เทมเพลตชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านฟรีเพื่อความเป็นระเบียบ

เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้—จ้องมองหน้าจอเข้าสู่ระบบ แน่ใจว่าเรารู้รหัสผ่าน... จนกระทั่งเราจำไม่ได้
มีการวิจัยที่น่าสนใจมากโดยนักจิตวิทยา Jelena Mirkovicที่อธิบายว่าทำไมผู้คนถึงลืมรหัสผ่าน: ความจำมักขัดแย้งกับความปลอดภัย
ผู้ใช้สร้างรหัสผ่านที่อ่อนแอโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านที่แข็งแรงแต่ใช้ซ้ำในหลายบัญชี ทั้งสองอย่างนี้เป็นนิสัยที่เสี่ยง วิธีแก้ปัญหานี้ง่ายมาก—คุณสามารถใช้แบบฟอร์มรหัสผ่านได้
เอกสารเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบรหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเทมเพลตพาสเวิร์ดที่สามารถพิมพ์ได้ฟรีที่ดีที่สุดซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในงานและส่วนตัว
แบบฟอร์มรหัสผ่านยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปของเทมเพลตรหัสผ่านที่ดีที่สุด:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตรายการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|รายการที่จัดระเบียบ, หมวดหมู่, การตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำ, แท็ก, การแชร์
|ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการโครงการ, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ข้อมูลประจำตัว/การเข้าสู่ระบบ, การติดตามใบอนุญาต, การใช้งาน, การควบคุมการเข้าถึง
|ผู้จัดการฝ่ายไอที, เจ้าของธุรกิจ, หัวหน้าทีม
|ClickUp รายการ, แผนงานแกนต์
|เทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การเก็บรักษาข้อมูลรับรอง, คำถามที่พบบ่อย, แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน, การปฐมนิเทศ, การค้นหาที่ปลอดภัย
|ทีม, ผู้ดูแลระบบไอที, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลต SOP ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|กระบวนการทำงานของรหัสผ่าน, รายการตรวจสอบ, การเริ่มต้นใช้งาน, การทำงานอัตโนมัติ
|เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าทีม
|ClickUp Doc, รายการ
|เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การเก็บรักษาข้อมูลประจำตัว, การลงทะเบียน, การควบคุมการเข้าถึง, การแจ้งเตือน
|ผู้จัดการบัญชี, บริการลูกค้า, เจ้าของธุรกิจ
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตรายการรหัสผ่าน Excel โดย Vertex42
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ตารางที่มีโครงสร้าง, สามารถพิมพ์ได้, ปรับแต่งได้, สำรองข้อมูลแบบออฟไลน์
|ผู้ใช้ทั่วไป เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
|Excel, PDF
|เทมเพลตบันทึกพาสเวิร์ด Excel โดย Vertex42
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ภาพบุคคล/แนวนอน, พิมพ์ได้, แก้ไขได้, การจัดเรียงหมวดหมู่
|ฟรีแลนซ์, ผู้ใช้ตามบ้าน, ธุรกิจขนาดเล็ก
|เอ็กเซล
|ตัวเก็บรหัสผ่าน โดย TemplateLab
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หลายรูปแบบ, พิมพ์ได้, ปรับแต่งได้, ใช้สำหรับทีม/ครอบครัว
|บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, ทีมสำนักงาน
|PDF, Word, Excel
|ตัวติดตามการรีเซ็ตรหัสผ่านโดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รีเซ็ตบันทึก, การตรวจสอบ, เส้นทางตรวจสอบ, แก้ไขได้/พิมพ์ได้
|การสนับสนุนด้านไอที, ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการ
|PDF, เว็บ
|แผ่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แผ่นงานเรียบง่าย ปรับแต่งได้ พิมพ์ได้ เข้าถึงได้สำหรับทีม
|ทีมขนาดเล็ก, ผู้จัดการสำนักงาน, บุคลากรไอที
|PDF, เว็บ
อะไรคือดาวน์โหลดเทมเพลตรหัสผ่านฟรี?
เทมเพลตรหัสผ่านคือเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า มักเป็นสเปรดชีต เช่น Excel หรือ Google Sheets ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบัญชีออนไลน์ต่างๆ ในที่ที่ปลอดภัย
เทมเพลตรหัสผ่านประกอบด้วยช่องสำหรับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน URL และบางครั้งอาจมีคำถามหรือหมายเหตุด้านความปลอดภัยด้วย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดเก็บรหัสผ่านทั้งหมดในรูปแบบที่เป็นระเบียบสำหรับการใช้งานส่วนตัว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการจดจำหรือใช้รหัสผ่านซ้ำ
นี่คือวิธีการทำงานของพวกเขา:
✅ ให้รูปแบบที่เป็นระบบเพื่อจัดระเบียบและเก็บรักษาข้อมูลรหัสผ่าน
✅ สามารถบันทึกไว้ในที่ปลอดภัยด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
✅ อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว
✅ รองรับการปรับแต่งสำหรับบัญชีและหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน
✅ นำเสนอทางเลือกที่เรียบง่ายและสามารถพิมพ์ได้สำหรับผู้จัดการรหัสผ่าน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรหัสผ่านดี?
เทมเพลตรหัสผ่านที่ดีควรช่วยให้คุณสร้างรหัสผ่านที่ทั้งมีความปลอดภัยสูงและจดจำได้ง่าย
นี่คือเคล็ดลับที่คุณสามารถใช้ได้:
- ควรตั้งรหัสผ่านให้มีความยาวอย่างน้อย 12 ถึง 15 ตัวอักษรต่อรหัสผ่าน
- ผสมตัวอักษรใหญ่ ตัวอักษรเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์
- ข้ามรูปแบบที่ชัดเจนหรือสิ่งที่คาดเดาได้ง่าย เช่น "123456"
- ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีต่างๆ เสมอ
- ลองใช้รหัสผ่านแบบวลีที่คุณจำได้แต่คนอื่นไม่สามารถเดาได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ SSO สำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัย
10 แม่แบบรหัสผ่านฟรีที่ดีที่สุด
มาเริ่มกันเลย!
นี่คือ 10 แบบฟอร์มรหัสผ่านที่ดีที่สุดที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อช่วยให้คุณติดตามรหัสผ่านทั้งหมดของคุณได้อย่างปลอดภัยและจัดระเบียบในทุกบัญชี
1. แม่แบบรายการ ClickUp
การจัดการรายการข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่เพิ่มขึ้น—ไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนตัว, ที่ทำงาน, หรือของลูกค้า—สามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตรายการ ClickUpมอบระบบที่มีโครงสร้างให้คุณจัดระเบียบรหัสผ่านโดยไม่ต้องใช้ตัวจัดการรหัสผ่านแยกต่างหาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบรหัสผ่านตามความสำคัญและความจำเป็น
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่ซับซ้อนให้เป็นรายการที่จัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- จัดประเภทบัญชีตามธนาคาร เครื่องมือทางธุรกิจ โซเชียลมีเดีย หรือลูกค้า
- สร้างรายการที่เกิดซ้ำสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำและการแจ้งเตือนการต่ออายุ
- จัดลำดับความสำคัญของบัญชีที่มีความอ่อนไหวโดยใช้แท็กหรือป้ายกำกับที่กำหนดเอง
- แชร์รายการกับสมาชิกในทีมในขณะที่ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
✨ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการโครงการ, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อจัดลำดับความสำคัญและติดตามรหัสผ่านทั้งหมดของพวกเขา
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คำว่า "รหัสผ่าน"ถูกใช้ครั้งแรกในบริบททางทหาร ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ทหารใช้เป็นรหัสพูดเพื่อผ่านจุดตรวจ
2. แม่แบบการจัดการสินทรัพย์ ClickUp
เมื่อคุณจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การสมัครสมาชิก หรือใบอนุญาต การปฏิบัติต่อรหัสผ่านเสมือนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแม่แบบการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUpช่วยป้องกันข้อผิดพลาดเช่นการสูญเสียข้อมูลประจำตัวหรือการพลาดการต่ออายุใบอนุญาตโดยการรวมศูนย์การติดตามสินทรัพย์
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดเก็บรหัสผ่านของคุณในฐานข้อมูลที่ช่วยให้คุณติดตามการใช้งานสินทรัพย์ รวมถึงดูข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยใช้แผนภูมิแกนต์
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, คีย์ลิขสิทธิ์, วันต่ออายุ, และบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพียงที่เดียว
- ติดตามการใช้งาน, มอบหมายความเป็นเจ้าของ, และตรวจสอบสถานะของใบอนุญาต
- จัดหมวดหมู่สินทรัพย์ตามประเภทของเครื่องมือ ระดับการสมัครสมาชิก หรือการใช้งานของทีม
- จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัยด้วยตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึง
- สร้างรายงานสำหรับการต่ออายุ, การตรวจสอบสินทรัพย์, หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายไอที เจ้าของธุรกิจ และหัวหน้าทีมที่ต้องการจัดการรหัสผ่าน ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ และข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
