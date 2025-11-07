บล็อก ClickUp
AI Transformation Isn&#8217;t a Project, It&#8217;s a Leadership Mandate

การเปลี่ยนแปลงด้วย AI ไม่ใช่โครงการ แต่เป็นภารกิจของผู้นำ

Angela Bunner
Angela BunnerField CTO
7 พฤศจิกายน 2568

ฉันมีการสนทนาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งที่ดำเนินไปแบบนี้: ผู้นำระดับ C บอกฉันว่า "โอ้ เรามี AI แล้ว—เรามี ChatGPT, Copilot, อาจจะ Glean ด้วย"

แล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือ: "แต่พูดตามตรง ไม่มีใครใช้มันจริงๆ"

นั่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้วย AIนั่นคือการนำ AI มาใช้ที่ล้มเหลว

การเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อทั้งองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกคน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างสิ้นเชิง เป็นเมื่อทุกคนในองค์กรได้เห็นศักยภาพของ AI และใช้งานอย่างจริงจังเพื่อขจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือ ใช้เวลา และไม่มีประสิทธิภาพ

และนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง: มันไม่ใช่เรื่องของการทำให้กิจวัตรเดิมเป็นอัตโนมัติ—แต่มันคือการตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้น และค้นหาวิธีที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และฉลาดหลักแหลมกว่า เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า

คู่มือการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลใช้ไม่ได้ที่นี่

ผู้นำชอบที่จะเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ฉันเองก็ใช้การเปรียบเทียบนี้เช่นกัน จำได้ไหมว่าตอนที่การประชุมของ Gartner ใช้เวลาหลายปีในการเน้นย้ำข้อความนั้น?

ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ (CIOs) ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจของตน ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือบริษัทอย่าง Netflix ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงให้ทันสมัย ในขณะที่ Blockbuster ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

แต่จุดที่การเปลี่ยนแปลงด้วย AIแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เคยมีมาก่อนคือ:

  • การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลหมายถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนสูง ซึ่งบริหารจัดการผ่านระบบที่เข้มงวดและ PMO
  • การเปลี่ยนแปลงด้วย AI นั้นตรงกันข้าม มีความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว—มันเกิดขึ้นในทุกฟังก์ชัน โดยขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วที่ผู้คนสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้

ลองคิดดูสักครู่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบต่อโครงการและโครงการริเริ่มเฉพาะเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงทาง AI ส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนในบริษัทของคุณ ผลลัพธ์ที่ทวีคูณจากการที่ทุกคนทำงานอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น?

นั่นคือที่ที่เวทมนตร์เกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของคุณ

บริษัทส่วนใหญ่ คิดว่า พวกเขาได้นำ AI มาใช้แล้ว เพราะพวกเขาได้เปิดตัวแชทบอทหรือซื้อใบอนุญาตเครื่องมือ AI บางตัว แต่ช่องว่างที่แท้จริงไม่ใช่การเข้าถึง AI แต่เป็นการขาดระบบที่เชื่อมโยง AI กับบริบท การดำเนินการ และผลลัพธ์

องค์กรที่กำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายไม่ได้เพียงแค่ใช้ AI เท่านั้น—พวกเขาได้ฝัง AI เข้าไปภายใน งานนั้นเอง

แม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่หลายทีมยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการนำไปใช้ ผลสำรวจล่าสุดจาก ClickUp พบว่า 23% ของผู้คนไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้ AI อย่างไร ในขณะที่ 27% รู้สึกว่าต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความท้าทายเหล่านี้อาจทำให้ความก้าวหน้าหยุดชะงักและขัดขวางองค์กรจากการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI (ที่มา: ClickUp Insights)

การนำ AI มาใช้ไม่จำเป็นต้องยาก—ClickUp คือโซลูชันสำหรับทุกทีม
ยุคของการนำ AI มาใช้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นำการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ของคุณด้วย ClickUp Brain

มันเป็นเรื่องของเทคนิค, การทำงาน, และวัฒนธรรม—แต่ไม่ได้เท่าเทียมกัน

เมทริกซ์นี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และ AI ที่ผสานรวมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริงได้อย่างไร
เมื่อผู้นำถามผมว่าการเปลี่ยนแปลงด้วย AI นั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นหลัก หรือเป็นเรื่องของการทำงาน หรือเป็นเรื่องของวัฒนธรรม คำตอบของผมคือ: ทั้งสามอย่าง แต่ในระดับความยากที่แตกต่างกันมาก

การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค? นั่นเป็นส่วนที่ง่าย

หากคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มอย่างClickUp Brain เราได้สร้างเครื่องมือที่คุณต้องการไว้ตรงจุดที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว AI ของเราไม่ใช่แค่เครื่องมือแชทสำหรับถามคำถามและสรุปข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ซับซ้อนอีกด้วย มันทำงานจริง ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ พร้อมด้วยเอเจนต์ที่ทำงานโดยรอบซึ่งขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพวกเขาได้เริ่มกระบวนการนั้นแล้ว

งานหนักที่แท้จริงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเชิงหน้าที่และวัฒนธรรม คุณกำลังจินตนาการใหม่ว่างานเคลื่อนจากขั้นตอนการรับข้อมูลไปสู่การดำเนินการและการรายงานผลอย่างไร และผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งระบบและกันและกันตลอดกระบวนการนี้อย่างไร

นี่คือจุดที่บริษัทส่วนใหญ่สะดุด: การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ผู้จัดการโครงการและ PMO เป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการต่างๆ คนอื่นๆ เพียงแค่ทำตามงานที่ได้รับมอบหมายและอัปเดตแผนโครงการเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงด้วย AI ทำให้การควบคุมดังกล่าวเป็นประชาธิปไตยสำหรับทุกคนในองค์กร ทุกคนสามารถจัดการและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือเพียงแค่งานประจำของแผนกก็ตาม

นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อทุกฟังก์ชันของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวางเช่นนี้ต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงลงมา

📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ ความแตกต่างนี้อาจเป็นมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ ส่วนใหญ่กลับอาจประเมินศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของ AI ในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้ต่ำเกินไป 🔥

ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร

ข้อสรุป: ความสำเร็จของ AI ขึ้นอยู่กับการบูรณาการมากกว่าการทดลอง บริษัทที่ประสบความสำเร็จด้วย AI คือบริษัทที่รวมเครื่องมือ ทีมงาน และบริบทเข้าด้วยกัน

พลังที่แท้จริงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงข้ามทีม

ฉันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้ฉันคิดเกี่ยวกับศักยภาพของ AI เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

ซีอีโอของเรา เซ็บ พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันประทับใจ:

ในอนาคต ผู้ช่วยเสมือน (IC) ทุกตัวจะเป็นผู้จัดการของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agents)

นั่นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เราพูดถึง "มนุษย์ในห่วงโซ่" อยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งนี้ทำให้มันก้าวไปไกลกว่านั้น

AI ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือ—แต่ยังเพิ่มพลังให้กับทุกคนในสถานที่ทำงาน ทุกคนในทุกระดับจะกลายเป็นคนฉลาดขึ้นด้วยผู้ช่วย AI สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและทำงานได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้คนยังคิดว่า AI คือการค้นหาและให้คำตอบ มันไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การตัดสินใจ—แต่มันเกี่ยวกับการทำงานจริง ๆ ให้กับผู้ใช้ การจัดการกับขั้นตอนที่น่าเบื่อและต้องทำด้วยตนเอง เช่น การเปลี่ยนสถานะ การคัดลอกและวาง และการย้ายงานจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง

มันทำให้ฉันนึกถึงว่าลูกๆ ของฉันฉลาดกว่าเราตอนเด็กๆ มากเพียงใด ด้วยการเข้าถึงสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ตและ YouTube AI ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยฝังความฉลาดนั้นเข้าไปในทุกแง่มุมของการทำงาน และยกระดับพนักงานทุกคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้มีคำตอบอยู่ในปลายนิ้วว่าจะทำงานให้เร็วขึ้นได้อย่างไรและมีเครื่องมือในการทำงานเหล่านั้น

แต่นี่คือสิ่งสำคัญ: พลังที่แท้จริงของบริษัทที่เกิดมาพร้อม AI จะปรากฏขึ้นเมื่อการทำงานร่วมกันไหลเวียนระหว่างทีม ไม่ใช่แค่ภายในทีมเท่านั้น นั่นคือจุดที่การบรรจบกันกลายเป็นสิ่งสำคัญ—เพราะเครื่องมือ AIที่แยกส่วนกันไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ พวกมันกลับเพิ่มการขยายตัวของงานแทนที่จะลดมันลง

โซลูชันคือConverged AI Workspace ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานที่รวมเครื่องมือ ทีมงาน และข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้อง—ขับเคลื่อนด้วย ClickUp Brain—เพื่อให้การทำงานราบรื่นไร้รอยต่อในทุกฟังก์ชัน

ทำไมเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนถึงรับประกันความล้มเหลว

นี่คือจุดที่ฉันรู้สึกหลงใหล เพราะฉันเห็นรูปแบบนี้ทุกสัปดาห์

บริษัทต่างๆ บอกกับผมว่าพวกเขาได้ "ลองใช้ AI" กับเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน เช่น ChatGPT, Gemini หรือแม้แต่ Copilot แล้ว เครื่องมือเหล่านี้กำลังเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบเบาๆ เพราะพวกเขาตระหนักแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการถามคำถาม AI หากคุณไม่สามารถนำเนื้อหาที่ได้ไปใช้กับงานจริงของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ โครงการ หรือเอกสาร

