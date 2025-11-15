10 อันดับผู้ช่วยเสียง AI ชั้นนำสำหรับปี 2025 (พร้อมกรณีการใช้งาน)

ปัญญาประดิษฐ์กำลังมีอิทธิพลต่อการโต้ตอบด้วยเสียงในหลากหลายอุตสาหกรรม ในความเป็นจริง ตลาดโลกสำหรับตัวแทน AI ที่ใช้เสียงคาดว่าจะเติบโตถึง47.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 34.8%
ด้วยความสามารถในการเรียนรู้เชิงลึก ตัวแทนเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ก้าวไปไกลกว่าการนัดหมายอย่างง่าย ๆ ไปสู่การทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคโดยใช้ขั้นตอนการทำงานแบบมีคำแนะนำ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการประเมินเจตนาและงบประมาณของลูกค้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง
ในบทความนี้ เราจะสำรวจตัวแทนเสียง AI ชั้นนำและวิธีที่พวกเขากำลังช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นโดยอิงจากข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ตัวแทนเสียง AI ในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทั้งหมดที่ติดอยู่ในรายการของเรา 👇
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทีมที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นอันดับแรกที่ต้องการการจัดการงานด้วยเสียง ขนาดทีม: ไม่จำกัด
|ตัวแทน AI, พูดเป็นข้อความ, ผู้จดบันทึกการประชุม, ค้นหาในพื้นที่ทำงาน
|ฟรีตลอดไป, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|ElevenLabs
|การโคลนเสียงและ TTS ที่สมจริงเป็นพิเศษ ขนาดทีม: ผู้สร้าง, ทีมสนับสนุน
|การโคลนเสียง, RAG, ตัวแปรแบบไดนามิก, ความหน่วงต่ำ
|แผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|ลินดี้
|การทำให้กระบวนการทำงานด้วยเสียงเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ทีมปฏิบัติการ
|ตัวสร้างภาพ, การไหลของหลายตัวแทน, การเชื่อมต่อมากกว่า 4000 รายการ
|แผนฟรี, Pro เริ่มต้นที่ $49.99/เดือน
|ดีปแกรม
|นักพัฒนาที่สร้างเครื่องมือเสียง AI แบบกำหนดเอง ขนาดทีม: องค์กรที่เน้นด้านเทคโนโลยี
|API ของ ASR/TTS, ปัญญาทางเสียง, การควบคุมระหว่างการโทร
|แพ็กเกจฟรี, เริ่มต้นที่ $4,000 ต่อปี
|ซินธ์โฟลว์
|ขนาดทีม: เอเจนซี่, ทีมขาย
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, ปรับเสียง, ตัวกระตุ้นแอป
|ทดลองใช้ฟรี, แผนเริ่มต้นที่ $450/เดือน
|วาปี
|การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสียง AI ที่สามารถขยายได้ ขนาดทีม: ทีมพัฒนา, โครงสร้างพื้นฐานการโทร
|โครงสร้างพื้นฐานเสียงแบบเรียลไทม์, การทดสอบในสภาพแวดล้อมจำลอง, การกำหนดขอบเขตและมาตรการควบคุม
|ฟรี, จ่ายตามการใช้งาน, ราคาสำหรับองค์กร
|เล่าใหม่โดย AI
|การเรียกใช้งานแบบแบทช์และการตรวจสอบการโทร ขนาดทีม: BPO ระดับองค์กร
|การโทรแบบกลุ่ม, หมายเลขโทรเข้าที่แสดงชื่อแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูล
|ฟรี, จาก $0. 07+/นาที, ราคาสำหรับองค์กร
|Cognigy
|ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ขององค์กร ขนาดทีม: การดำเนินงานศูนย์บริการขนาดใหญ่
|การกำหนดเส้นทางสาย, การชำระเงินระหว่างสาย, หน่วยความจำระยะยาว
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
|Murf. ai
|เสียงพากย์ AI คุณภาพสตูดิโอ ขนาดทีม: ผู้สร้าง, นักการตลาด
|ตัวแก้ไขเสียง, การผสานรวมกับ Canva/Slides, การซิงค์เสียง
|ฟรี, ชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|จืดชืด
|แคมเปญเสียงขาออกที่สามารถปรับขนาดได้ ขนาดทีม: ฝ่ายขาย, ฝ่ายปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพ
|เครื่องมือสร้างแบบภาพ, การดำเนินการ CRM, โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดอัตโนมัติ
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในผู้ช่วยเสียง AI?
การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานเฉพาะและข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่ต้องมีซึ่งต้องพิจารณา:
- ความหน่วงและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ให้ความสำคัญกับตัวแทน AI เสียงที่มีความหน่วงต่ำ หากกรณีการใช้งานของคุณต้องการการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ ควรตั้งเป้าหมายเวลาการตอบสนองให้ต่ำกว่า 800 มิลลิวินาที
- ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ: มองหาผู้ช่วยเสียง AI ที่สามารถถอดเสียงคำพูดของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่ารูปแบบภาษา สำเนียง และเสียงรบกวนจะแตกต่างกัน
- การปรับแต่งและการควบคุม: กำหนดระดับการควบคุมที่คุณต้องการสำหรับเสียง AI ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับลักษณะเสียง การเลือกแบบจำลอง AI หรือการฝึกฝนบนฐานความรู้ภายในของคุณเพื่อรักษาความสอดคล้องของแบรนด์
- การผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย รวมถึงระบบ CRM, ระบบช่วยเหลือ, และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่มีตัวเชื่อมต่อและ API ในตัว
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มองหาคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น SOC 2 และ GDPR
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ตัวแทนเสียง AI ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน + การผสานเสียง AI)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ลดการกระจายงานและรวมงาน, โครงการ, เอกสาร, เป้าหมาย, และการแชทไว้ในที่ทำงานร่วมกันเพียงที่เดียว
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผสานความสามารถในการใช้เสียงเข้ากับการจัดการโครงการ
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:
- ระดมความคิด, สร้างบรีฟ, และมอบหมายงาน
- สร้างบันทึกการประชุมสำหรับการสปรินต์รายสัปดาห์
- สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ค้นหาข้ามงาน เอกสาร แชท และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรับคำตอบทันทีพร้อมบริบทครบถ้วน
- พูดคุยเพื่อให้งานเสร็จสิ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ
คิดถึงมันเหมือนกับเป็นศูนย์กลางอัจฉริยะที่เชื่อมต่อทุกมุมของงานคุณ. แกนหลักของ Brain คือตัวแทน AI และคุณสมบัติการพูดเป็นข้อความ.
ClickUp AI Agentsคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบคำถาม และดำเนินการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ คุณสามารถสร้างตัวแทนเพื่อตอบคำถามของทีม อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ หรือสร้างตัวแทนที่ปรับแต่งเองสำหรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเราพึ่งพาแอปพลิเคชันภายในเท่านั้น เช่นClickUp DocsและClickUp AI Notetaker เป็นฐานความรู้ที่มีชีวิต ทุกการดำเนินการจึงได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันสมัย
ใช้ฟีเจอร์Talk-to-Text ของ ClickUpเพื่อผสานความสามารถในการใช้เสียงเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ
สมมติว่าคุณต้องการอัปเดตจากสมาชิกในทีม เพียงกด 'fn' แล้วพูดเหมือนกำลังคุยกับผู้ช่วยของคุณว่า 'ช่วยขอให้เจมี่จัดลำดับความสำคัญของเอกสารวางแผนสปรินต์และแชร์ให้ฉันภายในพรุ่งนี้ 5 โมงเย็น' จากนั้น ClickUp Brain จะเชื่อมโยงบุคคล เอกสาร และงานที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถพูดเป็นข้อความได้จากอุปกรณ์Androidหรือ iPhoneของคุณพูดบันทึก รายการงาน และเอกสารโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหยุดพักที่ไม่สม่ำเสมอหรือการสะดุด ด้วย AI Auto-Edit ของ ClickUp ข้อความจะถูกปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบแบบเรียลไทม์ เครื่องมือของเรารองรับมากกว่า 50 ภาษา และเข้าใจการกล่าวถึง @mentions ที่คำนึงถึงบริบทและลิงก์เพื่อเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp AI Agents: สร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อทำงานอัตโนมัติ ให้คำตอบโดยอัตโนมัติ และจัดการโครงการ ใช้เอเจนต์ที่พร้อมใช้งาน เช่น ผู้จัดการโครงการและผู้พิทักษ์กำหนดเวลา หรือสร้างเอเจนต์ที่กำหนดเองจากศูนย์
- ClickUp Brain พูดเป็นข้อความ: พูดเพื่อเพิ่มบันทึก งาน และเอกสารใดๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณ เครื่องมือของเราเข้าใจมากกว่า 50 ภาษาและแปลงคำพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์พร้อมการ @กล่าวถึง ที่รับรู้บริบทและเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ
- ClickUp AI Notetaker: สร้างบันทึกการประชุมและถอดความด้วย AI จาก Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams จับประเด็นการสนทนา สร้างสรุป และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ
- ถามคำถามตามบริบทใน ClickUp Tasks และ Docs: ใช้ AI เพื่อรับคำตอบที่รวดเร็วและครบถ้วนตามบริบทจากทั้ง ClickUp Workspace ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive และ Salesforce
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือสะท้อนการออกแบบที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของแพลตฟอร์มเว็บ และบางครั้งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
2. Eleven Labs (ดีที่สุดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงที่สมจริงมากและการโคลนเสียง)
แพลตฟอร์ม ElevenLabs Agents ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ตัวแทนเสียง AI ได้บนเว็บ, มือถือ, หรือโทรศัพท์ภายในไม่กี่นาที มันสร้างเสียง AI ที่สมจริงที่สุด ไม่เหมือนการโต้ตอบแบบหุ่นยนต์ที่เราทุกคนเบื่อแล้ว
คุณสามารถเลือกจากเสียง AI กว่าพันเสียงใน 32 ภาษา หรือเลือกโคลนเสียงของคุณเองโดยใช้ตัวอย่างสั้น (1-2 นาที) เพื่อควบคุมเสียงแบรนด์ได้อย่างเต็มที่
เมื่อคุณตั้งค่าเสียงพื้นฐานของคุณแล้ว คุณสามารถปรับโทนเสียง, สำเนียง, และจังหวะสำหรับเสียง AI ได้เสมอเพื่อให้เหมาะกับภาษา, ภูมิภาค, หรือประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกัน
ที่น่าสังเกตคือ ตัวแทนเสียงของ ElevenLabs ใช้โมเดลการสลับการพูดที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดพร้อมกับความหน่วงต่ำมาก (~75ms+). นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเข้าใจการหยุดชะงัก การทับซ้อน และการขัดจังหวะเพื่อปรับกรอบคำตอบในแบบเรียลไทม์ได้. ดังนั้นเมื่อลูกค้าขัดจังหวะหรือพูดทับตัวแทน ระบบจะตอบสนองเหมือนที่คุณทำในบทสนทนาจริง.
คุณสมบัติเด่นของ ElevenLabs
- ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยข้อมูลย้อนกลับ (RAG) ที่มีอยู่ในตัวเพื่อป้อนข้อมูลให้กับตัวแทนด้วยเอกสารภายในบริษัท คำถามที่พบบ่อย และ URL เพื่อให้พวกเขาค้นหาและให้คำตอบที่สอดคล้องกับแบรนด์
- เพิ่มตัวแปรแบบไดนามิกและการแทนที่เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เฉพาะบุคคล โดยไม่ต้องส่งข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนไปยังการตั้งค่าพื้นฐานของตัวแทน
- เชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับเครื่องมือภายในและ API เพื่อกระตุ้นการดำเนินการในโลกจริง เช่น การจองนัดหมายหรือการอัปเดตคำสั่งซื้อ
ข้อจำกัดของ ElevenLabs
- แม้ว่าคุณภาพเสียงจะสูง แต่ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การพากย์เสียงนั้นอยู่ในระดับปานกลาง และสังเกตว่าขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
ราคาของ ElevenLabs
- ฟรี
- เริ่มต้น: 5 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ผู้สร้าง: 11 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ระดับ: $330 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 1,320 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ElevenLabs
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Elevenlabs อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ElevenLabs คือคุณภาพและความสมจริงของเสียงที่น่าทึ่ง เสียงฟังดูเป็นธรรมชาติ น่าดึงดูด และมีความหลากหลายสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์ระดับมืออาชีพ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ElevenLabs คือคุณภาพและความสมจริงของเสียงที่น่าทึ่ง เสียงฟังดูเป็นธรรมชาติ น่าดึงดูด และมีความหลากหลายสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์ระดับมืออาชีพ
3. ลินดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซับซ้อน)
ลินดี้ คือ แพลตฟอร์มผู้ช่วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยคุณทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติโดยใช้ตัวแทนที่ทรงพลัง. เครื่องมือนี้มอบวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสร้างตัวแทน AI เสียง.
คุณสามารถกำหนดค่าลำดับการโทรได้โดยใช้ตัวสร้างแบบภาพ ซึ่งคุณสามารถลากและวางขั้นตอนต่างๆ เชื่อมต่อกันโดยใช้สาขาตรรกะ และตัดสินใจว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นการดำเนินการ
โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการกำหนดวิธีที่ตัวแทนโต้ตอบกับลูกค้า บุคคลที่จะได้รับการแจ้งเตือน และขั้นตอนถัดไปของพวกเขา ความอิสระนี้จะมีประสิทธิภาพสำหรับการโทรที่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น กระบวนการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) การนัดหมาย และอื่น ๆ
นอกเหนือจากการโต้ตอบด้วยเสียงแล้ว Lindy ยังช่วยให้คุณทำงานหลังการโทรโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์เพื่อบันทึกการโทร อัปเดตข้อมูลใน CRM ส่งสรุปการสนทนา และกระตุ้นการทำงานในแอปและบริการนับพันรายการ
คุณสมบัติเด่นของลินดี้
- เลือกจากเทมเพลตตัวแทนเสียง AI ที่พร้อมใช้งาน หรืออธิบายลำดับการสนทนาของคุณให้กับ Lindy AI แล้วให้ระบบสร้างให้เสร็จภายในไม่กี่นาที
- ออกแบบกระบวนการทำงานแบบหลายตัวแทนที่สามารถให้ตัวแทนหนึ่งเริ่มการสนทนาและส่งต่อสายไปยังตัวแทนอื่นได้
- ผสานและเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ AI ของคุณกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 4000 รายการ รวมถึง CRM ฐานข้อมูล ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของลินดี
- เนื่องจากมันไม่ใช่ตัวแทน AI เสียงทั่วไป มันจึงขาดความละเอียดอ่อนและชุดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบด้วยเสียงแบบเรียลไทม์
การตั้งราคาแบบลินดี้
- ฟรี
- ข้อดี: $49.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 199.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของลินดี้
- G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lindy อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ Lindy ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก การสร้างกระบวนการอัตโนมัติทำได้ง่าย และฟีเจอร์ AI ช่วยทำให้การสร้างโอกาสทางการขายและการติดตามผลรวดเร็วขึ้นมาก
ฉันชอบที่ Lindy ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก การสร้างกระบวนการอัตโนมัติทำได้ง่าย และระบบช่วยเหลือด้วย AI ช่วยให้การสร้างโอกาสทางการขายและการติดตามผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
4. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนเสียง AI ที่เน้น API เป็นหลัก)
Deepgram เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับเสียงที่สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการควบคุมการตั้งค่าของพวกเขาอย่างสมบูรณ์
มันให้บริการ API เสียงแบบเดียวที่ติดตั้งและใช้งานได้ทันที ซึ่งคุณสามารถฝังไว้ในระบบโทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของคุณได้ API นี้รวมเอาแบบจำลองการรู้จำเสียงพูดและการสังเคราะห์เสียงที่เป็นที่นิยมของ Deepgram ไว้ด้วยกัน
คุณสามารถสร้างระบบเสียง API ของคุณขึ้นมาใหม่ และนำ LLM และโมเดลแปลงข้อความเป็นเสียงของคุณเองมาใช้ เพื่อการควบคุมและการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ต่างจากเครื่องมือสร้างตัวแทนแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณจำเป็นต้องมีทักษะการพัฒนาแบ็กเอนด์ที่มั่นคงเพื่อจัดการตรรกะทางธุรกิจ, กระบวนการทำงานของผู้ใช้, และฟังก์ชันเฉพาะของแอปพลิเคชัน
คุณสมบัติเด่นของ Deepgram
- ถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่มีเสียงรบกวนพื้นหลัง เช่น เสียงในสำนักงานที่วุ่นวายหรือศูนย์บริการลูกค้า ด้วยโมเดลการรู้จำเสียงพูดของมนุษย์
- ประสานการทำงานของตัวแทนเสียงโดยใช้การตรวจจับการแทรกแซง การทำนายการสลับกันพูด การเรียกใช้ฟังก์ชัน และการควบคุมระหว่างการใช้งาน เพื่อการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ราบรื่น
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียงที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อตรวจจับความรู้สึก, ระบุเจตนาของผู้พูด, สรุปการสนทนา, และระบุหัวข้อหลัก
ข้อจำกัดของ Deepgram
- การพูดที่เร็วหรือซ้อนทับกันอาจทำให้เครื่องหมายวรรคตอนและโครงสร้างของข้อความที่ออกมามีความผิดพลาด ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองในบางครั้ง
ราคาของ Deepgram
- ฟรี
- การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Deepgram
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Deepgram อย่างไรบ้าง?
คุณภาพการถอดเสียงมีความแม่นยำสูง แม้ในกรณีที่เสียงต้นฉบับไม่ชัดเจนมากนัก ระบบสามารถจัดการกับเสียงแบบเรียลไทม์ได้อย่างยอดเยี่ยม และ API สำหรับสตรีมมิ่งก็มีค่าความหน่วงต่ำมาก ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับแอปพลิเคชันสด
คุณภาพการถอดเสียงมีความแม่นยำ แม้ในกรณีที่เสียงไม่ชัดเจนมากนัก ระบบสามารถจัดการกับเสียงแบบเรียลไทม์ได้ดีมาก และ API สำหรับการสตรีมมิ่งมีความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับแอปพลิเคชันแบบสด
5. Synthflow (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบการไหลของการสนทนาแบบภาพ)
ด้วย Synthflow คุณสามารถสร้างตัวแทน AI โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ หรือเปลี่ยนไปใช้ตัวออกแบบโฟลว์แบบลากและวางเพื่อควบคุมการไหลของการโทรและตรรกะได้อย่างเต็มที่
เมื่อกำหนดตรรกะเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือจะให้คุณปรับแต่งตัวแทนสำหรับโมเดล AI ที่พวกเขาใช้และวิธีการโต้ตอบกับลูกค้า
ด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษาและการแก้ไขเสียงในตัว คุณสามารถกำหนดค่าเสียง AI สำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม คำศัพท์ที่กำหนดเอง ความเร็วในการพูด การจัดการการขัดจังหวะ และอื่นๆ ได้
สำหรับหน่วยงานหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่จัดการลูกค้าหลายราย Synthflow ช่วยให้สามารถปรับใช้ตัวแทนแบบไม่มีตราสินค้าภายใต้บัญชีย่อยที่แตกต่างกันได้
คุณสมบัติเด่นของ Synthflow
- เลือกจากเทมเพลตเสียง AI พร้อมใช้งานสำหรับสายเรียกเข้าแบบเรียลไทม์ รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าและการขาย หรือสร้างตัวแทนเสียงแบบกำหนดเองโดยใช้เครื่องมือออกแบบโฟลว์
- กระตุ้นการดำเนินการผ่านแอปมากกว่า 200 แอป รวมถึงระบบโทรศัพท์ CRM และปฏิทิน โดยการเพิ่มขั้นตอนเหล่านี้ลงในเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน
- ปรับใช้ตัวแทนเสียง AI พร้อมระบบควบคุมความปลอดภัยที่ช่วยให้ AI ดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อแบรนด์
ข้อจำกัดของ Synthflow
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีอัตราการหน่วงสูงและไม่สามารถดำเนินการสนทนาต่อได้หากถูกขัดจังหวะกลางประโยค
ราคา Synthflow
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: 450 ดอลลาร์ต่อเดือน
- การเติบโต: 900 ดอลลาร์ต่อเดือน
- หน่วยงาน: $1400 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Synthflow
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthflow อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่คุณสามารถสร้างลำดับการสนทนาของ AI ได้อย่างรวดเร็วและฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนการสนทนาจริง ความสามารถในการออกแบบตรรกะการแยกสาขาสำหรับการตอบสนองที่แตกต่างกันทำให้รู้สึกเหมือนมีเจ้าหน้าที่มนุษย์จริงกำลังจัดการสาย นอกจากนี้ ฉันยังสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การคัดกรองลูกค้า การนัดหมาย และอื่นๆ ได้อีกด้วย
ฉันชอบมากที่คุณสามารถสร้างลำดับการสนทนาของ AI ได้อย่างรวดเร็วและฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนการสนทนาจริง ความสามารถในการออกแบบตรรกะการแยกสาขาสำหรับการตอบสนองที่แตกต่างกันทำให้รู้สึกเหมือนมีเจ้าหน้าที่มนุษย์จริงกำลังจัดการสาย นอกจากนี้ ฉันยังสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบคุณสมบัติของลีด จองนัดหมาย และอื่นๆ ได้อีกด้วย
6. วาปี (เหมาะที่สุดสำหรับ API ที่เน้นนักพัฒนาเป็นอันดับแรกสำหรับผลิตภัณฑ์เสียง)
Vapiเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเป็นอันดับแรก สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ AI เสียงที่สามารถโปรแกรมได้และปรับแต่งได้อย่างสูงในปริมาณมาก แนวทางที่เน้น API เป็นหลักช่วยให้ทีมสามารถกำหนดวิธีการจัดการการโทรโดยใช้โค้ดที่กำหนดเอง พร้อมการควบคุมอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านตรรกะและข้อความกระตุ้น
โครงสร้างพื้นฐานเสียงแบบเรียลไทม์ของเครื่องมือนี้มอบความหน่วงต่ำกว่า 500 มิลลิวินาที แม้ในขณะที่รองรับการโทรพร้อมกันนับพันสายในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันบทสนทนาในตัวที่ช่วยป้องกันการเกิดภาพลวงของโมเดล ทำให้บทสนทนาเป็นธรรมชาติและถูกควบคุมในเวลาเดียวกัน
Vapi ทำงานได้ดีกับเครื่องมือ TTS/ASR ภายนอก ทำให้คุณสามารถผสมผสานผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น ElevenLabs สำหรับเสียง และ Deepgram สำหรับ ASR ได้ สำหรับทีมที่ต้องการควบคุมเส้นทางการโทรและการเรียกเก็บเงินอย่างแม่นยำ Vapi เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของวาปี
- เลือกจากเทมเพลตตัวแทนเสียงที่พร้อมใช้งานนับพัน หรือกำหนดค่า API เสียงเพื่อควบคุมเสียงของตัวแทน, ตรรกะ, และพฤติกรรม
- ใช้แซนด์บ็อกซ์ในตัวเพื่อจำลองหรือทดสอบเอเจนต์ AI ด้วยรูปแบบคำสั่ง เสียง และลำดับการทำงานที่แตกต่างกันก่อนนำไปใช้งานจริง
- จัดการการขัดจังหวะระหว่างการสนทนาได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือเช่น การแทรกแซงระหว่างการสนทนา, การป้องกัน, และการส่งต่อบริบท
ข้อจำกัดของวาปี
- ต้องการการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการบูรณาการระบบ
ราคาสินค้าวาปี
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: คิดตามการใช้งาน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของวาปี
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
⚡คลังแม่แบบ:แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
7. Retell AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้และติดตามการโทรแบบกลุ่ม)
กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นองค์กรสำหรับการสร้าง ทดสอบ และติดตามตัวแทนเสียง AI ที่สามารถปรับขนาดได้หรือไม่? Retell AI สามารถจัดการปริมาณการโทรที่สูงได้ด้วยคุณสมบัติในตัว เช่น การโทรแบบกลุ่ม, หมายเลขผู้โทรที่มีแบรนด์, และการโทรพร้อมกันหลายสาย
คุณสามารถสร้างตัวแทนได้โดยใช้ทั้งเครื่องมือสร้างการสนทนาแบบภาพและศักยภาพของนักพัฒนาที่ลึกซึ้งผ่าน API ของมัน
ตัวแทนจะซิงค์ข้อมูลกับฐานความรู้ที่คุณมีอยู่ เช่น เว็บไซต์หรือเอกสาร โดยอัตโนมัติ และมีรูปแบบการสลับการพูดในตัวเพื่อจัดการกับการขัดจังหวะในระหว่างการสนทนาจริง อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบความล่าช้าประมาณ 800 มิลลิวินาที ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
เล่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ใช้เครื่องมือโทรแบบกลุ่มเพื่อดำเนินการแคมเปญขาออกด้วยหมายเลขโทรที่แสดงชื่อแบรนด์ การติดตามการแปลง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผ่านการยืนยัน เพื่อให้การโทรของคุณไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
- ข้ามระบบ IVR ด้วยตัวแทนเสียงที่สามารถเข้าใจบริบทและกดตัวเลขที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้อง
- ติดตามแคมเปญการโทร, ติดตามอัตราความสำเร็จ, วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้, และเวลาการโทรโดยรวมผ่านแดชบอร์ดที่รวมศูนย์
บอกข้อจำกัดของ AI
- การโคลนเสียงไม่ได้รับการรองรับโดยพื้นฐาน และตัวเลือกการปรับแต่งผู้พูดมีจำกัด
บอกเล่าราคาของ Retell AI
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: $0. 07+ ต่อนาที
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
สรุปคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Retell AI อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่เราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Retell AI คือความสามารถในการนำเสนอการโต้ตอบด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง ด้วยโมเดลการสังเคราะห์และถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ในโครงการตัวแทน AI ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้า มันเป็นโซลูชันสำคัญในการสร้างประสบการณ์การสนทนาที่ราบรื่น แม่นยำ และสามารถขยายได้
สิ่งที่เราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Retell AI คือความสามารถในการนำเสนอการโต้ตอบด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง ด้วยโมเดลการสังเคราะห์และถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ในโครงการตัวแทน AI ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้า Retell AI ได้กลายเป็นโซลูชันสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถสร้างประสบการณ์การสนทนาที่ราบรื่น แม่นยำ และสามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. Cognigy (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานการโทรในศูนย์ติดต่อ)
แพลตฟอร์ม AI สนทนาสำหรับองค์กรระดับสูง Cognigy ได้รับการออกแบบมาสำหรับศูนย์บริการลูกค้าและองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการสายโทรศัพท์นับพันสายทุกวัน
เครื่องมือนี้ก้าวไปไกลกว่าการไหลของ IVR แบบธรรมดา โดยมอบตัวสร้างแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้สำหรับการสร้างตัวแทนเสียงที่มีกฎการกำหนดเส้นทางขั้นสูง การสำรอง และการยกระดับปัญหา ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานปริมาณสูง
คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างตัวแทนสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น ตัวแทนเสียงบริการตนเอง ตัวแทนแชทดิจิทัล และแม้กระทั่ง 'Agent Copilot' ที่ช่วยตัวแทนมนุษย์ของคุณแบบเรียลไทม์
ระบบวิเคราะห์เสียงถูกติดตั้งไว้ในตัว. คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงความสำเร็จของตัวแทนแต่ละคนได้แบบเรียลไทม์. ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเช่นธนาคารหรือโทรคมนาคมที่ต้องการการจัดการสายโทรศัพท์ที่ซับซ้อน.
คุณสมบัติเด่นของ Cognigy
- ให้ลูกค้าสามารถถ่ายภาพ, แชร์ตำแหน่ง, ดำเนินการชำระเงิน, ส่งเอกสารลายเซ็น, และอื่น ๆ ได้ในระหว่างการโทร
- ผสานระบบ AI เสียงกับระบบโทรคมนาคมหลัก (เช่น Genesys, Avaya เป็นต้น) แหล่งข้อมูล ระบบ CRM และเครื่องมือ ERP
- จัดการการสนทนาที่ยาวนานโดยไม่สูญเสียบริบทด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเรียลไทม์และการจดจำระยะยาว
ข้อจำกัดของ Cognigy
- ขาดอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างแท้จริง และอาจต้องใช้ทักษะทางเทคนิค เช่น API, JavaScript, HTTP เป็นต้น สำหรับการสร้างส่วนขยายที่กำหนดเอง
ราคาของ Cognigy
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Cognigy
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. Murf. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์เสียงเนื้อหาโซเชียล)
Murf. ai มุ่งเน้นที่การพากย์เสียง AI คุณภาพระดับสตูดิโอ และออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการการบรรยายที่สมจริงสำหรับวิดีโอ หลักสูตร พอดแคสต์ หรือโฆษณาทางการตลาด
มีเสียง AI ที่สมจริงมากกว่า 200+ เสียงในมากกว่า 20 ภาษาและสำเนียง สามารถปรับแต่งระดับเสียง ความเร็ว และการเน้นได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการโคลนเสียง การพากย์เสียงด้วย AI และการเปลี่ยนเสียง
อย่างไรก็ตาม Murf ไม่ได้สร้างตัวแทนเสียงที่สมบูรณ์ มันเพียงแค่ให้บริการส่วนประกอบแปลงข้อความเป็นเสียงที่คุณสามารถนำไปผสานรวมกับกระบวนการทำงานอื่น ๆ หรือใช้เป็นระบบ IVR แบบสแตนด์อโลนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf. ai
- ใช้ตัวแก้ไขเสียงในตัวเพื่อปรับการออกเสียง, เน้นคำ, ปรับความเร็ว, หรือเพิ่มการหยุดชั่วคราว, โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสียงเพิ่มเติม
- เพิ่มเสียงบรรยายให้กับโปรเจกต์ของคุณได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Canva, PowerPoint และ Google Slides
- ใช้ตัวแก้ไขไทม์ไลน์เพื่อซิงค์เสียงพากย์กับสไลด์หรือวิดีโอได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อจำกัดของ Murf. ai
- บางโทนเสียงอาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์เล็กน้อยในบางภาษาหรือตัวอักษรที่ซับซ้อน
Murf.ai ราคา
- ฟรี
- ผู้สร้าง: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Murf. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf. ai อย่างไรบ้าง?
