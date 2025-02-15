บล็อก ClickUp

10 แม่แบบแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟรีสำหรับกลยุทธ์ของคุณ

Uma KelathStaff Content Editor
15 กุมภาพันธ์ 2568

โครงการที่ประสบความสำเร็จเติบโตได้จากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ทำให้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ใด ๆ

งานวิจัยโดยAlex Chernyi และJuha Outila แสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักเห็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การส่งเสริมการสื่อสารในทีมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าที่เคย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้อง ได้รับข้อมูล และพึงพอใจ

อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพอาจรู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการกับหลายความสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่การมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสามารถช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในแนวทางของคุณ

ลองดู 10 แม่แบบแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟรีเหล่านี้ เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

อะไรคือแบบแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย?

แม่แบบแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละช่วงของโครงการหรือการริเริ่มขององค์กรเป็นไปอย่างง่ายดาย

พวกเขาครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง:

  • การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
  • เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของพวกเขา
  • การพัฒนาวิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่ชัดเจน

แม่แบบที่มีโครงสร้างดีจะระบุวิธีการรักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยระบุความถี่ในการสื่อสาร ช่องทางที่ต้องการ และประเภทของข้อมูลที่จะแบ่งปัน

👀คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำไปสู่ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 80%ในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี?

แบบแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินโครงการอย่างราบรื่น

คุณควรค้นหาคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม: รวมถึงเครื่องมือในการระบุและจัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการตามอิทธิพลและความสนใจของพวกเขา
  • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: มอบกรอบการทำงานเชิงภาพเพื่อจัดทำแผนผังความสัมพันธ์และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • แนวทางที่มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน: ให้แนวทางในการปรับการปฏิสัมพันธ์ให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • แผนการสื่อสารอย่างละเอียด: ระบุวิธีการ ความถี่ และช่องทางการสื่อสารที่สม่ำเสมอและโปร่งใส
  • กระบวนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กำหนดไว้: เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการกับข้อกังวลและส่งเสริมความร่วมมือตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
  • มุ่งเน้นที่คณะกรรมการ: ประกอบด้วยกลยุทธ์ในการมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: ช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการและพลวัตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยการผสานรวมกับเครื่องมือการนำ

🧠 เกร็ดความรู้: การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980และมีรากฐานมาจากจริยธรรมทางธุรกิจและทฤษฎีองค์กร ผู้ที่เริ่มใช้แนวคิดนี้ในช่วงแรกไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย—มีเพียงกระดานดำและความอดทนอย่างมากเท่านั้น!

10 แม่แบบแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟรี

เทมเพลตแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 แบบนี้ ให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำแผนที่ และการวางแผนการสื่อสาร เพื่อทำให้กระบวนการสำคัญนี้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตเหล่านี้ทรงพลังยิ่งขึ้นคือการผสานรวมกับClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่

ผู้ใช้ ClickUp,ฟิลิป สตอร์รี, ผู้ดูแลระบบอาวุโส ที่ SYZYGY, กล่าวไว้ว่า:

ก่อนการใช้ ClickUp ทีมต่าง ๆ ได้ใช้เครื่องมือต่าง ๆ มากมายซึ่งทำให้การประสานงานยากลำบาก และหมายความว่าพนักงานที่ย้ายไปทีมอื่นต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ด้วย ClickUp ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเรา และช่วยทำลายกำแพงการทำงานแบบแยกส่วนโดยทำให้การทำงานข้ามทีมง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา – ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้บริหาร – สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ก่อนการใช้ ClickUp ทีมต่าง ๆ ใช้เครื่องมือหลากหลายชนิดซึ่งทำให้การประสานงานยากลำบาก และหมายความว่าพนักงานที่ย้ายไปทีมอื่นต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการทำงานใหม่ ๆ ด้วย ClickUp ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับเรา และช่วยทำลายกำแพงการทำงานแบบแยกส่วนโดยทำให้การทำงานข้ามทีมง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา – ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้บริหาร – สามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มาสำรวจแม่แบบกัน:

1. แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp

แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
ระบุ, สื่อสาร, และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp

โครงการอาจล้มเหลวอย่างรวดเร็วหากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพลวัตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนอง

เทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpช่วยให้การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายและรับประกันความสำเร็จของโครงการ ช่วยทีมประเมินอำนาจ อิทธิพล และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดทางสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของเทมเพลต:

  • มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามอิทธิพล: วิเคราะห์อำนาจและอิทธิพลของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้ดียิ่งขึ้น
  • มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามการดำเนินการ: ประเมินระดับการดำเนินการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนหรือมีผลกระทบต่อโครงการของคุณ
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมุมมองการสนับสนุน: ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสนใจสูงและมีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนมากที่สุด
  • มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงบทบาทของพวกเขาและชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความชัดเจน
  • การจัดการข้อมูลโครงการ: จัดระเบียบงานด้วยสถานะ 'เปิด' และ 'เสร็จสิ้น' เพื่อติดตามความคืบหน้า
  • คู่มือเริ่มต้นใช้งาน: ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อการตั้งค่าที่ราบรื่น

เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเมื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเมินความต้องการของพวกเขา

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทำความเข้าใจระดับความสนใจและอิทธิพลของพวกเขา จากนั้นปรับแนวทางการสื่อสารให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสนใจสูงและมีอิทธิพลสูงอาจต้องการการอัปเดตเป็นประจำและรายงานโดยละเอียด ในขณะที่คนอื่นๆ อาจต้องการเพียงสรุปเป็นระยะเท่านั้น

2. แบบฟอร์มบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ClickUp

แม่แบบบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ClickUp
บันทึก จัดการ และดำเนินการตามบันทึกการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้งด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นของ ClickUp

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจใด ๆ รายงานเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้ และทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกลืม

แบบฟอร์มบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นของClickUpเหมาะสำหรับการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้ช่วยให้เกิดความชัดเจน ความสอดคล้อง และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจใด ๆ

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:

  • การสร้างโครงการ: ตั้งค่าโครงการเฉพาะสำหรับแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
  • ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, จัดตารางเวลาให้สอดคล้องกัน, และใช้แบบฟอร์มเพื่อร่วมมือกันในการบันทึกการหารือที่สำคัญ
  • เอกสารการประชุม: บันทึกประเด็นสำคัญทั้งหมด การตัดสินใจ และแนวคิดในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย
  • การติดตามรายการดำเนินการ: จัดระเบียบรายงานการประชุมเพื่อเน้นความคืบหน้า การตัดสินใจ และงานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการติดตามผล
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการประชุม

เหมาะสำหรับ: เลขานุการบริษัทในการบันทึกการตัดสินใจและจัดทำเอกสารมติ

3. แม่แบบรายงานความคืบหน้าโครงการ ClickUp

เทมเพลตรายงานความคืบหน้าโครงการ ClickUp
ติดตามงานและเป้าหมายสำคัญ, สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และวัดผลเทียบกับ KPI แบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตรายงานความคืบหน้าโครงการของ ClickUp

เทมเพลตรายงานความคืบหน้าโครงการ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อแจ้งให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการ, หลักชัย, และขั้นตอนต่อไป

เทมเพลตนี้ให้ความโปร่งใสและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งช่วยให้ทีมสามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือคุณสมบัติหลักของเทมเพลต:

  • สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนด้วยสถานะงานที่ปรับแต่งได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการอัปเดต
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มคุณสมบัติให้กับงานเพื่อช่วยจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาทหรือการมีส่วนร่วมในโครงการ
  • มุมมองที่กำหนดเอง: ใช้หลายมุมมอง เช่น รายการ, แผนงานกานท์, ปริมาณงาน, และปฏิทิน เพื่อแสดงการอัปเดตโครงการอย่างชัดเจนและดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยข้อมูลเชิงภาพ
  • เครื่องมือการจัดการโครงการ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, ป้ายกำกับความสำคัญ, และความสามารถในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคน

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามความสำเร็จของโครงการและเตรียมรายงานความคืบหน้า

👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยที่ดำเนินการโดยThe Drucker Institute, The Wall Street Journal และ S&P Globalเปิดเผยว่าการมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าช่วยเพิ่มผลกำไรและให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้ถือหุ้น ที่น่าสนใจคือ แม้ว่าการลงทุนในชุมชนท้องถิ่นจะมีความสำคัญ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมของเราได้น้อยที่สุดและช้ากว่าวิธีอื่น

4. แม่แบบรายงานสถานะโครงการรายเดือนของ ClickUp

เทมเพลตรายงานสถานะรายเดือนของ ClickUp
รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ติดตามความคืบหน้าของ KPI และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตรายงานสถานะประจำเดือนของ ClickUp

การอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้ทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง รายงานสถานะประจำเดือนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนั้น แต่พูดกันตามตรง การจัดทำรายงานที่อ่านเข้าใจง่ายอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่น้อย

เทมเพลตรายงานสถานะโครงการรายเดือนของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้า จัดการทรัพยากร และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ช่วยให้การรายงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:

  • ติดตามโครงการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่รอดำเนินการจนถึงเสร็จสมบูรณ์ โดยให้มีการอัปเดตอย่างถูกต้อง
  • รวมตัวชี้วัดสำคัญ เช่น งานที่เสร็จสิ้น งานที่รอดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลา และความเสี่ยงที่ระบุ
  • ติดตามรายละเอียดสำคัญ เช่น ค่าใช้จ่าย กำหนดเวลา และปริมาณงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
  • ใช้ClickUp Goalsเพื่อวัดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อความสม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและกำหนดเวลา

5. แม่แบบแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp

เทมเพลตแผนการสื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
สร้าง, วางแผน, และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนของคุณด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp

เทมเพลตแผนการสื่อสารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของClickUpช่วยให้การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับโครงการของคุณเป็นเรื่องง่าย

แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • การระดมความคิดร่วมกัน: ใช้ ClickUp Doc เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การสื่อสารร่วมกัน
  • การจัดระเบียบงาน: สร้างงานเพื่อจัดระเบียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, มอบหมายบทบาท, และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ติดตามช่องทางการสื่อสารและวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความแต่ละข้อความถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามความสำเร็จ: กำหนดและติดตามความสำเร็จเพื่อวัดความสำเร็จของการสื่อสารของคุณ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมที่ต้องการจัดระเบียบและติดตามการสื่อสารของทีม

6. แม่แบบการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUp

เทมเพลตการสื่อสารภายใน ClickUp
เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ปรับปรุงการสื่อสาร, และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของคุณด้วยเทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp

ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและให้ทีมของคุณรับรู้ข้อมูลอยู่เสมอใช่ไหม?แม่แบบการสื่อสารภายในของ ClickUpนี้จะช่วยคุณได้! มันทำให้การแชร์ข่าวสารและอัปเดตที่สำคัญกับทุกคนเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย

เทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงการร่วมมือระหว่างแผนกและเพื่อนร่วมงาน. นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ของเทมเพลต:

  • สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของการสื่อสารด้วยสถานะต่างๆ เช่น 'อนุมัติแล้ว', 'ต้องแก้ไข', 'เผยแพร่แล้ว', 'กำหนดเวลาแล้ว', และ 'ต้องทำ'
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้แอตทริบิวต์เช่น 'ประเภท,' 'ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง,' 'ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง,' 'แผนก,' และ 'คำอธิบาย' เพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบรายละเอียดการสื่อสารที่สำคัญ
  • มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ รวมถึงมุมมองรายการการสื่อสาร, กระดานสถานะ, ปฏิทิน, ประเภทเหตุการณ์, และกิจกรรม เพื่อภาพรวมที่ครอบคลุม
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันในโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการผสานรวมอีเมลเพื่อการอัปเดตที่ราบรื่น

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมที่ต้องการแบ่งปันข้อมูลและติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ

7. แม่แบบรายงานสถานะโครงการผู้บริหารของ ClickUp

เทมเพลตรายงานสถานะโครงการระดับผู้บริหาร ClickUp
สร้างภาพความคืบหน้าของโครงการ คาดการณ์ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจอย่างคล่องตัวด้วยเทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารของ ClickUp

หากคุณเป็นผู้บริหาร รายงานสถานะโครงการเป็นสิ่งที่คุณต้องมี รายงานเหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมดว่ากำลังดำเนินไปอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ตรวจพบปัญหาหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

เทมเพลตรายงานสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและโครงการดำเนินไปตามแผน

นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนโครงการนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง:

  • ติดตามด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ประโยชน์จาก 11 คุณลักษณะ เช่น ขั้นตอนของโครงการ งบประมาณที่เหลืออยู่ ขอบเขตงาน ผู้นำโครงการ และงบประมาณที่วางแผนไว้ เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ
  • สร้างมุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงเจ็ดรูปแบบที่แตกต่างกัน รวมถึงงบประมาณ, ไทม์ไลน์, คู่มือเริ่มต้น, สถานะโครงการ, และขั้นตอนโครงการ เพื่อให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการอย่างรอบด้าน
  • ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น: ใช้ทางอีเมลหรือช่องทางอื่น ๆ ในการแบ่งปันรายงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
  • อัตโนมัติการรายงาน: ประหยัดเวลาโดยการอัตโนมัติการจัดส่งรายงานไปยังผู้คนที่เหมาะสม รักษาการสื่อสารที่สม่ำเสมอ

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารที่ต้องการแบ่งปันและสื่อสารความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์

8. แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของ ClickUp
สร้างภาพการตัดสินใจของคุณและดำเนินการที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเทมเพลต ClickUp Priority Matrix

แม่แบบ ClickUp Priority Matrixช่วยให้ทีมประเมินอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการตัดสินใจ จัดลำดับความสำคัญของงาน และปรับความพยายามให้สอดคล้องกันเพื่อความสำเร็จ ด้วยเมทริกซ์การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เทมเพลตนี้เสนอวิธีการที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ในการกำหนดว่าการกระทำใดมีความสำคัญที่สุดสำหรับคุณตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

คุณสามารถใช้เมทริกซ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้เพื่อ:

  • ประเมินลำดับความสำคัญโดยพิจารณาจากความสำคัญสูงเทียบกับความสำคัญต่ำ และลำดับความสำคัญสูงเทียบกับลำดับความสำคัญต่ำ
  • ใช้กระดาษโน้ตติดเพื่อวางแผนงานในสี่หมวดหมู่—ทำก่อน (สำคัญมาก, รีบมาก), ทำถัดไป (รีบมาก, ไม่สำคัญมาก), ทำทีหลัง (ไม่รีบ, ไม่สำคัญมาก), และทำทีหลัง (ไม่รีบ, สำคัญมาก)
  • แปลงบันทึกติดหน้าจอเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด
  • นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตด้วยอินเทอร์เฟซแบบสัมผัส ช่วยให้คุณร่างภาพ วาด และแสดงแนวคิดต่างๆ ด้วยท่าทางที่ใช้งานง่าย

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการมองเห็นลำดับความสำคัญของโครงการและมอบหมายงานตามผลกระทบและความพยายาม

9. แม่แบบการวางแผน RACI ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp
มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม พร้อมติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUp

เมทริกซ์ RACI (ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ (Responsible), ผู้มีอำนาจตัดสินใจ (Accountable), ผู้ให้คำปรึกษา (Consulted), และผู้รับทราบ (Informed)) เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตในการทำให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น พวกมันช่วยให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและการพลาดกำหนดเวลา

เทมเพลตการวางแผน RACIของClickUpช่วยชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารโครงการ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เทมเพลตนี้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันสำหรับการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมอบโครงสร้างและความชัดเจน

นี่คือคุณสมบัติหลักบางส่วน:

  • การบูรณาการแผนผัง RACI: กำหนดบทบาทเป็น ผู้รับผิดชอบ (Responsible), ผู้รับผิดชอบโดยตรง (Accountable), ผู้ให้คำปรึกษา (Consulted), หรือ ผู้รับทราบ (Informed) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบ
  • การวางแผนเฉพาะโครงการ: สร้างโครงการเฉพาะสำหรับแต่ละเป้าหมายการวางแผน RACI เพื่อรักษาความมุ่งเน้นและการจัดระเบียบ
  • การมอบหมายงาน: มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดระยะเวลา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบของตนเอง
  • ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนดบทบาทและรักษาการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • การติดตามความคืบหน้า: จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่และติดตามสถานะของแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการแบ่งงานอย่างเท่าเทียม สร้างความรับผิดชอบ และสร้างความโปร่งใส

10. แม่แบบแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp
วางแผน ติดตาม และจัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในโครงการด้วยเทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp

กำลังดิ้นรนกับโครงการที่ขยายตัวเกินขอบเขตเดิมอยู่หรือไม่?แม่แบบแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUpเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการกำหนด ติดตาม และควบคุมขอบเขตของโครงการตลอดวงจรชีวิตของมัน มันจะช่วยให้เป้าหมายของโครงการของคุณถูกบันทึกไว้ในขณะที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลง

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตนี้:

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงขอบเขต: ตรวจสอบการแก้ไขแต่ละรายการด้วยสถานะที่กำหนดเองซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ เช่น รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว, หรือปฏิเสธ
  • จัดระเบียบรายละเอียดสำคัญ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่การเปลี่ยนแปลงขอบเขต ติดตามผลกระทบ และแสดงข้อมูลโครงการที่สำคัญอย่างชัดเจน
  • กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น: ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงรายการ แผนงาน กานท์ ปริมาณงาน และปฏิทิน เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมและมองเห็นการจัดการขอบเขตงานจากทุกมุมมอง
  • การควบคุมโครงการที่ดียิ่งขึ้น: ใช้การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้ขอบเขตของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการบริหารขอบเขตของโครงการให้อยู่ในกรอบ พร้อมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

เสริมพลังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วย ClickUp

แผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จัดทำอย่างดีจะช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ด้วย เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp, มุมมองที่หลากหลาย, และ ระบบอัตโนมัติขั้นสูง คุณสามารถเปลี่ยนการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นได้

📈 พร้อมที่จะยกระดับกลยุทธ์ของคุณไปอีกขั้นหรือยัง? สมัครใช้ClickUp วันนี้!