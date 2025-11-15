บล็อก ClickUp

10 อันดับผู้ช่วยเสียง AI ชั้นนำสำหรับปี 2025 (พร้อมกรณีการใช้งาน)

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
15 พฤศจิกายน 2568

ปัญญาประดิษฐ์กำลังมีอิทธิพลต่อการโต้ตอบด้วยเสียงในหลากหลายอุตสาหกรรม ในความเป็นจริง ตลาดโลกสำหรับตัวแทน AI ที่ใช้เสียงคาดว่าจะเติบโตถึง47.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 34.8%

ด้วยความสามารถในการเรียนรู้เชิงลึก ตัวแทนเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ก้าวไปไกลกว่าการนัดหมายอย่างง่าย ๆ ไปสู่การทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคโดยใช้ขั้นตอนการทำงานแบบมีคำแนะนำ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการประเมินเจตนาและงบประมาณของลูกค้าเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง

ในบทความนี้ เราจะสำรวจตัวแทนเสียง AI ชั้นนำและวิธีที่พวกเขากำลังช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างชาญฉลาดขึ้นโดยอิงจากข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ตัวแทนเสียง AI ในพริบตา

นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทั้งหมดที่ติดอยู่ในรายการของเรา 👇

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
คลิกอัพทีมที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานเป็นอันดับแรกที่ต้องการการจัดการงานด้วยเสียง ขนาดทีม: ไม่จำกัดตัวแทน AI, พูดเป็นข้อความ, ผู้จดบันทึกการประชุม, ค้นหาในพื้นที่ทำงานฟรีตลอดไป, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
ElevenLabsการโคลนเสียงและ TTS ที่สมจริงเป็นพิเศษ ขนาดทีม: ผู้สร้าง, ทีมสนับสนุนการโคลนเสียง, RAG, ตัวแปรแบบไดนามิก, ความหน่วงต่ำแผนฟรี, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
ลินดี้การทำให้กระบวนการทำงานด้วยเสียงเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ทีมปฏิบัติการตัวสร้างภาพ, การไหลของหลายตัวแทน, การเชื่อมต่อมากกว่า 4000 รายการแผนฟรี, Pro เริ่มต้นที่ $49.99/เดือน
ดีปแกรมนักพัฒนาที่สร้างเครื่องมือเสียง AI แบบกำหนดเอง ขนาดทีม: องค์กรที่เน้นด้านเทคโนโลยีAPI ของ ASR/TTS, ปัญญาทางเสียง, การควบคุมระหว่างการโทรแพ็กเกจฟรี, เริ่มต้นที่ $4,000 ต่อปี
ซินธ์โฟลว์ขนาดทีม: เอเจนซี่, ทีมขายเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, ปรับเสียง, ตัวกระตุ้นแอปทดลองใช้ฟรี, แผนเริ่มต้นที่ $450/เดือน
วาปีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเสียง AI ที่สามารถขยายได้ ขนาดทีม: ทีมพัฒนา, โครงสร้างพื้นฐานการโทรโครงสร้างพื้นฐานเสียงแบบเรียลไทม์, การทดสอบในสภาพแวดล้อมจำลอง, การกำหนดขอบเขตและมาตรการควบคุมฟรี, จ่ายตามการใช้งาน, ราคาสำหรับองค์กร
เล่าใหม่โดย AIการเรียกใช้งานแบบแบทช์และการตรวจสอบการโทร ขนาดทีม: BPO ระดับองค์กรการโทรแบบกลุ่ม, หมายเลขโทรเข้าที่แสดงชื่อแบรนด์, การวิเคราะห์ข้อมูลฟรี, จาก $0. 07+/นาที, ราคาสำหรับองค์กร
Cognigyศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ขององค์กร ขนาดทีม: การดำเนินงานศูนย์บริการขนาดใหญ่การกำหนดเส้นทางสาย, การชำระเงินระหว่างสาย, หน่วยความจำระยะยาวราคาพิเศษตามความต้องการ
Murf. aiเสียงพากย์ AI คุณภาพสตูดิโอ ขนาดทีม: ผู้สร้าง, นักการตลาดตัวแก้ไขเสียง, การผสานรวมกับ Canva/Slides, การซิงค์เสียงฟรี, ชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
จืดชืดแคมเปญเสียงขาออกที่สามารถปรับขนาดได้ ขนาดทีม: ฝ่ายขาย, ฝ่ายปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพเครื่องมือสร้างแบบภาพ, การดำเนินการ CRM, โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดอัตโนมัติราคาพิเศษตามความต้องการ

คุณควรค้นหาอะไรในผู้ช่วยเสียง AI?

การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานเฉพาะและข้อกำหนดทางธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยที่ต้องมีซึ่งต้องพิจารณา:

  • ความหน่วงและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: ให้ความสำคัญกับตัวแทน AI เสียงที่มีความหน่วงต่ำ หากกรณีการใช้งานของคุณต้องการการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ ควรตั้งเป้าหมายเวลาการตอบสนองให้ต่ำกว่า 800 มิลลิวินาที
  • ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ: มองหาผู้ช่วยเสียง AI ที่สามารถถอดเสียงคำพูดของมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง แม้ว่ารูปแบบภาษา สำเนียง และเสียงรบกวนจะแตกต่างกัน
  • การปรับแต่งและการควบคุม: กำหนดระดับการควบคุมที่คุณต้องการสำหรับเสียง AI ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับลักษณะเสียง การเลือกแบบจำลอง AI หรือการฝึกฝนบนฐานความรู้ภายในของคุณเพื่อรักษาความสอดคล้องของแบรนด์
  • การผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย รวมถึงระบบ CRM, ระบบช่วยเหลือ, และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่มีตัวเชื่อมต่อและ API ในตัว
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มองหาคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน เช่น SOC 2 และ GDPR

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ตัวแทนเสียง AI ที่ดีที่สุด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน + การผสานเสียง AI)

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ลดการกระจายงานและรวมงาน, โครงการ, เอกสาร, เป้าหมาย, และการแชทไว้ในที่ทำงานร่วมกันเพียงที่เดียว

ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ถูกสร้างขึ้นใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผสานความสามารถในการใช้เสียงเข้ากับการจัดการโครงการ

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:

  • ระดมความคิด, สร้างบรีฟ, และมอบหมายงาน
  • สร้างบันทึกการประชุมสำหรับการสปรินต์รายสัปดาห์
  • สร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ค้นหาข้ามงาน เอกสาร แชท และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรับคำตอบทันทีพร้อมบริบทครบถ้วน
  • พูดคุยเพื่อให้งานเสร็จสิ้นในพื้นที่ทำงานของคุณ

คิดถึงมันเหมือนกับเป็นศูนย์กลางอัจฉริยะที่เชื่อมต่อทุกมุมของงานคุณ. แกนหลักของ Brain คือตัวแทน AI และคุณสมบัติการพูดเป็นข้อความ.

ClickUp AI Agentsคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบคำถาม และดำเนินการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ คุณสามารถสร้างตัวแทนเพื่อตอบคำถามของทีม อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ หรือสร้างตัวแทนที่ปรับแต่งเองสำหรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณได้

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเราพึ่งพาแอปพลิเคชันภายในเท่านั้น เช่นClickUp DocsและClickUp AI Notetaker เป็นฐานความรู้ที่มีชีวิต ทุกการดำเนินการจึงได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันสมัย

ClickUp AI Agents: ตัวแทนเสียง AI
สร้างและปรับใช้ ClickUp AI Agents ที่สามารถให้เหตุผล ตอบสนอง และดำเนินการงานต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

ใช้ฟีเจอร์Talk-to-Text ของ ClickUpเพื่อผสานความสามารถในการใช้เสียงเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ

สมมติว่าคุณต้องการอัปเดตจากสมาชิกในทีม เพียงกด 'fn' แล้วพูดเหมือนกำลังคุยกับผู้ช่วยของคุณว่า 'ช่วยขอให้เจมี่จัดลำดับความสำคัญของเอกสารวางแผนสปรินต์และแชร์ให้ฉันภายในพรุ่งนี้ 5 โมงเย็น' จากนั้น ClickUp Brain จะเชื่อมโยงบุคคล เอกสาร และงานที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ

ClickUp's พูดเป็นข้อความ
พูดว่าใคร เมื่อไร และอะไรที่คุณต้องการจะสื่อสาร ให้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความของ ClickUp ช่วยกล่าวถึงบุคคล เชื่อมโยงเอกสาร และกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ ให้คุณ

ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถพูดเป็นข้อความได้จากอุปกรณ์Androidหรือ iPhoneของคุณพูดบันทึก รายการงาน และเอกสารโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหยุดพักที่ไม่สม่ำเสมอหรือการสะดุด ด้วย AI Auto-Edit ของ ClickUp ข้อความจะถูกปรับแต่งให้สมบูรณ์แบบแบบเรียลไทม์ เครื่องมือของเรารองรับมากกว่า 50 ภาษา และเข้าใจการกล่าวถึง @mentions ที่คำนึงถึงบริบทและลิงก์เพื่อเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp AI Agents: สร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อทำงานอัตโนมัติ ให้คำตอบโดยอัตโนมัติ และจัดการโครงการ ใช้เอเจนต์ที่พร้อมใช้งาน เช่น ผู้จัดการโครงการและผู้พิทักษ์กำหนดเวลา หรือสร้างเอเจนต์ที่กำหนดเองจากศูนย์
  • ClickUp Brain พูดเป็นข้อความ: พูดเพื่อเพิ่มบันทึก งาน และเอกสารใดๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณ เครื่องมือของเราเข้าใจมากกว่า 50 ภาษาและแปลงคำพูดเป็นข้อความแบบเรียลไทม์พร้อมการ @กล่าวถึง ที่รับรู้บริบทและเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ
  • ClickUp AI Notetaker: สร้างบันทึกการประชุมและถอดความด้วย AI จาก Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams จับประเด็นการสนทนา สร้างสรุป และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ถามคำถามตามบริบทใน ClickUp Tasks และ Docs: ใช้ AI เพื่อรับคำตอบที่รวดเร็วและครบถ้วนตามบริบทจากทั้ง ClickUp Workspace ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive และ Salesforce

