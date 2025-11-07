การเปลี่ยนแปลงด้วย AI ไม่ใช่โครงการ แต่เป็นภารกิจของผู้นำ

ฉันมีการสนทนาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งที่ดำเนินไปแบบนี้: ผู้นำระดับ C บอกฉันว่า "โอ้ เรามี AI แล้ว—เรามี ChatGPT, Copilot, อาจจะ Glean ด้วย"
แล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือ: "แต่พูดตามตรง ไม่มีใครใช้มันจริงๆ"
นั่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้วย AIนั่นคือการนำ AI มาใช้ที่ล้มเหลว
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อทั้งองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกคน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างสิ้นเชิง เป็นเมื่อทุกคนในองค์กรได้เห็นศักยภาพของ AI และใช้งานอย่างจริงจังเพื่อขจัดกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือ ใช้เวลา และไม่มีประสิทธิภาพ
และนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง: มันไม่ใช่เรื่องของการทำให้กิจวัตรเดิมเป็นอัตโนมัติ—แต่มันคือการตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านั้น และค้นหาวิธีที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และฉลาดหลักแหลมกว่า เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า
คู่มือการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลใช้ไม่ได้ที่นี่
ผู้นำชอบที่จะเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ฉันเองก็ใช้การเปรียบเทียบนี้เช่นกัน จำได้ไหมว่าตอนที่การประชุมของ Gartner ใช้เวลาหลายปีในการเน้นย้ำข้อความนั้น?
ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ (CIOs) ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจของตน ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือบริษัทอย่าง Netflix ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงให้ทันสมัย ในขณะที่ Blockbuster ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
แต่จุดที่การเปลี่ยนแปลงด้วย AIแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เคยมีมาก่อนคือ:
- การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลหมายถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนสูง ซึ่งบริหารจัดการผ่านระบบที่เข้มงวดและ PMO
- การเปลี่ยนแปลงด้วย AI นั้นตรงกันข้าม มีความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว—มันเกิดขึ้นในทุกฟังก์ชัน โดยขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็วที่ผู้คนสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้
ลองคิดดูสักครู่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบต่อโครงการและโครงการริเริ่มเฉพาะเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงทาง AI ส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคนในบริษัทของคุณ ผลลัพธ์ที่ทวีคูณจากการที่ทุกคนทำงานอย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น?
นั่นคือที่ที่เวทมนตร์เกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรของคุณ
บริษัทส่วนใหญ่ คิดว่า พวกเขาได้นำ AI มาใช้แล้ว เพราะพวกเขาได้เปิดตัวแชทบอทหรือซื้อใบอนุญาตเครื่องมือ AI บางตัว แต่ช่องว่างที่แท้จริงไม่ใช่การเข้าถึง AI แต่เป็นการขาดระบบที่เชื่อมโยง AI กับบริบท การดำเนินการ และผลลัพธ์
องค์กรที่กำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายไม่ได้เพียงแค่ใช้ AI เท่านั้น—พวกเขาได้ฝัง AI เข้าไปภายใน งานนั้นเอง
แม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่หลายทีมยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญในการนำไปใช้ ผลสำรวจล่าสุดจาก ClickUp พบว่า 23% ของผู้คนไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้ AI อย่างไร ในขณะที่ 27% รู้สึกว่าต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ความท้าทายเหล่านี้อาจทำให้ความก้าวหน้าหยุดชะงักและขัดขวางองค์กรจากการได้รับประโยชน์สูงสุดจาก AI (ที่มา: ClickUp Insights)
ยุคของการนำ AI มาใช้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นำการเปลี่ยนผ่านสู่ AI ของคุณด้วย ClickUp Brain
มันเป็นเรื่องของเทคนิค, การทำงาน, และวัฒนธรรม—แต่ไม่ได้เท่าเทียมกัน
เมื่อผู้นำถามผมว่าการเปลี่ยนแปลงด้วย AI นั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นหลัก หรือเป็นเรื่องของการทำงาน หรือเป็นเรื่องของวัฒนธรรม คำตอบของผมคือ: ทั้งสามอย่าง แต่ในระดับความยากที่แตกต่างกันมาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค? นั่นเป็นส่วนที่ง่าย
หากคุณกำลังใช้แพลตฟอร์มอย่างClickUp Brain เราได้สร้างเครื่องมือที่คุณต้องการไว้ตรงจุดที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว AI ของเราไม่ใช่แค่เครื่องมือแชทสำหรับถามคำถามและสรุปข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ซับซ้อนอีกด้วย มันทำงานจริง ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ พร้อมด้วยเอเจนต์ที่ทำงานโดยรอบซึ่งขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพวกเขาได้เริ่มกระบวนการนั้นแล้ว
งานหนักที่แท้จริงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเชิงหน้าที่และวัฒนธรรม คุณกำลังจินตนาการใหม่ว่างานเคลื่อนจากขั้นตอนการรับข้อมูลไปสู่การดำเนินการและการรายงานผลอย่างไร และผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งระบบและกันและกันตลอดกระบวนการนี้อย่างไร
นี่คือจุดที่บริษัทส่วนใหญ่สะดุด: การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ผู้จัดการโครงการและ PMO เป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการต่างๆ คนอื่นๆ เพียงแค่ทำตามงานที่ได้รับมอบหมายและอัปเดตแผนโครงการเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงด้วย AI ทำให้การควบคุมดังกล่าวเป็นประชาธิปไตยสำหรับทุกคนในองค์กร ทุกคนสามารถจัดการและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือเพียงแค่งานประจำของแผนกก็ตาม
นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อทุกฟังก์ชันของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวางเช่นนี้ต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงลงมา
47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมีนัยสำคัญ ความแตกต่างนี้อาจเป็นมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ ส่วนใหญ่กลับอาจประเมินศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของ AI ในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้ต่ำเกินไป
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย และสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลงได้ 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
ข้อสรุป: ความสำเร็จของ AI ขึ้นอยู่กับการบูรณาการมากกว่าการทดลอง บริษัทที่ประสบความสำเร็จด้วย AI คือบริษัทที่รวมเครื่องมือ ทีมงาน และบริบทเข้าด้วยกัน
พลังที่แท้จริงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงข้ามทีม
ฉันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้ฉันคิดเกี่ยวกับศักยภาพของ AI เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ซีอีโอของเรา เซ็บ พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันประทับใจ:
ในอนาคต ผู้ช่วยเสมือน (IC) ทุกตัวจะเป็นผู้จัดการของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agents)
นั่นทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เราพูดถึง "มนุษย์ในห่วงโซ่" อยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งนี้ทำให้มันก้าวไปไกลกว่านั้น
AI ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือ—แต่ยังเพิ่มพลังให้กับทุกคนในสถานที่ทำงาน ทุกคนในทุกระดับจะกลายเป็นคนฉลาดขึ้นด้วยผู้ช่วย AI สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและทำงานได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้คนยังคิดว่า AI คือการค้นหาและให้คำตอบ มันไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การตัดสินใจ—แต่มันเกี่ยวกับการทำงานจริง ๆ ให้กับผู้ใช้ การจัดการกับขั้นตอนที่น่าเบื่อและต้องทำด้วยตนเอง เช่น การเปลี่ยนสถานะ การคัดลอกและวาง และการย้ายงานจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง
มันทำให้ฉันนึกถึงว่าลูกๆ ของฉันฉลาดกว่าเราตอนเด็กๆ มากเพียงใด ด้วยการเข้าถึงสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทันทีผ่านอินเทอร์เน็ตและ YouTube AI ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยฝังความฉลาดนั้นเข้าไปในทุกแง่มุมของการทำงาน และยกระดับพนักงานทุกคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงผู้ที่ทำงานอยู่แล้ว ซึ่งตอนนี้มีคำตอบอยู่ในปลายนิ้วว่าจะทำงานให้เร็วขึ้นได้อย่างไรและมีเครื่องมือในการทำงานเหล่านั้น
แต่นี่คือสิ่งสำคัญ: พลังที่แท้จริงของบริษัทที่เกิดมาพร้อม AI จะปรากฏขึ้นเมื่อการทำงานร่วมกันไหลเวียนระหว่างทีม ไม่ใช่แค่ภายในทีมเท่านั้น นั่นคือจุดที่การบรรจบกันกลายเป็นสิ่งสำคัญ—เพราะเครื่องมือ AIที่แยกส่วนกันไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ พวกมันกลับเพิ่มการขยายตัวของงานแทนที่จะลดมันลง
โซลูชันคือConverged AI Workspace ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานที่รวมเครื่องมือ ทีมงาน และข้อมูลเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้อง—ขับเคลื่อนด้วย ClickUp Brain—เพื่อให้การทำงานราบรื่นไร้รอยต่อในทุกฟังก์ชัน
ทำไมเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนถึงรับประกันความล้มเหลว
นี่คือจุดที่ฉันรู้สึกหลงใหล เพราะฉันเห็นรูปแบบนี้ทุกสัปดาห์
บริษัทต่างๆ บอกกับผมว่าพวกเขาได้ "ลองใช้ AI" กับเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน เช่น ChatGPT, Gemini หรือแม้แต่ Copilot แล้ว เครื่องมือเหล่านี้กำลังเพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบเบาๆ เพราะพวกเขาตระหนักแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการถามคำถาม AI หากคุณไม่สามารถนำเนื้อหาที่ได้ไปใช้กับงานจริงของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ โครงการ หรือเอกสาร
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ยากในพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างมีประสิทธิภาพ และพวกเขามีขีดความสามารถที่จำกัดในการเปลี่ยนแปลงงานของพวกเขาอย่างแท้จริง
วิธีที่ ClickUp Brain ถูกสร้างขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงเกมไปอย่างสิ้นเชิง. ระบบ AI ของเราอาศัยอยู่ภายในแพลตฟอร์มการจัดการงาน—ซึ่งคุณกำลังวางแผน, ทำงาน, และคุยกันเกี่ยวกับงานอยู่แล้ว. คุณสามารถฝังมันไว้ในกระบวนการทำงานได้.ตัวแทนแบบรอบข้างสามารถตอบคำถาม, ระบุงานที่ซ้ำซ้อน, แนะนำงานที่เกี่ยวข้อง, สร้างงานใหม่, และขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้ก้าวหน้า—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้รู้ตัวเลยว่าพวกเขาได้กระตุ้นให้ตัวแทนทำงาน.
ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งของ ClickUpที่ครอบคลุมระบบต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง—สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องและระบบอัตโนมัติทั่วทั้งเทคโนโลยีของคุณ เราทำให้กระบวนการทำงานระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่าง ๆ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานซ้ำที่เกิดจากการเชื่อมต่อระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันด้วยตนเอง
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ "เราเพิ่มแชทบอท" แต่คือเมื่อการทำงานเองกลายเป็นสิ่งที่มีสติปัญญา — การตัดสินใจ การอัปเดต คำตอบ และขั้นตอนต่อไปเกิดขึ้นภายในกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ในเครื่องมือแยกต่างหาก
นั่นคือสิ่งที่ชุด AI ของ ClickUp มอบให้:
- ClickUp Brain → วิเคราะห์งาน สร้างขั้นตอนถัดไป และสรุปผลทันที
- ClickUp Brain MAX(พูดเป็นข้อความ) → เปลี่ยนเสียงเป็นงาน เอกสาร และรายการที่ต้องดำเนินการ
- ClickUp Enterprise Search → ดึงคำตอบจาก ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เช่น Notion, GitHub และ Google Drive
ร่วมกัน พวกเขาขจัดช่องว่างระหว่างการคิด การบันทึก และการดำเนินการ ไม่มีการสลับบริบท ไม่มีการเชื่อมต่อด้วยตนเอง
นี่คือการเปลี่ยนผ่านจาก AI ในฐานะเครื่องมือ ไปสู่ AI ในฐานะระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน
การตัดสินใจที่กล้าหาญกำลังเกิดขึ้น
เมื่อเช้านี้เอง ผมได้พบกับ CIO ท่านหนึ่งซึ่งพูดถึงความต้องการที่จะ "เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล" ของพวกเขา พวกเขายังไม่ได้คิดถึง AI เลยด้วยซ้ำ ผมจึงท้าทายเขาทันทีว่า 'คุณต้องเริ่มคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว'
เขามีแอปพลิเคชันที่รวบรวมมาอย่างไม่เป็นระบบซึ่งใช้งานมานานกว่าสิบปี กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งธุรกิจ และสมาชิกในทีมที่รู้วิธีดำเนินโครงการได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น
ฉันบอกเขาตรงๆ ว่า "เราจะทำให้พวกเขาทึ่งกับวิธีที่พวกเขาควรเปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเขา งานของคุณในตำแหน่งนี้หลังจากสามเดือนคือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ใช่แค่คิดถึงการรวมเครื่องมือเท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ"
เมื่อสิ้นสุดการสนทนา 30 นาทีของเรา ผู้นำจากทีมบัญชีของเราซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ต้องการที่จะเห็นเพิ่มเติม
ทำไม? เพราะเขาตระหนักถึงความเสี่ยง
🧩 นี่คือสิ่งที่ฉันบอกกับผู้นำทุกคน
อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp. กลัวหากคุณไม่ทำเช่นนั้น. คู่แข่งของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงด้วย AI ในตอนนี้. หากคุณไม่ทำ คุณก็ล้าหลังแล้ว.
สิ่งที่ AI-Native หมายถึงจริง ๆ
บริษัทที่เป็น AI-native ไม่ใช่บริษัทที่ผู้นำประกาศใหญ่โตเกี่ยวกับการ "ยอมรับ AI" แต่เป็นบริษัทที่ทั้งองค์กร—ตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงพนักงานทุกคน—ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอย่างพื้นฐาน
ผู้นำและบริษัทที่ฉลาดคือผู้ที่ยอมรับและส่งเสริมวัฒนธรรมของการตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งต่าง ๆ จึงถูกทำในวิธีเดิม ๆ ในอดีต พวกเขาเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ พวกเขาให้กำลังใจผู้คนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
เกมนี้ได้รับการยกระดับขึ้นสำหรับทุกคน เช่นเดียวกับทุกยุคสมัยที่เด็ก ๆ จะฉลาดขึ้น คนทำงานในแต่ละรุ่นก็จะคาดหวังที่จะใช้ AI เป็นคู่หูตั้งแต่เริ่มต้น บริษัทควรคาดหวังให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ AI และคิดอยู่เสมอว่าจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้อย่างไร
ผมรับประกันว่าทุกทีม ไม่ว่าจะมีขั้นตอนการทำงานแบบใด จะเห็นคุณค่าจาก ClickUp AI ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าคุณจะเป็นทีมคนเดียวที่จัดการงานส่วนตัว การประชุมแบบตัวต่อตัว บันทึกการประชุม หรือการทำงานที่กระจัดกระจายอยู่ในสเปรดชีต เอกสาร และอีเมล—เราก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ให้ฉันทีมและกระบวนการทำงานของพวกเขา แล้วคุณค่าที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล นั่นคือจุดที่เราจะพูดคุยกันว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถเพิ่มพลังให้ตัวเองได้อย่างไรด้วย ClickUp Brain
การเปลี่ยนแปลงของคุณเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นของผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับว่าผู้นำให้ความสำคัญและผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่จำเป็นหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทดลองในระดับรากหญ้าหรือการทดลองในแผนกที่แยกตัวออกมา
อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารชัดเจน:
- กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจเชิงกลยุทธ์
- เลือกเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการรวมตัว, บริบท, และการอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
- ขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จลุล่วง
- เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่คุณคาดหวังจากทีมของคุณ
- เฉลิมฉลองทีมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบเก่าด้วยแนวทางใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุค AI คือองค์กรที่ผู้นำผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่พื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและขับเคลื่อนด้วย AI และส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่แค่โครงการของฝ่ายไอทีเท่านั้น แต่เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว
นาฬิกากำลังเดินอยู่ การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น คำถามเดียวคือคุณจะนำมันหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
แองเจลา บันเนอร์ ดำรงตำแหน่ง Field CTO ที่ ClickUp โดยเธอทำงานร่วมกับผู้นำองค์กรเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมการเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์ ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษในการช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เธอให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องมือที่กระจัดกระจายไปสู่พื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์และชาญฉลาด ซึ่งปลดล็อกศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างก้าวกระโดด
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI คือกระบวนการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการทำงานโดยการฝังปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในกระบวนการทำงานโดยตรง ไม่ใช่แค่การเพิ่มเครื่องมือใหม่ แต่เป็นการผสาน AI เข้ากับทุกระดับของธุรกิจ เพื่อให้คน ข้อมูล และระบบทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้นก้าวไปไกลกว่า—มันทำให้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ และปรับปรุงการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกคน ไม่ใช่แค่โครงการที่นำโดยฝ่ายไอทีเท่านั้น
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์รวมเครื่องมือ ทีมงาน และข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ AI สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามขอบเขตต่างๆ ใน ClickUp นี่หมายความว่า AI จัดการการวางแผน การดำเนินการ และการรายงานในที่เดียว—ลดการทำงานที่กระจัดกระจายและเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติให้เป็นผลกระทบทางธุรกิจที่แท้จริง
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI จะประสบความสำเร็จเมื่อผู้นำทำให้เป็นลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารต้องกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน แสดงพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลงทุนในเทคโนโลยีที่ผสานรวมกัน เช่น ClickUp Brain และนำการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเพื่อให้ทุกทีมใช้ AI เพื่อขจัดความไม่มีประสิทธิภาพและเร่งผลลัพธ์
ตัวชี้วัดทั่วไปได้แก่:– การลดงานที่ต้องทำด้วยมือหรืองานซ้ำๆ– การสลับบริบทระหว่างเครื่องมือต่างๆ น้อยลง– วงจรโครงการที่สั้นลงและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น– ความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้นในด้านความเร็วและความชัดเจนของกระบวนการทำงาน
ClickUp Brain ฝังความฉลาดในที่ที่งานเกิดขึ้น คุณสมบัติเช่น ClickUp Brain MAX, การค้นหาแบบองค์กร, และตัวแทน AI เชื่อมโยงบริบท, อัปเดตอัตโนมัติ, และดำเนินการภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน—ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนจากการใช้ AI แบบกระจัดกระจายไปสู่ระบบปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจรสำหรับการทำงาน