริญญาเอกด้านสังคมวิทยา ตอนนั้นมันเป็นเพียงเรื่องทางวิชาการ – เมื่อทีมที่มีความเฉียบคมเติบโตจาก 5 คนเป็น 50 คนเป็น 500 คน บางสิ่งก็เริ่มพังทลาย:
ผู้คนแยกตัวเป็นกลุ่มๆ ผู้ตัดสินใจถูกปิดบังข้อมูล สัญญาณที่ชัดเจนปรากฏให้เห็นเพียงเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
ความอยากรู้อยากเห็นนั้นตามฉันมาจนถึงที่นั่งของผู้ปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ปรับขนาดทีมจากสตาร์ทอัพเล็กๆ ไปจนถึงสภาพแวดล้อมของ Fortune 500 ฉันได้เห็นรูปแบบเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า พูดตรงๆ เลยว่า: ทำไมทีมที่ฉลาดถึงตัดสินใจแย่ลงเมื่อพวกเขาขยายตัว?
เพื่อที่จะตอบคำถามนั้น เรามาเริ่มกันที่การศึกษาพื้นฐานสองเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมในองค์กร
การศึกษาที่ 1: ช่องว่างเชิงโครงสร้างที่ถูกเติมเต็มโดยความบังเอิญ
เมื่อสามสิบปีที่แล้ว นักสังคมวิทยา โรนัลด์ เบิร์ต ได้ทำการศึกษาการไหลเวียนของข้อมูลภายในองค์กร เขาพบว่าสิ่งที่เขาค้นพบไม่ใช่เครือข่ายเดียว แต่เป็น กลุ่มก้อน กลุ่มคนที่แน่นแฟ้นและมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องภายในกลุ่มของตนเอง ขณะที่การเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มนั้นค่อยๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว
ช่องว่างเหล่านั้นคือ ช่องว่างเชิงโครงสร้าง ในแง่ที่ง่าย ช่องว่างเชิงโครงสร้างคือช่องว่างระหว่างกลุ่มที่ควรจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ไม่ได้ทำ
พวกเขาไม่ปรากฏในแผนผังองค์กร พวกเขาดำรงอยู่ในเครือข่ายสังคม
มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเชื่อมช่องว่างเหล่านั้นได้โดยธรรมชาติ เบิร์ตเรียกพวกเขาว่า นายหน้า พวกเขาคือคนที่รับฟังทั้งสองฝ่าย จับความไม่สอดคล้อง และเชื่อมโยงสิ่งที่คนอื่นมองข้าม เมื่อไม่มีนายหน้า หรือมีภาระมากเกินไป หรือไม่ได้มีส่วนร่วม ข้อมูลเชิงลึกก็จะตายไปภายในกลุ่มท้องถิ่นนั้น
ในฐานะ CFO ช่องว่างเชิงโครงสร้างเป็นหนึ่งในความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเฝ้าระวัง นายหน้าที่สามารถเชื่อมช่องว่างเหล่านี้ได้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ฉันกระตุ้นให้ผู้นำระบุบุคคลเหล่านี้เป็น บุคคลสำคัญด้านข้อมูล (ใช่ ไม่ใช่ KPI ประเภทนั้น) และให้พวกเขาอยู่ใกล้โต๊ะตัดสินใจเสมอ ฉันมั่นใจว่าชื่อบางชื่อคงผุดขึ้นมาในใจคุณแล้วขณะที่คุณอ่านตัวอย่างด้านล่างนี้:
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ถือกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคาดการณ์อย่างเงียบๆ
ฝ่ายการเงินกำลังเผชิญกับปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราการแปลงในสายงานที่รอการดำเนินการการประชุมเชิงลึกไม่รู้จบ ทฤษฎีมากมาย แต่ไม่มีคำตอบ แล้วผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคนหนึ่งก็กล่าวอย่างไม่ใส่ใจต่อนักวิเคราะห์การเงินระหว่างมื้อกลางวันว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในกระบวนการทำงานของ CRM เพียงรายละเอียดเดียวนี้อธิบายทุกอย่างได้
สะพานที่ขาดหายระหว่างฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์และฝ่ายวิศวกรรม
วิศวกรผลิตภัณฑ์คนหนึ่งเคยพูดถึงปัญหาที่ผู้ใช้ประสบในงานเลี้ยงของบริษัทกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่เคยได้ยินปัญหาดังกล่าวในรูปแบบนั้นมาก่อน ความคิดเห็นเพียงครั้งเดียวนั้นอาจเปลี่ยนเนื้อหาสำคัญของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้
ตัวแทนขายที่เปิดเผยความชัดเจนด้านราคา
พนักงานขายมักจะมีข้อมูลบริบทของลูกค้าที่มีค่ามหาศาลติดตัวอยู่เสมอ แต่ข้อมูลเหล่านี้กลับไม่ค่อยถูกส่งต่อไปยังทีมกำหนดราคาที่สำนักงานใหญ่เลย ระหว่างการพูดคุยสั้น ๆ ระหว่างจิบกาแฟกับผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโตที่บังเอิญมาเยี่ยมสำนักงานท้องถิ่น AE คนหนึ่งได้อธิบายถึงความสับสนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่อัตราการปิดการขายลดลงพอดี...
