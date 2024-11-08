เทมเพลต OKR ใน Excel ที่น่าสนใจ (+ ทางเลือกที่เชื่อถือได้)

คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางธุรกิจถึงประสบความสำเร็จในขณะที่บางธุรกิจต้องดิ้นรน? มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การตลาดที่น่าประทับใจหรือฐานลูกค้าที่ภักดีเท่านั้น; มันเกี่ยวกับการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเครื่องมือที่เหมาะสมในการนำวิสัยทัศน์นั้นมาสู่ความเป็นจริง
นั่นคือจุดที่วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เข้ามามีบทบาท กรอบการทำงานนี้ช่วยให้องค์กรสามารถปรับทีมให้สอดคล้องกัน เพิ่มความรับผิดชอบ และบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้
เทมเพลต Excel เป็นโซลูชันยอดนิยมสำหรับการปรับแต่ง OKRs ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ พวกมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจเทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้ 7 อันดับแรกใน Excel เพื่อปรับปรุงกระบวนการตั้งเป้าหมายของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากขึ้น อ่านต่อเลย!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์ม OKR ที่ดีสามารถทำงานได้ดี?
การเลือกเทมเพลต OKR ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการวัตถุประสงค์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรของคุณ
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลต OKR ใน Excel ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ:
- ความชัดเจนและความเรียบง่าย: เลือกใช้เทมเพลตที่มีรูปแบบที่สะอาดตาและเข้าใจง่าย ซึ่งช่วยลดความซับซ้อน คำแนะนำและแนวทางที่ชัดเจนช่วยลดความสับสน ทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจบทบาทและการมีส่วนร่วมของตนต่อแต่ละ OKR ได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณปรับแต่งฟิลด์และเลย์เอาต์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและพลวัตของทีม ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของคุณได้ตามลำดับความสำคัญของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ OKR ของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- การติดตามความก้าวหน้า: เลือกเทมเพลตที่มีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น แผนภูมิและกราฟ เพื่อแสดงเป้าหมายและผลลัพธ์อย่างชัดเจน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ในองค์ประกอบภาพเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความก้าวหน้า ฉลองความสำเร็จ และระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ
- สูตรสำเร็จรูป: มองหาแม่แบบที่มีการคำนวณอัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการติดตามเป้าหมายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น สูตรสำเร็จรูปช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และประหยัดเวลา ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ผลลัพธ์แทนการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การผสานข้อมูลภายนอก: เลือกเทมเพลตที่สามารถผสานรวมกับระบบการวางแผนธุรกิจหรือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น ความสามารถนี้ช่วยให้ OKR ของคุณสอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดล่าสุด ส่งเสริมการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์โดยรวม
➡️อ่านเพิ่มเติม: OKRs vs KPIs – เรียนรู้ความแตกต่างและดูว่าเปรียบเทียบกันอย่างไร
7 อันดับเทมเพลต Excel OKR ที่น่าสนใจ
แต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของเทมเพลตที่ดีมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความชัดเจน ความรับผิดชอบ และการติดตามความก้าวหน้า นี่คือเหตุผลที่การเลือกเทมเพลต OKR ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้องกันและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
เพื่อให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้น เราได้คัดสรรเทมเพลต OKR ใน Excel ที่ดีที่สุด 7 แบบไว้ให้คุณแล้ว สำรวจตัวเลือกเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ และยกระดับกระบวนการตั้งเป้าหมายและวางแผนของคุณ:
1. แม่แบบ OKR ใน Excel โดย Weekdone
เทมเพลต OKR ใน Excelของ Weekdone เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตาม OKR ในหลายระดับ กรอบการทำงานนี้มาพร้อมกับชีตย่อยสำหรับ OKR ของบริษัท ทีม และบุคคล แต่ละเซลล์มีธีมที่เรียบง่ายแต่ดึงดูดสายตา ซึ่งทำให้อ่านได้ง่าย
รูปแบบที่เรียบง่ายยังช่วยให้การปรับแต่งเป็นเรื่องง่ายอีกด้วย หากต้องการติดตามทีมเพิ่มเติม คุณเพียงแค่คัดลอกแผ่นงานย่อยเท่านั้น
อีกข้อดีหนึ่งคือเกือบทุกเซลล์ขับเคลื่อนด้วยสูตร ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการอัปเดตผลลัพธ์สำคัญเพียงครั้งเดียว จะส่งผลให้เป้าหมายโดยรวมเปลี่ยนแปลงทันที
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- คำนวณผลลัพธ์สำคัญโดยอัตโนมัติด้วยสูตรที่ฝังไว้
- รักษาการจัดการ OKR ให้เรียบง่ายด้วยหมวดหมู่วัตถุประสงค์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างง่าย
- ปรับปรุงความสอดคล้องของทีมด้วยตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่มีรหัสสีเพื่อการประเมินสถานะอย่างรวดเร็ว
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการจัดการ OKR โดยเน้นเป็นพิเศษที่เป้าหมายระยะยาว
2. แม่แบบการติดตาม OKR ใน Excel โดย Mooncamp
ต้องการวิธีการติดตาม OKR อย่างละเอียดหรือไม่? Mooncamp'sExcel OKR Tracking Templateเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด มันมีแผ่นงานสำหรับบริษัทและทีมเพื่อติดตามทุก OKR
นอกจากนี้ ผลลัพธ์หลัก (KR) แต่ละรายการยังมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของ กำหนดเวลา ระดับความมั่นใจ และข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย แม่แบบยังมีแผ่นแดชบอร์ด OKRที่เชื่อมต่อและแสดงภาพความคืบหน้าโดยรวม
Mooncamp ยังมีคู่มือ, แบบฟอร์มเช็คอิน,และตัวอย่าง OKRให้เพื่อช่วยส่งเสริมวินัยและความเข้าใจสำหรับผู้ใช้ใหม่
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยกราฟแท่งที่น่าดึงดูดซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์
- นำเสนอได้อย่างง่ายดายในการทบทวน OKR ด้วยแผ่นแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับการสรุป
- เพิ่มความรับผิดชอบด้วยการกำหนดความรับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับเจ้าของในแต่ละผลลัพธ์สำคัญ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้ทุกองค์ประกอบของแดชบอร์ด OKR อยู่ในหน้าเดียว นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าของ OKR เป็นประจำและการปรับเปลี่ยนตามข้อมูล
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณกำลังมองหาเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่?
นี่คือคำแนะนำในการเลือกสิ่งที่เหมาะสม:
- ประเมินความต้องการของคุณเพื่อระบุเป้าหมายเฉพาะที่คุณต้องการบรรลุ
- สำรวจตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับกระบวนการเฉพาะของคุณ
- มองหาความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างไร้รอยต่อ
- ประเมินการสนับสนุนและทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น คู่มือและบทแนะนำ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
3. แม่แบบ OKR แบบถ่วงน้ำหนักใน Excel โดย Coefficient
แม่แบบ Excel Weighted OKRช่วยเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับเป้าหมายของแต่ละแผนก มีคอลัมน์สำหรับระบุน้ำหนักของแต่ละผลลัพธ์หลัก เพื่อสื่อสารว่าทีมของคุณมีผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมอย่างไร
เทมเพลตนี้แบ่งความก้าวหน้าออกเป็นสองแง่มุมหลัก โดยภาพรวม ความก้าวหน้าของ KR จะแสดงว่าทีมได้ก้าวหน้ามาถึงไหนแล้ว และคะแนนถ่วงน้ำหนักจะแสดงว่าทีมได้บรรลุน้ำหนักของ KR ไปมากเพียงใด
แนวทางนี้ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงและทีมงานมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญที่ต้องการความสนใจ นอกจากนี้ Coefficient ยังมีชุดสีที่ชัดเจนและกำหนดวันที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ OKR อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก
- ตรวจสอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยสูตรสำเร็จสำหรับแต่ละเซลล์
- จัดโครงสร้าง OKR ของคุณด้วยตารางย่อยและสรุปสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่มีผลกระทบสูง
4. แม่แบบการทบทวน OKR ใน Excel โดย Coefficient
เทมเพลตรีทิวิวย์ OKRของ Coefficientใน Excelเป็นโซลูชันยอดนิยมสำหรับการดำเนินการทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาสำหรับการประชุมผู้นำหรือการประชุมเพื่อยกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่า OKR ได้รับการบรรลุตามเป้าหมาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยตารางที่แสดงสถานะล่าสุดของแต่ละ OKR พร้อมกรอบเวลาที่ต้องบรรลุ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำหรับแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารข้อกังวลหรือข้อมูลสำคัญที่อัปเดต
นอกเหนือจากตารางการทบทวนแล้ว กรอบงานนี้ปิดท้ายด้วยบทสรุปที่เน้นย้ำจุดเด่นและแผนการดำเนินงาน โดยรวมแล้ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอำนวยความสะดวกในการประชุมทบทวน OKR ที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ดำเนินการทบทวน OKR อย่างง่ายแต่ลึกซึ้ง พร้อมพื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลรายละเอียดและสรุป
- ส่งมอบการอัปเดตสถานะที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์สำคัญแต่ละรายการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะร่วมกันโดยกำหนดพื้นที่เฉพาะสำหรับความคิดเห็นของทีมและขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: นี่คือเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม HR และผู้นำ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อมุ่งเน้นไปที่การประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสและวงจรการให้ข้อเสนอแนะ
5. แม่แบบ OKR สำหรับทีม Excel โดย Coefficient
เทมเพลต OKR สำหรับทีม Excel โดย Coefficientเป็นเทมเพลตการตั้งเป้าหมาย OKR ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความมุ่งเน้นเฉพาะด้าน โดยระบุแต่ละ OKR ทีมที่รับผิดชอบ และกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมาย เทมเพลตนี้แสดง OKR ในรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับทีมเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของภายในฟังก์ชันเฉพาะ
ด้วยสูตรสำเร็จที่เตรียมไว้แล้ว เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ วิธีการที่เรียบง่ายนี้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบรรลุเป้าหมายของทีมและบริษัทร่วมกัน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ส่งเสริมความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของด้วย OKR ที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
- แสดงผลลัพธ์สำคัญพร้อมกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านการมอบหมายงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของตนต่อเป้าหมายของทีม
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีการทำงานข้ามสายงาน ซึ่งกำลังดำเนินโครงการร่วมกัน ช่วยให้เป้าหมายและความรับผิดชอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกฝ่าย ส่งผลให้ง่ายต่อการประสานงานและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
➡️อ่านเพิ่มเติม:วิธีนำ OKRs ไปใช้: วิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตั้งเป้าหมาย
6. แม่แบบ OKR ใน Excel โดย Cascade
กรอบงานหลายแผ่นนี้โดย Cascade มีส่วนแยกสำหรับ OKR ของบริษัท ทีม และบุคคล นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและเน้นปัญหาในแต่ละระดับได้
เทมเพลต OKR ใน Excelนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ด้วยภาพที่ชัดเจนและการคำนวณอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีอภิธานศัพท์และคู่มือเริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความพร้อมเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดแนว OKR ของทีมและบริษัทด้วยเครื่องมือติดตามเป้าหมายแบบหน้าเดียว
- ติดตามความคืบหน้าได้ทันทีด้วยช่องความคืบหน้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งเป้าหมายตามจุดเน้นของแต่ละแผนกหรือทีม
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างความสอดคล้องในทีม ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
7. รายการตรวจสอบรายสัปดาห์ของสเปรดชีต OKR โดยแม่แบบ WPS
แบบฟอร์มตรวจสอบรายสัปดาห์ของ WPSOKR Spreadsheetได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่มีผลงานที่ต้องส่งมอบเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรอบการทำงานนี้มีแผ่นงานย่อยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก เป้าหมายรายสัปดาห์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งช่วยให้การติดตามและจัดการความก้าวหน้าของ OKR รายสัปดาห์เป็นไปอย่างมีโครงสร้าง
นอกจากนี้ยังให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของ OKR และพื้นที่แยกต่างหากสำหรับการเพิ่มการอัปเดตเฉพาะ นอกจากนี้ กรอบงานยังมีตารางระดับความมั่นใจสำหรับแต่ละ OKR ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจความเป็นไปได้ของความสำเร็จและพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนเป็นพิเศษ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนการตรวจสอบ OKR รายสัปดาห์ด้วยการติดตามแบบรายการตรวจสอบที่เรียบง่าย
- ปรับความพยายามและความสำคัญตามระดับความมั่นใจในภารกิจ
- ยกระดับปัญหาได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับหัวหน้าทีมและธุรกิจที่ต้องจัดการกับเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการติดตามความคืบหน้าของ OKR รายสัปดาห์และเน้นที่ OKR ที่มีความสำคัญด้านเวลา
➡️อ่านเพิ่มเติม:คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ OKR สำหรับผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับแม่แบบ OKR
แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและเป็นทางเลือกยอดนิยมแทน Google Sheets แต่ก็มีข้อเสียที่เห็นได้ชัดเมื่อนำมาใช้ในการตั้งเป้าหมาย OKR
นี่คือข้อจำกัดสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความร่วมมือ: Excel ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมทำงานร่วมกันใน OKR ได้ยาก การแชร์และควบคุมเวอร์ชันด้วยตนเองอาจทำให้เกิดความสับสนและความขัดแย้ง
- การจัดการงาน: ไม่มีฟังก์ชันการจัดการงานในตัว ซึ่งขัดขวางการเชื่อมโยงระหว่าง OKR กับงานเฉพาะที่จำเป็นในการทำให้สำเร็จ ข้อจำกัดนี้ส่งผลต่อการติดตามความก้าวหน้าและความรับผิดชอบ
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: หากไม่มีการแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำเกี่ยวกับกำหนดเวลาและการอัปเดตความคืบหน้า จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะพลาดกำหนดเวลาและเกิดความล่าช้าในการบรรลุเป้าหมาย
- การผสานรวมที่ซับซ้อน: Excel มีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลแยกต่างหาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันและประสิทธิภาพที่ลดลง
- การมองเห็น: การมองเห็นใน Excel ไม่ดึงดูดเท่าเครื่องมือจัดการเป้าหมายเฉพาะทาง เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ในตัวสำหรับการติดตามความคืบหน้าของ OKR อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลต Excel OKR ทางเลือก
ข้อจำกัดของ Excel ทำให้มันไม่เข้ากันกับกลยุทธ์การตั้งเป้าหมายอย่างมาก นั่นคือเหตุผลที่การมีทางเลือกอื่นเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะลองใช้เครื่องมือสเปรดชีตเช่น Google Sheets ควรพิจารณาวิธีการจัดการโครงการก่อน
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ClickUp มอบการจัดการงานที่แข็งแกร่ง ระบบอัตโนมัติ และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการ OKR อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด OKR เฉพาะ ตั้งการแจ้งเตือน และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณทำงานสอดคล้องและรับผิดชอบต่อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ยังช่วยให้คุณปรับกระบวนการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อย่างยืดหยุ่น มอบข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าการใช้ Excel อย่างมาก
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างกระชับเพื่อเน้นให้เห็นว่าพวกเขาแตกต่างกันอย่างไร:
|คุณสมบัติ
|Excel
|คลิกอัพ
|คลังแม่แบบ OKR
|✅มาพร้อมกับเทมเพลตพื้นฐาน
|✅ 🏆หลากหลายมากขึ้น & กรอบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|การปรับแต่งแม่แบบ
|➖ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
|✅ 🏆 ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นและทันที
|การนำเสนอภาพ
|➖แผนภูมิพื้นฐาน. การสร้างและจัดการนั้นน่าเบื่อ. ไม่มีระบบวิเคราะห์ในตัว.
|✅🏆🏆 มาพร้อมกับตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย ตั้งแต่แผนภูมิความก้าวหน้าไปจนถึงเมทริกซ์การวางแผนความจุ นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดในตัวที่คุณสามารถปรับแต่งได้เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
|การติดตามความคืบหน้า
|➖การติดตามความคืบหน้าขั้นพื้นฐานและแบบแมนนวล การตั้งค่าซับซ้อน
|✅🏆รวมแถบแสดงความคืบหน้าแบบภาพ, การติดตามอัตโนมัติ, และการอัปเดตที่ละเอียดมากขึ้น
|การสอดคล้องของเป้าหมาย
|❌ไม่มีการจัดการงานหรือฟีเจอร์สำหรับการเชื่อมโยง OKRs กับแผนปฏิบัติการ
|✅🏆มีระบบเป้าหมายและงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้แน่ใจว่า OKR ของบริษัทและบุคคลสอดคล้องกันอย่างมีกลยุทธ์
|ความร่วมมือ
|❌การแชร์ที่จำกัดและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ทำได้ยาก
|✅🏆การแก้ไขสดแบบไร้รอยต่อและเครื่องมือแชทเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีระบบแสดงความคิดเห็นและแท็กได้ทันทีในทุกเทมเพลตและเอกสาร
|ค่าใช้จ่าย
|ชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครั้งเดียวหรือแผนการสมัครสมาชิก
|✅🏆🏆มีแผนฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายให้เลือกตามความต้องการของคุณ
|การผสานระบบและระบบอัตโนมัติ
|➖พื้นฐานแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบของ Microsoft ไม่มีระบบอัตโนมัติ
|✅🏆🏆การเชื่อมต่อมากกว่า 1000+ และการรวมเครื่องมือในตัวมากกว่า 30+ ให้บริการระบบอัตโนมัติขั้นสูง รวมถึงการสร้างสรุป รายงาน การอัปเดตสถานะงาน และอื่น ๆ
ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจทั่วโลกแล้ว
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความเชื่อมโยงต่างๆ ในแอปเดียว (ClickUp) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความเชื่อมโยงต่างๆ ในแอปเดียว (ClickUp) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ด้วยแดชบอร์ด และทำงานร่วมกับลูกค้าโดยเชิญพวกเขาเป็นแขก
โดยรวมแล้ว มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและจัดโครงการให้สอดคล้องกับทุก OKR ที่กำหนดไว้
นี่คือเทมเพลต ClickUp บางส่วนที่เหนือกว่าไฟล์ Excel:
1. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัท ClickUp
ต้องการภาพรวมหนึ่งหน้าของ OKR ทั้งหมดของคุณหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าเทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp นี่คือหนึ่งในเทมเพลต OKR ฟรีที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งมีสถานะที่กำหนดเอง 30 สถานะสำหรับการติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีช่องที่กำหนดเอง 14 ช่องที่เชื่อมโยงทุกจุดข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายนี้มีแปดมุมมองและโฟลเดอร์ย่อย OKR หลายรายการ แต่ละ Space จัดระเบียบ OKR ระดับทีม เป้าหมายระดับภูมิภาค และงานของแผนก มุมมองเหล่านี้ยังช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเฉพาะเจาะจงและมีโครงสร้าง
ในฐานะกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งาน สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่OKRs สำหรับการขายไปจนถึงโครงการข้ามสายงาน
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ปรับให้เหมาะสมและจัดโครงสร้างการติดตาม OKR โดยใช้เป้าหมายเป็นงานและผลลัพธ์หลักเป็นงานย่อย
- แยกแยะแผนก, ระดับความแข็ง, และหมวดหมู่ OKR ด้วยป้ายกำกับที่มีรหัสสีชัดเจน
- ทำให้การทบทวน OKR ง่ายขึ้นโดยใช้มุมมองที่อิงตามลำดับความสำคัญ สถานะ และแผนก
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งทีมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการจัดการ OKR ที่หลากหลายพร้อมการจัดหมวดหมู่ที่ละเอียด
2. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpนำเสนอแบบฟอร์มเฉพาะพร้อมคำถามที่ช่วยให้สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และวัดผลได้ คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและสร้างเป้าหมาย SMART ได้อย่างมีสติ รายละเอียดและคำตอบจะถูกแสดงผลในตาราง OKR ที่ชัดเจนทันที
นอกจากรูปแบบการสร้างเป้าหมายแล้ว แม่แบบยังให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และความพยายามในการบรรลุเป้าหมาย
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างเป้าหมาย SMART ได้อย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างในตัวและคำแนะนำที่ชัดเจน
- บันทึก, วิเคราะห์, และเข้าใจความพยายามที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุแต่ละ OKR ผ่านข้อมูลเช่น ระยะเวลา, วันที่ครบกำหนด, และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- อัตโนมัติภารกิจตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานการจัดการ OKR ของคุณ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการรูปแบบที่มีโครงสร้างเพื่อสร้างและจัดการเป้าหมาย SMART ของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม OKR ด้วยระบบอัตโนมัติ
➡️อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ (+ตัวอย่าง)
3. แม่แบบ OKR ของ ClickUp
เทมเพลต OKR ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจทั้งระยะยาวและระยะสั้น กรอบการทำงานนี้บันทึกรายละเอียดของวัตถุประสงค์ ทีมหลัก โครงการริเริ่ม และกรอบเวลาโดยละเอียดสำหรับแต่ละ OKR นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจับคู่ประเภท OKR และเชื่อมโยงผลลัพธ์หลักเป็นงานย่อย ทำให้แต่ละไทล์ OKR และการพึ่งพาเป็นระเบียบและมีโครงสร้าง
เทมเพลตนี้มีมุมมองแบบกำหนดเองที่แสดงความคืบหน้าของ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอัปเดตตามวิธีที่คุณปิดงานที่เชื่อมต่อ ClickUp ยังมีปุ่มสร้างงานทันทีเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายให้ได้มากที่สุดกับรายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- กำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดพร้อมกรอบเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจน
- ติดตามการอัปเดต OKR ได้ทันทีด้วยฟิลด์แถบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- เข้าถึงมุมมองที่กำหนดเองเฉพาะทีม ไตรมาส และโครงการเพื่อวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการติดตามเวลาในความพยายาม OKR ของพวกเขา นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทีมข้ามสายงานหลายทีมที่ต้องการการอัปเดตความคืบหน้าแบบไดนามิก
4. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
ต้องการกรอบการทำงาน OKR ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพหรือไม่?แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวมการดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะงานที่ปรับแต่งได้ (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว) และฟิลด์สำหรับติดตามรายละเอียด OKR เช่น แผนกและความคืบหน้า มุมมองต่างๆ ประกอบด้วย OKR ทั่วโลก, คู่มือเริ่มต้น, กระดานความคืบหน้า และไทม์ไลน์เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายและระบุอุปสรรค
มุมมอง OKR ระดับโลกแสดงงานที่จัดกลุ่มตามทีมที่รับผิดชอบ ซึ่งเหมาะสำหรับการทบทวนของแผนก บอร์ดความคืบหน้า OKR แสดงภาพรวมการเสร็จสิ้นงานประจำตามสถานะของงาน
และมุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้มั่นใจว่างานที่ขึ้นกับงานอื่นจะสอดคล้องกับแผนงานของโครงการและกลยุทธ์ OKR
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ใช้การตั้งค่าที่เรียบง่ายสำหรับการติดตาม OKR โดยมีเพียงฟิลด์ที่จำเป็น เช่น แผนก สถานะ OKR และความคืบหน้า
- เน้น ความรับผิดชอบของทีมและบุคคลเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ
- สร้างรายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย AI และระบบอัตโนมัติผ่านClickUp Brainที่ผสานรวมอยู่ในเทมเพลตนี้
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างรูปแบบที่เรียบง่ายกับกระบวนการ OKR ที่ผสานการทำงานกับ AI
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้เส้นทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทมเพลตนี้มอบสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจน
มันจัดกลุ่มงานตามวัตถุประสงค์, กำหนดวันครบกำหนด, และให้คุณเน้นปัญหาที่ขัดขวางได้. มันยังมอบมุมมอง "สุขภาพเป้าหมาย" ที่ช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาพของแต่ละเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว. มุมมองนี้สนับสนุนการวางแผนเชิงรุกโดยการแจ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้ผู้นำสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามต้องการ.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าของ OKR อย่างใกล้ชิดด้วยข้อมูลสุขภาพเป้าหมายที่อยู่ในเทมเพลต
- เชื่อมโยงเป้าหมายของโครงการกับสถานะ OKR เพื่อแสดงเส้นทาง OKR และการพัฒนาได้อย่างง่ายดาย
- แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับฟิลด์ข้อมูลอุปสรรคเฉพาะขององค์กร
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่และธุรกิจเป็นอย่างดี มันให้ภาพรวมที่ละเอียดเกี่ยวกับสถานะของเป้าหมาย และช่วยให้สามารถแทรกแซงได้ทันเวลาเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการบรรลุ OKR
6. แม่แบบ OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
ต้องการผสานเป้าหมายของบริษัทของคุณเข้ากับกลยุทธ์OKR การตลาดของคุณหรือไม่?ClickUp's Strategic Marketing OKR Templateคือโซลูชันครบวงจรของคุณ. กรอบการทำงานนี้สามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์หลัก, ระดับความ 우선, หมวดหมู่ OKR, และช่องสถานะที่ชัดเจนได้ทันทีสำหรับแคมเปญการตลาดทั้งหมดของคุณ.
คุณยังสามารถติดตามช่องทางการสื่อสาร จัดสรรและติดตามงบประมาณเฉพาะงาน และจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้อีกด้วย กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เช่น การวางแผนงานอัตโนมัติและการติดตามงบประมาณ รองรับความต้องการของแคมเปญที่เปลี่ยนแปลงได้ พร้อมการผสานการทำงานและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับโครงการการตลาดทุกประเภท
เทมเพลต OKR ง่าย ๆ นี้เหมาะสำหรับหลายอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจ รวมถึงเอเจนซีโฆษณา บริษัทผลิต และธุรกิจ B2B และ B2C ที่มีลูกค้าและลูกค้าที่ใช้งานอยู่
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เชื่อมต่อช่องทางการตลาดกับ OKR เพื่อกำหนดแผนที่อิทธิพลของพวกเขากับกลยุทธ์การสื่อสาร
- บริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละ OKR เพื่อการควบคุมทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น
- สร้างแรงผลักดันทางการตลาดและรักษาขอบเขตเวลาของ OKR ให้ชัดเจนด้วยไทม์ไลน์และมุมมองความคืบหน้าของเทมเพลต
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด โดยช่วยให้ OKR ของแคมเปญทั้งหมดสอดคล้องกับประสิทธิภาพของช่องทางและการจัดการงบประมาณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนด บรรลุ และติดตาม OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายหลักได้อย่างชัดเจน พร้อมอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเชื่อมโยงงานในโครงการที่ส่งผลต่อแต่ละเป้าหมายได้ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ คุณสามารถจับคู่กับเทมเพลต OKR(ที่มาพร้อมกับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของแพลตฟอร์ม) ได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การจัดการ OKR ที่ครอบคลุมและปรับเปลี่ยนได้
นี่คือวิธีที่จะช่วยคุณ:
- ปรับปรุงการติดตามผลลัพธ์สำคัญให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้ตามเป้าหมาย 📊
- ส่งเสริมความรับผิดชอบโดยการมอบหมายหน้าที่เฉพาะให้กับสมาชิกในทีม แสดงความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแบบไดนามิกที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ 📈
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณเพื่อการบริหารโครงการที่สอดคล้องกัน 🔗
- ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับกรอบ OKR เฉพาะขององค์กรคุณ ✅
พิชิตเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของคุณ OKR ด้วย ClickUp
จินตนาการถึงเป้าหมายของคุณและเชื่อมโยงกับความพยายามของคุณ—นี่คือกุญแจสู่ความก้าวหน้าที่มีความหมาย ละทิ้งความไม่มีประสิทธิภาพของ Excel และมุ่งเน้นเวลาของคุณไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การไล่ตามเป้าหมายใหญ่ กล้าหาญ และท้าทาย (BHAGs) ด้วยเทมเพลต OKR ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง
แต่ละเทมเพลตของวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักทั้งหกของ ClickUp ที่แบ่งปันข้างต้นมาพร้อมกับระบบติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนในตัว, การทำงานร่วมกัน, และการทำงานอัตโนมัติ—คุณสมบัติที่ Excel ไม่สามารถทำได้อย่างน่าเสียดาย
ClickUp ยังมีระบบจัดการเป้าหมายเฉพาะทาง, การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง, และการนำเสนอข้อมูลที่สวยงามอย่างน่าทึ่ง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหนือชั้น. มันเกือบจะทรงพลังเกินไป แต่มันคือสิ่งที่ธุรกิจของคุณสมควรได้รับ!
แล้วทำไมต้องรอ?
ลงทะเบียนบน ClickUpและยกระดับกระบวนการจัดการ OKR ของคุณวันนี้!