11 อันดับทางเลือกของ Veed.io ที่ดีที่สุดในปี 2025

เบื่อกับการเจออุปสรรคกับ Veed. io หรือไม่? บางทีราคาอาจจะสูงเกินไป แผนฟรีหมดเร็วเกินไป หรือคุณต้องการฟีเจอร์ที่มันไม่มี ไม่ว่าคุณจะติดขัดอะไร สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ: ถึงเวลาแล้วสำหรับวิธีแก้ไขวิดีโอที่ฉลาดกว่าและราบรื่นกว่า
ข่าวดีคือ? ไม่มีขาดแคลนทางเลือกของ Veed. io—และเครื่องมือแก้ไขวิดีโอหลายตัวเหล่านี้มีฟีเจอร์ที่เหนือกว่าสิ่งที่คุณคุ้นเคย คิดถึงความสามารถในการแก้ไขวิดีโอด้วย AI, เครื่องมือระดับสตูดิโอโดยไม่ต้องจ่ายราคาสตูดิโอ, และอินเทอร์เฟซที่ทำให้การแก้ไขวิดีโอรู้สึกสนุกอีกครั้ง
ตั้งแต่การสร้างวิดีโอ YouTube และเนื้อหาการตลาดไปจนถึงการค้นหาผู้แก้ไขออนไลน์ที่ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ตัวเลือกยอดนิยมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ละทิ้งความปวดหัวจากการแก้ไข—เครื่องมือเหล่านี้จะนำความคิดสร้างสรรค์กลับคืนสู่มือคุณ โดยปราศจากความยุ่งยาก
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Veed. io ในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวเลือกที่ดีที่สุดหากคุณกำลังจะเปลี่ยนจาก Veed. io
|คลิกอัพ
|การสร้างวิดีโอและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมทุกขนาด
|สคริปต์และสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์; การจัดการการผลิตวิดีโอ; การบันทึกวิดีโอในตัว (คลิป); การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|HeyGen
|การสร้างวิดีโอแบบปรับขนาดด้วย AI สำหรับสตาร์ทอัพและผู้สร้างเนื้อหา
|อวตาร AI ที่สามารถปรับแต่งได้; เสียงพากย์อัตโนมัติ; รองรับหลายภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|การแก้ไขและถอดความด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับเอเจนซี่
|แก้ไขวิดีโอเหมือนข้อความ; การโคลนเสียงด้วย AI; การถอดเสียงอัตโนมัติ; การแก้ไขหลายแทร็ก; เครื่องมือสำหรับพอดแคสต์
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ในวิดีโอ
|การสร้างวิดีโอออนไลน์อย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับทีมขนาดเล็ก
|ข้อความเป็นวิดีโอ; สื่อสต็อกและเทมเพลต; อัตราส่วนภาพหลายแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ
|ซินเธเซีย
|อวตารเสมือนมนุษย์ที่สร้างโดย AI สำหรับธุรกิจทุกขนาด
|อวตารที่กำหนดเอง; 120+ ภาษา; การถอดเสียงและคำบรรยายอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แคมทาเซีย
|วิดีโอการบันทึกและคำแนะนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญ
|การบันทึกหน้าจอและเว็บแคม; การแก้ไขแบบลากและวาง; การใส่คำอธิบายประกอบและลูกศรชี้
|มีแผนฟรีให้บริการ
|DeepBrain AI
|ผู้บรรยายวิดีโอ AI ที่สมจริงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
|อวตารที่ตอบสนองทางอารมณ์; รองรับหลายภาษา; จับภาพการแสดงออกทางสีหน้า; การผสานเสียงพากย์
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โคลอสเซียน
|การฝึกอบรมและวิดีโอสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การสร้างวิดีโอการฝึกอบรมอัตโนมัติ; อวตารที่ปรับแต่งได้; สินทรัพย์และสีของแบรนด์; เสียงพากย์
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Canva
|การตัดต่อวิดีโอแบบลากและวางที่ง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
|เทมเพลตและคลังสต็อกขนาดใหญ่; การทำงานร่วมกันเป็นทีม; เครื่องมือออกแบบ AI ที่ใช้งานง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Adobe Premiere Pro
|การตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับองค์กรและเอเจนซี่ขนาดใหญ่
|เครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรม; การซิงค์หลายกล้อง; เอฟเฟกต์ขั้นสูงและการปรับสี; การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Adobe
|ราคาเริ่มต้นที่ $37.99/เดือน (รายปี)
|Vimeo
|บริการโฮสต์และแชร์วิดีโอคุณภาพสูงสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ทำการตลาด
|โฮสต์วิดีโอความละเอียดสูง; การวิเคราะห์; การถ่ายทอดสด; คำบรรยายและ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI; การแชร์แบบส่วนตัว
|มีแผนฟรีให้บริการ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Veed. io?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Veed. io ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด นอกเหนือจากฟีเจอร์การแก้ไขพื้นฐาน—เช่น ระบบอัตโนมัติด้วย AI, ความคุ้มค่า, เครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับวิดีโอเชิงธุรกิจ หรือประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความสามารถในการแก้ไข: ตรวจสอบว่าคุณต้องการเพียงตัวแก้ไขแบบลากและวางง่าย ๆ หรือเครื่องมือระดับมืออาชีพสำหรับการแก้ไขหลายแทร็ก, แอนิเมชันคีย์เฟรม, และการเปลี่ยนฉากขั้นสูง
- คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เครื่องมือบางชนิดมีฟีเจอร์คำบรรยายอัตโนมัติ, อวตารที่สร้างโดย AI และการตัดต่อวิดีโออัจฉริยะเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ หากการทำงานอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญ ให้มองหาแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ความสะดวกในการใช้งาน: หากคุณต้องการประสบการณ์การแก้ไขที่รวดเร็วและปราศจากความยุ่งยาก ให้เลือกแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น หากต้องการควบคุมมากขึ้น ให้พิจารณาซอฟต์แวร์ที่มีการปรับแต่งขั้นสูง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: หากคุณกำลังทำงานกับทีม ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การแชร์ผ่านคลาวด์ และการเข้าถึงโดยหลายผู้ใช้ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก
- คุณภาพและรูปแบบการส่งออก: ต้องการวิดีโอ 4K หรือไม่? ต้องการส่งออกโดยไม่มีลายน้ำหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีตัวเลือกความละเอียดและรูปแบบที่คุณต้องการ
- ข้อจำกัดของราคาและแผนฟรี: บางตัวเลือกอาจมีเวอร์ชันฟรีให้บริการ แต่อาจมีข้อจำกัดในการส่งออก, มีลายน้ำ, หรือคุณสมบัติที่จำกัด ตรวจสอบว่าแผนชำระเงินเหมาะกับงบประมาณของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: หากคุณใช้แพลตฟอร์มเช่น Canva, Adobe หรือเครื่องมือจัดการโครงการ ให้ค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
คนทั่วไปดูวิดีโอมากกว่า7.2 ชั่วโมงต่อวัน!
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Veed. io
นี่คือรายละเอียดของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Veed. io—สิ่งที่พวกเขาทำได้ดี, ข้อจำกัด, ราคา, และความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับพวกเขา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)
ในขณะที่ Veed. io เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ เครื่องมือที่ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันเข้ากับคุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือเพื่อช่วยผู้สร้างสรรค์, นักการตลาด, และธุรกิจในการจัดการการผลิตวิดีโอ, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และทำให้การทำงานที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ
ด้วยClickUp สำหรับการจัดการโครงการ คุณสามารถรวมงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ ท้ายที่สุดแล้ว การรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องต้องการภาพรวมที่ชัดเจนของกำหนดเวลา ความสำคัญ และความก้าวหน้าของทีม และ ClickUp ก็ทำสิ่งนั้นได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ ClickUp สำหรับผู้สร้างวิดีโอคือClickUp Clips ซึ่งเป็นเครื่องมือวิดีโอในตัวที่ช่วยให้คุณบันทึก ใส่คำอธิบายประกอบ และแชร์วิดีโอสั้น ๆ ได้โดยตรงภายในงาน
แทนที่จะพึ่งพาซอฟต์แวร์บันทึกของบุคคลที่สามหรือสลับใช้งานหลายแอป Clips ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสอน วิดีโอแนะนำขั้นตอน หรืออัปเดตทีมได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเน้นส่วนที่สำคัญ เพิ่มความคิดเห็น หรือทำเครื่องหมายเวลาเพื่ออ้างอิงอย่างรวดเร็วได้ ด้วย Clips คุณสามารถบันทึกวิดีโออธิบาย บันทึกความคิดเห็น และจับประเด็นสำคัญจากการประชุมภายใน ClickUp ได้—ทำให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
กำลังเผชิญกับภาวะตันในการเขียนอยู่หรือไม่? กำจัดงานที่ต้องใช้แรงงานออกจากกระบวนการผลิตวิดีโอด้วยการทำให้การเขียนบท การสรุปวิดีโอที่ยาว และการสร้างไฟล์เสียงและคำบรรยายเป็นไปโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp เพียงเปิดใช้งานClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว เพื่อทำงานแทนคุณ
ไม่ว่าคุณจะสร้างวิดีโอสอนบน YouTube, โฆษณา, หรือวิดีโออธิบาย ClickUp Brain สามารถสร้างสคริปต์ที่มีโครงสร้างและมีคุณภาพสูงตามความต้องการของคุณได้
สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและธุรกิจผลิตวิดีโอ นี่หมายถึงการทำงานด้วยมือที่น้อยลง การผลิตวิดีโอที่รวดเร็วขึ้น และการจัดระเบียบที่ดีขึ้น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์แทนที่จะเป็นงานที่น่าเบื่อ
📮ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณกำลังมองหาวิธีสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!
ClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปเนื้อหาอย่างรวดเร็วโดย AI และจัดการงานอัตโนมัติ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหาเท่านั้น—แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการผลิตวิดีโอทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอีกด้วย
ด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างได้ ทำให้ทุกขั้นตอนของการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนไอเดียวิดีโอ สร้างสคริปต์ และกำหนดบทบาทโดยใช้ ClickUp Docs และสคริปต์ที่สร้างโดย AI นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดวันเผยแพร่ ติดตามประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม และจัดการสินทรัพย์การตลาดวิดีโอได้อีกด้วย
วิดีโอที่มีคำบรรยายได้รับยอดวิวเพิ่มขึ้นถึง 80%บนโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันในโหมดแก้ไขสด, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการแก้ไขบทละครใน ClickUp Docs
- สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมแบบเรียลไทม์
- วัดต้นทุนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการติดตามเวลาที่ใช้ในการผลิต
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรูปแบบวิดีโอ, ความละเอียด, และประเภทของเนื้อหา
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ AIเช่น Premiere Pro และ Final Cut Pro
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
เรามีกระบวนการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบหลายรอบ โดยแต่ละผลงานที่ต้องส่งมอบมีความต้องการกำหนดเส้นตายของตัวเอง ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เรามีกระบวนการผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลในหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีการตรวจสอบหลายรอบ โดยแต่ละผลงานที่มีลักษณะเฉพาะจำเป็นต้องมีกำหนดเวลาของตนเอง ฉันสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ราบรื่นขึ้นได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ใน ClickUp ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงการทำงานทางไกล
2. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายขนาดวิดีโอที่สร้างด้วย AI)
การสร้างวิดีโอไม่จำเป็นต้องซับซ้อน—HeyGen พยายามทำให้มันง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่าย—ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องใช้ทีมงาน แค่ AI เท่านั้น ไม่ว่าคุณจะกำลังแปลเนื้อหาให้เหมาะกับท้องถิ่น ปรับแต่งการสื่อสารให้เฉพาะบุคคล หรือทำให้การผลิตเป็นระบบอัตโนมัติ มันมีเครื่องมือที่จะช่วยคุณได้
อวตาร AI ของมันช่วยให้คุณสร้างเวอร์ชันดิจิทัลของตัวเองที่พูดอย่างเป็นธรรมชาติและทำตามบทของคุณ ใช้เว็บแคมของคุณเพื่อสร้างหรือเลือกจากตัวเลือกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถปรับแต่งเสียง ชุด และพื้นหลังได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตปฏิทินวิดีโอและเนื้อหาที่ปรับแต่งได้สำหรับสไตล์ต่างๆ
- สร้างวิดีโอในกว่า 40 ภาษา พร้อมสำเนียงท้องถิ่นหลากหลาย นอกจากนี้ยังรองรับการโคลนเสียง คุณจึงสามารถเพิ่มเสียงของคุณเองได้
- สร้างสคริปต์วิดีโอจากคำสั่งหรือโครงร่างสั้น ๆ
- แบ่งวิดีโอของคุณออกเป็นฉาก ปรับข้อความ สื่อ และการวางตำแหน่งอวตารได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ HeyGen
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอขั้นสูงที่จำกัดสำหรับเนื้อหาที่ปรับแต่งอย่างสูง
- ตัวเลือกการส่งออกวิดีโออาจต้องใช้เวลาประมวลผลเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่ยาว
ราคา HeyGen
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- ทีม: $89/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
HeyGen คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HeyGen อย่างไรบ้าง?
การทบทวนG2ที่แบ่งปัน:
ฉันกำลังใช้ HeyGen เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับช่องยูทูบของฉัน และการใช้ตัวละครเสมือนจริง (Avatars) ทำให้วิดีโอของฉันมีระดับใหม่ไปเลย ฉันได้ใช้ตัวละครเสมือนจริงไปแล้วถึงสามตัวเพียงแค่ในแผนฟรี และมันยอดเยี่ยมมาก ทีมงานของฉันทุกคนชอบรูปแบบใหม่นี้ และช่องยูทูบของฉันก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ฉันใช้ HeyGen ในการสร้างเนื้อหาสำหรับช่องยูทูบของฉัน และการใช้ตัวละครเสมือนจริง (Avatars) ทำให้วิดีโอของฉันมีระดับใหม่ไปเลย ฉันได้ใช้ตัวละครเสมือนจริงไปแล้วถึงสามตัวเพียงแค่ในแผนฟรี และมันยอดเยี่ยมมาก ทีมงานของฉันทุกคนชอบรูปแบบใหม่นี้ และช่องยูทูบของฉันก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีบันทึกวิดีโอขณะนำเสนอ PowerPoint ด้วยตัวเอง?
