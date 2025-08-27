วิธีทำให้โครงการ AI ประสบความสำเร็จ: เมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงด้วย AI

ตามข้อมูลของ MITโครงการ AI 95% ล้มเหลว
นั่นน่าผิดหวัง แต่ไม่แปลกใจ
ทำไม? เพราะส่วนใหญ่บริษัทมักเทียบ "ChatGPT" และ "Generative AI" กับ "กลยุทธ์ AI" แม้ว่าการแนะนำเครื่องมือ AI แบบแชทจะช่วยได้แน่นอน แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะตระหนักถึงคุณค่าการเปลี่ยนแปลงของ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง
คู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดมุมมองของคุณสู่แนวคิดใหม่เกี่ยวกับอนาคตของการทำงาน ด้วยวิธีการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทมากขึ้น เพื่อให้คุณได้รับคุณค่าที่ยั่งยืนจากปัญญาประดิษฐ์
มีสองปัจจัยหลักที่จะทำให้อนาคตของ AI ของคุณเป็นจริงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด
- ความพร้อมของ AI: เครื่องมือที่คุณนำมาใช้ กระบวนการที่คุณกำหนดเป็นมาตรฐาน และการสนับสนุนที่คุณมอบให้
- ความพร้อมของบริบท: ความเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชัน ความรู้ และบุคลากรของคุณ
อนาคตของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นของบริษัทที่ดำเนินงานได้ดีในทั้งสองแกน บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะรวมศูนย์การทำงานไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียว ซึ่งการใช้งาน ความเข้าใจในบริบท และการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดจะทำงานร่วมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
การเปลี่ยนแปลงด้วย AI ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินใจด้านไอทีเท่านั้น แต่เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับซีอีโอและผู้นำที่ต้องการปรับทีมให้สอดคล้องกัน เร่งการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน และรักษาความเป็นผู้นำในยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มาเริ่มกันเลย
เมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาประดิษฐ์
AI Transformation Matrix คือแผนที่นำทางของคุณในการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเทคโนโลยี AI สำหรับทุกหน่วยธุรกิจในบริษัทของคุณ
โดยการทำความเข้าใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งใดบนแต่ละแกน คุณจะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับอุปสรรคที่ขัดขวางทีมของคุณ โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างก้าวกระโดด และขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ AI สามารถเสริมประสิทธิภาพทุกด้านของงานของคุณได้อย่างราบรื่น
การวินิจฉัยว่าคุณลงจอดที่ไหน
โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อถามตัวเองตามชุดคำถามต่อไปนี้ เพื่อประเมินว่าคุณอยู่ในจุดใดบนเมทริกซ์นี้
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินความพร้อมของบริบทของคุณ
- เราใช้แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันกี่ตัวเพื่อทำงานในแต่ละวัน?
- งานสำคัญของเรา (งานเอกสาร, การแชท, ความรู้) กระจายอยู่หลายแพลตฟอร์ม หรือรวมอยู่ในที่เดียว?
- บ่อยแค่ไหนที่เราสูญเสียบริบทหรือทำงานซ้ำซ้อนเพราะข้อมูลถูกแยกเก็บเป็นส่วนๆ?
- มีใครในบริษัทสามารถค้นหาข้อมูลหรือกระบวนการที่ต้องการได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการหรือไม่?
- เครื่องมือของเราสามารถ "สื่อสาร" กันได้เองหรือไม่ หรือเราต้องพึ่งพาการคัดลอกและวางด้วยตนเอง รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า?
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินระดับความพร้อมของ AI ของคุณ
- เราใช้ AI ในกระบวนการทำงานของเราในปัจจุบันที่ไหนบ้าง? มันถูกจำกัดอยู่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล หรือฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของทีม?
- เราใช้ AI แค่สำหรับงานง่าย ๆ (เช่น การเขียนหรือสรุป) หรือมันกำลังทำให้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติ?
