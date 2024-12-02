50+ ข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับที่ทำงานเพื่อแบ่งปันในการประชุมและอีเมล

‼️ ข้อสงวนสิทธิ์: การเพิ่มข้อเท็จจริงสนุกๆในการประชุมทีมอาจไม่ใช่ทางเลือกเสมอไป แต่สามารถช่วยปรับปรุงบรรยากาศในห้องได้ กฎทอง? พิจารณาบริบทเสมอ 🫡
การประชุมยาวๆ น่าเบื่อ? เคยเจอมาแล้ว ทำมาแล้ว หลับไปแล้ว และตามความจริง—ทีมของคุณก็คงเคยเจอเหมือนกัน
นั่นแหละคือเหตุผลที่คุณต้องมีเกร็ดความรู้สนุก ๆ ใช่เลย ลองเติมเรื่องน่าประหลาดใจ แปลกใหม่ หรือขำขันเข้าไปสักหน่อย แล้วดูทุกคนกลับมาตั้งใจฟังอีกครั้ง รับรองว่าคะแนนความน่าฟังของคุณจะพุ่งสูงขึ้นแน่นอน แถมยังได้กลายเป็นผู้สื่อสารที่ทุกคนอยากฟังอย่างแท้จริงอีกด้วย
แต่เรื่องสนุกๆ ไม่ได้มีไว้สำหรับการประชุมอีกต่อไปแล้ว ใช้มันเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอีเมล เริ่มต้นการระดมความคิด หรือแม้แต่ผ่อนคลายบรรยากาศในการแชทของทีม เรื่องเหล่านี้มีวิธีทำให้การทำงานรู้สึกไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
ดังนั้น มาดูข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและสนุกสนานเกี่ยวกับการทำงานกันเถอะ—เพราะใครกันที่บอกว่าประสิทธิภาพในการทำงานจะไม่สามารถสร้างความบันเทิงได้?
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคืออะไร?
เกร็ดความรู้สนุก ๆ คือข้อมูลที่น่าสนใจและให้ความบันเทิงที่คุณแบ่งปันกับกลุ่มคน มันช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกซึ่งทำให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
เกร็ดความรู้สนุก ๆ สามารถทำให้คุณพูดว่า 'โอ้ เจ๋งจัง!' หรือ 'เดี๋ยวนะ จริงเหรอ?' ได้เลย พวกมัน น่าประหลาดใจ แปลกประหลาด หรือบางครั้งก็แค่ขำขัน ลองนึกถึงเกร็ดเหล่านี้เหมือนกับจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของบทสนทนา ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนร่วมงานที่ดูเหนื่อยล้าที่สุดได้
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นคำถามเริ่มต้นในการสนทนาเพื่อทำลายความเกรงใจระหว่างการทำงานทางไกลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างทีมได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและหลีกหนีจากความซ้ำซากของงานและชีวิตการทำงาน
ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลน่าสนใจในการประชุม
การแบ่งปันเรื่องสนุกๆ ที่ทำงานมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด:
1. เปลี่ยนแปลงพลวัตของการประชุมทีม
ลองนึกภาพดู—คุณกำลังประชุมครั้งที่ 4 ของวันกับทีม ทุกคนเหนื่อยล้าและอยากคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงาน ตอนท้ายของการประชุมครั้งก่อน คุณเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับงานให้ฟัง:
ผู้จัดการ: คุณได้เรียนรู้อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้าง?
ฉัน: แบตเตอรี่แล็ปท็อปของฉันใช้งานได้นานมาก ฉันสามารถนอนหลับตาเปิดได้ 👀
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้การประชุมทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน
2. ลดความวิตกกังวลและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เมื่อการประชุมงานมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่ยากหรืออ่อนไหว ทีมงานของคุณอาจรู้สึกกังวลที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา
ทำลายความเงียบด้วยเรื่องสนุกเกี่ยวกับความยากลำบากของชีวิตการทำงานมืออาชีพ สร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยมากขึ้น การใช้ข้อมูลที่น่าสนใจในเวลาที่เหมาะสมคือสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ!
3. ช่วยเพิ่มการจดจำข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นอารมณ์—ไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะ ความประหลาดใจ หรือความอยากรู้อยากเห็นเมื่อข้อมูลเชื่อมโยงกับการตอบสนองทางอารมณ์ มันจะกลายเป็นสิ่งที่จดจำได้มากขึ้น
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจยังช่วยให้การประชุมไม่ซ้ำซากจำเจ ช่วยลดความเหนื่อยล้าทางสมอง และช่วยให้ทีมของคุณจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม
การแบ่งปันเรื่องสนุก ๆ ช่วยทำลายความเคร่งเครียด ที่มักพบในสภาพแวดล้อมการทำงาน การพูดคุยส่วนตัวหรือการหยอกล้อช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เกร็ดความรู้สนุกๆ สำหรับการประชุมงานและอีเมล
นี่คือข้อเท็จจริงสนุกๆ สำหรับที่ทำงานที่คุณสามารถแบ่งปันกับทีมของคุณเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลาย:
ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับการทำงาน
1. เลโอนาร์โด ดา วินชี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เขียนเรซูเม่ฉบับแรกของโลก
2. เก้าอี้สำนักงานของคุณมีความเคลื่อนไหวมากกว่าที่คุณคิด โดยเฉลี่ยแล้ว มันเคลื่อนที่ประมาณ12.5 กิโลเมตรต่อปี
3. อยากเลื่อนตำแหน่งไหม? ใช้ความมีอารมณ์ขันของคุณ งานวิจัยเผยว่าผู้บริหารเชื่อว่าอารมณ์ขันเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวหน้าในอาชีพ
4.มีเพียง 3% ของแรงงานในอิตาลีที่ทำงานเกิน 50 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ขณะที่ฝรั่งเศสทำงานสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงอย่างผ่อนคลาย ในทางตรงกันข้าม ชาวเกาหลีเหนือทำงานเกือบ หรือบางครั้งมากกว่า 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พูดถึงเรื่องสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและสภาพแวดล้อมในการทำงานกันเถอะ!
5. มีคำที่เรียกว่า 'การติดป้ายกาแฟ' ซึ่งพนักงานจะลงเวลาเข้างานในช่วงสั้น ๆ—นานพอที่จะไปหยิบกาแฟ—แล้วจึงลงเวลาออก โดยทำเพียงขั้นต่ำสุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าร่วมงานที่สำนักงาน (RTO)
6. หากคุณต้องการทำข้อตกลงให้ไปนั่งทางด้านซ้ายของลูกค้าที่มีศักยภาพ มีการกล่าวกันว่าเมื่อคุณนั่งในตำแหน่งนี้ คุณจะสามารถทำข้อตกลงได้มากขึ้น
7. คุณรู้หรือไม่ว่า 'E' คือซูเปอร์สตาร์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษ? มันปรากฏอยู่ใน11% ของคำทั้งหมด! 'A' ก็ไม่ห่างกันมาก ปรากฏขึ้น 8.5% ของเวลา แต่ 'Q' น่าสงสารที่สุด เป็นตัวที่ขี้อาย ปรากฏอยู่ในเพียง 0.2% ของคำเท่านั้น
8. คำว่า 'บอส' มีต้นกำเนิดมาจากคำในภาษาดัตช์ว่า 'baas'ซึ่งหมายถึง 'นาย' หรือ 'เจ้านาย' ในอดีตเป็นคำที่ใช้เรียกกัปตันเรือทั่วไปในศตวรรษที่ 1800
9. คำว่า 'employ' มาจากภาษาละติน ซึ่งหมายถึง 'การมีส่วนร่วม'
10.80% ของงานถูกบรรจุผ่านเครือข่ายการติดต่อ ไม่ใช่ประวัติย่อ
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 14% เพียงแค่ดื่มน้ำให้เพียงพอ การขาดน้ำเพียง 1% จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
2. Microsoft ได้แนะนำ Clippy ในช่วงยุค 90 ในฐานะผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่กลับกลายเป็นผู้ช่วยที่น่ารำคาญที่สุด (หรืออาจจะสร้างความแตกแยก?) ในประวัติศาสตร์ ผู้ใช้หลายล้านคนถึงกับเรียนรู้วิธีปิดการใช้งานเขาผ่านซอร์สโค้ดเลยทีเดียว น่าสงสาร Clippy จริงๆ
3. หากคุณนอนหลับ 7. 5 ถึง 9 ชั่วโมงต่อคืน คุณสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ถึง20%
4. ดนตรีคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก—มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน! แต่สำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดมาก มันอาจทำให้คุณช้าลง เคล็ดลับคือ? เลือกเพลงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพลังให้คุณตลอดทั้งวัน
5. พนักงานที่มีสิทธิ์ใช้โต๊ะทำงานแบบยืนมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่นั่งตลอดทั้งวัน
6.เครื่องจักร Eudaimoniaคือการจัดสำนักงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ประกอบด้วยพื้นที่เจ๋ง ๆ ห้าแห่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานแต่ละประเภทโดยเฉพาะ การออกแบบที่ชาญฉลาดนี้กำลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่แล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราในอนาคตได้อย่างสิ้นเชิง
7. ความสามารถในการจดจ่อของเราสั้นกว่าของปลาทองน้อยกว่า 9 วินาที
8. พนักงานออฟฟิศโดยเฉลี่ยถูกขัดจังหวะทุกสามนาที ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 15%
9. เดนมาร์กมีสัปดาห์การทำงานที่สั้นที่สุดสัปดาห์หนึ่งในโลกที่ 37 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง แต่ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
10. การทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้ผลตอบแทนที่ลดลง หมายความว่าทุกชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นจะผลิตผลงานได้น้อยลง
11.เวลาโฟกัส 90 นาที ตามด้วยเวลาพัก 20 นาที สามารถช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น
12.งานวิจัยระบุว่าวันอังคารเป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสัปดาห์สำหรับพนักงาน แล้ววันอังคารที่ไม่มีประชุมล่ะ?
13. ผู้ที่รักการสวนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและมีสมาธิที่คมชัดขึ้น
ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
64% ของผู้คนจะไว้วางใจหุ่นยนต์มากกว่าผู้จัดการของพวกเขา
2. มาร์ติน คูเปอร์ จากโมโตโรล่าได้ทำการโทรด้วยโทรศัพท์มือถือแบบพกพาครั้งแรกกับคู่แข่งของเขา ดร.โจเอล เอส. เองเกล ในปี 1973 และนั่นก็เกิดขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว!
3. ในตอนแรก YouTubeถูกออกแบบมาให้เป็นเว็บไซต์หาคู่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคู่ในฝันของตนเอง
4. ก่อนที่จะมี iPhone, Apple ได้จดสิทธิบัตรโทรศัพท์แบบฝาพับที่มีรูปร่างเหมือนแอปเปิ้ล
5. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจโลกได้ถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งมากกว่า GDP ของประเทศส่วนใหญ่รวมกัน
6. หุ่นยนต์บาริสต้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Crown Digital สามารถชงกาแฟได้ 200 ถ้วยต่อชั่วโมง
7. โฆษณา iPhone ทุกชิ้นถูกตั้งเวลาไว้ที่ 9:41 น. —ช่วงเวลาที่สตีฟ จ็อบส์ เปิดตัว iPhone รุ่นแรกในปี 2007
8. คำว่า'Wi-Fi' ไม่ได้ย่อมาจากอะไรทั้งสิ้น เป็นเพียงคำที่คิดขึ้นมาเพื่อการตลาดเท่านั้น
9. คำว่า 'บั๊ก' สำหรับข้อบกพร่องของระบบได้รับความนิยมหลังจากที่มีแมลงเม่าเข้าไปทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นแรกทำงานผิดปกติ
ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับอีเมลและการสื่อสาร
1.99% ของผู้ที่ใช้อีเมลจะตรวจสอบกล่องขาเข้าของตน 20 ครั้งต่อวัน
2. ย้อนกลับไปในปี 2004บิล เกตส์ เป็นบุคคลที่ถูกสแปมมากที่สุดในโลก โดยได้รับอีเมลสแปมถึงสี่ล้านฉบับทุกวัน
3.23% ของการเปิดอีเมลทั้งหมดเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากส่ง หลังจาก 24 ชั่วโมง มีคนน้อยกว่า 1% ที่เปิดอีเมลของคุณ
4. คำว่า 'สแปม' ในอีเมล มาจากสเก็ตช์ของมอนตี้ ไพธอน ที่กลุ่มไวกิ้งร้องเพลง 'สแปม' ซ้ำๆ ในร้านอาหาร
5. เคยได้ยินเรื่อง "พายุอีเมล" ไหม? มันเป็นที่รู้จักในชื่อ 'พายุตอบกลับทั้งหมด' เมื่อมีคนส่งข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือส่งผิดกลุ่มไปยังกลุ่มใหญ่
6. ผู้คนจำได้เพียง 10% ของสิ่งที่พวกเขาอ่าน, 20% ของสิ่งที่พวกเขาได้ยิน, และ 90% ของสิ่งที่พวกเขาทำ.
7. การตรวจสอบอีเมลจริง ๆ แล้วช่วยกระตุ้นการหลั่งโดปามีน ตอบอีเมลของคุณ แต่จำไว้ว่ามันสามารถทำให้ติดได้
8.65% ของพนักงานใช้สัญลักษณ์อีโมจิเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาด และ 78% ของผู้ใช้จะเปิดอีเมลหรือข้อความหากมีสัญลักษณ์อีโมจิ 🌻
9. '123456' ยังคงเป็นหนึ่งในรหัสผ่านอีเมลที่ใช้กันมากที่สุดและไม่ปลอดภัยที่สุด
10. การสื่อสารที่ไม่ดีนั้นสร้างความเสียหายมากกว่าที่คุณคิด โดยทำให้บริษัทขนาดใหญ่สูญเสียเงินถึง62.4 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับกิจกรรมสร้างทีม
การทำงานเป็นทีมช่วยกระตุ้นการหลั่งออกซิโทซิน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุข โดยพื้นฐานแล้ว สมองของคุณจะเหมือนมีงานเลี้ยงเล็กๆ ทุกครั้งที่คุณร่วมมือกันทำงาน
2. กิจกรรมสร้างทีมที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งคือกิจกรรมท้าทายการตกไข่ ซึ่งทีมต่าง ๆ จะร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ดิบแตกหลังจากตกลงมาจากที่สูง ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่จะทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากไปกว่าการมีภารกิจร่วมกันในการช่วยไข่ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ
3. กิจกรรมสร้างทีมที่กระตุ้นให้เกิดเสียงหัวเราะจะกระตุ้นการหลั่งเอ็นดอร์ฟินในสมอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความผูกพันทางสังคม ดังนั้นกิจกรรมละลายพฤติกรรมจึงมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับ 🧊
4. การแยกตัวของพนักงานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 21% นี่คือเหตุผลที่ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมีความสำคัญ
5. ทีมที่มีอายุหลากหลายมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจสูงกว่าทีมที่มีแต่เยาวชนอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือประชุมเสมือน
1. การใช้เครื่องมือประชุมออนไลน์มากเกินไปทำให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการประชุมผ่าน Zoom ซึ่งนำไปสู่ความวิตกกังวล ความเหนื่อยล้า และความกังวลใจควรวางแผนกิจกรรมสร้างทีมออนไลน์อย่างรอบคอบ
2. คุณทราบหรือไม่ว่าการไม่ลบฟิลเตอร์บนแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เหตุการณ์ 'ทนายแมว' ที่โด่งดัง? ทนายความคนหนึ่งเผลอเข้าร่วมการพิจารณาคดีในศาลโดยมีฟิลเตอร์ลูกแมวอยู่ และอินเทอร์เน็ตก็ไม่เคยลืมเหตุการณ์นั้น
3. คิดถึงการคุยกาแฟหลังการประชุมทางวิดีโอหรือไม่? HubSpot พบว่าการอยู่ใน Zoom ต่ออีกสิบนาทีสามารถสร้างบรรยากาศการคุยแบบไม่เป็นทางการและสบาย ๆ ได้เหมือนเดิมนี่คือวิธีที่บริษัทต่าง ๆ ทำให้พนักงานที่ทำงานทางไกลมีส่วนร่วม
ข้อเท็จจริงสนุก ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงาน
1. การมุ่งเน้นแต่เรื่องสนุกเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในที่ทำงานได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าความสนุกไม่ได้หมายความถึงวัฒนธรรมที่ดีต่อสุขภาพเสมอไป
2. วันนี้มีเพียง 23% ของพนักงานที่ไว้วางใจผู้นำของตนอย่างแรงกล้า
3. วัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองมีโอกาสสูงกว่า 8 เท่าที่จะผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม และมีโอกาสสูงกว่า 2 เท่าที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของรายได้
4. เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาสำคัญ ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น 4. 6 เท่า
5. ในฟินแลนด์ การประชุมทางธุรกิจสามารถจัดขึ้นในซาวน่าได้ ที่จริงแล้ว การแชร์ซาวน่ากับลูกค้าหรือพันธมิตรถือเป็นสัญญาณที่ดี
ข้อเท็จจริงสนุกๆ เกี่ยวกับการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
1. อนาคตของการบริหารจัดการชีวิตการทำงานอาจมุ่งเน้นไปที่การจัดการระดับพลังงานของพนักงานมากกว่าการจัดการเวลาเพียงอย่างเดียว
2. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า 'สมดุลชีวิตการทำงาน' อาจถูกนิยามใหม่เป็น 'การนำทางชีวิตการทำงาน' เนื่องจากลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ของการบาลานซ์ระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวและอาชีพ
3. ทั่วโลก ผู้ทำงานด้านความรู้ชื่นชอบการทำงานทางไกล เนื่องจากช่วยเพิ่มสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้ถึง 25.7%เมื่อเทียบกับการทำงานในสำนักงาน
4. พนักงานที่มีตารางการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุลมีแนวโน้มที่จะลาหยุดโดยไม่วางแผนน้อยกว่า
ClickUp สามารถทำให้การประชุมและอีเมลของคุณสนุกได้อย่างไร?
มาพูดกันตามตรง—การประชุมและอีเมลไม่ใช่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวันทำงานเสมอไป แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป
ClickUp Meetingsมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถทำให้บันทึกของคุณมีชีวิตชีวาได้ ใช้ข้อความตัวหนาเพื่อ เน้นประเด็นสำคัญ, กำหนดรหัสสีให้กับรายการที่ต้องดำเนินการ, และแม้กระทั่งเพิ่มอีโมจิ หรือข้อเท็จจริงสนุก ๆ เพื่อรักษาบรรยากาศการประชุมให้ผ่อนคลาย
ลองนึกภาพนี้ดู: การระดมความคิดที่ทีมแบ่งปันไอเดียและแลกเปลี่ยนเกร็ดความรู้แปลกๆ—วิธีที่น่าสนใจในการ สร้างการมีส่วนร่วมของทีม ในขณะที่ทำให้บันทึกของคุณน่าจดจำยิ่งขึ้น
📮ClickUp Insight: 21% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อความเป็นเลิศในอาชีพ โดยการนำไปใช้กับการประชุม อีเมล และโครงการต่างๆ แม้ว่าแอปอีเมลและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่จะมี AI รวมเป็นฟีเจอร์อยู่แล้ว แต่อาจยังไม่ราบรื่นพอที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราไขรหัสได้แล้วที่ ClickUp! ด้วยฟีเจอร์การจัดการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถสร้างหัวข้อการประชุมได้อย่างง่ายดาย จับบันทึกจากการประชุม สร้างและมอบหมายงานจากบันทึกการประชุม ถอดเสียงการบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยผู้ช่วยจดบันทึก AIและClickUp Brain ของเรา ประหยัดเวลาประชุมได้ถึง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมือนกับลูกค้าของเราที่ Stanley Security!
บางครั้ง การประชุมอาจนำไปสู่รายการการกระทำที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยเหลือคุณคุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นบน ClickUpและ แท็กสมาชิกทีมได้โดยตรงในบันทึกของคุณ ได้แล้ว ง่ายต่อการติดตาม และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพูดถึงการระดมความคิด ไอเดียดีๆ ต้องการพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมในการเติบโต สำหรับการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดียใหญ่ๆClickUp Whiteboardsช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลลื่นอย่างไร้ขีดจำกัด จินตนาการ จัดระเบียบ และนำไอเดียของทีมคุณมาสู่ความเป็นจริง—ทั้งหมดในที่เดียว
อะไรอีก? เชื่อมโยงความคิด ใส่ภาพเวกเตอร์หรือรูปภาพ และแม้กระทั่งใส่ข้อมูลน่าสนใจเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย เมื่อความคิดเริ่มไหลลื่น มอบหมายงานได้ทันทีเพื่อไม่ให้สิ่งใดหลุดรอดไป
และถ้าคุณชอบใช้อีเมลมากกว่า ClickUp ก็พร้อมรองรับคุณในด้านนั้นเช่นกัน
จัดการอีเมลทั้งหมดของคุณในที่เดียว—ส่ง รับ และแม้แต่เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานด้วยคลิกเดียวด้วยClickUp's Email Project Management ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาลิงก์หรือสลับแพลตฟอร์มอีกต่อไป ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตรงที่คุณต้องการ!
ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับโครงการสามารถกลายเป็นงานได้ทันที พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ อีก! คุณสามารถตั้งเวลาส่งอีเมลอัตโนมัติหรือทริกเกอร์การตอบกลับตามเหตุการณ์ของงานได้อีกด้วย ช่วยประหยัดเวลาในการติดต่อกลับไปกลับมาหลายรอบ
และหากคุณต้องการให้บทสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมใช้ClickUp Chat
ไม่ว่าคุณจะกำลังแชร์การอัปเดตโครงการ ประสานงาน หรือเพียงแค่ฝากข้อความสั้น ๆ ทุกอย่างจะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่กลางโครงการ และมีคนต้องการคำชี้แจงทันที แทนที่จะต้องค้นหาหลายช่องทางหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้ ClickUp Chat ได้เลย (มันสมเหตุสมผลกว่ามาก!)
ยิ่งไปกว่านั้น แต่ละหัวข้อสนทนาสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานได้ ทำให้บริบทชัดเจนและง่ายต่อการอ้างอิงการตัดสินใจเมื่อจำเป็น
สำหรับบันทึกส่วนตัวของคุณ ไอเดียสุ่ม หรือข้อเท็จจริงสนุกๆ ที่คุณพบเจอระหว่างท่องเว็บClickUp Docsคือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ฝังบุ๊กมาร์ก เพิ่มตาราง หรือจัดรูปแบบเอกสารของคุณได้ตามต้องการ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สำหรับช่วงเวลาที่คุณต้องการจุดประกายการสนทนาหรือสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายกับทีมของคุณเทมเพลตเกมละลายพฤติกรรมของ ClickUpเป็นสิ่งที่ควรลองใช้ เป็นวิธีที่ง่ายในการเพิ่มความสนุกสนานและรักษาความสัมพันธ์ในทีมให้แน่นแฟ้น
ทำให้การประชุมสนุก น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
หากคุณต้องการให้การประชุมหรืออีเมลของคุณน่าสนใจ อย่าลืมแบ่งปันข้อมูลสนุกๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส แต่หากต้องการยกระดับการสื่อสารทางธุรกิจของคุณไปอีกขั้น ให้ใช้ ClickUp เครื่องมือที่ผสมผสานความสนุกเข้ากับฟังก์ชันการทำงานได้อย่างลงตัว
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับทำงานให้เสร็จ (แม้ว่ามันจะยอดเยี่ยมในเรื่องนั้น)—แต่มันเกี่ยวกับการทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ลองนึกภาพการระดมสมองกับทีมของคุณโดยใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน สนทนาแบบเรียลไทม์โดยไม่เสียบริบท และจัดการงานทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียวกัน
ส่วนที่ดีที่สุด? มันง่ายที่จะเริ่มต้น และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าใจมัน.ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้—มันฟรี, มันสนุก, และมันอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณทำงานตลอดไป!