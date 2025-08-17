10 แม่แบบออกกำลังกายฟรีใน Notion สำหรับติดตามเป้าหมายฟิตเนสของคุณ

คุณฝัน คุณวางแผน คุณไปถึง จะมีอุปสรรค จะมีผู้สงสัย จะมีข้อผิดพลาด แต่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความเชื่อ ด้วยความมั่นใจ และความไว้วางใจในตัวเองและผู้คนรอบข้างคุณ ไม่มีขีดจำกัด
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการสลับแอปและสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยข้อมูลครึ่งๆ กลางๆ เพื่อบันทึกการออกกำลังกายของคุณ คุณอาจไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกเช่นนี้ แล้วคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตามตารางออกกำลังกายแบบง่ายๆ 3 วันต่อสัปดาห์ หรือผสมผสานการฝึกความแข็งแรง คาร์ดิโอ และการเคลื่อนไหวตลอดทั้งสัปดาห์ เทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
เข้าสู่เทมเพลตการออกกำลังกายของ Notion ซึ่งจัดระเบียบทุกอย่าง—การออกกำลังกาย, จำนวนครั้ง, วันพัก, และการติดตามความก้าวหน้า—ไว้ในที่เดียวที่สะอาดและเรียบร้อย
ผู้เริ่มต้นอาจได้รับประโยชน์จากกฎ '3-3-3' ในขณะที่นักยกน้ำหนักที่มีประสบการณ์มากขึ้นอาจเลือกแบ่งการฝึกเป็นบน/ล่าง หรือผลัก-ดึง-ขา ไม่ว่าจะทางไหน เป้าหมายการออกกำลังกายของคุณไม่จำเป็นต้องถูกฝังอยู่ภายใต้ความยุ่งเหยิง
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตการออกกำลังกาย Notion ฟรีที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเส้นทางการออกกำลังกายของคุณอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังสามารถสำรวจเทมเพลตการออกกำลังกายทางเลือกที่ยอดเยี่ยมจากClickUp แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน!
🔎 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในแอปติดตามสุขภาพตัวแรกบน Apple App Store มีชื่อว่า 'Fit Phone'!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการออกกำลังกายโนชั่นดี?
เทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion ที่ดีจะช่วยให้คุณบันทึกการออกกำลังกาย ติดตามความก้าวหน้า และรักษาความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมของคุณ ควรครอบคลุมทุกส่วนสำคัญของกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณอย่างชัดเจนและสามารถอัปเดตได้ง่าย
- รูปแบบตารางประจำสัปดาห์: มองหาแม่แบบที่จัดตารางการออกกำลังกายตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถทำตามกิจวัตรที่มีโครงสร้างได้อย่างสม่ำเสมอ 💪
- การแท็กกลุ่มกล้ามเนื้อ: เลือกเทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion ที่จัดหมวดหมู่ท่าออกกำลังกายตามกลุ่มกล้ามเนื้อ เพื่อรักษาสมดุลในการฝึกซ้อม 🏋️
- คลังแบบฝึกหัด: ค้นหาเทมเพลตที่มีรายการท่าออกกำลังกายพร้อมคำแนะนำและจุดสังเกตในการทำท่า 💪
- ตัวติดตามการออกกำลังกาย: เลือกเทมเพลตที่บันทึกเซ็ต, จำนวนครั้ง, และน้ำหนักสำหรับทุกเซสชั่นเพื่อติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลา 🏋️
- การตรวจสอบความคืบหน้า: เลือกใช้เทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion ที่มีส่วนสำหรับบันทึกขนาดร่างกาย, สถิติส่วนตัว (PRs), หรือรูปภาพ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง 💪
- ตัวติดตามวันพัก: เลือกเทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion ที่ช่วยให้คุณวางแผนวันพักฟื้นเพื่อไม่ให้ฝึกหนักเกินไปหรือสูญเสียแรงจูงใจ 🏋️
- ส่วนการวางแผนมื้ออาหาร: ตัดสินใจเลือกแม่แบบที่จัดระเบียบโภชนาการของคุณเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการออกกำลังกายของคุณ 💪
- บล็อกเทมเพลตที่คัดลอกได้: ใช้เทมเพลตที่คัดลอกกิจวัตรได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกสัปดาห์ 🏋️
- การผสานรวมกับตัวติดตามนิสัย: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion ที่ซิงค์การออกกำลังกายกับนิสัยประจำวันเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ 💪
