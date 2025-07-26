บล็อก ClickUp

แบบฟอร์มและตัวอย่างจดหมายขอลางานโดยไม่รับเงินเดือน

26 กรกฎาคม 2568

การหยุดพักไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานอีกอย่างหนึ่งในรายการที่ต้องทำของคุณ—แต่การเขียนจดหมายลาพักงานมักจะเป็นเช่นนั้น

🧐 คุณทราบหรือไม่? ทีมสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานสูงถึง36.6%จากการขาดงานที่ไม่คาดคิดเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างจดหมายลาหยุดงานฟรี เหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเดาอีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะลาด้วยเหตุผลส่วนตัว การรักษาพยาบาล หรือเหตุผลทางวิชาการ ใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเขียนคำขอที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่

อะไรคือแบบฟอร์มจดหมายขอลาพักงาน?

แบบฟอร์มจดหมายขออนุญาตลาหยุดช่วยให้นักเรียนและผู้เชี่ยวชาญสามารถขอลาหยุดจากโรงเรียนหรือที่ทำงานได้อย่างเป็นทางการ แบบฟอร์มเหล่านี้มีรูปแบบที่เป็นระบบซึ่งรวมถึงข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่ลาหยุด เหตุผล และแผนการส่งมอบงาน เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอของคุณชัดเจนและเป็นไปตามนโยบาย

นี่คือตัวอย่างรูปแบบจดหมายขอลางานมาตรฐาน:

  • วันที่: วันที่เขียนจดหมาย
  • รายละเอียดผู้รับ: ชื่อ, ตำแหน่ง, ที่อยู่, และข้อมูลติดต่อของผู้รับ
  • หัวข้ออีเมล: เหตุผลในการลา เช่น สาเหตุทางการแพทย์หรือเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ
  • คำทักทาย: การทักทายอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพและความเคารพ
  • ระยะเวลาการลา: กรอกวันที่เริ่มและวันที่กลับมา
  • แผนการจัดการงาน: อธิบายว่าความรับผิดชอบจะถูกครอบคลุมอย่างไรในขณะที่คุณไม่อยู่ รวมถึงใครจะรับผิดชอบงานใดบ้าง
  • ข้อมูลการติดต่อ: วิธีติดต่อคุณหากจำเป็น
  • ความขอบคุณ: แสดงความขอบคุณสำหรับการพิจารณาคำขอลา
  • การปิดท้าย: การปิดท้ายอย่างเป็นทางการ เช่น 'ขอแสดงความนับถือ' พร้อมชื่อและลายเซ็นของคุณ
  • เอกสารแนบ: เอกสารประกอบใด ๆ ที่คุณต้องการแชร์

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีมอบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคน เพื่อสร้างความสุขในที่ทำงาน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มจดหมายลาหยุดงานที่ดี?

แบบฟอร์มจดหมายลาหยุดงานที่มีโครงสร้างดีช่วยให้คุณสื่อสารทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและสร้างความโปร่งใส

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้เมื่อเลือก:

  • โครงสร้างที่ชัดเจน: ทำให้ข้อความของคุณอ่านและทบทวนได้ง่าย
  • ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้: ให้คุณสามารถปรับแต่งจดหมายให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ (เช่น การลาป่วย, ครอบครัว, หรือการลาพักร้อน)
  • น้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพ: ช่วยรักษาการสื่อสารที่ให้ความเคารพโดยไม่ฟังดูแข็งกระด้างเกินไป
  • ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์: ให้ความสำคัญกับแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับเหตุผลการลาต่าง ๆ ตั้งแต่การลาป่วยไปจนถึงการลาศึกษาต่อ
  • พื้นที่สำหรับเพิ่มเอกสาร: เลือกแบบที่อนุญาตให้คุณแนบเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอนุมัติ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่ดีที่สุด

15 ตัวอย่างจดหมายขออนุญาตลาหยุด

🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่เรียกว่า พระราชบัญญัติการลาเพื่อครอบครัวและการแพทย์ (FMLA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1993 อนุญาตให้พนักงานที่มีสิทธิ์ในบริษัทที่มีพนักงาน 50 คนขึ้นไป สามารถลาหยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างแต่ยังคงรักษาตำแหน่งงานไว้ได้สูงสุด 12 สัปดาห์ต่อปี สำหรับสถานการณ์ครอบครัวและการแพทย์บางกรณี

ต้องการหลีกเลี่ยงความเครียดและรักษาความครบถ้วนในจดหมายขออนุญาตลาออกหรือไม่? นี่คือตัวอย่างจดหมายขออนุญาตลาออกที่คุณสามารถสำรวจได้ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างจดหมายที่เป็นทางการพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

1. แม่แบบจดหมายแจ้งการขาดงานด้วยเหตุผลจาก ClickUp

แบบฟอร์มจดหมายขออนุญาตลา: แบบฟอร์มจดหมายขอลาของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เขียนจดหมายขออภัยอย่างเป็นทางการด้วยเทมเพลตจดหมายขอลาหยุดงาน ClickUp Excuse for Absence Letter

ใช้เทมเพลตนี้โดยไม่ต้องอธิบายมากเกินไปหากคุณต้องการส่งข้อแก้ตัวสั้นๆ เช่น การขาดเรียน การทำงานกะสั้น หรือเหตุการณ์การทำงานครั้งเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอบรับอย่างรวดเร็วและเป็นทางการเทมเพลตจดหมายขออภัยสำหรับการขาดงานของ ClickUpช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่มีโครงสร้าง รายละเอียดเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนครบถ้วน

แบบฟอร์มจดหมายขอโทษนี้ประกอบด้วยช่องสำหรับเหตุผลของคุณและวันที่ เพื่อให้ข้อความของคุณชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • ปรับแต่งจดหมายตัวอย่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะและนโยบายการลาของบริษัท
  • รวมรายละเอียดการมอบหมายงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบและความรับผิดชอบ
  • เพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำแหน่งงานและข้อมูลติดต่อ
  • สร้างจดหมายที่ชัดเจนและมีจุดประสงค์ชัดเจน หลีกเลี่ยงการเขียนที่ไม่จำเป็น

🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการสื่อสารเหตุผลในการลาหยุด

นี่คือสิ่งที่Christian Gonzalez, ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารที่ Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara คิดเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ Teams

การสื่อสารระหว่างลูกค้า ผู้บริหาร และผู้จัดการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้แบบฟอร์มและการมอบหมายงานและรายการต่างๆ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับทีมขนาดใหญ่และจัดการทั้งหมดด้วยฟีเจอร์ Teams

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะกดส่งคำขอลางานนั้น ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อดูวิดีโอนี้ มันจะแบ่งปันเทคนิคการใช้ปฏิทินอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยคุณกำหนดขอบเขต หลีกเลี่ยงการจองซ้อน และสื่อสารความพร้อมของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่

2. แม่แบบจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ของ ClickUp

แม่แบบจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กรอกแบบแจ้งของคุณด้วยน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพด้วยเทมเพลตจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของ ClickUp

การลาออกอาจเป็นเรื่องที่เครียดได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะเขียนจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์อย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพแบบฟอร์มจดหมายแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณลาออกด้วยความเคารพ

เทมเพลตนี้มอบจุดเริ่มต้นที่สุภาพและเป็นทางการให้กับคุณ—ไม่จำเป็นต้องคิดมากกับทุกคำ มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบครอบคลุมข้อความแจ้งลาออกล่วงหน้าสองสัปดาห์ เหตุผลในการลาออก ข้อมูลการส่งต่องาน และคำปิดท้ายที่สุภาพ

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • กรุณาใส่รายละเอียดการติดต่อของคุณพร้อมที่อยู่ของผู้จัดการและชื่อบริษัท
  • ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การแจ้งเตือนไปจนถึงการแสดงความขอบคุณ เพื่อไม่ให้พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ
  • กล่าวขอบคุณพร้อมกับอธิบายว่าการออกจากงานของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีการจัดการที่ดี
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลาออกของคุณได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องในขณะที่เริ่มกระบวนการถ่ายโอนงานด้วยความเคารพ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบอาชีพและพนักงานที่กำลังวางแผนลาออกและต้องการวิธีการแจ้งให้นายจ้างทราบอย่างเป็นระบบและรอบคอบ

➡️อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับที่ทำงาน

3. แม่แบบคำขอลาหยุดงาน ClickUp

แบบฟอร์มขอลาหยุดงาน: แบบฟอร์มขอลาหยุดงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขอลางานและให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดด้วยเทมเพลตการขอลางานของ ClickUp

เทมเพลตคำขอลาหยุดงานของ ClickUpช่วยให้พนักงานสามารถป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่ เหตุผล และข้อมูลติดต่อสำรองได้ เทมเพลตแบบรวมศูนย์นี้ทำให้กระบวนการลาหยุดงานโปร่งใสและสามารถติดตามได้พร้อมหมวดหมู่ประเภทการลาที่ยืดหยุ่น (เช่น การลาคลอด การลาป่วย การลาพักร้อน)

นอกจากนี้ ผู้จัดการก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน—คำขอถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง สถานะการอนุมัติสามารถตรวจสอบได้ และงานค้างลดลงอย่างมาก นี่คือประโยชน์ร่วมกันสำหรับทีมที่ต้องการบริหารเวลาการหยุดงานอย่างมีประสิทธิภาพ

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • จัดการและติดตามคำขอลาหยุดได้อย่างราบรื่นด้วยสถานะต่างๆ เช่น อนุมัติแล้ว, ร้องขอใหม่, และปฏิเสธ
  • รับภาพรวมของวันที่เริ่ม, วันที่สิ้นสุด, และระยะเวลาของการลาเพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดระเบียบเหตุผลสำหรับคำขอและเหตุผลสำหรับการปฏิเสธหากคำขอถูกปฏิเสธ
  • รักษาข้อมูลผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, นายจ้าง, และผู้จัดการที่ต้องการจัดระเบียบคำขอลาหยุด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรักษาการเชื่อมต่อและความสอดคล้องของทีมข้ามสายงาน ให้คิดว่ามันเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจรของคุณ: เป็นทั้งห้องประชุม ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และกระดานข่าวของบริษัท ช่วยลดการแบ่งแยก ลดความเข้าใจผิด และทำให้ทุกคน—ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานทางไกล—มีความเข้าใจตรงกันและขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าด้วยกัน

4. แม่แบบแผนการดูแลเมื่อไม่อยู่ที่ทำงานของ ClickUp

เทมเพลตแผนการดูแลเมื่อไม่อยู่ที่ทำงานของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาไทม์ไลน์ของการลาหยุดงานและจัดระเบียบความรับผิดชอบที่จะมอบหมายด้วยเทมเพลตแผนการดูแลงานระหว่างไม่อยู่ของ ClickUp

การจัดการงานของพนักงานที่ไม่อยู่ในสำนักงานกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากด้วยเทมเพลตแผนการดูแลงานขณะไม่อยู่ของ ClickUp

มันมอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างเพื่อจัดการตารางการลา

จัดเรียงใบลาตามแผนกและประเภท เช่น ลาพักร้อน ลาคลอดบุตร ลาคลอดบุตรชาย ลาป่วย กรณีฉุกเฉิน และลาเสียชีวิต เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณมอบหมายงาน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมให้เพื่อนร่วมงานได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • รักษาการดำเนินงานให้ราบรื่นด้วยส่วนสำหรับงานสำคัญ, ผู้สำรองที่ได้รับมอบหมาย, และคำแนะนำการติดต่อ
  • ทำให้การคำนวณวันลาเป็นอัตโนมัติโดยการเพิ่มสูตรเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้อง
  • จัดระเบียบเหตุผลในการลา วันลา และจำนวนวันลาไว้ในที่เดียวกัน
  • ปรับแบบฟอร์มคำขอลาของคุณให้สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการทำงานของบริษัท

🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการที่ต้องการจัดการการลาหยุดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

🎁 โบนัส:ตัวอย่างข้อความไม่อยู่ที่ทำงานแบบมืออาชีพ

💡 ClickUp Brain: ผู้ช่วย AI ของคุณสำหรับจดหมายลาที่ง่ายดาย

อย่าปล่อยให้อาการเขียนไม่ออกหรือกระบวนการทำงานแบบแมนนวลมาทำให้คุณช้าลง! ด้วยClickUp Brain คุณสามารถร่างจดหมายลาหยุดงานอย่างมืออาชีพได้ทันที อัตโนมัติงาน HR ที่ซ้ำซาก และรับคำตอบอย่างรวดเร็วจากพื้นที่ทำงานของคุณ—โดยไม่ต้องค้นหาอีกต่อไป

🎯 ลองใช้ข้อความนี้: เขียนจดหมายลาหยุดงานอย่างเป็นทางการเพื่อขอลาป่วย ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2568 ส่งถึงผู้จัดการของฉัน อธิบายเหตุผลการลาโดยสังเขป ระบุให้ [ชื่อเพื่อนร่วมงาน] รับผิดชอบงานแทนในระหว่างที่ฉันไม่อยู่ และให้ข้อมูลติดต่อของฉันสำหรับกรณีฉุกเฉิน แสดงความขอบคุณที่พิจารณาคำขอของฉันและใช้ภาษาที่เป็นทางการ

