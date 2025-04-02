คำสั่ง AI ชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร: เพิ่มการมีส่วนร่วมและความชัดเจน

กำลังพยายามตามให้ทันกับอีเมล ข้อความใน Slack และการประกาศทั่วทั้งบริษัทอยู่หรือเปล่า?
การสื่อสารภายในอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลา—เพราะสำหรับหลายๆ คน มันแทบจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ ระหว่างการตอบข้อความ การร่างบันทึก และการสลับแพลตฟอร์ม งานเหล่านี้กินเวลาส่วนใหญ่ของสัปดาห์การทำงานของคุณไปอย่างมาก
42% ของการหยุดชะงักในการทำงานเกิดจากการจัดการอีเมล การประชุม และเครื่องมือต่างๆ
AI สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ด้วยคำสั่งที่เหมาะสม AI สามารถช่วยคุณร่างข้อความที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะตอบคำถามสั้น ๆ ประกาศอัปเดตสำคัญ หรือจัดการกับประเด็นที่ละเอียดอ่อน
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมคำแนะนำ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร และวิธีที่ClickUp—แอปสำหรับทุกการทำงาน—สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสาร ลดการสื่อสารซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
⏰ สรุป 60 วินาที
- การสื่อสารภายในองค์กรใช้เวลาทำงานไปเป็นจำนวนมาก โดย AI นำเสนอโซลูชันเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
- ปัญญาประดิษฐ์สามารถปรับแต่งการสื่อสารกับพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล และทำให้ข้อความที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความชัดเจน
- คำสั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิผล รวมถึงการประกาศทั่วทั้งบริษัทและการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
- ความท้าทายในการนำ AI มาใช้ ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และการรักษาความเป็นมนุษย์ในการสื่อสาร
- อนาคตของ AI ในการสื่อสารภายในองค์กรประกอบด้วยการปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับบุคคลอย่างชาญฉลาดและการจัดการกระบวนการทำงานด้วย AI ในขณะที่ยังคงรักษาปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างมนุษย์
- เครื่องมือ AI อย่างClickUpสามารถสร้างข้อความ ข้อมูลเชิงลึก และกลยุทธ์ต่างๆ ได้ ทำให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
- ClickUp Brain ผสาน AI เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการจัดการโครงการ
วิธีการใช้ AI ในการสื่อสารภายในองค์กร
ก่อนที่เราจะเข้าสู่คำแนะนำ นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้ AI เพื่อปรับปรุงการสนทนาประจำวันและการอัปเดตของบริษัท:
- ปรับแต่งการสื่อสารกับพนักงาน: ลาก่อนข้อความทั่วไป—AI ปรับโทนและวิธีการสื่อสารตามความชอบส่วนบุคคลเพื่อสร้างการสื่อสารกับพนักงานที่น่าสนใจ
- วิเคราะห์ข้อมูลและวัดความรู้สึกของพนักงาน: AI ตีความแนวโน้มและความรู้สึกในความพยายามสื่อสารล่าสุดของบริษัท รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงพลวัตของทีม
- สร้างและปรับปรุงเนื้อหา: AI ช่วยระดมความคิด สร้างโครงร่างการสื่อสาร และเปลี่ยนแนวคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นเนื้อหาที่ขัดเกลาและน่าสนใจ
- อัตโนมัติข้อความประจำ: ตั้งแต่การอัปเดตประจำวันไปจนถึงการประกาศและการแจ้งเตือน AI จัดตารางและปรับแต่งการสื่อสารเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- ดึงข้อมูลได้ทันที: AI ค้นหาเอกสาร ข้อมูลเชิงลึก และการอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลบริษัทที่เชื่อมต่อและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Google ด้วยคำสั่งง่ายๆ
คำแนะนำสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสารภายในองค์กร
เมื่อพิจารณาถึงการนำไปใช้ที่หลากหลาย นี่คือคำสั่ง AI ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างการสื่อสารภายในองค์กรได้ง่ายขึ้น
1. คำสั่งสำหรับ AI ในการประกาศทั่วทั้งบริษัท
