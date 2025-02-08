10 อันดับโปรแกรมตรวจเรียงความด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำ

กำลังนั่งทำงานดึกดื่นอยู่หรือเปล่า? คุณกำลังจ้องมองกองเรียงความอีกกองหนึ่ง พลังงานของคุณลดลงเร็วกว่าความอดทนของคุณเสียอีก คุณกำลังคิดทบทวนคะแนนทุกคะแนนซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งถึงกระดาษแผ่นสุดท้าย
การให้คะแนนบทความอาจเป็นการวิ่งมาราธอนที่เหนื่อยล้า. มันใช้เวลา, ซ้ำซาก, และมักไม่มีที่ให้สำหรับคำแนะนำส่วนตัวแก่นักเรียนของคุณ. แต่หากมีวิธีที่ฉลาดกว่าล่ะ?
เข้าสู่เครื่องมือ AI สำหรับตรวจเรียงความ—พันธมิตรใหม่ในการสอนของคุณ! เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่เร่งกระบวนการตรวจงานให้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังปฏิวัติวิธีการตรวจงานอย่างสิ้นเชิง
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการให้คะแนนด้วย AI ช่วยลดเวลาการให้คะแนนลงถึง 80% ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การสอนที่สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกับนักเรียนของคุณได้มากขึ้น 💡
ในบล็อกนี้ เราจะค้นพบวิธีที่เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้เปลี่ยนแปลงเกมการให้คะแนนของคุณ! 🚀
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือให้คะแนนเรียงความด้วย AI?
การเลือกผู้ตรวจการเขียนเรียงความด้วยระบบ AI ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังเป็นการเลือกเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจการบ้านพร้อมทั้งมอบคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่นักเรียนด้วย นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสนใจ:
- เกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้อนุญาตให้คุณสร้างและใช้เกณฑ์การให้คะแนนของคุณเพื่อให้ตรงกับเกณฑ์การให้คะแนนของหลักสูตรหรือข้อกำหนดของงานที่เฉพาะเจาะจง
- การวิเคราะห์ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค: เลือกใช้เครื่องมือที่ทำงานเหมือนกับ โปรแกรมตรวจ ไวยากรณ์ ขั้นสูง โดยสามารถระบุข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติและให้คำแนะนำโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ การสะกดคำ และโครงสร้างประโยค
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: เลือกใช้ AI ที่สามารถสแกนหาเนื้อหาที่คัดลอกและให้รายงานที่แม่นยำ ช่วยให้คุณรักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
- ข้อเสนอแนะตามบริบท: เลือกเครื่องมือที่ประเมินโครงสร้างของข้อโต้แย้ง, การไหลของเหตุผล, และน้ำเสียง เพื่อให้นักเรียนได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปปรับปรุงเรียงความของตนได้
- การผสานข้อมูล: เลือก AI ที่สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มเช่น Google Classroom หรือระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อทำให้กระบวนการให้คะแนนง่ายขึ้น
- การรองรับภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือรองรับเรียงความหลายภาษาเพื่อรองรับภูมิหลังและความต้องการทางภาษาที่หลากหลายของนักเรียน
- การให้คะแนนแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ในตัวคล้ายกับโปรแกรมสร้างข้อความด้วย AIที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะทันทีและสอดคล้องกับบริบท เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
- การวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน: ใช้เครื่องมือที่สร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียน โดยเน้นจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสอนในอนาคต
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ควรใช้เครื่องมือ AI ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและทำให้ผลงานของนักเรียนเป็นนิรนามเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัวและลดอคติที่อาจเกิดขึ้น
10 อันดับเครื่องมือ AI สำหรับตรวจเรียงความที่ดีที่สุด
การถกเถียงเกี่ยวกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับงานเขียนของมนุษย์ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นต้นฉบับ คุณภาพ และความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวเปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงการประเมินเนื้อหา
ระบบตรวจเรียงความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มอบโอกาสพิเศษในการสร้างความสม่ำเสมอ ความเป็นกลาง และประสิทธิภาพให้กับกระบวนการตรวจงาน—ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็อาจพบว่าเป็นเรื่องท้าทายเมื่อต้องจัดการกับปริมาณงานจำนวนมาก
ด้านล่างนี้ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ AI สำหรับตรวจเรียงความที่ดีที่สุด 10 อันดับ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนและข้อเสนอแนะสำหรับเรียงความโดยใช้ AI)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการให้คะแนน ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สำหรับการให้คะแนนเรียงความ ครูสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อ วิเคราะห์เนื้อหาในด้านไวยากรณ์ โครงสร้าง และความสอดคล้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันทีแก่นักเรียน
มันมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ซึ่งช่วยพัฒนาผลงานของนักเรียนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการตรวจงานด้วยตนเอง เครื่องมือนี้ยังให้คุณสร้างและบันทึกข้อความกระตุ้นที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหรือทักษะการเขียนที่ต้องการ
ClickUp Docsให้บริการพื้นที่กลางสำหรับครูผู้สอนในการร่วมมือกันในการให้คะแนนบทความ. ครูสามารถทำเครื่องหมายบนบทความ, เพิ่มความคิดเห็น,และแก้ไขเนื้อหาได้โดยใช้ AI โดยตรง ภายในแพลตฟอร์ม, ทำให้กระบวนการให้คำแนะนำเป็นไปอย่างราบรื่น.