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปพลิเคชันมือถือสะท้อนการออกแบบที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของแพลตฟอร์มเว็บ และบางครั้งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

2. Eleven Labs (ดีที่สุดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงที่สมจริงมากและการโคลนเสียง)

ElevenLabs : ตัวแทนเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางElevenLabs

แพลตฟอร์ม ElevenLabs Agents ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ตัวแทนเสียง AI ได้บนเว็บ, มือถือ, หรือโทรศัพท์ภายในไม่กี่นาที มันสร้างเสียง AI ที่สมจริงที่สุด ไม่เหมือนการโต้ตอบแบบหุ่นยนต์ที่เราทุกคนเบื่อแล้ว

คุณสามารถเลือกจากเสียง AI กว่าพันเสียงใน 32 ภาษา หรือเลือกโคลนเสียงของคุณเองโดยใช้ตัวอย่างสั้น (1-2 นาที) เพื่อควบคุมเสียงแบรนด์ได้อย่างเต็มที่

เมื่อคุณตั้งค่าเสียงพื้นฐานของคุณแล้ว คุณสามารถปรับโทนเสียง, สำเนียง, และจังหวะสำหรับเสียง AI ได้เสมอเพื่อให้เหมาะกับภาษา, ภูมิภาค, หรือประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกัน

ที่น่าสังเกตคือ ตัวแทนเสียงของ ElevenLabs ใช้โมเดลการสลับการพูดที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดพร้อมกับความหน่วงต่ำมาก (~75ms+). นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถเข้าใจการหยุดชะงัก การทับซ้อน และการขัดจังหวะเพื่อปรับกรอบคำตอบในแบบเรียลไทม์ได้. ดังนั้นเมื่อลูกค้าขัดจังหวะหรือพูดทับตัวแทน ระบบจะตอบสนองเหมือนที่คุณทำในบทสนทนาจริง.

คุณสมบัติเด่นของ ElevenLabs

  • ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยข้อมูลย้อนกลับ (RAG) ที่มีอยู่ในตัวเพื่อป้อนข้อมูลให้กับตัวแทนด้วยเอกสารภายในบริษัท คำถามที่พบบ่อย และ URL เพื่อให้พวกเขาค้นหาและให้คำตอบที่สอดคล้องกับแบรนด์
  • เพิ่มตัวแปรแบบไดนามิกและการแทนที่เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เฉพาะบุคคล โดยไม่ต้องส่งข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนไปยังการตั้งค่าพื้นฐานของตัวแทน
  • เชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับเครื่องมือภายในและ API เพื่อกระตุ้นการดำเนินการในโลกจริง เช่น การจองนัดหมายหรือการอัปเดตคำสั่งซื้อ

ข้อจำกัดของ ElevenLabs

  • แม้ว่าคุณภาพเสียงจะสูง แต่ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การพากย์เสียงนั้นอยู่ในระดับปานกลาง และสังเกตว่าขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง

ราคาของ ElevenLabs

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 5 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ผู้สร้าง: 11 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ข้อดี: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ระดับ: $330 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 1,320 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ElevenLabs

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Elevenlabs อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ElevenLabs คือคุณภาพและความสมจริงของเสียงที่น่าทึ่ง เสียงฟังดูเป็นธรรมชาติ น่าดึงดูด และมีความหลากหลายสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรเจกต์ระดับมืออาชีพ

3. ลินดี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่ซับซ้อน)

ลินดี้
ผ่านทางลินดี้

ลินดี้ คือ แพลตฟอร์มผู้ช่วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยคุณทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติโดยใช้ตัวแทนที่ทรงพลัง. เครื่องมือนี้มอบวิธีการที่ง่ายที่สุดในการสร้างตัวแทน AI เสียง.

คุณสามารถกำหนดค่าลำดับการโทรได้โดยใช้ตัวสร้างแบบภาพ ซึ่งคุณสามารถลากและวางขั้นตอนต่างๆ เชื่อมต่อกันโดยใช้สาขาตรรกะ และตัดสินใจว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นการดำเนินการ

โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการกำหนดวิธีที่ตัวแทนโต้ตอบกับลูกค้า บุคคลที่จะได้รับการแจ้งเตือน และขั้นตอนถัดไปของพวกเขา ความอิสระนี้จะมีประสิทธิภาพสำหรับการโทรที่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น กระบวนการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) การนัดหมาย และอื่น ๆ

นอกเหนือจากการโต้ตอบด้วยเสียงแล้ว Lindy ยังช่วยให้คุณทำงานหลังการโทรโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์เพื่อบันทึกการโทร อัปเดตข้อมูลใน CRM ส่งสรุปการสนทนา และกระตุ้นการทำงานในแอปและบริการนับพันรายการ

คุณสมบัติเด่นของลินดี้

  • เลือกจากเทมเพลตตัวแทนเสียง AI ที่พร้อมใช้งาน หรืออธิบายลำดับการสนทนาของคุณให้กับ Lindy AI แล้วให้ระบบสร้างให้เสร็จภายในไม่กี่นาที
  • ออกแบบกระบวนการทำงานแบบหลายตัวแทนที่สามารถให้ตัวแทนหนึ่งเริ่มการสนทนาและส่งต่อสายไปยังตัวแทนอื่นได้
  • ผสานและเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ AI ของคุณกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 4000 รายการ รวมถึง CRM ฐานข้อมูล ระบบโทรศัพท์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของลินดี

  • เนื่องจากมันไม่ใช่ตัวแทน AI เสียงทั่วไป มันจึงขาดความละเอียดอ่อนและชุดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการโต้ตอบด้วยเสียงแบบเรียลไทม์

การตั้งราคาแบบลินดี้

  • ฟรี
  • ข้อดี: $49.99 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 199.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของลินดี้

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Lindy อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่ Lindy ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก การสร้างกระบวนการอัตโนมัติทำได้ง่าย และระบบช่วยเหลือด้วย AI ช่วยให้การสร้างโอกาสทางการขายและการติดตามผลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

4. Deepgram (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนเสียง AI ที่เน้น API เป็นหลัก)

Deepgram : ตัวแทนเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางDeepgram

Deepgram เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับเสียงที่สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการควบคุมการตั้งค่าของพวกเขาอย่างสมบูรณ์

มันให้บริการ API เสียงแบบเดียวที่ติดตั้งและใช้งานได้ทันที ซึ่งคุณสามารถฝังไว้ในระบบโทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของคุณได้ API นี้รวมเอาแบบจำลองการรู้จำเสียงพูดและการสังเคราะห์เสียงที่เป็นที่นิยมของ Deepgram ไว้ด้วยกัน

คุณสามารถสร้างระบบเสียง API ของคุณขึ้นมาใหม่ และนำ LLM และโมเดลแปลงข้อความเป็นเสียงของคุณเองมาใช้ เพื่อการควบคุมและการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ต่างจากเครื่องมือสร้างตัวแทนแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณจำเป็นต้องมีทักษะการพัฒนาแบ็กเอนด์ที่มั่นคงเพื่อจัดการตรรกะทางธุรกิจ, กระบวนการทำงานของผู้ใช้, และฟังก์ชันเฉพาะของแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติเด่นของ Deepgram

  • ถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่มีเสียงรบกวนพื้นหลัง เช่น เสียงในสำนักงานที่วุ่นวายหรือศูนย์บริการลูกค้า ด้วยโมเดลการรู้จำเสียงพูดของมนุษย์
  • ประสานการทำงานของตัวแทนเสียงโดยใช้การตรวจจับการแทรกแซง การทำนายการสลับกันพูด การเรียกใช้ฟังก์ชัน และการควบคุมระหว่างการใช้งาน เพื่อการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ราบรื่น
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียงที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อตรวจจับความรู้สึก, ระบุเจตนาของผู้พูด, สรุปการสนทนา, และระบุหัวข้อหลัก

ข้อจำกัดของ Deepgram

  • การพูดที่เร็วหรือซ้อนทับกันอาจทำให้เครื่องหมายวรรคตอนและโครงสร้างของข้อความที่ออกมามีความผิดพลาด ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองในบางครั้ง

ราคาของ Deepgram

  • ฟรี
  • การเติบโต: 4,000 ดอลลาร์ขึ้นไปต่อปี
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Deepgram

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Deepgram อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

คุณภาพการถอดเสียงมีความแม่นยำ แม้ในกรณีที่เสียงไม่ชัดเจนมากนัก ระบบสามารถจัดการกับเสียงแบบเรียลไทม์ได้ดีมาก และ API สำหรับการสตรีมมิ่งมีความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับแอปพลิเคชันแบบสด

5. Synthflow (เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบการไหลของการสนทนาแบบภาพ)

ซินธ์โฟลว์
ผ่านทางSynthflow

ด้วย Synthflow คุณสามารถสร้างตัวแทน AI โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ หรือเปลี่ยนไปใช้ตัวออกแบบโฟลว์แบบลากและวางเพื่อควบคุมการไหลของการโทรและตรรกะได้อย่างเต็มที่

เมื่อกำหนดตรรกะเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือจะให้คุณปรับแต่งตัวแทนสำหรับโมเดล AI ที่พวกเขาใช้และวิธีการโต้ตอบกับลูกค้า

ด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษาและการแก้ไขเสียงในตัว คุณสามารถกำหนดค่าเสียง AI สำหรับคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม คำศัพท์ที่กำหนดเอง ความเร็วในการพูด การจัดการการขัดจังหวะ และอื่นๆ ได้

สำหรับหน่วยงานหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่จัดการลูกค้าหลายราย Synthflow ช่วยให้สามารถปรับใช้ตัวแทนแบบไม่มีตราสินค้าภายใต้บัญชีย่อยที่แตกต่างกันได้

คุณสมบัติเด่นของ Synthflow

  • เลือกจากเทมเพลตเสียง AI พร้อมใช้งานสำหรับสายเรียกเข้าแบบเรียลไทม์ รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าและการขาย หรือสร้างตัวแทนเสียงแบบกำหนดเองโดยใช้เครื่องมือออกแบบโฟลว์
  • กระตุ้นการดำเนินการผ่านแอปมากกว่า 200 แอป รวมถึงระบบโทรศัพท์ CRM และปฏิทิน โดยการเพิ่มขั้นตอนเหล่านี้ลงในเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน
  • ปรับใช้ตัวแทนเสียง AI พร้อมระบบควบคุมความปลอดภัยที่ช่วยให้ AI ดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อแบรนด์