การประกาศช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของพนักงานได้เร็วกว่าการดื่มกาแฟเพื่อขจัดความเหนื่อยล้าในวันจันทร์ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อความไว้วางใจและความโปร่งใส
ลองใช้ตัวอย่างคำสั่ง AI สามตัวอย่างนี้สำหรับการสื่อสารที่มีผลกระทบทั่วทั้งบริษัท:
เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่
เดือนหน้า เราจะเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา [ชื่อผลิตภัณฑ์] กรุณาเขียนประกาศทั่วทั้งบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับ [ชื่อบริษัท] ใน [อุตสาหกรรม/เป้าหมาย] ขอขอบคุณการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกท่านและกระตุ้นให้พวกเขาแบ่งปันความตื่นเต้นนี้ด้วย กรุณาเขียนให้กระชับ น่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจ
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน
ประกาศการเปลี่ยนแปลงของเราไปสู่ [รูปแบบการทำงานใหม่] ตั้งแต่วันที่ [วันที่] โดยระบุความคาดหวังในการทำงานทั้งในสำนักงานและทางไกล เน้นเหตุผล การสนับสนุนที่มีให้ และการที่การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาของ [ชื่อบริษัท] ที่มีต่อ [ค่านิยมหลัก] ให้กระชับ น่าสนใจ และสร้างแรงจูงใจ พร้อมให้ผู้นำขอความคิดเห็นจากพนักงาน
การรับรางวัล
ประกาศ [ชื่อบริษัท] ได้รับรางวัล [ชื่อรางวัล] ซึ่งเป็นการยกย่อง [เหตุผลในการได้รับรางวัล] ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ แสดงความขอบคุณต่อพนักงาน และเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในวันที่ [วันที่] เวลา [เวลา] ทั้งในรูปแบบพบปะกันหรือออนไลน์ ให้กระชับ น่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเชิญชวนให้พนักงานแบ่งปันข้อคิดของตนเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เตรียมเทมเพลตคำสั่งสำหรับ AIไว้สักสองสามแบบโดยใส่ช่องว่างสำหรับเหตุการณ์ วันที่ และหมุดหมายสำคัญไว้ล่วงหน้า เหมือนที่เราทำ เมื่อถึงเวลาที่ต้องประกาศอะไร เพียงกรอกรายละเอียด ปรับถ้อยคำให้เหมาะสม แล้วกดส่งได้เลย
2. คำสั่งสำหรับ AI ในการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน
การให้ข้อเสนอแนะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจความต้องการขององค์กรของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบคุมการลาออก เพิ่มการมีส่วนร่วม และเร่งการเติบโต
และอะไรจะดีไปกว่าการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานด้วยการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน? นี่คือสามคำแนะนำ AI ที่จะเพิ่มผลกระทบให้สูงสุด:
การเตรียมแบบสำรวจการวิเคราะห์ความรู้สึก
สร้างแบบสำรวจการวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อวัดความพึงพอใจของพนักงานต่อ [ด้านขององค์กร] รวมถึงคำถามที่กระชับ 5 ข้อที่ครอบคลุมหัวข้อเช่น [พื้นที่เฉพาะ] ใช้ตัวเลือกแบบปรนัย, การให้คะแนนแบบลิเคิร์ท, และคำถามปลายเปิดหนึ่งข้อสำหรับข้อเสนอแนะโดยละเอียด รักษาโทนเสียงให้เป็นกลาง, สนับสนุน, และส่งเสริมให้ตอบอย่างตรงไปตรงมา
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้หัวข้อแบบสำรวจเช่นความท้าทายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อติดตามระดับพลังงานโดยรวมของพนักงานของคุณ
การกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม
เขียนอีเมลติดตามผลอัตโนมัติจากผู้นำเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมใน [ชื่อแบบสำรวจ] ให้พนักงานมั่นใจว่าข้อมูลจะเป็นความลับ เน้นย้ำถึงการพัฒนาที่เกิดจากการสำรวจในอดีต และแนบลิงก์ที่สามารถคลิกได้เพื่อเข้าถึงแบบสำรวจ กระตุ้นให้กรอกแบบสำรวจให้เสร็จภายใน [วันที่] และรักษาโทนเสียงให้ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการสำรวจ เช่น ระดับการมีส่วนร่วม ลงในข้อความของคุณ สิ่งนี้จะเพิ่มความลึกและบริบทให้กับข้อความของคุณ
การแบ่งปันผลการสำรวจกับพนักงาน
เขียนการสื่อสารทั่วทั้งบริษัทเพื่อแบ่งปันผลการค้นพบที่สำคัญจาก [ชื่อแบบสำรวจ] รวมถึงสถิติเช่น [ผลลัพธ์สำคัญ] แสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วม สรุปการดำเนินการที่วางแผนไว้เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ และเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รักษาโทนให้เป็นการขอบคุณและสร้างสรรค์
👀 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ21% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาลาออกเนื่องจากวัฒนธรรมหรือการเมืองในที่ทำงาน การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานช่วยให้คุณเข้าใจและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนที่การลาออกของพนักงานจะทำให้องค์กรของคุณสะดุด
3. คำสั่ง AI สำหรับการวัด KPI ของการสื่อสารภายในองค์กร
การจัดตั้งและวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น เวลาการตอบกลับ และอัตราการเปิดข้อความ ช่วยให้สามารถแสดงให้เห็นความคืบหน้าได้ทันทีสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
เพื่อวัด KPI ด้วยการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด ให้พิจารณาใช้คำแนะนำเหล่านี้:
การจัดตั้งกลยุทธ์การสื่อสารภายในที่ดีที่สุด, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), และช่องทางการสื่อสาร
แบ่งปัน 5 ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารภายในที่ดีที่สุด และเลือกช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับกลุ่มพนักงานต่าง ๆ ให้พิจารณาปัจจัยเช่น [เครื่องมือสื่อสาร, ความชอบของพนักงาน, ระดับการมีส่วนร่วม, และกลไกการให้ข้อเสนอแนะ]
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หากคำสั่งของคุณต้องการคำตอบที่ยาว ClickUp Brain มักจะสร้างเอกสาร ClickUp Doc เป็นคำตอบและแชร์ลิงก์ให้คุณแทนที่จะส่งคำตอบในหน้าต่างแชท พูดถึงความมีประสิทธิภาพ! 🤯
การสังเกตและเตรียมตัวสำหรับสัญญาณของ KPI ที่ทำงานไม่ดี
ระบุตัวชี้วัดหลักและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึง KPI ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่เกี่ยวข้องกับ [ตัวชี้วัดการสื่อสารหรือการมีส่วนร่วมเฉพาะ] รวมถึงตัวอย่างเช่น [ตัวชี้วัดพฤติกรรม] และอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้อาจปรากฏในองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างไร
การสร้างกลยุทธ์จากสถานะ KPI ปัจจุบัน
แบ่งปันกลยุทธ์ 5 ประการเพื่อปรับปรุง [สถานะ KPI] จาก [เมตริกปัจจุบัน] ไปยัง [เมตริกเป้าหมาย] ภายใน [ระยะเวลา] พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมของผู้นำ การปรับปรุงการสื่อสาร รางวัล ความร่วมมือในทีม และโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แนบรายงานหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อคุณขอให้ AI วิเคราะห์ KPI ของคุณ ข้อมูลเชิงลึกและชุดข้อมูลที่ครบถ้วนจะช่วยให้ AI ให้คำตอบที่มีบริบทและแม่นยำยิ่งขึ้น
4. คำสั่งสำหรับ AI ในการสร้างจดหมายข่าวภายในองค์กร
การกระจายข่าวผ่านจดหมายข่าวภายในเป็นประจำกลายเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการอัปเดตข้อมูลประจำและเนื้อหาทางการศึกษา นอกจากนี้ ด้วยระบบอีเมลกลุ่มที่หลายธุรกิจใช้อยู่แล้ว จดหมายข่าวจึงสามารถส่งออกไปได้อย่างง่ายดาย
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ AI เพื่อทดสอบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในที่ต้องการวิธีการสร้างสรรค์ในการสร้างจดหมายข่าวที่น่าสนใจ
การตั้งค่าแม่แบบจดหมายข่าว
สร้างแม่แบบจดหมายข่าวภายในประจำเดือนที่เน้น [หัวข้อสำคัญ] รวมถึงส่วนต่างๆ เช่น [ส่วนเฉพาะเช่น ข้อความจาก CEO, กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น, เป็นต้น] ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทนเสียงเป็นแบบเฉลิมฉลอง สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
การสร้างปฏิทินหัวข้อจดหมายข่าว
สร้างปฏิทินหัวข้อจดหมายข่าวสำหรับระยะเวลา 6 เดือนสำหรับ [จุดเน้นทางธุรกิจ] โดยให้ตัวเลือกหัวข้อรายเดือน 5 หัวข้อ โดยต้องมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น [กิจกรรม/แผนงานเฉพาะ]
รายการแนวคิดการออกแบบสำหรับเลย์เอาต์และภาพ
สร้างแนวคิดการออกแบบสำหรับเลย์เอาต์จดหมายข่าวจำนวน [จำนวนหน้า] หน้า กำหนดโครงร่างการจัดวางบทความเพื่อความอ่านง่าย แนะนำโทนสีที่ทันสมัย และแนะนำแบบอักษรที่อ่านง่ายพร้อม [สไตล์ธีม]
👀 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือ AI บางตัว เช่น Dall-E และ SORA ไม่เพียงแต่สร้างข้อความเท่านั้น แต่ยังสร้างภาพและวิดีโอที่สมจริงได้ด้วย! อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำอาจแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรใช้ในกรณีที่คุณไม่มีทรัพยากรภายในเท่านั้น
5. คำสั่งสำหรับ AI ในการสื่อสารภาวะผู้นำ
การเป็นผู้นำไม่ได้หยุดอยู่แค่การตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ยังรวมถึงการสื่อสารการตัดสินใจเหล่านั้นอย่างชัดเจนและมีผลกระทบ ตั้งแต่การกระตุ้นทีมและขวัญกำลังใจ ไปจนถึงการรับมือกับการตัดสินใจที่ยากลำบากด้วยความเห็นอกเห็นใจ คำพูดของผู้นำมีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางขององค์กร
หากคุณต้องการปรับปรุงการสื่อสารของผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น คำสั่ง AI ที่ปรับใช้ได้ง่ายเหล่านี้จะช่วยสร้างการสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งขึ้น:
การกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ร่างการสื่อสารจาก [ทีมผู้นำ/CEO] เพื่อสรุป [วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์] ของบริษัทสำหรับ [ระยะเวลา] ที่กำลังจะมาถึง เน้นย้ำถึงลำดับความสำคัญหลัก ค่านิยมหลัก และวิธีที่พนักงานจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
การแบ่งปันความสำเร็จของทีมฟังก์ชัน
สร้างการสื่อสารเพื่อยกย่องความสำเร็จของ [ทีมปฏิบัติการ] ในช่วง [ระยะเวลา] ที่ผ่านมา เน้นความสำเร็จที่สำคัญ รวมถึง [ความสำเร็จเฉพาะเจาะจง] และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น [หน่วยงานสนับสนุน] กล่าวถึงโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นและส่งเสริมความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องด้วยข้อความส่วนตัวจาก [CEO/ผู้นำ]
การแก้ไขปัญหาและการจัดการวิกฤต
ร่างข้อความจาก CEO ที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจ โดยกล่าวถึงปัญหาปัจจุบัน เช่น [ปัญหาเฉพาะ] ยอมรับปัจจัยที่มีส่วนร่วม เช่น [ปัจจัยที่มีส่วนร่วม] และระบุขั้นตอน เช่น [การดำเนินการที่วางแผนไว้] แจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีที่พวกเขาสามารถสนับสนุนและเน้นย้ำการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งให้ความมั่นใจเกี่ยวกับ [ข้อรับรองสำคัญ]* ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็น
👀 คุณรู้หรือไม่? ซีอีโอมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของบริษัทมากถึง45% ไม่ว่าจะเป็นการดึงศักยภาพสูงสุดจากคณะกรรมการหรือพนักงาน การสื่อสารที่ดีอาจช่วยให้ประสบความสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมาย
6. คำสั่งสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
แม้ความขัดแย้งในที่ทำงานจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การที่คุณจัดการกับมันอย่างไรนั้นสามารถสร้างหรือทำลายพลวัตของทีมได้ ตั้งแต่การลดความตึงเครียดไปจนถึงการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน ข้อความที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตได้
ต้องการความช่วยเหลือในการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือไม่? คำแนะนำจาก AI เหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่น:
เชื่อมช่องว่างในการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ร่างข้อความจาก [ผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการ] เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสองคนที่ประสบปัญหาการสื่อสารไม่ราบรื่นมีการสนทนาอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์. เน้นการฟังอย่างมีส่วนร่วม, พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับความกังวล, และเสนอแหล่งข้อมูลการไกล่เกลี่ย. เน้นย้ำถึงการสนับสนุนของบริษัทในการแก้ไขปัญหา.
การจัดการความขัดแย้งในการจัดสรรทรัพยากร
เขียนข้อความในนาม [บทบาท] เพื่อจัดการกับความขัดแย้งระหว่าง [ทีม A] และ [ทีม B] เกี่ยวกับ [ทรัพยากร/ปัญหาการจัดสรร] โดยยอมรับมุมมองของทั้งสองฝ่ายและเสนอการประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกัน เน้นบทบาทของผู้นำในการรับประกันการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรมในขณะที่รักษา [เป้าหมายของโครงการ]* ให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ขอความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
ร่างคำร้องขอไปยัง [แผนก/บุคคล] เพื่อขอไกล่เกลี่ยเนื่องจาก [ปัญหา] ที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข ขอคำแนะนำในการจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพในขณะที่รักษาความเคารพซึ่งกันและกัน เน้นย้ำถึงความสำคัญของ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ] และเสนอ [ขั้นตอนต่อไป] เพื่อประเมินความคืบหน้า
7. คำสั่งสำหรับ AI ในการโต้ตอบกับพนักงาน
การมีปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานที่มีความหมายช่วยสร้างความสัมพันธ์ในทีมที่แท้จริง ทำให้การทำงานรู้สึกเหมือนการเล่น
นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ AI เพื่อปลดล็อกการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีที่สุดกับสมาชิกในทีมของคุณ:
การแบ่งปันการยอมรับแบบเพื่อนต่อเพื่อนสำหรับความสำเร็จ
เขียนข้อความแสดงความยินดีถึงเพื่อนร่วมงานของฉัน [ชื่อเพื่อนร่วมงาน] สำหรับการนำ [ชื่อโครงการ] ให้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม กรุณาเน้นย้ำถึงความสำเร็จของพวกเขา ผลกระทบที่มีต่อทีมหรือบริษัท และส่วนที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโดยรวม ขอให้ข้อความมีความเป็นส่วนตัว แสดงความขอบคุณในสิ่งที่พวกเขาได้ทำ และมอบกำลังใจสำหรับการทำงานในอนาคต
การให้กำลังใจสมาชิกในทีมสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง
เขียนข้อความเพื่อกระตุ้นให้ [ชื่อสมาชิกทีม] จาก [ชื่อแผนก] ร่วมมือกันใน [ชื่อโครงการ] สรุปเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม เน้นย้ำว่าความเชี่ยวชาญของพวกเขาจะมีส่วนช่วยในการประสบความสำเร็จอย่างไร และเชิญชวนให้พวกเขาแบ่งปันความคิดเห็นหรือคำถาม
การติดต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อขอความเชี่ยวชาญของพวกเขา
เขียนข้อความถึง [ชื่อเพื่อนร่วมงาน] เชิญชวนให้พวกเขาแบ่งปันความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ [โครงการ/หัวข้อ] โดยระบุถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพวกเขา แนะนำให้มีการประชุม และขอเวลาที่เหมาะสม
👀 คุณรู้หรือไม่? ความสัมพันธ์ในการทำงานส่งผลต่อความพึงพอใจในงานมากถึง39% การสื่อสารที่ราบรื่น = ทีมที่มีความสุขมากขึ้น! 🤝
โบนัสโจทย์: การดึงข้อมูลเชิงลึกและไฟล์
งานในวันนี้เสียหาย
60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน, ค้นหา, และอัปเดตข้อมูลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ โครงการ, เอกสาร, และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ผู้ช่วยทำงาน AI อย่าง ClickUp Brain สามารถช่วยได้—โดยการดึงข้อมูลพื้นที่ทำงานของคุณภายในไม่กี่วินาที ลองใช้คำสั่งด้านล่างนี้:
อะไรคือแนวโน้มหลักและสถิติตามรายงาน [ชื่อรายงาน]? นอกจากนี้ กรุณานำเอกสารที่คุณอ้างถึงมาด้วย
📮ClickUp Insight:มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้คำสั่ง AI
คำแนะนำของเราครอบคลุมเกือบทุกสถานการณ์ในที่ทำงาน แต่การสร้างคำตอบระดับยอดเยี่ยมนั้นต้องอาศัยความชำนาญเล็กน้อย ทำตามเคล็ดลับง่าย ๆ ห้าข้อนี้เพื่อยกระดับข้อความที่สร้างโดย AI ของคุณในทุกครั้ง
ทำให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
ใช้คำแนะนำที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้คำตอบจาก AI ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ยิ่งคุณให้รายละเอียดมากเท่าไร AI ก็จะสามารถปรับคำตอบให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น คิดถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดและจัดโครงสร้างคำขอของคุณให้เหมาะสม
