วิธีใช้ AI สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

14 มิถุนายน 2568

การมีส่วนร่วมของพนักงานมักจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก

ในความเป็นจริง งานวิจัยของ Gartner HR ยังแสดงให้เห็นว่า70% ของพนักงานรู้สึกไม่ผูกพันกับองค์กรเนื่องจากข้อเสนอแนะของพวกเขาถูกมองข้าม ความขาดการเชื่อมโยงนี้สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน การรักษาพนักงาน และความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจ

การสื่อสารภายใน หรือที่เรียกว่าการสื่อสารภายในองค์กร สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญได้ที่นี่ แต่จะไม่สามารถทำได้หากปราศจากข้อมูลเชิงลึก ข้อมูล และการสนับสนุนที่เหมาะสม

นี่คือจุดที่ AI ในการสื่อสารภายในองค์กรเข้ามามีบทบาท ตั้งแต่การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานไปจนถึงการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ AIกำลังช่วยให้ผู้สื่อสารภายในองค์กรสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่น่าสนใจและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจกรณีการใช้งาน AIและวิธีที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงการสื่อสารภายในองค์กร กรณีการใช้งานที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขช่องว่างในการสื่อสาร และความท้าทายสำคัญที่ควรตระหนัก

วิธีที่ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพคือการรักษาให้พนักงานของคุณเชื่อมต่อ ได้รับข้อมูล และมีส่วนร่วมอยู่เสมอ แต่เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คุณต้องมองให้ไกลกว่าการอัปเดตประจำวัน—คุณต้องจับตาดูพลวัตภายในขององค์กรของคุณ และแนวโน้มการสื่อสารในวงกว้างด้วย

ซึ่งหมายถึงการเข้าใจความรู้สึกของพนักงาน การติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม และการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความต้องการในการสื่อสาร. สิ่งนี้มีผลกระทบต่อทุกสิ่ง ตั้งแต่การประสานงานของผู้นำไปจนถึงการร่วมมือในทีม.

กุญแจสำคัญคือการรวบรวมข้อมูล, ระบุรูปแบบ, และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. เมื่อคุณทำเช่นนั้น, คุณจะสื่อสาร, กระตุ้นการมีส่วนร่วม, และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ.

แต่ถ้าธุรกิจสามารถเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นการกระทำและทำได้เร็วขึ้นล่ะ?

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้ามาเป็นผู้ช่วยที่สมบูรณ์แบบที่นี่เพื่อดำเนินการงานอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น พร้อมกับการสื่อสารที่ชัดเจนและมีผลกระทบ นี่คือวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นมนุษย์สามารถช่วยเหลือคุณได้:

  • การเรียนรู้ของเครื่อง: สกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากรูปแบบการสื่อสารของพนักงาน เช่น ระดับการมีส่วนร่วม แนวโน้มของข้อเสนอแนะ และการบริโภคข้อมูล
  • การสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์: ทำนายความต้องการในการสื่อสารของพนักงาน คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และทำนายผลกระทบของโครงการ
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): ให้การสนับสนุนทันทีผ่านแชทบอทและผู้ช่วยเสมือน ตอบคำถามของพนักงานและส่งมอบการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • การวิเคราะห์ความรู้สึก: ติดตามความคิดเห็นของพนักงานและตรวจสอบช่องทางการสื่อสารเพื่อประเมินความกังวลและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
  • การวิเคราะห์สถานการณ์: จำลองสถานการณ์การสื่อสาร เช่น การเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือวิกฤต เพื่อช่วยวางแผนกลยุทธ์เชิงรุก

👀 คุณรู้หรือไม่? คนรุ่นมิลเลนเนียล โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปีเป็นผู้นำในการนำ AI มาใช้ในสถานที่ทำงาน โดยมีถึง 62% ของกลุ่มนี้ที่มีทักษะ AI ขั้นสูง ในทางตรงกันข้าม แม้ว่าคนรุ่น Gen Z (อายุ 18-24 ปี) จะแสดงความคุ้นเคยที่เพิ่มขึ้น แต่มีเพียง 50% เท่านั้นที่อ้างว่ามีความเชี่ยวชาญด้าน AI ในระดับสูง กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีอัตราการยอมรับต่ำที่สุด โดยมีเพียง 22% เท่านั้นที่รายงานว่ามีทักษะการใช้ AI อย่างมีนัยสำคัญ

วิธีใช้ AI สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร

เมื่อถูกถามว่าทำไมพวกเขาถึงรู้สึกไม่มีส่วนร่วมพนักงานคนหนึ่งยอมรับว่า"โดยทั่วไปแล้ว ข้าพเจ้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องค้นหาข้อมูลเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่แน่ใจว่าจะถามใครดี"

เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารภายในและเพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน นี่คือกรณีการใช้งาน AI ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:

1. การแนะนำและฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

นอกเหนือจากการรวบรวมทรัพยากรเพียงอย่างเดียว ทีมของคุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้มากขึ้น AI สามารถปรับแต่งเอกสารการปฐมนิเทศและโมดูลการฝึกอบรมโดยวิเคราะห์โปรไฟล์ของพนักงานใหม่เพื่อให้ตรงกับบทบาทและแผนกของพวกเขา

ซึ่งหมายความว่าพนักงานใหม่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับงานได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปรับตัว และรู้สึกมีส่วนร่วมตั้งแต่วันแรก

📌 ตัวอย่าง: พนักงานสามารถถามแชทบอทว่า 'ฉันจะขอลาหยุดได้อย่างไร?' และได้รับคำแนะนำทันทีพร้อมลิงก์ไปยังแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ClickUp Brain
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp สามารถให้คำตอบทันทีจากทุกที่ในพื้นที่ทำงานและจากแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ

2. ข่าวสารและอัปเดตภายในอัตโนมัติ

ประกาศของบริษัท, การอัปเดตโครงการ, และข่าวสารในอุตสาหกรรมอาจดูน่าเบื่อ. อย่างไรก็ตาม, ฟีดข้อมูลส่วนตัวสำหรับพนักงานช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องรู้สึกถูกท่วมท้น, ทำให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ.

📌 ตัวอย่าง:ทีมขายสามารถใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวและให้ AI ส่งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบสรุปประจำวันโดยอัตโนมัติ

AI CatchUps ClickUp Brain
ติดตามการสนทนาที่พลาดไปในช่องแชทของคุณด้วย ClickUp Brain

3. การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อเสนอแนะของพนักงาน

ใช้เครื่องมือ AI เพื่อวิเคราะห์แบบสำรวจพนักงาน แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ และแม้กระทั่งโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภายในองค์กร เพื่อประเมินความรู้สึกของพนักงาน AI สามารถตรวจจับประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และแม้แต่โทนของข้อเสนอแนะ ช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่พนักงานคิดอยู่จริง ๆ

มันกลายเป็นเครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยให้สามารถดำเนินการเชิงรุกและชี้แจงขวัญกำลังใจของพนักงานได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

📌 ตัวอย่าง: หาก AI ตรวจพบการเพิ่มขึ้นของความรู้สึกเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายใหม่ของบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการกับข้อกังวลได้อย่างรวดเร็วผ่านข้อความส่วนบุคคลและการปรับเปลี่ยนนโยบาย

ClickUp Brain
ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าโดยการวางลิงก์จากแอปที่เชื่อมต่อใด ๆ เช่น Google Sheet หรือไฟล์ Excel ลงใน ClickUp Brain

4. แชทบอทภายในที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสนับสนุนทันที

นักสื่อสารภายในสามารถใช้แชทบอท AI เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยของพนักงานได้ แชทบอทเหล่านี้ให้การสนับสนุนทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ลดภาระของทีมสนับสนุนและรวบรวมสื่อการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว

การหาวิธีที่จะสร้างผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแท้จริงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สำคัญหลายประการ

รับคำตอบทันทีจากตัวแทน AI Autopilot ใน ClickUp Chat

5. แคมเปญการสื่อสารที่มุ่งเป้าเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วย AI สามารถแบ่งกลุ่มพนักงานตามบทบาท แผนก และความชอบในการสื่อสาร เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับข้อความที่ตรงเป้าหมายในช่วงการเปลี่ยนแปลงขององค์กร นอกจากนี้ยังสามารถติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงข้อความและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ

📌 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังนำระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานใหม่มาใช้ AI สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับข้อเสนอแนะในอดีตของพนักงานและระบุผู้ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง จากนั้น AI สามารถส่งข้อความส่วนตัวเพื่อแก้ไขข้อกังวลของพวกเขาและเน้นย้ำถึงประโยชน์ของระบบใหม่

6. การแปลเนื้อหาและการเข้าถึง

บริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบคลุมมีพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรสูงกว่าถึง 83% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ให้ใช้เครื่องมือแปลภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อแปลข้อความและสร้างคำบรรยายวิดีโอโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคด้านภาษาหรือการเข้าถึง

📌 ตัวอย่าง: บริษัทระดับโลกสามารถใช้ AI เพื่อแปลข้อความในคู่มือพนักงานเป็นหลายภาษาโดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ คำบรรยายวิดีโอที่สร้างโดย AI สำหรับวิดีโอการฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าถึงได้

แปลข้อความของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

7. ความรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา

อัลกอริทึม AI การเรียนรู้ของเครื่องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพฐานความรู้ของบริษัท ทำให้พนักงานค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น จากการค้นหาของพนักงาน อัลกอริทึมเหล่านี้ยังสามารถแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเอกสารเพิ่มเติมให้อ่านได้อีกด้วย

กระบวนการนี้จะช่วยปรับปรุงการแบ่งปันความรู้และลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

📌 ตัวอย่าง: หากพนักงานหลายคนค้นหา 'นโยบายการทำงานทางไกล' AI สามารถเน้นเอกสารนั้นและแนะนำบทความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมดุลชีวิตการทำงานและเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกล

นโยบายการค้นหาสมองของ ClickUp
ค้นหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงาน การอัปเดตนโยบาย และทรัพยากรได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

8. การวิเคราะห์และส่งมอบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ระบบ AI สามารถวิเคราะห์ปริมาณการประเมินผลการปฏิบัติงานจำนวนมากได้ ระบบช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาและประเมินการมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อระบุรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้ ระบบนี้ยังสามารถแนะนำโอกาสในการพัฒนาตามจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย

นำสิ่งเหล่านี้มารวมกัน แล้วคุณจะได้การจัดการประสิทธิภาพและการพัฒนาพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น

📌 ตัวอย่าง: AI สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่งและสร้างรายงานสรุปที่เน้นจุดแข็งของพนักงานในการบริหารโครงการและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในการสื่อสาร

ClickUp Brain สร้างความคิดเห็น
ดึงข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและสร้างรายงานข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาได้อย่างง่ายดายด้วย AI

การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร

เกือบ 60% ของผู้นำระดับ Cพบว่าการปรับกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเป็นเรื่องท้าทาย ขณะที่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้นำธุรกิจยอมรับว่าพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญ

การขาดการเชื่อมโยงนี้อาจส่งผลเสียต่อองค์กร แต่การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วย AI สามารถพลิกสถานการณ์ได้โดยการติดตามความคิดเห็นและแนวโน้มการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่เหมาะสม บริษัทสามารถรับมือกับปัญหาได้ล่วงหน้า ปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสม และเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยรวมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ลงทุนใน AI ที่เชื่อมต่อซึ่งรวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว

สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในองค์กร ผู้ช่วยอัจฉริยะอย่างClickUp Brainสามารถเปลี่ยนเกมในการทำงานที่ต้องทำซ้ำๆ ปรับปรุงการเข้าถึงความรู้ และเพิ่มการมีส่วนร่วม

มันคือสูตรลับสำหรับกลยุทธ์การสื่อสารในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ระบบAI ที่เชื่อมต่อนี้คือศูนย์กลางหลักที่ผสานรวมกับเครื่องมือในที่ทำงานและฐานความรู้ได้อย่างราบรื่น มันมีคุณสมบัติเช่น:

1. คำตอบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับพนักงาน

แทนที่จะรอการตอบกลับจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายไอที พนักงานสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท ยอดคงเหลือของวันลาพักร้อน สถานะของโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย Brain จะค้นหาข้อมูลจากพื้นที่ทำงานและวิกิของบริษัทที่เก็บไว้ภายในแพลตฟอร์มเพื่อดึงคำตอบที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง และแม้แต่ไฟล์สำหรับคำถามของคุณ

สรุป: คุณสามารถถามคำถามโดยใช้ฟีเจอร์ Ask AI ได้ทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าจะทำอะไร!

คลิกอัพ เบรน เพื่อค้นหาจุดคอขวดของทรัพยากร
ใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาคอขวดของทรัพยากรโดยการตรวจสอบงาน เอกสาร และการอัปเดตในพื้นที่ทำงานของคุณ

📌 ตัวอย่าง: พนักงานใหม่ต้องการทราบรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับการส่งรายงานฉบับสุดท้าย แทนที่จะส่งอีเมลถึงหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการ พวกเขาถาม ClickUp Brain และได้รับคำตอบที่ถูกต้องและทันทีตามแนวทางของบริษัท

2. บันทึกการประชุมอัตโนมัติ, สรุป, และรายการที่ต้องดำเนินการ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
สร้างบันทึกการประชุม, สร้างสรุปสำหรับบันทึกการประชุมหรือการอัปเดตโครงการด้วย ClickUp AI Notetaker

การประชุมส่วนใหญ่ของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายอย่าง—การประชุมทางโทรศัพท์บน Zoom, บันทึกใน Google Docs หรือ Notion, และการติดตามงานในแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp หรือ Asana การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เกิดความยุ่งยาก, รายละเอียดที่ตกหล่น, และงานเพิ่มเติมเพียงเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยการนำการประชุมเข้ามาในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง ด้วยฟีเจอร์การโทรเสียงและวิดีโอในตัว คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ อีกต่อไป

นอกจากนี้ยังมีClickUp AI Notetakerสำหรับบันทึกและสรุปประเด็นสำคัญของการสนทนาแบบเรียลไทม์ เมื่อการประชุมสิ้นสุด ClickUp Brain สามารถช่วยเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพียงแค่ป้อนคำสั่ง ทำให้การเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องง่าย ทุกอย่างจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว เชื่อมต่อโดยตรงกับโครงการและไทม์ไลน์ของคุณ

3. การสร้างและแก้ไขเนื้อหาอย่างชาญฉลาด

ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ผู้จดบันทึก นักวิจัย และนักเขียน ที่มีบริบทของงานทั้งหมดที่คุณทำอยู่แล้ว

แทนที่จะสลับไปมาระหว่างผู้ช่วยเขียน, โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์, และเครื่องมือคำสั่ง AI การมีทุกอย่างในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาและทำให้การทำงานของคุณราบรื่น ด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp Brain's AI Writer ทีมสามารถเขียนข้อความที่ตรงเป้าหมาย, หัวข้ออีเมล, การอัปเดตของบริษัท, หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่ง่าย ไม่ต้องเชี่ยวชาญคำสั่งซับซ้อนหรือค้นหาบริบทก่อน

และเนื่องจากมันถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งส่วนขยายเพิ่มเติมเพียงเพื่อตรวจสอบการสะกดคำหรือปรับแต่งงานเขียนของคุณ AI ที่ผสานรวมไว้ช่วยให้ทุกคนในทีมสามารถเขียนได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ ตรงจุดที่งานเกิดขึ้นจริง

4. รวมการสนทนา, การประกาศ, การโทร, และการอัปเดตของคุณไว้ในที่เดียว

คลิกอัพ แชท
ใช้ ClickUp Chat สำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและรักษาการสนทนาของคุณให้อยู่ในบริบท

ประกาศภายในและการสนทนาของคุณกระจัดกระจายอยู่ในแอป แพลตฟอร์ม และห้องแชทนับร้อยหรือไม่? สิ่งนี้อาจทำให้การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องยากขึ้น

แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป พนักงานสามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และจัดการงานได้ในที่เดียว นั่นคือClickUp Chat ซึ่งช่วยให้การสนทนานำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ClickUp Brain's AI Autopilot Agentsทำงานร่วมกับ ClickUp Chat เพื่อปรับปรุงการสื่อสารโดยไม่สูญเสียบริบท ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain จะสแกนบทสนทนายาวและสร้างสรุปที่กระชับ ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำคำตอบและปรับปรุงข้อความให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถแปลงการสนทนาในแชทให้เป็นงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ช่วยลดการติดตามงานด้วยตนเอง

ClickUp's AI Autopilot Agents ในแชทสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น!

ClickUp Chat ยังช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้นเล็กน้อยผ่าน:

  • สรุปทันที: สรุปบทสนทนายาวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
  • ประเด็นสำคัญ: ดึงจุดสำคัญหรือการตัดสินใจจากการสนทนาโดยอัตโนมัติ
  • สร้างรายการดำเนินการ: เปลี่ยนประเด็นการสนทนาให้กลายเป็นงานหรือการติดตามผลได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว
  • ร่างอย่างรวดเร็ว: ขอให้ AI ช่วยคุณเขียนคำตอบ, การอัปเดต, หรือการติดตามผลได้โดยตรงในแชท

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUpเพื่อค้นหาเอกสาร งาน หรือการสนทนาใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วในทุกแอปการทำงานที่เชื่อมต่อของคุณ เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ แล้ว ClickUp Brain จะดึงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมาให้ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลสำคัญโดยย่อ

5. ผสานการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเข้ากับกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรของคุณ

คลิกอัปคลิปหน้าจอ
บันทึก, ถอดข้อความ, และดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อความแบบไม่พร้อมกันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Clips และ ClickUp Brain

ข้อความวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารข้อมูลอัปเดต แบ่งปันประกาศ หรือให้ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับทีมที่กระจายอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน ข้อความเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามข้อมูลได้ตามความสะดวกของตนเอง โดยไม่พลาดบริบทสำคัญ

ด้วยClickUp Clips การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจะทรงพลังยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้จะถอดเสียงคลิปวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถ ค้นหา ได้ด้วยคำสำคัญหรือช่วงเวลาเฉพาะ เพื่อนร่วมทีมจึงสามารถค้นหาส่วนที่สำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

คลิปจะถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติในศูนย์กลาง และ AI จะช่วยในการตั้งชื่อและจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ไม่ว่าคุณจะรายงานข้อบกพร่องหรือแชร์การอัปเดต คุณสามารถบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ได้ง่าย ๆ และ AI จะสร้างงานจากมันได้ด้วย

นี่เป็นวิธีฉลาดในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้ข้อความของคุณง่ายต่อการอ้างอิงโดยไม่ต้องมีการประชุมเพิ่มเติมหรือการติดตามผลที่ยาวนาน

💟 โบนัส: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการสื่อสารภายในองค์กรของคุณด้วยการผสานรวม LLM หลายตัว (เช่น ChatGPT, Claude หรือ Gemini) เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ผสานกับเครื่องมือค้นหาเว็บที่มีอยู่เพื่อระดมความคิด วิจัย และสร้างเนื้อหา—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างอีเมล วิเคราะห์ข้อมูล หรือวางแผนโครงการ คุณสามารถสลับระหว่างโมเดลและผลการค้นหาได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดจากแต่ละเครื่องมือ ✨

แซมานธา เดนเกต, ผู้จัดการโครงการอาวุโส ที่ Diggs, ได้จัดโครงสร้างการสื่อสารของพวกเขาด้วย ClickUp:

ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถพูดคุยและทำงานร่วมกันภายในงานนั้นได้

ความท้าทายและข้อควรพิจารณาในการนำ AI มาใช้ในด้านการสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กรด้วย AI ฟังดูเหมือนจะสามารถแก้ไขปัญหาการสื่อสารทั้งหมดในที่ทำงานได้ อย่างไรก็ตาม มันก็มาพร้อมกับปัญหาที่ท้าทายไม่น้อยเช่นกัน

ก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการเหล่านี้ ให้ความสนใจกับอุปสรรคเหล่านี้และปรับแก้แนวทางแก้ไข:

1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ประมาณ50% ของพนักงานชาวอเมริกันกังวลเกี่ยวกับความไม่ถูกต้อง และ 40% กังวลเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อนำมาใช้ generative AI ในการสื่อสารภายในองค์กร

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ องค์กรต้อง:

  • รับรองการปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น GDPR หรือ CCPA เพื่อปกป้องข้อมูลของพนักงาน
  • ดำเนินการเข้ารหัสและควบคุมการเข้าถึง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • โปร่งใส กับพนักงานเกี่ยวกับวิธีที่ AI ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารของพวกเขา

2. การต่อต้านการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

ตามรายงานระบุว่า70% ของพนักงานต้องการการอัปเกรดทักษะเพื่อใช้ประโยชน์จาก AI ในกระบวนการทำงานของพวกเขา แน่นอนว่าช่องว่างนี้ทำให้พวกเขารู้สึกกลัวเกี่ยวกับความมั่นคงในงาน ความไม่มั่นใจในความน่าเชื่อถือ และความไม่สบายใจกับการทำงานอัตโนมัติ เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนผ่าน บริษัทสามารถ:

  • สื่อสารบทบาทของ AI ในฐานะเครื่องมือสนับสนุน ไม่ใช่การทดแทนการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
  • ให้การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นวิธีที่ AI สามารถทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขาง่ายขึ้น (ภายในระบบนิเวศของ ClickUp คุณสามารถใช้ClickUp Universityสำหรับการฝึกอบรม)
  • รวบรวมความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการใช้งาน AI

👀 คุณรู้หรือไม่? 78% ของพนักงานรายงานว่าการมีโอกาสร่วมเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนงานของพวกเขา

3. การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่

หนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดของความวุ่นวายในการสื่อสารคือช่องทางการสื่อสารที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย. เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ให้เลือกใช้แพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวพร้อมการผสานการทำงานที่หลากหลาย.

ตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อ ClickUpสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในที่ทำงานมากกว่า 1,000 รายการ

เพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น:

  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ที่มีความเข้ากันได้กับ API ซึ่งเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
  • ดำเนินการโครงการนำร่อง ก่อนการนำไปใช้ในวงกว้าง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการบูรณาการ
  • ติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่า AI ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพิ่มความซับซ้อนในการสื่อสาร

แนวโน้มในอนาคตของปัญญาประดิษฐ์และการสื่อสารภายในองค์กร

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บทบาทของ AI ในการสื่อสารภายในองค์กรจะก้าวข้ามการเป็นเพียงระบบอัตโนมัติ คาดว่าจะมีการวิเคราะห์ความรู้สึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับสูง และการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ต่อไปนี้คือภาพอนาคตของการสื่อสารภายในองค์กรด้วย AI:

การจัดการกับข้อมูลล้นเกิน

หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุคือปริมาณข้อความที่พนักงานต้องเผชิญ อย่างน้อย43% ของผู้สื่อสารภายในองค์กรได้เน้นย้ำถึงปัญหาการรับข้อมูลมากเกินไปว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญ

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยได้โดยการ:

  • การกรองและจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาตามความเกี่ยวข้องและบทบาทของพนักงาน
  • สร้างสรุปข้อความสำคัญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น AI สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสแกนกล่องข้อความของคุณและแชทภายในองค์กร จากนั้นสร้างสรุปเช้าที่กระชับซึ่งเน้นข้อความเร่งด่วน การประชุมที่กำลังจะมาถึง และการอัปเดตที่สำคัญซึ่งปรับให้เหมาะกับบทบาทของคุณ

📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานของพวกเขา แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ และข้อกังวลด้านความปลอดภัย

แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

การทดลองกับสื่อใหม่

ตามรายงาน องค์กรจำนวนมากกำลังหันไปใช้ช่องทางอื่นนอกเหนือจากอีเมลและการนัดหมาย การใช้วิดีโอสั้น พอดแคสต์แบบโต้ตอบ และแม้แต่ประสบการณ์ AR/VR ที่สมจริง กำลังกลายเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่หลากหลายและลดการรับข้อมูลที่มากเกินไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในที่สุด

23% ของผู้คนอธิบายบทบาทปัจจุบันของ AI ในการสื่อสารภายในองค์กรว่าเป็น 'ความเป็นกลางสุทธิ' ในขณะที่ 48% ยอมรับว่าเครื่องมือ AI ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถคาดหวังว่า AI จะ:

  • ปรับให้เข้ากับความชอบในการสื่อสารของแต่ละบุคคลและนำเสนอการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่มากขึ้น
  • ปรับกลยุทธ์การสื่อสารตามคำแนะนำทันทีและพฤติกรรมของพนักงานในเวลาจริง
  • ผสานกลยุทธ์การนำเพื่อสร้างการสื่อสารของผู้บริหารที่โปร่งใสและมีอิทธิพล

👀 คุณรู้หรือไม่? 58% ของพนักงานรายงานว่ามีความพึงพอใจในการทำงานเพิ่มขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงานอันเป็นผลมาจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานของคุณด้วย ClickUp

การสื่อสารที่กระจัดกระจายอาจทำให้พนักงานรู้สึกสับสนและขาดการเชื่อมโยงกัน นั่นคือเหตุผลที่การมีโครงสร้างที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ—มันช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารได้ เปลี่ยนการสนทนาอย่างรวดเร็วให้กลายเป็นงานอัตโนมัติ บันทึกเสียงจากการบันทึกหน้าจอ หรือสรุปข้อมูลสำคัญด้วย AI ทั้งหมดนี้ในที่เดียว

พร้อมที่จะทำให้การสื่อสารภายในง่ายขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้!