สร้างเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติด้วยการปรับแต่งที่ง่ายดาย มีหลายภาษาและสไตล์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำเสียงพากย์มืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สร้างเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติด้วยการปรับแต่งที่ง่ายดาย มีหลายภาษาและสไตล์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำเสียงพากย์มืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
10. ธรรมดา (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญการโทรออกที่สามารถขยายได้)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยให้คุณสามารถทำให้การโทรออกเป็นระบบอัตโนมัติด้วยตัวแทนเสียงที่เหมือนมนุษย์ Bland เป็นตัวเลือกที่ดี คุณสามารถออกแบบการไหลของสายโทรสดได้โดยใช้ตัวสร้างแบบภาพที่มีเส้นทางที่กำหนดเอง ตัวกระตุ้น และการกระทำที่เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น การอัปเดต CRM ของคุณหรือการจองนัดหมายในปฏิทิน
ด้วยระบบควบคุมการสนทนาในตัว เครื่องมือนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกนอกสคริปต์หรือจัดการหัวข้อที่อยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของตน คุณยังสามารถปรับแต่งวิธีการโต้ตอบของเจ้าหน้าที่ได้โดยการให้ตัวอย่างบทสนทนาและบริบทของลูกค้า
แม้ว่า Bland จะสามารถจัดการกับการโทรแบบเปิดได้ แต่กระบวนการนี้ไม่โปร่งใส ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโทรสนับสนุนขาเข้า เช่น การจองนัดหมาย การรับข้อมูล การโทรยืนยัน เป็นต้น
คุณสมบัติเด่นที่จืดชืด
- ใช้เครื่องมือสร้างลำดับการสนทนาแบบภาพเพื่อสร้างและควบคุมลำดับการสนทนาของเจ้าหน้าที่ ให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นแบรนด์
- เชื่อมต่อตัวแทน AI เข้ากับระบบ CRM หรือเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น การนัดหมายหรือการอัปเดตข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
- จัดการแคมเปญการโทรออกจำนวนมากด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดอัตโนมัติซึ่งสามารถจัดการปริมาณงานสูงได้
ข้อจำกัดที่จืดชืด
- ข้อกังวลด้านจริยธรรมและความโปร่งใสหลังจากการทดสอบโดยอิสระพบว่าตัวแทนอาจถูกเขียนสคริปต์เพื่อซ่อนลักษณะของ AI
ราคาที่ไม่น่าสนใจ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่จืดชืด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
การทำงานของตัวแทนเสียง AI คืออะไร?
ตัวแทนเสียง AI ทำงานผ่านกระบวนการขั้นสูงแบบเรียลไทม์ที่เปลี่ยนคำพูดให้เป็นคำสั่งที่ชาญฉลาด และจากนั้นแปลงคำตอบกลับเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ
กระบวนการนี้ประกอบด้วยสี่ขั้นตอนหลัก:
- การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR): นี่คือ 'หู' ของตัวแทน เมื่อผู้ใช้พูด โมเดล ASR จะจับเสียงและถอดความเป็นข้อความ
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU): เมื่อเสียงถูกแปลงเป็นข้อความแล้ว อัลกอริทึมของ NLP จะวิเคราะห์เพื่อหาความหมาย พวกมันสามารถรับรู้เจตนา ระบุเป้าหมาย และดึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่หรือชื่อ เพื่อเข้าใจบริบท
- การสร้างคำตอบด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs): หลังจากเข้าใจคำขอของผู้ใช้แล้ว ตัวแทนจะใช้ LLM เช่น GPT-4 เพื่อสร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบท
- การสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ (Text-to-Speech - TTS): ข้อความที่ LLM ตอบกลับจะถูกแปลงกลับเป็นเสียงพูดโดยใช้เครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูด (TTS engine) ระบบ TTS ในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก สามารถจัดการจังหวะ น้ำเสียง และความหนักเบาของเสียงพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติและคล้ายมนุษย์
ประโยชน์ของการใช้ผู้ช่วยเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
การผสานรวมตัวแทน AI เสียงเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายประการ:
- การประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ: ด้วยการจัดการสายเรียกซ้ำ ๆ ตัวแทนโทรศัพท์ AI ช่วยลดต้นทุนต่อสายและทำให้ตัวแทนมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและซับซ้อน
- ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมครอบคลุมทั่วโลก: ต่างจากตัวแทนมนุษย์ ตัวแทนโทรศัพท์ AI สามารถรับสายได้หลายสายในหลายภาษาโดยไม่เหนื่อยล้าหรือได้รับผลกระทบจากเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT): กำจัดเวลาการรอคอยที่น่าหงุดหงิดให้หมดไป ด้วยการให้คำตอบทันทีและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยอย่างรวดเร็ว คุณจะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความภักดี
- เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล: ตัวแทนโทรศัพท์ AI ช่วยให้การเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือบางประเภทยังอนุญาตให้ผู้โทรสามารถส่งลายเซ็น ดำเนินการธุรกรรม และถ่ายภาพได้ระหว่างการสนทนา
- บันทึกการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ตัวแทนเสียงจะจัดการงานหลังการโทรโดยอัตโนมัติ ทำการถอดความ บันทึก และวิเคราะห์การสนทนาเพื่อระบุความรู้สึกของลูกค้า จุดปัญหาที่พบบ่อย และจัดทำรายงานโดยละเอียดสำหรับทุกการโทร
- การปรับแต่งส่วนบุคคลในระดับใหญ่: ตัวแทน AI เสียงสามารถเข้าถึงระบบ CRM และระบบธุรกิจอื่น ๆ ของคุณเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พวกเขาสามารถทักทายลูกค้าด้วยชื่อ อ้างอิงการโต้ตอบในอดีต และให้คำแนะนำที่เหมาะสม สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยเสียงด้วย AI
นี่คือบางพื้นที่ที่ตัวแทนเสียง AI มีการยอมรับสูง
1. บริการลูกค้า
ตัวแทนเสียง AI สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ทันที ให้ข้อมูลอัปเดตคำสั่งซื้อ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตามคำสั่งซื้อ และดำเนินการคำขอคืนสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
2. การบริหารโครงการ
ด้วยเครื่องมือจัดการงานทั่วไป คุณต้องคลิกประมาณ 5-7 ครั้งอย่างน่าเบื่อเพื่อรับการอัปเดตเกี่ยวกับงาน แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถใช้เสียงของคุณในการสั่งงานและให้ AI ทำงานในพื้นที่ทำงานของคุณ?
ฟีเจอร์ Talk-to-text ของ ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์ถอดเสียง สนับสนุนการถอดความการประชุมภายใน และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ
3. การต้อนรับ
โรงแรมและบริษัททัวร์ใช้AI อย่างกว้างขวางในบริการลูกค้าเพื่อให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันแก่ผู้เดินทาง ผู้ช่วยที่สามารถพูดได้หลายภาษาสามารถช่วยเหลือลูกค้าจากทั่วโลกเมื่อพวกเขาทำการจองทริปหรือยืนยันแผนการเดินทาง
4. การนัดหมาย
ตัวแทนเสียงช่วยให้กระบวนการจองนัดหมายง่ายขึ้นโดยการยืนยันหรือปรับเปลี่ยนตามความพร้อมใช้งาน พวกเขายังสามารถผสานกับเครื่องมือ CRM และปฏิทินเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้ำซ้อน
คำถามที่พบบ่อย
ตัวแทนเสียงจัดการการสนทนาจริงและตอบคำถามผ่านการโทร ส่วนแชทบอทจัดการการสนทนาผ่านข้อความ เลือกใช้เสียงเมื่อความหน่วงเวลา, โทนเสียง, และการผสานรวมกับโทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญ ระบบการผลิตหลายระบบผสมผสานทั้งสองเพื่อครอบคลุมทุกช่องทาง
ClickUp รองรับการแปลและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในหลายภาษา เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สวีเดน, ดัตช์, เกาหลี, และอื่น ๆ อีกมากมาย ElevenLabs และ Murf ให้บริการ TTS หลายภาษา Deepgram รองรับหลายภาษาของ ASR
ใช่ ตัวแทนสามารถปรับแต่งให้เข้ากับภาษาพูดใดก็ได้ และนำไปใช้งานร่วมกับรายการการออกเสียงหรือฐานความรู้เพื่อจัดการกับศัพท์เฉพาะและชื่อผลิตภัณฑ์
คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่อนาทีสำหรับเสียงพร้อมค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับ ASR และ TTS ชั้นการจัดการอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ดำเนินการทดสอบเบื้องต้น จำลองนาทีและจำนวนผู้ใช้พร้อมกันที่คาดไว้ และสร้างแบบจำลองค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจลงทุน
ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการแปลงคำสั่งเสียงให้เป็นเวิร์กโฟลว์ และสรุป, ถอดเสียง, และจับประเด็นการดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติ
ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการควบคุมของผู้ให้บริการ: SOC 2, HIPAA, การเข้ารหัส และตัวเลือก VPC/on-prem เลือกผู้ให้บริการที่เผยแพร่ใบรับรองและนำเสนอรูปแบบการปรับใช้ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ผู้ให้บริการบางรายมีการติดตั้ง ASR หรือ TTS แบบออนพรีมิสหรือเอดจ์ให้ใช้งาน ชุดระบบออฟไลน์แบบเต็มรูปแบบมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณต้องการใช้งานแบบออฟไลน์ ควรให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการที่มีตัวเลือกการติดตั้งบนสถานที่หรือคลาวด์ส่วนตัว