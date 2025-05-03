อิดีโอแกรม vs. มิดเจอร์นีย์: ผู้สร้างภาพด้วย AI ตัวไหนจะชนะในปี 2025?

ศิลปะได้กลายเป็นประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการแล้ว ขอบคุณเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI ที่มอบอำนาจให้ศิลปินและนักออกแบบสามารถสร้างภาพศิลปะส่วนตัวได้ด้วยการให้คำแนะนำภาพอย่างง่าย ๆ
ด้วยภาพที่สร้างโดย AI ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น รางวัลอย่างHuman AI Art Awardจึงเริ่มยกย่องนวัตกรรม โดยมอบเงินรางวัลมูลค่า 10,000 ยูโร (10,834 ดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมจัดแสดงผลงานเป็นเวลาสองเดือน เพื่อเฉลิมฉลองโครงการสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
แต่แน่นอนว่า เครื่องสร้างภาพด้วย AI ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด Midjourney ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลแรกที่ประสบความสำเร็จในตลาดศิลปะ AI ได้ตั้งมาตรฐานไว้สูง อย่างไรก็ตาม Ideogram เสนอทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการตำแหน่งข้อความและกระบวนการออกแบบ
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Ideogram กับ Midjourney และพิจารณาว่าเครื่องมือ AI ตัวใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
อักษรภาพคืออะไร?
พบกับ Ideogram ผู้สร้างภาพด้วย AI ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมอย่างเงียบๆ จากฐานที่ตั้งในโตรอนโต ด้วยเงินทุน Series A จำนวน 80 ล้านดอลลาร์ เครื่องมือ AI นี้ได้รับการฝึกฝนจากศูนย์เพื่อเชี่ยวชาญด้านความสมจริงระดับภาพถ่าย ภาพที่มีรายละเอียด คำสั่งที่ซับซ้อน และการแสดงผลข้อความ
แล้วอะไรที่ทำให้ Ideogram เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม? ก็เพราะโมเดล AI นี้สามารถสร้างภาพที่สวยงามน่าทึ่งและมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น:
✅ แสดงผลข้อความอย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับโลโก้ โปสเตอร์ มีม และโปรเจกต์สร้างสรรค์อื่น ๆ
✅ ปรับปรุงคำแนะนำทั่วไปโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางข้อความ คำแนะนำสำหรับภาพ และความสวยงามทางสายตาด้วยฟีเจอร์ Magic Prompt
✅ สร้างภาพคุณภาพสูงในหลากหลายสไตล์ของภาพ
✅ มีเวอร์ชันเว็บที่ใช้งานง่าย รองรับการอัปโหลดรูปภาพ การสร้างแบบส่วนตัว และการสร้างจำนวนมาก
คุณลักษณะของอักษรภาพ
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเถอะ จากบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ตรง นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก Ideogram:
คุณสมบัติ #1: การแสดงผลภาพความละเอียดสูง
Ideogram รองรับการแสดงผลความละเอียด 2K ซึ่งรับประกันภาพที่คมชัดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้งานเชิงพาณิชย์ และการสร้างเนื้อหา
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานเกี่ยวกับภาพทางการตลาด องค์ประกอบของแบรนด์ หรือภาพศิลปะ แพลตฟอร์มนี้ยังคงรักษาความสวยงามและความคมชัดของภาพไว้
คุณสมบัติ #2: การสร้างรูปแบบที่ดี
ไอเดียแกรม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างลวดลายกระเบื้องที่ต่อเนื่องได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับพื้นผิว, ฉากหลัง, และลวดลายที่ซ้ำกัน
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์, วอลเปเปอร์โทรศัพท์ที่ดีที่สุด, หรือบรรจุภัณฑ์สินค้า, เนื่องจากมันช่วยให้ลวดลายคงความลื่นไหลและสอดคล้องกันโดยไม่มีรอยต่อที่มองเห็นได้
คุณสมบัติที่ 3: การรีมิกซ์แบบทันที
ด้วยฟีเจอร์การรีมิกซ์คำสั่งของ Ideogram ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งเพื่อสำรวจคุณสมบัติที่คล้ายกัน สไตล์ภาพที่แตกต่างกัน และรูปแบบสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ เครื่องมือนี้จะปรับแต่งคำสั่งภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น—โดยพื้นฐานแล้ว มันช่วยให้การปรับแต่งภาพที่สร้างโดย AI ตามความชอบส่วนตัวทำได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: แผนที่ยืดหยุ่น
Ideogram มีแผนฟรีที่ให้การสร้างภาพ 20 ภาพต่อวัน เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถทดลองใช้งานได้อย่างง่ายดาย สำหรับผู้ที่ต้องการเวลา GPU แบบเร่งด่วน การสร้างภาพที่เร็วขึ้น และการสร้างภาพแบบส่วนตัว แผนชำระเงินจะให้การดาวน์โหลดความละเอียดสูงขึ้น การสร้างภาพจำนวนมาก และการปรับปรุงกระบวนการออกแบบเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบอักษรภาพ
Ideogram มีแผนการสมัครสมาชิกหลากหลายสำหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม นี่คือรายละเอียดของตัวเลือกที่มีให้:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $60/เดือน
- ทีม: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
Midjourney คืออะไร?
เมื่อพูดถึงโปรแกรมสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI image generators) Midjourney เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ออกแบบกราฟิก, นักศิลปะ, และผู้ที่ชื่นชอบศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์.
เดิมทีมีให้บริการเฉพาะในรูปแบบบอทสร้างภาพจากข้อความบน Discord เท่านั้น ปัจจุบัน Midjourney ได้เปิดตัวเวอร์ชันเว็บแล้ว ทำให้เข้าถึงผู้ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Midjourney:
✅ สร้างภาพที่มีรายละเอียดและศิลปะโดดเด่นด้วยสไตล์การวาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI อื่น ๆ
✅ ใช้ตัวเลือกการแก้ไขขั้นสูง เช่น การซูม, การเลื่อน, การรีมิกซ์, และการอัปสเกล
✅ ทดลองใช้คำกระตุ้นที่อิงจากภาพ ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
คุณสมบัติของ Midjourney
คล้ายกับ Ideogram, Midjourney นำเสนอเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ทรงพลัง. เครื่องมือนี้เป็นที่รู้จักเป็นพิเศษในด้านความสวยงามทางศิลปะ, ภาพคุณภาพสูง, และตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง.
นี่คือรายละเอียดของฟีเจอร์ต่างๆ:
คุณสมบัติ #1: การปรับแต่งภาพขั้นสูง
Midjourney มีเครื่องมือแก้ไขภาพที่หลากหลาย รวมถึงการซูม การเลื่อนภาพ การอัปสเกล และการรีมิกซ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรายละเอียดได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ง่ายต่อการปรับอัตราส่วนภาพ, เปลี่ยนมุมมอง, หรือสำรวจการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของภาพในขณะที่รักษาความสวยงามทางสายตา
คุณสมบัติ #2: การอ้างอิงสไตล์และภาพ
ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพที่มีอยู่เป็นตัวอย่างสไตล์เพื่อช่วยรักษาความสม่ำเสมอในภาพที่สร้างขึ้นหลายภาพ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์, โครงการศิลปะ, และการพัฒนาแนวคิด
คุณสมบัติที่ 3: โหมดการผลิตที่ยืดหยุ่น
Midjourney มีตัวเลือกการเรนเดอร์หลายแบบ รวมถึงโหมดเร็วสำหรับผลลัพธ์ที่รวดเร็ว โหมดผ่อนคลายสำหรับการสร้างภาพที่ช้าแต่ไม่จำกัดจำนวน และโหมดเทอร์โบสำหรับการแสดงผลที่เกือบจะทันที
นอกจากนี้ โหมดล่องหน ซึ่งมีให้ในแผนระดับสูงกว่า ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาแบบส่วนตัวได้ และรับประกันว่าภาพจะไม่ปรากฏในแกลเลอรีสาธารณะ
คุณสมบัติที่ 4: สไตล์ที่หลากหลาย
Midjourney มีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพที่มีรายละเอียดสูงพร้อมพื้นผิวที่สมจริง แสงที่ซับซ้อน และการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นฉากที่เหมือนจริง งานศิลปะเหนือจริง หรือแนวคิดแฟนตาซี Midjourney ได้คุ้นเคยกับทุกรูปแบบในระดับผู้เชี่ยวชาญ
ราคาของ Midjourney
Midjourney มีแผนการสมัครสมาชิกสี่แบบ แต่ละแบบรองรับการใช้งานในระดับที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือภาพรวม:
- แผนพื้นฐาน: $10/เดือน
- แผนมาตรฐาน: $30/เดือน
- โปรแพลน: 60 ดอลลาร์/เดือน
- แผนเมก้า: $120/เดือน
อักษรภาพ vs. Midjourney: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตามที่เราเพิ่งได้พูดคุยกัน Ideogram และ Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม แต่ละเครื่องมือมีความโดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแพลตฟอร์ม เรามาเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้งสองและดูว่าใครนำหน้าในด้านใดบ้าง:
คุณสมบัติ #1: คุณภาพของภาพและความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถของ Midjourney ในการสร้างภาพที่สวยงาม ละเอียด และเต็มไปด้วยศิลปะนั้นไม่มีใครเทียบได้ โมเดล AI ของมันได้รับการอัปเดตหลายครั้ง โดยเน้นที่ความสมจริง แสง และการจัดองค์ประกอบ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับศิลปิน นักออกแบบ และผู้สร้างเนื้อหา
Ideogram สร้างภาพคุณภาพสูง แต่ตามหลัง Midjourney ในด้านความสมจริงของภาพถ่ายและการสร้างงานศิลปะที่ซับซ้อน
🏆 ผู้ชนะ: Midjourney, สำหรับความสมจริงระดับภาพถ่ายและการแสดงผลทางศิลปะที่ซับซ้อน
คุณสมบัติ #2: ความแม่นยำในการแสดงผลข้อความ
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Ideogram คือความสามารถในการสร้างข้อความที่ชัดเจนและถูกต้องภายในภาพ ซึ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโปสเตอร์, โลโก้, แบนเนอร์, หรือศิลปะกราฟิกที่มีข้อความที่สามารถอ่านได้
ในทางกลับกัน Midjourney มีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อความ ข้อความในภาพที่สร้างโดย AI มักปรากฏในลักษณะบิดเบี้ยวหรือไม่สามารถอ่านได้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องการรวมตัวอักษรเข้ากับงานศิลปะของตน
🏆 ผู้ชนะ: Ideogram, ด้วยความสามารถในการสร้างข้อความที่ชัดเจนและถูกต้อง
คุณสมบัติที่ 3: ใช้งานง่าย
การที่ Midjourney พึ่งพาคำสั่งใน Discord เป็นปัญหาที่สร้างความลำบากให้กับผู้ใช้หลายคนมาเป็นเวลานาน แม้ว่าพวกเขาจะเปิดตัวอินเทอร์เฟซบนเว็บแล้ว แต่ก็ยังคงพึ่งพาคำสั่งข้อความเป็นหลักและใช้งานได้ไม่สะดวกเท่ากับเครื่องมือ AI อื่นๆ
ในทางตรงกันข้าม Ideogram นำเสนออินเทอร์เฟซเว็บที่สะอาดและตรงไปตรงมา ผู้ใช้สามารถเลือกสไตล์ อัตราส่วนภาพ และคุณสมบัติต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก ทำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่ามากสำหรับผู้เริ่มต้น หากความสะดวกในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ Ideogram คือตัวเลือกที่ดีกว่า
🏆 ผู้ชนะ: ไอเดียแกรม, สำหรับอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมา
คุณสมบัติที่ 4: ความเป็นส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก
หากคุณต้องการการสร้างภาพแบบส่วนตัว Midjourney ต้องการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ $60/เดือน (แผน Pro) สำหรับโหมด Stealth ในขณะเดียวกัน Ideogram เสนอการสร้างภาพแบบส่วนตัวในราคาที่ประหยัดกว่ามากเพียง $20/เดือน (แผน Plus)
แผนของ Ideogram ให้จำนวนการสร้างภาพต่อราคาที่มากกว่า ในขณะที่เวลา GPU ที่รวดเร็วของ Midjourney มีราคาแพงกว่าและหมดเร็ว ซึ่งทำให้ Ideogram เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างภาพจำนวนมาก
🏆 ผู้ชนะ: Ideogram โหมดส่วนตัวที่ราคาประหยัดกว่าและมีภาพมากขึ้นในราคาเดียวกัน
อักษรภาพ vs. Midjourney บน Reddit
เช่นเคย ผู้ใช้ Reddit ได้แบ่งปันความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ Midjourney และ Ideogram เพื่อให้คุณเห็นภาพความสำเร็จและความท้าทายที่แท้จริง นี่คือตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ใช้ Reddit จริง:
Midjourney ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในด้านภาพที่มีคุณภาพสูงและโดดเด่นทางสายตา เช่นเดียวกับผู้ใช้รายนี้ที่กล่าวว่า:
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบในตอนนี้คือ การปรับแต่ง... 'สไตล์ส่วนตัว' ที่ฉันได้จากการกระบวนการนั้นคือแบบกึ่งนามธรรม วาด/ระบายสี รายละเอียดสูง สีสันสดใส ชวนให้คิดถึง และมักจะทำให้หัวเราะออกมาได้ ภาพประกอบที่ออกมาตรงกับสิ่งที่ฉันชอบดูมากจนฉันใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างเกือบทุกครั้งในตอนนี้
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบในตอนนี้คือ การปรับแต่ง... 'สไตล์ส่วนตัว' ที่ฉันได้จากการกระบวนการนั้นคือแบบกึ่งนามธรรม วาด/ระบายสี รายละเอียดสูง สีสันสดใส ชวนให้คิดถึง และมักจะเป็นภาพวาดที่ตลกขบขัน มันตรงกับสิ่งที่ฉันชอบดูมากจนฉันใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้างเกือบทุกครั้งในตอนนี้
อย่างไรก็ตามบางคนได้แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการขาดความแม่นยำอย่างรวดเร็วและความยากลำบากในการควบคุมรายละเอียดเฉพาะในการสร้างภาพ:
Midjourney มีความสามารถในการสร้างสิ่งที่น่าทึ่งจากข้อความเพียงเล็กน้อย แต่กลับแย่มากในการตอบสนองต่อคำอธิบายที่แม่นยำ ยิ่งคุณกำหนดรายละเอียดของภาพมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสังเกตเห็นปัญหาได้มากขึ้นเท่านั้น
Midjourney มีความสามารถในการสร้างสิ่งที่น่าทึ่งจากข้อความเพียงเล็กน้อย แต่กลับแย่มากในการตอบสนองต่อคำอธิบายที่แม่นยำ ยิ่งคุณกำหนดรายละเอียดของภาพมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสังเกตเห็นปัญหาได้มากขึ้นเท่านั้น
ในทางกลับกัน ไอเดียแกรมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสามารถในการสร้างข้อความที่แม่นยำภายในภาพ ซึ่งมิดเจอร์นีมีปัญหาในการทำเช่นนี้ตามที่บทวิจารณ์นี้ได้เน้นย้ำไว้:
มันดีกว่า Midjourney มากเมื่อใช้ข้อความ และค่อนข้างดีเมื่อใช้คำสั่งสำหรับพ่อแม่
มันดีกว่า Midjourney มากเมื่อใช้ข้อความ และค่อนข้างดีเมื่อใช้คำสั่งสำหรับพ่อแม่
แต่ควรระวังข้อร้องเรียนล่าสุดที่บ่งชี้ว่าคุณภาพของภาพลดลง:
จู่ๆ รูปถ่ายก็คุณภาพต่ำมาก ไม่เหมือนที่เคยเป็นเลย นี่มันน่าผิดหวังสุดๆ!
จู่ๆ รูปถ่ายก็คุณภาพต่ำมาก ไม่เหมือนที่เคยเป็นเลย นี่มันน่าผิดหวังสุดๆ!
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Midjourney เทียบกับ Ideogram
แน่นอน Midjourney และ Ideogram เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม พวกมันขาดองค์ประกอบที่สำคัญ: การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
สำหรับทีมสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบมีความสำคัญเท่าเทียมกับการสร้างภาพ อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาเครื่องมือและระบบหลายอย่างอาจเป็นอันตรายในระยะยาว เนื่องจากนำไปสู่ข้อมูลที่กระจัดกระจายและกระบวนการทำงานที่แยกส่วน
ทางออกที่ง่ายสำหรับเรื่องนี้? เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกับคุณ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการลงมือทำ
ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ผสานการสร้างภาพ การวางแผนโครงการ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในที่เดียว
มาดูการทำงานของ ClickUp กัน:
ClickUp's One Up #1: เครื่องสร้างภาพด้วย AI ใน ClickUp Whiteboards
ต่างจาก Midjourney ที่พึ่งพา Discord และ Ideogram ที่เน้นความถูกต้องของข้อความเป็นหลัก ClickUp นำเสนอเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ภายในฟีเจอร์Whiteboards ของ ClickUp
ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถมองเห็นแนวคิดได้แบบเรียลไทม์ ระดมความคิดร่วมกัน และเปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นภาพที่สร้างโดย AI ได้ทันที:
✅ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม—สร้างภาพได้โดยตรงภายใน ClickUp
✅ การทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์
✅ เชื่อมต่อไวท์บอร์ดกับงานและเอกสารเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
อินเทอร์เฟซแบบสัมผัสของ ClickUp Whiteboard ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังวาดบนกระดานจริง แต่มีความฉลาดของ AI จาก ClickUp เพิ่มเข้ามา เมื่อคุณวาดหรือวางไอเดีย ระบบสามารถแนะนำขั้นตอนถัดไป เติมข้อมูลลงในเทมเพลต หรือแม้กระทั่งเริ่มโครงการใหม่ได้ แทนที่จะต้องส่งออกไฟล์และส่งการอัปเดต คุณเพียงแค่แชร์ลิงก์ของ Whiteboard—ซึ่งรวมการเชื่อมต่อโครงการและวิดเจ็ตสถานะไว้อย่างครบถ้วน
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
ในขณะที่ Midjourney และ Ideogram สร้างภาพ พวกมันไม่ได้ช่วยในการจัดระเบียบ ปรับปรุง หรือเสริมกระบวนการสร้างสรรค์เกินกว่านั้น
ClickUp Brain, ทางด้านตรงกันข้าม, คือผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสร้างภาพ, แนะนำไอเดียการออกแบบ, จัดระเบียบสินทรัพย์, และให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และธุรกิจ.
สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามด้วยตนเองอย่างมาก และทำให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลอย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ClickUp Brain เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและเครื่องมือภายนอก เช่น Google Drive, Figma และ Salesforce มันนำเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์มาไว้ในสมองส่วนกลางที่เข้าใจงานของคุณและช่วยให้คุณก้าวหน้าไปข้างหน้า
ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบสื่อแคมเปญหรือร่างบรีฟให้กับลูกค้า คุณสามารถตั้งคำถาม รับคำตอบที่ตรงบริบท และตั้งค่าโครงการโดยอัตโนมัติได้ภายในไม่กี่วินาที
ซึ่งหมายถึงการประชุมที่น้อยลง การสื่อสารที่น้อยลง และเวลาที่ใช้ไปกับการผลิตงานจริงมากขึ้น
ClickUp's One Up #3: ClickUp สำหรับทีมออกแบบ
Midjourney และ Ideogram มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างภาพเท่านั้น แต่ขาดเครื่องมือที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการโครงการสร้างสรรค์ การติดตามกำหนดเวลา และการทำงานร่วมกันในการออกแบบ
ClickUp นำเสนอโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมสร้างสรรค์ด้วยการผสานรวมการจัดการงาน วงจรการให้ข้อเสนอแนะ และเวิร์กโฟลว์การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำ:
- ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับบรีฟการออกแบบ แนวทางแบรนด์ และคลังคำสั่งสำหรับ AI—ช่วยให้สินทรัพย์สร้างสรรค์ทั้งหมดเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- ClickUp Chatช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ทีมออกแบบสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันที แบ่งปันแบบจำลอง และแก้ไขปัญหาคอขวดทางความคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- ClickUp Tasksช่วยให้การทำงานสร้างสรรค์ง่ายขึ้นด้วยการแบ่งโปรเจกต์ออกแบบที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้—กำหนดเส้นตายและติดตามความคืบหน้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ทีมการตลาดสามารถใช้ClickUp Brain เพื่อปรับธีมแคมเปญให้สอดคล้องกับภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยป้อนข้อความที่ชัดเจนและอธิบายรายละเอียดใน ClickUp Whiteboards จากนั้นเชื่อมต่อภาพเหล่านี้กับงานและเอกสารการตลาดของคุณได้ทันที บูม! กระบวนการทำงานง่ายขึ้น!
อย่าหมดไอเดียกลางทาง เปลี่ยนมาใช้ ClickUp
ผู้ใช้ ClickUp คือหลักฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงพลังของมัน ในฐานะEDfo r Tech
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันในทีมระยะไกลที่อยู่คนละเขตเวลา และทราบความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นทางอีเมลหรือ Slack ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน และมอบหมายงานได้แบบเรียลไทม์
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันในทีมระยะไกลที่อยู่คนละเขตเวลา และทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการได้โดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นทางอีเมลหรือ Slack ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถคิดค้นกระบวนการและระบบการทำงานร่วมกัน และมอบหมายงานได้ในเวลาจริง
ไม่ว่าคุณต้องการการสร้างภาพด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, หรือการร่วมมือแบบเรียลไทม์, ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนความคิดให้เป็นรูปธรรมได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
พร้อมที่จะยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!