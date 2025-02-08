บล็อก ClickUp

10 อันดับโปรแกรมตรวจเรียงความด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำ

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
8 กุมภาพันธ์ 2568

กำลังนั่งทำงานดึกดื่นอยู่หรือเปล่า? คุณกำลังจ้องมองกองเรียงความอีกกองหนึ่ง พลังงานของคุณลดลงเร็วกว่าความอดทนของคุณเสียอีก คุณกำลังคิดทบทวนคะแนนทุกคะแนนซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งถึงกระดาษแผ่นสุดท้าย

การให้คะแนนบทความอาจเป็นการวิ่งมาราธอนที่เหนื่อยล้า. มันใช้เวลา, ซ้ำซาก, และมักไม่มีที่ให้สำหรับคำแนะนำส่วนตัวแก่นักเรียนของคุณ. แต่หากมีวิธีที่ฉลาดกว่าล่ะ?

เข้าสู่เครื่องมือ AI สำหรับตรวจเรียงความ—พันธมิตรใหม่ในการสอนของคุณ! เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่เร่งกระบวนการตรวจงานให้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังปฏิวัติวิธีการตรวจงานอย่างสิ้นเชิง

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้คะแนนด้วย AI ช่วยลดเวลาการให้คะแนนลงถึง 80% ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การสอนที่สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกับนักเรียนของคุณได้มากขึ้น 💡

ในบล็อกนี้ เราจะค้นพบวิธีที่เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้เปลี่ยนแปลงเกมการให้คะแนนของคุณ! 🚀

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายการเครื่องมือตรวจเรียงความ AI ชั้นนำที่คัดสรรมาแล้ว:

  • ✅ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจและให้ข้อเสนอแนะเรียงความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ✅ GradeWrite: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจงานและวิเคราะห์ผลด้วยระบบ AI
  • ✅ ClassX: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจและให้คะแนนเรียงความด้วย AI แบบโต้ตอบและการเรียนรู้
  • ✅ นักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรียงความที่เรียบหรูและปราศจากการคัดลอกผลงาน
  • ✅ EssayGrader: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจงานจำนวนมากและให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียด
  • ✅ EasyMark. ai: เหมาะที่สุดสำหรับข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและทันเวลา
  • ✅ CoGrader: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพอย่างละเอียดและการบูรณาการในห้องเรียน
  • ✅ AutoMark: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนที่สามารถปรับขนาดได้และข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน
  • ✅ Smodin: เหมาะที่สุดสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรียงความที่ปราศจากอคติและแบบเรียลไทม์
  • ✅ Kangaroos AI Grader: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนน AI ที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือการสอนที่ครอบคลุม

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือให้คะแนนเรียงความด้วย AI?

การเลือกผู้ตรวจการเขียนเรียงความด้วยระบบ AI ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังเป็นการเลือกเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการบ้านพร้อมทั้งมอบคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่นักเรียนด้วย นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสนใจ:

  • เกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้อนุญาตให้คุณสร้างและใช้เกณฑ์การให้คะแนนของคุณเพื่อให้ตรงกับเกณฑ์การให้คะแนนของหลักสูตรหรือข้อกำหนดของงานที่เฉพาะเจาะจง
  • การวิเคราะห์ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค: เลือกใช้เครื่องมือที่ทำงานเหมือนกับ โปรแกรมตรวจ ไวยากรณ์ ขั้นสูง โดยสามารถระบุข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติและให้คำแนะนำโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ การสะกดคำ และโครงสร้างประโยค
  • การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: เลือกใช้ AI ที่สามารถสแกนหาเนื้อหาที่คัดลอกและให้รายงานที่แม่นยำ ช่วยให้คุณรักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
  • ข้อเสนอแนะตามบริบท: เลือกเครื่องมือที่ประเมินโครงสร้างของข้อโต้แย้ง, การไหลของเหตุผล, และน้ำเสียง เพื่อให้นักเรียนได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปปรับปรุงเรียงความของตนได้
  • การผสานข้อมูล: เลือก AI ที่สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มเช่น Google Classroom หรือระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อทำให้กระบวนการให้คะแนนง่ายขึ้น
  • การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับเรียงความหลายภาษาเพื่อรองรับภูมิหลังและความต้องการทางภาษาที่หลากหลายของนักเรียน
  • การให้คะแนนแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ในตัวคล้ายกับโปรแกรมสร้างข้อความด้วย AIที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะทันทีและสอดคล้องกับบริบท เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
  • การวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน: ใช้เครื่องมือที่สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียน โดยเน้นจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนในอนาคต

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ควรใช้เครื่องมือ AI ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและทำให้ผลงานของนักเรียนเป็นนิรนามเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวและลดอคติที่อาจเกิดขึ้น

10 อันดับเครื่องมือ AI สำหรับตรวจเรียงความที่ดีที่สุด

การถกเถียงเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับงานเขียนของมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นต้นฉบับ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวเปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงการประเมินเนื้อหา

ระบบตรวจเรียงความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มอบโอกาสพิเศษในการสร้างความสม่ำเสมอ ความเป็นกลาง และประสิทธิภาพให้กับกระบวนการตรวจงาน—ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็อาจพบว่าเป็นเรื่องท้าทายเมื่อต้องจัดการกับปริมาณงานจำนวนมาก

ด้านล่างนี้ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ AI สำหรับตรวจเรียงความที่ดีที่สุด 10 อันดับ:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนและข้อเสนอแนะสำหรับเรียงความโดยใช้ AI)

ยกระดับประสิทธิภาพการให้คะแนนด้วยข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับไวยากรณ์ โครงสร้าง และน้ำเสียงด้วย ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
ยกระดับประสิทธิภาพการให้คะแนนด้วยระบบ AI ที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไวยากรณ์ โครงสร้าง และน้ำเสียงผ่าน ClickUp Brain

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการให้คะแนน ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

สำหรับการให้คะแนนเรียงความ ครูสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อ วิเคราะห์เนื้อหาในด้านไวยากรณ์ โครงสร้าง และความสอดคล้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันทีแก่นักเรียน

มันมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ซึ่งช่วยพัฒนาผลงานของนักเรียนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการตรวจงานด้วยตนเอง เครื่องมือนี้ยังให้คุณสร้างและบันทึกข้อความกระตุ้นที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหรือทักษะการเขียนที่ต้องการ

ผู้ประเมินเรียงความ AI: ClickUp Docs
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการให้คะแนนด้วยข้อเสนอแนะที่มีการบันทึกความคิดเห็น, ความคิดเห็น, และการตรวจสอบเรียงความอย่างเป็นระบบด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsให้บริการพื้นที่กลางสำหรับครูผู้สอนในการร่วมมือกันในการให้คะแนนบทความ. ครูสามารถทำเครื่องหมายบนบทความ, เพิ่มความคิดเห็น,และแก้ไขเนื้อหาได้โดยใช้ AI โดยตรง ภายในแพลตฟอร์ม, ทำให้กระบวนการให้คำแนะนำเป็นไปอย่างราบรื่น.

การจัดระเบียบในตัวและการผสานรวมกับงานอย่างราบรื่นช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการให้คะแนนมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ยังช่วยให้คุณตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการให้คะแนนที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง ในขณะที่เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณนำเกณฑ์การให้คะแนนไปใช้และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของคุณ

แพลตฟอร์มนี้ยังมีแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานประเมินเรียงความ ระบุแนวโน้ม และสร้างรายงาน ซึ่งทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหลายชั้นเรียนหรือสถาบัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ประเมินไวยากรณ์ น้ำเสียง และความสอดคล้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันที
  • ใส่คำอธิบายประกอบ แสดงความคิดเห็น และปรับปรุงเรียงความร่วมกันใน ClickUp Docs
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายบทความให้ตรวจสอบหรือการตรวจสอบการเสร็จสิ้นด้วยClickUp Automation
  • สร้างเกณฑ์การประเมิน คำแนะนำสำหรับ AI และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนและติดตามความก้าวหน้า
  • ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการให้คะแนนและสร้างรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ซิงค์งานที่ได้รับมอบหมายและคะแนนกับ Google Classroom เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานสำหรับการให้คะแนนเรียงความ
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: เพิ่มความสามารถ AI ให้กับแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ให้คุณค่ากับความสามารถของ ClickUp ในการปรับปรุงการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้ และเพิ่มการมองเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอน เนื่องจากพวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่โปร่งใสและทันเวลาแก่นักเรียนได้