ช่วงเวลาเหล่านี้อาจดูเล็กน้อย แต่แท้จริงแล้วคือช่องว่างเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้น
และช่องว่างเชิงโครงสร้างในเครือข่ายพนักงานจะกลายเป็น ช่องโหว่ข้อมูลในกระบวนการทำงาน
บริบทกระจายอยู่ทั่วเครื่องมือสื่อสาร การสนทนาข้างเคียง และการประชุม จุดเชื่อมโยงมีอยู่จริง มนุษย์มักประสบปัญหาในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ โดยไม่มีตัวกลางมาเติมเต็มช่องว่างโดยไม่ได้ตั้งใจ
การศึกษาที่ 2: การประชุมใหญ่ทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำกันถูกฝังไว้
ในช่วงทศวรรษ 1980 นักวิจัยชื่อ การอลด์ สตาเซอร์ และ วิลเลียม ไททัส ได้ทำการทดลองที่ดูง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
พวกเขาจัดกลุ่มคนเป็นกลุ่มละ 4 คน และขอให้พวกเขาตัดสินใจ
พวกเขาใช้สองระบบ:
- ทุกคนมีข้อมูลเดียวกัน
- แต่ละคนถือข้อมูลที่ผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ทุกคนมีเหมือนกันและข้อมูลเฉพาะตัวที่มีเพียงตนเองเท่านั้นที่รู้
เมื่อทุกคนมีข้อมูลเดียวกัน กลุ่มมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบุคคล
เมื่อผู้คนมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน กลุ่มมักจะเลือกคำตอบที่ แย่กว่า มากกว่าคำตอบที่แต่ละบุคคลจะเลือกได้ด้วยตัวเอง
ทำไม?
เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบการบันทึก พวกเขาก็พบรูปแบบ
กลุ่มต่าง ๆ พูดซ้ำแต่สิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว
ข้อเท็จจริงเฉพาะที่เป็นรากฐานของการตัดสินใจนี้แทบไม่ได้รับการนำเสนอหรือถูกเพิกเฉยโดยสิ้นเชิง
หากคุณเคยนั่งประชุมที่ทีมพูดถึงข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้กันดีซ้ำไปซ้ำมา 30 นาที โดยไม่เคยแตะประเด็นสำคัญที่ส่งผลจริงเลย คุณก็ได้สัมผัสกับการทดลองนี้แล้ว
ฉันเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
เราเคยประสบปัญหาเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับความแม่นยำของการคาดการณ์ในแบบจำลองความสามารถในการขายของเรา
ในทุกการประชุม ทฤษฎีเดิมๆ ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอ บางทีอาจเป็นปัญหาเรื่องการจ้างงาน บางทีอาจเป็นเรื่องการสนับสนุนการทำงาน บางทีอาจเป็นคุณภาพของช่องทางทางการตลาด หรือบางทีอาจเป็นปัญหาด้านภาวะผู้นำ การสนทนาวนเวียนอยู่กับสมมติฐานร่วมกันเดิมๆ และน้ำเสียงก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นการโยนความผิดให้กันและกัน
วันหนึ่ง นักวิเคราะห์ข้อมูลที่เงียบขรึมคนหนึ่งหยุดฉันไว้ที่ทางเดิน เธอเอ่ยว่าเธอได้ติดตามตัวเลขในอดีตและสังเกตเห็นบางสิ่งเล็กน้อยแต่มีความหมาย สมมติฐานเรื่องฤดูกาลของเรา ซึ่งเป็นข้อมูลเล็กๆ ที่ทุกคนมองข้าม กลับค่อยๆ แตกต่างจากค่าพื้นฐานมากขึ้นในแต่ละไตรมาส
ปรากฏว่ามีรายละเอียดเพียงจุดเดียวที่ถูกมองข้าม ซ่อนอยู่ในบทวิเคราะห์ส่วนตัวของเธอและไม่เคยถูกกล่าวถึงในการประชุมกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่แท้จริงบิดเบือนโมเดลศักยภาพการขายทั้งหมด
มันเป็นตัวอย่างในโลกจริงที่สมบูรณ์แบบของการวิจัยนี้ กลุ่มคนยังคงพูดซ้ำในสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว ความเข้าใจเฉพาะที่แก้ปัญหาได้จริงนั้นอยู่ในหัวของคนเพียงคนเดียว เพราะ "ทุกคนดูเหมือนจะรู้คำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้ว"
ตอนนี้ให้ขยายสิ่งนั้นไปทั่วบุคลิกภาพนับพัน การประชุมหลายร้อยครั้ง และเครื่องมือการทำงานหลายสิบชนิด
เมื่อการประชุมมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครก็กลายเป็นเรื่องยากเกือบเป็นไปไม่ได้
เนื่องจากพลวัตองค์กรสองประการนี้ เมื่อทีมที่ฉลาดขยายตัวขึ้น คุณภาพของการตัดสินใจจะลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เพราะคนโง่ลง แต่เพราะข้อมูลยากต่อการสกัด และกระบวนการตัดสินใจซับซ้อนขึ้นอย่างทวีคูณ
เมื่อจุดต่างๆ กระจัดกระจายจนไม่สามารถติดตามได้ มนุษย์ก็ไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้
ปัญญาประดิษฐ์ก็ทำไม่ได้เช่นกัน
บริษัทสมอง: จับภาพบริบทในระดับใหญ่
จาก 2 การศึกษาข้างต้น ชัดเจนว่าสิ่งที่ขาดหายไปคือ ความทรงจำร่วมขององค์กร ระบบที่สามารถบันทึกงาน การตัดสินใจ และการโต้ตอบต่างๆ ขณะที่เกิดขึ้น แทนที่จะเก็บเพียง "บันทึกสุดท้าย"
ระบบที่สามารถบันทึกการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ: บันทึกข้อมูลนำเข้า, การอภิปราย, สมมติฐาน, การแลกเปลี่ยน, และผลลัพธ์ในเวลาจริง
นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันหมายถึงเมื่อพูดถึงสมองของบริษัท
นี่ไม่ใช่ฐานความรู้ที่คงที่ แต่เป็นชั้นของปัญญาที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสังเกตการดำเนินงานของบริษัท บันทึกวิธีการตัดสินใจ และช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดได้ทันทีเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ สิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป
เราได้ทดลองใช้สิ่งนี้ที่ ClickUp แล้ว บทเรียนของเราคือต้องใช้กลยุทธ์ 3 ขั้นตอนในการสร้างสมองของบริษัท (คำเตือน: ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งและทุกอย่างจะพังทลายกลายเป็น AI ที่ไร้ประโยชน์!!)