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตลาด 'สมาร์ทแบนด์' คาดว่าจะเติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2024 ถึง 2029 เพิ่มขึ้นเกือบ28% ในรายได้ทั่วโลก
10 แม่แบบออกกำลังกายฟรีใน Notion สำหรับเป้าหมายฟิตเนสของคุณ
Notion ทำให้การนำโครงสร้างมาสู่กิจวัตรการออกกำลังกายของคุณเป็นเรื่องง่าย—หากคุณใช้เทมเพลตที่ถูกต้อง นี่คือ 10 เทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion ที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การแบ่งกลุ่มการฝึกความแข็งแรงไปจนถึงบันทึกโภชนาการ
1. แม่แบบชาเลนจ์อาหารสุขภาพ 21 วัน Notion
เทมเพลตท้าทายมื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 21 วันด้วย Notion เน้นการรับประทานอาหารอย่างมีโครงสร้างและการติดตามการดื่มน้ำเพื่อช่วยเพิ่มพลังงาน ความชัดเจน และผลลัพธ์ทางร่างกาย เทมเพลตวางแผนการออกกำลังกายด้วย Notion นี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่การออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการปรับสิ่งที่ให้พลังงานแก่การออกกำลังกายด้วย
เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการบันทึกอาหารเป็นเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมการติดตามอารมณ์และความคืบหน้าเพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนเพิ่มเติม แผนภูมิจะตอบสนองต่อพฤติกรรมของคุณ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องหมกมุ่นกับตัวเลข
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกมื้ออาหารและปริมาณน้ำที่ดื่มในแต่ละวันในแดชบอร์ดที่ชัดเจน
- ติดตามการบริโภคสารให้ความหวานที่ผ่านการแปรรูปผ่านกราฟแบบไดนามิก
- ทบทวนพฤติกรรมการกินโดยใช้คำถามกระตุ้นการเขียนในสมุดบันทึกที่มีมาให้
- เชื่อมโยงโภชนาการกับพลังงานและรูปแบบอารมณ์
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการยกระดับการออกกำลังกายของตนด้วยการให้ความสำคัญกับโภชนาการและการวางแผนมื้ออาหาร อย่างจริงจังภายใน Notion
2. แม่แบบติดตามสุขภาพและแคลอรี่ (CICO) ของ Notion
เทมเพลตติดตามสุขภาพและแคลอรี่ (CICO) ของ Notion ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยระบบบันทึกประจำวันและรายสัปดาห์ที่เรียบง่าย แสดงให้เห็นว่าการบริโภคของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายอย่างไร
ไม่มีฐานข้อมูลอาหารที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เร็วยิ่งขึ้นหากคุณรู้ปริมาณสารอาหารที่ต้องการหรือใช้เครื่องคำนวณภายนอกอยู่แล้ว มันสะอาด รองรับด้วยคณิตศาสตร์ และออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ แดชบอร์ดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยใช้สูตรคำนวณ ดังนั้นคุณจะทราบสถานะของคุณเสมอเมื่อสิ้นสุดวัน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกมื้ออาหารและแคลอรี่ทุกวันโดยไม่รก
- ตั้งเป้าหมายการบริโภคประจำสัปดาห์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของคุณ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักโดยใช้บันทึกประจำสัปดาห์
- ใช้ระบบที่มีสูตรคำนวณเพื่อลดเวลาในการติดตาม
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการตัวติดตามแคลอรี่แบบมินิมอลที่เน้นการลดหรือเพิ่มน้ำหนัก โดยไม่มีความวอกแวกที่ไม่จำเป็น
3. แม่แบบความท้าทายแบบนุ่มนวล Notion 75
เทมเพลต Notion 75 Soft Challenge ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการความสม่ำเสมอมากกว่าความวุ่นวาย ออกแบบมาสำหรับ 75 Soft Challenge โดยเฉพาะ มอบรูปแบบที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อช่วยให้คุณสร้างวินัยประจำวันในการออกกำลังกาย การดื่มน้ำ การอ่านหนังสือ และโภชนาการ
แดชบอร์ดสะอาด สามารถปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อให้คุณรับผิดชอบต่อตัวเองด้วยรายการตรวจสอบประจำวันและการทบทวนประจำสัปดาห์ ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่สนับสนุนเส้นทางการออกกำลังกายของคุณ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกการออกกำลังกายประจำวัน, อาหาร, การดื่มน้ำ, และนิสัยการอ่าน
- ติดตามน้ำหนัก, ก้าว, และการบรรลุเป้าหมายในแดชบอร์ดเดียว
- สะท้อนความคิดทุกสัปดาห์ด้วยคำถามกระตุ้นเพื่อปรับปรุงทัศนคติและแรงจูงใจ
- รักษาความสม่ำเสมอด้วยตัวติดตามการออกกำลังกายแบบมินิมอลและเน้นภาพ
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มุ่งมั่นในการสร้างนิสัยอย่างเป็นระบบ โดยผสมผสานการออกกำลังกาย โภชนาการ และการมีสมาธิทางจิตใจ—ทั้งหมดนี้ใน Notion
4. ตัวติดตามการลดน้ำหนัก Notion – แม่แบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการลดน้ำหนัก Notion Weight Loss Tracker – แม่แบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มอบแดชบอร์ดที่สะอาดตาเพื่อตั้งเป้าหมาย บันทึกน้ำหนักรายวัน ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และรักษาแรงจูงใจผ่านภาพถ่ายความก้าวหน้าและสถิติรายสัปดาห์
มันใช้กราฟที่มีอยู่ในตัวของ Notion เพื่อแปลงข้อมูลที่คุณป้อนให้เป็นแรงบันดาลใจในรูปแบบภาพ ช่วยคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องควบคุมรายละเอียดทุกอย่างอย่างละเอียด
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งเป้าหมายการลดน้ำหนักของคุณออกเป็นเป้าหมายรายวันและรายสัปดาห์
- บันทึกการวัดร่างกาย น้ำหนัก และรูปถ่ายความก้าวหน้าในที่เดียว
- ดูแนวโน้มได้ทันทีด้วยกราฟที่สร้างโดยอัตโนมัติของ Notion
- ลดความสับสนด้วยการบันทึกข้อมูลด้วยปุ่มเดียวผ่านปุ่ม Notion
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่จริงจังกับการติดตามความก้าวหน้าด้วยรูปแบบที่เน้นภาพเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ที่มุ่งเน้นการลดน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกาย
5. แบบฝึกหัด Notion → แม่แบบแพลนเนอร์ + ตัวติดตาม
เทมเพลตการออกกำลังกาย Notion → แผน + ตัวติดตาม เป็นเทมเพลตการออกกำลังกาย Notion ที่แทนที่แอปสามตัวที่แตกต่างกัน มันรวมการติดตามกลุ่มกล้ามเนื้อ การบันทึกความก้าวหน้า และการวางแผนแยกส่วนไว้ในแดชบอร์ดเดียว
ไม่ว่าคุณจะฝึกแบบ push/pull/legs หรือแบบผสมผสานเองก็ตาม การจัดวางนี้ช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่โดยไม่ซับซ้อนเกินไป นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับบันทึกขนาดร่างกาย วิเคราะห์สถิติ และปรับปรุงโครงสร้างการออกกำลังกายของคุณให้ดีขึ้นตามเวลา
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบการออกกำลังกายของคุณตามการแบ่งส่วน วัน และกลุ่มกล้ามเนื้อเป้าหมาย
- บันทึกเซ็ต จำนวนครั้ง และน้ำหนักในการออกกำลังกายในตัวติดตามการออกกำลังกายแบบละเอียด
- บันทึกขนาดร่างกายเพื่อเปรียบเทียบสถิติก่อนและหลัง
- วิเคราะห์ความถี่และปริมาณการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา
เหมาะสำหรับ: นักยกน้ำหนักที่ต้องการแผนการออกกำลังกายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การแบ่งโปรแกรมฝึกซ้อม การติดตามกล้ามเนื้อแต่ละส่วน ไปจนถึงสถิติทางร่างกาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตลาดอุปกรณ์สวมใส่ติดตามสุขภาพมีมูลค่าถึง 22.8 พันล้านดอลลาร์ในปี2024 และผู้ใช้จำนวนมากพึ่งพาเทมเพลตหรือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันเพื่อบันทึกการออกกำลังกาย อาหาร และความก้าวหน้าด้วยตนเอง
6. แม่แบบติดตามน้ำหนักใน Notion
เทมเพลตติดตามน้ำหนักด้วย Notion ช่วยให้คุณจัดการได้อย่างง่ายดาย: ติดตามน้ำหนักของคุณ บันทึกการวัดต่าง ๆ และดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเวลา บรรลุศักยภาพสูงสุดของคุณผ่านภาพถ่ายความก้าวหน้าและการป้อนข้อมูลการวัด ทำให้มีประโยชน์มากกว่าแค่ตัวเลขบนตาชั่ง
หากคุณไม่ต้องการแผนการออกกำลังกายที่ครอบคลุมและต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน อันนี้ตอบโจทย์
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ป้อนน้ำหนักรายวันหรือรายสัปดาห์เป็นกิโลกรัมหรือปอนด์
- อัปโหลดรูปภาพความคืบหน้าของร่างกายในแดชบอร์ดเดียว
- บันทึกการวัดเช่นรอบเอว, รอบอก, และสะโพก
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยภาพที่เข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มุ่งเน้นการติดตามน้ำหนัก—ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงลดหรือเพิ่มน้ำหนัก—และต้องการระบบที่ไม่ยุ่งยากภายใน Notion
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้สัญลักษณ์อีโมจิหรือการเข้ารหัสสีเพื่อแสดงความเข้มข้นของการฝึกซ้อม ระบุวันที่ฝึกเบา ปานกลาง และหนักด้วยสัญลักษณ์หรือแท็กสีที่แตกต่างกัน จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและทำให้เทมเพลตดูไม่น่าเบื่อเหมือนตารางงานในสเปรดชีต
7. เทมเพลตติดตามเส้นทางการลดน้ำหนักของคุณใน Notion
เทมเพลตติดตามเส้นทางการลดน้ำหนักของคุณใน Notion เน้นเฉพาะสิ่งจำเป็น—น้ำหนัก, แคลอรี่, การออกกำลังกาย, และการติดตามความก้าวหน้า—จัดเรียงในรูปแบบที่รู้สึกจัดการได้และสร้างแรงจูงใจ
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการยึดติดกับกิจวัตรประจำวันของตนเองโดยไม่หลงไปกับตัวเลขหรือข้อมูลมากมาย รูปแบบเรียบง่ายและมินิมอล ทำให้การอัปเดตบันทึกของคุณกลายเป็นนิสัย ไม่ใช่ภาระ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกน้ำหนักและปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคในแต่ละวัน
- ตั้งเป้าหมายที่ง่ายและติดตามนิสัยที่สนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้น
- ดูความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามความคืบหน้าโดยรวมด้วยตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการอุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกายที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการลดน้ำหนักในระยะยาวโดยไม่มีความยุ่งยาก
8. แผนการควบคุมอาหารและวางแผนมื้ออาหาร | แม่แบบติดตามปริมาณสารอาหาร
Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายแคลอรี่และมาโครที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นสร้างมื้ออาหารจากการป้อนข้อมูลวัตถุดิบที่คำนวณผลรวมโดยอัตโนมัติ
นี่คือเครื่องคำนวณมาโครที่สะอาดผสานกับเครื่องมือวางแผนมื้ออาหาร คุณสามารถเพิ่มมื้ออาหารได้ ดูสถิติอัปเดตทันที และปรับปริมาณอาหารของคุณได้แบบเรียลไทม์ ยังมีมุมมองรายการช้อปปิ้งเฉพาะเพื่อให้การซื้อของตามแผนของคุณเป็นไปตามแผน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างมื้ออาหารโดยใช้ฐานข้อมูลวัตถุดิบที่กำหนดเองพร้อมมาโคร
- ติดตามโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และแคลอรี่ทั้งหมดในแต่ละวัน
- สร้างรายการช้อปปิ้งแบบไดนามิกที่เชื่อมโยงกับแผนของคุณ
- ติดตามเป้าหมายด้านโภชนาการของคุณและปรับมื้ออาหารขณะเดินทาง
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการวางแผนมื้ออาหารให้ง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของแมโครและแคลอรี่อย่างชัดเจน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อุปกรณ์ติดตามสุขภาพอย่าง Fitbit ขายได้6.6 ล้านเครื่องในปี2023 แต่ยังคงต้องใช้แอปหรือเทมเพลตคู่กันเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนการออกกำลังกายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
9. แม่แบบติดตามสุขภาพและนิสัย Notion
เทมเพลตติดตามสุขภาพและนิสัย Notion ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบันทึกกิจวัตรประจำวัน ยา และอาการต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพและนิสัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้ข้อมูลซับซ้อนหรือรบกวนใจ
เทมเพลตนี้เน้นความเรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการกับกิจวัตรทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย และต้องการความเข้าใจที่ชัดเจนว่านิสัยต่างๆ มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอย่างไร
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามนิสัยสุขภาพประจำวันด้วยมุมมองสถานะแบบภาพ
- ติดตามยาและอาการตลอดหลายสัปดาห์
- สังเกตความสม่ำเสมอของพฤติกรรมผ่านสถิติที่ติดตั้งไว้
- ปรับกิจวัตรประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายสุขภาพในภาพรวม
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่จัดการกิจวัตรการออกกำลังกายควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสุขภาพหรือการแพทย์ และต้องการระบบติดตามนิสัยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากภายใน Notion
10. แม่แบบติดตามน้ำหนักใน Notion
เทมเพลตติดตามน้ำหนักของ Notionลดการติดตามให้เหลือเพียงสิ่งจำเป็น—บันทึกประจำสัปดาห์, การดูภาพรวมรายเดือน, และภาพที่สะอาดตา เพียงกรอกน้ำหนักประจำสัปดาห์ของคุณ และรูปแบบจะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มและรักษาความรับผิดชอบ
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับการใช้งานระยะยาว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงลดน้ำหนัก สร้างกล้าม หรือรักษารูปร่าง นอกจากนี้ โครงสร้างยังสะอาด สามารถทำซ้ำได้ และออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการสร้างนิสัย
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกน้ำหนักของคุณทุกสัปดาห์เพื่อความสม่ำเสมอในระยะยาว
- ติดตามความคืบหน้าเป็นรายเดือนด้วยการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- สังเกตความผันผวนด้วยรูปแบบที่ชัดเจนและสะอาดตา
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายผ่านการออกแบบที่เรียบง่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการตัวติดตามน้ำหนักที่มีโครงสร้างชัดเจนและดูแลง่าย เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเห็นความก้าวหน้าจริงภายใน Notion
ข้อจำกัดของเทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion
แม้ว่าเทมเพลตการออกกำลังกายใน Notion จะมีความหลากหลาย แต่ข้อจำกัดบางประการอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้เป็นเครื่องมือติดตามการออกกำลังกายหรือวางแผนฟิตเนสโดยเฉพาะ:
- ไม่มีตัวจับเวลาออกกำลังกายอัตโนมัติ: คุณสามารถบันทึกเซ็ตและช่วงเวลาพักได้ แต่ไม่มีตัวจับเวลาในตัวที่จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปเซ็ตถัดไป ดังนั้นคุณจะต้องใช้แอปแยกต่างหากสำหรับฟังก์ชันนี้
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจล่าช้าในระหว่างการออกกำลังกาย: บนโทรศัพท์ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และตัวเลือกการสลับอาจโหลดช้าหรือค้างกลางการใช้งาน
- ไม่มีการผสานการทำงานด้านฟิตเนสแบบเนทีฟ: Notion ไม่สามารถซิงค์กับ Apple Health, Google Fit หรืออุปกรณ์สวมใส่ได้ ดังนั้นจำนวนก้าว แคลอรี่ที่เผาผลาญ หรือข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจึงไม่สามารถนำเข้าได้โดยอัตโนมัติ
- แผนภูมิต้องตั้งค่าหรือปรับแต่งด้วยตนเอง: แม้ว่าจะสามารถติดตามข้อมูลได้ทางสายตา แต่บ่อยครั้งจำเป็นต้องใช้สูตรที่กำหนดเองและฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง ซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและอาจเสียหายจากข้อผิดพลาดเล็กน้อย
- ฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด: หากคุณอยู่ในยิมที่มีสัญญาณไม่ดี การแก้ไขอาจไม่ซิงค์อย่างถูกต้องหรือไม่แสดงผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจรบกวนกิจวัตรการบันทึกของคุณ
7 เทมเพลตโน้ตทางเลือกเพื่อช่วยคุณในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดี
หากการขาดระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ หรือประสิทธิภาพบนมือถือของ Notion เป็นอุปสรรคสำหรับคุณ แม่แบบการออกกำลังกายทางเลือกจากClickUpเหล่านี้มอบฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านฟิตเนสของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
1. แม่แบบบันทึกการออกกำลังกาย ClickUp
การติดตามการออกกำลังกายใน Notion มักเกี่ยวข้องกับการสร้างและจัดรูปแบบฐานข้อมูลใหม่ด้วยตนเองอยู่เสมอเทมเพลต ClickUp Exercise Logเป็นโซลูชันที่เรียบง่ายและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น โดยแต่ละรายการการออกกำลังกายจะถูกแปลงเป็นงานโดยอัตโนมัติ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น จำนวนครั้ง จำนวนเซ็ต น้ำหนัก และระยะเวลา ซึ่งช่วยให้สามารถกรองขั้นสูง ติดตามความก้าวหน้า และสรุปรายสัปดาห์ได้—ทั้งหมดในแดชบอร์ดศูนย์กลางเดียว
ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบรายการตามประเภทการออกกำลังกาย (เช่น ความแข็งแรง, คาร์ดิโอ, ความยืดหยุ่น) ติดแท็กเซสชันตามเป้าหมาย (เช่น ความทนทาน, การลดไขมัน) และติดตามความสม่ำเสมอด้วยมุมมองปฏิทินในตัว ไม่เหมือนกับเทมเพลตแบบคงที่เทมเพลตบันทึกการออกกำลังกายนี้มีความยืดหยุ่นเต็มที่รองรับการออกกำลังกายที่เกิดซ้ำ อัปโหลดแบบฟอร์ม และบันทึกบันทึกประสิทธิภาพ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งการแจ้งเตือนและงานที่ต้องทำซ้ำเพื่อสร้างนิสัยการฝึกฝนที่สม่ำเสมอ
- บันทึกการออกกำลังกายแต่ละครั้งด้วยตัวชี้วัด เช่น จำนวนเซ็ต น้ำหนัก และระยะเวลา
- จัดระเบียบการออกกำลังกายโดยใช้แท็กสถานะ เช่น เสร็จแล้ว, พลาด, และต้องทำ
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทิน กระดาน หรือรายการ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานของคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและเทรนเนอร์ที่ต้องการติดตามการออกกำลังกายประจำวันและแนวโน้มความก้าวหน้าในระยะยาว
นี่คือสิ่งที่ Siobhan Wheelan หัวหน้า & ที่ปรึกษา ClickUp ที่ผ่านการตรวจสอบจาก SDW Consulting กล่าวเกี่ยวกับการใช้เทมเพลต ClickUp:
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง โดยมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ (ซึ่ง) ทำให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกันและมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเรา การใช้เทมเพลต ระบบอัตโนมัติ และการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในด้านประสิทธิภาพและการสื่อสาร
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมเราโดยสิ้นเชิง โดยมอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง (ซึ่ง) ทำให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกันและมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของเรา การใช้เทมเพลต ระบบอัตโนมัติ และการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของเราให้เหมาะสมได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในด้านประสิทธิภาพและการสื่อสาร
2. แม่แบบความท้าทายสุขภาพ 75 วันแบบเข้มข้น ClickUp
การท้าทาย 75 Hard ให้สำเร็จต้องการความสม่ำเสมออย่างจริงจัง และ ClickUp ช่วยให้การบรรลุเป้าหมายนี้ง่ายขึ้น.เทมเพลต ClickUp 75 Hard Wellnessประกอบด้วยรายการตรวจสอบรายวันสำหรับเกณฑ์การท้าทายทั้งหมด: การออกกำลังกายสองครั้ง, การอ่าน, การดื่มน้ำ, การยึดถืออาหาร, และรูปถ่ายความคืบหน้า. ต่างจากตารางที่เคร่งครัดของ Notion, การตั้งค่านี้ช่วยให้การอัตโนมัติ, การแจ้งเตือน, และการติดตามที่เหมาะกับมือถือ.
ทุกวันถูกจัดโครงสร้างเป็นงานที่มีงานย่อยในตัว การติดตามนิสัย และตัวนับลำดับความสำเร็จแบบภาพ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณบันทึกการสะท้อนความคิด โภชนาการ และความสำเร็จส่วนตัว ในขณะที่สถานะทำให้ง่ายต่อการมองเห็นลำดับและความขาดหาย ทุกอย่างถูกจัดระเบียบเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หลุดออกจากเส้นทาง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามอัตราการสำเร็จหลักสูตร, บันทึกเวลา, และบันทึกการสะท้อนคิด, ช่วยรักษาวินัยตลอด 75 วัน
- ดูสถิติความท้าทายและความคืบหน้าในการทำสำเร็จในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- ตั้งเป้าหมายประจำวันสำหรับการออกกำลังกาย, อาหาร, และเป้าหมายทางจิตใจ, และใช้บอร์ดภาพและแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณ
- ใช้การแจ้งเตือนจากแอปมือถือเพื่อให้ทันเป้าหมายได้ทุกที่
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่เข้าร่วม 75 Hard หรือความท้าทายด้านฟิตเนสแบบองค์รวมที่คล้ายกัน ซึ่งต้องการความสม่ำเสมอในกิจวัตรประจำวัน
3. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการรายวันของ ClickUpไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการจัดการงานเท่านั้น—แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างโครงสร้างให้กับกิจวัตรการออกกำลังกายประจำวัน แม้ว่าจะไม่ได้เน้นเฉพาะการออกกำลังกาย แต่เทมเพลตนี้ผสมผสานการติดตามนิสัยเข้ากับการจัดตารางเวลาแบบแบ่งช่วงเวลา สร้างกรอบการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการฝึกซ้อม การรับประทานอาหาร การฟื้นฟูร่างกาย และการฝึกฝนด้านจิตใจ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนวันของคุณเป็นช่วงๆ: การออกกำลังกาย, มื้ออาหาร, ช่วงโฟกัส, และการฟื้นฟู
- ติดตามชัยชนะรายวันและกิจวัตรสุขภาพประจำในแดชบอร์ดเดียว
- รับการแจ้งเตือนสำหรับงานต่างๆ เช่น การยืดเหยียด การเขียนบันทึก หรือการรับประทานโปรตีน
- สร้างวินัยระยะยาวด้วยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและคะแนนพฤติกรรม
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการมีกิจวัตรประจำวันเพื่อสุขภาพอย่างเป็นระบบหรือพัฒนาสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคล
4. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามนิสัยสุขภาพระยะยาว เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ และความสำเร็จด้านความยืดหยุ่นทางจิตใจ ในขณะที่ผู้ใช้ Notion อาจต้องจัดการฐานข้อมูลหลายชุดที่ไม่เชื่อมโยงกัน ผู้ใช้ ClickUp สามารถติดตามความฟิต ทัศนคติ การเรียนรู้ และความก้าวหน้าของเป้าหมายทั้งหมดได้ในที่เดียว
ด้วยช่องต่างๆ เช่น 'ชัยชนะและความสำเร็จ' และ 'เป้าหมายการเรียนรู้' คุณจะได้รับความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าซึ่งขยายไปไกลกว่าสิ่งที่จับต้องได้ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาว เป้าหมายระยะ 30, 60 และ 90 วัน รวมถึงการสร้างนิสัย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบแนวคิดและการสะท้อนสุขภาพควบคู่กับบันทึกการฝึกอบรม
- ใช้รอบการทบทวนเพื่อกลับมาตรวจสอบและปรับปรุงกิจวัตรอย่างต่อเนื่อง
- ตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพส่วนบุคคล โภชนาการ หรือการเติบโตทางจิตใจ และติดตามความก้าวหน้าโดยใช้หมุดหมายสำคัญและมุมมองรายไตรมาส
- ใช้การอัปเดตสถานะ เช่น กำลังดำเนินการหรือล่าช้า เพื่อปรับแผน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการผสานการออกกำลังกายเข้ากับการสร้างนิสัย การทบทวนตนเอง และการวางแผนเป้าหมาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ติดตามการฟื้นฟูและการนอนหลับควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย การฟื้นฟูสำคัญพอๆ กับการทำซ้ำ เพิ่มส่วนง่ายๆ เพื่อบันทึกชั่วโมงการนอนหรือระดับความเมื่อยล้า เพื่อให้คุณสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อใดควรผ่อนเบาหรือเมื่อใดที่คุณพร้อมที่จะผลักดันให้หนักขึ้น
5. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกิจวัตรสุขภาพที่ยั่งยืน—ไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดร่างกายทุกวัน การนับจำนวนก้าว การรักษาระดับน้ำในร่างกาย หรือการฝึกสติ มันเปลี่ยนแผนการออกกำลังกายของคุณให้เป็นแดชบอร์ดแบบเกม ที่นิสัยต่างๆ ถูกจัดรหัสสี กำหนดเวลา และสะท้อนให้เห็นทุกสัปดาห์
เทมเพลตนี้ใช้ภาพที่ชัดเจน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น "10,000 ก้าว" และ "ดื่ม 64 ออนซ์") และสถานะเปิดและเสร็จสิ้นที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้คุณติดตามความสม่ำเสมอของนิสัยโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป ต่างจากเทมเพลตของ Notion, ClickUp อนุญาตให้คุณกำหนดนิสัยแต่ละอย่างเป็นงานที่เกิดขึ้นซ้ำ, สร้างระบบอัตโนมัติ (เช่น งานรางวัลหรือการกระตุ้นเมื่อถึงเป้าหมาย) และประเมินการปฏิบัติตามด้วยแผนภูมิความก้าวหน้า
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างตัวติดตามวินัยที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมแท็กและคะแนน
- ตั้งค่าและติดตามนิสัยด้านสุขภาพหรือประสิทธิภาพการทำงานประจำวันด้วยตัวเลือกที่ง่ายต่อการเปิด-ปิด
- สร้างภาพความก้าวหน้าโดยใช้ช่องข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น จำนวนก้าวหรือปริมาณน้ำที่ดื่ม
- สร้างและจัดระเบียบนิสัยเล็กๆ ตามลำดับความสำคัญหรือหมวดหมู่โดยใช้ป้ายกำกับที่กำหนดเอง
เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันติดตามนิสัยที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้เห็นภาพและรับผิดชอบต่อกิจวัตรด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง
6. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อการวางแผนภาพรวม แม้ว่าจะสร้างขึ้นเพื่อการติดตามเป้าหมายทั่วไป แต่ก็ยังเหมาะสำหรับเป้าหมายด้านฟิตเนสระยะยาว เช่น การวิ่งมาราธอน การลดน้ำหนักให้ได้ตามเป้าหมาย หรือการฝึกฝนโปรแกรมที่ซับซ้อนจนเชี่ยวชาญ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายประจำปีได้โดยการแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ กำหนดจุดสำคัญ และติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองต่างๆ รวมถึงแผนงานแบบแกนต์และปฏิทิน คุณไม่ได้แค่บันทึกการออกกำลังกายเท่านั้น—คุณกำลังวางแผนปีอย่างมีเป้าหมาย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพหรือการออกกำลังกายประจำปีที่มีผลลัพธ์ที่วัดได้
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานที่สามารถทำได้ในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญและกำหนดเวลาด้วยมุมมองปฏิทินและแกนต์
- ติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนโดยใช้แดชบอร์ดในตัว
เหมาะสำหรับ: ผู้ตั้งเป้าหมายที่ชอบการวางแผนแบบมีโครงสร้างและรายไตรมาส เพื่อรักษาความมุ่งมั่นในการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีตลอดทั้งปี
7. แม่แบบเป้าหมายประจำวันของ ClickUp
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดโครงสร้างวันของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการออกกำลังกายเล็กๆ น้อยๆเทมเพลตเป้าหมายประจำวันของ ClickUpมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อรักษาสมาธิและติดตามสิ่งที่สำคัญจริงๆ—ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย 20 นาที การติดตามการดื่มน้ำ หรือการบรรลุเป้าหมายการเดินในแต่ละวัน
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายสุขภาพที่ใหญ่กว่าออกเป็นการกระทำรายวัน ติดตามสิ่งที่ทำไปแล้ว และทบทวนงานที่ทำในตอนท้ายของวันโดยใช้สถานะที่มีอยู่ในระบบ เช่น 'ต้องทำ', 'ทบทวนแล้ว', และ 'เสร็จสิ้น' ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการทำให้ชัยชนะเล็กๆ มองเห็นได้ชัดเจน โดยแต่ละรายการจะเน้นที่เป้าหมายการฝึกในวันเดียว ความสำเร็จทางความคิด เป้าหมายทางโภชนาการ และบันทึกการเคลื่อนไหว
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเป้าหมายรายวันที่วัดผลได้เกี่ยวกับสุขภาพ ความฟิต หรือกิจวัตรประจำวัน
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ
- จัดระเบียบงานและแนวคิดในมุมมองต่างๆ เช่น รายการบันทึกและบันทึกประจำวัน
- ตรวจสอบและปรับลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วผ่านมุมมองบอร์ดหรือรายการ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ทำงานเพื่อสร้างแรงผลักดันประจำวัน, วินัย, และการเสริมสร้างสิ่งที่ดีในเส้นทางการฝึกอบรมของตน
เพิ่มโครงสร้างให้กับกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตของ Notion เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว—แต่หากคุณกำลังมองหาการทำงานอัตโนมัติมากขึ้น ประสิทธิภาพบนมือถือที่ดีกว่า และการควบคุมในระดับงานClickUpคือการอัปเกรดที่กิจวัตรของคุณต้องการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกเซ็ตการออกกำลังกาย สร้างแผนโภชนาการ หรือติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวัน ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผน ตั้งแต่การติดตามนิสัยไปจนถึงการตั้งเป้าหมายระยะยาว ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมาย ไม่ใช่แค่ตามกระแส
หากเป้าหมายของคุณคือการรักษาความสม่ำเสมอ มีสมาธิ และสอดคล้องกับแผนการออกกำลังกายของคุณอย่างเต็มที่ ClickUp มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น
ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณ!