50+ ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับที่ทำงานเพื่อแบ่งปันในการประชุมและอีเมล

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2 ธันวาคม 2567

‼️ ข้อสงวนสิทธิ์: การเพิ่มข้อเท็จจริงสนุกๆในการประชุมทีมอาจไม่ใช่ทางเลือกเสมอไป แต่สามารถช่วยปรับปรุงบรรยากาศในห้องได้ กฎทอง? พิจารณาบริบทเสมอ 🫡

การประชุมยาวๆ น่าเบื่อ? เคยเจอมาแล้ว ทำมาแล้ว หลับไปแล้ว และตามความจริง—ทีมของคุณก็คงเคยเจอเหมือนกัน

นั่นแหละคือเหตุผลที่คุณต้องมีเกร็ดความรู้สนุก ๆ ใช่เลย ลองเติมเรื่องน่าประหลาดใจ แปลกใหม่ หรือขำขันเข้าไปสักหน่อย แล้วดูทุกคนกลับมาตั้งใจฟังอีกครั้ง รับรองว่าคะแนนความน่าฟังของคุณจะพุ่งสูงขึ้นแน่นอน แถมยังได้กลายเป็นผู้สื่อสารที่ทุกคนอยากฟังอย่างแท้จริงอีกด้วย

แต่เรื่องสนุกๆ ไม่ได้มีไว้สำหรับการประชุมอีกต่อไปแล้ว ใช้มันเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอีเมล เริ่มต้นการระดมความคิด หรือแม้แต่ผ่อนคลายบรรยากาศในการแชทของทีม เรื่องเหล่านี้มีวิธีทำให้การทำงานรู้สึกไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ดังนั้น มาดูข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและสนุกสนานเกี่ยวกับการทำงานกันเถอะ—เพราะใครกันที่บอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะไม่สามารถสร้างความบันเทิงได้?

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคืออะไร?

เกร็ดความรู้สนุก ๆ คือข้อมูลที่น่าสนใจและให้ความบันเทิงที่คุณแบ่งปันกับกลุ่มคน มันช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกซึ่งทำให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

เกร็ดความรู้สนุก ๆ สามารถทำให้คุณพูดว่า 'โอ้ เจ๋งจัง!' หรือ 'เดี๋ยวนะ จริงเหรอ?' ได้เลย พวกมัน น่าประหลาดใจ แปลกประหลาด หรือบางครั้งก็แค่ขำขัน ลองนึกถึงเกร็ดเหล่านี้เหมือนกับจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของบทสนทนา ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานที่ดูเหนื่อยล้าที่สุดได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นคำถามเริ่มต้นในการสนทนาเพื่อทำลายความเกรงใจระหว่างการทำงานทางไกลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างทีมได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและหลีกหนีจากความซ้ำซากของงานและชีวิตการทำงาน

ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลน่าสนใจในการประชุม

การแบ่งปันเรื่องสนุกๆ ที่ทำงานมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด:

1. เปลี่ยนแปลงพลวัตของการประชุมทีม

ลองนึกภาพดู—คุณกำลังประชุมครั้งที่ 4 ของวันกับทีม ทุกคนเหนื่อยล้าและอยากคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงาน ตอนท้ายของการประชุมครั้งก่อน คุณเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับงานให้ฟัง:

ผู้จัดการ: คุณได้เรียนรู้อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้าง?

ฉัน: แบตเตอรี่แล็ปท็อปของฉันใช้งานได้นานมาก ฉันสามารถนอนหลับตาเปิดได้ 👀

วิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้การประชุมทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

2. ลดความวิตกกังวลและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

เมื่อการประชุมงานมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่ยากหรืออ่อนไหว ทีมงานของคุณอาจรู้สึกกังวลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา

ทำลายความเงียบด้วยเรื่องสนุกเกี่ยวกับความยากลำบากของชีวิตการทำงานมืออาชีพ สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยมากขึ้น การใช้ข้อมูลที่น่าสนใจในเวลาที่เหมาะสมคือสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ!