การบริหารโครงการได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากระหว่างทุกแผนกในบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีความสับสนว่าใครควรรับผิดชอบงานส่วนใด
การบริหารโครงการได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากระหว่างทุกแผนกในบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีความสับสนว่าใครควรทำงานส่วนใด
3. แม่แบบฐานความรู้ ClickUp
หลายองค์กรมักเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล บริษัทใหญ่ ๆ เช่น LinkedIn และ Ticketmaster ก็เคยตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้ ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลลูกค้าเกินครึ่งล้านถูกเปิดเผยบนเว็บมืด
เทมเพลตฐานความรู้ ClickUpช่วยให้คุณป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้วยการติดตามข้อมูลประจำตัวของคุณในขณะที่ปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความอ่อนไหว
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับส่วนสำหรับคำถามที่พบบ่อยและบทความความรู้ ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันรหัสผ่านและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในบริษัท
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างคลังความรู้ที่มีโครงสร้างพร้อมระบบจัดเก็บเอกสารรับรอง
- จัดตั้งส่วนเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อย, SOP, นโยบาย, และคู่มือระบบ
- ให้ทีมทราบข้อมูลอยู่เสมอด้วยแหล่งข้อมูลกลางสำหรับการเข้าถึงและการอัปเดต
- จัดเตรียมเอกสารการปฐมนิเทศและเอกสารอ้างอิงสำหรับพนักงานใหม่
- รักษาบันทึกข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยและสามารถค้นหาได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมงาน, ผู้ดูแลระบบ IT, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการศูนย์กลางในการบันทึกข้อมูลรหัสผ่าน, ขั้นตอนการทำงานมาตรฐาน (SOP), และคำแนะนำการเข้าถึงสำหรับใช้ภายในหรือให้บริการลูกค้า
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีการทำงานร่วมกันของฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน ClickUp เพื่อประสบการณ์การจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด:
📖 อ่านเพิ่มเติม: มาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ทุกทีมมืออาชีพควรปฏิบัติ
4. แม่แบบ SOP ของ ClickUp
เมื่อทีมขาดกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ความผิดพลาดด้านความปลอดภัยและความสับสนย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือจุดที่มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) สามารถช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการรหัสผ่าน
เทมเพลต SOPของClickUpช่วยให้การจัดการรหัสผ่านของคุณเป็นระบบและปกป้องจุดเข้าถึงที่สำคัญ
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยรายการตรวจสอบ สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดการรหัสผ่านทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับการตั้งค่า การอัปเดต และการเพิกถอนการเข้าถึงบัญชี
- สร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) อย่างละเอียดสำหรับการจัดการรหัสผ่านในทุกทีม
- ใช้รายการตรวจสอบที่มีอยู่ในตัวสำหรับงานด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
- มาตรฐานขั้นตอนสำหรับการรับลูกค้าใหม่หรือการเปลี่ยนผ่านทีม
✨ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และผู้นำทีมที่ต้องการระบบมาตรฐานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการจัดการรหัสผ่าน การเข้าถึงบัญชี และข้อมูลรับรองที่มีความอ่อนไหว
📖 อ่านเพิ่มเติม: 25 โปรแกรมจัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด
📮ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
5. แม่แบบการจัดการบัญชี ClickUp
ด้วยจำนวนบัญชีโซเชียลมีเดียทั่วโลกมากกว่า5.2 พันล้านบัญชีธุรกิจส่วนใหญ่กำลังจัดการกับบัญชีและข้อมูลการเข้าสู่ระบบมากกว่าที่พวกเขาคิด ไม่ว่าจะเป็นพอร์ทัลลูกค้า เครื่องมือสำหรับทีม หรือแพลตฟอร์มการสมัครสมาชิก การมีที่เดียวในการจัดการรายละเอียดเหล่านี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาจากการต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้ายได้มากมาย
เทมเพลตการจัดการบัญชี ClickUpให้คุณมีที่เดียวในการจัดการรายละเอียดบัญชีทุกบัญชี ไม่ต้องมีบันทึกที่กระจัดกระจายหรือลืมข้อมูลประจำตัวอีกต่อไป เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ด้วยการเข้าถึงการแชร์รหัสผ่าน และจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณในหมวดหมู่และโฟลเดอร์ที่ไม่ซ้ำกัน
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลบัญชีในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