ขั้นตอนที่ 1: สร้างธุรกิจของคุณให้เป็น "บริบทเปิด"
ส่องแสงสว่างเข้าสู่ช่องว่างเชิงโครงสร้าง: สร้างระบบที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการดึงเอาข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาจากบุคคลและทีมที่แยกตัว จากนั้นกระจายออกไปให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Jensen Huang ซีอีโอของ NVIDIAกล่าวว่าเขาหลีกเลี่ยงการประชุมแบบตัวต่อตัวสำหรับเรื่องที่ต้องการบริบทสำคัญ เขาชอบการแบ่งปันข้อมูลในกลุ่มใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้รับฟังข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน
เขากำลังลดช่องว่างเชิงโครงสร้างโดยอัตโนมัติ บริบทส่วนตัวนั้นเปราะบางและช้า บริบทสาธารณะกลายเป็นสิ่งที่ค้นหาได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และป้อนเข้าสู่ระบบ AI ได้
ที่ClickUp วัฒนธรรมที่เปิดกว้างสะท้อนให้เห็นในทุกที่: ผู้คนส่งผู้จดบันทึกการประชุมไปประชุมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราสนับสนุนให้ผู้คนโพสต์คำถาม/แบ่งปันความคิดในกลุ่มแชท ไม่ใช่ใน DM เราจัดพิธีการอัปเดตประจำสัปดาห์อย่างเคร่งครัด: ตั้งแต่ IC ถึงผู้บริหารระดับสูง ทุกคนต้องส่งการสะท้อนประจำสัปดาห์ใน ClickUp โดยมีเพียง 3 ข้อเท่านั้น:
- สิ่งที่ฉันทำสำเร็จในสัปดาห์นี้ (อัตโนมัติด้วย AI)
- สิ่งที่ฉันกำลังจัดการต่อไป (ระบบอัตโนมัติ AI + การป้อนข้อมูลจากมนุษย์)
- ปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ฉันประสบ (ข้อมูลจากมนุษย์)
มันดูเรียบง่ายเกินไป แต่ผลกระทบที่สะสมกลับแข็งแกร่งมาก สัญญาณที่ซ่อนอยู่เริ่มปรากฏขึ้น อุปสรรคต่าง ๆ ปรากฏให้เห็นในเวลาจริงแทนที่จะเป็นเดือนถัดไป ผู้นำหยุดพึ่งพาข้อมูลทั่วไปที่ได้ยินมาและเริ่มมุ่งตรงไปยังสัญญาณเหล่านั้น
เราใช้ AI เพื่อย่อยสัญญาณต่าง ๆ มนุษย์มุ่งเน้นไปที่การตั้งคำถามว่า "เราขาดอะไรไปบ้าง?" AI จะสแกนพื้นผิวทั้งหมดขององค์กรและสังเคราะห์ประเด็นร่วมกัน มนุษย์ยังคงมีความสำคัญในการตัดสินใจและการคาดการณ์ AI รับหน้าที่ในการรายงานและสรุปข้อมูลเชิงกลไก
ขั้นตอนที่ 2: รวมงานทั้งหมดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการถ่ายทำแบบเรียลไทม์
รวบรวมผลงานดิบทั้งหมดไว้ในที่เดียว และเลือกแพลตฟอร์มการทำงานเพียงหนึ่งเดียวเพื่อรวมทุกอย่างไว้ที่นั่น ทุกอย่าง: การอัปเดตประจำสัปดาห์, การสนทนาของทีม, หัวข้อโครงการ, บันทึกข้อความ, และแผนการส่งต่อ
เริ่มบันทึกวิธีการตัดสินใจที่สำคัญ
นี่คือกล้ามเนื้อที่ทีมส่วนใหญ่ไม่เคยสร้าง เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น มักจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุว่าการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร การวิเคราะห์หลังเกิดเหตุจึงกลายเป็นกระบวนการสืบสวนที่เจ็บปวด นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนของการไม่มีบันทึกการตรวจสอบการตัดสินใจที่แท้จริง
แต่การบังคับให้ทีมหยุดและบันทึกทุกขั้นตอนไม่ใช่คำตอบ นั่นไม่ใช่วิธีที่มนุษย์ทำงาน! มันทำลายความต่อเนื่องและทำให้การดำเนินงานช้าลง
แนวทางที่ถูกต้องคือการบันทึกการตัดสินใจ ในขณะที่เกิดขึ้นจริง เหมือนกับการถ่ายทำงานแทนที่จะขอให้คนมาสร้างใหม่ในภายหลัง แต่ละขั้นตอนสำคัญ ข้อสมมติ และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จะถูกบันทึกไว้เบื้องหลัง เมื่อทีมดำเนินการต่อไป ร่องรอยทั้งหมดก็พร้อมอยู่แล้ว
นี่คือจุดที่ AI เปลี่ยนเกม
ที่ ClickUp,ระบบสมองของบริษัทของเราบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญไว้ในแพลตฟอร์มการทำงานที่รวมไว้โดยตรง และส่งข้อมูลการตัดสินใจเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะผู้นำด้านการเงิน เมื่อฉันเข้าร่วมบริษัทใหม่ คำถามแรกของฉันเกือบจะเหมือนเดิมเสมอ: "คุณสร้างงบประมาณของคุณอย่างไร?"