เนื้อหาสำหรับจดหมายขออนุญาตลาหยุด
เนื้อหาสำหรับจดหมายขออนุญาตลาหยุด

5. แม่แบบปฏิทินวันหยุดพักร้อน ClickUp

แบบฟอร์มขอลาหยุดงาน: แม่แบบปฏิทินการลาหยุดงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการการลาและจัดตารางวันหยุดด้วยเทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทิน PTO ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการจัดการรายละเอียด PTO ทั้งหมดในที่เดียวแบบรวมศูนย์ มันให้มุมมองที่แชร์ได้ของตารางเวลาการลา ช่วยคุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและวางแผนการครอบคลุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อจัดเรียงใบลาตามประเภทเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกำหนดตารางงานล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการวางแผนกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแสดงใบลาที่ได้รับอนุมัติบนปฏิทิน และยังเปิดโอกาสให้พนักงานทราบถึงวันลาที่ใกล้จะเกิดขึ้นล่วงหน้าอีกด้วย

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • รวมความคิดเห็นและเหตุผลในการลาพักร้อนเพื่อเพิ่มรายละเอียดและระบุแนวโน้ม
  • สร้างแบบฟอร์ม PTO และปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ปรับปรุงการวางแผนด้วยการอัปเดตความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์ และผสานรวมการติดตามการลากับการมอบหมายงาน
  • เก็บรักษาบันทึกของผู้รับมอบหมายและผู้อนุมัติเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการทีม, ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, และผู้นำทีมที่ต้องการมองเห็นคำขอลาพักร้อนที่ทับซ้อนกันเพื่อจัดสรรภาระงานได้ดีขึ้น.

✅ สำรวจวิธีการใช้มุมมองปฏิทินในClickUp:

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างนโยบายการลาพักร้อนแบบสะสม (พร้อมตัวอย่าง)

6. แม่แบบความพร้อมใช้งานของตารางเวลาส่วนตัวใน ClickUp

เทมเพลตความพร้อมใช้งานตารางเวลาส่วนตัว ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบงานส่วนตัวและงานอาชีพของคุณเพื่อวางแผนตารางเวลาของคุณด้วยเทมเพลตตารางเวลาส่วนตัวและความพร้อมใช้งานของ ClickUp

กำลังจัดการแผนส่วนตัวและการประชุมงานอยู่ใช่ไหม? เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเทมเพลตตารางเวลาส่วนตัวสำหรับแจ้งความพร้อมของ ClickUpช่วยให้การสื่อสารความพร้อมสำหรับการประชุม, กะงาน, หรือการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์, พนักงานพาร์ทไทม์, หรือพนักงานแบบผสมผสานที่ต้องการแชร์ชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยเฉพาะเมื่อความพร้อมเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของงานที่กรองตามวัน, สัปดาห์, และเดือนได้ ใช้คำแนะนำที่มีอยู่ในตัวเพื่อสร้างแบบฟอร์มอย่างรวดเร็ว และทำให้ตารางเวลาของคุณเป็นระเบียบและสามารถแชร์ได้

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • แชร์รูปแบบความพร้อมใช้งานที่เกิดขึ้นซ้ำหรือข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเพื่อรักษาความสอดคล้องของทีม
  • ทำเครื่องหมายสถานะความพร้อมใช้งานว่าไม่ว่างหรือว่าง หรือเพิ่มสถานะความพร้อมใช้งานแบบกำหนดเอง
  • กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานเพื่อให้การวางแผนมีประสิทธิภาพ
  • ระบุสถานะความสำคัญของงานแต่ละงานว่า ต่ำ ปานกลาง สูง หรือเร่งด่วน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, ทีมแบบผสมผสาน, ฟรีแลนซ์, และบุคคลที่จัดการตารางงานที่เปลี่ยนแปลงหรือบางส่วน

🎉 เกร็ดความรู้: คำว่า "vacation" มาจากภาษาละตินว่า vacare ซึ่งแปลว่า "เป็นอิสระ" ดังนั้นเมื่อคุณขอลาหยุด คุณกำลังขอความอิสระอย่างแท้จริง นั่นไม่ใช่ความขี้เกียจ—แต่เป็นภาษาศาสตร์! 😉

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากวันหยุดของคุณทับซ้อนกับกำหนดเวลาสำคัญ ให้แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนหรือระบุว่ามีใครรับผิดชอบงานใดบ้างโดยใช้ Subtasks วิธีนี้จะแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบและช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อแนบรายการงานของคุณเข้าไปในแบบฟอร์มขอลาหยุดได้โดยตรง

7. แบบฟอร์มจดหมายขอลางานโดย PandaDoc

แบบฟอร์มจดหมายขอลางานโดย PandaDoc
ผ่านทางPandaDoc

แบบฟอร์มจดหมายขอลางานโดย PandaDocช่วยให้คุณขอลาหยุดงานอย่างเป็นทางการ ระบุระยะเวลาและเหตุผลในการลาของคุณ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณอธิบายวิธีการที่คุณจะทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะที่คุณไม่อยู่ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวันที่จะกลับมาทำงานได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เหตุฉุกเฉินในครอบครัว หรือการลาพักงานชั่วคราว เอกสารนี้ช่วยให้คำขอเป็นทางการและครบถ้วนสมบูรณ์

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • รวมช่องสำหรับระยะเวลา วันที่คืน เหตุผล และผู้ติดต่อ
  • ยืนยันว่าอาจจำเป็นต้องหยุดงานเพิ่มเติมหรือไม่ และรับรองว่าจะมีการสื่อสารอย่างทันท่วงทีหากระยะเวลาเปลี่ยนแปลง
  • กรุณาระบุรายละเอียดที่อยู่และข้อมูลติดต่อของคุณและผู้จัดการของคุณ
  • ปรับแต่งเทมเพลตตามเหตุผลในการลาและวันที่

🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานมืออาชีพที่ต้องการรูปแบบที่เป็นระบบในการแจ้งเหตุผลและวันที่ลา

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อคุณมีเวลาจำกัด—หรือคำจำกัด—ใช้เครื่องมือเขียน AI อย่างClickUp Brainเพื่อจัดโครงสร้างจดหมายของคุณ มันจะช่วยให้คุณไม่พลาดสิ่งสำคัญ เช่น วันที่ แผนการมอบหมายงาน หรือคำขอบคุณ (ใช่แล้ว AI สามารถสุภาพได้เช่นกัน 🤖)

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • รับคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการโดยไม่ต้องค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
  • รักษาโครงสร้างที่สม่ำเสมอในจดหมายลาเพื่อความมืออาชีพ
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เพื่อรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพ

8. แบบฟอร์มจดหมายขอลาหยุดโดย Template. Net

แบบฟอร์มจดหมายขอลาหยุดโดย Template.Net
ผ่านTemplate.Net

สับสนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายลาหยุดงานที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพใช่ไหม?แม่แบบจดหมายลาหยุดงานโดย Template.Netมอบโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อระบุเหตุผลในการลาหยุดงานอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่รุนแรงที่ส่งผลต่อการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่คณะลูกขุน หรือเหตุผลทางครอบครัว นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสื่อสารวิธีการที่คุณจะรับประกันว่างานจะไม่ถูกขัดจังหวะ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการลาออกเพื่อให้ผู้จัดการของคุณทราบข้อมูลอยู่เสมอ มีเวอร์ชันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความชัดเจน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่ปรับปรุงการสื่อสารของคุณ

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • ดาวน์โหลดเทมเพลตในรูปแบบ Word หรือ PDF
  • โปรดระบุผู้ที่จะรับผิดชอบงานของคุณในขณะที่คุณลา
  • เพิ่มข้อมูลติดต่อเพื่อเชื่อมต่อในกรณีฉุกเฉิน
  • ปรับแต่งฟิลด์โดยคงภาษาที่เป็นทางการไว้ และใช้วลีที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลา

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสื่อสารเหตุผลและวันที่ลาให้กับผู้จัดการของตน

🎁 โบนัส:ข้อความและคำอวยพรสำหรับลาคลอด

9. ตัวอย่างจดหมายลาพักร้อนโดย Template. Net

แบบฟอร์มจดหมายขออนุญาตลา: แบบฟอร์มจดหมายลาพักร้อนโดย Template.Net
ผ่านTemplate.Net

แบบฟอร์มจดหมายแจ้งลาพักร้อนโดย Template.Netเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนวันหยุดส่วนตัวที่คุณต้องการแจ้งล่วงหน้าและปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกันก่อนที่คุณจะหยุดงาน ครอบคลุมข้อมูลสำคัญทั้งหมด—วันที่ วัตถุประสงค์ และการติดต่อ—พร้อมรักษาโทนที่สุภาพ

เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผน เนื่องจากช่วยให้ทั้งพนักงานและผู้จัดการสามารถปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกันก่อนที่การลางานจะเริ่มต้น

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • โปรดระบุผู้ติดต่อสำรองและวันที่คาดว่าจะกลับมา
  • รักษาความเป็นมืออาชีพในน้ำเสียงและการใช้ถ้อยคำ
  • แก้ไขได้ง่ายสำหรับระดับงานหรือบทบาทในทีมที่แตกต่างกัน
  • แจ้งให้ทีมของคุณทราบถึงวิธีการติดต่อคุณในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่ทำให้ตารางเวลาของคุณแน่นเกินไป

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานที่ต้องการรูปแบบที่เป็นระบบในการสื่อสารการลาพักร้อน

🧐 คุณรู้หรือไม่?การไปพักผ่อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 80% นี่จึงเป็นเหตุผลที่งานวิจัยพบว่าผู้คนมักมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดหลังจากได้หยุดพัก ดังนั้นไปเถอะ—นวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของคุณอาจกำลังรอคุณอยู่หลังการงีบหลับบนเปลญวนก็ได้

10. แบบฟอร์มจดหมายลาคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา โดย Template. Net

แบบฟอร์มจดหมายลาคลอดบุตรโดย Template.Net
ผ่านทางTemplate.Net

แบบฟอร์มจดหมายขอลาคลอดบุตรสำหรับบิดาโดย Template.Netได้ถูกออกแบบมาสำหรับบิดาที่กำลังจะมีบุตรซึ่งต้องการขอลาอย่างเป็นทางการ สามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบการลาสั้น ๆ และการลาต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีช่องให้บันทึกวันกำหนดคลอดและแผนการดูแลบุตร

มันแนะนำให้คุณรวมทุกสิ่งที่จำเป็น—วันที่ออกเดินทาง, ใครจะรับผิดชอบงานของคุณ, และวิธีติดต่อคุณ. การชี้แจงระยะเวลาและคาดหวังการกลับมาสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับพนักงานและนายจ้าง.

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • สื่อสารความต้องการเกี่ยวกับการลาคลอดบุตรด้วยความละเอียดอ่อนและชัดเจน
  • ปรับความคาดหวังเกี่ยวกับระยะเวลาการลาและวันที่กลับมาให้สอดคล้องกัน เพื่อความสะดวกในการวางแผนงานของสมาชิกในทีม
  • เน้นการจัดการดูแลเด็กและการสนับสนุนในครัวเรือน
  • ใช้โทนเสียงที่สมดุลระหว่างความเป็นมืออาชีพกับความเห็นอกเห็นใจ

🔑 เหมาะสำหรับ: คุณพ่อที่กำลังจะมีบุตรและต้องการแจ้งให้นายจ้างทราบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลาคลอดที่กำลังจะมาถึง

🧐 คุณรู้หรือไม่? 48% ของมืออาชีพใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดการเวลา แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกการส่งต่องานระหว่างลาพักร้อน

เมื่อคุณหยุดงาน การระบุสิ่งที่ไม่ได้ทำและผู้ที่รับผิดชอบแทนก็สำคัญไม่แพ้กัน การแนบรายการงานที่ต้องส่งต่อสั้น ๆ ในจดหมายลาหรือการเชื่อมโยงไปยังกระดานงานใน ClickUp สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการพลาดกำหนดส่งและความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายได้

11. แบบฟอร์มขอลาครึ่งวัน โดย Template. Net

แบบฟอร์มจดหมายขอลางาน: แบบฟอร์มจดหมายขอลางานครึ่งวัน โดย Template.Net
ผ่านTemplate.Net

เหมาะสำหรับการนัดหมายส่วนตัว, การทำธุระกะทันหัน, หรือการไปเยี่ยมโรงเรียน—แบบฟอร์มจดหมายลาครึ่งวันฉบับสั้นโดย Template.Netช่วยให้คุณแจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับการลาครึ่งวันได้อย่างมืออาชีพ

แม่แบบนี้แสดงเหตุผลว่าทำไมสถานการณ์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบุวิธีที่คุณจะรักษาการทำงานให้เป็นไปตามปกติในช่วงครึ่งวัน นอกจากนี้ จดหมายฉบับสั้นนี้ยังแจ้งให้ผู้จัดการทราบในขณะที่เก็บบันทึกคำขอลาหยุดสั้นๆ ไว้ด้วย

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • ส่งคำขอลาหยุดสั้นโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายมากและรักษาโทนที่เป็นทางการ
  • โปรดระบุเวลาที่คุณจะเสร็จสิ้นโครงการปัจจุบัน
  • เน้นว่าใครจะรับผิดชอบงานของคุณเมื่อคุณไม่อยู่
  • ปิดท้ายด้วยความขอบคุณเพื่อจบลงด้วยน้ำใจและความรู้สึกที่ดี

🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานที่ต้องการลาหยุดงานเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อทำธุระส่วนตัวหรือนัดหมาย

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word, และ ClickUp

12. ตัวอย่างจดหมายลาพักงานเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียน โดย Template. Net

จดหมายลาพักงานเพื่อการศึกษาสำหรับโรงเรียน แบบฟอร์มโดย Template.Net
ผ่านTemplate.Net

จดหมายลาเพื่อเหตุผลทางวิชาชีพเฉพาะสำหรับโรงเรียนโดย Template.Net ให้รูปแบบที่ชัดเจนในการอธิบายเหตุผลของการลา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพหรือเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ ให้ระบุขั้นตอนที่คุณได้ดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดบทเรียนหรือการบ้านที่สำคัญ

เป็นเครื่องมือที่รอบคอบสำหรับการรักษามาตรฐานวิชาชีพในสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ช่วยให้นักเรียนและบุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • โปรดระบุเหตุผลในการลาและวันที่ลาเริ่มและสิ้นสุด
  • ไฮไลต์ครูที่คุณได้นัดหมายไว้เพื่อติดตามเนื้อหาหลักสูตร
  • อธิบายว่าคุณจะตามบทเรียนและงานที่พลาดไปได้อย่างไร
  • แนบเอกสารที่จำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการแจ้งครูและผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการลา

📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานให้ความสำคัญกับงานที่ง่ายและได้ผลเร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยเน้นงานที่สำคัญที่สุดอย่างชัดเจน ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน

13. แบบฟอร์มจดหมายลาฉุกเฉินโดย Template. Net

แบบฟอร์มจดหมายขออนุญาตลาหยุด: แบบฟอร์มจดหมายลาหยุดกรณีฉุกเฉิน โดย Template.Net
ผ่านTemplate.Net

บางกรณีฉุกเฉินอาจทำให้คุณต้องขอลางานอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้การทำงานสะดุดได้ใช้แบบฟอร์มจดหมายขอลางานฉุกเฉินโดย Template.Netเมื่อคุณต้องหยุดงานอย่างเร่งด่วน เช่น ในกรณีฉุกเฉินของครอบครัวหรือปัญหาทางการแพทย์กะทันหัน และต้องการให้ทีมของคุณทราบโดยไม่เกิดความล่าช้าหรือความสับสน แบบฟอร์มนี้เน้นความกระชับและซื่อสัตย์ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลติดต่อและระยะเวลา ได้รับการระบุไว้ครบถ้วน

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • สื่อสารเรื่องสำคัญอย่างจริงจังในขณะที่ยังคงความเคารพและรักษาความเป็นมืออาชีพ
  • โปรดระบุเหตุผลที่คุณต้องการลาในระยะเวลาอันสั้นนี้ และระบุวันที่ต้องการลา
  • โปรดแจ้งว่าคุณได้ทิ้งบันทึกการส่งมอบไว้เพื่อจัดการงานระหว่างที่คุณไม่อยู่
  • ส่งเสริมให้ผู้จัดการของคุณเสนอแนะและจัดการสิ่งใด ๆ ก่อนออกจากงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานที่ต้องการลาฉุกเฉิน และต้องการรูปแบบที่ชัดเจนและแก้ไขได้ง่ายเพื่ออัปเดตข้อมูลของตน

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน

14. แบบฟอร์มจดหมายลาพักร้อนสำหรับมืออาชีพโดย Template. Net

แบบฟอร์มจดหมายลาพักร้อนสำหรับมืออาชีพ โดย Template.Net
ผ่านTemplate.Net

แบบฟอร์มจดหมายขอลาพักร้อนสำหรับมืออาชีพโดย Template.Netเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขอลาในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเมื่อบริษัทของคุณยังคงเปิดทำการบางส่วน ประกอบด้วยวันที่คาดว่าจะลา แผนสำรอง และข้อความขอบคุณเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

โครงสร้างนี้ช่วยให้การสื่อสารตารางการลาเป็นไปอย่างราบรื่น ระบุรายละเอียดที่สำคัญ เช่นวิธีที่คุณได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ มันสร้างความรู้สึกที่รอบคอบ—เป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนวันหยุดพักผ่อน

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • รับรองว่าโครงการของคุณจะทันสมัยอยู่เสมอและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนในกรณีที่คุณไม่อยู่
  • โปรดแจ้งเวลาที่คุณว่างในกรณีที่มีสถานการณ์เร่งด่วนเกิดขึ้น
  • ปรับตัวได้ง่ายกับนโยบายของบริษัทหรือภูมิภาคต่างๆ
  • โปรดลงนาม ระบุตำแหน่ง และอีเมลของคุณไว้ที่ท้ายเอกสาร

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำงานที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อแจ้งผู้จัดการเกี่ยวกับการลาหยุดในวันหยุด

🎯 คุณทำได้แน่นอน: การเขียนจดหมายลาออกไม่จำเป็นต้องเป็นทางการหรือน่ากลัว คุณเพียงแค่สื่อสารสิ่งที่คุณต้องการในวิธีที่คิดถึงและให้เกียรติ คำที่ถูกต้องอยู่ในตัวคุณแล้ว—เราแค่ช่วยปรับให้มันชัดเจนขึ้นเท่านั้น

15. แบบฟอร์มจดหมายลาพักงานเพื่อศึกษาต่อ โดย Template. Net

แบบฟอร์มจดหมายขออนุญาตลาหยุด: แบบฟอร์มจดหมายขอลางานเพื่อศึกษาต่อ โดย Template.Net
ผ่านTemplate.Net

เมื่อวางแผนการหยุดพักระยะยาว,แบบฟอร์มจดหมายขอลาพักร้อนโดย Template.Netช่วยสื่อสารวัตถุประสงค์, ระยะเวลา, และเจตนาของคุณ. มันบาลานซ์ความโปร่งใสกับทัศนคติที่มุ่งเน้นอนาคต—เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาว.

ใช้ฟิลด์สำหรับเป้าหมาย การวางแผนสำรอง และกลยุทธ์การกลับมาทำงาน เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการลาพักงาน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม

📌 ทำไมสิ่งนี้ถึงควรค่าแก่การบันทึก:

  • รายการทั้งหมดที่คุณได้จัดเตรียมไว้เพื่อจัดการกับความรับผิดชอบของคุณ
  • กรุณาให้ที่อยู่อีเมลของบริษัทและหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทเพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
  • ระบุเป้าหมายการลาพักงานของคุณอย่างชัดเจน และอธิบายว่าการหยุดพักนี้สนับสนุนการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาทางอาชีพอย่างไร
  • สร้างความไว้วางใจผ่านการวางแผนอย่างละเอียดและการสื่อสาร

🔑 เหมาะสำหรับ: พนักงานที่ต้องการการอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับการลาหยุดงานระยะยาวที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาชีพหรือส่วนบุคคล

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนวันหยุด

ทำให้การขอลาหยุดเป็นเรื่องง่าย (และมืออาชีพ) ด้วย ClickUp

การเขียนจดหมายลาหยุดงานที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมอาจทำให้เกิดอาการเขียนไม่ออกได้ อย่างไรก็ตาม การมีแม่แบบจดหมายลาหยุดงานที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่น เครื่องมือและแม่แบบที่เหมาะสมช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามและจัดการคำขอลาหยุดงานได้อย่างง่ายดาย

นี่คือที่ที่ClickUp แอปพลิเคชัน ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน ช่วยคุณเขียนจดหมายลาหยุดที่ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญอย่างครบถ้วน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักทำงานมืออาชีพ นักเรียนที่ต้องการเทมเพลตที่มีโครงสร้าง หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อจัดการการลา ClickUp ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ อย่าให้การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้แผนของคุณต้องหยุดชะงัก

สมัครใช้ ClickUpเพื่อร่างจดหมายลาอย่างเป็นทางการ จัดการคำขอลาหยุด และทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น—โดยไม่ต้องยุ่งยาก 🚀