- ติดตามการเข้าถึงของลูกค้า รายละเอียดการสมัครสมาชิก และการแจ้งเตือนการอัปเดต
- ทำให้การเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นด้วยการจัดการข้อมูลประจำตัวและบันทึกบัญชีพร้อมกัน
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยสิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมของทีม
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยการบันทึกการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตบัญชี
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบัญชี, ทีมบริการลูกค้า, และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบบัญชีลูกค้าและจัดการข้อมูลรับรองอย่างปลอดภัย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาและจัดทำนโยบายและขั้นตอนด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ
6. แม่แบบรายการรหัสผ่าน Excel โดย Vertex42
เทมเพลตรายการรหัสผ่าน Excel โดย Vertex42 ช่วยให้ผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือติดตามรหัสผ่านที่เรียบง่ายและสามารถพิมพ์ได้ใช้งานได้อย่างสะดวก
เทมเพลตนี้ที่สร้างขึ้นใน Excel ช่วยให้คุณสามารถรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณให้เป็นระเบียบและสะอาด พร้อมคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณไว้ตลอดเวลา สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ Excel และ PDF
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เว็บไซต์ และบันทึกย่อต่างๆ ในตารางที่มีโครงสร้าง
- พิมพ์รายการรหัสผ่านของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์
- ปรับแต่งคอลัมน์หรือหมวดหมู่ตามความต้องการส่วนบุคคลหรือธุรกิจ
- จัดเรียงรายการตามลำดับตัวอักษรหรือตามหมวดหมู่เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
- รักษาบันทึกที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ไว้ซึ่งคุณสามารถจัดเก็บแบบออฟไลน์ได้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้งานทั่วไปและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรายการรหัสผ่านที่สามารถพิมพ์ออกมาและเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่บ้านหรือที่สำนักงาน
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในภาพยนตร์ของพี่น้องมาร์กซ์ปี 1932 เรื่อง Horse Feathers กรูโชพยายามเข้าไปในบาร์ลับและถูกถามถึงรหัสผ่าน หลังจากเดาผิดหลายครั้ง ในที่สุดเขาก็เดาถูกด้วยคำว่า "Swordfish"ซึ่งกลายเป็นมุกตลกที่ดำเนินไปตลอดทั้งเรื่อง นานก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้น ฉากนี้ได้ล้อเลียนแนวคิดของคำลับที่ควบคุมการเข้าถึง มันแสดงให้เห็นว่าพาสเวิร์ดได้กลายเป็นทั้งสิ่งที่ใช้ได้จริงและน่าขันมาเกือบศตวรรษแล้ว
7. แม่แบบบันทึกพาสเวิร์ด Excel โดย Vertex42
60% ของชาวอเมริกันยอมรับว่าใช้รหัสผ่านซ้ำในหลายบัญชี ทำให้กลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการโจมตีแบบ credential stuffing และ brute force นี่เป็นนิสัยที่เสี่ยงซึ่งมักเกิดจากความพยายามที่จะจำรหัสผ่านจำนวนมากเกินไป
เทมเพลตบันทึกพาสเวิร์ด Excel โดย Vertex42 ช่วยให้คุณก้าวข้ามการนำพาสเวิร์ดกลับมาใช้ซ้ำอย่างเสี่ยงภัย ด้วยการมอบวิธีการบันทึกข้อมูลประจำตัวทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างปลอดภัย
มันมาพร้อมกับแผ่นงานสองแผ่นที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณในหลายบัญชี และสามารถใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชื่อเว็บไซต์, และบันทึกส่วนตัวไว้ในไฟล์เดียว
- เลือกระหว่างการจัดวางแบบแนวตั้งและแนวนอนตามความชอบของคุณ
- พิมพ์บันทึกเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์หรือเก็บสำเนาที่ปลอดภัยไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
- จัดเรียงและจัดระเบียบรหัสผ่านตามหมวดหมู่ ประเภทบัญชี หรือระดับความปลอดภัย
- ติดตามการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงด้วยคอลัมน์ที่แก้ไขได้
✨ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ใช้ตามบ้าน, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบเอกสารที่สามารถพิมพ์ได้ผ่าน Excel และสามารถเก็บรักษาไว้เป็นความลับและอัปเดตได้ตามต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการหลายบัญชี Gmail
8. ตัวจัดการรหัสผ่านโดย TemplateLab
ด้วยจำนวนบัญชีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น การนำรหัสผ่านเดิมมาใช้ซ้ำจึงเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งอาจทำให้ความปลอดภัยของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
โปรแกรมเก็บรหัสผ่านโดย TemplateLab นำเสนอโซลูชันที่ง่ายสำหรับการจัดการข้อมูลบัญชีส่วนตัวและบัญชีที่ใช้ร่วมกันในแผ่นกระดาษที่สามารถพิมพ์ได้เพียงแผ่นเดียว. เทมเพลตนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เช่น PDF และสามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์เช่น Adobe Photoshop, Microsoft Word, และ PowerPoint.