- เรามีตัวแทน AI หรือระบบอัตโนมัติใดบ้างที่จัดการงานเชิงรุก เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก หรือตัดสินใจแทนเรา?
- เวลาของทีมเราถูกใช้ไปกับงานที่ต้องทำด้วยมือ ซ้ำซาก และสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้เท่าไร?
- บุคลากรของเราได้รับการสนับสนุนและมีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ AIเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันหรือไม่?
วิธีการข้ามเขตแดนเพื่อโครงการ AI ที่ชาญฉลาดขึ้น
จำได้ไหมว่า 95% ของโครงการ AI ที่ล้มเหลว? มีความเป็นไปได้สูงว่าพวกเขาอยู่ในควอดแรนต์ล่างซ้าย แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะอยู่ตรงนั้นเพียงอย่างเดียว
โครงการที่ล้มเหลวก็มีอยู่ในมุมบนซ้ายและมุมล่างขวาเช่นกัน มาสำรวจแต่ละควอดแรนต์และพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางสู่จุดบนขวา: เอ็มบิเอนท์ เอไอ
ด้านล่างซ้าย: งานที่ไม่เชื่อมต่อ, งานที่ต้องทำด้วยมือ
❗️อาการ:
- เครื่องมือหลายตัวที่แยกจากกัน (การขยายตัวอย่างไม่เป็นระเบียบของซอฟต์แวร์แบบ SaaS)
- งานที่ต้องทำด้วยมือ ซ้ำๆ
- ขาดบริบท, การสื่อสารผิดพลาดบ่อยครั้ง
✅ วิธีดำเนินการต่อไป:
- ตรวจสอบเครื่องมือของคุณ: ระบุแอปและข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
- รวมศูนย์การทำงาน: ย้ายงาน เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดไปยังพื้นที่ทำงานเดียวที่บูรณาการ
- เริ่มต้นกับ AI อย่างค่อยเป็นค่อยไป: แนะนำเครื่องมือ AI พื้นฐานสำหรับกระบวนการที่ง่าย (การสรุป, การร่าง, การจัดตาราง)
- ให้ความรู้และเสริมศักยภาพ: จัดอบรมด้าน AI เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องมือและกระบวนการทำงานใหม่
มุมซ้ายบน: ระบบอัตโนมัติที่แยกส่วน
❗️อาการ:
- เครื่องมือ AI ขั้นสูงกำลังถูกใช้งาน แต่กระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม
- บริบทสูญหายระหว่างแอป
- ผลกระทบของ AI ถูกจำกัดโดยการกระจายตัว
✅ วิธีดำเนินการต่อไป:
- รวมการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียว: รวบรวมงานสำคัญ ความรู้ และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานหลัก: ให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI ถูกฝังอยู่ในจุดที่งานเกิดขึ้นจริง—ไม่ใช่แค่ในแอปที่แยกออกมา
- ทำลายกำแพงแบ่งแยก: เชื่อมโยงข้อมูลใหม่และข้อมูลเก่า, กระบวนการทำงาน, และทีมต่าง ๆ ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มคุณค่าของข้อมูลเชิงลึกจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทำงานอัตโนมัติให้สูงสุด
- มาตรฐานกระบวนการ: สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและบริบท
มุมล่างขวา: การทำงานแบบรวมศูนย์ด้วยมือ
❗️อาการ:
- งานถูกจัดให้เป็นศูนย์กลาง แต่กระบวนการยังคงดำเนินการด้วยมือ
- ใช้ AI อย่างประหยัด หากใช้เลย
- ทีมมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติ
✅ วิธีดำเนินการต่อไป:
- ระบุงานที่ทำซ้ำ: มองหาขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งคุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ (การแจ้งเตือน, การมอบหมายงาน, การป้อนข้อมูล)
- ดำเนินการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน:ใช้คุณสมบัติ AI ที่มีอยู่ในตัวเพื่อทำให้งานประจำเป็นไปอย่างราบรื่น
- การทดลองใช้งานการผสานระบบ AI และตัวแทน: ทดสอบคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในกระบวนการทำงานจริงและรวบรวมข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการทดลอง: ส่งเสริมให้ทีมงานทดลองใช้ความสามารถใหม่ ๆ ของ AI และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้
ด้านบนขวา: Ambient AI
ลองนึกถึงโครงการ AI ที่ล้มเหลวถึง 95% พวกมันไม่ได้อยู่ในควอดแรนต์ Ambient AI สุสานของโครงการ AI ที่ล้มเหลวนั้นอยู่ในอีกสามควอดแรนต์ที่เหลือ
แล้ว Ambient AI คืออะไร?
จินตนาการถึงพื้นที่ทำงานที่ AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่คุณใช้ แต่เป็นโครงสร้างที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยง ทำความเข้าใจ และขยายทุกสิ่งที่คุณทำ มันคือ ระบบนิเวศเดียวที่มนุษย์และ AI ทำงานร่วมกัน สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ความฉลาดถูกถักทออย่างราบรื่นในทุกขั้นตอนการทำงาน ทุกเอกสาร และทุกการสนทนา
พื้นที่ทำงาน AI ที่ผสานรวมอย่างแท้จริงจะปลดล็อก AI แบบ Ambient ในลักษณะนี้:
- บริบทไม่เคยสูญหาย
- งานที่ต้องทำด้วยมือจะค่อยๆ หายไป และ
- ทีมได้รับอำนาจให้มุ่งเน้นไปที่ด้านสร้างสรรค์, ด้านกลยุทธ์, และด้านมนุษย์ของบทบาทของพวกเขา
แทนที่จะเป็นเพียงภาพในอนาคตที่ห่างไกล อนาคตนี้กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วสำหรับองค์กรที่ต้องการเติบโตในยุคปัญญาประดิษฐ์และก้าวทันตลาด AI ระดับโลก
เอมเบียนท์ AI ไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มความซับซ้อนหรือต้องการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านความก้าวหน้าทางเทคนิค ในความเป็นจริง การเดินทางสู่ความฉลาดแบบเอมเบียนท์นั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างน่าประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ได้เริ่มรวมศูนย์งานและความรู้ไว้แล้ว
ด้วยการรวมเครื่องมือ ข้อมูล และการทำงานร่วมกันของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ผสานรวมกัน คุณกำลังสร้างรากฐานสำหรับ AI ให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง: เผยข้อมูลเชิงลึก อัตโนมัติงานประจำ และสนับสนุนเป้าหมายของทีมคุณอย่างเชิงรุก
ผลลัพธ์คือผลกระทบที่ทวีคูณ: ทุกขั้นตอนที่ก้าวไปสู่การบรรจบกันและความสมบูรณ์ของ AI ทำให้ขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้น มีผลกระทบมากขึ้น และมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้อีกแล้ว
⚠️ เมื่อ AI เร่งความเร็วของการเปลี่ยนแปลง องค์กรที่ยังคงยึดติดกับระบบที่แยกส่วนและความรู้ที่แยกเป็นกลุ่มจะประสบปัญหาในการตามให้ทัน
🚀 แต่ผู้ที่เปิดรับคำมั่นสัญญาของระบบ AI แบบรอบด้าน ซึ่งปัญญาประดิษฐ์อยู่ทุกหนทุกแห่ง เต็มไปด้วยบริบท และเข้าถึงได้อย่างไร้ความพยายามจะได้ปลดล็อกยุคใหม่แห่งประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความยืดหยุ่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เส้นทางข้างหน้าไม่ได้สงวนไว้สำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี วิศวกรข้อมูล หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เท่านั้น แต่เปิดกว้างสำหรับทุกองค์กรที่พร้อมจะก้าวแรกสู่การหลอมรวมเทคโนโลยี ด้วยการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้ คุณไม่ได้เพียงแค่เอาตัวรอดจากอนาคตของ AI เท่านั้น แต่คุณกำลังเป็นผู้กำหนดอนาคตนั้น และทำให้องค์กรของคุณเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการดำรงอยู่และเติบโตอย่างโดดเด่นในปีต่อ ๆ ไป
เส้นทางสู่ความสมบูรณ์ของบริบท
การบรรจบกัน (Convergence) คือกระบวนการกำจัดงานที่กระจัดกระจายและรวมงานที่สำคัญทั้งหมด ความรู้ และการทำงานร่วมกันเข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์ แทนที่จะเพียงแค่ลดจำนวนแอปพลิเคชันที่ใช้ การบรรจบกันที่แท้จริงคือการรวมบริบท ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัว และทำให้ข้อมูลและกระบวนการสามารถเข้าถึงและดำเนินการได้ในที่เดียว
แนวทางนี้ช่วยลด "ภาษีการสลับ" ของการเปลี่ยนระหว่างเครื่องมือ ลดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น เป้าหมายไม่ใช่แค่การมีแอปน้อยลงเท่านั้น แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเต็มไปด้วยบริบท ซึ่งงานสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และทีมสามารถรักษาและใช้ประโยชน์จากความรู้ทั่วทั้งองค์กรได้ 🗂️
ในยุคของปัญญาประดิษฐ์ การหลอมรวมกลายเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของระบบอัตโนมัติและการเสริมศักยภาพอัจฉริยะ เมื่อองค์กรพัฒนาการใช้ปัญญาประดิษฐ์จากการใช้งานแบบเป็นครั้งคราวและแยกส่วนไปสู่การประมวลผลกระบวนการที่ซับซ้อน การรวมงานทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานที่หลอมรวมกันจะช่วยเพิ่มผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ เมื่อปัญญาประดิษฐ์ทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียว มันสามารถเข้าถึงบริบทที่สมบูรณ์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำยิ่งขึ้น และทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ
มูลค่าที่เกิดจากการรวมตัวจะปรากฏขึ้นเมื่อทั้งการบรรจบกันและความสุกของ AI อยู่ในระดับสูง: AI จะกลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวและมองไม่เห็น ฝังลึกอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวันของธุรกิจ ช่วยเพิ่มผลผลิตที่แท้จริง และทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงและสร้างสรรค์ได้
ช่วงของความเป็นผู้ใหญ่ของบริบทครอบคลุมสามส่วนหลัก:
- โซลูชันเฉพาะจุด: ในระดับนี้ ทีมงานใช้ เครื่องมือเฉพาะทางแยกกันหลายตัว สำหรับงานที่แตกต่างกัน เช่น แอปหนึ่งสำหรับการจัดการโครงการ อีกแอปสำหรับการแชท และอีกแอปสำหรับการจัดทำเอกสาร ข้อมูลกระจัดกระจาย กระบวนการทำงานขาดความต่อเนื่อง และพนักงานต้องเสียเวลาอย่างมากในการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
- โซลูชันแบบรวม: ในที่นี้ องค์กรได้ลดการกระจายตัวของแอปพลิเคชันบางส่วนโดยการนำ แพลตฟอร์มที่มีหลายความสามารถในชุดเดียว มาใช้ แม้ว่าจะมีการสลับบริบทน้อยลงและบางขั้นตอนการทำงานเชื่อมต่อกันแต่ข้อมูลและกระบวนการอาจยังคงแยกส่วนกันอยู่ภายในโมดูลต่างๆ และการบูรณาการอย่างแท้จริงในทุกงานยังคงมีจำกัด
- โซลูชันแบบบูรณาการ: ในระดับความพร้อมสูงสุด งานสำคัญทั้งหมด การสื่อสาร และองค์ความรู้ถูกรวมไว้อย่างสมบูรณ์ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่ผสานรวมอย่างเต็มรูปแบบ ทีมงานสามารถทำงานร่วมกัน อัตโนมัติ และเข้าถึงข้อมูลได้ในที่เดียว ช่วยขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด การบูรณาการนี้ช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานที่ราบรื่น มีบริบทครบถ้วน และเป็นรากฐานสำหรับประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เส้นทางสู่บริบทที่สมบูรณ์ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดของกระบวนการทำงานปัจจุบัน, เครื่องมือ, และระบบข้อมูลที่แยกส่วนเพื่อระบุความซ้ำซ้อนและความไม่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบเครื่องมือควรให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ช่วยให้การร่วมมือ, การแบ่งปันความรู้, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสามารถทำได้อย่างราบรื่นข้ามทีมและแผนกต่าง ๆ
บริษัทควรกำหนดการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงานในโมเดลการดำเนินงานของตน โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลและกระบวนการที่สำคัญทั้งหมดถูกจัดเก็บรวมศูนย์และสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการติดตามรูปแบบการใช้งานอย่างต่อเนื่องและรวบรวมข้อเสนอแนะ องค์กรสามารถปรับปรุงแนวทางของตน ส่งเสริมการนำไปใช้เพิ่มเติม และปลดล็อกประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ทำงาน AI ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว—เป็นการวางรากฐานสำหรับการบูรณาการ AI ที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น
เส้นทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์
ความพร้อมของ AI คือการเดินทางที่องค์กรทำเมื่อพวกเขาพัฒนาจากการใช้โซลูชัน AI ที่แยกตัวและเฉพาะงาน ไปสู่การดำเนินงานภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและชาญฉลาดอย่างสมบูรณ์
แทนที่จะเพียงแค่รับเอาคุณสมบัติของ AI มาใช้ ความเป็นผู้ใหญ่ของ AI ที่แท้จริงคือการผสานรวมการอัตโนมัติ, ปัญญา, และการร่วมมือเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของงานประจำวันอย่างแท้จริง การก้าวหน้าเช่นนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีม จากกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายไปสู่สภาพแวดล้อมที่ราบรื่นและเต็มไปด้วยบริบท ซึ่ง AI สามารถมอบคุณค่าสูงสุดได้
ระดับความพร้อมของปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก:
- เครื่องมือ genAI พื้นฐาน: ในขั้นตอนนี้ องค์กรใช้เครื่องมือ AI ทั่วไปหรือพัฒนาโมเดล AI สำหรับงานเฉพาะเจาะจง เช่น การสร้างข้อความ การสรุปเนื้อหา หรือการตอบคำถามง่ายๆ เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล แต่ยังไม่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการทำงานหลักหรือกระบวนการทางธุรกิจ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ที่นี่ AI ถูกผสานเข้ากับการดำเนินงานประจำวันเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นขึ้น ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การมอบหมายงานอย่างชาญฉลาด, หรือการป้อนข้อมูลโดยใช้ AI ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ. ในขณะที่ระบบอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง พวกมันมักทำงานภายในขอบเขตที่กำหนดไว้และต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์
- เอเจนติก AI: ในระดับที่ก้าวหน้าที่สุดAI จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอัจฉริยะที่สามารถเข้าใจบริบทตัดสินใจ และดำเนินการกระบวนการที่ซับซ้อนและหลายขั้นตอนทั่วทั้งองค์กรได้ เอเจนติก AI จัดการเวิร์กโฟลว์เชิงรุก ประสานงานงานต่างๆ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลการฝึกและพฤติกรรมของผู้ใช้—ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงขึ้นและขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้
การบรรลุความเป็นผู้ใหญ่ด้าน AI ไม่จำเป็นต้องสร้างโมเดล AI ที่ปรับให้เข้ากับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ—แต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้ AI สามารถเสริมศักยภาพของมนุษย์ได้ ด้วยการก้าวหน้าผ่านแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ องค์กรจะสามารถปลดล็อกประโยชน์ที่ทวีคูณจากการทำงานแบบรวมศูนย์และระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงผ่านการใช้ AI อย่างมีข้อมูล
อำนาจการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับนี้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากไม่มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่จากผู้บริหารระดับสูง อนาคตที่แท้จริงซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ต้องการมากกว่าการทดลองในระดับรากหญ้าหรือโครงการนำร่องที่แยกส่วนในแต่ละแผนก มันต้องการคำสั่งที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร
การกำหนดวิสัยทัศน์
ซีอีโอและทีมของพวกเขาต้องกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดภารกิจเชิงกลยุทธ์ และทำให้องค์กรรับผิดชอบต่อความก้าวหน้า นี่หมายถึงไม่เพียงแต่การประเมินและเลือกชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสม—ซึ่งสามารถรวมการบรรจบกัน, บริบท, และการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด—แต่ยังต้องมั่นใจว่าทุกการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น
เมื่อผู้นำทางธุรกิจสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและขับเคลื่อนด้วย AI พวกเขากำลังส่งสัญญาณไปยังทั้งบริษัทว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่โครงการของฝ่ายไอที แต่เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว
ขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือบทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จลุล่วงไปจนถึงเส้นชัย เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกจะไม่สามารถสร้างคุณค่าได้หากทีมงานไม่ได้รับการมอบอำนาจ การสนับสนุน และการสร้างแรงบันดาลใจในการนำวิธีการทำงานใหม่ๆ มาใช้
ผู้นำต้องจัดการกับการต่อต้านอย่างเชิงรุก, สื่อสารถึง "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง, และแสดงพฤติกรรมที่พวกเขาคาดหวังจากทีมของพวกเขา. ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการเสริมสร้างศักยภาพ, การเฉลิมฉลองความสำเร็จในช่วงแรกในวงจรชีวิตของ AI, และการเสริมสร้างวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรที่รวมเป็นหนึ่งและขับเคลื่อนด้วย AI.
โดยการทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นความสำคัญของการเป็นผู้นำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการกำกับดูแลข้อมูลที่ชัดเจน การทำงานร่วมกันข้ามสายงาน และการมุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างไม่หยุดยั้ง ผู้บริหารจะมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังยั่งยืน เปิดศักยภาพสูงสุดของทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีของพวกเขา
การทำงานของพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์คือรากฐานที่เปลี่ยน Ambient AI ให้กลายเป็นความจริงในชีวิตประจำวัน
ด้วยการรวมงานทั้งหมด ความรู้ และการทำงานร่วมกันของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณมอบบริบทที่จำเป็นให้กับ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด แสดงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนทีมของคุณอย่างเชิงรุก ไม่มีข้อมูลที่กระจัดกระจายหรือกระบวนการทำงานที่ขาดการเชื่อมต่ออีกต่อไป มีเพียงสภาพแวดล้อมที่ราบรื่นซึ่งทุกงาน เอกสาร และการสนทนาเชื่อมต่อและเข้าถึงได้ทั้งหมด
การบรรจบกันนี้สร้างผลกระทบแบบทบต้น: เมื่อการทำงานและความรู้ขององค์กรของคุณถูกรวมเข้าด้วยกันมากขึ้น โมเดล AI ของคุณเองก็จะทรงพลังและมีคุณค่ามากขึ้น มันสามารถคาดการณ์ความต้องการ ขจัดงานที่ต้องทำด้วยมือ และเสริมศักยภาพให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและสร้างสรรค์ ผลลัพธ์คือการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้น และวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม—ขับเคลื่อนโดยพันธมิตรอัจฉริยะที่เข้าใจบริบทเฉพาะของคุณ
องค์กรที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เพียงแค่ตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่พวกเขากำลังนำการเปลี่ยนแปลงนั้นไปข้างหน้า สร้างสถานที่ทำงานที่ผู้คนและระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น และกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับประสิทธิภาพการทำงานและนวัตกรรมในยุคของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์