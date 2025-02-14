บล็อก ClickUp
Manage

วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote เพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
14 กุมภาพันธ์ 2568

เคยรู้สึกไหมว่างานของคุณกระจัดกระจายอยู่ทั่วโน้ตติดผนัง อีเมล และรายการสิ่งที่ต้องทำในหัวที่คุณหวังว่าจะไม่ลืม?

ถึงเวลาจัดการความวุ่นวาย—สไตล์คัมบัง! 🎯

และไม่, คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Microsoft OneNote, ฮีโร่ที่ไม่ค่อยได้รับการยกย่องของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ, สามารถทำหน้าที่เป็นกระดาน Kanban ของคุณได้, ทั้งหมดนี้สามารถเก็บงาน, โครงการ, และบันทึกของคุณไว้ในที่เดียว

ไม่ว่าคุณจะทำงาน คนเดียว หรือทำงานร่วมกับ ทีม เราจะแสดงวิธีสร้างกระดาน Kanban ใน OneNote ให้คุณในคู่มือนี้

นอกจากนี้ อย่าเพิ่งไปไหน—เราจะแบ่งปันเครื่องมือพิเศษ ที่ใช้งานได้หลากหลาย เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ และออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสิ่งที่เราจะครอบคลุมในคู่มือนี้:

  • การตั้งค่า OneNote: เรียนรู้วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote อย่างรวดเร็ว พร้อมส่วนต่าง ๆ ตาราง และคอลัมน์
  • การจัดการงานใน OneNote Kanban: เพิ่มงาน, การจัดรหัสสี, และแท็กเพื่อความชัดเจน และเชื่อมต่อกับ Outlook เพื่อการแจ้งเตือน
  • เคล็ดลับลัดที่สะดวกของ OneNote: ใช้เครื่องมือแถบงานของ OneNote, บันทึกย่อด่วน และการผสานรวมกับ OneDrive
  • กระดานคัมบังของ ClickUp: ลองใช้กระดานคัมบังของClickUpสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติ, และช่องทางงาน
  • เวิร์กโฟลว์แบบคัมบังของ ClickUp: ดูการเชื่อมต่อภายนอกและฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่พร้อมกันและการแก้ไขหลายงานพร้อมกัน
  • เลือกสิ่งที่คุณต้องการ: เราขอแนะนำ OneNote สำหรับการตั้งค่าที่ง่าย และ ClickUp สำหรับทีมขนาดใหญ่และโครงการที่ซับซ้อน

ทำไมต้องใช้กระดานคัมบัง?

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์กระดานคัมบังเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลแบบลากและวาง ที่ช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นและเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

นี่คือวิธีที่พวกเขาทำให้การประชุมสแตนด์อัพของคุณรวดเร็วจริง ๆ:

  • งานในตั๋ว: บันทึกงานโดยใช้บัตรคัมบังที่ระบุกำหนดส่ง, ความคิดเห็น, และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้ภายใน
  • การจัดระเบียบทางสายตา: จัดกลุ่มงานตามผู้รับผิดชอบ, ช่องทาง, หรือป้ายกำกับที่กำหนดเอง, และติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'กำลังตรวจสอบ'
  • จัดลำดับความสำคัญให้ง่ายขึ้น: ใช้สวิมเลนเพื่อสร้างลำดับชั้นในแนวตั้งระหว่างตั๋วงานต่างๆ เพื่อให้มองเห็นลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: อัปเดตงานได้ทันทีด้วยการลากและวางตั๋ว เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งทีมทำงานสอดคล้องกันบนกระดานคัมบังหน้าเดียว
  • เพิ่มการรับผิดชอบ: ส่งเสริมความโปร่งใสและช่วยให้ทุกคนติดตามกำหนดเวลาของตนเองได้ด้วยการแชร์บอร์ด

กระดานคัมบังเจริญเติบโตได้ดีจากการทำงานร่วมกัน แม้ว่ากระดานคัมบังแบบกายภาพ—ที่สร้างจากผนังหรือกระดานที่มีคอลัมน์และโน้ตติดกาว—จะเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมของทีมมาหลายปีแล้ว แต่เครื่องมือดิจิทัลอย่าง OneNote ในปัจจุบันก็มอบวิธีการจัดการงานที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับกระดานแบบกายภาพ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อทำงานของคุณให้เป็นอัตโนมัติ! 👇🏼

การตั้งค่าบอร์ดคัมบังใน OneNote

เร็วกว่าที่คุณคิด ทั้งฟรีและปรับแต่งได้ Microsoft OneNote ช่วยให้คุณเพิ่ม ติดตาม และทำงานร่วมกันในรายการงานได้อย่างง่ายดายภายในอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย

แม้ว่าแม่แบบ OneNoteที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจะช่วยทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น แต่การสร้างกระดานคัมบังจากศูนย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะหรือเฉพาะทาง

คู่มือขั้นตอนการสร้างบอร์ด

ขั้นตอนที่ 1: สร้างสมุดบันทึกใหม่

  • เปิดแอปพลิเคชัน OneNote บนอุปกรณ์ของคุณ
  • คลิกที่ ไฟล์ ในเมนูด้านบน จากนั้นเลือก ใหม่ จากเมนูแบบเลื่อนลง
  • เลือกตำแหน่งเพื่อบันทึกสมุดบันทึกของคุณ (เช่น OneDrive หรืออุปกรณ์ท้องถิ่นของคุณ)
  • ตั้งชื่อสมุดบันทึกของคุณให้เกี่ยวข้อง เช่น 'กระดานคัมบัง'
  • คลิกที่ สร้างสมุดบันทึก
สร้างสมุดบันทึก: วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าส่วนสำหรับบอร์ดของคุณ

  • คลิกขวาที่ชื่อสมุดบันทึกของคุณในแถบด้านข้าง
  • เลือก ส่วนใหม่ จากเมนูบริบท (เราจะตั้งชื่อส่วนนี้ว่า 'บอร์ด 1')
  • หรือคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม + ส่วนใหม่ ที่ด้านบนของรายการส่วนเพื่อสร้างส่วนใหม่
สร้างส่วนสำหรับบอร์ดของคุณ: วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote

ขั้นตอนที่ 3: สร้างกระดานคัมบังของคุณ

  • ไปที่ส่วน 'บอร์ด 1' ที่คุณเพิ่งสร้าง
  • ไปที่ แถบเมนู คลิกที่ แทรก จากนั้นเลือก ตาราง
  • ลากเมาส์ของคุณเหนือตารางเพื่อเลือกสามคอลัมน์และแถวตามที่คุณต้องการ (คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์เพิ่มเติมได้ภายหลัง)
  • ในแถวแรกของตาราง ให้ป้อนหัวข้อต่อไปนี้: ต้องทำ กำลังดำเนินการ เสร็จแล้ว
  • สิ่งที่ต้องทำ
  • กำลังดำเนินการ
  • เสร็จแล้ว
  • สิ่งที่ต้องทำ
  • กำลังดำเนินการ
  • เสร็จแล้ว
แทรก: วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มงานเป็นบัตร

  • ในแต่ละคอลัมน์ ให้เพิ่มงานเป็นแถวแยกในตาราง (แต่ละงานสามารถถือเป็นบัตรได้)
  • สำหรับแต่ละงาน คุณสามารถเพิ่มรายละเอียด เช่น วันที่ครบกำหนดหรือคำอธิบายได้โดยการคลิกที่เซลล์และพิมพ์
  • คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมชื่อว่า 'งาน' ไว้ทางซ้ายสุดของตารางเพื่อแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยได้
บ้าน : วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote

และนี่คือ—คุณมีบอร์ดคัมบังที่พร้อมใช้งานใน OneNote แล้ว

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระดานคัมบังใน Jira

การใช้แถบงานและทางลัดของ Microsoft OneNote

ทางลัดและเครื่องมือแถบงานใน OneNote สามารถช่วยจัดการงานของคุณได้ง่ายขึ้น ทำให้การดูแลกระดานคัมบังของคุณรวดเร็วขึ้น ลองสำรวจเคล็ดลับเหล่านี้

การปรับแต่งแถบเครื่องมือที่เข้าถึงอย่างรวดเร็ว

  1. ค้นหา แถบเครื่องมือที่เข้าถึงได้รวดเร็ว (โดยปกติจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าต่าง OneNote เหนือแถบริบบอน)
  2. เพิ่มคำสั่งที่ใช้บ่อยโดยคลิกที่ลูกศรชี้ลง
  3. เรียกดูคำสั่งที่แนะนำ (เช่น หน้าใหม่ หรือ ย้อนกลับ) แล้วคลิกที่คำสั่งใดก็ได้ที่คุณต้องการเพิ่ม
หน้าใหม่: วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote

การใช้คีย์ลัดเพื่อจัดการงาน

  1. กด Ctrl + N เพื่อเพิ่มงานหรือการ์ดใหม่ในกระดานคัมบังของคุณ
  2. ใช้ Ctrl + Tab เพื่อสลับไปมาระหว่างส่วนต่างๆ อย่างรวดเร็ว จัดการส่วนต่างๆ ของกระดานคัมบังของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

  1. เปิด OneNote ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > การแสดงผล แล้วทำเครื่องหมายที่ช่อง วางไอคอน OneNote ในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน

(สิ่งนี้ทำให้สามารถเข้าถึง OneNote ได้ง่ายในขณะที่กำลังทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ)

แสดง: วิธีสร้างกระดานคัมบังใน OneNote

การใช้ทางลัดใน OneNote ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น แต่ถ้าคุณต้องการเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณจากทุกที่ ให้พิจารณาเชื่อมต่อกับ OneDrive

การผสาน OneDrive สำหรับการจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์

การส่งออกบันทึกจาก OneNote ไปยังแอปอื่น ๆเช่น OneDrive ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต. นี่คือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น:

วิธี 1: ย้ายส่วนต่างๆ ไปยังสมุดบันทึกบนคลาวด์ใหม่

  • ขั้นตอนที่ 1: เปิด OneNote และคลิกขวาที่แท็บส่วนที่คุณต้องการย้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: เลือก ย้าย หรือ คัดลอก จากเมนูทางลัด
  • ขั้นตอนที่ 3: เลือกสมุดบันทึกที่เก็บไว้ใน OneDrive ของคุณ
  • ขั้นตอนที่ 4: คลิก ย้าย เพื่อย้ายส่วน

วิธี 2: เปลี่ยนตำแหน่งสมุดบันทึก

  • ขั้นตอนที่ 1: เปิด OneNote และคลิกที่ ไฟล์
  • ขั้นตอนที่ 2: เลือกแท็บ ข้อมูล และคลิกที่ การตั้งค่า สำหรับสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้าย
  • ขั้นตอนที่ 3: เลือก คุณสมบัติ จากนั้นคลิกที่ เปลี่ยนตำแหน่ง
  • ขั้นตอนที่ 4: เลือกโฟลเดอร์ OneDrive ที่คุณต้องการแล้วคลิก เลือก

OneNote ใช้กลไกการซิงค์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งแตกต่างจากระบบจัดเก็บไฟล์ทั่วไป การเปลี่ยนแปลงที่ทำใน OneNote จะถูก บันทึกไว้ในแคชและซิงค์กับคลาวด์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยไม่มีปัญหาการล็อกไฟล์

การใช้กระดานคัมบังอย่างมีประสิทธิภาพ

กุญแจสำคัญในการสร้างบอร์ด OneNoteที่ประสบความสำเร็จคือการรู้วิธีใช้ Microsoft OneNote อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเคล็ดลับบางประการ:

การจัดระเบียบงานภายใน OneNote

  • เมื่องานดำเนินไป คัดลอกและวางลงในคอลัมน์ที่เหมาะสม พร้อมติดตามสถานะของแต่ละงานอย่างชัดเจน

การใช้รหัสสีและการติดป้ายเพื่อเพิ่มการมองเห็น

  • กำหนด สีที่แตกต่างกันให้กับงานตามลำดับความสำคัญ หรือหมวดหมู่ ตัวอย่างเช่น: สีแดงสำหรับงานเร่งด่วน/สำคัญ สีเหลืองสำหรับงานที่มีความสำคัญปานกลาง สีเขียวสำหรับงานที่มีความสำคัญต่ำ
  • สีแดงสำหรับงานเร่งด่วน/สำคัญ
  • สีเหลืองสำหรับงานที่มีความสำคัญปานกลาง
  • สีเขียวสำหรับงานที่มีความสำคัญต่ำ
  • สีแดงสำหรับงานเร่งด่วน/สำคัญ
  • สีเหลืองสำหรับงานที่มีความสำคัญปานกลาง
  • สีเขียวสำหรับงานที่มีความสำคัญต่ำ
  • ใช้ฟีเจอร์การติดแท็กของ OneNote (เมนู > หน้าแรก > แท็ก) เพื่อ เพิ่มบริบทให้กับงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแท็กสำหรับ: งานเร่งด่วน งานที่ต้องตรวจสอบ งานที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • งานเร่งด่วน
  • งานที่ต้องการตรวจสอบ
  • งานที่เสร็จสมบูรณ์
  • งานเร่งด่วน
  • งานที่ต้องการตรวจสอบ
  • งานที่เสร็จสมบูรณ์
  • เพิ่ม สัญลักษณ์หรือรูปภาพเพื่อแยกแยะงาน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือระบุสถานะของงาน (เช่น เครื่องหมายถูกสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว)
สัญลักษณ์หรือรูปภาพเพื่อแยกแยะงาน

การตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดเส้นตาย

OneNote ไม่มีฟังก์ชันการแจ้งเตือนในตัว แต่คุณสามารถ ผสานการทำงานกับ Outlook เพื่อตั้งการแจ้งเตือนงาน ได้ดังนี้:

  1. เริ่มต้นด้วยการ สร้างงานใน OneNote ตัวอย่างเช่น คุณอาจเขียนว่า: งาน: 'รายงานให้เสร็จ' – วันครบกำหนด: 25 กุมภาพันธ์ 2025
  2. คัดลอกงานไปยัง Outlook โดยการคลิกขวาที่งานแล้วเลือกตัวเลือกเพื่อสร้างงานใน Outlook (หรือคุณสามารถใช้ ฟีเจอร์งานของ Outlook ที่อยู่ในแท็บหน้าแรกภายใต้กลุ่มแท็ก)
  3. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจากรายการแบบเลื่อนลง (เช่น วันนี้ พรุ่งนี้) เพื่อทำเครื่องหมายงานใน Outlook
  4. เปิด Outlook และไปที่ ส่วนงาน; คุณจะเห็นงานที่คุณสร้างใหม่แสดงอยู่ที่นั่น
  5. คลิกเปิดงาน; ในรายละเอียดงาน คุณสามารถ กำหนดวันที่ครบกำหนดเฉพาะ
  6. เพื่อเพิ่มการแจ้งเตือน ให้ทำเครื่องหมายในช่องการแจ้งเตือน และเลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน

เมื่อคุณสร้างงานใน Outlook แล้ว งานนั้นจะ ยังคงเชื่อมโยงกับบันทึกต้นฉบับของคุณใน OneNote หากคุณทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ใน Outlook สถานะนั้นจะแสดงใน OneNote ด้วย

📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานด้านความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม

อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!

ข้อจำกัดของการใช้ OneNote ในการสร้างกระดานคัมบัง

ใช้ OneNote สำหรับบอร์ด Kanban ของคุณหรือไม่? นี่คือสิ่งที่คุณอาจพบเจอ:

  • ขาดคุณสมบัติ Kanban พื้นฐาน: OneNote ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบอร์ด Kanban จึงขาดคุณสมบัติในตัว เช่น ฟังก์ชันการลากและวาง หรือการทำงานอัตโนมัติ
  • การอัปเดตด้วยตนเอง: งานและสถานะต้องได้รับการอัปเดตด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามากสำหรับโครงการขนาดใหญ่
  • การร่วมมือที่จำกัด: แม้ว่า OneNote รองรับการแก้ไขแบบร่วมมือกัน แต่การอัปเดตแบบเรียลไทม์ของงานอาจล่าช้ากว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
  • ช่องว่างในการผสานรวม: ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ OneNote ให้การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ได้เพียงขั้นพื้นฐานสำหรับการอัปเดตงานอัตโนมัติ

สำหรับความต้องการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ลองสำรวจทางเลือกอื่นของ OneNote เหล่านี้

การสร้างกระดานคัมบังด้วย ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ถูกออกแบบมาเพื่อ จัดการความต้องการด้านการบริหารโครงการของคุณ และหนึ่งในข้อเสนอหลักของมันคือกระดาน Kanban แบบเนทีฟ

ความต้องการด้านการจัดการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสปรินต์ของคุณด้วยกระดานคัมบังของ ClickUp—ติดตามงานแบบเรียลไทม์ จัดระเบียบตามช่องทาง และจัดลำดับความสำคัญด้วยการกำหนดสี

กระดานคัมบัง ClickUp ทำได้ มากกว่าการช่วยย้ายงานของคุณ—พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ใหญ่กว่าซึ่ง จัดการทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณ

ตัวอย่าง:

  • ฟิลด์ที่กำหนดเองบนบัตรงาน ช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่สำคัญ งบประมาณ คะแนนความคิดเห็น และการอนุมัติจากลูกค้าได้โดยตรงในมุมมอง Kanban
  • ต้องการทำงานหลายอย่างพร้อมกันในหลายบอร์ดหรือไม่? ตัวกรองแยก ช่วยให้คุณสามารถซูมเข้าไปยังงานเฉพาะเจาะจงได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นตามสมาชิกในทีม ลำดับความสำคัญ หรือวันที่ครบกำหนด
  • สามารถดูงานได้พร้อมกันหลายบอร์ด ตัวอย่างเช่น งานในบอร์ด 'เป้าหมายประจำสัปดาห์' ของคุณสามารถซิงค์กับบอร์ด 'แคมเปญ' ของทีมการตลาดได้—ไม่มีการซ้ำกัน ไม่มีการอัปเดตที่สูญหาย

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้คุณควบคุมปริมาณงานของคุณได้โดยการผสาน horizontal swimlanes เข้ากับกระดาน Kanban งานสามารถถูกจัดลำดับความสำคัญแบบเรียลไทม์ ทำให้ 'สิ่งที่ต้องทำ' อยู่ด้านบนเสมอ

เลนว่ายน้ำแนวนอน
จัดเรียงบัตรงานตามผู้รับผิดชอบหรือทำเครื่องหมายด้วยแท็กที่กำหนดเองในช่องทางตามลำดับความสำคัญ

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งบัตรงานของคุณได้ดังนี้:

  • ปรับขนาดการ์ด
  • จัดเรียงและจัดลำดับฟิลด์ใหม่
  • เพิ่มรายการตรวจสอบ, แท็ก, อะไรก็ได้ที่คุณนึกถึง

จากนั้นClickUp Brain—เครื่องมือเครือข่ายประสาทที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเข้ามาช่วยเรียนรู้กระบวนการทำงานของคุณอย่างจริงจังและแนะนำการดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น:

  • ClickUp Brain สามารถ ระบุการพึ่งพาของงานที่มองข้าม และแนะนำการย้ายงานตามสถานะงานที่เกี่ยวข้อง
  • เครื่องมือนี้สามารถ อัตโนมัติการอัปเดต เช่น การส่งข้อความ ClickUp Chat ไปยังทีม หรือ บันทึกเวลา เมื่อภารกิจถึงสถานะ 'เสร็จสิ้น'
ClickUp Brain
รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ความเชื่อมโยง กำหนดเวลา และอื่นๆ ด้วย ClickUp Brain

ตอนนี้ที่เราได้สำรวจโซลูชัน Kanban ของ ClickUp แล้ว มาดูกันว่ามันเปรียบเทียบกับ OneNote อย่างไร

ClickUp vs. OneNote ฟังก์ชันการทำงาน

ทั้ง ClickUp และ OneNote มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่เมื่อจัดการงานด้วยวิธีการแบบ Kanban แต่ละตัวก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว:

ฟังก์ชันการทำงานคลิกอัพวันโน้ต
กระดานคัมบังบอร์ดที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ไม่มีฟังก์ชันการทำงานของบอร์ดในตัว
การย้ายงานสามารถลากและวางตั๋วหลายใบพร้อมกันข้ามคอลัมน์ได้งานต้องปรับด้วยตนเอง
การปรับแต่งคอลัมน์คอลัมน์และสเตจสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่คอลัมน์สามารถจำลองได้โดยใช้ตาราง แต่ไม่ไดนามิก
การจัดลำดับความสำคัญของงานงานสามารถถูกกำหนดสีและจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนได้งานสามารถติดป้ายกำกับได้เฉพาะด้วยตนเองหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น
การกรองงานงานสามารถกรองได้ตามสถานะ, ความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, และวันที่ครบกำหนดงานสามารถจัดระเบียบได้เฉพาะตามส่วนหรือแท็กเท่านั้น
รายละเอียดงานสามารถแนบไฟล์ เพิ่มลิงก์ ตั้งวันครบกำหนด และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองกับงานได้สามารถเพิ่มได้เพียงข้อความพื้นฐานและบันทึกภาพเท่านั้น

โดยสรุป ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือจัดการงานเท่านั้น กระดานคัมบังของมันคือการแสดงภาพกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณในหน้าเดียว

⚡️ คลังแม่แบบ:ดาวน์โหลดแม่แบบ ClickUp Kanban ระดับกลางเพื่อจัด ระเบียบงานของคุณลงในคอลัมน์ที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามตัวเลือกต่างๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ หรือ วันที่ครบกำหนด

กำหนดรายละเอียดอย่างรวดเร็วโดย การเลื่อนเมาส์ไปเหนือการ์ด และใช้แถบเครื่องมือมัลติทาสก์เพื่อ ทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก—เช่น การอัปเดตสถานะหรือการเก็บงานเข้าคลัง—ทั้งหมดในครั้งเดียว

สำรวจคุณสมบัติเฉพาะของ Kanban เพิ่มเติม

คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp สำหรับกระดาน Kanban

  • ขีดจำกัดงานระหว่างดำเนินการ (WIP): กำหนดขีดจำกัด WIP ในคอลัมน์บอร์ดคัมบังของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมจะไม่รับงานมากเกินไป ในคราวเดียว
คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp
กำหนดขีดจำกัดจำนวนตั๋วในแต่ละขั้นตอนของโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการโหลดงานเกินในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
  • การผสานการทำงานแบบไดนามิก: เชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Drive, Zoom (และเครื่องมืออื่นๆ กว่า 1,000 รายการ) เพื่อรวมการสื่อสาร ไฟล์ และการประชุมไว้ในที่เดียว ทำให้ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอยู่ในบอร์ดเดียว
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์และ @mention สมาชิกในทีมเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน หรือแชร์ลิงก์ใน ClickUp Chat เพื่อ ให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
  • การติดตามเวลา: ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้เพื่อบันทึกชั่วโมงที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้โดยตรงบนกระดานคัมบัง ทำให้คุณ ง่ายต่อการอยู่ในกรอบเวลาของโครงการ
  • แม่แบบคัมบัง:ใช้แม่แบบกระดานคัมบังที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การตั้งค่าและการใช้งานง่ายขึ้น

⚡️ คลังแม่แบบ: สำหรับแนวทางที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลองใช้แม่แบบแผนที่ถนน ClickUp แม่แบบนี้ให้คุณมีมุมมองกระดานแคนบันแผนที่ถนนเพื่อติดตามงานผ่านขั้นตอนต่างๆ ในขณะที่มุมมองรายการแผนที่ถนน ให้เส้นเวลาที่ชัดเจนและเป็นลำดับของงานและเป้าหมายสำคัญ

นอกจากนี้ ใช้ มุมมองรายการงานค้าง เพื่อจัดการงานที่กำลังจะมาถึง และ มุมมองปฏิทินภาระงานของทีม เพื่อดูความสามารถในการทำงานของทีมคุณ

ตัวเลือกการนำเข้า/ส่งออกที่หลากหลายของ ClickUp

ClickUp ยังมีตัวเลือกการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งช่วยให้คุณ จัดการงานระหว่างแพลตฟอร์มหรือรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

การนำเข้างานเข้าสู่ ClickUp

  • คุณสามารถนำเข้างานจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Notion รวมถึงไฟล์ Excel และ CSV

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กระบวนการนำเข้าข้อมูลนั้นง่ายมาก: ไปที่ส่วน นำเข้า/ส่งออก ในการตั้งค่า, เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ (เช่น Excel หรือแอปอื่น), และ ทำตามคำแนะนำ เพื่อจับคู่ข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง

  • เมื่อทำการนำเข้างาน ClickUp จะสร้าง รายการใหม่ของรายการที่นำเข้า โดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น
  • หลังจากนำเข้าแล้ว คุณสามารถ ตรวจสอบรายงานการนำเข้า ที่เน้นปัญหาที่พบในระหว่างกระบวนการ เช่น รายการที่ซ้ำกัน

การส่งออกงานจาก ClickUp

  • คุณสามารถ ส่งออกมุมมองรายการหรือตารางเป็นไฟล์ CSV หรือ Excel ได้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานภายนอก ClickUp หรือแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ปรับแต่งการส่งออกของคุณโดยเลือกคอลัมน์ที่มองเห็นได้ ชื่องานเฉพาะ หรือคอลัมน์ทั้งหมดเพื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นในการนำเสนอข้อมูล

  • งานย่อยและฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมดสามารถเพิ่มในการส่งออกของคุณได้. ความสามารถนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกไว้และสามารถนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์หรือรายงานเพิ่มเติมได้

ชุดคุณสมบัติของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม หากความต้องการของคุณตรงไปตรงมากว่า ก็คุ้มค่าเสมอที่จะเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของคุณให้สูงสุดโดยใช้ OneNote

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกระดานคัมบังของคุณ

ตัวอย่างบอร์ดคัมบังที่ดีมีแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพทำงานอยู่เบื้องหลัง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

จัดโครงสร้างให้ชัดเจน: จัดระเบียบกระดานของคุณด้วยส่วนตารางที่สอดคล้องกับคอลัมน์ของ Kanban เช่น งานค้าง, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น

เพิ่มองค์ประกอบภาพ: เสริมบอร์ดของคุณด้วยสีสัน, อีโมจิ, และแท็กเพื่อเน้นลำดับความสำคัญของงานและสถานะ

จัดเก็บงานที่เสร็จสิ้นเป็นประจำ: สร้างส่วน 'คลังงานที่เสร็จสิ้น' เพื่อรักษาความสะอาดของบอร์ดของคุณในขณะที่ยังคงเก็บงานที่ผ่านมาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีหลีกเลี่ยง

การทำให้บอร์ดซับซ้อนเกินไป: รักษาการจัดวางบอร์ดให้เรียบง่ายเพื่อสะท้อนกระบวนการทำงานของคุณโดยไม่เพิ่มส่วนที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสน

การละเลยการบำรุงรักษา: อัปเดตสถานะงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากการอัปเดตด้วยตนเองมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ไม่ใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่: สำรวจฟีเจอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ เช่น การเชื่อมโยงหน้าที่มีอยู่แล้วและการใช้ตาราง เพื่อปรับปรุงการติดตามงานและการจัดระเบียบ

เคล็ดลับสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับตัว

📌 ผสานวงจรการรับฟังความคิดเห็น: จัดตั้งกระบวนการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากทีมบนกระดานคัมบัง ช่วยให้สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นจริง

📌 ใช้เทคโนโลยี: ค้นหาเครื่องมือและการผสานการทำงานเพิ่มเติม เช่น แอปอัตโนมัติหรือแอปจัดการโครงการ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้บอร์ด Kanban ของคุณใน OneNote

📌 ติดตามข้อมูลล่าสุด: อ่านบทความล่าสุดหรือเข้าร่วมฟอรัมการจัดการโครงการเพื่ออัปเดตข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการของคุณ

ควบคุมกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณด้วยกระดานคัมบังของคลิกอัพ

ในที่สุดแล้ว ทั้ง OneNote และ ClickUp ต่างก็มีระบบจัดการงานแบบ Kanban แต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าคุณต้องการให้บอร์ดทำงานแทนคุณมากแค่ไหน

OneNote สามารถทำหน้าที่เป็นพื้นที่แบบภาพที่ปรับแต่งได้ตามต้องการสำหรับการติดตามงานอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการผสานงานกับทีมที่กว้างขึ้น การทำงานอัตโนมัติ หรือการขยายกระบวนการของคุณ มันทำให้คุณต้องทำงานด้วยตนเองมากขึ้น

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริง หากคุณกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อนและต้องการมากกว่าแค่การติดตามงาน กระดาน Kanban ของ ClickUp จะกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการวางแผนและการดำเนินงาน

มันรวมคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมด (ตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการช่วยเหลือด้านความรู้ด้วย AI) เพื่อให้แต่ละงานเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณที่มีชีวิตชีวา

ลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรีและให้กระดาน Kanban ของคุณทำงานหนักแทนคุณ 🏋️‍♂️