ไอเซนฮาวร์กล่าวไว้ได้ดีที่สุดว่า: "แผนการไม่มีค่า แต่การวางแผนคือทุกสิ่ง" ฉันไม่ได้ตัดสินตัวเลขสุดท้าย ฉันกำลังรวบรวมบริบทว่าธุรกิจดำเนินการอย่างไร: การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างไร
- ข้อมูลใดที่มีความสำคัญ?
- เกณฑ์มาตรฐานใดที่สำคัญ?
- การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นที่ไหน?
- ความคิดเห็นของใครมีความสำคัญ?
- ใครเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย?
- แล้วการติดตามผลบังคับใช้อย่างไร?
กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นเสมือนเครื่องเอกซเรย์สำหรับสุขภาพและความเป็นผู้ใหญ่ของการตัดสินใจของบริษัทเสมอมา
ตอนนี้, ให้เข้าสู่ตัวแทน AI
ผมมักได้รับการเสนอขาย "ตัวแทนงบประมาณ" ที่สัญญาว่าจะช่วย CFO ในการสร้างงบประมาณ โดยไม่มีบริบท นั่นคือทางตันอย่างแท้จริง อย่างดีที่สุด คุณก็จะได้คำตอบตามตำราเรียน จริงๆ แล้ว ผมต้องกระตุ้นมากแค่ไหนเพื่อสอนตัวแทนเหล่านี้ว่าเราตัดสินใจอย่างไร?
แต่หากมอบบันทึกการตรวจสอบการตัดสินใจที่แท้จริงให้กับตัวแทน ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ตัวแทนจะเข้าใจว่าบริษัทนี้คิดอย่างไร บันทึกการตัดสินใจกลายเป็นแผนที่สมบัติของพวกเขา บริษัทที่มีความสามารถนี้สามารถปลดล็อกพลังของตัวแทนได้เร็วกว่าบริษัทที่ไม่มีถึงระดับหนึ่ง
บริษัทของเรา Brain บันทึกอย่างซื่อสัตย์ถึงวิธีการที่เราจัดทำงบประมาณด้านวิศวกรรมสำหรับปีหน้า:
การตัดสินใจในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง มีหลายมิติ และต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ นี่คือบันทึกการตัดสินใจของเราในการประเมินเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ เราเพียงแค่ทำงาน ส่วน Company Brain บันทึกวิดีโอไว้ ในอนาคต หากมีบุคคลหรือตัวแทนใหม่ที่ต้องการประเมินเป้าหมายอื่น พวกเขาจะรู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
ลองจินตนาการดูว่า เมื่อการตัดสินใจทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว มันจะกลายเป็นทรัพยากรที่สามารถค้นหาและเชื่อมโยงถึงกันได้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสามารถทำในสิ่งที่มันถนัดที่สุดได้จริงๆ นั่นคือการเชื่อมโยงการตัดสินใจเข้ากับขั้นตอนการทำงานเบื้องหลัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมา ตัวแทนที่เราได้ส่งไปเพื่อเลียนแบบสิ่งที่มนุษย์ทำได้ ในที่สุดก็จะสามารถมองเห็นและติดตามงานได้อย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3. ชั้นการดำเนินการของ AI หลังจากที่ Company Brain ออนไลน์
เมื่อผลงานของคุณถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว และสมององค์กรของคุณถูกกระตุ้นแล้ว ที่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทุกอย่างจะเริ่มเชื่อมโยงและทวีคูณขึ้น ทีมของคุณพร้อมที่จะนำชั้นการดำเนินงานด้วย AI ไปใช้งาน ซึ่งทำงานในสองโหมด:
โหมดบรรยากาศ
นี่คือ AI ที่ทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง มันเฝ้าสังเกตรูปแบบต่างๆ เปิดเผยความเสี่ยง และตอบคำถามโดยไม่ต้องมีการกระตุ้น มันจับสัญญาณความเสี่ยงที่มนุษย์มองข้ามไปได้เนื่องจากจุดบอดของเรา
ตัวอย่างเช่น AI สำหรับการสะท้อนความคิดรายสัปดาห์ของฉันช่วยฉันสแกนหาจุดบอดของฉัน ('สัญญาณที่คุณอาจละเลยไป'):
โหมดตัวแทนเฉพาะทาง
ด้วยรากฐานที่มั่นคงของบริษัท ทีมงาน และบริบทการทำงานของแต่ละบุคคล คุณสามารถเรียกใช้ตัวแทนได้ตามความต้องการ ตัวแทนแต่ละคนเข้าใจขั้นตอนการทำงานเฉพาะด้าน แต่มีบริบทพื้นฐานของบริษัทเดียวกัน คุณสามารถดึงพวกเขาเข้าสู่การสนทนา งาน หรือเอกสาร – ทุกที่ที่งานกำลังเกิดขึ้น
ทีมของเรามีกลุ่มตัวแทนการเงินที่ทำหน้าที่รับภาระงานหนักจำนวนมากในแต่ละวันตัวแทนพิเศษเหล่านี้ไม่ใช่คนทั่วไป พวกเขารู้ขั้นตอนการทำงานของเรา คำจำกัดความของเรา จังหวะการทำงานของเรา และกระบวนการตัดสินใจของเรา
ทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ให้ถูกต้อง แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ผู้นำธุรกิจต้องการจาก GenAI มาโดยตลอด
AI กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการคิด การเรียนรู้ และการตัดสินใจของบริษัท
และข่าวดี: ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มีวิธีแก้ปัญหาที่ทรงพลัง: สร้างสมองของบริษัทคุณบนClickUp
ถ้าคุณมาถึงตรงนี้แล้ว คุณก็สมควรได้รับคำโฆษณาแบบไม่อายครั้งแรกจากฉันแล้ว 😊
วิธีใหม่ในการขยายขนาดพร้อมบริบทครบถ้วน
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ตัดบริบทออกจากองค์กรขนาดใหญ่มีมานานหลายศตวรรษแล้ว ช่องว่างเชิงโครงสร้างฝังกลบข้อมูล การสนทนาในกลุ่มทำให้สัญญาณเฉพาะบุคคลถูกกลบหายไป
เป็นเวลานานที่ไม่มีการแก้ไขอย่างแท้จริง ธุรกิจต่างเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน โดยมองว่าบริบทที่สูญเสียไปเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการเติบโต
AI ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสิ่ง. ด้วยตัวเอง มันแก้ปัญหาได้น้อยมาก.สมองของบริษัทไม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์. ต้องมีการทำงานอย่างตั้งใจเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรม, ออกแบบระบบปฏิบัติการใหม่, และรวมศูนย์บริบท.
แต่เมื่อพื้นฐานนั้นถูกวางไว้แล้ว AI จะกลายเป็นส่วนผสมสำคัญที่นำทุกอย่างมารวมกัน
คุณมีทีมที่ฉลาดอยู่แล้ว นี่คือวิธีที่คุณเตรียมองค์กรของคุณเพื่อสร้างสมองของบริษัท ขุดหาปัญญาจากกลุ่มคนของคุณเอง และป้องกันไม่ให้ทีมที่ฉลาดตัดสินใจผิดพลาดเมื่อคุณขยายธุรกิจ