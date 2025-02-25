บล็อก ClickUp
วิธีใช้ Gemini บน Android เพื่อการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
25 กุมภาพันธ์ 2568

เมื่อรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณรู้สึกเหมือนเขาวงกตที่ไม่มีวันจบสิ้น มันง่ายที่จะหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถจัดการความวุ่นวายเหล่านี้แทนคุณได้?

แอป Google Gemini บน Android ช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ผู้ช่วย AI ของ Google จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานและทำให้การจัดการรายการที่ต้องทำเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้มากขึ้น ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ Gemini บน Android เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 📃

⏰ สรุป 60 วินาที

การติดตามงานให้ทันอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Google Gemini บน Android มอบความช่วยเหลือด้วย AI เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

  • นี่คือวิธีเริ่มต้นและใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ต่างๆ ให้เต็มที่: ติดตั้งและลงชื่อเข้าใช้: ดาวน์โหลด Gemini จาก Play Store และลงชื่อเข้าใช้ ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน: เปิดใช้งาน Voice Match และตั้งค่า Google เป็นผู้ช่วยเริ่มต้น ใช้คำสั่ง: พิมพ์ พูด หรืออัปโหลดรูปภาพเพื่อโต้ตอบกับ Gemini จัดการงาน: ขอให้ Gemini สรุป รายการ หรือดึงข้อมูล บันทึกคำตอบ: ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI
  • อย่างไรก็ตาม Gemini ขาดการสนทนาต่อเนื่อง มีปัญหาในการเตือนความจำและการจัดการปฏิทิน มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอกที่จำกัด และไม่รองรับการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • ClickUpมอบประสบการณ์การจัดการงานที่ทรงพลังยิ่งขึ้นด้วย AI: ClickUp Brain: อัปเดตงาน, สรุปงาน, และอัตโนมัติด้วย AI การจัดการงาน: จัดระเบียบโครงการ, กำหนดเส้นตาย, และมอบหมายงาน การค้นหาอัจฉริยะ: ค้นหาเอกสาร, บันทึก, และการสนทนาได้ทันที การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: เก็บงาน, ข้อความ, และการอัปเดตในที่เดียว
  • ClickUp Brain: การอัปเดตงาน สรุป และระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การจัดการงาน: จัดระเบียบโครงการ กำหนดเส้นตาย และมอบหมายงาน
  • การค้นหาอัจฉริยะ: เรียกดูเอกสาร บันทึก และการสนทนาได้ทันที
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: รวมงาน ข้อความ และการอัปเดตไว้ในที่เดียว
  • ClickUp Brain: การอัปเดตงาน, สรุป, และการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การจัดการงาน: จัดระเบียบโครงการ กำหนดเส้นตาย และมอบหมายงาน
  • การค้นหาอัจฉริยะ: เรียกดูเอกสาร บันทึก และการสนทนาได้ทันที
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: รวมงาน ข้อความ และการอัปเดตไว้ในที่เดียว

วิธีใช้ Gemini บน Android

หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของ Google Gemini และยังไม่ตั้งค่าไว้ ไม่ต้องกังวล—การเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายมาก ที่นี่เราจะอธิบายขั้นตอนการใช้งาน Google Geminiบนอุปกรณ์ Android ของคุณ ⚙️

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Google Gemini และลงชื่อเข้าใช้

ดาวน์โหลด แอป Gemini อย่างเป็นทางการ จาก Google Play Store บนโทรศัพท์ของคุณ.

เมื่อคุณเปิด Gemini เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของที่ทำงานหรือบัญชีส่วนตัว หากคุณยังไม่มีบัญชี ระบบจะแนะนำขั้นตอนการสร้างบัญชีใหม่ให้คุณ

หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณสามารถเริ่มใช้ Gemini บนอุปกรณ์ Android ของคุณได้

เปิด Google AI (แอปผู้ช่วยดิจิทัล)
เข้าสู่ระบบบัญชี Gemini ของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Androidถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยบริษัท Android Inc. ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดยเริ่มต้นเป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สที่มุ่งเน้นสำหรับกล้องดิจิทัล แต่ได้เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วมาสู่สมาร์ทโฟนหลังจาก Google เข้าซื้อกิจการในปี 2005

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่า Google Gemini

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วการเริ่มต้นใช้งานแอปบนมือถือจะเป็นไปอย่างราบรื่นและจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว ทำตามขั้นตอนได้เลย—ง่ายมาก จากนั้น ให้สิทธิ์การเข้าถึง เช่น การเข้าถึงไมโครโฟนสำหรับคำสั่งเสียง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอนุญาตเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น

ไปที่ การตั้งค่า > แอป > แอปเริ่มต้น บนโทรศัพท์ของคุณและตั้งค่า Google เป็นผู้ช่วยเริ่มต้น ขั้นตอนนี้สำคัญหากคุณต้องการใช้คำสั่งเสียงได้อย่างราบรื่น คุณยังสามารถทดลองปรับการตั้งค่าแอปเพื่อปรับแต่งการจดจำเสียงหรือรูปแบบการโต้ตอบได้อีกด้วย

แทนที่ Google Assistant ด้วยแอป Gemini สำหรับ Android
เปิดใช้งานสิทธิ์เพื่อใช้แอปพลิเคชันและปรับแต่งการตั้งค่าตามความต้องการ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือ เปิดใช้งาน Voice Match เพื่อเรียกใช้ Gemini ได้เพียงแค่พูดว่า 'เฮ้ Google' เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google Play Store ของ Android เป็นร้านค้าแอปที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีแอปมากกว่าสามล้านแอปให้เลือกใช้ มีทุกอย่างตั้งแต่เกมและแอปโซเชียลมีเดียไปจนถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและแหล่งข้อมูลการศึกษา

ขั้นตอนที่ 3: กระตุ้น Gemini

นี่คือวิธีที่คุณสามารถโต้ตอบกับ Gemini ได้:

  • ข้อความ: พิมพ์คำถามหรือคำสั่งของคุณ
  • เสียง: แตะที่ไอคอนไมโครโฟนแล้วพูดสิ่งที่คุณต้องการ
  • ภาพ: แตะที่ไอคอนกล้องเพื่ออัปโหลดหรือถ่ายรูปหากคุณต้องการให้แอป AIวิเคราะห์
ถามคำถามขั้นสูงกับ Gemini
ให้ Gemini ตอบสนองด้วยข้อความ เสียง และภาพ

หลังจากที่ Gemini ตอบแล้ว คุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมหรือขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้

นั่นแหละ! เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณสามารถเปลี่ยน Google Gemini ให้เป็นผู้ช่วยมือถือหลักของคุณเพื่อจัดการงานและตอบคำถามได้

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ในบัญชี Google ที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับคุณของ Gemini

⚙️โบนัส: ลองดูแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับ Androidเพื่อประเมินว่าแพลตฟอร์มใดสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานได้ดีที่สุด

ข้อจำกัดในการใช้ Gemini บน Android

แม้ว่า Google Gemini จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามันมีข้อจำกัดบางประการ การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงและใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่

มาดูความท้าทายทั่วไปที่คุณจะพบเมื่อใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพ บน Android:

  • ไม่มีการสนทนาต่อเนื่อง: Gemini ไม่รองรับการสนทนาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ละคำถามใหม่จะต้องเริ่มต้นด้วยตนเอง ทำให้การโต้ตอบแบบไป-กลับไม่ราบรื่นนัก
  • ฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด: แอปนี้ขาดคุณสมบัติสำคัญ เช่น การตั้งการแจ้งเตือน การจัดการปฏิทิน หรือการเล่นเพลง
  • แอปพลิเคชันและส่วนขยายที่จำกัด: ไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือส่วนขยายได้หลากหลายเท่ากับผู้ช่วยอื่น ๆ ทำให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานภายในระบบนิเวศของ Google เช่น Google Calendar, Docs และอื่น ๆ มีข้อจำกัด
  • การขาดการเข้าถึงข้อมูลสด: เวอร์ชันฟรีของ Gemini ไม่รองรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลสด ทำให้ความสามารถในการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ถูกจำกัด
  • ข้อจำกัดในการใช้งาน: หากคุณกำลังใช้ Gemini กับ Google Workspace คุณจะพบกับข้อจำกัดการใช้งานที่เข้มงวดในแต่ละเดือน ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้บ่อย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เป็นเวลาหลายปีที่การอัปเดตของ Android ได้รับการตั้งชื่อตามของหวานตามลำดับตัวอักษร ตัวอย่างเช่น Android Cupcake (1. 5), Donut (1. 6), และ Eclair (2. 0) เป็นเวอร์ชันแรกๆ ประเพณีนี้สิ้นสุดลงที่ Android 10 ซึ่งเปลี่ยนไปใช้ชื่อตัวเลขแทน

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้ AI กับ Android ด้วย ClickUp

ClickUp, แอปสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงาน*, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการจัดการโครงการผ่านการจัดการงาน, การติดตามเวลา, การแชร์เอกสาร, และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานยังสามารถใช้งานเป็นแอปจัดการโครงการบน Androidและเว็บเบราว์เซอร์ได้อีกด้วย

ClickUp Brain ซึ่งเป็นเครือข่ายประสาทเทียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ AI ผู้จัดการโครงการ และนักเขียน AI ให้บริการฟีเจอร์ AI ที่มีการสนทนา เข้าใจบริบท และอิงตามบทบาทต่างๆ ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม

คุณสามารถใช้มันเป็นผู้ช่วยส่วนตัว AIเพื่อร่างแผนโครงการ สร้างงานย่อยจากรายละเอียดงาน และส่งสรุปและอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเปิดงานแต่ละงาน

มาดูกันว่าคุณสามารถใช้มันได้อย่างไรทีละขั้นตอน! 💪

ขั้นตอนที่ 1: แตะที่ไอคอน ClickUp Brain

เปิดแอป ClickUpบนโทรศัพท์ Android ของคุณแล้วไปที่หน้าจอหลักของแอป ไอคอน AI จะอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ แตะเพื่อเปิด ClickUp Brain

แตะไอคอน ClickUp Brain ที่มุมขวาบนของพื้นที่ทำงานของคุณ
แตะไอคอน ClickUp Brain ที่มุมขวาบนของพื้นที่ทำงานของคุณ
นี่จะเปิดหน้าต่างอินเตอร์เฟซของสมอง
นี่จะเปิดหน้าต่างอินเตอร์เฟซของสมอง

🔍 คุณรู้หรือไม่? หุ่นยนต์สีเขียวตัวเล็กที่เป็นมาสคอตของ Android มีชื่อว่า'Bugdroid' ออกแบบโดยศิลปินชื่อ Irina Blok ในปี 2007 และการออกแบบที่เรียบง่ายทำให้มันเป็นที่จดจำได้ทันทีทั่วโลก

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ ClickUp Brain

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp Brainในฐานะแอปวางแผนประจำวัน:

  • ถามคำถาม: พิมพ์คำถามหรือคำขอของคุณลงในช่องป้อนข้อมูลได้เลย รวมถึงการอัปเดตโครงการหรือรายละเอียดงาน
  • รับคำตอบตามบริบท: Brain ให้คำตอบตามบริบทที่คุณกำลังใช้งานอยู่ เช่น รายละเอียดงาน สถานะโครงการ หรือสรุปเอกสาร
  • การติดตามผล: หลังจากที่คุณได้รับคำตอบแล้ว คุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้โดยแตะที่ บอก AI ว่าต้องทำอะไรต่อไป ที่ด้านล่างของคำตอบและพิมพ์คำสั่งถัดไปของคุณ
ให้ ClickUp Brain ตอบคำถามทุกอย่างให้คุณ: วิธีใช้ Gemini บน Android
ให้ ClickUp Brain ตอบคำถามทุกเรื่องที่คุณต้องการ

ตัวอย่างเช่น พิจารณาการทำเครื่องหมายคำขอของลูกค้าว่า 'ด่วน' ในขณะที่ทำเครื่องหมายการประชุมภายในว่า 'ความสำคัญต่ำ' หากสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

📮ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยเน้นงานที่สำคัญที่สุดอย่างชัดเจน ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน

เรามาดูตัวอย่างกัน หากคุณต้องการสรุปความคิดเห็นในกล่องจดหมายของคุณ ให้เปิดก่อน จากนั้นแตะที่ตัวเลือก สรุปความคิดเห็น

สรุปหัวข้อด้วย ClickUp Brain: วิธีใช้ Gemini บน Android
สรุปหัวข้อสนทนาด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถสรุปความคิดเห็นในหัวข้อได้ในงานของคุณได้เช่นกัน ให้แตะที่แท็บ กิจกรรม ในงานของคุณ และคลิกที่ไอคอน AI ทางขวามือของความคิดเห็น

สรุปความคิดเห็นในหัวข้อด้วย ClickUp Brain: วิธีใช้ Gemini บน Android
สรุปความคิดเห็นในหัวข้อของงานด้วย ClickUp Brain

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โทรศัพท์ Android เครื่องแรกคือ T-Mobile G1 (หรือที่รู้จักในชื่อ HTC Dream) เปิดตัวในปี 2008 มันมีแป้นพิมพ์แบบกายภาพและหน้าจอสัมผัส และใช้ระบบปฏิบัติการ Android 1.0 ซึ่งในปัจจุบันถือว่าค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วยเสมือนจริง AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3: ใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

ClickUp Brain ยังทำงานเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้ได้ มาดูกัน:

  • สร้างงาน หรือเอกสารได้โดยตรงจากข้อมูลที่ ClickUp Brain สร้างขึ้นให้คุณ
  • อัตโนมัติการทำงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นตามการปรับแต่ง
  • เขียนและแก้ไขข้อความ สำหรับความต้องการต่าง ๆ เช่น การสร้างเนื้อหา
  • ค้นหาเอกสารหรือข้อมูล ภายในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานภายนอกและการผสานรวมต่างๆ
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน โดยใช้คำสั่งเช่น 'ฉันควรทำงานอะไรต่อไป?' เพื่อรับรายการงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ตามคำถามเกี่ยวกับโครงการของคุณ เช่น ข้อสรุปสำคัญหรือทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ขอให้ Brain สร้างและมอบหมายงานภายในพื้นที่ทำงาน: วิธีการใช้ Gemini บน Android
ขอให้ Brain สร้างและมอบหมายงานภายในพื้นที่ทำงาน

🔍 คุณรู้หรือไม่? Android มีฟีเจอร์และเทคนิคที่ซ่อนอยู่มากมายที่ผู้ใช้สามารถค้นพบได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้งาน 'ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา' เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูง ปรับแต่งแอนิเมชันเพื่อประสบการณ์ที่เร็วขึ้น หรือแม้แต่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของอินเทอร์เฟซ Android ของคุณด้วยตัวเปิดใช้งานแบบกำหนดเอง

ใช้สมองของคุณ [ClickUp]

การติดตั้ง Gemini บน Android ของคุณเป็นก้าวแรกสู่การจัดการงานที่จำเป็นด้วย AI คุณสามารถสร้างรายการและจัดระเบียบวันของคุณได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริง ๆ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณ มันรวบรวมงาน โครงการ และกำหนดเวลาทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว อ้อ และอย่าลืมว่าคุณยังได้รับการแจ้งเตือนที่ผสานรวมด้วย!

อย่ารอช้าลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