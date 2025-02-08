10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

การจัดการสายโทรศัพท์จากลูกค้า, การบริหารพอร์ตโฟลิโอ, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนด—ปริมาณงานของคุณดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด. เมื่อเพิ่มแรงกดดันในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า, รายการที่ต้องทำของคุณก็จะกลายเป็นภาระที่หนักหน่วงอย่างรวดเร็ว.
นี่คือจุดที่ระบบ CRM ที่ทรงพลังสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพิจารณา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อช่วยให้คุณยกระดับการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 🤝
⏰ สรุป 60 วินาที
CRM ที่เหมาะสมช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน จัดการลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และขยายธุรกิจของพวกเขา นี่คือ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุด:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)
- Wealthbox CRM (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้)
- Redtail CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม)
- Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่ยืดหยุ่นสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการ)
- Salesforce Financial Cloud (เหมาะสำหรับองค์กรการเงินขนาดใหญ่)
- Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและความคุ้มค่า)
- Oracle NetSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
- AdvisorEngine (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความมั่งคั่งอย่างไร้รอยต่อ)
- ไมโครซอฟต์ ดาينามิกส์ 365 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรทางการเงินที่มุ่งเน้นการเติบโต)
- UGRU (เหมาะสำหรับบริษัทการเงินขนาดเล็ก)
อะไรคือ CRM สำหรับผู้ให้คำปรึกษาทางการเงิน?
ระบบ CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการและยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แพลตฟอร์มเหล่านี้รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง รวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคล เป้าหมายทางการเงิน และประวัติการติดต่อ เพื่อให้ได้ข้อมูลโปรไฟล์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของแต่ละลูกค้า
พวกเขาช่วยให้คุณติดตามการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ, กำหนดเวลาภาษี, และวันครบรอบการลงทุนได้อย่างง่ายดาย
ด้วยระบบอัตโนมัติของ CRM การติดตามผล การจัดตารางเวลา และการรายงานจะเกิดขึ้นอย่างราบรื่น—ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เครื่องมือ CRM ที่จับต้องได้เครื่องแรกคือRolodex (ออกแบบในปี 1956) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บนามบัตรแบบกระดาษที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่ด้านหลัง
คุณควรมองหาอะไรใน CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน?
มองหาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เมื่อเลือก CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: มองหาโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบวางแผนการเงินและระบบบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล
- ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM อนุญาตให้คุณเพิ่มและปรับแต่งแดชบอร์ด, ฟิลด์, และเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ
- ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้ความสำคัญกับระบบ CRM ที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้ารหัสและการสำรองข้อมูล พร้อมทั้งรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบในอุตสาหกรรม เช่น GDPR และ HIPAA
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกใช้ระบบ CRM ที่มีความสามารถในการใช้งานผ่านมือถือ เพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและงานต่าง ๆ ได้จากทุกที่
- ความสามารถในการขยายตัวและความคุ้มค่า: เลือกระบบ CRM ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ พร้อมฟีเจอร์ที่สามารถปรับขยายได้และแผนราคาที่ยืดหยุ่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: CRMมีต้นกำเนิดในช่วงทศวรรษ 1980เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มใช้ฐานข้อมูลเพื่อบันทึกและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน
ระบบ CRM ที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงการจัดการลูกค้า ปรับปรุงการดำเนินงาน และกระตุ้นการเติบโตสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน นี่คือรายชื่อ 10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน และมันมีประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเช่นเดียวกับทีมในทุกอุตสาหกรรม
ClickUp สำหรับทีมการเงินผสานการจัดการโครงการเข้ากับความสามารถของ CRM อย่างไร้รอยต่อ—จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ติดตามการสื่อสาร และทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติ
ClickUp CRM
ClickUp's CRMช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การติดตามบัญชี ไปจนถึงการคำนวณกำไร
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากการวางแผนทางการเงินในภาพรวมไปสู่รายละเอียดที่เจาะลึก คุณสามารถติดตามการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่าย และผลกำไรได้แบบเรียลไทม์ ด้วยบัตรที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ
ClickUp Docs
นอกจากนี้ClickUp Docs ยังช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยโครงสร้างที่ปรับขนาดได้สำหรับพอร์ตโฟลิโอและเอกสารสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังสะดวกในการแบ่งปันงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้เพื่อควบคุมได้ดียิ่งขึ้น และใช้ความคิดเห็นพร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp และแทนที่จะต้องกลับไปกลับมาทางอีเมลหรือประชุมกันหลายรอบ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้ประมาณ 50% อย่างแน่นอน
ทุกครั้งที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่หรือมีโปรโมชั่น ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งงานสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp และแทนที่จะต้องส่งอีเมลไปมาหรือประชุมหลายรอบ ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นตรงในเอกสารได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วทำให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ฉันคิดว่าฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้ประมาณ 50% เลยทีเดียว
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpช่วยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและติดตามการโต้ตอบในขณะที่แม่แบบการจัดการการเงินของ ClickUpช่วยให้การจัดทำงบประมาณ การติดตามเป้าหมาย และการตรวจสอบผลกำไรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การใช้ประโยชน์ การผสานการทำงานกับ ClickUp: เชื่อมต่อแอปต่างๆ เช่น Outlook และ Google Drive กับ ClickUp และเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว
- รวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้า: ผสานอีเมลของคุณเข้ากับ ClickUp โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับลูกค้า ส่งการอัปเดต ติดตามการตอบกลับ และต้อนรับลูกค้าใหม่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับแอปบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: โปรดรักษาข้อมูล CRM ของคุณให้ถูกต้องอยู่เสมอ โดยตรวจสอบและลบข้อมูลที่ล้าสมัยเป็นประจำ
2. Wealthbox CRM (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้)
Wealthbox เป็นระบบ CRM แบบร่วมมือที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีดสังคมสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเวิร์กโฟลว์ CRMของ ได้โดยการเพิ่มอีโมจิในความคิดเห็นและสตรีมกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานของทีมที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wealthbox CRM
- เพิ่มบันทึกในประวัติผู้ติดต่อได้โดยตรงจากแดชบอร์ดโดยการพิมพ์ชื่อของพวกเขา
- มีส่วนร่วมกับลูกค้าและสมาชิกในทีมผ่านฟีดข่าวสด
- โทรหาลูกค้าได้ทันทีโดยคลิกที่หมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น
- ส่ง, ส่งต่อ, หรือ Bcc อีเมลไปยังที่อยู่อีเมล Dropbox ส่วนตัวของคุณใน Wealthbox เพื่อให้เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งฟิลด์ข้อมูลด้วยข้อความ วันที่ หรือช่องทำเครื่องหมาย และจัดเรียงได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของระบบ CRM Wealthbox
- ความซับซ้อนของระบบทำให้เวลาในการติดตั้งยาวนาน
- การนำทางระหว่างลูกค้าต้องใช้การคลิกมากเกินไป ทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
ราคาของ Wealthbox CRM
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Wealthbox CRM
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์ CRM คาดว่าจะเติบโตขึ้นทุกปีในอัตรา 10.34% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2029 โดยมีมูลค่าถึง 145.60 พันล้านดอลลาร์ในปี 2029 การเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในระดับโลกสำหรับโซลูชันเหล่านี้
3. Redtail CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในทีม)
Redtail CRMเป็นโซลูชันการจัดการการสื่อสารลูกค้าสำหรับบริษัทการเงินขนาดใหญ่มีเครื่องมือในการจัดการงาน ติดตามการขาย และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ทั้งหมดนี้สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือมาตรฐานในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินสามารถนำไปใช้และใช้งานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Redtail CRM
- ใช้ Seminar เพื่อค้นหาลูกค้าใหม่, จัดการแคมเปญ, และติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- การติดตามตรวจสอบ ที่ติดตั้งในตัวเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ SEC และ FINRA
- จัดการตารางเวลาของทีมคุณด้วยปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งซิงค์กับ Office 365 และ Google Calendar
- บันทึกและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านโน้ต เพื่อให้มั่นใจว่าประวัติลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้
- สนับสนุนการจัดการกระบวนการขายด้วยเครื่องมือติดตามโอกาส เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายหลุดรอดสายตา
ข้อจำกัดของ Redtail CRM
- ผู้ใช้รายงานว่าเวลาการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้านาน
- การเพิ่มและจัดระเบียบงานเป็นเรื่องซับซ้อน
ราคาของ Redtail CRM
- เปิดตัว: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโต: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Redtail CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (80+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'AI CRM' มีปริมาณการค้นหาใน Google เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตั้งแต่ปี 2022! การเติบโตนี้เกิดจากปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI), โรโบ-แอดไวเซอร์, การวิเคราะห์ความรู้สึก และอื่นๆ อีกมากมาย
4. Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันที่ยืดหยุ่นสูงและปรับแต่งเฉพาะ)
Creatio CRM เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการขายแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน สิ่งที่ทำให้ Creatio แตกต่างคือความมุ่งเน้นในการสร้างแอปพลิเคชันการขายแบบประกอบได้ ซึ่งช่วยให้ทีมการเงินสามารถปรับแต่ง CRM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการพัฒนาเฉพาะทาง
สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มระดับองค์กรที่ไม่ต้องเขียนโค้ด Creatio ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถจัดระเบียบการเงิน บริหารจัดการลูกค้าเป้าหมาย ทำนายยอดขาย และติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- ประสานงานงานของทีม, ซิงค์ปฏิทินและอีเมล, และใช้เครื่องมือสื่อสารที่ฝังตัวเพื่อการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาด
- จัดการข้อเสนอด้านงบประมาณ สัญญา และการประมวลผลคำสั่งซื้อผ่านช่องทางการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง
- อัตโนมัติและติดตามกระบวนการขายตั้งแต่การได้มาซึ่งลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและรับประกันความสม่ำเสมอ
- ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำที่ชาญฉลาดของ NBA (การกระทำที่ดีที่สุดต่อไป) และ NBO (ข้อเสนอที่ดีที่สุดต่อไป) คู่มือการขาย และเส้นทางการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Creatio
- ราคาของ Creatio อาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีงบประมาณจำกัด
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการใช้งานกับแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 55 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญของลูกค้า เช่น วันครบรอบการลงทุนหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ จะช่วยให้การสื่อสารของคุณตรงเวลาและแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขาเสมอ
5. Salesforce Financial Cloud (เหมาะสำหรับองค์กรการเงินขนาดใหญ่)
ขับเคลื่อนด้วย AI และคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรม Salesforce Financial Services Cloud มอบมุมมองที่รวมศูนย์ของความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ซอฟต์แวร์ CRM นี้สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ รวมถึงระบบธนาคารหลัก แพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่ง และแพลตฟอร์มประกันภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Financial Cloud
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์แบบไอน์สไตน์เพื่อค้นหาโอกาส ทำนายความต้องการของลูกค้า และปรับคำแนะนำทางการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- ดูความสัมพันธ์กับลูกค้าหลายระดับและดำเนินการตามบริบทเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
- ฝัง Salesforce Scheduler ลงในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อการจองนัดหมายที่ราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้าและการติดตามผล
ข้อจำกัดของ Salesforce Financial Cloud
- ใบอนุญาต Salesforce มีราคาสูงเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับ
- จำเป็นต้องมีการผสานระบบเพิ่มเติมเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการความมั่งคั่ง
ราคา Salesforce Financial Cloud
- องค์กร: 300 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $475/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: 700 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Financial Cloud
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ไมเคิล แมคคาฟเฟอร์ตี้ เป็นที่รู้จักในนาม 'บิดาแห่ง CRM' จากการประดิษฐ์ TeleMagic ซอฟต์แวร์ CRM ตัวแรกในปี 1985
6. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและคุ้มค่า)
Zoho CRM มอบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สูงให้กับสถาบันบริการทางการเงินในการสร้างกลยุทธ์ CRMที่แข็งแกร่งและให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ระบบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเพิ่มการเติบโตของธุรกิจ
ด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างความสามารถของ AI และการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม Zoho CRM ช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปร่งใส และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ในฐานะซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้า มันยังช่วยให้คุณตรวจสอบและจัดการบัญชีการเงินทั้งหมดของคุณได้ในมุมมองเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ใช้ Zia ผู้ช่วย AI ของ Zoho สำหรับการคาดการณ์อย่างชาญฉลาด การแจ้งเตือน และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดที่ควรทำ
- สร้างการคาดการณ์ AI แบบกำหนดเองสำหรับโมดูลใด ๆ รวมถึงโมดูลมาตรฐานและโมดูลที่กำหนดเอง ด้วย Prediction Builder
- เชื่อมต่อ Zoho CRM กับแอปพลิเคชันธุรกิจยอดนิยมกว่า 100 รายการ รวมถึง Zoho Finance Plus, Zoho Survey และ Zoho Sign
- จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมซื้อด้วยการประเมินข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของพวกเขาผ่านฟีเจอร์การให้คะแนนกลุ่มเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการตั้งค่าตัวเลือกการปรับแต่งโดยไม่มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
- เวลาการตอบกลับของบริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
ราคา Zoho CRM
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Zoho CRM
- G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
🔍 คุณทราบหรือไม่?94% ของที่ปรึกษาทางการเงินใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียเพื่อค้นหาและดำเนินธุรกิจ
7. Oracle NetSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ)
สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องจัดการกับตัวชี้วัดของลูกค้า, การทำธุรกรรม, และKPI ทางการเงินที่ซับซ้อน, Oracle NetSuite มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ CRM.
มันถูกกำหนดโดยความสามารถในการก้าวข้ามฟังก์ชัน CRM แบบดั้งเดิมตั้งแต่การจัดการงบประมาณของลูกค้าไปจนถึงการติดตามค่าคอมมิชชั่นและการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ NetSuite ผสานประสิทธิภาพกับความแม่นยำ การผสานรวมกับ ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในสำนักงานด้านหน้าและข้อมูลทางการเงินในสำนักงานด้านหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle NetSuite
- อำนวยความสะดวกในการบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรโดยการจัดการแคมเปญการตลาดร่วม การคาดการณ์ยอดขาย และค่าคอมมิชชั่นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ใช้เวอร์ชันมือถือเพื่อดูปฏิทิน, อัปเดตข้อมูลลูกค้า, หรือบันทึกการติดต่อขณะเดินทาง
- ปรับปรุงการตลาดอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการแคมเปญ, ติดตามประสิทธิภาพ, และจัดให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมายกับช่องทางการขาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการลูกค้าด้วยการจัดการเคสอัตโนมัติ พอร์ทัลออนไลน์สำหรับลูกค้า และเครื่องมือฐานความรู้สำหรับการบริการตนเอง
ข้อจำกัดของ Oracle NetSuite
- กระบวนการดำเนินการมีความซับซ้อนและมักต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายไอที
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตและการบำรุงรักษาที่สูงทำให้ไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดเล็ก
ราคาของ Oracle NetSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Oracle NetSuite
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุด
8. AdvisorEngine (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความมั่งคั่งอย่างไร้รอยต่อ)
AdvisorEngine CRM มอบเครื่องมือในการปรับแต่งการติดต่อกับลูกค้า จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และบริหารจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฟีเจอร์ต่าง ๆ ช่วยให้งานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และยกระดับการสื่อสาร โซลูชันนี้ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมมอบประสบการณ์ที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ AdvisorEngine
- เชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบันด้วยการผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ใช้การจัดการการติดต่อที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้สามารถให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในทุกจุดสัมผัส
- ปรับปรุงการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยอัตโนมัติในการปรับสมดุลและปรับแต่งการตั้งค่าภาษีเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ AdvisorEngine
- การจัดการเอกสารไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระบบเซิร์ฟเวอร์แบบเดิม
- การอัปเดตซอฟต์แวร์ถูกจำกัดโดยแพลตฟอร์มพื้นฐานที่เก่ากว่า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่ราบรื่นและล้าสมัย
ราคาของ AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: $65/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ AdvisorEngine
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการแต่งงานอย่างไม่เป็นทางการได้บ้าง โดยช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินระหว่างคู่รักและเสนอแนวทางแก้ไข
9. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรทางการเงินที่มุ่งเน้นการเติบโต)
Microsoft Dynamics 365 เป็นโซลูชันอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการบริหารโครงการ จุดเด่นสำคัญอยู่ที่การผสานการจัดการทางการเงินเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ช่วยให้สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดแบบเรียลไทม์ จัดการภาษี และวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความสามารถในการปรับขนาดที่ติดตั้งมาพร้อมและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Microsoft Dynamics 365 ช่วยให้คุณสามารถรักษาความคล่องตัวและเติบโตในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- จัดการเขตอำนาจภาษีที่ซับซ้อน อัตราภาษี และการหักลดหย่อนด้วยโมเดลข้อมูลภาษีแบบรวมศูนย์
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแอป Microsoft 365 และเครื่องมือธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
- เร่งกระบวนการปิดบัญชีทางการเงินด้วยระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- อินเทอร์เฟซอาจถูกมองว่าไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM อื่น ๆ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการชะลอตัวของระบบเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft Dynamics 365
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (5,780+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณตามเป้าหมายทางการเงินและความต้องการของพวกเขา ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม เพื่อนำเสนอบริการที่ตรงเป้าหมายและเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ทำให้การติดต่อของคุณมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจได้มากขึ้น
10. UGRU (เหมาะสำหรับบริษัทการเงินขนาดเล็ก)
UGRU ผสานรวมระบบ CRM, ซอฟต์แวร์วางแผนการเงิน, ระบบอัตโนมัติทางการตลาดและการบัญชีโครงการเข้าด้วยกัน ช่วยให้สามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและพอร์ตการลงทุนทางการเงินได้พร้อมกัน ทำให้การติดตามทั้งสองด้านของงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
นอกเหนือจากเครื่องมือ CRM และการวางแผนแล้ว UGRU ยังมีคุณสมบัติด้านการบัญชี เช่น การออกใบแจ้งหนี้และแดชบอร์ดทางการเงิน ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ UGRU
- จัดเก็บเอกสารของลูกค้า, สคริปต์การโทร, แม่แบบอีเมล และทรัพยากรอื่น ๆ ในคลังข้อมูลเดียว
- สร้างภาพและติดตามโอกาสทางการขายและคาดการณ์กระแสเงินสดด้วยรายงานท่อการขาย ให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของศักยภาพทางธุรกิจของคุณ
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายผ่านเครื่องมือส่งอีเมลจำนวนมาก, ระบบอัตโนมัติทางอีเมล, และการวิเคราะห์แคมเปญ
ข้อจำกัดของ UGRU
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า ราคาไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่ได้รับ
- อินเทอร์เฟซมีความเข้าใจยากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม CRM อื่นๆ
ราคา UGRU
- CRM Plus: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- ประสิทธิภาพ: $139/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- มืออาชีพ: $179/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- Advisor Pro: $324/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิว UGRU
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ClickUp เพื่อการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ดีขึ้น
การค้นหา CRM ที่เหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งและทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ClickUp โดดเด่นเพราะผสานเครื่องมือ CRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน มอบมุมมองที่ชัดเจนของข้อมูลลูกค้า การสื่อสาร และพอร์ตโฟลิโอทางการเงิน—ทั้งหมดในที่เดียว แดชบอร์ด เอกสาร และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ทำให้การจัดระเบียบ การติดตาม และการทำงานร่วมกันง่ายกว่าที่เคย เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับทีมการเงินที่ต้องการควบคุมเป้าหมายใหญ่และงานประจำวัน
สมัครใช้ ClickUp