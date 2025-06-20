บล็อก ClickUp
15+ ทางลัด Google Calendar เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความเป็นระเบียบ


PraburamGrowth Marketing Manager
20 มิถุนายน 2568

"คุณช่วยนัดประชุมพรุ่งนี้เวลา 10 โมงได้ไหม?" คุณได้รับข้อความนี้จากผู้จัดการของคุณและเปิด Google Calendar แต่ไม่รู้ทำไมคุณอยู่ในมุมมองปี เอ๊ะ? คลิกอีกครั้ง และตอนนี้คุณเปลี่ยนไปอยู่ในมุมมองวาระการประชุมแล้ว (ไม่ช่วยอะไรเลย)

หลังจากคลิกอีกไม่กี่ครั้ง คุณเปิดหน้าจอสร้างกิจกรรม พิมพ์รายละเอียด และกดบันทึก—เพียงเพื่อจะพบว่า คุณได้กำหนดเวลาไว้สำหรับสัปดาห์หน้าแทนที่จะเป็นพรุ่งนี้ ความหงุดหงิดเริ่มเข้ามา!

ก่อนที่คุณจะคลิกด้วยความโกรธจนไปถึงปีหน้า ให้หายใจลึกๆ สักครู่ เราได้ทำให้ทางลัดของ Google Calendar ง่ายขึ้นเพื่อช่วยให้คุณนำทางและจัดตารางกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย! อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีที่คุณสามารถเข้าใจการใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว—และทางเลือกที่ดีที่คุณจะชื่นชอบ!

อะไรคือทางลัด Google Calendar?

ทางลัด Google Calendar คือคำสั่งแป้นพิมพ์ที่ช่วยให้คุณดำเนินการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องคลิกเมาส์หรือเลื่อนเมนูมากมาย เพียงแค่กดแป้นพิมพ์เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง คุณก็สามารถเลื่อนดูปฏิทิน บันทึกข้อมูลกิจกรรม สลับมุมมอง และจัดการงานกำหนดเวลาต่างๆ ได้อย่างสะดวก

ปุ่มลัดเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการจัดการตารางเวลาและการนัดหมาย ตัวอย่างเช่น กด 'C' บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อสร้างกิจกรรมใหม่และเปิดหน้าข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรม

วิธีใช้ทางลัดใน Google ปฏิทิน

ระหว่างเส้นตายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและตารางงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรู้สึกท่วมท้นเป็นเรื่องปกติ นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหนึ่งในแปดคนถึงไม่เคยควบคุมงานของตนได้เลยอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเรียกคืนมันได้ เริ่มต้นด้วยการสำรวจส่วนทางลัดใน Google Calendar ของคุณ

นี่คือรายละเอียด:

1. เปิดใช้งานคีย์ลัดใน Google Calendar

เปิดใช้คีย์บอร์ดลัดก่อนเข้าถึง Google Calendar สำหรับการจัดการงาน:

  • เปิดGoogle ปฏิทิน
  • คลิกที่ ไอคอนรูปเฟือง ที่มุมขวาบน และเลือก เมนูการตั้งค่า
⚙️ ไอคอนเกียร์ใน Google Calendar
  • เลื่อนลงไปที่ส่วน แป้นพิมพ์ลัด ในแถบด้านข้าง
ส่วนของคีย์บอร์ดลัด
  • ไปที่กล่องที่ระบุว่า เปิดใช้งานคีย์ลัด
เปิดใช้งานคีย์ลัด
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายและรอให้ การตั้งค่าบันทึก ปรากฏขึ้น
ป๊อปอัปการบันทึกการตั้งค่า
  • ปิดการตั้งค่าและกลับไปที่ตารางปฏิทินเพื่อเริ่มใช้ทางลัด

อีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถตรวจสอบว่าปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ของคุณเปิดใช้งานอยู่หรือไม่โดยกด Shift + ? (เครื่องหมายคำถาม) รายการชุดปุ่มที่สามารถค้นหาได้จะปรากฏในส่วนปฏิทินของคุณ

คีย์ลัด: คีย์ลัด Google ปฏิทิน

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: นี่คือเทคนิคการใช้ Google Calendar: สร้างกิจกรรมในปฏิทินทันทีโดยพิมพ์ cal. new ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วกด Enter (ไม่ต้องคลิก)!

เนื่องจาก Google Calendar ไม่รองรับการใช้คีย์บอร์ดลัดบนอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถลองทำตามนี้:

1. การใช้คำสั่งเสียงของ Google Assistant

ด้วย Google Assistant คุณสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยคำสั่งเช่น:

  • "เฮ้ Google, จัดการประชุมวันจันทร์เวลา 11 โมงเช้า"
  • "เฮ้ Google, แสดงตารางเวลาของฉันสำหรับวันนี้ให้ฉันดูหน่อย"

นี่เหมาะเมื่อคุณกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันและต้องเพิ่มกิจกรรมในระหว่างการเดินทาง

15+ ทางลัด Google Calendar เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความเป็นระเบียบ

เราได้รวบรวมรายการทางลัดทั้งหมดที่คุณจะต้องใช้เพื่อติดตามวันของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในGoogle Calendar ของคุณ ใช้ตารางนี้เป็นแผ่นโกงสำหรับการจัดการเวลาที่ดีที่สุด:

การกระทำคีย์ลัด Macทางลัด Windows
สร้างกิจกรรมใหม่ (เปิดหน้าข้อมูลกิจกรรม)ซีซี
สร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (เปิดกล่องโต้ตอบกิจกรรมบนปฏิทิน)คำถาม: Qคำถาม: Q
แก้ไขกิจกรรมหลังจากเลือกแล้วหรือเข้าถึงรายละเอียดของกิจกรรมอีอี
บันทึกข้อมูลกิจกรรมคีย์ลัด: คอมมานด์ + SCtrl + S
ยกเลิกหรือลบกิจกรรมลบหรือยกเลิกการบันทึกเหตุการณ์ Zลบหรือยกเลิกการบันทึกเหตุการณ์ Z
กระโดดไปยังวันที่วันนี้ในปฏิทินทีที
ไปยังช่วงวันที่ถัดไปเจ หรือ เอ็นเจ หรือ เอ็น
ย้ายกลับไปยังช่วงวันที่ก่อนหน้าK หรือ PK หรือ P
ไปที่วันที่เฉพาะเจาะจงโดยการป้อนวันที่ด้วยตนเองจีจี
สลับเป็นมุมมองวันเพื่อดูตารางของวันเดียวD หรือ 1D หรือ 1
เปลี่ยนเป็นมุมมองสัปดาห์เพื่อดูกำหนดการทั้งสัปดาห์W หรือ 2W หรือ 2
เปลี่ยนเป็นมุมมองเดือนเพื่อดูตารางงานแบบภาพรวมM หรือ 3M หรือ 3
สลับไปยังมุมมองวาระการประชุมเพื่อดูเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงในรูปแบบรายการA หรือ 6A หรือ 6
สลับเป็นมุมมองรายปีเพื่อดูภาพรวมประจำปีในระดับสูงY หรือ 4Y หรือ 4
เปิดการตั้งค่า Google ปฏิทินเพื่อปรับแต่งตัวเลือกเอสเอส
พิมพ์ปฏิทินของคุณเพื่อใช้งานแบบออฟไลน์หรือแชร์คีย์ลัด: คอมมานด์ + พีCtrl + P
รีเฟรชปฏิทินเพื่อซิงค์กิจกรรมใหม่คีย์ลัด: คอมมานด์ + อาร์Ctrl + R
เปิดแถบค้นหา//

📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า42% ของการขัดจังหวะในการทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

ประโยชน์ของการใช้ทางลัดใน Google ปฏิทิน

หากคุณใช้เวลามากเกินไปในการคลิก, เลื่อน, และค้นหาใน Google Calendar,คีย์ลัดของ Chromeเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการกับงานของคุณ. นี่คือห้าเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์:

  • ประหยัดเวลา: ทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกหรือเลื่อนหน้าจอซ้ำไปมา เพื่อมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญ
  • นำทางได้เร็วขึ้น: สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
  • สร้างกิจกรรมได้ทันที: กดปุ่มเพื่อเริ่มวางแผนกิจกรรม โดยข้ามขั้นตอนหลายขั้นตอน
  • แก้ไขได้ง่าย: จัดตารางใหม่ ลบ หรือแก้ไขกิจกรรมโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเมนู
  • ลดข้อผิดพลาด: หลีกเลี่ยงการคลิกฟีเจอร์ผิด ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดในการจัดตารางเวลาหรือเวลาของกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

🧠 เกร็ดความรู้: ปุ่มลัด Ctrl + C สำหรับการคัดลอก มีมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980กับคอมพิวเตอร์ Apple Lisa! Larry Tesler โปรแกรมเมอร์ของ Apple เป็นผู้คิดค้นปุ่มลัด Cut (X), Copy (C), และ Paste (V) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานใน Windows ด้วย ก่อนหน้านั้น ผู้คนต้องพิมพ์ทุกอย่างใหม่ทั้งหมด—ลองนึกภาพการใช้เครื่องมือใดๆ ในปัจจุบันโดยไม่มีการคัดลอกและวางอย่างรวดเร็ว!

ข้อจำกัดของการใช้ Google Calendar

ผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคนพึ่งพาGoogle Calendar สำหรับการจัดการตารางเวลาส่วนตัวและทีม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของมันเริ่มปรากฏชัดเมื่อความต้องการในการจัดตารางเวลาซับซ้อนขึ้น นี่คือข้อเสียหลัก 7 ประการที่ควรพิจารณา:

  • ไม่มีการพึ่งพาของงาน: คุณไม่สามารถจัดตารางงานใน Google Calendar ให้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันได้ ทำให้การจัดการโครงการและกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างเป็นไปอย่างท้าทาย
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐาน:ไม่เหมือนกับปฏิทิน Google Sheets ที่ไม่ให้คุณเน้นรายละเอียดของกิจกรรม เพิ่มความคิดเห็นในตัว หรือเข้าถึงฟีเจอร์แชทในตัวสำหรับการสนทนา
  • ระบบเตือนความจำที่ไม่ยืดหยุ่น: คุณไม่สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนแบบกลุ่มสำหรับการประชุมที่ต่อเนื่องกันได้ ทำให้เกิดการแจ้งเตือนหลายครั้งแยกกันแทนที่จะเป็นการสรุปแบบรวม
  • ปัญหาการผสานระบบนอกระบบนิเวศของ Google: ความเข้ากันได้กับเครื่องมือปฏิทินหลายตัวเช่น Outlook หรือ Apple Calendar อาจทำให้เกิดปัญหาการซิงค์
  • การจัดการเขตเวลาที่ท้าทาย: กิจกรรมจะไม่ปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเว้นแต่จะตั้งค่าไว้อย่างชัดเจน ทำให้การจัดตารางเวลาสำหรับทีมทั่วโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น
  • ขาดระบบอัตโนมัติในตัว:ระบบอัตโนมัติของ Google Calendarต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับบริการภายนอก เช่น การเปิดใช้งาน API (ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม), Google Apps Scripts และอื่นๆ
  • การปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัด:คุณไม่สามารถปรับแต่งธีม ขนาดตัวอักษร โทนสี หรือเพิ่มรูปภาพใน Google Calendarได้

👀 คุณรู้หรือไม่: 55% ของพนักงานที่ใช้ความรู้พบว่าการมีสมาธิกับงานเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากมีการแจ้งเตือนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar

ในขณะที่ Google Calendar มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์และการแจ้งเตือนเป็นหลักClickUp Calendarได้นิยามคำว่า 'ปฏิทิน' ใหม่ให้เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ครอบคลุม นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาด้วย AI แล้ว ยังรวมการติดตามงานและการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp Calendar
ให้ AI ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมและจัดตารางประชุมของคุณโดยอัตโนมัติบน ClickUp Calendar

ClickUp Calendar สามารถเชื่อมต่อกับ Google Calendar ของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณเข้าร่วมการประชุมทาง Zoom, Google Meet และแม้แต่ Microsoft Teams ได้โดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มClickUp AI Notetakerเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณจดจ่อกับการดำเนินประชุมได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องจดบันทึกมากมาย

ClickUp AI Notetaker: ทางลัดปฏิทิน Google
ให้ ClickUp AI Notetaker สร้างรายการที่ต้องดำเนินการในขณะที่คุณมุ่งเน้นกับการประชุมของคุณ

ส่วนที่ดีที่สุด? เมื่อคุณเสร็จสิ้นการโทรแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้โดยClickUp AI!

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp Calendar คือมันถูกสร้างขึ้นมาในตัว ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อวางแผนงานและการประชุมของคุณ—ทุกอย่างเชื่อมต่อกันในที่เดียว

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถกำหนดเวลาการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Calendar

👀 คุณรู้หรือไม่: 87.9% ของผู้คนรายงานว่าการใช้ClickUp ของทีมของพวกเขาได้นำไปสู่การร่วมมือที่ดีขึ้น

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้,มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการงานและตารางเวลาของคุณได้โดยไม่ต้องสลับแท็บและสูญเสียบริบท

นี่คือวิธีที่มันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น:

  • มุมมองปฏิทินที่ปรับแต่งได้: เลือกจากมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือมุมมองที่กำหนดเอง และใช้ตัวกรองขั้นสูงเพื่อเน้นงานสำคัญและกำหนดเวลา
  • การซิงค์ปฏิทิน Google แบบสองทาง: เปิดใช้งานการผสานรวมปฏิทิน GoogleของClickUpเพื่อจัดตารางการประชุมภายนอกและกำหนดเวลาโครงการภายในให้สอดคล้องกัน
มุมมองปฏิทิน ClickUp: ทางลัดปฏิทิน Google
ใช้การผสานรวมกับ Google Calendar เพื่อจัดการไทม์ไลน์ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
  • การติดตามเวลาแบบบูรณาการ: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้โดยตรงจากมุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบการกระจายงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
  • การแจ้งเตือนงานอัตโนมัติ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อตั้งการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนงาน และทริกเกอร์ เพื่อให้มั่นใจว่างานหรือการประชุมที่สำคัญจะไม่ถูกพลาด
  • ผู้ช่วยจดบันทึก AI ในตัว, สมุดบันทึก และการผสานเอกสาร: แนบ ClickUp AI Notetaker, บันทึกการประชุมหรือโน้ตติดผนัง, เอกสาร หรือรายการที่ต้องทำโดยตรงกับกิจกรรมในปฏิทิน, ลดความจำเป็นในการใช้แอปจดบันทึกแยกต่างหาก
  • สร้างการเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์และงาน: กำหนดว่างานใดต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ เพื่อป้องกันความล่าช้าในกำหนดเวลาของโครงการ

คุณยังสามารถเร่งกระบวนการทำงานใน ClickUp Calendar ได้โดยใช้ClickUp Hotkeys และ Shortcuts เพื่อเปิดใช้งานคีย์ลัด ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน เลือก การตั้งค่า จากนั้นค้นหา การตั้งค่า ในส่วน การตั้งค่า ให้เปิดใช้งาน คีย์ลัด แล้วเลือก บันทึกการตั้งค่า

มุมมองปฏิทิน ClickUp
ควบคุมการตั้งค่าปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อความยืดหยุ่นในมุมมองปฏิทินของ ClickUp

การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก

นี่คือชีทสรุปสำหรับคีย์ลัดของปฏิทิน ClickUp:

ทางลัดระดับโลก

ทางลัดเหล่านี้สามารถใช้ได้จากเกือบทุกที่ใน ClickUp เพื่อนำทางอย่างรวดเร็ว สร้างงาน เปิดฟีเจอร์ และจัดการการแจ้งเตือนด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

การกระทำคีย์ลัด Macทางลัด Windows
ปิดงานที่เปิดอยู่ เอกสาร หรือหน้าต่างโมดัลเอสเคเอสเค
เปิดศูนย์ควบคุมเพื่อค้นหางาน เอกสาร หรือการตั้งค่าคีย์ลัด: คอมมานด์ + คีCtrl + K
กลับไปที่หน้าหลักHH
รีเฟรชและโหลดการแจ้งเตือนล่าสุดพื้นที่พื้นที่
เข้าถึง Notepad ของคุณพี (ตัวอักษร)พี (ตัวอักษร)
สร้างการแจ้งเตือนอาร์อาร์
แสดงหรือซ่อนแถบด้านข้างคำถาม: Qคำถาม: Q
สร้างงานใหม่ทีที

ทางลัดงานและงานย่อย

ทางลัดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานที่รวดเร็วขึ้น

การกระทำคีย์ลัด Macทางลัด Windows
มอบหมายงานให้กับตัวเองเอ็มเอ็ม
สร้างงานย่อยจำนวนมากวางข้อความลงในงานย่อยที่ว่างวางข้อความลงในงานย่อยที่ว่าง
เพิ่มหรือลบออกจากถาดShift + TShift + T
ไปที่งานก่อนหน้าคีย์ลัด: Cmd + Shift + ลูกศรซ้ายCtrl + Shift + ลูกศรซ้าย
ไปยังงานถัดไปคีย์ลัด: Cmd + Shift + ลูกศรขวาCtrl + Shift + ลูกศรขวา

ดูทางลัดการนำทาง

ใช้ทางลัดเหล่านี้เพื่อสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ของ ClickUp เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแดชบอร์ด

การกระทำคีย์ลัด Macทางลัด Windows
ไปที่มุมมองแดชบอร์ดดีดี
ล้างตัวกรองจากมุมมองปัจจุบัน
ไปที่มุมมองบอร์ดBB
ไปที่มุมมองทีมเอ็กซ์เอ็กซ์
ไปที่มุมมองปฏิทินซีซี
ไปที่มุมมองรายการแอลแอล
ค้นหางานภายในมุมมองคีย์ลัด: Cmd + FCtrl + F

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานในสหราชอาณาจักรเสียเวลาถึง15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับสิ่งรบกวน—เพื่อนร่วมงานที่ชอบพูดคุยเป็นสาเหตุถึง 41%

ClickUp ทำให้ปฏิทินเป็นเรื่องง่าย

61% ของผู้คนเข้าร่วมการประชุมมากขึ้นเนื่องจากการทำงานทางไกล อย่างไรก็ตาม การประชุมที่ต่อเนื่องกันทำให้การทำงานในแต่ละวันถูกรบกวน เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิและมุ่งเน้นอย่างลึกซึ้ง พนักงานประสบปัญหาในการมีสมาธิกับงานที่ซับซ้อน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานในระดับผิวเผิน

Google Calendar ช่วยในการวางแผนการประชุมเท่านั้น ไม่ช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็น คุณต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือจัดตารางเวลา ClickUp นำเสนอการจัดตารางเวลาที่อิงตามตารางเวลาที่เป็นจริงของคุณ

แพลตฟอร์มนี้ยังมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และการจัดการงานที่ใช้งานง่ายในพื้นที่ศูนย์กลาง คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา, จัดการ, และทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีการโทรติดต่อที่ไม่สิ้นสุด

แล้วทำไมต้องพอใจแค่จำทางลัดใน Google Calendar ล่ะ?

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อควบคุมเวลาของคุณ, โครงการ, และอื่น ๆ!