บล็อก ClickUp
Culture

50 เรื่องตลก HR ที่ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานสดใสขึ้น

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
3 มกราคม 2568

สถานที่ทำงานสามารถเป็นแหล่งของความเครียดได้ เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน กำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา และความสัมพันธ์ในทีมที่ซับซ้อนในที่ทำงานอาจเริ่มรู้สึกหนักหน่วงเมื่อเวลาผ่านไป แต่ความตลกขบขันสามารถเป็นยาแก้พิษที่สมบูรณ์แบบได้!

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือเพียงแค่พนักงานที่กำลังมองหาเสียงหัวเราะ เรื่องตลกเกี่ยวกับ HR เหล่านี้ (ระวังมุกเล่นคำที่อาจจะทำให้ HR ตาเหลือกด้วยนะ!) สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพิ่มขวัญกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์ และแม้กระทั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

ลองดูมุกตลก HR เหล่านี้และแชร์ให้เพื่อนร่วมงานของคุณ 📢

พร้อมจะหัวเราะคิกคักหรือยัง?

50 เรื่องตลก HR เพื่อเพิ่มอารมณ์ขันในที่ทำงานของคุณ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังเพิ่มมุกตลกเพื่อละลายพฤติกรรมในกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงหรือเพียงแค่ต้องการสร้างบรรยากาศสดใสในการประชุมประจำวัน มุกตลกด้านทรัพยากรบุคคล 50 ข้อเหล่านี้จะช่วยสร้างสีสันและทำให้ทุกอย่างราบรื่นอย่างแน่นอน

มุกตลกเพื่อทำลายกำแพง

  1. ทำไมทีม HR ถึงนำบันไดมาทำงาน? พวกเขาต้องการไปถึงระดับใหม่ในการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  2. กล่องข้อความของฉันเต็มไปหมดแล้ว ฉันไม่แน่ใจเลยว่าฉันทำงานที่นี่หรือแค่กำลังคัดกรองสแปมอยู่กันแน่
  3. ฝ่ายบุคคล: "เราต้องการคนที่รับผิดชอบงานนี้" ผู้สมัคร: "การค้นหางานของคุณสิ้นสุดที่นี่! ในงานก่อนหน้านี้ของฉัน ทุกครั้งที่มีอะไรผิดพลาด ทุกคนบอกว่าฉันเป็นคนรับผิดชอบ!"
  4. ทำไมพนักงานใหม่ถึงนำแผนที่มาสัมภาษณ์งานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล?เพราะพวกเขาต้องการหาทางผ่านคำถามยากๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
  5. ทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลถึงไปเรียนศิลปะ? เพราะพวกเขาเก่งในการวาดเส้นแบ่งเขต
  6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอให้ฉันให้ข้อมูลอ้างอิงสามคน ฉันบอกพวกเขาว่าฉันจะแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับนักบำบัดของฉัน แมวของฉัน และบัญชี Netflix ของฉัน
  7. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลพูดอะไรกับปฏิทิน?"วันของเธอนับถอยหลังแล้ว!"
  8. ฉันถามผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่าฉันสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ไหม เขาตอบว่า "ได้สิ! ไปเป็นลูกค้า"
  9. พนักงานใหม่ที่ที่ทำงานเก่าของฉันถามว่า 'มีคนที่แก้ปัญหาเก่งๆ ที่นี่บ้างไหม?' ดังนั้นเราจึงยื่นแว่นขยายให้พวกเขาและอวยพรให้โชคดี!

อ่านเพิ่มเติม: 11 ซอฟต์แวร์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจและอื่นๆ ในปี 2024

มุกตลกที่เจ้านายชอบ

  1. ความแตกต่างระหว่างเจ้านายกับผู้นำคืออะไร? เจ้านายพูดว่า "ไป!" ในขณะที่ผู้นำพูดว่า "ไปกันเถอะ!"
  2. เขาว่ากันว่าแต่งตัวให้เหมาะกับงานที่คุณต้องการ ไม่ใช่แต่งตัวตามงานที่คุณมีอยู่ น่าเสียดายที่เจ้านายของฉันไม่คิดว่าชุดอวกาศเป็น "ชุดทำงานที่เหมาะสม"
  3. บอส: "นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่คุณมาทำงานสายในสัปดาห์นี้ คุณรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไร?" พนักงาน: "วันนี้วันพุธเหรอ?"
  4. เจ้านายเพิ่งส่งข้อความมาหาฉันว่า: "ส่งมุกตลกของคุณมาสักอันสิ!" ฉันตอบกลับไปว่า: "ฉันกำลังยุ่งอยู่ จะส่งให้ทีหลังนะ" "ขำมากเลย ส่งอีกอันสิ!" เขาตอบกลับมา
  5. เจ้านายบอกฉันว่าเพื่อนร่วมงานกลัวฉัน ฉันเลยจ้องเขาจนกว่าเขาจะขอโทษ
  6. "และจำไว้" เจ้านายตวาดเสียงดัง ไม่มี "ใช่" พนักงานคนหนึ่งพึมพำ "และไม่มีวี่แววของ U ในนั้นด้วย"*
  7. ฉันถามเจ้านายว่าฉันมาทำงานสายได้ไหมวันนี้ แล้วเขาบอกว่า "ฝันไปเถอะ" เขาไม่เจ๋งที่สุดเหรอ?
  8. ระหว่างการประเมินผลงานแบบพบตัวต่อหน้า ผู้จัดการของฉันกล่าวว่า 'ในฐานะที่เป็นหมอที่ดีมาก ฉันกำลังสั่งให้คุณหยุดงานบ่ายวันศุกร์น้อยลง' ฉันตอบว่า 'ฉันต้องการความเห็นที่สอง!'

เรื่องตลกในที่ทำงาน

  1. ทำไมเพื่อนร่วมงานของฉันถึงเอาแม่เหล็กมาที่ออฟฟิศ? เพื่อดึงดูดความสนใจไงล่ะ!
  2. ทำไมเพื่อนร่วมงานถึงเอาดินสอมาประชุม? เพราะพวกเขาต้องการวาดข้อสรุปที่จริงจัง!
  3. การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ; มันช่วยให้เราสามารถโยนความผิดไปให้คนอื่นได้
  4. เพื่อนร่วมงานของเรา อาร์นี กำลังจะลาออก พวกเราทุกคนจะคิดถึงงานที่เขาทำแทนเราจริงๆ
  5. ไม่ว่าจะที่ทำงานใด คุณก็มักจะพบเจ้านายใหญ่ผู้สง่างามที่โต๊ะทำงาน นั่งทำงานอย่างขยันขันแข็งแม้จะง่วงเหงาหาวนอน กำลังจิบกาแฟและเอาตัวรอดในถิ่นที่อยู่ของเอกสารงานกองโต

อารมณ์ขันแบบแยบคาย

  1. ทำไมพนักงานถึงเก็บนาฬิกาไว้ใต้โต๊ะ? เขาต้องการทำงานล่วงเวลา.
  2. ต้นไม้ในออฟฟิศของเราเป็นสิ่งเดียวที่เติบโตที่นี่ และมันทำจากพลาสติก
  3. ทำไมการนำเสนอ PowerPoint ถึงข้ามถนน? เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป!
  4. ทำไมคอมพิวเตอร์ถึงเลิกกับเครื่องพิมพ์? มันเจอคนที่เข้ากันได้ดีกว่า
  5. ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงหายตัวไป? ปรากฏว่าพวกเขาแค่ซ้อมสำหรับวันฮาโลวีน!

เสียงหัวเราะสั้นๆ

  1. คอมพิวเตอร์ของเราที่ทำงานเสียวันนี้ เราเลยต้องทำทุกอย่างด้วยมือทั้งหมด ฉันใช้เวลา 20 นาทีในการสับไพ่สำหรับเล่นโซลิแทร์
  2. เกิดอะไรขึ้นเมื่ออดีต ปัจจุบัน และอนาคตเดินเข้าไปในบาร์? บรรยากาศเริ่มตึงเครียดเล็กน้อย
  3. ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงไปหาหมอ? พวกเขารู้สึกว่า 'ขาดคน' นิดหน่อย!
  4. ต้องใช้ผู้สรรหาบุคลากรกี่คนถึงจะเปลี่ยนหลอดไฟได้? ไม่มี; พวกเขาจะหาพนักงานใหม่มาทำแทน
  5. ทำไมผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงเอาที่จอดจักรยานมาที่ออฟฟิศ? เพื่อช่วยให้พนักงาน 'เตรียมตัว' สำหรับวันใหม่!
  6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของฉันบอกว่าฉันควรพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดังนั้นฉันจึงส่งมีมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พวกเขา
  7. เจ้านายบอกให้ฉันมีวันที่ดี ฉันเลยกลับบ้าน
  8. ทำไมพนักงานไม่เล่นซ่อนหา? เพราะโชคดีที่จะซ่อนจากอีเมลได้
  9. วันทำงานของฉันเริ่มต้นด้วยกาแฟและจบลงด้วยการหลีกเลี่ยงอีเมล
  10. ฉันทำงานได้ไม่ดีภายใต้ความกดดัน... หรือไม่มีมันเลย
  11. ทำไมเราไม่เล่าความลับกันที่ออฟฟิศ? มีแต่ไฟล์สเปรดชีตเต็มไปหมด

การประชุมเรื่องตลก

  1. ทำไมการประชุมถึงไปที่ยิม? เพื่อจัดการรายละเอียดให้ชัดเจน!
  2. คุณเรียกการประชุมที่ควรจะส่งอีเมลแทนว่าอะไร? การเสียเวลา!
  3. ในการประชุมวันนี้ ขอให้ทุกคนทำเหมือนว่าเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พร้อมแล้ว เริ่ม!
  4. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการประชุมกับสถานการณ์จับตัวประกัน? คุณสามารถเจรจาได้ในสถานการณ์จับตัวประกัน
  5. การพูดคุยเรื่องสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวในการประชุมตอนห้าโมงเย็น โอ้ ช่างย้อนแย้งอะไรเช่นนี้!
  6. สมองของฉันระหว่างการประชุม: 10% คิดเกี่ยวกับวาระการประชุม, 90% พยายามทำตัวเหมือนกำลังตั้งใจฟัง
  7. ในการประชุมกลยุทธ์ มีคนถามว่า 'คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตลาดงานในปัจจุบัน?' ผมตอบว่า 'มันก็เหมือนการประชุมอื่นๆ ทุกอย่าง—มีการพูดคุยมากมาย แต่ผมยังคงรอการลงมือทำ!'
  8. ส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุดของการประชุมมักจะเป็นช่วงที่มันจบลงแล้ว!
  9. การประชุม: สถานที่ที่บันทึกการประชุมและสูญเสียเวลาไป

อ่านเพิ่มเติม: 35 ตัวอย่างการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงาน

มุกตลกมีมไวรัล

  1. เมื่อนายจ้างต้องการให้คุณมีประสบการณ์สิบปีก่อนอายุ 22 ปี...
มุกตลกไวรัลมีม: มุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางPeopleMatters
  1. ทำไมผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงลาพักร้อน?
มุกตลก HR: มุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางStealthagents
  1. ต้องหยุดความคิดที่รบกวนเหล่านั้นให้ได้...*😬
มีมไวรัลเกี่ยวกับการทำงาน: มุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางBrosix
  1. เมื่อคุณต้องการวันหยุดจากวันหยุดของคุณ!
มีมไวรัลเกี่ยวกับการทำงาน: มุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางBrosix
  1. ในยามเจ็บป่วยและยามสุขภาพดี!
มีมเจ้านาย-ลูกจ้าง: มุกตลกฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางboredpanda
  1. ฉันเรียนวิชาโทด้านการออกแบบกราฟิก. ตัดสินใจดีที่สุดเลย!
มีมเจ้านาย-ลูกจ้าง: มุกตลกฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผ่านทางboredpanda

มุกตลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

  1. ทำไมโปรแกรมเมอร์ถึงลาออกจากงาน? เธอไม่ได้เพิ่มเงินเดือน (อาร์เรย์)!
  2. โปรแกรมเมอร์ต้องใช้กี่คนในการเปลี่ยนหลอดไฟ? ไม่ต้องเลยครับ มันเป็นปัญหาฮาร์ดแวร์!
  3. ทำไมโปรแกรมเมอร์ถึงไม่สนุกกับการไปตั้งแคมป์? มีแมลงรบกวนมากเกินไป
  4. มีใครเห็นทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์บ้างไหม? ทั้งหมดที่ฉันรู้คือพวกเขาใช้แรนซัมแวร์
  5. ผู้เชี่ยวชาญ Excel เดินเข้าไปในบาร์...แล้วไปนั่งรวมโต๊ะกับอีกสองโต๊ะ