"งานที่ได้รับมอบหมายให้ฉันนั้นเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ที่เราได้มอบหมายไว้เป็นทีม ซึ่งทำให้ฉันสามารถทำงานเป็นรายบุคคลได้ และยังสามารถให้และรับการมองเห็นของงานที่เรามีเป็นกลุ่มได้เช่นกัน ดังนั้นฉันสามารถเสนอแนะกิจกรรมใหม่ ๆ และได้รับคำแนะนำจากสมาชิกทุกคนในทีมของฉันได้"

"งานที่ได้รับมอบหมายให้ฉันนั้นเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ที่เราได้มอบหมายไว้เป็นทีม ซึ่งทำให้ฉันสามารถทำงานเป็นรายบุคคลได้ และยังสามารถให้และรับการมองเห็นของงานที่เรามีเป็นกลุ่มได้เช่นกัน ดังนั้นฉันสามารถเสนอแนะกิจกรรมใหม่ ๆ และได้รับคำแนะนำจากสมาชิกทุกคนในทีมของฉันได้"

เคล็ดลับเพิ่มเติม: นอกเหนือจากการให้คะแนนเรียงความแล้ว คุณสามารถใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อตรวจจับแนวโน้มในหลายชั้นเรียนหรือการบ้านได้ ง่ายต่อการวิเคราะห์รูปแบบการให้คะแนน ระบุแนวคิดที่มักเข้าใจผิด และปรับกลยุทธ์การสอนของคุณตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

2. GradeWrite (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการให้คะแนนด้วย AI และการวิเคราะห์)

ผู้ประเมินเรียงความปัญญาประดิษฐ์: GradeWrite
ผ่านทางGradeWrite

GradeWrite เชี่ยวชาญในการปรับปรุงการให้คะแนนเรียงความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือประเมินผลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับปริมาณงานจำนวนมาก อัลกอริทึมขั้นสูงของบริษัทจะประเมินไวยากรณ์ โครงสร้าง จำนวนคำ และความเกี่ยวข้อง

ครูสามารถรับประกันความสม่ำเสมอในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของการให้คะแนนได้ด้วยคุณสมบัติเช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบ และการปรับแต่งเกณฑ์การให้คะแนน

GradeWrite ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามแนวโน้มผลการเรียนของนักเรียนทั้งชั้น ช่วยให้ครูสามารถระบุจุดที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

คุณสมบัติเด่นของ GradeWrite

  • ประเมินไวยากรณ์ โครงสร้าง และความเกี่ยวข้องโดยใช้ AI เพื่อข้อเสนอแนะที่แม่นยำและทันเวลา
  • ดำเนินการตรวจสอบการลอกเลียนแบบด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา
  • ติดตามแนวโน้มผลการเรียนของนักเรียนด้วยการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

ข้อจำกัดของ GradeWrite

  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่จำกัดในแพ็กเกจฟรี
  • คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการผสานรวมกับ Google Classroom ยังไม่พร้อมใช้งาน

ราคา GradeWrite

  • ครู (ฟรี): ฟรี
  • ครู (พรีเมียม): $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เขตการศึกษาหรือวิทยาลัย: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ GradeWrite

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

📚 อ่านเพิ่มเติม: พา AI ไปไกลกว่าการให้คะแนน เครื่องมือตรวจเรียงความด้วย AI ฟรีเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสิ่งที่ AI สามารถทำได้ในด้านการศึกษา ลองจินตนาการถึงการวางแผนบทเรียนและเกณฑ์การให้คะแนนอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งการสร้างงานที่น่าสนใจ เรียนรู้เพิ่มเติมในคู่มือฉบับย่อนี้เกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วย AI

3. ClassX (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจและให้คะแนนเรียงความ AI แบบโต้ตอบและการเรียนรู้)

ผู้ตรวจเรียงความปัญญาประดิษฐ์: ClassX
ผ่านทางClassX

ClassX ผสานการให้คะแนนเรียงความด้วย AI เข้ากับเครื่องมือการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การให้คะแนนแบบองค์รวม AI วิเคราะห์เรียงความในด้านไวยากรณ์ ความเกี่ยวข้อง และความสอดคล้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของพวกเขา

ClassX มีเครื่องมือสำหรับ สร้างแบบฝึกหัดที่กำหนดเอง, แชทบอท, และสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการให้คะแนนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

ความสามารถในการประมวลผลการให้คะแนนเรียงความจำนวนมากและการผสานรวมกับติวเตอร์ AI แบบโต้ตอบ ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการประเมินแบบดั้งเดิมกับการเรียนรู้ที่ปรับตามผู้เรียน

คุณสมบัติเด่นของ ClassX

  • สร้างแบบฝึกหัดและแชทบอทที่กำหนดเองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล
  • ตรวจเรียงความจำนวนมากพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการให้คะแนนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ผสานผู้สอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียน

ข้อจำกัดของ ClassX

  • แพ็กเกจฟรีรองรับโฆษณาและมีจำนวนการสอบถาม AI จำกัด
  • คุณสมบัติ AI ขั้นสูงต้องใช้สมาชิกแบบโปรเพื่อเข้าถึงอย่างเต็มที่

ราคา ClassX

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClassX

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🧠 เกร็ดความรู้: ในขณะที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือให้คะแนนด้วย AI ที่อาจมีอคติ พวกเขามักไม่ตระหนักว่าAI ช่วยขจัดความลำเอียงส่วนบุคคลออกไปได้ความชอบส่วนตัว อารมณ์ หรืออคติที่ไม่ได้ตั้งใจของผู้ให้คะแนนมนุษย์สามารถส่งผลต่อการให้คะแนนได้ แต่ AI จะประเมินเรียงความทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรม สร้างความเท่าเทียมให้กับนักเรียนทุกคน

4. นักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรียงความที่เรียบร้อยและปราศจากการคัดลอก)

ผู้ตรวจเรียงความปัญญาประดิษฐ์: นักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ
ผ่านทางนักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ

Perfect Essay Writer ไม่ใช่แค่การสร้างเรียงความเท่านั้น—แต่ยังให้บริการการให้คะแนนโดย AI และข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์อีกด้วย เครื่องมือนี้ประเมินเรียงความในหลากหลายประเภท ตั้งแต่เชิงโต้แย้งไปจนถึงเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์โครงสร้าง ความสอดคล้อง และความถูกต้องของการอ้างอิง

นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไวยากรณ์ น้ำเสียง และความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปรับปรุงงานของตนได้

คุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์ของมันเป็นการผสมผสานที่ทรงพลัง ระหว่างเครื่องมือตรวจทานและเครื่องมือเขียนใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงเรียงความได้ในเวลาจริง และทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายตรงตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง

เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบและการอ้างอิงที่รวมอยู่ในตัว ของเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ: ช่วยให้ผู้เขียนรักษาความเป็นต้นฉบับในระหว่างการเขียน และมอบเครื่องมือตรวจสอบให้กับผู้ให้คะแนนเพื่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งทำให้มีคุณค่าสำหรับระบบการศึกษาทั้งหมด—นักเรียนสามารถใช้เพื่อเขียนและประเมินตนเองได้ ในขณะที่ครูสามารถใช้เพื่อให้คะแนนอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเด่นของนักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ

  • แก้ไขและปรับปรุงเรียงความได้โดยตรงผ่านตัวแก้ไขสดเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึงการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและสร้างการอ้างอิงในรูปแบบต่างๆ
  • จัดการกับบทความหลากหลายประเภท ตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการโน้มน้าวใจ

ข้อจำกัดของนักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับตัวอักษรและองค์ประกอบการออกแบบ

ราคาบริการเขียนเรียงความสมบูรณ์แบบ

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • พื้นฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $99.99/ปี

คะแนนและรีวิวของนักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ

  • G2: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ชื่นชอบฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ PerfectEssayWriter.ai ซึ่งช่วยให้กระบวนการเขียนเรียงความเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนและมืออาชีพ

"ในฐานะนักศึกษาปริญญาโท ฉันต้องบอกว่าโครงร่างที่สร้างโดย PerfectEssayWriter.ai เป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับฉันจริง ๆ! มันทำให้กระบวนการเขียนเรียงความทั้งหมดราบรื่นขึ้นมาก นอกจากนี้ เนื้อหาที่สร้างออกมายังน่าประทับใจมาก – มีความรู้และเขียนได้ดี"

"ในฐานะนักศึกษาปริญญาโท ฉันต้องบอกว่าโครงร่างที่สร้างโดย PerfectEssayWriter. ai เป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับฉันจริง ๆ! มันทำให้กระบวนการเขียนเรียงความทั้งหมดราบรื่นขึ้นมาก นอกจากนี้ เนื้อหาที่สร้างขึ้นมาก็ยอดเยี่ยมมาก – มีความรู้และเขียนได้ดี"

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ AI เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การตรวจสอบไวยากรณ์และข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อประหยัดพลังงานของคุณไว้สำหรับการประเมินที่ละเอียดอ่อนและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

5. EssayGrader (เหมาะสำหรับการตรวจงานจำนวนมากและให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียด)

ผู้ประเมินเรียงความ AI: EssayGrader
ผ่านทางEssayGrader

EssayGrader ทำให้การประเมินเรียงความง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับการให้คะแนนจำนวนมากในเวลาเพียงไม่กี่นาที

มันช่วยให้ครูสามารถอัปโหลดบทความได้เป็นจำนวนมาก และให้คำแนะนำที่ละเอียดและสร้างสรรค์เกี่ยวกับเนื้อหา, ไวยากรณ์, และสไตล์

สามารถปรับแต่งและใช้เกณฑ์การให้คะแนนเริ่มต้นที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้คะแนนเฉพาะได้ ทำงานเหมือนกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเพื่อวิเคราะห์เรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวมกับ Google Classroom และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ EssayGrader

  • ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบกำหนดเองและแบบเริ่มต้นสำหรับการให้คะแนนที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ
  • ตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI และรับรองความเป็นต้นฉบับของเรียงความ
  • ผสานการทำงานกับ Google Classroom เพื่อกระบวนการให้คะแนนที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ EssayGrader

  • แผนฟรีมีโควตาจำกัดสำหรับการตรวจและสรุปเรียงความ
  • เกณฑ์การประเมินขั้นสูงและการตรวจจับ AI ต้องการแผนระดับสูงกว่า

ราคาของ EssayGrader

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ไลท์: $8.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เขต: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ EssayGrader

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวถึงเครื่องมือ EssayGrader สำหรับประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้ข้อเสนอแนะ แม้ว่าพวกเขาจะตระหนักถึงความสำคัญของรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนจากมนุษย์ในการให้คะแนนก็ตาม

พวกเขาสามารถช่วยในการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาโครงสร้างได้ แต่คุณยังไม่สามารถเอาชนะการตรวจงานโดยครูผู้สอนได้เมื่อพูดถึงการให้คะแนนในแง่มุมที่ลึกซึ้งของเอกสาร

พวกเขาสามารถช่วยในการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาโครงสร้างได้ แต่คุณก็ยังไม่สามารถเอาชนะการตรวจงานแบบส่วนตัวจากครูได้เมื่อพูดถึงการให้คะแนนในแง่มุมที่ลึกซึ้งของงานเขียน

🔮 เคล็ดลับพิเศษ : ขยายบทบาทของ AI ในกลยุทธ์การสอนของคุณ AI ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการให้คะแนนเท่านั้น—ยังสามารถปฏิวัติวิธีการสอนและการเข้าถึงนักเรียนของคุณได้อีกด้วย

6. EasyMark. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและทันเวลา)

ผู้ตรวจเรียงความปัญญาประดิษฐ์: EasyMark.ai
ผ่านทางEasyMark.ai

EasyMark. ai ปฏิวัติการให้คะแนนเรียงความด้วยการผสมผสานความเร็วและความแม่นยำ คล้ายกับเครื่องมือเขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบสนองความต้องการของนักเขียน มันช่วยให้ครูสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยไม่ล่าช้า

EasyMark. ai สามารถตรวจเรียงความจำนวนมากโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและมาตราส่วนที่ปรับแต่งเอง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการสอนของคุณ รองรับไฟล์ PDF และตรวจเรียงความได้สูงสุดถึง 4,500 คำ จึงเหมาะสำหรับความต้องการในการตรวจงานที่หลากหลาย

ไม่ว่าคุณจะจัดการเรียงความเพียงไม่กี่ชิ้นหรือหลายร้อยชิ้น EasyMark. ai รับประกันความยุติธรรมและความใส่ใจในรายละเอียดโดยไม่เสียเวลาอันมีค่าของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ EasyMark. ai

  • ตรวจเรียงความจำนวนมากพร้อมรายการข้อผิดพลาดโดยละเอียดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
  • ใช้เกณฑ์การประเมินและมาตราส่วนการให้คะแนนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของห้องเรียนของคุณ
  • ให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนและทันทีต่อการเขียนของพวกเขา

ข้อจำกัดของ EasyMark. ai

  • แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ให้สามารถตรวจงานได้เพียง 15 บทความต่อเดือน
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ขีดจำกัดบทความที่สูงขึ้น ต้องการแผนพรีเมียม

ราคา EasyMark. ai

  • ฟรี: 15 บทความ/เดือน
  • มาตรฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $22.99/เดือน ต่อผู้ใช้

EasyMark. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การให้คะแนนด้วย AI เพื่อเสริมการตัดสินของมนุษย์แทนที่จะใช้แทนที่ – ความสมดุลนี้ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู

7. CoGrader (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพอย่างละเอียดและการบูรณาการในห้องเรียน)

ผู้ประเมินเรียงความ AI: CoGrader
ผ่านทางCoGrader

CoGrader นำเสนอแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การให้คะแนนเรียงความเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูผู้สอน ระบบให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพอย่างละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์ เนื้อหา และโครงสร้าง ช่วยประหยัดเวลาพร้อมทั้งยกระดับความลึกซึ้งในการประเมินผลนักเรียน

ด้วยการผสานรวมกับ Google Classroom ครูสามารถจัดการงานได้อย่างราบรื่น และ ความสามารถในการจัดการงานที่เขียนด้วยลายมือเพิ่มความยืดหยุ่น CoGrader ยังมีแดชบอร์ดแสดงผลการเรียนของชั้นเรียน ช่วยให้ครูสามารถระบุแนวโน้มและจุดที่ควรปรับปรุงได้

คุณสมบัติเด่นของ CoGrader

  • ตรวจงานของนักเรียนได้สูงสุดถึง 350 ชิ้นต่อเดือน พร้อมข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพอย่างละเอียด
  • ผสานการทำงานกับ Google Classroom เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น
  • วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพของชั้นเรียนด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ CoGrader

  • แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ส่งได้ 100 ครั้งต่อเดือน
  • คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการตรวจจับการลอกเลียนแบบต้องการแผนสถาบัน

ราคา CoGrader

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • การศึกษาระดับสูงและองค์กรธุรกิจ: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว CoGrader

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 นักศึกษา50%และคณาจารย์ 22% ใช้เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT สำหรับงานวิชาการ—เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเพียง 9% ในช่วงต้นปีนั้น! AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และการสอนของนักศึกษาและนักการศึกษาอย่างรวดเร็ว

8. AutoMark (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนที่สามารถปรับขนาดได้และข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน)

ผู้ตรวจการบ้านแบบอัจฉริยะ: AutoMark
ผ่านทางAutoMark

AutoMark เป็นเครื่องมือการให้คะแนนด้วย AI ที่หลากหลายและเชื่อถือได้ โดยได้รับการไว้วางใจจากครูผู้สอนในการให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว แม่นยำ และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่หลากหลาย รองรับการใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดเองเพื่อการประเมินที่สม่ำเสมอ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

AutoMark ช่วยให้ครูสามารถระบุรูปแบบในผลการเรียนของนักเรียนได้ ช่วยให้พวกเขาปรับการสอนให้เหมาะสมกับปัญหาที่พบบ่อย

ด้วยการผสานระบบ LMS อย่างไร้รอยต่อและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนรายบุคคลและสถาบันที่ต้องการรักษาคุณภาพการศึกษาไว้พร้อมทั้งประหยัดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ AutoMark

  • อัปโหลดเกณฑ์การให้คะแนนแบบกำหนดเองเพื่อให้ได้การให้คะแนนที่สม่ำเสมอและมีความหมาย
  • ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนและระบุรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์
  • ผสานการทำงานกับระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ AutoMark

  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจต้องการใบอนุญาตสถาบัน
  • ไม่มีแพ็กเกจฟรีสำหรับครูผู้สอนรายบุคคล

ราคา AutoMark

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวแบบอัตโนมัติ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Smodin (ดีที่สุดสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรียงความที่ไม่ลำเอียงและแบบเรียลไทม์)

ผู้ประเมินเรียงความ AI: Smodin
ผ่านทางSmodin

Smodin เป็นโปรแกรมตรวจเรียงความด้วย AI ขั้นสูงที่ให้การประเมินผลที่สม่ำเสมอและเป็นกลางสำหรับนักเรียนและครู การวิเคราะห์เรียงความในด้านไวยากรณ์ โครงสร้าง ความคิดริเริ่ม และจุดเน้น ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเขียนและได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น

สำหรับครู แพลตฟอร์มนี้มี ความสามารถในการตรวจงานจำนวนมากพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และคำแนะนำโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงเรียงความ ช่วยประหยัดเวลาและยกระดับคุณภาพของข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติเด่นของ Smodin

  • วิเคราะห์เรียงความเพื่อตรวจสอบไวยากรณ์ โครงสร้าง และความสอดคล้องด้วยอัลกอริทึม AI ขั้นสูง
  • ตรวจเรียงความจำนวนมากด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้และแบบสำเร็จรูป
  • ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการปรับปรุงแบบเรียลไทม์สำหรับนักเรียน

ข้อจำกัดของ Smodin

  • การให้คะแนนแบบกลุ่มและคุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงกว่า
  • แผนฟรีจำกัดการใช้งานระบบตรวจงานด้วย AI อย่างมาก

ราคา Smodin

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ผลิตภาพ: 29.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $79.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Smodin

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้ชื่นชมความสามารถของ Smodin ในการสร้างข้อความที่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์และปรับคำบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ฉันได้ใช้มันในการถอดความข้อความบางส่วนที่ฉันสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AI อื่น ๆ และมันทำได้สมบูรณ์แบบ ข้อความมีความลื่นไหลมากขึ้นและไม่ดูเป็นทางการจนเกินไป ผลลัพธ์แทบไม่สามารถตรวจจับได้เลยว่าสร้างขึ้นด้วย AI ฉันยังได้ใช้มันในการเปลี่ยนบริบทของคำบรรยายบางส่วน และมันก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน"

"ฉันได้ใช้มันในการถอดความข้อความบางส่วนที่ฉันสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AI อื่น ๆ และมันทำได้สมบูรณ์แบบ ข้อความมีความลื่นไหลมากขึ้นและไม่ดูเป็นทางการจนเกินไป ผลลัพธ์แทบไม่สามารถตรวจจับได้เลยว่าสร้างขึ้นด้วย AI ฉันยังได้ใช้มันในการเปลี่ยนบริบทของคำบรรยายบางส่วน และมันก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน"

🔮 เคล็ดลับพิเศษ: ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือให้คะแนนด้วย AI โดยการอัปโหลดเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การให้คะแนน

10. Kangaroos AI Grader (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนน AI ที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือการสอนที่ครอบคลุม)

ผู้ตรวจเรียงความ AI: Kangaroos AI Grader
ผ่านทาง Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader ช่วยให้การตรวจเรียงความของครูเป็นเรื่องง่าย พร้อมนำเสนอเครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับการวางแผนบทเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในห้องเรียน ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้, ความสามารถในการอัปโหลดแบบกลุ่ม, และการสร้างข้อเสนอแนะโดยละเอียด จึงออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำ

Kangaroos AI ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยรับประกันความเป็นส่วนตัวของนักเรียนด้วยการเข้ารหัสข้อมูล นอกเหนือจากการให้คะแนนแล้ว แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ผู้ช่วยสอน AI และตัวสร้างเกณฑ์การประเมิน เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานด้านการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Kangaroos AI Grader

  • สร้างและใช้เกณฑ์การประเมินแบบกำหนดเองเพื่อการให้คะแนนเรียงความที่แม่นยำและมีความหมาย
  • สร้างรายงานข้อเสนอแนะโดยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของนักเรียน
  • เข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการวางแผนบทเรียนและความช่วยเหลือด้านการสอนด้วย AI

ข้อจำกัดของระบบตรวจงาน Kangaroos AI Grader

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับแต่งเกณฑ์การให้คะแนน อาจต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น
  • การสนับสนุนในระดับสถาบันมีราคาแยกต่างหาก

ราคา Kangaroos AI Grader

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Kangaroos AI Grader

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบบตรวจงานด้วย AI ไม่ได้มีไว้แค่ให้คะแนนเรียงความเท่านั้น—ยังสามารถตรวจจับการลอกเลียนแบบและประเมินความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย สำหรับครูอาจารย์ นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการตรวจสอบเนื้อหาที่คัดลอกมา และเพิ่มเวลาในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผลิตผลงานที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ทั้งต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการและทุกฝ่าย!

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ: เครื่องมือตรวจเรียงความ AI ที่น่าสนใจอื่น ๆ

ในขณะที่โปรแกรมตรวจเรียงความ AI 10 อันดับแรกที่กล่าวถึงในบล็อกนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ยังมีเครื่องมืออีกไม่กี่ตัวที่ควรได้รับความสนใจเนื่องจากข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ในการปรับปรุงประสบการณ์การตรวจงานสำหรับนักการศึกษา:

  • Gradescope: นำเสนอการประเมินผลขั้นสูงโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค พร้อมเครื่องมือให้คะแนนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการประเมินผลที่สม่ำเสมอและเป็นธรรม
  • Turnitin Feedback Studio: ผสานการตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ทรงประสิทธิภาพเข้ากับตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจในความซื่อสัตย์ทางวิชาการและคำตอบที่ละเอียดซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
  • GradeCam: โดดเด่นในการสแกนและตรวจข้อสอบกระดาษอย่างรวดเร็ว พร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลวิเคราะห์ทันที เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การสอนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • SnapGrader: ให้บริการวิเคราะห์การให้คะแนนทันที และรองรับรูปแบบคำถามต่าง ๆ เช่น คำถามเลือกตอบ และคำถามสั้น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้คะแนนการประเมินแบบกระดาษ

ยกระดับการให้คะแนนของคุณด้วย ClickUp: โซลูชันครบวงจรสำหรับนักการศึกษา

เมื่อสำรวจเครื่องมือตรวจประเมินเรียงความด้วย AI ที่ดีที่สุด ควรพิจารณาว่าเครื่องมือเหล่านี้เหมาะสมกับระบบนิเวศการสอนและการให้คะแนนโดยรวมของคุณอย่างไร

นอกเหนือจากการปรับแต่งเกณฑ์การให้คะแนนและความแม่นยำของข้อเสนอแนะแล้ว ควรพิจารณาความเข้ากันได้กับกระบวนการทำงานที่มีอยู่และเครื่องมือการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงวิธีที่แพลตฟอร์มสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอน

ในขณะที่หลายโซลูชันมุ่งเน้นเฉพาะการให้คะแนน ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มแบบองค์รวมที่รวมการให้ข้อเสนอแนะเรียงความที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับการทำงานอัตโนมัติของงาน แดชบอร์ดส่วนกลาง และพื้นที่ให้คะแนนแบบร่วมมือกัน

ด้วย ClickUp ครูสามารถจัดการงานมอบหมาย เร่งกระบวนการให้คะแนน และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ทั้งหมดในที่เดียว มันเป็นมากกว่าเครื่องมือให้คะแนน—มันคือชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมสำหรับครู

พร้อมที่จะกำหนดกระบวนการให้คะแนนของคุณใหม่หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!