✅ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รายชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชื่อเว็บไซต์, และบันทึกบัญชีไว้ในเอกสารเดียว
- เก็บรหัสผ่านส่วนตัวหรือรหัสผ่านสำนักงานไว้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิงในที่เดียว
- พิมพ์และเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
- หลีกเลี่ยงการรีเซ็ตรหัสผ่านซ้ำ ๆ ด้วยบันทึกเพียงครั้งเดียวที่เชื่อถือได้
- ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานส่วนตัว ทีมงาน หรือครอบครัว
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป, ฟรีแลนซ์, และทีมในสำนักงานที่ต้องการรายการรหัสผ่านที่สามารถพิมพ์ได้เพื่อจัดการบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานหลายบัญชี
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ทหารโรมันโบราณใช้รหัสผ่านลับที่เรียกว่า "คำเฝ้าระวัง"เพื่อแยกแยะเพื่อนจากศัตรูระหว่างการลาดตระเวนในเวลากลางคืน
9. ตัวติดตามการรีเซ็ตรหัสผ่านโดย Template.net
ตัวติดตามการรีเซ็ตรหัสผ่านโดย Template.net ช่วยให้ทีมไอทีและผู้ดูแลระบบสามารถติดตามคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านและโปรโตคอลด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวติดตามนี้จะบันทึกทุกคำขอ ช่วยให้คุณสามารถรักษาความรับผิดชอบและเสริมสร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขได้ในเครื่องมือ AI Editor ของเว็บไซต์ และผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดหรือพิมพ์เทมเพลตนี้เพื่อใช้ส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจได้ตามต้องการ
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านพร้อมวันที่, รหัสผู้ใช้, และสถานะ
- ติดตามขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตามทุกคำขอ
- บันทึกข้อมูลการเสร็จสิ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบและทบทวนด้านความปลอดภัย
- รักษาบันทึกกลางสำหรับการใช้งานภายในและการรับผิดชอบ
- ปรับปรุงกระบวนการจัดการรหัสผ่านระหว่างแผนกต่างๆ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนด้านไอที, ผู้ดูแลสำนักงาน, และผู้จัดการที่ต้องการระบบเฉพาะเพื่อติดตามคำขอรีเซ็ตรหัสผ่านและปรับปรุงความปลอดภัยของรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
10. รายการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดย Template.net
แผ่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดย Template.net เป็นโซลูชันที่เรียบง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กในการจัดการข้อมูลประจำตัวที่ใช้ร่วมกัน
แทนที่จะเสี่ยงกับปัญหาการเข้าถึงด้วยบันทึกที่กระจัดกระจาย แผ่นงานง่าย ๆ นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับระบบภายในหรือเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและแก้ไขได้อย่างเต็มที่โดยใช้เครื่องมือแก้ไข AI ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์
✅ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รายชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, และบันทึกบัญชีไว้ในเอกสารเดียว
- ใช้สำหรับเครื่องมือสำนักงานที่ใช้ร่วมกัน ระบบภายใน หรือพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
- พิมพ์และเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมการเข้าถึง
- อัปเดตและแก้ไขรายการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับรอง
- ลดความสับสนโดยให้แหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับการเข้าถึงของทีม
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็ก, ผู้จัดการสำนักงาน, และเจ้าหน้าที่ไอทีที่ต้องการเทมเพลตชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เรียบง่ายและสามารถพิมพ์ได้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีภายในองค์กรได้ฟรี
คลิกอัพเกมรหัสผ่านของคุณ พร้อมเทมเพลตฟรี
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้: พิมพ์รหัสผ่านผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความหวังว่าจะเดาถูก แต่กลับถูกบล็อกเป็นเวลาหลายชั่วโมง
ในบางจุด การยอมรับว่าการจัดการรหัสผ่านทั้งหมดของคุณโดยไม่มีระบบเป็นเพียงการเพิ่มความเสี่ยงต่อการละเมิดและเสียเวลาเปล่าเท่านั้น
ในบรรดาตัวเลือกและเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมด เทมเพลตของ ClickUp โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่น คุณสมบัติการทำงานร่วมกันในตัว และความสามารถในการจัดการได้มากกว่าแค่รหัสผ่าน
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างตัวติดตามรหัสผ่านอย่างละเอียดหรือสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) สำหรับการเข้าถึง ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้
คุณพร้อมที่จะยุติความยุ่งยากในการค้นหาพาสเวิร์ดที่ลืมไว้หรือไม่? ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!