ข้อจำกัดของ Synthflow

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีอัตราการหน่วงสูงและไม่สามารถดำเนินการสนทนาต่อได้หากถูกขัดจังหวะกลางประโยค

ราคา Synthflow

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ข้อดี: 450 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • การเติบโต: 900 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • หน่วยงาน: $1400 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Synthflow

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthflow อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบมากที่คุณสามารถสร้างลำดับการสนทนาของ AI ได้อย่างรวดเร็วและฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนการสนทนาจริง ความสามารถในการออกแบบตรรกะการแยกสาขาสำหรับการตอบสนองที่แตกต่างกันทำให้รู้สึกเหมือนมีเจ้าหน้าที่มนุษย์จริงกำลังจัดการสาย นอกจากนี้ ฉันยังสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบคุณสมบัติของลีด จองนัดหมาย และอื่นๆ ได้อีกด้วย

6. วาปี (เหมาะที่สุดสำหรับ API ที่เน้นนักพัฒนาเป็นอันดับแรกสำหรับผลิตภัณฑ์เสียง)

วาปี: ตัวแทนเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางวาปี

Vapiเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเป็นอันดับแรก สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ AI เสียงที่สามารถโปรแกรมได้และปรับแต่งได้อย่างสูงในปริมาณมาก แนวทางที่เน้น API เป็นหลักช่วยให้ทีมสามารถกำหนดวิธีการจัดการการโทรโดยใช้โค้ดที่กำหนดเอง พร้อมการควบคุมอย่างลึกซึ้งทั้งในด้านตรรกะและข้อความกระตุ้น

โครงสร้างพื้นฐานเสียงแบบเรียลไทม์ของเครื่องมือนี้มอบความหน่วงต่ำกว่า 500 มิลลิวินาที แม้ในขณะที่รองรับการโทรพร้อมกันนับพันสายในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันบทสนทนาในตัวที่ช่วยป้องกันการเกิดภาพลวงของโมเดล ทำให้บทสนทนาเป็นธรรมชาติและถูกควบคุมในเวลาเดียวกัน

Vapi ทำงานได้ดีกับเครื่องมือ TTS/ASR ภายนอก ทำให้คุณสามารถผสมผสานผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น ElevenLabs สำหรับเสียง และ Deepgram สำหรับ ASR ได้ สำหรับทีมที่ต้องการควบคุมเส้นทางการโทรและการเรียกเก็บเงินอย่างแม่นยำ Vapi เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

คุณสมบัติเด่นของวาปี

  • เลือกจากเทมเพลตตัวแทนเสียงที่พร้อมใช้งานนับพัน หรือกำหนดค่า API เสียงเพื่อควบคุมเสียงของตัวแทน, ตรรกะ, และพฤติกรรม
  • ใช้แซนด์บ็อกซ์ในตัวเพื่อจำลองหรือทดสอบเอเจนต์ AI ด้วยรูปแบบคำสั่ง เสียง และลำดับการทำงานที่แตกต่างกันก่อนนำไปใช้งานจริง
  • จัดการการขัดจังหวะระหว่างการสนทนาได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือเช่น การแทรกแซงระหว่างการสนทนา, การป้องกัน, และการส่งต่อบริบท

ข้อจำกัดของวาปี

  • ต้องการการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและการบูรณาการระบบ

ราคาสินค้าวาปี

  • ฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: คิดตามการใช้งาน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของวาปี

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. Retell AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับใช้และติดตามการโทรแบบกลุ่ม)

เล่าใหม่โดย AI
ผ่านทางRetell AI

กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นองค์กรสำหรับการสร้าง ทดสอบ และติดตามตัวแทนเสียง AI ที่สามารถปรับขนาดได้หรือไม่? Retell AI สามารถจัดการปริมาณการโทรที่สูงได้ด้วยคุณสมบัติในตัว เช่น การโทรแบบกลุ่ม, หมายเลขผู้โทรที่มีแบรนด์, และการโทรพร้อมกันหลายสาย

คุณสามารถสร้างตัวแทนได้โดยใช้ทั้งเครื่องมือสร้างการสนทนาแบบภาพและศักยภาพของนักพัฒนาที่ลึกซึ้งผ่าน API ของมัน

ตัวแทนจะซิงค์ข้อมูลกับฐานความรู้ที่คุณมีอยู่ เช่น เว็บไซต์หรือเอกสาร โดยอัตโนมัติ และมีรูปแบบการสลับการพูดในตัวเพื่อจัดการกับการขัดจังหวะในระหว่างการสนทนาจริง อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบความล่าช้าประมาณ 800 มิลลิวินาที ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

เล่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • ใช้เครื่องมือโทรแบบกลุ่มเพื่อดำเนินการแคมเปญขาออกด้วยหมายเลขโทรที่แสดงชื่อแบรนด์ การติดตามการแปลง และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผ่านการยืนยัน เพื่อให้การโทรของคุณไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
  • ข้ามระบบ IVR ด้วยตัวแทนเสียงที่สามารถเข้าใจบริบทและกดตัวเลขที่ถูกต้องในทิศทางที่ถูกต้อง
  • ติดตามแคมเปญการโทร, ติดตามอัตราความสำเร็จ, วิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้, และเวลาการโทรโดยรวมผ่านแดชบอร์ดที่รวมศูนย์

บอกข้อจำกัดของ AI

  • การโคลนเสียงไม่ได้รับการรองรับโดยพื้นฐาน และตัวเลือกการปรับแต่งผู้พูดมีจำกัด

บอกเล่าราคาของ Retell AI

  • ฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: $0. 07+ ต่อนาที
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

สรุปคะแนนและรีวิวจาก AI

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Retell AI อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

สิ่งที่เราชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Retell AI คือความสามารถในการนำเสนอการโต้ตอบด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง ด้วยโมเดลการสังเคราะห์และถอดเสียงแบบเรียลไทม์ ในโครงการตัวแทน AI ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้า Retell AI ได้กลายเป็นโซลูชันสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถสร้างประสบการณ์การสนทนาที่ราบรื่น แม่นยำ และสามารถขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. Cognigy (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานการโทรในศูนย์ติดต่อ)

Cognigy : ตัวแทนเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางCognigy

แพลตฟอร์ม AI สนทนาสำหรับองค์กรระดับสูง Cognigy ได้รับการออกแบบมาสำหรับศูนย์บริการลูกค้าและองค์กรขนาดใหญ่ที่จัดการสายโทรศัพท์นับพันสายทุกวัน

เครื่องมือนี้ก้าวไปไกลกว่าการไหลของ IVR แบบธรรมดา โดยมอบตัวสร้างแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้สำหรับการสร้างตัวแทนเสียงที่มีกฎการกำหนดเส้นทางขั้นสูง การสำรอง และการยกระดับปัญหา ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานปริมาณสูง

คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างตัวแทนสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น ตัวแทนเสียงบริการตนเอง ตัวแทนแชทดิจิทัล และแม้กระทั่ง 'Agent Copilot' ที่ช่วยตัวแทนมนุษย์ของคุณแบบเรียลไทม์

ระบบวิเคราะห์เสียงถูกติดตั้งไว้ในตัว. คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงความสำเร็จของตัวแทนแต่ละคนได้แบบเรียลไทม์. ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเช่นธนาคารหรือโทรคมนาคมที่ต้องการการจัดการสายโทรศัพท์ที่ซับซ้อน.

คุณสมบัติเด่นของ Cognigy

  • ให้ลูกค้าสามารถถ่ายภาพ, แชร์ตำแหน่ง, ดำเนินการชำระเงิน, ส่งเอกสารลายเซ็น, และอื่น ๆ ได้ในระหว่างการโทร
  • ผสานระบบ AI เสียงกับระบบโทรคมนาคมหลัก (เช่น Genesys, Avaya เป็นต้น) แหล่งข้อมูล ระบบ CRM และเครื่องมือ ERP
  • จัดการการสนทนาที่ยาวนานโดยไม่สูญเสียบริบทด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึกแบบเรียลไทม์และการจดจำระยะยาว

ข้อจำกัดของ Cognigy

  • ขาดอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างแท้จริง และอาจต้องใช้ทักษะทางเทคนิค เช่น API, JavaScript, HTTP เป็นต้น สำหรับการสร้างส่วนขยายที่กำหนดเอง

ราคาของ Cognigy

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Cognigy

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

9. Murf. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์เสียงเนื้อหาโซเชียล)

เมอร์ฟ.ai
ผ่านทางMurf.ai

Murf. ai มุ่งเน้นที่การพากย์เสียง AI คุณภาพระดับสตูดิโอ และออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการการบรรยายที่สมจริงสำหรับวิดีโอ หลักสูตร พอดแคสต์ หรือโฆษณาทางการตลาด

มีเสียง AI ที่สมจริงมากกว่า 200+ เสียงในมากกว่า 20 ภาษาและสำเนียง สามารถปรับแต่งระดับเสียง ความเร็ว และการเน้นได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการโคลนเสียง การพากย์เสียงด้วย AI และการเปลี่ยนเสียง

อย่างไรก็ตาม Murf ไม่ได้สร้างตัวแทนเสียงที่สมบูรณ์ มันเพียงแค่ให้บริการส่วนประกอบแปลงข้อความเป็นเสียงที่คุณสามารถนำไปผสานรวมกับกระบวนการทำงานอื่น ๆ หรือใช้เป็นระบบ IVR แบบสแตนด์อโลนได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf. ai

  • ใช้ตัวแก้ไขเสียงในตัวเพื่อปรับการออกเสียง, เน้นคำ, ปรับความเร็ว, หรือเพิ่มการหยุดชั่วคราว, โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสียงเพิ่มเติม
  • เพิ่มเสียงบรรยายให้กับโปรเจกต์ของคุณได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Canva, PowerPoint และ Google Slides
  • ใช้ตัวแก้ไขไทม์ไลน์เพื่อซิงค์เสียงพากย์กับสไลด์หรือวิดีโอได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อจำกัดของ Murf. ai

  • บางโทนเสียงอาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์เล็กน้อยในบางภาษาหรือตัวอักษรที่ซับซ้อน

Murf.ai ราคา

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Murf. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf. ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

สร้างเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติด้วยการปรับแต่งที่ง่ายดาย มีหลายภาษาและสไตล์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำเสียงพากย์มืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

10. ธรรมดา (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญการโทรออกที่สามารถขยายได้)

จืดชืด : ตัวแทนเสียง AI
ผ่านทางBland

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยให้คุณสามารถทำให้การโทรออกเป็นระบบอัตโนมัติด้วยตัวแทนเสียงที่เหมือนมนุษย์ Bland เป็นตัวเลือกที่ดี คุณสามารถออกแบบการไหลของสายโทรสดได้โดยใช้ตัวสร้างแบบภาพที่มีเส้นทางที่กำหนดเอง ตัวกระตุ้น และการกระทำที่เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น การอัปเดต CRM ของคุณหรือการจองนัดหมายในปฏิทิน

ด้วยระบบควบคุมการสนทนาในตัว เครื่องมือนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกนอกสคริปต์หรือจัดการหัวข้อที่อยู่นอกขอบเขตความรับผิดชอบของตน คุณยังสามารถปรับแต่งวิธีการโต้ตอบของเจ้าหน้าที่ได้โดยการให้ตัวอย่างบทสนทนาและบริบทของลูกค้า

แม้ว่า Bland จะสามารถจัดการกับการโทรแบบเปิดได้ แต่กระบวนการนี้ไม่โปร่งใส ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโทรสนับสนุนขาเข้า เช่น การจองนัดหมาย การรับข้อมูล การโทรยืนยัน เป็นต้น

คุณสมบัติเด่นที่จืดชืด

  • ใช้เครื่องมือสร้างลำดับการสนทนาแบบภาพเพื่อสร้างและควบคุมลำดับการสนทนาของเจ้าหน้าที่ ให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นแบรนด์
  • เชื่อมต่อตัวแทน AI เข้ากับระบบ CRM หรือเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น การนัดหมายหรือการอัปเดตข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
  • จัดการแคมเปญการโทรออกจำนวนมากด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดอัตโนมัติซึ่งสามารถจัดการปริมาณงานสูงได้

ข้อจำกัดที่จืดชืด

  • ข้อกังวลด้านจริยธรรมและความโปร่งใสหลังจากการทดสอบโดยอิสระพบว่าตัวแทนอาจถูกเขียนสคริปต์เพื่อซ่อนลักษณะของ AI

ราคาที่ไม่น่าสนใจ

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวที่จืดชืด

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

การทำงานของตัวแทนเสียง AI คืออะไร?

ตัวแทนเสียง AI ทำงานผ่านกระบวนการขั้นสูงแบบเรียลไทม์ที่เปลี่ยนคำพูดให้เป็นคำสั่งที่ชาญฉลาด และจากนั้นแปลงคำตอบกลับเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ

กระบวนการนี้ประกอบด้วยสี่ขั้นตอนหลัก:

  • การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR): นี่คือ 'หู' ของตัวแทน เมื่อผู้ใช้พูด โมเดล ASR จะจับเสียงและถอดความเป็นข้อความ
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU): เมื่อเสียงถูกแปลงเป็นข้อความแล้ว อัลกอริทึมของ NLP จะวิเคราะห์เพื่อหาความหมาย พวกมันสามารถรับรู้เจตนา ระบุเป้าหมาย และดึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่หรือชื่อ เพื่อเข้าใจบริบท
  • การสร้างคำตอบด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs): หลังจากเข้าใจคำขอของผู้ใช้แล้ว ตัวแทนจะใช้ LLM เช่น GPT-4 เพื่อสร้างคำตอบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบท
  • การสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ (Text-to-Speech - TTS): ข้อความที่ LLM ตอบกลับจะถูกแปลงกลับเป็นเสียงพูดโดยใช้เครื่องมือสังเคราะห์เสียงพูด (TTS engine) ระบบ TTS ในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก สามารถจัดการจังหวะ น้ำเสียง และความหนักเบาของเสียงพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติและคล้ายมนุษย์

ประโยชน์ของการใช้ผู้ช่วยเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์

การผสานรวมตัวแทน AI เสียงเข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจมีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายประการ:

  • การประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ: ด้วยการจัดการสายเรียกซ้ำ ๆ ตัวแทนโทรศัพท์ AI ช่วยลดต้นทุนต่อสายและทำให้ตัวแทนมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและซับซ้อน
  • ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมครอบคลุมทั่วโลก: ต่างจากตัวแทนมนุษย์ ตัวแทนโทรศัพท์ AI สามารถรับสายได้หลายสายในหลายภาษาโดยไม่เหนื่อยล้าหรือได้รับผลกระทบจากเขตเวลาที่แตกต่างกัน
  • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT): กำจัดเวลาการรอคอยที่น่าหงุดหงิดให้หมดไป ด้วยการให้คำตอบทันทีและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยอย่างรวดเร็ว คุณจะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความภักดี
  • เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูล: ตัวแทนโทรศัพท์ AI ช่วยให้การเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือบางประเภทยังอนุญาตให้ผู้โทรสามารถส่งลายเซ็น ดำเนินการธุรกรรม และถ่ายภาพได้ระหว่างการสนทนา
  • บันทึกการสนทนาและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ตัวแทนเสียงจะจัดการงานหลังการโทรโดยอัตโนมัติ ทำการถอดความ บันทึก และวิเคราะห์การสนทนาเพื่อระบุความรู้สึกของลูกค้า จุดปัญหาที่พบบ่อย และจัดทำรายงานโดยละเอียดสำหรับทุกการโทร
  • การปรับแต่งส่วนบุคคลในระดับใหญ่: ตัวแทน AI เสียงสามารถเข้าถึงระบบ CRM และระบบธุรกิจอื่น ๆ ของคุณเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พวกเขาสามารถทักทายลูกค้าด้วยชื่อ อ้างอิงการโต้ตอบในอดีต และให้คำแนะนำที่เหมาะสม สร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยเสียงด้วย AI

นี่คือบางพื้นที่ที่ตัวแทนเสียง AI มีการยอมรับสูง

1. บริการลูกค้า

ตัวแทนเสียง AI สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ทันที ให้ข้อมูลอัปเดตคำสั่งซื้อ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตามคำสั่งซื้อ และดำเนินการคำขอคืนสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

2. การบริหารโครงการ

ด้วยเครื่องมือจัดการงานทั่วไป คุณต้องคลิกประมาณ 5-7 ครั้งอย่างน่าเบื่อเพื่อรับการอัปเดตเกี่ยวกับงาน แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถใช้เสียงของคุณในการสั่งงานและให้ AI ทำงานในพื้นที่ทำงานของคุณ?

ฟีเจอร์ Talk-to-text ของ ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์ถอดเสียง สนับสนุนการถอดความการประชุมภายใน และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ

3. การต้อนรับ

โรงแรมและบริษัททัวร์ใช้AI อย่างกว้างขวางในบริการลูกค้าเพื่อให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันแก่ผู้เดินทาง ผู้ช่วยที่สามารถพูดได้หลายภาษาสามารถช่วยเหลือลูกค้าจากทั่วโลกเมื่อพวกเขาทำการจองทริปหรือยืนยันแผนการเดินทาง

4. การนัดหมาย

ตัวแทนเสียงช่วยให้กระบวนการจองนัดหมายง่ายขึ้นโดยการยืนยันหรือปรับเปลี่ยนตามความพร้อมใช้งาน พวกเขายังสามารถผสานกับเครื่องมือ CRM และปฏิทินเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้ำซ้อน

คำถามที่พบบ่อย

ตัวแทนเสียงจัดการการสนทนาจริงและตอบคำถามผ่านการโทร ส่วนแชทบอทจัดการการสนทนาผ่านข้อความ เลือกใช้เสียงเมื่อความหน่วงเวลา, โทนเสียง, และการผสานรวมกับโทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญ ระบบการผลิตหลายระบบผสมผสานทั้งสองเพื่อครอบคลุมทุกช่องทาง

ClickUp รองรับการแปลและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในหลายภาษา เช่น อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สวีเดน, ดัตช์, เกาหลี, และอื่น ๆ อีกมากมาย ElevenLabs และ Murf ให้บริการ TTS หลายภาษา Deepgram รองรับหลายภาษาของ ASR

ใช่ ตัวแทนสามารถปรับแต่งให้เข้ากับภาษาพูดใดก็ได้ และนำไปใช้งานร่วมกับรายการการออกเสียงหรือฐานความรู้เพื่อจัดการกับศัพท์เฉพาะและชื่อผลิตภัณฑ์

คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่อนาทีสำหรับเสียงพร้อมค่าใช้จ่ายแยกต่างหากสำหรับ ASR และ TTS ชั้นการจัดการอาจเพิ่มค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ดำเนินการทดสอบเบื้องต้น จำลองนาทีและจำนวนผู้ใช้พร้อมกันที่คาดไว้ และสร้างแบบจำลองค่าใช้จ่ายก่อนตัดสินใจลงทุน

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการแปลงคำสั่งเสียงให้เป็นเวิร์กโฟลว์ และสรุป, ถอดเสียง, และจับประเด็นการดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการควบคุมของผู้ให้บริการ: SOC 2, HIPAA, การเข้ารหัส และตัวเลือก VPC/on-prem เลือกผู้ให้บริการที่เผยแพร่ใบรับรองและนำเสนอรูปแบบการปรับใช้ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ผู้ให้บริการบางรายมีการติดตั้ง ASR หรือ TTS แบบออนพรีมิสหรือเอดจ์ให้ใช้งาน ชุดระบบออฟไลน์แบบเต็มรูปแบบมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณต้องการใช้งานแบบออฟไลน์ ควรให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการที่มีตัวเลือกการติดตั้งบนสถานที่หรือคลาวด์ส่วนตัว