📌 ตัวอย่าง: หลีกเลี่ยงคำขอที่คลุมเครือ เช่น "บอกฉันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ"
แทนที่, ลอง 'ระบุเหตุการณ์สำคัญที่บรรลุในโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือไตรมาสที่ 3 รวมถึงวันที่เสร็จสิ้นและสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง'
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แชร์ตัวอย่างในข้อความของคุณเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น
บรรจุในบริบทที่เหมาะสม
คำถามหนึ่งอาจมีคำตอบได้เป็นล้านคำตอบขึ้นอยู่กับเรื่องราวหรือบริบท นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเพิ่มคำแนะนำที่มีบริบทเพื่อให้ AI เข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้น รวมถึงทุกสิ่งตั้งแต่เหตุผลที่คุณต้องการมันไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะใช้ "เขียนการอัปเดตภายในเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของเรา" ลองใช้: "สร้างการอัปเดตภายในที่เป็นมิตรสำหรับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการทำงานทางไกลใหม่ โดยเน้นความยืดหยุ่น แนวทางหลัก และวิธีการที่สนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว"
แยกย่อยเป็นขั้นตอน
คุณต้องการร่างคำถามหรือประกาศที่ซับซ้อนหรือไม่? แบ่งคำสั่งของคุณออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่มีเหตุผล
📌 ตัวอย่าง: เริ่มต้นกว้างๆ ด้วย "อะไรคือขั้นตอนต่างๆ ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์?" จากนั้นให้เจาะจงมากขึ้นด้วย "สร้างรายการไอเดียเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียในวันเปิดตัว"
ทดสอบและปรับแต่ง
การสร้างคำสั่งที่สมบูรณ์แบบในครั้งแรกนั้นหายาก. ดีที่สุดคือเริ่มต้นอย่างง่ายและทดลองเล่นกับแนวทางต่าง ๆ. ตามคำตอบที่คุณได้รับ ให้เริ่มปรับแต่งและปรับปรุงคำสั่งของคุณ.
📌 ตัวอย่าง: เริ่มต้นด้วย "เขียนประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทที่กำลังจะมาถึง" จากนั้น ปรับปรุงตามคำตอบเป็น "สร้างประกาศที่น่าสนใจสำหรับกิจกรรมสร้างทีมในวันศุกร์หน้า รวมถึงกำหนดการ สถานที่ และวิธีที่พนักงานสามารถตอบรับเข้าร่วมได้"
สร้างสรรค์วิธีการของคุณ
แม้ว่าAI จะสามารถร่างอีเมลหรือรายงานที่สมบูรณ์แบบได้แต่คุณภาพของงานจะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคำสั่งที่คุณให้ ลองก้าวข้ามคำถามพื้นฐานและลองเล่นบทบาทสมมติ คำสั่งที่สร้างสรรค์จะนำไปสู่มุมมองใหม่ๆ และวิธีแก้ปัญหาที่เข้าถึงได้
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะถามว่า "เขียนรายงานการขายสำหรับไตรมาสที่ 1" ลองถามว่า "ถ้าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่วิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 คุณจะเน้นแนวโน้มสำคัญอะไรบ้าง และคุณแนะนำให้ดำเนินการต่อไปอย่างไร?"
เครื่องมือ AI สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
คุณได้รับข้อความแล้ว ตอนนี้คุณแค่ต้องการสื่อกลาง หรือที่เรียกว่าเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม แต่ทำไมต้องจำกัดเครื่องมือ AI ของคุณไว้แค่การสื่อสารเพียงอย่างเดียว ในเมื่อคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น?
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของClickUpงาน โครงการ ความรู้ และการทำงานร่วมกันของคุณทั้งหมดได้รับการยกระดับด้วย AI ที่ทรงพลังและเป็นธรรมชาติ: ClickUp Brain
ตั้งแต่การร่างข้อความสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรไปจนถึงการปรับแต่งกลยุทธ์การสื่อสารของคุณเองClickUp Brainพร้อมช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน เข้าถึงได้จากทุกที่ภายใน ClickUp—ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร หรือการแชท—และรับความช่วยเหลือที่เข้าใจบริบทได้อย่างทันทีเพียงปลายนิ้ว
ผสานการทำงานกับClickUp Docs, AI Writer for Work ของ Brain ช่วยให้คุณสร้างกรณีศึกษา, บล็อกโพสต์, และอีเมลได้ภายในเอกสารของคุณ. ยังเหมาะสำหรับการสร้างแบบแผนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติ.
ต้องการสรุปเนื้อหาสำหรับเอกสารยาว ๆ อย่างรวดเร็วหรือไม่? ฟีเจอร์สรุป ของสมองช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของรายงานที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมีสรุปแบบยืนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการเพื่อให้สามารถติดตามความสำคัญและความต้องการของทีมได้
ClickUp Brain ยังเป็น ผู้จัดการความรู้ที่ยอดเยี่ยม ที่สามารถดึงข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และลิงก์เอกสารที่เกี่ยวข้องจากทั่วทั้งระบบ ClickUp ของคุณ (รวมถึงแอปที่เชื่อมต่อ) ได้เพียงแค่คลิกเดียว
การสื่อสารที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ClickUp ยังมีโซลูชันการสื่อสารที่ทรงพลังอย่างClickUp Chat ให้บริการอีกด้วย
แน่นอนโซลูชันการสื่อสารภายในที่ติดตั้งมากับระบบช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลได้ทั้งในกลุ่มทีม, บุคคล, และแม้กระทั่งในหัวข้อการสื่อสารทั่วทั้งบริษัท แต่เพียงเท่านี้ยังไม่พอ มันยังเชื่อมโยงการสนทนาแต่ละครั้งกับงาน, โครงการ, และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณมีบริบทที่ชัดเจน คุณจึงไม่ต้องหยุดการทำงานเพื่อสื่อสารอีกต่อไป
สรุปข้อมูลด้วยระบบ AI ที่ช่วยให้ข้อความยาว ๆ กลายเป็นข้อความสั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น ลดความพยายามในการเขียนคำตอบที่มีประสิทธิภาพลง แถมยังช่วยให้คุณคัดแยกข้อมูลที่มีคุณค่า และเปลี่ยนเป็นงานที่ต้องทำได้ในพริบตา
แล้วในกรณีที่ข้อความไม่สามารถถ่ายทอดบริบททั้งหมดได้ล่ะ?
คุณสามารถบันทึกหน้าจอและเว็บแคมพร้อมคำบรรยายได้โดยใช้ClickUp Clips ซึ่งช่วยให้การสร้างวิดีโอสอน ประกาศ และคู่มือต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ การบันทึกของคุณยังแชร์ได้ง่ายอีกด้วย! คุณสามารถฝังลงในงาน เอกสาร หรือแม้แต่กระดานไวท์บอร์ดภายใน ClickUp ได้เลย ที่สำคัญ เมื่อคุณบันทึกคลิปจากหน้าต่างแชทหรือกระทู้ความคิดเห็น คลิปนั้นจะถูกแนบไปกับข้อความโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณหยุดบันทึก
ClickUp Clips ยังมีคำบรรยายที่สร้างโดย AI ในทุกวิดีโออีกด้วย คำบรรยายที่เชื่อถือได้เหล่านี้ช่วยให้คุณไม่ต้องจดบันทึกตลอดเวลา ส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
ใช่ มีเครื่องมือสื่อสาร AIอื่น ๆ อยู่เช่นกัน เช่น ChatGPT, Gemini และ Perplexity AI แม้ว่าทั้งหมดจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการตอบกลับแบบใช้คำสั่ง แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่ผสานการทำงานกับงานของคุณ (และพื้นที่ทำงาน) ได้อย่างราบรื่นเท่า ClickUp Brain
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่หลายตัว แต่การต้องสลับไปมาระหว่างแท็บบ่อย ๆ มันทำให้เสียเวลาและเหนื่อยมาก และพูดตามตรงเลยว่า เวลาที่ฉันกำลังโฟกัสกับงานที่ต้องใช้สมาธิ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI ส่วนใหญ่สำหรับการเขียนเนื้อหา เพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขงานที่ฉันเขียนไว้ด้วย (สุดยอดจริง ๆ!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
การเอาชนะความท้าทายใน AI สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีพลังมาก แต่การใช้มันไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้ว การเตรียมตัวและรับมือกับความท้าทายบางประการก็เป็นสิ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่ควรระวัง
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้ AI สำหรับการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ การละเมิดหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำลายความไว้วางใจและชื่อเสียงของบริษัทของคุณได้
👉🏼 ลดความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยการปรับปรุงการควบคุมการเข้าถึงให้มีประสิทธิภาพและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เสริมสร้างความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และการจัดการการเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
การทำให้ AI เข้ากับ DNA ของบริษัทคุณอย่างเป็นธรรมชาติต้องใช้ความพยายามบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสะท้อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และโทนเสียงของพนักงานและองค์กร
👉🏼 การเอาชนะสิ่งนี้ต้องอาศัยการยอมรับ AI เข้าสู่เรื่องราวการเติบโตของบริษัทของคุณ นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะในการออกแบบคำสั่ง ( prompt engineering) ยังสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเปลี่ยนผ่าน
การจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ผู้คนรู้สึกกังวล โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มักสร้างความเข้าใจผิดว่าการลดความพยายามของมนุษย์จะนำไปสู่การลดจำนวนมนุษย์ด้วย ในท้ายที่สุด จึงเกิดการปฏิเสธหรือต่อต้านอย่างรุนแรงต่อการยอมรับศักยภาพของ AI
👉🏼 เริ่มเน้นย้ำว่า AI มีไว้เพื่อช่วยเหลือ ไม่ใช่เพื่อทดแทน เมื่อทีมงานของคุณรู้สึกผ่อนคลายแล้ว ให้จัดอบรมโมดูลเพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่
ปรับสมดุลเนื้อหา AI ด้วยการสัมผัสของมนุษย์
หากปราศจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร เครื่องมือ AI จะจบลงด้วยข้อความที่ซ้ำซากจำเจ เนื่องจาก AI ช่วยลดความพยายามและพลังสมองในการเขียน การสูญเสียสัมผัสของมนุษย์ในฉบับร่างสุดท้ายของคุณจึงเป็นเรื่องง่าย
👉🏼 การให้เพื่อนร่วมทีมตรวจสอบร่างของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับการปรับแต่งเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับบริบทของคุณ
อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในการสื่อสารภายในองค์กร
เครื่องมือสื่อสารด้วย AI เปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมในที่ทำงานไปอย่างสิ้นเชิง นอกเหนือจาก AI แล้ว ข้อความภายในองค์กรก็จะถูกคาดหวังให้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน แต่เพื่ออะไร?
นี่คือการแอบดูสิ่งที่อนาคตจะนำมาให้
การปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับผู้รับ
61% ของบริษัทในสหรัฐฯใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีเมล ขณะที่มี 55% ที่พึ่งพา AI ในการให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ปัญญาประดิษฐ์จะก้าวไปไกลกว่าข้อความทั่วไป โดยใช้การปรับแต่งเฉพาะบุคคลในระดับสูงเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับบทบาท ความสนใจ และรูปแบบการทำงานของแต่ละพนักงาน ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง ธุรกิจจะสามารถสร้างข้อความในภาษาท้องถิ่นได้อย่างง่ายดายในไม่ช้า มอบประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้อ่านทุกคน
44% ของธุรกิจที่ได้รับการสำรวจโดย Forbes Advisor วางแผนที่จะใช้ ChatGPT ในการเขียนเนื้อหาในภาษาอื่น ๆ
การจัดการเวิร์กโฟลว์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือ AI จะปรับเวลาให้เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ข้อความที่เหมาะสมถึงพนักงานในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการติดตามการมีส่วนร่วมและแจ้งเตือนการอัปเดตที่สำคัญ AI ช่วยให้การสื่อสารไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง และทำให้แน่ใจว่าไม่มีข้อความสำคัญใดถูกมองข้าม
สัมผัสแห่งความเป็นมนุษย์ที่คงอยู่ตลอดกาล
46% ของบริษัทกำลังใช้AI เพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายใน, แผนงาน, การนำเสนอ, และรายงานให้ราบรื่นขึ้น
แม้จะมีการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จะยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างความสัมพันธ์ การเพิ่มบริบท และการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง เป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถทดแทนได้ซึ่งจะช่วยให้ทีมมีการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณด้วย ClickUp
AI ปรับเปลี่ยนวิธีที่คุณตอบสนองต่อข้อความและผลกระทบขององค์กรที่มีต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งของคุณมีผลกระทบมากเพียงใด AI สามารถปรับปรุงกระบวนการแก้ไขข้อขัดแย้งและสร้างการสนทนาที่มีความหมายได้
ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่เหมาะสม ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ AI, การจัดการงาน, การส่งข้อความ, การวิเคราะห์, เอกสาร, และการเชื่อมต่อ 1000+ ทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียว
พร้อมที่จะเขียนการสื่อสารภายในองค์กรของคุณใหม่หรือไม่ (เล่นคำ)ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!