10 ตัวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Voicenotes สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ

คนส่วนใหญ่ที่ใช้ Voicenotes พอใจกับมันมาก มันง่าย รวดเร็ว และเชื่อถือได้
ไม่มีข้อร้องเรียนมากนัก แต่ผู้ใช้VoicenotesG2รายหนึ่งได้สรุปไว้อย่างดี:
หากฉันต้องพูดอะไรสักอย่าง ฉันจะขอให้มีแรงผลักดันมากขึ้นไปที่ Ask AI มันจะน่าพอใจมากหากได้เห็นมันพัฒนาขึ้นอีก
เมื่อความต้องการในการแปลงเสียงเป็นข้อความของผู้ใช้พัฒนาไป ความคาดหวังของพวกเขาก็พัฒนาตามไปด้วย ปัจจุบันหลายคนกำลังมองหาเครื่องมือที่มากกว่าการถอดความพื้นฐาน—เครื่องมือที่สามารถ สรุป จัดระเบียบ และผสานรวมบันทึก เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้โดยตรง
เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Voicenotes ที่นำพื้นฐานของการบันทึกและถอดเสียงมาเพิ่มชั้นของปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น เราได้เพิ่มเครื่องมือโบนัสที่ช่วยกำจัดเครื่องมือที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกไป มาเริ่มกันเลย
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Voicenotes ในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือก Voicenotes ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณตามคุณสมบัติหลัก, คุณสมบัติเพิ่มเติม, ราคา, และคะแนนผู้ใช้.
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการบันทึกในหนึ่งเดียวขนาดทีม: ทุกขนาด (1–1,000+)
|Brain Max, พิมพ์ข้อความจากเสียงพูด, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI, คลิป, ซิงค์อัป
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|หมายเหตุเกี่ยวกับรอยแยก
|เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการบันทึกในหนึ่งเดียวขนาดทีม: ทุกขนาด (1–1,000+)
|แปลงเสียงเป็นโครงร่าง, การถอดเสียงแบบออนดีไวซ์, ซิงค์ Zapier + Obsidian, ส่งออกเป็น Markdown
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
|Coconote
|การศึกษาและการเรียนรู้ด้วย AIขนาดทีม: นักเรียนและกลุ่มศึกษาขนาดเล็ก
|บันทึก/อัปโหลดเสียง/วิดีโอ/เอกสาร แบบทดสอบ & การ์ดคำศัพท์ แชทกับ AI รองรับมากกว่า 100 ภาษา
|ฟรี
|TalkNotes (Speechy. Tech)
|การเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงานขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยวและผู้สร้างสรรค์
|การสร้างงานและบันทึก, การสร้างโพสต์บล็อก/โซเชียล, การ์ดแฟลช, กิจกรรมในปฏิทิน
|19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
|Audionotes. app
|การจดบันทึกด้วย AI อย่างง่ายขนาดทีม: บุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์
|การถอดเสียงอย่างรวดเร็ว, สรุป, แก้ไข & ส่งออก, ซิงค์ข้ามอุปกรณ์
|เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|ดับโน้ต
|การจัดระเบียบแนวคิดทางดนตรีขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ผู้ประกอบการดีเจ
|การแบ่งเซสชันอัตโนมัติ, การถอดเนื้อเพลง, ส่งออก DAW, สำรองข้อมูล iCloud
|ฟรี
|Dictanote
|การพิมพ์ด้วยเสียงหลายภาษาขนาดทีม: ผู้เชี่ยวชาญหลายภาษาและทีมขนาดเล็ก
|50+ ภาษา, คำสั่งเสียง, การทำความสะอาดด้วย AudioScribe, สมุดบันทึกไม่จำกัด
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|Otter. ai
|การประชุมและการทำงานร่วมกันของทีมขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การระบุตัวผู้พูด, สรุปโดย AI, การผสานกับ Zoom/Meet
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|SoundType AI
|การถอดเสียงและถอดภาพวิดีโอที่แม่นยำขนาดทีม: ผู้สร้าง, นักข่าว, และทีม
|สรุป, แชท AI, ส่งออกเป็น PDF/Word/SRT, มากกว่า 30 ภาษา, ตัวระบุผู้พูด
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
|เครื่องบันทึกเสียงง่าย
|บันทึกง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันขนาดทีม: บุคคล
|เสียงคุณภาพสูง, ไม่มีขีดจำกัดเวลา, วิดเจ็ต, ไมโครโฟนบลูทูธ, ข้ามช่วงเงียบ
|ฟรี
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Voicenotes?
นั่นคือคำแนะนำที่ใครบางคนให้ไว้ใน Redditเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการจัดการบันทึกเสียง แม้ว่าคำแนะนำนี้จะมีประโยชน์ แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังมีพื้นที่ให้ก้าวไปได้ไกลกว่านี้อีกมาก โดยการสร้างเครื่องมือที่ไม่เพียงแค่บันทึกข้อมูล แต่ยังสามารถช่วยให้คุณคิด วางแผน และรักษาความเป็นระเบียบได้อีกด้วย
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Voicenotes นี่คือสิ่งที่สำคัญจริง ๆ:
- ให้ความแม่นยำในการถอดเสียงที่สูงขึ้น แม้ในห้องที่มีเสียงรบกวนหรือมีสำเนียงที่หลากหลาย
- จัดระเบียบและให้คุณค้นหาผ่านบันทึกเพื่อที่คุณสามารถหาจุดสำคัญได้ทันที
- สรุปการประชุมและเน้นประเด็นที่ต้องดำเนินการเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน
- เสนอการผสานการทำงานอัจฉริยะกับปฏิทิน งาน และเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว
- รักษาให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ เพื่อให้การบันทึก จัดระเบียบ และตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ความยุ่งยาก
การเลือกที่ถูกต้องจะให้ความรู้สึกไม่เหมือนแอปพื้นฐาน แต่เหมือนเป็นคู่หูที่ช่วยให้คุณจับความคิด ติดตามรายการที่ต้องทำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน วิธีที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ 🌟
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Voicenotes
หาก Voicenotes รู้สึกจำกัดเกินไป ข่าวดีก็คือมีทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจมากมายที่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้กับบันทึกเสียงของคุณ
นี่คือสิบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Voicenotes ที่รวมความแม่นยำ, คุณสมบัติขั้นสูง, และการออกแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์มากขึ้นจากทุกการบันทึก
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและบันทึกแบบครบวงจร)
เมื่อพูดถึงทางเลือกสำหรับ Voicenotes,ClickUpไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสำหรับบันทึกโน้ตหรือบันทึกเสียงเท่านั้น ในฐานะที่เป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ทุกแอปงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานที่คุณต้องการเพื่อความเป็นเลิศที่ขับเคลื่อนด้วยเสียง อยู่ในที่เดียว!
ลืมการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือจัดการโครงการกับโปรแกรมแปลงเสียงเป็นข้อความ แล้วกลับไปใช้เครื่องมือ AI เพื่อปรับแต่งบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่สมบูรณ์แบบ แอปที่ไม่เชื่อมต่อกันและบริบทที่กระจัดกระจายคือนิยามของความยุ่งเหยิงในการทำงาน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลา ประสิทธิภาพการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับบริบทครบถ้วน 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์ เครื่องมือ และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
มาดูกันว่า ClickUp เชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไร—ตั้งแต่การบันทึกเสียงของคุณไปจนถึงบันทึกการประชุม งาน และโครงการต่างๆ
การแปลงเสียงเป็นข้อความที่เหนือกว่าการถอดความด้วย ClickUp Brain MAX
ขั้นตอนแรกในการแทนที่แอปจดบันทึกพื้นฐานคือการถอดความ และฟีเจอร์Brain MAX ของ ClickUpทำสิ่งนี้ได้ด้วยความแม่นยำสูงกว่าแอปส่วนใหญ่
ฟีเจอร์ Talk-to-Text ของ ClickUp Brainเปลี่ยนคำพูดของคุณให้เป็นบันทึกที่ชัดเจนและเรียบร้อย
นี่คือทั้งหมดที่มันมีให้:
- การพิมพ์ตามคำบอกที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI ที่ใช้งานได้ในทุกแอป ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณเลือกระดับการปรับปรุงได้ตั้งแต่การแก้ไขเล็กน้อยไปจนถึงการขัดเกลาอย่างมืออาชีพ
- คุณสามารถบันทึกเสียงได้อย่างราบรื่น ระบุชื่อเพื่อนร่วมงาน งาน หรือเอกสาร และ Max จะเชื่อมต่อกับบุคคลที่เหมาะสมพร้อมลิงก์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
- กรอกอัตโนมัติด้วยคำที่ใช้บ่อยที่สุด วลีเฉพาะงาน คำศัพท์เฉพาะทาง ฉายา และอื่นๆ
- พูดในภาษาของคุณเอง และพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่วในภาษาอื่นกว่า 50 ภาษา
- สนทนากับโมเดล AI ล่าสุดสำหรับการเขียนโค้ด การเขียน การให้เหตุผลที่ซับซ้อน และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึง ChatGPT, Claude และ Gemini โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา
แทนที่จะปล่อยให้คุณต้องอ่านข้อความยาว ๆ เหมือนใน VoiceNotes ระบบนี้สามารถสรุปการบันทึกเสียงที่ยาว ๆ ได้, แยกแยะรายการที่ต้องทำ, และแม้กระทั่งเปลี่ยนส่วนหนึ่งของคำพูดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ. ด้วยการพิมพ์ที่มักจะช้ากว่าการพูดถึงสี่เท่า, คุณสมบัติเพียงอย่างเดียวนี้สามารถช่วยคุณเขียนได้มากขึ้นถึง 400% โดยไม่ต้องยกนิ้วเลย.
โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้ประหยัดเวลาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวันจากการให้ AI จัดการงานพิมพ์และการปรับแต่ง ทำให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญจริงๆ นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงการขยายตัวของ AI และ จัดการทุกอย่างได้ภายใต้หลังคาเดียวกันด้วย ClickUp Brain Max และ Brain
🎥 ชมวิดีโอแนะนำสั้น ๆ นี้เกี่ยวกับวิธีใช้ฟีเจอร์ Talk to Text บน Brain MAX:
จากบันทึกย่ออย่างรวดเร็วไปจนถึงการประชุมเต็มรูปแบบด้วย ClickUp AI Notetaker
ขณะที่ ClickUp Brain Max ช่วยให้คุณจับความคิดแต่ละอย่างได้ClickUp AI Notetakerจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการจัดการประชุมทั้งหมด
ระบบจะเชื่อมต่อสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ บันทึกเสียงสนทนา แปลงคำพูดเป็นข้อความ และส่งสรุปโดยย่อพร้อมรายการดำเนินการที่ชัดเจน
การเปลี่ยนผ่านที่นี่เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ: เมื่อบันทึกส่วนตัวของคุณได้รับการจัดการแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการจัดการการสนทนาในกลุ่มด้วยผู้ช่วยบันทึกอัตโนมัติด้วย AI นี้ คุณจะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำต่อไป
📌 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: คุณกำลังขับรถและคิดถึงไอเดียแคมเปญขึ้นมาทันที พูดเข้าไปในClickUp Brain บันทึกเสียงของคุณจะถูกจัดเป็นข้อๆ พร้อมกำหนดเวลาและงานที่ต้องติดตาม เมื่อคุณจอดรถ ไอเดียนั้นก็พร้อมดำเนินการแล้ว
แชร์ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ผ่าน ClickUp Clips
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกความคิดที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้อย่างลงตัว นั่นคือเหตุผลที่คุณมีClickUp Clipsซึ่งบันทึกหน้าจอของคุณพร้อมคำบรรยายเสียง ClickUp Clips เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะ อธิบายขั้นตอนการทำงาน หรือแนะนำเพื่อนร่วมทีมผ่านรายงานข้อบกพร่อง
ฟังก์ชันการทำงานนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากข้อความและการถอดเสียง: เมื่อเสียงของคุณไม่เพียงพอ คุณสามารถเพิ่มภาพประกอบและเชื่อมโยงกับงานและเอกสารที่ถูกต้องได้
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บันทึกคลิปเพื่อสาธิตข้อบกพร่อง แนบคลิปไปกับงานของทีมพัฒนา และปัญหาได้รับการแก้ไขเร็วกว่าการส่งภาพหน้าจอและอีเมลไปมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ Brain MAX Talk-to-Text เพื่อถอดเสียงบันทึกเสียงด้วยคำพูดที่มีความแม่นยำสูงขึ้น และจัดระเบียบเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ
- บันทึกการประชุมด้วย ClickUp AI Notetaker ที่บันทึกเสียง แปลงเป็นข้อความ และส่งมอบรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงไปยังงาน
- แปลงบันทึกเสียง, การระดมความคิด, และการบรรยายให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้จริงผ่านการอัตโนมัติของงานและการสรุปโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
- บันทึกคลิปพร้อมหน้าจอและเสียงเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับและคำแนะนำที่ครบถ้วนด้วยบริบท โดยจัดเก็บไว้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ค้นหาเอกสาร งาน และไฟล์เสียงด้วยคำค้นหาตามธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงประเด็นสำคัญได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร?
ผู้ใช้ G2คนนี้ได้แบ่งปันว่า:
ระบบบันทึกโน้ตด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวมีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสรุปการประชุมและประหยัดเวลาในการติดตามผล เรายังชื่นชอบความสามารถในการเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ชัดเจนและมีโครงสร้างโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยในการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
2. โน้ตแบบแยกเสียง (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนร่างอย่างรวดเร็วด้วยเสียง)
Cleft Notes เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่รู้สึกเหมือนเข้าใจวิธีคิดของคนจริงๆ คุณไม่จำเป็นต้องพูดเป็นประโยคที่เรียบร้อยเสมอไป และนั่นก็ไม่เป็นไร แทนที่จะปล่อยให้คุณต้องเจอกับข้อความที่สับสน Cleft จะค่อยๆ ปรับแต่งบันทึกเสียงของคุณให้กลายเป็นโน้ตที่ชัดเจน โครงร่างที่เรียบร้อย หรือแม้แต่รายการตรวจสอบง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษหากความคิดของคุณออกมาอย่างรวดเร็วและไม่ผ่านการกรอง เพราะแอปจะจับมัน จัดระเบียบ และส่งคืนให้คุณในรูปแบบที่มีความหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Cleft Notes
- เปลี่ยนบันทึกเสียงเป็นโน้ตที่มีโครงสร้าง โครงร่าง หรือรายการตรวจสอบ พร้อมถอดความคุณภาพสูง
- ใช้การถอดเสียงในอุปกรณ์เพื่อบันทึกเสียงที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
- ซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแอปต่างๆ เช่น Obsidian และทำงานอัตโนมัติผ่าน Zapier
- แชร์ลิงก์สาธารณะหรือส่งออกบันทึกในรูปแบบ Markdown เพื่อการทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่น
- แก้ไขบันทึกโดยตรงพร้อมหัวข้อ การจัดรูปแบบ และแนบไฟล์หรือรูปภาพ
ข้อจำกัดของ Cleft Notes
- เวลาการบันทึกมีจำกัดในแผนฟรี (5 นาที)
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การบันทึกที่ยาวนานขึ้นและการผสานรวม จำเป็นต้องมีการอัปเกรดแบบชำระเงิน
ราคาของ Cleft Notes
- ฟรี
- บวก: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Cleft Notes
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Cleft อย่างไร?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
โดยปกติฉันใช้ Cleft เพื่อบันทึกความคิดขณะเดินหรืออยู่ในสำนักงาน จากนั้นฉันใช้ SuperWhisper หรือ Apple dictation เพื่อบันทึกอีเมลหรือข้อความ มีวิธีหรือขั้นตอนในการใช้ Cleft ร่วมกับโปรแกรมเหล่านี้เพื่อให้ AI ช่วยตัดคำพูดที่ไม่จำเป็น เช่น "เอ่อ" ออก แต่ยังคงเนื้อหาการพูดไว้ครบถ้วนหรือไม่?
โดยปกติฉันใช้ Cleft เพื่อบันทึกความคิดเมื่อเดินหรืออยู่ในสำนักงาน จากนั้นฉันใช้ SuperWhisper หรือ Apple dictation เพื่อพิมพ์อีเมลหรือข้อความ มีวิธีหรือขั้นตอนในการใช้ Cleft ร่วมกับโปรแกรมเหล่านี้เพื่อให้ AI ช่วยตัดคำพูดที่ไม่จำเป็น เช่น "เอ่อ" ออก แต่ยังคงเนื้อหาการพูดไว้ครบถ้วนหรือไม่?
📮 ClickUp Insight:เกือบ 9 ใน 10 คนที่เข้าร่วมการสำรวจของเราใช้AI เพื่อทำให้งานประจำวันง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ลองนึกภาพว่าคุณสามารถปลดล็อกประสิทธิภาพเดียวกันนี้ในที่ทำงานได้ ด้วย ClickUp Brain เพื่อนร่วมงาน AI ที่ติดตั้งมาในตัว คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 30% ผ่านการประชุมที่น้อยลง สรุปงานทันที และงานอัตโนมัติ
3. Coconote (เหมาะที่สุดสำหรับการศึกษาและการเรียนรู้ด้วย AI)
Coconote ไม่ใช่แค่การพิมพ์สิ่งที่คุณพูดออกมาเท่านั้น แต่เป็นการมอบสิ่งที่มีประโยชน์ให้คุณนำไปใช้ต่อเมื่อการสนทนาจบลง คุณสามารถบันทึกเสียงได้โดยตรงในแอป หรืออัปโหลดไฟล์เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียง วิดีโอ PDF หรือแม้แต่ลิงก์ YouTube
ภายในไม่กี่วินาที Coco จะให้บทถอดความคุณภาพสูงและบันทึกที่จัดระเบียบอย่างเรียบร้อยแก่คุณ จากนั้น คุณสามารถสร้างแบบทดสอบ สร้างบัตรคำ หรือแม้แต่เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นพอดแคสต์ขนาดเล็กที่คุณสามารถฟังได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Coconote
- บันทึกหรืออัปโหลดเสียง วิดีโอ หรือเอกสาร และสร้างบันทึกและถอดความที่สามารถค้นหาได้ทันที
- สร้างแบบทดสอบ, แฟลชการ์ด, และเกมการศึกษาได้โดยตรงจากบันทึกของคุณ
- ใช้แชท AI เพื่อถามคำถามและชี้แจงประเด็นสำคัญในบันทึกของคุณ
- เข้าถึงได้ผ่าน iPhone, iPad, Android, เดสก์ท็อป และเว็บ สำหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- รองรับมากกว่า 100 ภาษา เพื่อบันทึกและแปลเสียงพูดทั่วโลก
- เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นพอดแคสต์พร้อมการบรรยายในตัวเพื่อทบทวนขณะเดินทาง
- แนบรูปภาพหรือไฟล์เพื่อเสริมเนื้อหาการศึกษาและการทำงานร่วมกันของคุณ
ข้อจำกัดของ Coconote
- ผู้ใช้บางรายสังเกตว่าการบรรยายที่ยาวอาจสร้างสรุปที่สั้นเกินไป ทำให้จำเป็นต้องป้อนคำสั่งเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อให้ได้รายละเอียดมากขึ้น
- อาจรู้สึกแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของบันทึกเสียงที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
ราคาของ Coconote
- ฟรี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Coconote
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Coconote อย่างไร?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
มันสร้างแบบทดสอบและบัตรคำที่ช่วยได้จริง ๆ และถ้าฉันต้องการจำอะไรบางอย่างจากบทเรียน ฉันก็สามารถดูผ่านบันทึกการบรรยายและหาสิ่งที่ครูพูดได้
มันสร้างแบบทดสอบและบัตรคำที่ช่วยได้จริง ๆ และถ้าฉันต้องการจำบางสิ่งจากบทเรียน ฉันก็สามารถดูผ่านบันทึกการบรรยายและหาสิ่งที่ครูพูดได้
👀 คุณรู้หรือไม่: จากการศึกษาของ Forrester พบว่า บริษัทที่ใช้ ClickUp ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 384% ในระยะเวลาสามปี ประหยัดเงินได้หลายล้านจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มรายได้เกือบ 3.9 ล้านดอลลาร์ และถึงจุดคุ้มทุนภายในเพียงหกเดือน นอกจากนี้ หลายองค์กรยังลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ด้วยการรวมเครื่องมือการทำงานหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
4. TalkNotes [ปัจจุบันคือ Speechy. Tech] (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงานที่ต้องทำ)
พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรแสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นถึง 18% เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการลงทุนในงานที่ทำ พวกเขามักจะนำพลังงานมาสู่การทำงาน รับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว และบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานคือความเร็ว แต่คุณจะทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพได้อย่างไร? วิธีง่ายๆ วิธีหนึ่งคือการใช้บันทึกเสียง ด้วย TalkNotes คุณสามารถบันทึกความคิดได้ทันทีและเปลี่ยนให้เป็นงานและบันทึกที่จัดระเบียบช่วยคุณดำเนินวันได้อย่างราบรื่น 🎙️
คุณสมบัติเด่นของ TalkNotes
- บันทึกเสียงหรืออัปโหลดไฟล์เพื่อสร้างบันทึกที่มีโครงสร้าง รายการสิ่งที่ต้องทำ และรายงานการประชุมได้ทันที
- เปลี่ยนความคิดที่ไหลลื่นให้เป็นบล็อก จดหมายข่าว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือบันทึกประจำวัน
- เน้นจุดสำคัญและสร้างบัตรคำเพื่อช่วยในการจดจำข้อมูลจากการบรรยายหรือบันทึกการประชุม
- รองรับมากกว่า 100 ภาษาสำหรับการบันทึกเสียงและถอดความ
- ระบบจัดการโฟลเดอร์แบบง่ายเพื่อจัดระเบียบบันทึกและงานตามบริบท
- เพิ่มกิจกรรมในปฏิทินได้โดยตรงจากบันทึกการประชุมและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมระดับความสำคัญ
ข้อจำกัดของ TalkNotes
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์ระหว่างแอปเดสก์ท็อปและแอปมือถือ
- ขาดการผสานรวมที่ลึกซึ้งกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Outlook หรือ OneNote
ราคาของ TalkNotes
- รายเดือน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
TalkNotes ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง TalkNotes อย่างไร?
ความคิดเห็นใน Redditนี้เน้นย้ำว่า:
ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันเริ่มใช้ TalkNotes และหลังจากทดลองใช้ไปหลายครั้ง ฉันก็พบระบบการทำงานที่เหมาะกับตัวเองที่สุด ในตอนนี้ ฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับบันทึกอีกต่อไป ไม่ลืมรายละเอียดที่สำคัญ และอยู่ในปัจจุบันในระหว่างการประชุมจริง ๆ
5. Audionotes. app (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI อย่างง่าย)
บางครั้งเครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดก็สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ Audionotes. app คือหนึ่งในผู้ช่วยเงียบ ๆ เหล่านั้นที่นำคำพูดของคุณกลับไปมอบคืนในรูปแบบที่รู้สึกเบาสบายและจัดการได้ง่ายขึ้น
คุณสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้าง และในชั่วพริบตา เสียงของคุณจะกลายเป็นโน้ตที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถอ่านแบ่งปัน หรือย้อนกลับมาอ่านในภายหลังได้ มันให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนตัวน้อยที่คอยรับฟังโดยไม่ตัดสินและช่วยให้คุณจดจำสิ่งที่สำคัญ
Audionotes. app คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกเสียงของคุณและเห็นการปรับเปลี่ยนเป็นโน้ตที่ชัดเจนทันที
- สรุปการบันทึกเสียงยาวให้เหลือเพียงข้อสรุปสั้น ๆ
- แก้ไข จัดระเบียบ และส่งออกบันทึกของคุณด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง
- ใช้บนเว็บ, iOS และ Android พร้อมการซิงค์ข้ามอุปกรณ์
- เก็บรักษาการบันทึกของคุณอย่างปลอดภัยพร้อมตัวเลือกความเป็นส่วนตัว
บันทึกเสียง ข้อจำกัดของแอป
- แผนฟรีอนุญาตให้บันทึกได้เฉพาะแบบสั้นเท่านั้น
- บางครั้งอาจพลาดรายละเอียดเล็ก ๆ ในบทสนทนาที่ซับซ้อน
บันทึกเสียง. ราคาแอป
- ส่วนบุคคล: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
บันทึกเสียง. คะแนนและรีวิวแอป
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Audionotes. app อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
แม้กระทั่งสำหรับนักเขียนอย่างฉันที่มักจะมีไอเดียมากมายเกิดขึ้นในทันที AudioNotes ก็ยังเป็นประโยชน์มาก ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ ฉันสามารถถอดเสียงการบันทึกเสียงพูดและบันทึกข้อความที่ไม่เป็นระเบียบให้เป็นสรุปได้
👀 เกร็ดความรู้: เสียงของมนุษย์มีความเฉพาะตัวมากจนสามารถนำมาสร้างเป็นลายนิ้วเสียงได้เช่นเดียวกับลายนิ้วมือ ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในโทนเสียง, น้ำเสียง, และจังหวะ ทำให้เสียงของแต่ละคนไม่ซ้ำกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่และทีมนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งพึ่งพาการจดจำเสียงเป็นอีกหนึ่งชั้นของการระบุตัวตน
6. Dubnote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดทางดนตรี)
นักดนตรีรู้ดีถึงความยากลำบากในการจมอยู่กับบันทึกเสียงที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจับจังหวะ, ทำนอง, หรือรูปแบบกลองได้ทันท่วงที แต่ภายหลังมันก็หายไปในทะเลของไฟล์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ Dubnote ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ
แทนที่จะปล่อยให้คุณต้องเผชิญกับกองไฟล์เสียงที่ยุ่งเหยิง ระบบจะจัดระเบียบโน้ตเสียงของคุณให้เป็นโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบ แยกไฟล์การบันทึกที่ยาวโดยอัตโนมัติ และยังสามารถติดแท็กช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อีกครั้งโดยไม่รู้สึกหงุดหงิด
สิ่งที่ทำให้ Dubnote แตกต่างคือการมุ่งเน้นไปที่วิธีที่นักดนตรีทำงานจริงๆ คุณสามารถเริ่มการบันทึกเสียงได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก จัดเรียงเป็นสมุดบันทึก และปรับปรุงภายหลังด้วยความคิดเห็น, แท็กอีโมจิ, หรือการแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ Dubnote
- บันทึกไอเดียทางดนตรีลงในโฟลเดอร์สมุดบันทึกที่จัดระเบียบไว้ได้โดยตรง พร้อมปกที่ออกแบบเอง
- ระบบแบ่งไฟล์บันทึกเสียงยาวโดยอัตโนมัติเป็นช่วง ๆ เพื่อให้คุณสามารถข้ามไปยังส่วนที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อถอดความเนื้อเพลงหรือบันทึกต่างๆ ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น
- เน้น, รวม, หรือแก้ไขส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงไฟล์เสียงของคุณ
- เพิ่มความคิดเห็น, อีโมจิ, หรือรูปภาพเพื่อทำเครื่องหมายจุดสำคัญในเซสชันของคุณ
- เก็บรักษาการบันทึกให้ปลอดภัยด้วยการประมวลผลบนอุปกรณ์และการสำรองข้อมูลผ่าน iCloud
- ส่งออกตรงไปยัง DAW ของคุณหรือแชร์คลิปกับผู้ร่วมงานได้ทันที
ข้อจำกัดของ Dubnote
- มีให้บริการเฉพาะบน iOS เท่านั้น เวอร์ชัน Android ยังอยู่ในรายชื่อรอ
- ขาดคุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูงสำหรับทีม
- เหมาะที่สุดสำหรับนักดนตรี, ไม่ยืดหยุ่นมากสำหรับการจดบันทึกทั่วไป
ราคาของ Dubnote
- ฟรี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dubnote
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดอะไรเกี่ยวกับแอป Dubnote?
น่าเสียดายที่มีเฉพาะ Mac เท่านั้น ฉันเพิ่งตรวจสอบที่ Google Play Store แล้วไม่มีเลย
7. Dictanote (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงหลายภาษา)
Dictanote ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่มีความคิดเร็วกว่าความเร็วในการพิมพ์ แทนที่จะต้องบังคับความคิดของคุณผ่านแป้นพิมพ์ เพียงพูดออกมา Dictanote จะเปลี่ยนคำพูดของคุณเป็นข้อความด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ
สิ่งที่ทำให้ Dictanote มีประโยชน์เป็นพิเศษคือการรองรับภาษาที่หลากหลาย ด้วยภาษาที่รองรับมากกว่า 50 ภาษาและสำเนียงอีกกว่า 80 สำเนียง จึงเป็นตัวเลือกที่รอบคอบหากคุณต้องการทางเลือกแทน Voicenotes ที่ใช้งานได้ข้ามพรมแดนและหลากหลายสำเนียง
นักเขียน นักข่าว และมืออาชีพทั่วโลกใช้มันทุกวันเพื่อจับความคิดที่ยุ่งเหยิง เขียนร่างบทความ หรือติดตามบันทึกการประชุมโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ Dictanote
- ประเภทเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์
- พิมพ์ตามคำบอกในกว่า 50 ภาษาและกว่า 80 สำเนียง เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
- ใช้คำสั่งเสียงเพื่อเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน สัญลักษณ์ หรือคำศัพท์ทางเทคนิค
- บันทึกโน้ตของคุณโดยอัตโนมัติในสมุดบันทึกไม่จำกัดจำนวน เพื่อความสบายใจ
- ทำความสะอาดบันทึกเสียงด้วย AudioScribe, ตัดคำเติมที่ไม่จำเป็นและเน้นจุดสำคัญ
- รองรับไฟล์เสียง ทำให้การบันทึกไอเดียและแปลงเป็นข้อความเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Dictanote
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้งานออนไลน์ โหมดออฟไลน์มีข้อจำกัด
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น AudioScribe ต้องใช้แผนชำระเงิน
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่นเท่ากับแอปอื่นๆ
ราคาของ Dictanote
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Dictanote
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Dictanote อย่างไร?
ความคิดเห็นใน Redditนี้ได้รับการชื่นชม:
ดีใจที่ได้เห็นการอัปเดตสำหรับ ChatGPT, Claude, และ Gemini บนสรุป YouTube.
🧠 คุณรู้หรือไม่: ทีมที่ใช้ AIมีประสิทธิภาพมากกว่าทีมแบบดั้งเดิมถึงสามเท่าด้วยการทำงานที่รวดเร็วขึ้นและระบบอัตโนมัติสำหรับงานซ้ำ ๆ AI ช่วยให้ผู้คนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง
8. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
75% ของพนักงานรายงานว่าใช้เครื่องมือ AI ในงานประจำวันของพวกเขาแล้ว สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงเทรนด์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการทำงานประจำวันอย่างรวดเร็ว และหากการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณคงทราบดีว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะพลาดรายละเอียดในขณะที่พยายามจดบันทึก Otter.ai ช่วยลดความกดดันนั้นให้คุณ ทีมต่างๆ ใช้ Otterเพราะมันเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ได้ และมันจะเข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ บันทึกเสียง และส่งมอบบันทึกการประชุมที่ชัดเจนด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ
ต่อมา คุณสามารถค้นหาจุดสำคัญ แชร์บันทึกการสนทนา หรือแม้แต่ถามคำถามกับ AI Chat ของ Otter เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกกล่าวถึงได้
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์
- สร้างสรุปที่เน้นประเด็นสำคัญและขั้นตอนต่อไป
- จับและกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาโดยอัตโนมัติ
- ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อให้ Otter เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Slack, Asana, Salesforce และ Notion เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- ใช้แชท AI เพื่อถามคำถามและสกัดข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกและถอดความในอดีต
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- จำกัดเพียงสามภาษาที่รองรับเท่านั้น
- ตัวเลือกการแก้ไขและการจัดรูปแบบเป็นพื้นฐาน มักต้องส่งออกไปยัง Google Docs
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Otter.ai อย่างไร?
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
ฉันชอบวิธีที่ Otter AI วิเคราะห์บันทึกการประชุมทั้งหมดและสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมด และถ้ามีอะไรที่ไม่ได้ระบุไว้ คุณสามารถแก้ไขส่วนสรุปเพื่อเพิ่มได้
9. SoundType AI (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและถอดวิดีโออย่างแม่นยำ)
บางครั้งไอเดียก็มาเมื่อคุณไม่คาดคิด—อาจจะเป็นตอนดึก ๆ ที่กำลังอ่านหนังสืออยู่, ตอนที่ทีมกำลังระดมความคิด, หรือแม้แต่ตอนที่คุณกำลังฟังบรรยายอยู่ SoundType AI ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจับช่วงเวลาเหล่านั้นและทำให้คุณสามารถย้อนกลับไปดูได้ง่ายขึ้น
สิ่งที่ทำให้รู้สึกแตกต่างคือมันมอบวิธีการให้คุณจัดระเบียบ, สรุป, และแบ่งปันสิ่งที่คุณได้บันทึกไว้, ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเลื่อนผ่านบันทึกยาว ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว
สำหรับนักเรียน อาจหมายถึงการมีสมาธิในชั้นเรียนที่ดีขึ้น สำหรับมืออาชีพ นี่คือวิธีที่จะทำให้การประชุมและโครงการดำเนินไปโดยไม่พลาดบริบท
คุณสมบัติเด่นของ SoundType AI
- ถอดเสียงไฟล์เสียง วิดีโอ และเนื้อหาจาก YouTube พร้อมระบุผู้พูด
- สรุปบันทึกให้เป็นโน้ตที่เข้าใจง่ายซึ่งจับประเด็นสำคัญที่สุด
- ใช้แชท AI เพื่อโต้ตอบกับบันทึกการสนทนาของคุณและดึงข้อมูลเชิงลึกหรือรายการที่ต้องดำเนินการ
- ส่งออกใบแสดงผลการเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึง PDF, Word และ SRT
- รองรับมากกว่า 30 ภาษา พร้อมการแปลสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
- ปรับแต่งสรุปให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้
- แนบและแชร์บันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ SoundType AI
- แผนฟรีจำกัดการถอดเสียงไว้ที่ 8 นาทีต่อครั้ง
- ความถูกต้องอาจแตกต่างกันได้หากมีเสียงรบกวนในพื้นหลังมาก
- เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความและสรุปข้อมูล น้อยกว่าสำหรับฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่กว้างขวาง
ราคาของ SoundType AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SoundType AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง SoundType AI อย่างไร?
ความคิดเห็นใน Redditนี้มีลักษณะเด่น:
แอปเดียวที่ฉันพบที่ดีกว่า Braindump ในการถอดเสียงคือ SoundType AI — ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนมากกว่าการจดบันทึกสำหรับตัวเอง
10. Easy Voice Recorder (เหมาะสำหรับการบันทึกเสียงในชีวิตประจำวันอย่างง่าย)
บางครั้งสิ่งที่คุณต้องการก็แค่เครื่องบันทึกเสียงที่ใช้งานได้จริง Easy Voice Recorder สมกับชื่อของมัน
นักเรียนชื่นชมว่ามันสามารถจัดการกับชั้นเรียนที่ยาวได้โดยไม่มีขีดจำกัด ผู้เชี่ยวชาญชื่นชมความสามารถในการแชร์การบันทึกกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว นักดนตรีพบว่ามันสะดวกสำหรับการจับไอเดียเพลงคร่าว ๆ ก่อนที่มันจะหายไป
มันไม่ได้มีฟีเจอร์เสริมมากมายจนทำให้คุณรู้สึกสับสน แต่ยังคงมีตัวเลือกที่คิดมาอย่างดี เช่น การตัดแต่ง การสำรองข้อมูลบนคลาวด์ และการถอดเสียง หากคุณต้องการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Easy Voice Recorder
- บันทึกในรูปแบบคุณภาพสูง เช่น PCM, MP4 และ AAC
- ไม่มีข้อจำกัดเวลาในการบันทึก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรยายหรือการประชุมที่ยาวนาน
- วิดเจ็ตเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและการรองรับสมาร์ทวอทช์ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ
- แชร์ได้ง่ายผ่านอีเมล แอปส่งข้อความ หรือพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
- แผนโปรปลดล็อกฟีเจอร์พิเศษ เช่น MP3/FLAC, ไมโครโฟนบลูทูธ, ข้ามช่วงเงียบ และเครื่องมือแก้ไข
ข้อจำกัดของเครื่องบันทึกเสียงง่าย
- เวอร์ชันฟรีมาพร้อมกับโฆษณา
- คุณสมบัติขององค์กร เช่น โฟลเดอร์ จำเป็นต้องอัปเกรด
- มีบริการถอดความให้ แต่มีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแอปที่เน้นการทำงานด้วย AI
ราคาของ Easy Voice Recorder
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Easy Voice Recorder
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Easy Voice Recorder อย่างไร?
ความคิดเห็นใน Redditนี้มีลักษณะเด่น:
เครื่องบันทึกเสียงง่ายยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณบันทึกเสียงต่อได้ และสำรองข้อมูลทุกอย่างไว้บน Google Drive ได้ด้วย แถมยังผสานการทำงานกับ Tasker ได้อีกด้วย
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
หากคุณยังคงค้นหาอยู่ นี่คือเครื่องมือบันทึกเสียงอีกสามตัวที่คุณควรลองดู แต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการบันทึก การถอดเสียง และการจัดระเบียบเสียง:
- โน้ต: บันทึกการประชุมสด, เสียง, และวิดีโอด้วยความแม่นยำสูง และให้คุณส่งออกบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ
- Sonix: ช่วยในการถอดเสียงและแปลภาษาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับการสัมภาษณ์และพอดแคสต์
- เครื่องบันทึกเสียงแบบย้อนกลับ: จับคู่การบันทึกกับบริการถอดเสียงมืออาชีพเพื่อให้ได้ข้อความที่ชัดเจนและพร้อมใช้งาน
ความท้าทายทั่วไปในการบันทึกเสียงและวิธีแก้ไข
บันทึกเสียงอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการถ่ายทอดความคิดของคุณ จนกระทั่งเกิดปัญหาเล็กน้อยขึ้นมาขัดขวาง ข้อความถูกตัดขาด เสียงไม่ชัดเจน หรือคุณหาสิ่งที่บันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่เจอ
ช่วงเวลาเล็ก ๆ เหล่านี้อาจสร้างความหงุดหงิดได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักมีวิธีแก้ไขที่ง่าย
- บางครั้งบันทึกเสียงของคุณอาจตัดกลางคัน และคุณอาจสูญเสียความคิดของคุณ✅ วิธีแก้ไข: ล้างพื้นที่จัดเก็บหรือรีสตาร์ทแอปเพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกทั้งหมดถูกบันทึกไว้
- การสลับระหว่างแอปอาจทำให้บางส่วนของบันทึกของคุณหายไป✅ วิธีแก้ไข: บันทึกหรือแชร์บันทึกทันทีหลังจากบันทึกเสร็จเพื่อให้บันทึกปลอดภัย
- เสียงรบกวนทำให้บันทึกของคุณยากต่อการฟังซ้ำหรือถอดความในภายหลัง✅ วิธีแก้ไข: บันทึกในสถานที่ที่เงียบกว่าหรือใช้หูฟังที่มีไมโครโฟนเพื่อเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- บันทึกอาจไม่บันทึกอย่างถูกต้องเสมอไปหรือเล่นกลับไม่ได้เมื่อคุณต้องการ✅ วิธีแก้ไข: รีเฟรชแอปหรือตรวจสอบการตั้งค่าการซิงค์ของคุณเพื่อเรียกคืนบันทึก
- การบันทึกที่ยาวเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นเมื่อคุณกลับมาทบทวนความคิด✅ วิธีแก้ไข: เพิ่มสรุปสั้น ๆ หรือไฮไลต์ที่มีเวลาเพื่อทำให้ง่ายต่อการสแกน
ให้ทุกโน้ตได้รับแสงสปอตไลท์ที่สมควรได้รับด้วย ClickUp
เมื่อสิ้นสุดวัน บันทึกเสียงไม่ได้เป็นเพียงแค่การบันทึกคำพูดเท่านั้น คุณกำลังจับความคิดก่อนที่จะหายไป เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้ความคิดที่แวบผ่านกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นงาน แผน หรือเตือนความจำสำหรับภายหลัง
นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp มันรวบรวมบันทึก งาน และโครงการของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้เสียงของคุณไม่เพียงแค่ถูกบันทึกไว้ แต่จะถูกนำไปปฏิบัติจริง
จากการเปลี่ยนบันทึกย่ออย่างรวดเร็วให้กลายเป็นรายการตรวจสอบ ไปจนถึงการเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp ช่วยให้ความคิดของคุณกลายเป็นแรงขับเคลื่อนได้อย่างง่ายดาย
หากคุณพร้อมที่จะเห็นว่าการใช้งานนั้นง่ายดายเพียงใดลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!