3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์)
หนึ่งในเครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดในรายการทางเลือกของ Veed คือ Descript หากคุณต้องการประสิทธิภาพและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI Descript มอบสิ่งเหล่านั้นในแบบที่โปรแกรมแก้ไขแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ แทนที่จะต้องเลื่อนดูไทม์ไลน์ไปมา คุณสามารถแก้ไขวิดีโอเหมือนกับเอกสารข้อความ ตัดคำและข้อผิดพลาดได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเวอร์ชันก่อนหน้าและกู้คืนร่างงานใดๆ ได้อีกด้วย
ฟีเจอร์ Overdub ช่วยให้คุณสร้างเสียงโคลนที่สร้างโดย AI ของเสียงคุณเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องบันทึกใหม่ คุณสามารถบันทึกหน้าจอของคุณ กล้องเว็บแคมของคุณ หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ มันมีประโยชน์มากสำหรับวิดีโอสอน การฝึกอบรม หรือวิดีโอแนะนำขั้นตอน—และมันสามารถผสานเข้ากับไทม์ไลน์การแก้ไขได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ใช้ประโยชน์จากการถอดเสียงอัตโนมัติด้วย AIที่มีความแม่นยำสูง
- ใช้เครื่องมือบันทึกหน้าจอและแก้ไขพอดแคสต์ด้วย AI
- ใช้การตัดต่อแบบหลายแทร็กเพื่อการผลิตที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือระดับมืออาชีพ
- เสียงที่สร้างโดย AI อาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์ในบางกรณี
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $24/เดือน ต่อคน
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อคน
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 770+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวในRedditกล่าวว่า:
การแก้ไขของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับ Descript มาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับถอดเสียงเท่านั้น (ซึ่งฉันไม่ได้สนใจเท่าไหร่) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้พวกเขามีบริการอื่นๆ ในชุดโปรแกรมด้วย ฉันจึงตัดสินใจลองใช้ดู! ฉันดีใจมากที่ได้ลอง ความสามารถในการบันทึกเสียงทับด้วยเสียงของคุณเอง การลบคำหรือวลีเพื่อแก้ไขพอดแคสต์ของคุณ (ไม่ต้องพูดถึงการคลิกง่ายๆ เพื่อลบคำที่ใช้เติม)
การแก้ไขของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับ Descript มาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับถอดเสียงเท่านั้น (ซึ่งฉันไม่ได้สนใจเท่าไหร่) อย่างไรก็ตาม ตอนนี้พวกเขามีบริการอื่นๆ ในชุดโปรแกรมด้วย ฉันจึงตัดสินใจลองใช้ดู! ฉันดีใจมากที่ได้ลอง ความสามารถในการบันทึกเสียงทับด้วยเสียงของคุณเอง การลบคำหรือวลีเพื่อแก้ไขพอดแคสต์ของคุณ (ไม่ต้องพูดถึงการคลิกง่ายๆ เพื่อลบคำเติม)
YouTube เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
4. InVideo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอออนไลน์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
สำหรับนักการตลาด ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ และธุรกิจขนาดเล็ก InVideo ช่วยขจัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ตัดต่อแบบดั้งเดิม ด้วยระบบการทำงานแบบใช้เทมเพลต ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายเหมือนการกรอกข้อมูลในช่องว่าง
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายพันแบบและการเข้าถึงสื่อสต็อกกว่า 16 ล้านรายการ InVideo ทำให้การสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย—ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo
- เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นภาพที่น่าสนใจสำหรับโฆษณา, โปรโมชั่น, หรือเนื้อหาบน YouTube
- สร้างวิดีโอโดยการพิมพ์ไอเดียของคุณและปรับแต่งความยาวและเสียงบรรยาย
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีอัตราส่วนภาพหลายแบบ
ข้อจำกัดของ InVideo
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขขั้นสูง
- เวลาในการส่งออกอาจช้าสำหรับวิดีโอที่ยาวขึ้น
ราคาของ InVideo
- ฟรี
- บวก: $35/เดือน
- แม็กซ์: $60/เดือน
- สร้างสรรค์: $120/เดือน
คะแนนและรีวิวใน InVideo
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง InVideo อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:
เมื่อเปรียบเทียบกับแอปตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนกว่า คุณอาจสร้างวิดีโอบนเว็บไซต์ได้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวกของมัน เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ คุณสามารถใช้ได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูและแก้ไขภาพยนตร์ได้
เมื่อเปรียบเทียบกับแอปตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนกว่า คุณอาจสร้างวิดีโอบนเว็บไซต์ได้ค่อนข้างรวดเร็วเนื่องจากคุณสมบัติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มบนเว็บ คุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดูและแก้ไขภาพยนตร์ได้
5. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับอวตารเสมือนมนุษย์ที่สร้างโดย AI)
แทนที่จะจ้างนักแสดงหรือจัดตั้งสตูดิโอ Synthesia ช่วยให้คุณเลือกจากอวตาร AI หลากหลายรูปแบบ พิมพ์สคริปต์ของคุณ และให้แพลตฟอร์มสร้างวิดีโอที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
อวตารในทางเลือกของ Veed นี้ซิงค์การเคลื่อนไหวของริมฝีปากอย่างสมจริงกับข้อความของคุณ ด้วยการรองรับมากกว่า 120 ภาษา มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจระดับโลกที่ต้องการวิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่ต้องมีทีมผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ใช้ประโยชน์จากอวาตาร์ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อสร้างแบรนด์
- สร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมด้วยตัวเลือกอวตาร์ที่หลากหลาย
- สร้างบทถอดเสียง คำบรรยาย และเสียงพากย์โดยอัตโนมัติ
- ได้รับประโยชน์จากเทมเพลตวิดีโอที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ความยืดหยุ่นในการทำแอนิเมชันและการแก้ไขที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Synthesia AI
- อวตารคุณภาพสูงอาจยังให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติอยู่บ้าง
ราคา Synthesia
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ผู้สร้าง: $89/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (270+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไรบ้าง?
การทบทวนG2กล่าวว่า:
อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI อวตาร; เข้าใจง่าย ตอบสนองรวดเร็ว พร้อมตัวเลือกการดูตัวอย่าง; นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของภาพและวิดีโอที่สามารถใช้ได้ฟรี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในวิดีโอที่สร้างขึ้นได้
อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างวิดีโอด้วยอวตาร AI; เข้าใจง่าย ตอบสนองรวดเร็ว พร้อมตัวเลือกการดูตัวอย่าง; นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของภาพและวิดีโอที่สามารถใช้ได้ฟรี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในวิดีโอที่สร้างขึ้นได้
วิดีโอแรกที่อัปโหลดขึ้น YouTube คือคลิปสั้นชื่อ'ฉันที่สวนสัตว์'
6. Camtasia (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกวิดีโอและบทเรียน)
Camtasia เป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักการศึกษา ผู้ฝึกอบรม และธุรกิจที่ต้องการการบันทึกหน้าจอระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องปวดหัว มันช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอ กล้องเว็บแคม และเสียงได้ในครั้งเดียว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทเรียนและการนำเสนอ
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการบันทึกเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจด้วยเอฟเฟกต์ ข้อความอธิบาย จุดเน้น และแม้แต่แบบทดสอบเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วม เทมเพลต การเปลี่ยนฉาก และแอนิเมชันที่มีอยู่ในตัวทำให้การแก้ไขเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ยังใช้งานได้ทั้ง Windows และ Mac ดังนั้นไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- บันทึกการบันทึกหน้าจอคุณภาพสูงพร้อมเครื่องมือแก้ไขในตัว
- สร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- เพิ่มคำอธิบายประกอบและลูกศรชี้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Camtasia
- การเรนเดอร์อาจช้าสำหรับโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อน
- เอฟเฟกต์วิดีโอขั้นสูงแบบจำกัด
ราคาของ Camtasia
- Camtasia Starter: ฟรี
- Camtasia Essentials: $179. 88, ชำระรายปี
- Camtasia Create: $249, คิดค่าบริการรายปี
- Camtasia Pro: 599 ดอลลาร์สหรัฐ, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
7. DeepBrain AI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้บรรยายวิดีโอ AI ที่สมจริง)
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Veed ของเราคือ DeepBrain สมมติว่าคุณอยู่ในธุรกิจการสร้างงานนำเสนอองค์กรที่น่าสนใจหรือวิดีโอการฝึกอบรมสำหรับลูกค้า ในกรณีนั้นDeepBrain AIช่วยให้คุณสามารถใส่ 'ใบหน้า' ให้กับเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องจ้างผู้บรรยายมนุษย์
สิ่งที่น่าประทับใจเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือความสามารถในการปรับการตอบสนองทางอารมณ์ของอวาตาร์ตามบริบทของบท—ไม่ว่าจะเป็นข้อความทางการที่จริงจังหรือวิดีโอโปรโมชันแบบไม่เป็นทางการ
คุณสมบัติเด่นของ DeepBrain AI
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารองรับหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
- จับภาพสีหน้าและโทนอารมณ์เพื่อผู้บรรยาย AI ที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ผสานเสียงพากย์ได้อย่างราบรื่นเพื่อการนำเสนอที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ
ข้อจำกัดของ DeepBrain AI
- เครื่องมือแก้ไขวิดีโอที่มีจำกัดนอกเหนือจากการโต้ตอบกับอวตาร
- ความต้องการของระบบสูงเพื่อการแสดงผลอวาตาร์ที่ราบรื่น
- คุณสมบัติพรีเมียมถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังแผนที่มีราคาแพงกว่า
ราคาของ DeepBrain AI
- ฟรี
- ส่วนตัว: 29 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
DeepBrain AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดนับพันคำ แต่ ดร. เจมส์ แมคควีฟีย์ จาก Forrester Research กล่าวว่า วิดีโอเพียงหนึ่งนาทีมีค่าเท่ากับคำพูดถึง 1.8 ล้านคำ!
8. โคโลสเซียน คreator (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมด้วยระบบ AI และวิดีโอสำหรับองค์กร)
การสร้างวิดีโอการฝึกอบรมจากศูนย์อาจใช้เวลานาน แต่ AI ทำให้ง่ายขึ้น Colossyan ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ทีม HR ผู้ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถผลิตเนื้อหาการเรียนรู้ระดับมืออาชีพได้ในปริมาณมาก ด้วยการขจัดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีราคาแพง จึงช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและความพยายาม
สิ่งที่ทำให้ Colossyan แตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Veed คือความสามารถในการสร้างวิดีโอฝึกอบรมพนักงานโดยอัตโนมัติด้วย AI ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างวิดีโอในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของผู้สร้าง Colossyan
- สร้างโมดูลการฝึกอบรม วิดีโอการปฏิบัติตามข้อกำหนด และบทเรียนแนะนำ เพื่อรักษาให้ทีมได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
- เพิ่มสินทรัพย์ของบริษัท, เสียงบรรยาย, สีที่กำหนดเอง, และภาพลักษณ์ของแบรนด์เพื่อให้ได้ลุคที่ดูดี
- ใช้ภาพแทนตัว AI ที่มีอยู่หรือสร้างภาพแทนตัวทันทีจากวิดีโอที่คุณบันทึกเอง
ข้อจำกัดของผู้สร้างโคลอสเซียน
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับการตัดต่อวิดีโอขั้นสูง
- ปัญหาการซิงค์เสียงพากย์ในวิดีโอที่ยาวนานเป็นครั้งคราว
ราคาสำหรับผู้สร้าง Colossyan
- เริ่มต้น: $27/เดือน
- ธุรกิจ: 88 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวผู้สร้าง Colossyan
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบง่าย ๆ ด้วยการลากและวาง)
จุดขายเฉพาะของ Canva คือความเรียบง่าย—เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและง่ายดายสำหรับนักออกแบบและทุกคนที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่ดูดีได้อย่างรวดเร็ว เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Veed ในปัจจุบัน
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การสร้างวิดีโอที่น่าทึ่งในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเป็นไปได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดแต่มีความต้องการด้านเนื้อหาสูง
อย่างไรก็ตาม Canva ได้รับความนิยมมากที่สุดในด้านความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นบรรณาธิการวิดีโอเพื่อสร้างโฆษณาทางสังคมที่น่าสนใจหรือการนำเสนอของทีมด้วยเครื่องมือนี้ และด้วย Canva AI คุณสามารถสร้างการออกแบบได้โดยใช้คำแนะนำข้อความที่ง่าย ๆ ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ใช้ประโยชน์จากคลังวิดีโอเทมเพลต เพลง และฟุตเทจสต็อกมากมาย
- ใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ทำงานบนโครงการร่วมกัน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ เช่น รูปภาพและงานนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Canva
- ขาดเครื่องมือแก้ไขขั้นสูงสำหรับโปรเจกต์วิดีโอที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การประมวลผลช้าสำหรับไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่หรือซับซ้อน
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน (ต้องมีอย่างน้อยสามผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,600+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Canva ที่ดีที่สุด
10. Adobe Premiere Pro (เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ)
สำหรับผู้ที่ต้องการการตัดต่อระดับมืออาชีพAdobe Premiere Proมอบการปรับแต่งอย่างละเอียดพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง ส่วนปลั๊กอินและเครื่องมือจากบุคคลที่สามยังช่วยขยายความสามารถของโปรแกรมให้มากยิ่งขึ้น
การผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของ Adobe ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเป็นข้อดีสำหรับเครื่องมือนี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น After Effects และ Audition ได้อย่างง่ายดาย Premiere Pro ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น การควบคุม และความแม่นยำในกระบวนการตัดต่อของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Premiere Pro
- แก้ไขด้วยเครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเสียง การปรับสี และเอฟเฟกต์ภาพ
- ซิงค์มุมมองกล้องหลายมุมและผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอป Adobe อื่นๆ
- สร้างวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมตัวเลือกการส่งออกขั้นสูง
- ขยายคลิปของคุณและเพิ่มคำบรรยายที่แปลอัตโนมัติด้วย AI สร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ Adobe Premiere Pro
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
- ความต้องการของระบบสูง และอาจใช้ทรัพยากรมาก
ราคาของ Adobe Premiere Pro
- Premiere Pro: $37.99 ต่อเดือน ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Adobe Premiere Pro
- G2: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (540+ รีวิว)
11. Vimeo (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์และแชร์วิดีโอคุณภาพสูง)
Vimeo เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ ศิลปิน และมืออาชีพที่ต้องการให้วิดีโอของตนดูดีที่สุด
ไม่เหมือนกับ YouTube, Vimeo ให้ความสำคัญกับคุณภาพความละเอียดสูง, มอบการเล่นวิดีโอที่คมชัดเหมาะสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่และการนำเสนออย่างมืออาชีพ. มากกว่าแค่เว็บไซต์โฮสต์, Vimeo ให้ผู้สร้างสามารถโชว์ผลงาน, แบ่งปันเนื้อหาส่วนตัวกับลูกค้า, หรือถ่ายทอดสดกิจกรรมได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vimeo
- แปลเสียงและคำบรรยาย พร้อมเพิ่มชื่อเรื่องและคำอธิบายที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ด้วย Vimeo AI
- ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
- ถ่ายทอดสดกิจกรรมและสัมมนาออนไลน์ด้วยการสนับสนุนในตัว
ข้อจำกัดของ Vimeo
- พื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิดท์ที่จำกัดในแผนระดับล่าง
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Vimeo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: 41 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 125 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Vimeo
- G2: 4. 3/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,040+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสรุปเนื้อหาจากบทสนทนา AI ยอดนิยม ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
สร้างวิดีโอมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
แต่ละทางเลือกของ Veed เหล่านี้มอบสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่การสร้างวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดียที่ง่ายดายไปจนถึงเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง
แต่สำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าการตัดต่อวิดีโอออนไลน์เพียงอย่างเดียว ClickUp โดดเด่นด้วยการผสานกระบวนการสร้างวิดีโอเข้ากับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการติดตามงานเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
ClickUp ไม่ใช่แค่การแก้ไข—มันเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