3. ช่วยเพิ่มการจดจำข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์—ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะ ความประหลาดใจ หรือความอยากรู้อยากเห็นเมื่อข้อมูลเชื่อมโยงกับการตอบสนองทางอารมณ์ มันจะกลายเป็นสิ่งที่จดจำได้มากขึ้น

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจยังช่วยให้การประชุมไม่ซ้ำซากจำเจ ช่วยลดความเหนื่อยล้าทางสมอง และช่วยให้ทีมของคุณจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม

การแบ่งปันเรื่องสนุก ๆ ช่วยทำลายความเคร่งเครียด ที่มักพบในสภาพแวดล้อมการทำงาน การพูดคุยส่วนตัวหรือการหยอกล้อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เกร็ดความรู้สนุกๆ สำหรับการประชุมงานและอีเมล

นี่คือข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับที่ทำงานที่คุณสามารถแบ่งปันกับทีมของคุณเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลาย:

ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับการทำงาน

1. เลโอนาร์โด ดา วินชี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เขียนเรซูเม่ฉบับแรกของโลก

2. เก้าอี้สำนักงานของคุณมีความเคลื่อนไหวมากกว่าที่คุณคิด โดยเฉลี่ยแล้ว มันเคลื่อนที่ประมาณ12.5 กิโลเมตรต่อปี

เก้าอี้ล้อเลื่อน gif
ผ่านGiphy

3. อยากเลื่อนตำแหน่งไหม? ใช้ความมีอารมณ์ขันของคุณ งานวิจัยเผยว่าผู้บริหารเชื่อว่าอารมณ์ขันเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวหน้าในอาชีพ

4.มีเพียง 3% ของแรงงานในอิตาลีที่ทำงานเกิน 50 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ขณะที่ฝรั่งเศสทำงานสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงอย่างผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม ชาวเกาหลีเหนือทำงานเกือบ หรือบางครั้งมากกว่า 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พูดถึงเรื่องสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและสภาพแวดล้อมในการทำงานกันเถอะ!

5. มีคำที่เรียกว่า 'การติดป้ายกาแฟ' ซึ่งพนักงานจะลงเวลาเข้างานในช่วงสั้น ๆ—นานพอที่จะไปหยิบกาแฟ—แล้วจึงลงเวลาออก โดยทำเพียงขั้นต่ำสุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าร่วมงานที่สำนักงาน (RTO)

มีมกาแฟ: ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับที่ทำงาน
ผ่านทาง memecrunch

6. หากคุณต้องการทำข้อตกลงให้ไปนั่งทางด้านซ้ายของลูกค้าที่มีศักยภาพ มีการกล่าวกันว่าเมื่อคุณนั่งในตำแหน่งนี้ คุณจะสามารถทำข้อตกลงได้มากขึ้น

7. คุณรู้หรือไม่ว่า 'E' คือซูเปอร์สตาร์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษ? มันปรากฏอยู่ใน11% ของคำทั้งหมด! 'A' ก็ไม่ห่างกันมาก ปรากฏขึ้น 8.5% ของเวลา แต่ 'Q' น่าสงสารที่สุด เป็นตัวที่ขี้อาย ปรากฏอยู่ในเพียง 0.2% ของคำเท่านั้น

8. คำว่า 'บอส' มีต้นกำเนิดมาจากคำในภาษาดัตช์ว่า 'baas'ซึ่งหมายถึง 'นาย' หรือ 'เจ้านาย' ในอดีตเป็นคำที่ใช้เรียกกัปตันเรือทั่วไปในศตวรรษที่ 1800

9. คำว่า 'employ' มาจากภาษาละติน ซึ่งหมายถึง 'การมีส่วนร่วม'

10.80% ของงานถูกบรรจุผ่านเครือข่ายการติดต่อ ไม่ใช่ประวัติย่อ

ข้อเท็จจริงสนุก ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 14% เพียงแค่ดื่มน้ำให้เพียงพอ การขาดน้ำเพียง 1% จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

2. Microsoft ได้แนะนำ Clippy ในช่วงยุค 90 ในฐานะผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่กลับกลายเป็นผู้ช่วยที่น่ารำคาญที่สุด (หรืออาจจะสร้างความแตกแยก?) ในประวัติศาสตร์ ผู้ใช้หลายล้านคนถึงกับเรียนรู้วิธีปิดการใช้งานเขาผ่านซอร์สโค้ดเลยทีเดียว น่าสงสาร Clippy จริงๆ

ไมโครซอฟท์ได้แนะนำคลิปปี้ในปี 90s เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่กลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญอย่างรวดเร็ว: ข้อมูลน่าสนใจสำหรับการทำงาน
ผ่านทางArtsy

3. หากคุณนอนหลับ 7. 5 ถึง 9 ชั่วโมงต่อคืน คุณสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ถึง20%

4. ดนตรีคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก—มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน! แต่สำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดมาก มันอาจทำให้คุณช้าลง เคล็ดลับคือ? เลือกเพลงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพลังให้คุณตลอดทั้งวัน

5. พนักงานที่มีสิทธิ์ใช้โต๊ะทำงานแบบยืนมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่นั่งตลอดทั้งวัน

6.เครื่องจักร Eudaimoniaคือการจัดสำนักงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ประกอบด้วยพื้นที่เจ๋ง ๆ ห้าแห่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานแต่ละประเภทโดยเฉพาะ การออกแบบที่ชาญฉลาดนี้กำลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่แล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราในอนาคตได้อย่างสิ้นเชิง

เครื่องจักรยูไดมอนิอา
ผ่านทางMedium

7. ความสามารถในการจดจ่อของเราสั้นกว่าของปลาทองน้อยกว่า 9 วินาที

8. พนักงานออฟฟิศโดยเฉลี่ยถูกขัดจังหวะทุกสามนาที ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 15%

9. เดนมาร์กมีสัปดาห์การทำงานที่สั้นที่สุดสัปดาห์หนึ่งในโลกที่ 37 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง แต่ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

10. การทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้ผลตอบแทนที่ลดลง หมายความว่าทุกชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นจะผลิตผลงานได้น้อยลง

11.เวลาโฟกัส 90 นาที ตามด้วยเวลาพัก 20 นาที สามารถช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น

12.งานวิจัยระบุว่าวันอังคารเป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสัปดาห์สำหรับพนักงาน แล้ววันอังคารที่ไม่มีประชุมล่ะ?

13. ผู้ที่รักการสวนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและมีสมาธิที่คมชัดขึ้น

มีมเกี่ยวกับการทำสวน: ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับที่ทำงาน
ผ่านGiphy

ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี

64% ของผู้คนจะไว้วางใจหุ่นยนต์มากกว่าผู้จัดการของพวกเขา

2. มาร์ติน คูเปอร์ จากโมโตโรล่าได้ทำการโทรด้วยโทรศัพท์มือถือแบบพกพาครั้งแรกกับคู่แข่งของเขา ดร.โจเอล เอส. เองเกล ในปี 1973 และนั่นก็เกิดขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว!

ผ่านGiphy

3. ในตอนแรก YouTubeถูกออกแบบมาให้เป็นเว็บไซต์หาคู่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคู่ในฝันของตนเอง

4. ก่อนที่จะมี iPhone, Apple ได้จดสิทธิบัตรโทรศัพท์แบบฝาพับที่มีรูปร่างเหมือนแอปเปิ้ล

5. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโลกได้ถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งมากกว่า GDP ของประเทศส่วนใหญ่รวมกัน

6. หุ่นยนต์บาริสต้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Crown Digital สามารถชงกาแฟได้ 200 ถ้วยต่อชั่วโมง

บาริสต้า AI ของ Crown Digital: ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับการทำงาน
ผ่านทางCrown Digital

7. โฆษณา iPhone ทุกชิ้นถูกตั้งเวลาไว้ที่ 9:41 น. —ช่วงเวลาที่สตีฟ จ็อบส์ เปิดตัว iPhone รุ่นแรกในปี 2007

8. คำว่า'Wi-Fi' ไม่ได้ย่อมาจากอะไรทั้งสิ้น เป็นเพียงคำที่คิดขึ้นมาเพื่อการตลาดเท่านั้น

9. คำว่า 'บั๊ก' สำหรับข้อบกพร่องของระบบได้รับความนิยมหลังจากที่มีแมลงเม่าเข้าไปทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นแรกทำงานผิดปกติ

ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับอีเมลและการสื่อสาร

1.99% ของผู้ที่ใช้อีเมลจะตรวจสอบกล่องขาเข้าของตน 20 ครั้งต่อวัน

2. ย้อนกลับไปในปี 2004บิล เกตส์ เป็นบุคคลที่ถูกสแปมมากที่สุดในโลก โดยได้รับอีเมลสแปมถึงสี่ล้านฉบับทุกวัน

3.23% ของการเปิดอีเมลทั้งหมดเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากส่ง หลังจาก 24 ชั่วโมง มีคนน้อยกว่า 1% ที่เปิดอีเมลของคุณ

4. คำว่า 'สแปม' ในอีเมล มาจากสเก็ตช์ของมอนตี้ ไพธอน ที่กลุ่มไวกิ้งร้องเพลง 'สแปม' ซ้ำๆ ในร้านอาหาร

5. เคยได้ยินเรื่อง "พายุอีเมล" ไหม? มันเป็นที่รู้จักในชื่อ 'พายุตอบกลับทั้งหมด' เมื่อมีคนส่งข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือส่งผิดกลุ่มไปยังกลุ่มใหญ่

ภาพเคลื่อนไหว gif ของพายุอีเมล
ผ่านGiphy

6. ผู้คนจำได้เพียง 10% ของสิ่งที่พวกเขาอ่าน, 20% ของสิ่งที่พวกเขาได้ยิน, และ 90% ของสิ่งที่พวกเขาทำ.

7. การตรวจสอบอีเมลจริง ๆ แล้วช่วยกระตุ้นการหลั่งโดปามีน ตอบอีเมลของคุณ แต่จำไว้ว่ามันสามารถทำให้ติดได้

8.65% ของพนักงานใช้สัญลักษณ์อีโมจิเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาด และ 78% ของผู้ใช้จะเปิดอีเมลหรือข้อความหากมีสัญลักษณ์อีโมจิ 🌻

9. '123456' ยังคงเป็นหนึ่งในรหัสผ่านอีเมลที่ใช้กันมากที่สุดและไม่ปลอดภัยที่สุด

10. การสื่อสารที่ไม่ดีนั้นสร้างความเสียหายมากกว่าที่คุณคิด โดยทำให้บริษัทขนาดใหญ่สูญเสียเงินถึง62.4 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างทีม

การทำงานเป็นทีมช่วยกระตุ้นการหลั่งออกซิโทซิน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุข โดยพื้นฐานแล้ว สมองของคุณจะเหมือนมีงานเลี้ยงเล็กๆ ทุกครั้งที่คุณร่วมมือกันทำงาน

2. กิจกรรมสร้างทีมที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งคือกิจกรรมท้าทายการตกไข่ ซึ่งทีมต่าง ๆ จะร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ดิบแตกหลังจากตกลงมาจากที่สูง ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่จะทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากไปกว่าการมีภารกิจร่วมกันในการช่วยไข่ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ

3. กิจกรรมสร้างทีมที่กระตุ้นให้เกิดเสียงหัวเราะจะกระตุ้นการหลั่งเอ็นดอร์ฟินในสมอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความผูกพันทางสังคม ดังนั้นกิจกรรมละลายพฤติกรรมจึงมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับ 🧊

4. การแยกตัวของพนักงานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 21% นี่คือเหตุผลที่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมีความสำคัญ

5. ทีมที่มีอายุหลากหลายมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจสูงกว่าทีมที่มีแต่เยาวชนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือประชุมเสมือน

1. การใช้เครื่องมือประชุมออนไลน์มากเกินไปทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการประชุมผ่าน Zoom ซึ่งนำไปสู่ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้า และความกังวลใจควรวางแผนกิจกรรมสร้างทีมออนไลน์อย่างรอบคอบ

2. คุณทราบหรือไม่ว่าการไม่ลบฟิลเตอร์บนแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เหตุการณ์ 'ทนายแมว' ที่โด่งดัง? ทนายความคนหนึ่งเผลอเข้าร่วมการพิจารณาคดีในศาลโดยมีฟิลเตอร์ลูกแมวอยู่ และอินเทอร์เน็ตก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์นั้น

เหตุการณ์ 'ทนายแมว': ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับที่ทำงาน
ผ่านทางBusiness Insider

3. คิดถึงการคุยกาแฟหลังการประชุมทางวิดีโอหรือไม่? HubSpot พบว่าการอยู่ใน Zoom ต่ออีกสิบนาทีสามารถสร้างบรรยากาศการคุยแบบไม่เป็นทางการและสบาย ๆ ได้เหมือนเดิมนี่คือวิธีที่บริษัทต่าง ๆ ทำให้พนักงานที่ทำงานทางไกลมีส่วนร่วม

ข้อเท็จจริงสนุก ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงาน

1. การมุ่งเน้นแต่เรื่องสนุกเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในที่ทำงานได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสนุกไม่ได้หมายความถึงวัฒนธรรมที่ดีต่อสุขภาพเสมอไป

2. วันนี้มีเพียง 23% ของพนักงานที่ไว้วางใจผู้นำของตนอย่างแรงกล้า

3. วัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองมีโอกาสสูงกว่า 8 เท่าที่จะผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม และมีโอกาสสูงกว่า 2 เท่าที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของรายได้

4. เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาสำคัญ ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น 4. 6 เท่า

5. ในฟินแลนด์ การประชุมทางธุรกิจสามารถจัดขึ้นในซาวน่าได้ ที่จริงแล้ว การแชร์ซาวน่ากับลูกค้าหรือพันธมิตรถือเป็นสัญญาณที่ดี

ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

1. อนาคตของการบริหารจัดการชีวิตการทำงานอาจมุ่งเน้นไปที่การจัดการระดับพลังงานของพนักงานมากกว่าการจัดการเวลาเพียงอย่างเดียว

2. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า 'สมดุลชีวิตการทำงาน' อาจถูกนิยามใหม่เป็น 'การนำทางชีวิตการทำงาน' เนื่องจากลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ของการบาลานซ์ระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวและอาชีพ

3. ทั่วโลก ผู้ทำงานด้านความรู้ชื่นชอบการทำงานทางไกล เนื่องจากช่วยเพิ่มสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้ถึง 25.7%เมื่อเทียบกับการทำงานในสำนักงาน

โช้คหน้าแบบรีโมท: ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับการทำงาน
ผ่านGiphy

4. พนักงานที่มีตารางการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุลมีแนวโน้มที่จะลาหยุดโดยไม่วางแผนน้อยกว่า

ClickUp สามารถทำให้การประชุมและอีเมลของคุณสนุกได้อย่างไร?

มาพูดกันตามตรง—การประชุมและอีเมลไม่ใช่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวันทำงานเสมอไป แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป

ClickUp Meetingsมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถทำให้บันทึกของคุณมีชีวิตชีวาได้ ใช้ข้อความตัวหนาเพื่อ เน้นประเด็นสำคัญ, กำหนดรหัสสีให้กับรายการที่ต้องดำเนินการ, และแม้กระทั่งเพิ่มอีโมจิ หรือข้อเท็จจริงสนุก ๆ เพื่อรักษาบรรยากาศการประชุมให้ผ่อนคลาย

ClickUp Meetings
ลองใช้ ClickUp Meetings ตอนนี้!
จัดระเบียบการทำงานให้ดีขึ้นด้วย ClickUp Meetings

ลองนึกภาพนี้ดู: การระดมความคิดที่ทีมแบ่งปันไอเดียและแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้แปลกๆ—วิธีที่น่าสนใจในการ สร้างการมีส่วนร่วมของทีม ในขณะที่ทำให้บันทึกของคุณน่าจดจำยิ่งขึ้น

📮ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!

บางครั้ง การประชุมอาจนำไปสู่รายการการกระทำที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยเหลือคุณคุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นบน ClickUpและ แท็กสมาชิกทีมได้โดยตรงในบันทึกของคุณ ได้แล้ว ง่ายต่อการติดตาม และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพูดถึงการระดมความคิด ไอเดียดีๆ ต้องการพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมในการเติบโต สำหรับการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดียใหญ่ๆClickUp Whiteboardsช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่นอย่างไร้ขีดจำกัด จินตนาการ จัดระเบียบ และนำไอเดียของทีมคุณมาสู่ความเป็นจริง—ทั้งหมดในที่เดียว

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สำหรับการมอบหมายผู้ใช้และงาน: ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับการทำงาน
ทำงานร่วมกันแบบภาพกับทีมของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

อะไรอีก? เชื่อมโยงความคิด ใส่ภาพเวกเตอร์หรือรูปภาพ และแม้กระทั่งใส่ข้อมูลน่าสนใจเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เมื่อความคิดเริ่มไหลลื่น มอบหมายงานได้ทันทีเพื่อไม่ให้สิ่งใดหลุดรอดไป

และถ้าคุณชอบใช้อีเมลมากกว่า ClickUp ก็พร้อมรองรับคุณในด้านนั้นเช่นกัน

จัดการอีเมลทั้งหมดของคุณในที่เดียว—ส่ง รับ และแม้แต่เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานด้วยคลิกเดียวด้วยClickUp's Email Project Management ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาลิงก์หรือสลับแพลตฟอร์มอีกต่อไป ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตรงที่คุณต้องการ!

การผสานอีเมลของ ClickUp
จัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับโครงการสามารถกลายเป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ อีก! คุณสามารถตั้งเวลาส่งอีเมลอัตโนมัติหรือทริกเกอร์การตอบกลับตามเหตุการณ์ของงานได้อีกด้วย ช่วยประหยัดเวลาในการติดต่อกลับไปกลับมาหลายรอบ

และหากคุณต้องการให้บทสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมใช้ClickUp Chat

ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์การอัปเดตโครงการ ประสานงาน หรือเพียงแค่ฝากข้อความสั้น ๆ ทุกอย่างจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว

ClickUp Chat: ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับการทำงาน
รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกงานของคุณด้วย ClickUp Chat

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่กลางโครงการ และมีคนต้องการคำชี้แจงทันที แทนที่จะต้องค้นหาหลายช่องทางหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้ ClickUp Chat ได้เลย (มันสมเหตุสมผลกว่ามาก!)

ยิ่งไปกว่านั้น แต่ละหัวข้อสนทนาสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานได้ ทำให้บริบทชัดเจนและง่ายต่อการอ้างอิงการตัดสินใจเมื่อจำเป็น

สำหรับบันทึกส่วนตัวของคุณ ไอเดียสุ่ม หรือข้อเท็จจริงสนุกๆ ที่คุณพบเจอระหว่างท่องเว็บClickUp Docsคือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ฝังบุ๊กมาร์ก เพิ่มตาราง หรือจัดรูปแบบเอกสารของคุณได้ตามต้องการ

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการจุดประกายการสนทนาหรือสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายกับทีมของคุณเทมเพลตเกมละลายพฤติกรรมของ ClickUpเป็นสิ่งที่ควรลองใช้ เป็นวิธีที่ง่ายในการเพิ่มความสนุกสนานและรักษาความสัมพันธ์ในทีมให้แน่นแฟ้น

ทำให้การประชุมสนุก น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

หากคุณต้องการให้การประชุมหรืออีเมลของคุณน่าสนใจ อย่าลืมแบ่งปันข้อมูลสนุกๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส แต่หากต้องการยกระดับการสื่อสารทางธุรกิจของคุณไปอีกขั้น ให้ใช้ ClickUp เครื่องมือที่ผสมผสานความสนุกเข้ากับฟังก์ชันการทำงานได้อย่างลงตัว

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับทำงานให้เสร็จ (แม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมในเรื่องนั้น)—แต่มันเกี่ยวกับการทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ลองนึกภาพการระดมสมองกับทีมของคุณโดยใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน สนทนาแบบเรียลไทม์โดยไม่เสียบริบท และจัดการงานทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียวกัน

ส่วนที่ดีที่สุด? มันง่ายที่จะเริ่มต้น และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าใจมัน.ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้—มันฟรี, มันสนุก, และมันอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณทำงานตลอดไป!