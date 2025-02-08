บล็อก ClickUp
10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
8 กุมภาพันธ์ 2568

การจัดการสายโทรศัพท์จากลูกค้า, การบริหารพอร์ตโฟลิโอ, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนด—ปริมาณงานของคุณดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด. เมื่อเพิ่มแรงกดดันในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า, รายการที่ต้องทำของคุณก็จะกลายเป็นภาระที่หนักหน่วงอย่างรวดเร็ว.

นี่คือจุดที่ระบบ CRM ที่ทรงพลังสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพิจารณา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อช่วยให้คุณยกระดับการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 🤝

⏰ สรุป 60 วินาที

CRM ที่เหมาะสมช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน จัดการลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และขยายธุรกิจของพวกเขา นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุด:

  • ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)
  • Wealthbox CRM (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้)
  • Redtail CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม)
  • Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่ยืดหยุ่นสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการ)
  • Salesforce Financial Cloud (เหมาะสำหรับองค์กรการเงินขนาดใหญ่)
  • Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและความคุ้มค่า)
  • Oracle NetSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
  • AdvisorEngine (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความมั่งคั่งอย่างไร้รอยต่อ)
  • ไมโครซอฟต์ ดาينามิกส์ 365 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรทางการเงินที่มุ่งเน้นการเติบโต)
  • UGRU (เหมาะสำหรับบริษัทการเงินขนาดเล็ก)

อะไรคือ CRM สำหรับผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน?

ระบบ CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการและยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มเหล่านี้รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง รวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคล เป้าหมายทางการเงิน และประวัติการติดต่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลโปรไฟล์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของแต่ละลูกค้า

พวกเขาช่วยให้คุณติดตามการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ, กำหนดเวลาภาษี, และวันครบรอบการลงทุนได้อย่างง่ายดาย

ด้วยระบบอัตโนมัติของ CRM การติดตามผล การจัดตารางเวลา และการรายงานจะเกิดขึ้นอย่างราบรื่น—ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เครื่องมือ CRM ที่จับต้องได้เครื่องแรกคือRolodex (ออกแบบในปี 1956) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บนามบัตรแบบกระดาษที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่ด้านหลัง

คุณควรมองหาอะไรใน CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน?

มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เมื่อเลือก CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน:

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: มองหาโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบวางแผนการเงินและระบบบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
  • ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM อนุญาตให้คุณเพิ่มและปรับแต่งแดชบอร์ด, ฟิลด์, และเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ
  • ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้ความสำคัญกับระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้ารหัสและการสำรองข้อมูล พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบในอุตสาหกรรม เช่น GDPR และ HIPAA
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกใช้ระบบ CRM ที่มีความสามารถในการใช้งานผ่านมือถือ เพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและงานต่าง ๆ ได้จากทุกที่
  • ความสามารถในการขยายตัวและความคุ้มค่า: เลือกระบบ CRM ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ พร้อมฟีเจอร์ที่สามารถปรับขยายได้และแผนราคาที่ยืดหยุ่น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: CRMมีต้นกำเนิดในช่วงทศวรรษ 1980เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มใช้ฐานข้อมูลเพื่อบันทึกและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า

10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ระบบ CRM ที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงการจัดการลูกค้า ปรับปรุงการดำเนินงาน และกระตุ้นการเติบโตสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน นี่คือรายชื่อ 10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 👇

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน และมันมีประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเช่นเดียวกับทีมในทุกอุตสาหกรรม

ClickUp สำหรับทีมการเงินผสานการจัดการโครงการเข้ากับความสามารถของ CRM อย่างไร้รอยต่อ—จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามการสื่อสาร และทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติ

ClickUp CRM

การสื่อสารแบบเร่งด่วนผ่านศูนย์กลางอีเมลเดียวด้วย ClickUp CRM
ลองใช้ ClickUp สำหรับทีม CRM!
การสื่อสารแบบเร่งด่วนผ่านศูนย์กลางอีเมลเดียวด้วย ClickUp CRM

ClickUp's CRMช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การติดตามบัญชี ไปจนถึงการคำนวณกำไร

แดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากการวางแผนทางการเงินในภาพรวมไปสู่รายละเอียดที่เจาะลึก คุณสามารถติดตามการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่าย และผลกำไรได้แบบเรียลไทม์ ด้วยบัตรที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ

แดชบอร์ด ClickUp: ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อวิเคราะห์มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ และขนาดของดีล

ClickUp Docs

นอกจากนี้ClickUp Docs ยังช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยโครงสร้างที่ปรับขนาดได้สำหรับพอร์ตโฟลิโอและเอกสารสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังสะดวกในการแบ่งปันงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อควบคุมได้ดียิ่งขึ้น และใช้ความคิดเห็นพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp และแทนที่จะต้องกลับไปกลับมาทางอีเมลหรือประชุมกันหลายรอบ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้ประมาณ 50% อย่างแน่นอน

ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp และแทนที่จะต้องส่งอีเมลไปมาหรือประชุมหลายรอบ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้ประมาณ 50% เลยทีเดียว

ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้การแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs
ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้การแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpช่วยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและติดตามการโต้ตอบในขณะที่แม่แบบการจัดการการเงินของ ClickUpช่วยให้การจัดทำงบประมาณ การติดตามเป้าหมาย และการตรวจสอบผลกำไรเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การใช้ประโยชน์ การผสานการทำงานกับ ClickUp: เชื่อมต่อแอปต่างๆ เช่น Outlook และ Google Drive กับ ClickUp และเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว
  • รวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้า: ผสานอีเมลของคุณเข้ากับ ClickUp โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับลูกค้า ส่งการอัปเดต ติดตามการตอบกลับ และต้อนรับลูกค้าใหม่

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับแอปบนเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: โปรดรักษาข้อมูล CRM ของคุณให้ถูกต้องอยู่เสมอ โดยตรวจสอบและลบข้อมูลที่ล้าสมัยเป็นประจำ

2. Wealthbox CRM (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้)

หนึ่งในระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน: Wealthbox
ผ่านทางWealthbox

Wealthbox เป็นระบบ CRM แบบร่วมมือที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีดสังคมสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเวิร์กโฟลว์ CRMของ ได้โดยการเพิ่มอีโมจิในความคิดเห็นและสตรีมกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานของทีมที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wealthbox CRM

  • เพิ่มบันทึกในประวัติผู้ติดต่อได้โดยตรงจากแดชบอร์ดโดยการพิมพ์ชื่อของพวกเขา
  • มีส่วนร่วมกับลูกค้าและสมาชิกในทีมผ่านฟีดข่าวสด
  • โทรหาลูกค้าได้ทันทีโดยคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น
  • ส่ง, ส่งต่อ, หรือ Bcc อีเมลไปยังที่อยู่อีเมล Dropbox ส่วนตัวของคุณใน Wealthbox เพื่อให้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
  • ปรับแต่งฟิลด์ข้อมูลด้วยข้อความ วันที่ หรือช่องทำเครื่องหมาย และจัดเรียงได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง

ข้อจำกัดของระบบ CRM Wealthbox

  • ความซับซ้อนของระบบทำให้เวลาในการติดตั้งยาวนาน
  • การนำทางระหว่างลูกค้าต้องใช้การคลิกมากเกินไป ทำให้กระบวนการทำงานช้าลง

ราคาของ Wealthbox CRM

  • พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียร์: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Wealthbox CRM

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์ CRM คาดว่าจะเติบโตขึ้นทุกปีในอัตรา 10.34% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2029 โดยมีมูลค่าถึง 145.60 พันล้านดอลลาร์ในปี 2029 การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในระดับโลกสำหรับโซลูชันเหล่านี้

3. Redtail CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม)

Redtail CRM เป็นโซลูชันการจัดการการสื่อสารลูกค้าสำหรับบริษัทการเงินขนาดใหญ่
ผ่านทางRedtail CRM

Redtail CRMเป็นโซลูชันการจัดการการสื่อสารลูกค้าสำหรับบริษัทการเงินขนาดใหญ่มีเครื่องมือในการจัดการงาน ติดตามการขาย และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ทั้งหมดนี้สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือมาตรฐานในอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถนำไปใช้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Redtail CRM

  • ใช้ Seminar เพื่อค้นหาลูกค้าใหม่, จัดการแคมเปญ, และติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • การติดตามตรวจสอบ ที่ติดตั้งในตัวเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ SEC และ FINRA
  • จัดการตารางเวลาของทีมคุณด้วยปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งซิงค์กับ Office 365 และ Google Calendar
  • บันทึกและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านโน้ต เพื่อให้มั่นใจว่าประวัติลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้
  • สนับสนุนการจัดการกระบวนการขายด้วยเครื่องมือติดตามโอกาส เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายหลุดรอดสายตา

ข้อจำกัดของ Redtail CRM

  • ผู้ใช้รายงานว่าเวลาการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้านาน
  • การเพิ่มและจัดระเบียบงานเป็นเรื่องซับซ้อน

ราคาของ Redtail CRM

  • เปิดตัว: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Redtail CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (80+ รีวิว)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'AI CRM' มีปริมาณการค้นหาใน Google เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตั้งแต่ปี 2022! การเติบโตนี้เกิดจากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI), โรโบ-แอดไวเซอร์, การวิเคราะห์ความรู้สึก และอื่นๆ อีกมากมาย

4. Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่ยืดหยุ่นสูงและปรับแต่งเฉพาะ)

ครีเอชั่น
ผ่านทางCreatio

Creatio CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการขายแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน สิ่งที่ทำให้ Creatio แตกต่างคือความมุ่งเน้นในการสร้างแอปพลิเคชันการขายแบบประกอบได้ ซึ่งช่วยให้ทีมการเงินสามารถปรับแต่ง CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการพัฒนาเฉพาะทาง

สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มระดับองค์กรที่ไม่ต้องเขียนโค้ด Creatio ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถจัดระเบียบการเงิน บริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย ทำนายยอดขาย และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio

  • ประสานงานงานของทีม, ซิงค์ปฏิทินและอีเมล, และใช้เครื่องมือสื่อสารที่ฝังตัวเพื่อการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาด
  • จัดการข้อเสนอด้านงบประมาณ สัญญา และการประมวลผลคำสั่งซื้อผ่านช่องทางการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง
  • อัตโนมัติและติดตามกระบวนการขายตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและรับประกันความสม่ำเสมอ
  • ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำที่ชาญฉลาดของ NBA (การกระทำที่ดีที่สุดต่อไป) และ NBO (ข้อเสนอที่ดีที่สุดต่อไป) คู่มือการขาย และเส้นทางการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมขายของคุณ

ข้อจำกัดของ Creatio

  • ราคาของ Creatio อาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีงบประมาณจำกัด
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาการใช้งานกับแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Creatio

  • การเติบโต: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 55 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Creatio

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญของลูกค้า เช่น วันครบรอบการลงทุนหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จะช่วยให้การสื่อสารของคุณตรงเวลาและแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขาเสมอ

5. Salesforce Financial Cloud (เหมาะสำหรับองค์กรการเงินขนาดใหญ่)

Salesforce Financial Cloud
ผ่านทางSalesforce Financial Cloud

ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรม Salesforce Financial Services Cloud มอบมุมมองที่รวมศูนย์ของความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์ CRM นี้สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ รวมถึงระบบธนาคารหลัก แพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่ง และแพลตฟอร์มประกันภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Financial Cloud

  • ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์แบบไอน์สไตน์เพื่อค้นหาโอกาส ทำนายความต้องการของลูกค้า และปรับคำแนะนำทางการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • ดูความสัมพันธ์กับลูกค้าหลายระดับและดำเนินการตามบริบทเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
  • ฝัง Salesforce Scheduler ลงในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อการจองนัดหมายที่ราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้าและการติดตามผล

ข้อจำกัดของ Salesforce Financial Cloud

  • ใบอนุญาต Salesforce มีราคาสูงเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับ
  • จำเป็นต้องมีการผสานระบบเพิ่มเติมเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการความมั่งคั่ง

ราคา Salesforce Financial Cloud

  • องค์กร: 300 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไม่จำกัด: $475/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Einstein 1 Sales: 700 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Financial Cloud

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ไมเคิล แมคคาฟเฟอร์ตี้ เป็นที่รู้จักในนาม 'บิดาแห่ง CRM' จากการประดิษฐ์ TeleMagic ซอฟต์แวร์ CRM ตัวแรกในปี 1985

6. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและคุ้มค่า)

Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

Zoho CRM มอบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สูงให้กับสถาบันบริการทางการเงินในการสร้างกลยุทธ์ CRMที่แข็งแกร่งและให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ระบบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเพิ่มการเติบโตของธุรกิจ

ด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างความสามารถของ AI และการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม Zoho CRM ช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปร่งใส และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้า มันยังช่วยให้คุณตรวจสอบและจัดการบัญชีการเงินทั้งหมดของคุณได้ในมุมมองเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • ใช้ Zia ผู้ช่วย AI ของ Zoho สำหรับการคาดการณ์อย่างชาญฉลาด การแจ้งเตือน และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดที่ควรทำ
  • สร้างการคาดการณ์ AI แบบกำหนดเองสำหรับโมดูลใด ๆ รวมถึงโมดูลมาตรฐานและโมดูลที่กำหนดเอง ด้วย Prediction Builder
  • เชื่อมต่อ Zoho CRM กับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมกว่า 100 รายการ รวมถึง Zoho Finance Plus, Zoho Survey และ Zoho Sign
  • จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมซื้อด้วยการประเมินข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของพวกเขาผ่านฟีเจอร์การให้คะแนนกลุ่มเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการตั้งค่าตัวเลือกการปรับแต่งโดยไม่มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
  • เวลาการตอบกลับของบริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้

ราคา Zoho CRM

  • มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Zoho CRM

  • G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)

🔍 คุณทราบหรือไม่?94% ของที่ปรึกษาทางการเงินใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาและดำเนินธุรกิจ

7. Oracle NetSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)

Oracle NetSuite
ผ่านทางNetSuite

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องจัดการกับตัวชี้วัดของลูกค้า, การทำธุรกรรม, และKPI ทางการเงินที่ซับซ้อน, Oracle NetSuite มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ CRM.

มันถูกกำหนดโดยความสามารถในการก้าวข้ามฟังก์ชัน CRM แบบดั้งเดิมตั้งแต่การจัดการงบประมาณของลูกค้าไปจนถึงการติดตามค่าคอมมิชชั่นและการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ NetSuite ผสานประสิทธิภาพกับความแม่นยำ การผสานรวมกับ ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในสำนักงานด้านหน้าและข้อมูลทางการเงินในสำนักงานด้านหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle NetSuite

  • อำนวยความสะดวกในการบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรโดยการจัดการแคมเปญการตลาดร่วม การคาดการณ์ยอดขาย และค่าคอมมิชชั่นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ใช้เวอร์ชันมือถือเพื่อดูปฏิทิน, อัปเดตข้อมูลลูกค้า, หรือบันทึกการติดต่อขณะเดินทาง
  • ปรับปรุงการตลาดอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการแคมเปญ, ติดตามประสิทธิภาพ, และจัดให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายกับช่องทางการขาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการลูกค้าด้วยการจัดการเคสอัตโนมัติ พอร์ทัลออนไลน์สำหรับลูกค้า และเครื่องมือฐานความรู้สำหรับการบริการตนเอง

ข้อจำกัดของ Oracle NetSuite

  • กระบวนการดำเนินการมีความซับซ้อนและมักต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายไอที
  • ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตและการบำรุงรักษาที่สูงทำให้ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

ราคาของ Oracle NetSuite

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Oracle NetSuite

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)

📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุด

8. AdvisorEngine (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความมั่งคั่งอย่างไร้รอยต่อ)

ที่ปรึกษาเอ็นจิ้น
ผ่านทางAdvisorEngine

AdvisorEngine CRM มอบเครื่องมือในการปรับแต่งการติดต่อกับลูกค้า จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และบริหารจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฟีเจอร์ต่าง ๆ ช่วยให้งานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และยกระดับการสื่อสาร โซลูชันนี้ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมมอบประสบการณ์ที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ AdvisorEngine

  • เชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันด้วยการผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ใช้การจัดการการติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้สามารถให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในทุกจุดสัมผัส
  • ปรับปรุงการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยอัตโนมัติในการปรับสมดุลและปรับแต่งการตั้งค่าภาษีเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของ AdvisorEngine

  • การจัดการเอกสารไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระบบเซิร์ฟเวอร์แบบเดิม
  • การอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกจำกัดโดยแพลตฟอร์มพื้นฐานที่เก่ากว่า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ราบรื่นและล้าสมัย

ราคาของ AdvisorEngine

  • AdvisorEngine CRM: $65/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวของ AdvisorEngine

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการแต่งงานอย่างไม่เป็นทางการได้บ้าง โดยช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินระหว่างคู่รักและเสนอแนวทางแก้ไข

9. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรทางการเงินที่มุ่งเน้นการเติบโต)

Microsoft Dynamics 365 เป็นโซลูชันอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการบริหารโครงการ
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 เป็นโซลูชันอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการบริหารโครงการ จุดเด่นสำคัญอยู่ที่การผสานการจัดการทางการเงินเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ช่วยให้สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดแบบเรียลไทม์ จัดการภาษี และวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความสามารถในการปรับขนาดที่ติดตั้งมาพร้อมและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Microsoft Dynamics 365 ช่วยให้คุณสามารถรักษาความคล่องตัวและเติบโตในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365

  • จัดการเขตอำนาจภาษีที่ซับซ้อน อัตราภาษี และการหักลดหย่อนด้วยโมเดลข้อมูลภาษีแบบรวมศูนย์
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแอป Microsoft 365 และเครื่องมือธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
  • เร่งกระบวนการปิดบัญชีทางการเงินด้วยระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365

  • อินเทอร์เฟซอาจถูกมองว่าไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM อื่น ๆ
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการชะลอตัวของระบบเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ Microsoft Dynamics 365

  • Dynamics 365 Finance: 210 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • Dynamics 365 Finance Premium: 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics 365

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,780+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณตามเป้าหมายทางการเงินและความต้องการของพวกเขา ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ทำให้การติดต่อของคุณมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจได้มากขึ้น

10. UGRU (เหมาะสำหรับบริษัทการเงินขนาดเล็ก)

ยูกรู
ผ่านทางUGRU

UGRU ผสานรวมระบบ CRM, ซอฟต์แวร์วางแผนการเงิน, ระบบอัตโนมัติทางการตลาดและการบัญชีโครงการเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและพอร์ตการลงทุนทางการเงินได้พร้อมกัน ทำให้การติดตามทั้งสองด้านของงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

นอกเหนือจากเครื่องมือ CRM และการวางแผนแล้ว UGRU ยังมีคุณสมบัติด้านการบัญชี เช่น การออกใบแจ้งหนี้และแดชบอร์ดทางการเงิน ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ UGRU

  • จัดเก็บเอกสารของลูกค้า, สคริปต์การโทร, แม่แบบอีเมล และทรัพยากรอื่น ๆ ในคลังข้อมูลเดียว
  • สร้างภาพและติดตามโอกาสทางการขายและคาดการณ์กระแสเงินสดด้วยรายงานท่อการขาย ให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของศักยภาพทางธุรกิจของคุณ
  • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายผ่านเครื่องมือส่งอีเมลจำนวนมาก, ระบบอัตโนมัติทางอีเมล, และการวิเคราะห์แคมเปญ

ข้อจำกัดของ UGRU

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า ราคาไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่ได้รับ
  • อินเทอร์เฟซมีความเข้าใจยากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM อื่นๆ

ราคา UGRU

  • CRM Plus: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • ประสิทธิภาพ: $139/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • มืออาชีพ: $179/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • Advisor Pro: $324/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน

คะแนนและรีวิว UGRU

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ClickUp เพื่อการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ดีขึ้น

การค้นหา CRM ที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งและทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ClickUp โดดเด่นเพราะผสานเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน มอบมุมมองที่ชัดเจนของข้อมูลลูกค้า การสื่อสาร และพอร์ตโฟลิโอทางการเงิน—ทั้งหมดในที่เดียว แดชบอร์ด เอกสาร และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ทำให้การจัดระเบียบ การติดตาม และการทำงานร่วมกันง่ายกว่าที่เคย เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับทีมการเงินที่ต้องการควบคุมเป้าหมายใหญ่และงานประจำวัน

สมัครใช้ ClickUpวันนี้!