การจัดระเบียบในตัวและการผสานรวมกับงานอย่างราบรื่นช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการให้คะแนนมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ยังช่วยให้คุณตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการให้คะแนนที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมง ในขณะที่เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณนำเกณฑ์การให้คะแนนไปใช้และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ยังมีแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานประเมินเรียงความ ระบุแนวโน้ม และสร้างรายงาน ซึ่งทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการหลายชั้นเรียนหรือสถาบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ประเมินไวยากรณ์ น้ำเสียง และความสอดคล้อง เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันที
- ใส่คำอธิบายประกอบ แสดงความคิดเห็น และปรับปรุงเรียงความร่วมกันใน ClickUp Docs
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายบทความให้ตรวจสอบหรือการตรวจสอบการเสร็จสิ้นด้วยClickUp Automation
- สร้างเกณฑ์การประเมิน คำแนะนำสำหรับ AI และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนและติดตามความก้าวหน้า
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการให้คะแนนและสร้างรายงานผลการปฏิบัติงาน
- ซิงค์งานที่ได้รับมอบหมายและคะแนนกับ Google Classroom เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานสำหรับการให้คะแนนเรียงความ
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มความสามารถ AI ให้กับแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ให้คุณค่ากับความสามารถของ ClickUp ในการปรับปรุงการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้ และเพิ่มการมองเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับครูผู้สอน เนื่องจากพวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่โปร่งใสและทันเวลาแก่นักเรียนได้
"งานที่ได้รับมอบหมายให้ฉันนั้นเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ที่เราได้มอบหมายไว้เป็นทีม ซึ่งทำให้ฉันสามารถทำงานเป็นรายบุคคลได้ และยังสามารถให้และรับการมองเห็นของงานที่เรามีเป็นกลุ่มได้เช่นกัน ดังนั้นฉันสามารถเสนอแนะกิจกรรมใหม่ ๆ และได้รับคำแนะนำจากสมาชิกทุกคนในทีมของฉันได้"
⚡ เคล็ดลับเพิ่มเติม: นอกเหนือจากการให้คะแนนเรียงความแล้ว คุณสามารถใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp เพื่อตรวจจับแนวโน้มในหลายชั้นเรียนหรือการบ้านได้ ง่ายต่อการวิเคราะห์รูปแบบการให้คะแนน ระบุแนวคิดที่มักเข้าใจผิด และปรับกลยุทธ์การสอนของคุณตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
2. GradeWrite (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการให้คะแนนด้วย AI และการวิเคราะห์)
GradeWrite เชี่ยวชาญในการปรับปรุงการให้คะแนนเรียงความให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือประเมินผลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับปริมาณงานจำนวนมาก อัลกอริทึมขั้นสูงของบริษัทจะประเมินไวยากรณ์ โครงสร้าง จำนวนคำ และความเกี่ยวข้อง
ครูสามารถรับประกันความสม่ำเสมอในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของการให้คะแนนได้ด้วยคุณสมบัติเช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบ และการปรับแต่งเกณฑ์การให้คะแนน
GradeWrite ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามแนวโน้มผลการเรียนของนักเรียนทั้งชั้น ช่วยให้ครูสามารถระบุจุดที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
คุณสมบัติเด่นของ GradeWrite
- ประเมินไวยากรณ์ โครงสร้าง และความเกี่ยวข้องโดยใช้ AI เพื่อข้อเสนอแนะที่แม่นยำและทันเวลา
- ดำเนินการตรวจสอบการลอกเลียนแบบด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อความถูกต้องของเนื้อหา
- ติดตามแนวโน้มผลการเรียนของนักเรียนด้วยการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
ข้อจำกัดของ GradeWrite
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่จำกัดในแพ็กเกจฟรี
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการผสานรวมกับ Google Classroom ยังไม่พร้อมใช้งาน
ราคา GradeWrite
- ครู (ฟรี): ฟรี
- ครู (พรีเมียม): $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เขตการศึกษาหรือวิทยาลัย: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ GradeWrite
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม: พา AI ไปไกลกว่าการให้คะแนน เครื่องมือตรวจเรียงความด้วย AI ฟรีเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของสิ่งที่ AI สามารถทำได้ในด้านการศึกษา ลองจินตนาการถึงการวางแผนบทเรียนและเกณฑ์การให้คะแนนอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งการสร้างงานที่น่าสนใจ เรียนรู้เพิ่มเติมในคู่มือฉบับย่อนี้เกี่ยวกับวิธีการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วย AI
3. ClassX (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจและให้คะแนนเรียงความ AI แบบโต้ตอบและการเรียนรู้)
ClassX ผสานการให้คะแนนเรียงความด้วย AI เข้ากับเครื่องมือการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการศึกษาที่ต้องการประสบการณ์การให้คะแนนแบบองค์รวม AI วิเคราะห์เรียงความในด้านไวยากรณ์ ความเกี่ยวข้อง และความสอดคล้อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคลแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของพวกเขา
ClassX มีเครื่องมือสำหรับ สร้างแบบฝึกหัดที่กำหนดเอง, แชทบอท, และสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการให้คะแนนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ความสามารถในการประมวลผลการให้คะแนนเรียงความจำนวนมากและการผสานรวมกับติวเตอร์ AI แบบโต้ตอบ ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการประเมินแบบดั้งเดิมกับการเรียนรู้ที่ปรับตามผู้เรียน
คุณสมบัติเด่นของ ClassX
- สร้างแบบฝึกหัดและแชทบอทที่กำหนดเองเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล
- ตรวจเรียงความจำนวนมากพร้อมกันเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการให้คะแนนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ผสานผู้สอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียน
ข้อจำกัดของ ClassX
- แพ็กเกจฟรีรองรับโฆษณาและมีจำนวนการสอบถาม AI จำกัด
- คุณสมบัติ AI ขั้นสูงต้องใช้สมาชิกแบบโปรเพื่อเข้าถึงอย่างเต็มที่
ราคา ClassX
- ฟรี
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClassX
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: ในขณะที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับเครื่องมือให้คะแนนด้วย AI ที่อาจมีอคติ พวกเขามักไม่ตระหนักว่าAI ช่วยขจัดความลำเอียงส่วนบุคคลออกไปได้ความชอบส่วนตัว อารมณ์ หรืออคติที่ไม่ได้ตั้งใจของผู้ให้คะแนนมนุษย์สามารถส่งผลต่อการให้คะแนนได้ แต่ AI จะประเมินเรียงความทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นธรรม สร้างความเท่าเทียมให้กับนักเรียนทุกคน
4. นักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรียงความที่เรียบร้อยและปราศจากการคัดลอก)
Perfect Essay Writer ไม่ใช่แค่การสร้างเรียงความเท่านั้น—แต่ยังให้บริการการให้คะแนนโดย AI และข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์อีกด้วย เครื่องมือนี้ประเมินเรียงความในหลากหลายประเภท ตั้งแต่เชิงโต้แย้งไปจนถึงเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์โครงสร้าง ความสอดคล้อง และความถูกต้องของการอ้างอิง
นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไวยากรณ์ น้ำเสียง และความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปรับปรุงงานของตนได้
คุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์ของมันเป็นการผสมผสานที่ทรงพลัง ระหว่างเครื่องมือตรวจทานและเครื่องมือเขียนใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงเรียงความได้ในเวลาจริง และทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายตรงตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง
เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบและการอ้างอิงที่รวมอยู่ในตัว ของเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ: ช่วยให้ผู้เขียนรักษาความเป็นต้นฉบับในระหว่างการเขียน และมอบเครื่องมือตรวจสอบให้กับผู้ให้คะแนนเพื่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ซึ่งทำให้มีคุณค่าสำหรับระบบการศึกษาทั้งหมด—นักเรียนสามารถใช้เพื่อเขียนและประเมินตนเองได้ ในขณะที่ครูสามารถใช้เพื่อให้คะแนนอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติเด่นของนักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ
- แก้ไขและปรับปรุงเรียงความได้โดยตรงผ่านตัวแก้ไขสดเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและสร้างการอ้างอิงในรูปแบบต่างๆ
- จัดการกับบทความหลากหลายประเภท ตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการโน้มน้าวใจ
ข้อจำกัดของนักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับตัวอักษรและองค์ประกอบการออกแบบ
ราคาบริการเขียนเรียงความสมบูรณ์แบบ
- เริ่มต้น: ฟรี
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99.99/ปี
คะแนนและรีวิวของนักเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบ
- G2: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ชื่นชอบฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ PerfectEssayWriter.ai ซึ่งช่วยให้กระบวนการเขียนเรียงความเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนและมืออาชีพ
"ในฐานะนักศึกษาปริญญาโท ฉันต้องบอกว่าโครงร่างที่สร้างโดย PerfectEssayWriter.ai เป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับฉันจริง ๆ! มันทำให้กระบวนการเขียนเรียงความทั้งหมดราบรื่นขึ้นมาก นอกจากนี้ เนื้อหาที่สร้างออกมายังน่าประทับใจมาก – มีความรู้และเขียนได้ดี"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ AI เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การตรวจสอบไวยากรณ์และข้อเสนอแนะเบื้องต้น เพื่อประหยัดพลังงานของคุณไว้สำหรับการประเมินที่ละเอียดอ่อนและการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
5. EssayGrader (เหมาะสำหรับการตรวจงานจำนวนมากและให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียด)
EssayGrader ทำให้การประเมินเรียงความง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับการให้คะแนนจำนวนมากในเวลาเพียงไม่กี่นาที
มันช่วยให้ครูสามารถอัปโหลดบทความได้เป็นจำนวนมาก และให้คำแนะนำที่ละเอียดและสร้างสรรค์เกี่ยวกับเนื้อหา, ไวยากรณ์, และสไตล์
สามารถปรับแต่งและใช้เกณฑ์การให้คะแนนเริ่มต้นที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้คะแนนเฉพาะได้ ทำงานเหมือนกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIเพื่อวิเคราะห์เรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวมกับ Google Classroom และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ EssayGrader
- ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบกำหนดเองและแบบเริ่มต้นสำหรับการให้คะแนนที่ยืดหยุ่นและแม่นยำ
- ตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI และรับรองความเป็นต้นฉบับของเรียงความ
- ผสานการทำงานกับ Google Classroom เพื่อกระบวนการให้คะแนนที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ EssayGrader
- แผนฟรีมีโควตาจำกัดสำหรับการตรวจและสรุปเรียงความ
- เกณฑ์การประเมินขั้นสูงและการตรวจจับ AI ต้องการแผนระดับสูงกว่า
ราคาของ EssayGrader
- พื้นฐาน: ฟรี
- ไลท์: $8.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เขต: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ EssayGrader
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวถึงเครื่องมือ EssayGrader สำหรับประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้ข้อเสนอแนะ แม้ว่าพวกเขาจะตระหนักถึงความสำคัญของรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนจากมนุษย์ในการให้คะแนนก็ตาม
พวกเขาสามารถช่วยในการตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และปัญหาโครงสร้างได้ แต่คุณยังไม่สามารถเอาชนะการตรวจงานโดยครูผู้สอนได้เมื่อพูดถึงการให้คะแนนในแง่มุมที่ลึกซึ้งของเอกสาร
🔮 เคล็ดลับพิเศษ : ขยายบทบาทของ AI ในกลยุทธ์การสอนของคุณ AI ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการให้คะแนนเท่านั้น—ยังสามารถปฏิวัติวิธีการสอนและการเข้าถึงนักเรียนของคุณได้อีกด้วย
6. EasyMark. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและทันเวลา)
EasyMark. ai ปฏิวัติการให้คะแนนเรียงความด้วยการผสมผสานความเร็วและความแม่นยำ คล้ายกับเครื่องมือเขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตอบสนองความต้องการของนักเขียน มันช่วยให้ครูสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยไม่ล่าช้า
EasyMark. ai สามารถตรวจเรียงความจำนวนมากโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและมาตราส่วนที่ปรับแต่งเอง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการสอนของคุณ รองรับไฟล์ PDF และตรวจเรียงความได้สูงสุดถึง 4,500 คำ จึงเหมาะสำหรับความต้องการในการตรวจงานที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะจัดการเรียงความเพียงไม่กี่ชิ้นหรือหลายร้อยชิ้น EasyMark. ai รับประกันความยุติธรรมและความใส่ใจในรายละเอียดโดยไม่เสียเวลาอันมีค่าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ EasyMark. ai
- ตรวจเรียงความจำนวนมากพร้อมรายการข้อผิดพลาดโดยละเอียดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- ใช้เกณฑ์การประเมินและมาตราส่วนการให้คะแนนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของห้องเรียนของคุณ
- ให้ข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนและทันทีต่อการเขียนของพวกเขา
ข้อจำกัดของ EasyMark. ai
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ให้สามารถตรวจงานได้เพียง 15 บทความต่อเดือน
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ขีดจำกัดบทความที่สูงขึ้น ต้องการแผนพรีเมียม
ราคา EasyMark. ai
- ฟรี: 15 บทความ/เดือน
- มาตรฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $22.99/เดือน ต่อผู้ใช้
EasyMark. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การให้คะแนนด้วย AI เพื่อเสริมการตัดสินของมนุษย์แทนที่จะใช้แทนที่ – ความสมดุลนี้ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู
7. CoGrader (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพอย่างละเอียดและการบูรณาการในห้องเรียน)
CoGrader นำเสนอแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การให้คะแนนเรียงความเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูผู้สอน ระบบให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพอย่างละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์ เนื้อหา และโครงสร้าง ช่วยประหยัดเวลาพร้อมทั้งยกระดับความลึกซึ้งในการประเมินผลนักเรียน
ด้วยการผสานรวมกับ Google Classroom ครูสามารถจัดการงานได้อย่างราบรื่น และ ความสามารถในการจัดการงานที่เขียนด้วยลายมือเพิ่มความยืดหยุ่น CoGrader ยังมีแดชบอร์ดแสดงผลการเรียนของชั้นเรียน ช่วยให้ครูสามารถระบุแนวโน้มและจุดที่ควรปรับปรุงได้
คุณสมบัติเด่นของ CoGrader
- ตรวจงานของนักเรียนได้สูงสุดถึง 350 ชิ้นต่อเดือน พร้อมข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพอย่างละเอียด
- ผสานการทำงานกับ Google Classroom เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น
- วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพของชั้นเรียนด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ CoGrader
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ส่งได้ 100 ครั้งต่อเดือน
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการตรวจจับการลอกเลียนแบบต้องการแผนสถาบัน
ราคา CoGrader
- เริ่มต้น: ฟรี
- มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การศึกษาระดับสูงและองค์กรธุรกิจ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว CoGrader
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 นักศึกษา50%และคณาจารย์ 22% ใช้เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT สำหรับงานวิชาการ—เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเพียง 9% ในช่วงต้นปีนั้น! AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และการสอนของนักศึกษาและนักการศึกษาอย่างรวดเร็ว
8. AutoMark (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนที่สามารถปรับขนาดได้และข้อเสนอแนะที่ปรับให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน)
AutoMark เป็นเครื่องมือการให้คะแนนด้วย AI ที่หลากหลายและเชื่อถือได้ โดยได้รับการไว้วางใจจากครูผู้สอนในการให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็ว แม่นยำ และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่หลากหลาย รองรับการใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดเองเพื่อการประเมินที่สม่ำเสมอ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
AutoMark ช่วยให้ครูสามารถระบุรูปแบบในผลการเรียนของนักเรียนได้ ช่วยให้พวกเขาปรับการสอนให้เหมาะสมกับปัญหาที่พบบ่อย
ด้วยการผสานระบบ LMS อย่างไร้รอยต่อและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูผู้สอนรายบุคคลและสถาบันที่ต้องการรักษาคุณภาพการศึกษาไว้พร้อมทั้งประหยัดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ AutoMark
- อัปโหลดเกณฑ์การให้คะแนนแบบกำหนดเองเพื่อให้ได้การให้คะแนนที่สม่ำเสมอและมีความหมาย
- ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนและระบุรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์
- ผสานการทำงานกับระบบการจัดการการเรียนรู้เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ AutoMark
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงอาจต้องการใบอนุญาตสถาบัน
- ไม่มีแพ็กเกจฟรีสำหรับครูผู้สอนรายบุคคล
ราคา AutoMark
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแบบอัตโนมัติ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Smodin (ดีที่สุดสำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรียงความที่ไม่ลำเอียงและแบบเรียลไทม์)
Smodin เป็นโปรแกรมตรวจเรียงความด้วย AI ขั้นสูงที่ให้การประเมินผลที่สม่ำเสมอและเป็นกลางสำหรับนักเรียนและครู การวิเคราะห์เรียงความในด้านไวยากรณ์ โครงสร้าง ความคิดริเริ่ม และจุดเน้น ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเขียนและได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น
สำหรับครู แพลตฟอร์มนี้มี ความสามารถในการตรวจงานจำนวนมากพร้อมเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และคำแนะนำโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงเรียงความ ช่วยประหยัดเวลาและยกระดับคุณภาพของข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติเด่นของ Smodin
- วิเคราะห์เรียงความเพื่อตรวจสอบไวยากรณ์ โครงสร้าง และความสอดคล้องด้วยอัลกอริทึม AI ขั้นสูง
- ตรวจเรียงความจำนวนมากด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้และแบบสำเร็จรูป
- ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการปรับปรุงแบบเรียลไทม์สำหรับนักเรียน
ข้อจำกัดของ Smodin
- การให้คะแนนแบบกลุ่มและคุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงกว่า
- แผนฟรีจำกัดการใช้งานระบบตรวจงานด้วย AI อย่างมาก
ราคา Smodin
- เริ่มต้น: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ผลิตภาพ: 29.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $79.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Smodin
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ชื่นชมความสามารถของ Smodin ในการสร้างข้อความที่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์และปรับคำบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"ฉันได้ใช้มันในการถอดความข้อความบางส่วนที่ฉันสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม AI อื่น ๆ และมันทำได้สมบูรณ์แบบ ข้อความมีความลื่นไหลมากขึ้นและไม่ดูเป็นทางการจนเกินไป ผลลัพธ์แทบไม่สามารถตรวจจับได้เลยว่าสร้างขึ้นด้วย AI ฉันยังได้ใช้มันในการเปลี่ยนบริบทของคำบรรยายบางส่วน และมันก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน"
🔮 เคล็ดลับพิเศษ: ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือให้คะแนนด้วย AI โดยการอัปโหลดเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์การให้คะแนน
10. Kangaroos AI Grader (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนน AI ที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือการสอนที่ครอบคลุม)
Kangaroos AI Grader ช่วยให้การตรวจเรียงความของครูเป็นเรื่องง่าย พร้อมนำเสนอเครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับการวางแผนบทเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในห้องเรียน ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนที่ปรับแต่งได้, ความสามารถในการอัปโหลดแบบกลุ่ม, และการสร้างข้อเสนอแนะโดยละเอียด จึงออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำ
Kangaroos AI ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยรับประกันความเป็นส่วนตัวของนักเรียนด้วยการเข้ารหัสข้อมูล นอกเหนือจากการให้คะแนนแล้ว แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ผู้ช่วยสอน AI และตัวสร้างเกณฑ์การประเมิน เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานด้านการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Kangaroos AI Grader
- สร้างและใช้เกณฑ์การประเมินแบบกำหนดเองเพื่อการให้คะแนนเรียงความที่แม่นยำและมีความหมาย
- สร้างรายงานข้อเสนอแนะโดยละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของนักเรียน
- เข้าถึงเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการวางแผนบทเรียนและความช่วยเหลือด้านการสอนด้วย AI
ข้อจำกัดของระบบตรวจงาน Kangaroos AI Grader
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การปรับแต่งเกณฑ์การให้คะแนน อาจต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น
- การสนับสนุนในระดับสถาบันมีราคาแยกต่างหาก
ราคา Kangaroos AI Grader
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kangaroos AI Grader
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบบตรวจงานด้วย AI ไม่ได้มีไว้แค่ให้คะแนนเรียงความเท่านั้น—ยังสามารถตรวจจับการลอกเลียนแบบและประเมินความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย สำหรับครูอาจารย์ นั่นหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการตรวจสอบเนื้อหาที่คัดลอกมา และเพิ่มเวลาในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนผลิตผลงานที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ทั้งต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการและทุกฝ่าย!
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ: เครื่องมือตรวจเรียงความ AI ที่น่าสนใจอื่น ๆ
ในขณะที่โปรแกรมตรวจเรียงความ AI 10 อันดับแรกที่กล่าวถึงในบล็อกนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ยังมีเครื่องมืออีกไม่กี่ตัวที่ควรได้รับความสนใจเนื่องจากข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ในการปรับปรุงประสบการณ์การตรวจงานสำหรับนักการศึกษา:
- Gradescope: นำเสนอการประเมินผลขั้นสูงโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค พร้อมเครื่องมือให้คะแนนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการประเมินผลที่สม่ำเสมอและเป็นธรรม
- Turnitin Feedback Studio: ผสานการตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ทรงประสิทธิภาพเข้ากับตัวเลือกการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจในความซื่อสัตย์ทางวิชาการและคำตอบที่ละเอียดซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
- GradeCam: โดดเด่นในการสแกนและตรวจข้อสอบกระดาษอย่างรวดเร็ว พร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลวิเคราะห์ทันที เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การสอนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- SnapGrader: ให้บริการวิเคราะห์การให้คะแนนทันที และรองรับรูปแบบคำถามต่าง ๆ เช่น คำถามเลือกตอบ และคำถามสั้น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้คะแนนการประเมินแบบกระดาษ
ยกระดับการให้คะแนนของคุณด้วย ClickUp: โซลูชันครบวงจรสำหรับนักการศึกษา
เมื่อสำรวจเครื่องมือตรวจประเมินเรียงความด้วย AI ที่ดีที่สุด ควรพิจารณาว่าเครื่องมือเหล่านี้เหมาะสมกับระบบนิเวศการสอนและการให้คะแนนโดยรวมของคุณอย่างไร
นอกเหนือจากการปรับแต่งเกณฑ์การให้คะแนนและความแม่นยำของข้อเสนอแนะแล้ว ควรพิจารณาความเข้ากันได้กับกระบวนการทำงานที่มีอยู่และเครื่องมือการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงวิธีที่แพลตฟอร์มสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอน
ในขณะที่หลายโซลูชันมุ่งเน้นเฉพาะการให้คะแนน ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มแบบองค์รวมที่รวมการให้ข้อเสนอแนะเรียงความที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับการทำงานอัตโนมัติของงาน แดชบอร์ดส่วนกลาง และพื้นที่ให้คะแนนแบบร่วมมือกัน
ด้วย ClickUp ครูสามารถจัดการงานมอบหมาย เร่งกระบวนการให้คะแนน และติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ทั้งหมดในที่เดียว มันเป็นมากกว่าเครื่องมือให้คะแนน—มันคือชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมสำหรับครู
พร้อมที่จะกำหนดกระบวนการให้คะแนนของคุณใหม่หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!