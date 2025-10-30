บล็อก ClickUp
ClickUp 4.0: จุดจบของการขยายงานอย่างไร้ทิศทาง

Dean PhillipsHead of Product Strategy
30 ตุลาคม 2568

เป็นเวลาหลายปีที่ทีมต่าง ๆ ติดอยู่ในเขาวงกต

การจัดการเครื่องมือที่กระจัดกระจาย, การสลับแท็บ, การตามหาบริบท, และการเฝ้าดูเวลาอันมีค่าค่อยๆ ไหลผ่านไป

นั่นคือการสูญเสียผลผลิตทั่วโลกมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์และมันเผยให้เห็นปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า: ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อผลผลิตไม่ใช่การขาดความพยายาม แต่เป็นวิธีการจัดการงาน

61% ของพนักงานที่มีความรู้กล่าวว่าพวกเขาใช้เวลาในการจัดระเบียบงานมากกว่าการทำงานให้เสร็จ และพนักงานโดยเฉลี่ยสลับระหว่างแอปต่างๆ 1,200 ครั้งต่อวัน นั่นคือปรากฏการณ์Work Sprawlที่กำลังเกิดขึ้น และมันได้ทำลายประสิทธิภาพการทำงานอย่างเงียบๆ มาหลายปีแล้ว

ที่ ClickUp, เราทราบดีว่ามีวิธีที่ดีกว่าเสมอ. ภารกิจของเราตั้งแต่วันแรกคือการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

เราจึงจินตนาการถึงแพลตฟอร์มที่รวมงาน เอกสาร การแชท การประชุม และความรู้ของคุณเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียวที่ยืดหยุ่น—ไม่ใช่แค่การรวมกัน แต่เป็นการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง—การบรรจบกันของซอฟต์แวร์ ผู้คน และ AI

แนะนำ ClickUp 4.0 พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งเดียวแห่งแรกของโลก

ClickUp 4.0 คืออะไร?

ClickUp 4.0 คือที่ที่ทุกงานและการทำงานร่วมกันของคุณเกิดขึ้น

นี่คือ ClickUp ที่คุณรู้จัก แต่เชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานได้ราบรื่นขึ้น และยืดหยุ่นกว่าที่เคย

เมื่อทุกงานของคุณรวมเข้าไว้ในที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทุกอย่างก็ลงตัวพอดี ในทางปฏิบัติแล้ว มันจะดูเหมือน:

  • ปฏิทินที่เข้าใจลำดับความสำคัญของคุณอย่างแท้จริง และจัดสรรเวลาในตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ
  • ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียกคืนรายการที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาแบบตัวต่อตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทันที
  • ตัวแทนที่คัดกรองงานของคุณ จัดตั้งโครงการ และเข้ามาตอบคำถามแทนคุณ
  • พื้นที่ทำงานเดียวที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม รวมงาน เอกสาร เป้าหมาย การแชท และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ด้วยกัน

ClickUp 4.0 มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่เราตั้งใจจะแก้ไขตั้งแต่แรก: การแตกแยกที่เกิดจากเครื่องมือการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกันและบริบทที่กระจัดกระจาย

นี่คือตัวเลขที่ทำให้ผู้นำธุรกิจนอนไม่หลับ:

  • การกระจายบริบท:เกือบ 2.5 ชั่วโมง สูญเปล่าทุกวันเนื่องจากสมาชิกในทีมกระโดดระหว่างการสนทนา ค้นหาไฟล์ และพยายามกลับมาโฟกัสอีกครั้ง
  • การขยายตัวของ AI: ทุกวัน ทีมงานใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในการจัดการกับเครื่องมือ AI ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้เกิดความหงุดหงิดและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
  • การแพร่กระจายของแอปพลิเคชัน: อีก 55 นาทีที่สูญเปล่า ในขณะที่ผู้คนสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่อง พยายามหาสิ่งที่ต้องการและพยายามตามงานที่กระจัดกระจายให้ทัน

นี่คือจุดที่สิ่งนั้นเปลี่ยนไป

อะไรคือคุณสมบัติที่อัปเดตที่สำคัญที่สุดใน ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 มอบฟีเจอร์และการอัปเกรดที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามคำขอจากชุมชนของเรา

การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยขจัดความยุ่งยาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหลายเท่า และคืนการควบคุมวันของคุณให้กับคุณ นี่คือสิ่งใหม่:

ระบบนำทางส่วนบุคคล 4.0: ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตรงที่คุณต้องการ

ลำดับชั้นที่บรรจบกัน
แถบด้านข้างของคุณใน ClickUp 4.0 นั้นไร้รอยต่อและปรับแต่งได้ตามต้องการ

นี่คือจุดสิ้นสุดของระบบสลับภาษี: ที่คุณมีแท็บสำหรับแชท แท็บสำหรับ SOP นั้น และหน้าต่างใหม่ทั้งหมดสำหรับ AI ของคุณ

ใน ClickUp 4.0 แถบด้านข้างแบบรวมใหม่มอบ ลำดับชั้นแบบบูรณาการ โดยรวมเอา งาน เอกสาร แชท กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด ปฏิทิน และอื่นๆ ไว้ด้วยกันเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

  • การนำทางแบบส่วนตัว: สร้างแถบด้านข้างของคุณเองด้วยส่วนที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้ตามต้องการ
  • ลำดับชั้นแบบรวมศูนย์: เข้าถึงงาน เอกสาร แชท AI และอื่นๆ จากพื้นที่เดียวที่รวมศูนย์
  • รายการปักหมุด: รักษางานที่สำคัญที่สุดของคุณให้อยู่ด้านหน้าและตรงกลางโดยการปักหมุดพื้นที่ รายการ หรือเอกสารไปยังแถบด้านข้างของคุณ
  • การกรองอย่างรวดเร็ว: กระโดดไปยังพื้นที่, ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน, หรือ DM ที่มีข้อความใหม่ได้ทันทีด้วยตัวกรองด้านข้าง
  • ประสบการณ์ที่สะอาดและเรียบง่าย: เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ไม่รกรุงรังและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น

ความร่วมมือและการสนทนาด้วย AI: บริบทที่ถูกบันทึกไว้ตรงจุดที่คุณทำงาน

แพลตฟอร์มส่วนใหญ่หยุดเพียงแค่การรวมเครื่องมือไว้ด้วยกัน ClickUp 4.0 ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการทำให้ทุกเครื่องมือรับรู้บริบทและเชื่อมโยงถึงกัน

เมื่อการแชท การประชุม บันทึกการประชุม AI และงานต่าง ๆ ถูกผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทุกอย่างจะดูเรียบง่ายเหมือนกับการขอให้ AI ของคุณสร้างและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว—และทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาที!

พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้ทำงานเป็นแหล่งข้อมูลเดียวและความร่วมมือศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร

นี่คือวิธีที่เวิร์กโฟลว์ของคุณเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อใน ClickUp:

  • แชท AI แบบรวม:ClickUp Chatสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากแถบด้านข้างของคุณ พร้อมด้วย AI ที่ช่วยสรุปหัวข้อการสนทนา สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และค้นหาบริบทได้รวดเร็วขึ้น
  • การประชุมทันที: เริ่มการเชื่อมต่อ SyncUp (การโทรเสียงหรือวิดีโอ) ได้โดยตรงจากแชท เพื่อการสนทนาแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมืออื่น
  • ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI: บันทึกและถอดความการประชุมด้วยAI Notetaker เพื่อให้ทุกรายละเอียดถูกบันทึกไว้ครบถ้วน พร้อมสรุปประเด็นสำคัญ ข้อควรจำ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ
  • บันทึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เปลี่ยนบันทึกการประชุมและเธรดแชทให้เป็นงานใน ClickUp ทันที เพื่อไม่ให้มีรายการที่ต้องดำเนินการตกหล่น
  • บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้: ทุกการสนทนาและบันทึกการสนทนาสามารถค้นหาได้ผ่านClickUp Brain โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
รับ ClickUp AI Notetaker เพื่อถอดความการประชุม สร้างงานและรายการที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายงาน

ผู้ช่วยวางแผนส่วนตัว: จัดระเบียบวันของคุณอย่างสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ

ClickUp 4.0's Personal Plannerคือพลังพิเศษของคุณสำหรับการทำงานอย่างมีสมาธิและมากกว่านั้น

สัมผัสปฏิทินที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ พร้อมการประชุมและการทำงานทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้อย่างรอบคอบสำหรับคุณทุกวัน คุณสามารถลืมการวางแผน การเลื่อนนัด หรือการประสานงานด้วยตนเองไปได้เลย

เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป AI จะปรับปฏิทินของคุณตามลำดับ เพื่อให้คุณมีเวลาในการมุ่งเน้นและทำงานให้เสร็จอยู่เสมอ

  • การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI: ให้ AI จัดการความวุ่นวายในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ ด้วยการกำหนดเวลาสำหรับงานสำคัญและการประชุมของคุณ
  • ปฏิทินแบบบูรณาการ: ดูตารางเวลาของเพื่อนร่วมงาน จองการประชุมกับพวกเขา และดูปฏิทินของคุณในแบบที่คุณต้องการ
  • บล็อกเวลา: ลากงานไปยังปฏิทินของคุณเพื่อจัดตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานโดยไม่รับภาระมากเกินไป
  • เซสชันเน้นเป้าหมาย: จัดสรรเวลาสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้งได้อย่างง่ายดาย และให้ AI ปรับแต่งส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
  • บริบทภายในประชุม: เชื่อมโยงเหตุการณ์กับงานและเอกสาร เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงและสามารถดำเนินการได้

ศูนย์กลางทีม: ความชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์รวมทีม (Teams Hub) เป็นวิธีใหม่ทั้งหมดในการติดตามสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำงานอยู่

การวิเคราะห์, ความสำคัญ, และขีดความสามารถอยู่ในที่เดียว, ทำให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นปริมาณงานของทีมได้ทันที. ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าใครกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ากำหนดเวลาเป็นไปได้จริงหรือไม่.

ศูนย์กลางทีมของคุณมาพร้อมกับ:

  • การมองเห็นโครงสร้างองค์กร: ดูว่าใครนั่งอยู่ในแต่ละทีม และดูโปรไฟล์ทั้งรายบุคคลและทีมเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฟีดกิจกรรมแบบเรียลไทม์: ทุกทีมมีฟีดของตัวเอง คุณจึงสามารถดูกิจกรรมล่าสุดและการอัปเดตของทีมใดก็ได้ใน ClickUp
  • ลำดับความสำคัญแบบจัดอันดับ: ดูรายการที่จัดอันดับลำดับความสำคัญของสิ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสำคัญใน Teams Hub ของคุณ และทราบได้อย่างชัดเจนว่างานใดอยู่ในลำดับความสำคัญลำดับใดของใคร
  • ความสามารถและการวิเคราะห์: ดูได้ทันทีว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่, แสดงภาพความสามารถของทีม, และระบุจุดที่อาจขาดแคลนทรัพยากร
  • การประชุมสแตนด์อัพด้วยพลัง AI: ให้ AI สรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
  • บันทึกเวลาทำงานในตัว: รู้ได้อย่างแม่นยำว่างานใดสามารถเรียกเก็บเงินได้และโครงการใช้เวลานานเท่าใดจริง ๆ ด้วยบันทึกเวลาทำงานในตัว

ClickUp Brain และตัวแทน AI แบบ Ambient: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหลายเท่า

เข้าถึง LLM หลายตัว, ค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์, รับคำตอบที่มีบริบทสูงสำหรับคำถามในการทำงานของคุณ และอื่นๆ ผ่าน ClickUp Brain

คุณสมบัติของ ClickUp 4.0 ได้ปรับเปลี่ยนความหมายของการมีเพื่อนร่วมทีมดิจิทัลอย่างสิ้นเชิง

ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมที่จะสร้างงาน ร่างเอกสาร สรุปการสนทนา และตอบคำถามทันทีที่คุณต้องการ

จากนั้นก็มีAmbient AI Agents: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่รู้ว่าเมื่อใดควรให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องถูกขอ ผู้ช่วยที่สามารถปรับแต่งได้และทำงานโดยอัตโนมัติเหล่านี้ทำงานอยู่เบื้องหลัง ส่งการอัปเดตโครงการล่วงหน้า ตอบคำถามในแชท และจัดการงานซ้ำๆ ในทันทีที่ต้องการ ไม่ใช่เมื่อคุณนึกขึ้นได้ว่าต้องมอบหมาย

ผลลัพธ์คือพื้นที่ทำงานที่งานที่ไม่สำคัญหายไป ข้อมูลไหลเวียนทันที และทีมของคุณมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและเชิงกลยุทธ์

  • ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ: ClickUp Brain ทำงานร่วมกับคุณและพร้อมที่จะดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันมากกว่า 500 แบบ
  • แถบคำสั่ง AI: เพียงพิมพ์เว้นวรรคเพื่อเปิดแถบคำสั่ง AI ใหม่จากความคิดเห็นใดก็ได้ และรับการดำเนินการที่เข้าใจบริบท เช่น สร้างงานพร้อมรายละเอียดทั้งหมดจากเธรด ร่างคำตอบที่เกี่ยวข้อง หรือสรุปบทสนทนาที่ยาว
  • หลายแบบจำลอง AI: สื่อสารโดยตรงกับ ChatGPT, Claude, Gemini และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมเข้าถึงแบบจำลองพรีเมียมและการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว
  • ตัวแทนตอบสด: เมื่อมีใครถามคำถามใน ClickUp Chat ตัวแทนตอบสดของคุณจะเข้ามาตอบโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้ามาตอบ
  • ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับงาน: สร้างตัวแทนของคุณเองโดยการเชื่อมโยงกับทริกเกอร์ที่กำหนดเองและแหล่งความรู้จาก ClickUp Workspace หรือแอปที่เชื่อมต่อ
  • การอัปเดตโครงการอัตโนมัติ: ตั้งค่าตัวแทนเพื่อดูแลการอัปเดตสถานะให้คุณ และรับรายงานรายละเอียดรายวันหรือรายสัปดาห์ส่งถึงคุณหรือทีมของคุณสำหรับรายการ งาน หรือแชทใด ๆ

นำสิ่งที่ดีที่สุดของ ClickUp มาสู่เดสก์ท็อป/พีซีของคุณด้วยBrain MAXแอปซูเปอร์ AI แบบสแตนด์อโลน!

  • ศูนย์ควบคุมคำสั่ง ClickUp ของคุณ: ค้นหาบริบทที่ซ่อนอยู่ในงานต่าง ๆ ได้ทันที เรียกดูเอกสาร และรับการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์จากทุกที่
  • ถามอะไรก็ได้กับโมเดล AI ชั้นนำ: ทำงานร่วมกับ GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องสลับการสมัครสมาชิก
  • ค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อ: ค้นหาไฟล์ที่ซ่อนอยู่และหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาใน Google Drive หรือกระทู้ต่างๆ อีกต่อไป
  • ค้นหาเว็บอย่างลึกซึ้ง: เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอ้างอิงที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้
  • ทำงานได้มากขึ้น 4 เท่าด้วยTalk to Text: คุณพูด AI พิมพ์และแก้ไขให้! ใช้การพิมพ์ตามคำบอกที่ได้รับการขัดเกลาด้วย AI ในทุกแอป ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

รายการส่วนตัว: รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวของคุณ ตามที่คุณต้องการ

รายการส่วนตัวใน ClickUp 4.0 ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงานส่วนตัวของคุณผ่านรายการส่วนตัวภายใน Workspace ของคุณ พวกมันทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบที่รวบรวมทุกสิ่งไว้ที่คุณสามารถรวมศูนย์ความสำคัญของคุณได้

  • สร้างภาพรายการส่วนตัวของคุณในแบบที่คุณต้องการ: เลือกจากมุมมอง ClickUp ที่คุณชื่นชอบ เช่น มุมมองรายการหรือมุมมองบอร์ด
  • จัดระเบียบโครงการ ความคิด และสิ่งที่ต้องทำของคุณ: วางแผนวันของคุณ ติดตามเป้าหมาย และจัดการงานทั้งหมดในพื้นที่ส่วนตัวของคุณภายใน ClickUp
  • ดึงงานจากลิสต์อื่น ๆ: นำงานจากลิสต์อื่น ๆ มาไว้ในลิสต์ส่วนตัวของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่ง่ายขึ้น

ยุคใหม่ของ ClickUp: การสร้างสรรค์ คุณภาพ และประสิทธิภาพ

ClickUp 4.0 มุ่งเน้นให้ทุกการโต้ตอบรู้สึกง่ายดายและทุกขั้นตอนการทำงานรวดเร็วราวกับสายฟ้า คุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างตั้งแต่เริ่มใช้งาน ทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางประสิทธิภาพของคุณ

  • มุมมองงานแบบทันที: การแคชขั้นสูงโหลดงานของคุณทันที – เริ่มทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
  • ประสบการณ์ที่รวดเร็วราวสายฟ้า: ทุกที่ที่คุณคลิกในเวอร์ชัน 4.0 จะรู้สึกเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เราได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของมุมมองรายการ (List View), มุมมองบอร์ด (Board View), โครงสร้างลำดับชั้น (Hierarchy) และฟิลด์ที่กำหนดเอง (Custom Fields) อย่างมากเพื่อเพิ่มความเร็ว
  • แผนภูมิแกนต์เร็วขึ้นถึง 300%: ฟีเจอร์ที่คุณชื่นชอบทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและตอบสนองได้ดีกว่าที่เคย
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพในการโหลดอย่างมาก: มุมมองขนาดใหญ่ที่มีงานและระบบอัตโนมัติมากกว่า 500 รายการจะประมวลผลการทำงานได้เร็วขึ้นถึง 30 เท่า ลดจาก 30 วินาทีเหลือเพียงหนึ่งวินาที
  • เร็วกว่าเดิมกว่า 40%: ประสบการณ์ทั้งหมดของเวอร์ชัน 4.0 เร็วกว่าเวอร์ชัน 3.0 กว่า 40%
  • การนำทางที่ราบรื่น: แม้จะมีพลังและคุณสมบัติมากขึ้น แต่หน้าจอก็ยังคงสะอาดและปราศจากความวุ่นวาย

อะไรต่อไปใน ClickUp 4.0?

นี่คือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการและเตรียมการเพื่อส่งมอบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

โฟลเดอร์ย่อย (เบต้า): การจัดระเบียบในระดับละเอียด

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอฟีเจอร์ที่ชุมชนร้องขอมากที่สุด: ความสามารถในการจัดเก็บโฟลเดอร์ซ้อนกัน! ตอนนี้คุณสามารถจัดระเบียบ Workspace ของคุณด้วยโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ พร้อมฟีเจอร์อันทรงพลังทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากโฟลเดอร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นรายงานแบบลำดับชั้น มุมมองที่ปรับแต่งได้ การสืบทอดสิทธิ์การเข้าถึง และอื่นๆ อีกมากมาย

ฟิลด์ที่กำหนดเองตามประเภทงาน (เบต้า): ความยืดหยุ่นสูงสุด ไม่สูญเสียข้อมูล

ติดตามสิ่งที่สำคัญอย่างแม่นยำสำหรับแต่ละประเภทของงาน ฟีลด์ที่กำหนดเองตามประเภทของงานช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งฟีลด์ข้อมูลให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่เฉพาะเจาะจงได้ ทำให้ทุกทีมได้รับบริบทที่ต้องการ โดยไม่ทำให้ทุกคนต้องรับภาระกับรายละเอียดที่ซับซ้อนเกินไป

อนาคตของการทำงาน ส่งมอบวันนี้

ClickUp 4.0 คือที่ที่การทำงานรู้สึกไม่มีความยุ่งยากอีกต่อไป ทุกงาน ทุกขั้นตอนการทำงาน ทุกการสนทนา ตอนนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ใช้งานง่ายมาก

คุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเปิดแถบด้านข้าง ครั้งแรกที่คุณถามคำถามกับ Brain ครั้งแรกที่ทีมของคุณเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยไม่พลาดจังหวะ

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประสิทธิภาพมาบรรจบกับความเป็นไปได้ และทั้งบริษัทของคุณเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียว

เขาวงกตหายไปแล้ว ยินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งการหลอมรวม ยินดีต้อนรับสู่ ClickUp 4.0!