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ยากในพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างมีประสิทธิภาพ และพวกเขามีขีดความสามารถที่จำกัดในการเปลี่ยนแปลงงานของพวกเขาอย่างแท้จริง

วิธีที่ ClickUp Brain ถูกสร้างขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงเกมไปอย่างสิ้นเชิง. ระบบ AI ของเราอาศัยอยู่ภายในแพลตฟอร์มการจัดการงาน—ซึ่งคุณกำลังวางแผน, ทำงาน, และคุยกันเกี่ยวกับงานอยู่แล้ว. คุณสามารถฝังมันไว้ในกระบวนการทำงานได้.ตัวแทนแบบรอบข้างสามารถตอบคำถาม, ระบุงานที่ซ้ำซ้อน, แนะนำงานที่เกี่ยวข้อง, สร้างงานใหม่, และขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้ก้าวหน้า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้รู้ตัวเลยว่าพวกเขาได้กระตุ้นให้ตัวแทนทำงาน.

ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งของ ClickUpที่ครอบคลุมระบบต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง—สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องและระบบอัตโนมัติทั่วทั้งเทคโนโลยีของคุณ เราทำให้กระบวนการทำงานระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่าง ๆ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันด้วยตนเอง

การเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ "เราเพิ่มแชทบอท" แต่คือเมื่อการทำงานเองกลายเป็นสิ่งที่มีสติปัญญา — การตัดสินใจ การอัปเดต คำตอบ และขั้นตอนต่อไปเกิดขึ้นภายในกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ในเครื่องมือแยกต่างหาก

นั่นคือสิ่งที่ชุด AI ของ ClickUp มอบให้:

  • ClickUp Brain → วิเคราะห์งาน สร้างขั้นตอนถัดไป และสรุปผลทันที
  • ClickUp Brain MAX(พูดเป็นข้อความ) → เปลี่ยนเสียงเป็นงาน เอกสาร และรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ClickUp Enterprise Search → ดึงคำตอบจาก ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เช่น Notion, GitHub และ Google Drive
จากเสียงสู่การกระทำ: Brain Max เปลี่ยนคำขอของคุณให้กลายเป็นคำตอบทันทีและงานอัตโนมัติ
ร่วมกัน พวกเขาขจัดช่องว่างระหว่างการคิด การบันทึก และการดำเนินการ ไม่มีการสลับบริบท ไม่มีการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

นี่คือการเปลี่ยนผ่านจาก AI ในฐานะเครื่องมือ ไปสู่ AI ในฐานะระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน

การตัดสินใจที่กล้าหาญกำลังเกิดขึ้น

เมื่อเช้านี้เอง ผมได้พบกับ CIO ท่านหนึ่งซึ่งพูดถึงความต้องการที่จะ "เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล" ของพวกเขา พวกเขายังไม่ได้คิดถึง AI เลยด้วยซ้ำ ผมจึงท้าทายเขาทันทีว่า 'คุณต้องเริ่มคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว'

เขามีแอปพลิเคชันที่รวบรวมมาอย่างไม่เป็นระบบซึ่งใช้งานมานานกว่าสิบปี กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งธุรกิจ และสมาชิกในทีมที่รู้วิธีดำเนินโครงการได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ฉันบอกเขาตรงๆ ว่า "เราจะทำให้พวกเขาทึ่งกับวิธีที่พวกเขาควรเปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเขา งานของคุณในตำแหน่งนี้หลังจากสามเดือนคือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่แค่คิดถึงการรวมเครื่องมือเท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ"

เมื่อสิ้นสุดการสนทนา 30 นาทีของเรา ผู้นำจากทีมบัญชีของเราซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ต้องการที่จะเห็นเพิ่มเติม

ทำไม? เพราะเขาตระหนักถึงความเสี่ยง

🧩 นี่คือสิ่งที่ฉันบอกกับผู้นำทุกคน

อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp. กลัวหากคุณไม่ทำเช่นนั้น. คู่แข่งของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงด้วย AI ในตอนนี้. หากคุณไม่ทำ คุณก็ล้าหลังแล้ว.

สิ่งที่ AI-Native หมายถึงจริง ๆ

บริษัทที่เป็น AI-native ไม่ใช่บริษัทที่ผู้นำประกาศใหญ่โตเกี่ยวกับการ "ยอมรับ AI" แต่เป็นบริษัทที่ทั้งองค์กร—ตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงพนักงานทุกคน—ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอย่างพื้นฐาน

ผู้นำและบริษัทที่ฉลาดคือผู้ที่ยอมรับและส่งเสริมวัฒนธรรมของการตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งต่าง ๆ จึงถูกทำในวิธีเดิม ๆ ในอดีต พวกเขาเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ พวกเขาให้กำลังใจผู้คนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

เกมนี้ได้รับการยกระดับขึ้นสำหรับทุกคน เช่นเดียวกับทุกยุคสมัยที่เด็ก ๆ จะฉลาดขึ้น คนทำงานในแต่ละรุ่นก็จะคาดหวังที่จะใช้ AI เป็นคู่หูตั้งแต่เริ่มต้น บริษัทควรคาดหวังให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ AI และคิดอยู่เสมอว่าจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ผมรับประกันว่าทุกทีม ไม่ว่าจะมีขั้นตอนการทำงานแบบใด จะเห็นคุณค่าจาก ClickUp AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าคุณจะเป็นทีมคนเดียวที่จัดการงานส่วนตัว การประชุมแบบตัวต่อตัว บันทึกการประชุม หรือการทำงานที่กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต เอกสาร และอีเมล—เราก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ให้ฉันทีมและกระบวนการทำงานของพวกเขา แล้วคุณค่าที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล นั่นคือจุดที่เราจะพูดคุยกันว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองได้อย่างไรด้วย ClickUp Brain

การเปลี่ยนแปลงของคุณเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นของผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงด้วย AI จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับว่าผู้นำให้ความสำคัญและผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่จำเป็นหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทดลองในระดับรากหญ้าหรือการทดลองในแผนกที่แยกตัวออกมา

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารชัดเจน:

  • กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจเชิงกลยุทธ์
  • เลือกเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรวมตัว, บริบท, และการอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
  • ขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จลุล่วง
  • เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่คุณคาดหวังจากทีมของคุณ
  • เฉลิมฉลองทีมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบเก่าด้วยแนวทางใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุค AI คือองค์กรที่ผู้นำผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่พื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและขับเคลื่อนด้วย AI และส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่แค่โครงการของฝ่ายไอทีเท่านั้น แต่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว

นาฬิกากำลังเดินอยู่ การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น คำถามเดียวคือคุณจะนำมันหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

พร้อมที่จะนำการเปลี่ยนแปลงด้วย AI ของคุณหรือไม่?

แองเจลา บันเนอร์ ดำรงตำแหน่ง Field CTO ที่ ClickUp โดยเธอทำงานร่วมกับผู้นำองค์กรเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในการช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เธอให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายไปสู่พื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์และชาญฉลาด ซึ่งปลดล็อกศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างก้าวกระโดด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์

การเปลี่ยนแปลงด้วย AI คือกระบวนการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการทำงานโดยการฝังปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในกระบวนการทำงานโดยตรง ไม่ใช่แค่การเพิ่มเครื่องมือใหม่ แต่เป็นการผสาน AI เข้ากับทุกระดับของธุรกิจ เพื่อให้คน ข้อมูล และระบบทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นก้าวไปไกลกว่า—มันทำให้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ และปรับปรุงการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน ไม่ใช่แค่โครงการที่นำโดยฝ่ายไอทีเท่านั้น

พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์รวมเครื่องมือ ทีมงาน และข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ AI สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามขอบเขตต่างๆ ใน ClickUp นี่หมายความว่า AI จัดการการวางแผน การดำเนินการ และการรายงานในที่เดียว—ลดการทำงานที่กระจัดกระจายและเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติให้เป็นผลกระทบทางธุรกิจที่แท้จริง

การเปลี่ยนแปลงด้วย AI จะประสบความสำเร็จเมื่อผู้นำทำให้เป็นลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารต้องกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน แสดงพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลงทุนในเทคโนโลยีที่ผสานรวมกัน เช่น ClickUp Brain และนำการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเพื่อให้ทุกทีมใช้ AI เพื่อขจัดความไม่มีประสิทธิภาพและเร่งผลลัพธ์

ตัวชี้วัดทั่วไปได้แก่:– การลดงานที่ต้องทำด้วยมือหรืองานซ้ำๆ– การสลับบริบทระหว่างเครื่องมือต่างๆ น้อยลง– วงจรโครงการที่สั้นลงและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น– ความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้นในด้านความเร็วและความชัดเจนของกระบวนการทำงาน

ClickUp Brain ฝังความฉลาดในที่ที่งานเกิดขึ้น คุณสมบัติเช่น ClickUp Brain MAX, การค้นหาแบบองค์กร, และตัวแทน AI เชื่อมโยงบริบท, อัปเดตอัตโนมัติ, และดำเนินการภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน—ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนจากการใช้ AI แบบกระจัดกระจายไปสู่ระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจรสำหรับการทำงาน