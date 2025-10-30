เทมเพลตชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านฟรีเพื่อความเป็นระเบียบ

บล็อก ClickUp

30 ตุลาคม 2568

เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้—จ้องมองหน้าจอเข้าสู่ระบบ แน่ใจว่าเรารู้รหัสผ่าน... จนกระทั่งเราจำไม่ได้

มีการวิจัยที่น่าสนใจมากโดยนักจิตวิทยา Jelena Mirkovicที่อธิบายว่าทำไมผู้คนถึงลืมรหัสผ่าน: ความจำมักขัดแย้งกับความปลอดภัย

ผู้ใช้สร้างรหัสผ่านที่อ่อนแอโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านที่แข็งแรงแต่ใช้ซ้ำในหลายบัญชี ทั้งสองอย่างนี้เป็นนิสัยที่เสี่ยง วิธีแก้ปัญหานี้ง่ายมาก—คุณสามารถใช้แบบฟอร์มรหัสผ่านได้

เอกสารเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบรหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเทมเพลตพาสเวิร์ดที่สามารถพิมพ์ได้ฟรีที่ดีที่สุดซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในงานและส่วนตัว

แบบฟอร์มรหัสผ่านยอดนิยมในพริบตา

นี่คือตารางสรุปของเทมเพลตรหัสผ่านที่ดีที่สุด:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับรูปแบบภาพ
เทมเพลตรายการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีรายการที่จัดระเบียบ, หมวดหมู่, การตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำ, แท็ก, การแชร์ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการโครงการ, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กClickUp รายการ
เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีข้อมูลประจำตัว/การเข้าสู่ระบบ, การติดตามใบอนุญาต, การใช้งาน, การควบคุมการเข้าถึงผู้จัดการฝ่ายไอที, เจ้าของธุรกิจ, หัวหน้าทีมClickUp รายการ, แผนงานแกนต์
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีการเก็บรักษาข้อมูลรับรอง, คำถามที่พบบ่อย, แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน, การปฐมนิเทศ, การค้นหาที่ปลอดภัยทีม, ผู้ดูแลระบบไอที, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการClickUp Doc, รายการ
เทมเพลต SOP ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีกระบวนการทำงานของรหัสผ่าน, รายการตรวจสอบ, การเริ่มต้นใช้งาน, การทำงานอัตโนมัติเจ้าของกิจการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าทีมClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUpรับเทมเพลตฟรีการเก็บรักษาข้อมูลประจำตัว, การลงทะเบียน, การควบคุมการเข้าถึง, การแจ้งเตือนผู้จัดการบัญชี, บริการลูกค้า, เจ้าของธุรกิจคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตรายการรหัสผ่าน Excel โดย Vertex42ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ตารางที่มีโครงสร้าง, สามารถพิมพ์ได้, ปรับแต่งได้, สำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ผู้ใช้ทั่วไป เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กExcel, PDF
เทมเพลตบันทึกพาสเวิร์ด Excel โดย Vertex42ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ภาพบุคคล/แนวนอน, พิมพ์ได้, แก้ไขได้, การจัดเรียงหมวดหมู่ฟรีแลนซ์, ผู้ใช้ตามบ้าน, ธุรกิจขนาดเล็กเอ็กเซล
ตัวเก็บรหัสผ่าน โดย TemplateLabดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หลายรูปแบบ, พิมพ์ได้, ปรับแต่งได้, ใช้สำหรับทีม/ครอบครัวบุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, ทีมสำนักงานPDF, Word, Excel
ตัวติดตามการรีเซ็ตรหัสผ่านโดย Template.netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้รีเซ็ตบันทึก, การตรวจสอบ, เส้นทางตรวจสอบ, แก้ไขได้/พิมพ์ได้การสนับสนุนด้านไอที, ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการPDF, เว็บ
แผ่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดย Template.netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แผ่นงานเรียบง่าย ปรับแต่งได้ พิมพ์ได้ เข้าถึงได้สำหรับทีมทีมขนาดเล็ก, ผู้จัดการสำนักงาน, บุคลากรไอทีPDF, เว็บ

อะไรคือดาวน์โหลดเทมเพลตรหัสผ่านฟรี?

เทมเพลตรหัสผ่านคือเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า มักเป็นสเปรดชีต เช่น Excel หรือ Google Sheets ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบัญชีออนไลน์ต่างๆ ในที่ที่ปลอดภัย

เทมเพลตรหัสผ่านประกอบด้วยช่องสำหรับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน URL และบางครั้งอาจมีคำถามหรือหมายเหตุด้านความปลอดภัยด้วย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดเก็บรหัสผ่านทั้งหมดในรูปแบบที่เป็นระเบียบสำหรับการใช้งานส่วนตัว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการจดจำหรือใช้รหัสผ่านซ้ำ

นี่คือวิธีการทำงานของพวกเขา:

✅ ให้รูปแบบที่เป็นระบบเพื่อจัดระเบียบและเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน

✅ สามารถบันทึกไว้ในที่ปลอดภัยด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

✅ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

✅ รองรับการปรับแต่งสำหรับบัญชีและหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

✅ นำเสนอทางเลือกที่เรียบง่ายและสามารถพิมพ์ได้สำหรับผู้จัดการรหัสผ่าน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรหัสผ่านดี?

เทมเพลตรหัสผ่านที่ดีควรช่วยให้คุณสร้างรหัสผ่านที่ทั้งมีความปลอดภัยสูงและจดจำได้ง่าย

นี่คือเคล็ดลับที่คุณสามารถใช้ได้:

  • ควรตั้งรหัสผ่านให้มีความยาวอย่างน้อย 12 ถึง 15 ตัวอักษรต่อรหัสผ่าน
  • ผสมตัวอักษรใหญ่ ตัวอักษรเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์
  • ข้ามรูปแบบที่ชัดเจนหรือสิ่งที่คาดเดาได้ง่าย เช่น "123456"
  • ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีต่างๆ เสมอ
  • ลองใช้รหัสผ่านแบบวลีที่คุณจำได้แต่คนอื่นไม่สามารถเดาได้

10 แม่แบบรหัสผ่านฟรีที่ดีที่สุด

มาเริ่มกันเลย!

นี่คือ 10 แบบฟอร์มรหัสผ่านที่ดีที่สุดที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อช่วยให้คุณติดตามรหัสผ่านทั้งหมดของคุณได้อย่างปลอดภัยและจัดระเบียบในทุกบัญชี

1. แม่แบบรายการ ClickUp

แม่แบบรายการโดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ต้องการระบบที่มีโครงสร้างโดยไม่ต้องใช้ตัวจัดการรหัสผ่านแยกต่างหากใช่ไหม? ลองใช้เทมเพลตรายการ ClickUp

การจัดการรายการข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่เพิ่มขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนตัว, ที่ทำงาน, หรือของลูกค้า—สามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตรายการ ClickUpมอบระบบที่มีโครงสร้างให้คุณจัดระเบียบรหัสผ่านโดยไม่ต้องใช้ตัวจัดการรหัสผ่านแยกต่างหาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบรหัสผ่านตามความสำคัญและความจำเป็น

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • แยกข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ซับซ้อนให้เป็นรายการที่จัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
  • จัดประเภทบัญชีตามธนาคาร เครื่องมือทางธุรกิจ โซเชียลมีเดีย หรือลูกค้า
  • สร้างรายการที่เกิดซ้ำสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำและการแจ้งเตือนการต่ออายุ
  • จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีความอ่อนไหวโดยใช้แท็กหรือป้ายกำกับที่กำหนดเอง
  • แชร์รายการกับสมาชิกในทีมในขณะที่ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อจัดลำดับความสำคัญและติดตามรหัสผ่านทั้งหมดของพวกเขา

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คำว่า "รหัสผ่าน"ถูกใช้ครั้งแรกในบริบททางทหาร ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ทหารใช้เป็นรหัสพูดเพื่อผ่านจุดตรวจ

2. แม่แบบการจัดการสินทรัพย์ ClickUp

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์โดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ป้องกันข้อผิดพลาด เช่น การสูญหายของข้อมูลประจำตัวหรือการพลาดการต่ออายุใบอนุญาต ด้วยเทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp

เมื่อคุณจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การสมัครสมาชิก หรือใบอนุญาต การปฏิบัติต่อรหัสผ่านเสมือนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแม่แบบการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUpช่วยป้องกันข้อผิดพลาดเช่นการสูญเสียข้อมูลประจำตัวหรือการพลาดการต่ออายุใบอนุญาตโดยการรวมศูนย์การติดตามสินทรัพย์

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดเก็บรหัสผ่านของคุณในฐานข้อมูลที่ช่วยให้คุณติดตามการใช้งานสินทรัพย์ รวมถึงดูข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, คีย์ลิขสิทธิ์, วันต่ออายุ, และบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพียงที่เดียว
  • ติดตามการใช้งาน, มอบหมายความเป็นเจ้าของ, และตรวจสอบสถานะของใบอนุญาต
  • จัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามประเภทของเครื่องมือ ระดับการสมัครสมาชิก หรือการใช้งานของทีม
  • จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัยด้วยตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึง
  • สร้างรายงานสำหรับการต่ออายุ, การตรวจสอบสินทรัพย์, หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอที เจ้าของธุรกิจ และหัวหน้าทีมที่ต้องการจัดการรหัสผ่าน ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

การบริหารโครงการได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากระหว่างทุกแผนกในบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีความสับสนว่าใครควรรับผิดชอบงานส่วนใด

3. แม่แบบฐานความรู้ ClickUp

ฐานความรู้โดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สัมผัสวิธีการมืออาชีพในการติดตามข้อมูลประจำตัวและปกป้องข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อนด้วยเทมเพลตฐานความรู้ ClickUp

หลายองค์กรมักเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล บริษัทใหญ่ ๆ เช่น LinkedIn และ Ticketmaster ก็เคยตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้ ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลลูกค้าเกินครึ่งล้านถูกเปิดเผยบนเว็บมืด

เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpช่วยให้คุณป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วยการติดตามข้อมูลประจำตัวของคุณในขณะที่ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหว

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนสำหรับคำถามที่พบบ่อยและบทความความรู้ ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันรหัสผ่านและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในบริษัท

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • สร้างคลังความรู้ที่มีโครงสร้างพร้อมระบบจัดเก็บเอกสารรับรอง
  • จัดตั้งส่วนเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อย, SOP, นโยบาย, และคู่มือระบบ
  • ให้ทีมทราบข้อมูลอยู่เสมอด้วยแหล่งข้อมูลกลางสำหรับการเข้าถึงและการอัปเดต
  • จัดเตรียมเอกสารการปฐมนิเทศและเอกสารอ้างอิงสำหรับพนักงานใหม่
  • รักษาบันทึกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยและสามารถค้นหาได้

เหมาะสำหรับ: ทีมงาน, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการศูนย์กลางในการบันทึกข้อมูลรหัสผ่าน, ขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน (SOP), และคำแนะนำการเข้าถึงสำหรับใช้ภายในหรือให้บริการลูกค้า

นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีการทำงานร่วมกันของฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน ClickUp เพื่อประสบการณ์การจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด:

4. แม่แบบ SOP ของ ClickUp

แม่แบบ SOP แม่แบบโดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาการควบคุมจุดเข้าถึงที่สำคัญโดยการรวม SOP ของคุณไว้ที่ศูนย์กลางผ่านเทมเพลต SOP ของ ClickUp

เมื่อทีมขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ความผิดพลาดด้านความปลอดภัยและความสับสนย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือจุดที่มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) สามารถช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการรหัสผ่าน

เทมเพลต SOPของClickUpช่วยให้การจัดการรหัสผ่านของคุณเป็นระบบและปกป้องจุดเข้าถึงที่สำคัญ

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยรายการตรวจสอบ สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดการรหัสผ่านทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับการตั้งค่า การอัปเดต และการเพิกถอนการเข้าถึงบัญชี
  • สร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) อย่างละเอียดสำหรับการจัดการรหัสผ่านในทุกทีม
  • ใช้รายการตรวจสอบที่มีอยู่ในตัวสำหรับงานด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
  • มาตรฐานขั้นตอนสำหรับการรับลูกค้าใหม่หรือการเปลี่ยนผ่านทีม

เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้นำทีมที่ต้องการระบบมาตรฐานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการจัดการรหัสผ่าน การเข้าถึงบัญชี และข้อมูลรับรองที่มีความอ่อนไหว

📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย

ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

5. แม่แบบการจัดการบัญชี ClickUp

เทมเพลตการจัดการบัญชีโดย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แทนที่จะพึ่งพาบันทึกที่กระจัดกระจายหรือเอกสารหลายฉบับ ให้ติดตามทุกบัญชีด้วยเทมเพลตการจัดการบัญชีของ ClickUp

ด้วยจำนวนบัญชีโซเชียลมีเดียทั่วโลกมากกว่า5.2 พันล้านบัญชีธุรกิจส่วนใหญ่กำลังจัดการกับบัญชีและข้อมูลการเข้าสู่ระบบมากกว่าที่พวกเขาคิด ไม่ว่าจะเป็นพอร์ทัลลูกค้า เครื่องมือสำหรับทีม หรือแพลตฟอร์มการสมัครสมาชิก การมีที่เดียวในการจัดการรายละเอียดเหล่านี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาจากการต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้ายได้มากมาย

เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUpให้คุณมีที่เดียวในการจัดการรายละเอียดบัญชีทุกบัญชี ไม่ต้องมีบันทึกที่กระจัดกระจายหรือลืมข้อมูลประจำตัวอีกต่อไป เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยการเข้าถึงการแชร์รหัสผ่าน และจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณในหมวดหมู่และโฟลเดอร์ที่ไม่ซ้ำกัน

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • รวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลบัญชีในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
  • ติดตามการเข้าถึงของลูกค้า รายละเอียดการสมัครสมาชิก และการแจ้งเตือนการอัปเดต
  • ทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นด้วยการจัดการข้อมูลประจำตัวและบันทึกบัญชีพร้อมกัน
  • รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยสิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมของทีม
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตบัญชี

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบัญชี, ทีมบริการลูกค้า, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบบัญชีลูกค้าและจัดการข้อมูลรับรองอย่างปลอดภัย

6. แม่แบบรายการรหัสผ่าน Excel โดย Vertex42

เทมเพลตรายการรหัสผ่าน Excel โดย Vertex42
ผ่านทาง Vertex42

เทมเพลตรายการรหัสผ่าน Excel โดย Vertex42 ช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือติดตามรหัสผ่านที่เรียบง่ายและสามารถพิมพ์ได้ใช้งานได้อย่างสะดวก

เทมเพลตนี้ที่สร้างขึ้นใน Excel ช่วยให้คุณสามารถรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณให้เป็นระเบียบและสะอาด พร้อมคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณไว้ตลอดเวลา สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ Excel และ PDF

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เว็บไซต์ และบันทึกย่อต่างๆ ในตารางที่มีโครงสร้าง
  • พิมพ์รายการรหัสผ่านของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์
  • ปรับแต่งคอลัมน์หรือหมวดหมู่ตามความต้องการส่วนบุคคลหรือธุรกิจ
  • จัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษรหรือตามหมวดหมู่เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
  • รักษาบันทึกที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ไว้ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บแบบออฟไลน์ได้

เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้งานทั่วไปและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรายการรหัสผ่านที่สามารถพิมพ์ออกมาและเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่บ้านหรือที่สำนักงาน

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในภาพยนตร์ของพี่น้องมาร์กซ์ปี 1932 เรื่อง Horse Feathers กรูโชพยายามเข้าไปในบาร์ลับและถูกถามถึงรหัสผ่าน หลังจากเดาผิดหลายครั้ง ในที่สุดเขาก็เดาถูกด้วยคำว่า "Swordfish"ซึ่งกลายเป็นมุกตลกที่ดำเนินไปตลอดทั้งเรื่อง นานก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้น ฉากนี้ได้ล้อเลียนแนวคิดของคำลับที่ควบคุมการเข้าถึง มันแสดงให้เห็นว่าพาสเวิร์ดได้กลายเป็นทั้งสิ่งที่ใช้ได้จริงและน่าขันมาเกือบศตวรรษแล้ว

7. แม่แบบบันทึกพาสเวิร์ด Excel โดย Vertex42

เทมเพลตบันทึกพาสเวิร์ด Excel โดย Vertex42
ผ่านทาง Vertex42

60% ของชาวอเมริกันยอมรับว่าใช้รหัสผ่านซ้ำในหลายบัญชี ทำให้กลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการโจมตีแบบ credential stuffing และ brute force นี่เป็นนิสัยที่เสี่ยงซึ่งมักเกิดจากความพยายามที่จะจำรหัสผ่านจำนวนมากเกินไป

เทมเพลตบันทึกพาสเวิร์ด Excel โดย Vertex42 ช่วยให้คุณก้าวข้ามการนำพาสเวิร์ดกลับมาใช้ซ้ำอย่างเสี่ยงภัย ด้วยการมอบวิธีการบันทึกข้อมูลประจำตัวทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างปลอดภัย

มันมาพร้อมกับแผ่นงานสองแผ่นที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณในหลายบัญชี และสามารถใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชื่อเว็บไซต์, และบันทึกส่วนตัวไว้ในไฟล์เดียว
  • เลือกระหว่างการจัดวางแบบแนวตั้งและแนวนอนตามความชอบของคุณ
  • พิมพ์บันทึกเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์หรือเก็บสำเนาที่ปลอดภัยไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
  • จัดเรียงและจัดระเบียบรหัสผ่านตามหมวดหมู่ ประเภทบัญชี หรือระดับความปลอดภัย
  • ติดตามการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงด้วยคอลัมน์ที่แก้ไขได้

เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ใช้ตามบ้าน, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบเอกสารที่สามารถพิมพ์ได้ผ่าน Excel และสามารถเก็บรักษาไว้เป็นความลับและอัปเดตได้ตามต้องการ

8. ตัวจัดการรหัสผ่านโดย TemplateLab

เทมเพลตสำหรับจัดการรหัสผ่าน-TemplateLab
ผ่านทาง TemplateLab

ด้วยจำนวนบัญชีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น การนำรหัสผ่านเดิมมาใช้ซ้ำจึงเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งอาจทำให้ความปลอดภัยของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

โปรแกรมเก็บรหัสผ่านโดย TemplateLab นำเสนอโซลูชันที่ง่ายสำหรับการจัดการข้อมูลบัญชีส่วนตัวและบัญชีที่ใช้ร่วมกันในแผ่นกระดาษที่สามารถพิมพ์ได้เพียงแผ่นเดียว. เทมเพลตนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น PDF และสามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์เช่น Adobe Photoshop, Microsoft Word, และ PowerPoint.

✅ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้

  • รายชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชื่อเว็บไซต์, และบันทึกบัญชีไว้ในเอกสารเดียว
  • เก็บรหัสผ่านส่วนตัวหรือรหัสผ่านสำนักงานไว้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิงในที่เดียว
  • พิมพ์และเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
  • หลีกเลี่ยงการรีเซ็ตรหัสผ่านซ้ำ ๆ ด้วยบันทึกเพียงครั้งเดียวที่เชื่อถือได้
  • ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานส่วนตัว ทีมงาน หรือครอบครัว

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, และทีมในสำนักงานที่ต้องการรายการรหัสผ่านที่สามารถพิมพ์ได้เพื่อจัดการบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานหลายบัญชี

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ทหารโรมันโบราณใช้รหัสผ่านลับที่เรียกว่า "คำเฝ้าระวัง"เพื่อแยกแยะเพื่อนจากศัตรูระหว่างการลาดตระเวนในเวลากลางคืน

9. ตัวติดตามการรีเซ็ตรหัสผ่านโดย Template.net

ตัวติดตามการรีเซ็ตรหัสผ่านโดย Template.net
ผ่านทาง Template.net

ตัวติดตามการรีเซ็ตรหัสผ่านโดย Template.net ช่วยให้ทีมไอทีและผู้ดูแลระบบสามารถติดตามคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านและโปรโตคอลด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวติดตามนี้จะบันทึกทุกคำขอ ช่วยให้คุณสามารถรักษาความรับผิดชอบและเสริมสร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขได้ในเครื่องมือ AI Editor ของเว็บไซต์ และผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดหรือพิมพ์เทมเพลตนี้เพื่อใช้ส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจได้ตามต้องการ

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • บันทึกคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านพร้อมวันที่, รหัสผู้ใช้, และสถานะ
  • ติดตามขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตามทุกคำขอ
  • บันทึกข้อมูลการเสร็จสิ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบและทบทวนด้านความปลอดภัย
  • รักษาบันทึกกลางสำหรับการใช้งานภายในและการรับผิดชอบ
  • ปรับปรุงกระบวนการจัดการรหัสผ่านระหว่างแผนกต่างๆ

เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนด้านไอที, ผู้ดูแลสำนักงาน, และผู้จัดการที่ต้องการระบบเฉพาะเพื่อติดตามคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านและปรับปรุงความปลอดภัยของรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

10. รายการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดย Template.net

แผ่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดย Template.net
ผ่านทาง Template.net

แผ่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดย Template.net เป็นโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กในการจัดการข้อมูลประจำตัวที่ใช้ร่วมกัน

แทนที่จะเสี่ยงกับปัญหาการเข้าถึงด้วยบันทึกที่กระจัดกระจาย แผ่นงานง่าย ๆ นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับระบบภายในหรือเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้อย่างเต็มที่โดยใช้เครื่องมือแก้ไข AI ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์

✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • รายชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, และบันทึกบัญชีไว้ในเอกสารเดียว
  • ใช้สำหรับเครื่องมือสำนักงานที่ใช้ร่วมกัน ระบบภายใน หรือพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
  • พิมพ์และเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมการเข้าถึง
  • อัปเดตและแก้ไขรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับรอง
  • ลดความสับสนโดยให้แหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับการเข้าถึงของทีม

เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็ก, ผู้จัดการสำนักงาน, และเจ้าหน้าที่ไอทีที่ต้องการเทมเพลตชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เรียบง่ายและสามารถพิมพ์ได้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีภายในองค์กรได้ฟรี

คลิกอัพเกมรหัสผ่านของคุณ พร้อมเทมเพลตฟรี

เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้: พิมพ์รหัสผ่านผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความหวังว่าจะเดาถูก แต่กลับถูกบล็อกเป็นเวลาหลายชั่วโมง

ในบางจุด การยอมรับว่าการจัดการรหัสผ่านทั้งหมดของคุณโดยไม่มีระบบเป็นเพียงการเพิ่มความเสี่ยงต่อการละเมิดและเสียเวลาเปล่าเท่านั้น

ในบรรดาตัวเลือกและเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมด เทมเพลตของ ClickUp โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่น คุณสมบัติการทำงานร่วมกันในตัว และความสามารถในการจัดการได้มากกว่าแค่รหัสผ่าน

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างตัวติดตามรหัสผ่านอย่างละเอียดหรือสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) สำหรับการเข้าถึง ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้