มุกตลกเฉพาะบทบาท

  1. พนักงานฝ่ายเงินเดือนก็เหมือนนักมายากล—อยู่ดีๆ เงินเดือนก็โผล่มา แล้วแป๊บเดียวก็หมดเกลี้ยง!
  2. คู่ค้าทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลชอบพูดว่า "เราอยู่ในนี้ด้วยกัน" แต่คุณยังติดอยู่ในห้องประชุมอยู่!
  3. กีฬาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชื่นชอบคืออะไร?ดอดจ์บอล เพราะพวกเขาต้องคอยหลบคำถามยากๆ อยู่เสมอ!
  4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งอีเมลเกี่ยวกับการจัดการความเครียด แต่ตอนนี้ฉันเครียดเกี่ยวกับการอ่านมันก่อนกำหนดเส้นตาย
  5. นักการตลาดได้งานเสริมเป็นชาวประมงได้อย่างไร? เขามีเบ็ดตกปลาที่ดีเยี่ยม
  6. คุณเรียกพนักงานที่ทำงานด้านจัดสวนว่าอะไร? ผู้จัดการสาขา!
  7. ผู้จัดการบริษัทคนหนึ่งกำลังบินข้ามทะเลทรายในบอลลูนลมร้อน เมื่อเขาตระหนักว่าเขาหลงทาง เขาจึงตะโกนลงไปหาชายคนหนึ่งที่กำลังขี่อูฐอยู่ด้านล่างและถามว่าเขาอยู่ที่ไหน ชายคนนั้นตอบว่า "คุณอยู่ 42 องศา 12 นาที 21.2 วินาทีเหนือ, 122 องศา 10 นาทีตะวันตก, 212 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล, กำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ" " "ขอบคุณครับ" นักบินบอลลูนตอบ "ว่าแต่ คุณเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือเปล่า?" "ใช่ครับ" ชายคนนั้นตอบ "คุณรู้ได้ยังไง?" นักบินบอลลูนพูดว่า "ทุกอย่างที่คุณบอกผมนั้นถูกต้องแม่นยำมาก คุณให้ข้อมูลผมมากกว่าที่ผมต้องการเสียอีก แต่ผมก็ยังไม่มีไอเดียเลยว่าผมควรทำอะไรต่อไป" " "ฉันขอโทษ" นักวิเคราะห์ที่ขี่อูฐกล่าว "ว่าแต่ คุณเป็นผู้จัดการบริษัทหรือเปล่า?" "ใช่" นักบินบอลลูนตอบ "คุณรู้ได้ยังไง?" "ก็" นักวิเคราะห์ตอบ "คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ที่ไหน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหน"* คุณทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยการพูดจาไร้สาระ และตอนนี้คุณคาดหวังให้ฉันช่วยคุณออกจากมัน

ช่วงเวลาฮาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับวิดีโอ TikTok ของ ClickUp

1. ปัญหาการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด

พนักงาน HR ของ @ClickUp กลายเป็นไวรัลและชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป... ตลกองค์กร ตลกในที่ทำงาน

พนักงาน HR ของ @ClickUp กลายเป็นไวรัลและชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป... ตลกองค์กร ตลกในที่ทำงาน

เบื่อกับการประชุมต่อเนื่องที่ไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหม? วิดีโอนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เคยรู้สึกว่าปฏิทินของตัวเองกำลังควบคุม (หรือทำลาย?) ชีวิตของคุณ!

2. การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจมากเกินไป

การประชุม HR ที่ฉันจะไม่มีวันลืม ตอนที่ 1: @ClickUp ตอนที่ 2: @ClickUp#มุกตลกในองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ

การประชุม HR ที่ฉันไม่มีวันลืม ตอนที่ 1: @ClickUp ตอนที่ 2: @ClickUp#ตลกองค์กร #ตลกออฟฟิศ

เคยรู้สึกไหมว่าออฟฟิศของคุณพูดภาษาที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง? มาดำดิ่งสู่โลกแห่ง 'การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ' และ 'การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด' กันเถอะ

3. ความตื่นตระหนกในเส้นตายนาทีสุดท้าย

คุณสามารถรายงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบได้ไหม?#มุกตลกในองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp

คุณสามารถรายงานฝ่ายบุคคลกับฝ่ายบุคคลได้ไหม?#มุกตลกในองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp

คลิปนี้จับภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นตายถูกเลื่อนขึ้นอย่างกะทันหัน เป็นสถานการณ์ที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี และวิดีโอนี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจที่เข้าใจได้ ว่าเราทุกคนต่างก็กำลังเผชิญกับความวุ่นวายนี้ไปด้วยกัน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเป็นเพียงสมาชิกในทีมที่ต้องการเสียงหัวเราะ วิดีโอ TikTok ที่เป็นมิตรกับฝ่าย HR เหล่านี้คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการผ่อนคลายบรรยากาศและนำรอยยิ้มมาสู่วันของคุณ!

📮 ClickUp Insight: ทุกครั้งที่คุณถูกขัดจังหวะขณะทำงาน คุณต้องใช้เวลาเกือบ 23 นาทีเพื่อกลับเข้าสู่จังหวะเดิม การแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อนในแชทงานของคุณ? พวกมันกำลังทำลายประสิทธิภาพการทำงานและจำกัดศักยภาพของคุณ ผลสำรวจการจัดการความรู้ของเราพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานต้องขัดจังหวะเพื่อนร่วมงานเพื่อขอข้อมูลที่พวกเขาควรจะมีอยู่แล้ว 😱ClickUpเปลี่ยนวงจรที่น่าหงุดหงิดนี้ด้วยกระบวนการทำงานด้านความรู้ที่ราบรื่น ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp ทุกไฟล์จะสามารถค้นหาได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วหรือไม่? เพียงถาม ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารใด ๆ ตามที่คุณต้องการ ทั้งสองฟีเจอร์นี้ช่วยขจัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น สร้างช่วงเวลาแห่งสมาธิที่ต่อเนื่องที่คุณต้องการเพื่อทำงานได้อย่างดีที่สุด!

วิธีแชร์มุขตลกในที่ทำงาน

การแบ่งปันมุกตลกในออฟฟิศสามารถช่วยละลายพฤติกรรมและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่นได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแบ่งปันมุกตลกในที่ทำงานคือผ่านแชทของทีมหรือการส่งข้อความทันที ซึ่งจะทำให้บรรยากาศสนุกสนานและเป็นมิตรในขณะที่ทุกคนยังคงรับผิดชอบต่อการสนทนาของพวกเขากับเพื่อนร่วมงาน การแบ่งปันมุกตลกที่มีรสนิยมสามารถช่วยละลายพฤติกรรมและทำให้พนักงานทำความรู้จักกันได้ง่ายขึ้นในที่ทำงาน 👥

ClickUpเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณแบ่งปันบทสนทนาที่น่าขบขันกับทีมของคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ, มันมอบคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการสื่อสารทีม, การแบ่งปันมุขตลกในสำนักงาน, และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี.

มันรวมถึงคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น:

1. คลิกอัพ แชท

ClickUp Chatช่วยให้คุณแชร์มุกตลกกับทีมได้ทันที เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทและช่องทางตามโครงการ ทีม หรือสิ่งอื่น ๆ ได้

เพิ่มอีโมจิ, มีม, หรือแม้แต่คลิป ClickUpลงในแชทเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวา ซึ่งช่วยให้ทุกคนในที่ทำงานเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้น

เชื่อมโยงการสนทนาของคุณกับงานและเอกสารใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Chat
เชื่อมต่ออยู่เสมอด้วย ClickUp Chat
แชร์มุกตลกและสนทนาแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณบน ClickUp Chat

คุณยังสามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับการแชร์มุกตลกในแชทได้อีกด้วย สมาชิกในทีมของคุณสามารถแวะเข้ามาในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและไม่เป็นทางการนี้เป็นครั้งคราว เพื่อเพลิดเพลินกับมุกตลกสั้นๆ และเรื่องขำขันที่ทุกคนชื่นชอบระหว่างเวลาทำงาน พื้นที่แชทที่สนุกสนานนี้ยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมสร้างทีมได้อีกด้วย

เพียงแค่สร้างคอลเลกชันของกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นบทสนทนาและเริ่มต้นได้เลย! 💬

2. ClickUp Brain

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp คือClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือเขียนด้วย AIที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความน่าสนใจของข้อความของคุณ

สร้างมุกตลกเกี่ยวกับ HR ด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain ผสานการทำงานกับ Docs และฟีเจอร์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณรวบรวมมุกตลกในที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งนี้ทำให้ทุกคนในทีมสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ สร้างมุกตลกและคำเล่นคำที่สนุกสนาน สร้างแม่แบบสำหรับกิจกรรมที่เน้นอารมณ์ขัน และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:

  • นักเขียน AI สำหรับการทำงาน: สร้างข้อความที่ฉลาดและตลกขบขัน เพียงพิมพ์คำสั่งที่ต้องการ ซึ่งสามารถสร้างคำตอบที่ตลกเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
  • ผู้จัดการความรู้ AI: ค้นหาและดึงมุกตลกที่เก็บไว้ใน ClickUp ถามให้ค้นหาประเภทของมุกตลกเฉพาะหรือมุกตลกจากบทบาทที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย
  • การอัปเดตอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรืออัปเดตอัตโนมัติเพื่อแชร์ 'เรื่องตลกประจำวัน' กับทีมของคุณ วิธีนี้เป็นวิธีที่สนุกในการเริ่มต้นการประชุมหรือทำให้วันทำงานสดใสขึ้น

3. คลิกอัพ ด็อกส์

ผ่านClickUp Docs ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบ่งปันเอกสารที่ไม่เพียงแต่ข้อมูลการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องตลก เรื่องขำขัน และอื่นๆ อีกมากมาย

ใช้ ClickUp Docs สำหรับเรื่องตลกเกี่ยวกับ HR
แชร์มุกตลกเกี่ยวกับ HR และมุกตลกในออฟฟิศกับเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยฟีเจอร์แชร์เอกสารของ ClickUp

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:

  • สร้างเอกสารเฉพาะ: จัดเตรียมเอกสารที่เน้นเฉพาะเรื่องมุกตลก คุณสามารถจัดรูปแบบด้วยหัวข้อและส่วนต่างๆ และเพิ่มรูปภาพหรือ GIF เพื่อทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ร่วมสร้างเอกสารมุกตลกแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเห็นมุกใหม่ ๆ ได้ทันทีที่มีการเพิ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น หรือโต้ตอบด้วยอีโมจิได้
  • การแท็กและความคิดเห็น: แท็กเพื่อนร่วมงานของคุณในเอกสารเพื่อแชร์มุกตลกกับพวกเขาโดยตรง คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อมุกตลกเพื่อสานต่อการสนทนาได้อีกด้วย
  • ฝังสื่อ: เพิ่มวิดีโอ, รูปภาพ, มีม, หรือคลิปเสียงให้กับมุกตลกของคุณ สิ่งนี้สามารถทำให้มุกตลกมีความเคลื่อนไหวและน่าสนใจมากขึ้น
  • การควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแชร์: ควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารเรื่องตลกนี้ได้ คุณสามารถเก็บไว้ภายในทีมของคุณหรือแชร์กับทั้งบริษัท
  • ค้นหาและจัดระเบียบ: ค้นหาเรื่องตลกเฉพาะหรือจัดระเบียบตามหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการหาเรื่องตลกที่คุณจำได้หรือเรียกดูประเภทต่างๆ

4. งานใน ClickUp

ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายกิจกรรมสนุก ๆ เช่น 'แชร์มีมโปรดของคุณในสัปดาห์นี้' เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมอย่างสม่ำเสมอและนำความสนุกสนานเข้ามาในที่ทำงาน

งานใน ClickUp
สร้างงานสนุก ๆ ให้กับทีมของคุณด้วย ClickUp Tasks

ผ่านเครื่องมือการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานทางไกลของคุณมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Tasks:

  • สร้างงานตลก: ตั้งค่างานขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการแชร์มุกตลก คุณสามารถอัปเดตงานนี้ด้วยมุกใหม่ ๆ ได้เป็นประจำ ทุกคนสามารถเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการเสียงหัวเราะ
  • งานย่อยสำหรับหมวดหมู่: ใช้งานย่อยเพื่อจัดหมวดหมู่เรื่องตลก ตัวอย่างเช่น งานย่อยประเภทเล่นคำ เล่นมุกสั้น และมุกสถานการณ์ จะช่วยให้ทุกคนค้นหาประเภทของเรื่องตลกที่ตนชื่นชอบได้ง่ายขึ้น
  • ผู้รับมอบหมายและกำหนดส่ง: มอบหมายสมาชิกในทีมให้แชร์มุกตลกในแต่ละวัน วิธีนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน และกลายเป็นกิจกรรมทีมที่สนุกสนาน คุณสามารถกำหนดวันส่งเพื่อเตือนเมื่อถึงตาของแต่ละคน
  • ความคิดเห็นและการตอบสนอง: ให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุกตลกและตอบสนองด้วยอีโมจิ สิ่งนี้จะช่วยให้การโต้ตอบมีชีวิตชีวาและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันความคิดเกี่ยวกับมุกตลก
  • ไฟล์แนบ: เพิ่มรูปภาพ, GIF, หรือวิดีโอให้กับมุกตลกของคุณ. ฮาภาพสามารถมีประสิทธิภาพมากและน่าเพลิดเพลิน
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับมุกตลกของคุณ เช่น แหล่งที่มาหรือประเภทของอารมณ์ขัน สิ่งนี้สามารถช่วยคุณจัดระเบียบและค้นหาเรื่องตลกในภายหลัง
  • ระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อเตือนทีมเกี่ยวกับ 'แชร์มีมโปรดประจำสัปดาห์' หรือแจ้งเตือนทุกคนเมื่อมีมุกตลกใหม่ถูกเพิ่มเข้าไป ซึ่งจะทำให้มุกตลกได้รับการอัปเดตและแชร์อย่างสม่ำเสมอ
  • การพึ่งพาของงาน: เชื่อมโยงมุกตลกที่เกี่ยวข้องกันหรือสร้างลำดับที่ต่อยอดจากกันและกัน สิ่งนี้สามารถสร้างประสบการณ์การเล่าเรื่องที่สนุกสนานได้

เข้าใจว่ามุกตลก HR แบบใดเหมาะสมกับการทำงาน—เปิดกว้างและให้ความเคารพ

ในขณะที่อารมณ์ขันช่วยผ่อนคลายบรรยากาศในที่ทำงานที่ตึงเครียดได้ แต่ลักษณะของอารมณ์ขันที่คุณใช้ควรให้ความสำคัญกับความเคารพและความปลอดภัยทางจิตใจเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นมุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือมุกตลกอื่นๆ ในที่ทำงาน สิ่งที่คุณแบ่งปันในที่ทำงานไม่ควรทำร้ายความรู้สึกของใครหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถูกกีดกัน ไม่ได้รับความเคารพ หรือไม่ปลอดภัย

มีกฎบางข้อที่คุณต้องจำไว้ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นมิตรและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานของคุณ:

1. หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ขันที่เป็นการเลือกปฏิบัติ

เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกสนานแต่ยังคงรักษาสุขภาพที่ดี การหลีกเลี่ยงอารมณ์ขันที่อาจถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงการพูดตลกเกี่ยวกับหัวข้อเช่น เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดที่อาจทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกถูกเล็งเป้า ไม่ได้รับความเคารพ หรือรู้สึกไม่สบายใจ

แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่อารมณ์ขันที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ มีความสนุกสนาน และไม่เป็นอันตราย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ได้รับการเคารพ และได้รับความบันเทิง

2. ให้ความเคารพต่อความหลากหลายด้านอายุ

การเป็นคนตลกไม่ควรหมายถึงการดูถูกหรือเหมารวมใครเพราะอายุของพวกเขา ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่า ความตลกไม่ควรเป็นเครื่องมือในการดูถูก ปฏิเสธ หรือทำให้ใครรู้สึกไม่ดี

ในขณะที่กำลังเล่าเรื่องตลกเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศการทำงาน ควรยอมรับและเคารพอายุของสมาชิกในทีม การใส่ใจในสถานการณ์เช่นนี้มีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

3. สร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพ

สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้อารมณ์ขันที่ดีและสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน แทนที่จะทำลายมัน. เพื่อทำเช่นนี้ คุณอาจพิจารณาการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับอารมณ์ขันที่เหมาะสมในที่ทำงาน.

ส่งเสริมให้พนักงานพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมุกตลกของพวกเขาก่อนที่จะแบ่งปัน การเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ขันเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจขอบเขตและหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นไม่พอใจหรือทำให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน

ที่นี่ การจัดเวิร์กช็อปหรือการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในอารมณ์ขันที่ส่งเสริมแทนที่จะลดทอนคุณค่า สามารถเป็นประโยชน์ได้

4. สร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการรับมือกับปฏิกิริยาเชิงลบ

แม้จะมีเจตนาดีที่สุด บางครั้งมุกตลกก็อาจไม่ได้รับการตอบรับที่ดี หากมุกตลกในที่ทำงานได้ทำให้ใครบางคนรู้สึกเจ็บปวดหรือขุ่นเคืองโดยไม่ตั้งใจ คุณจำเป็นต้องรู้ขั้นตอนต่อไปที่ควรดำเนินการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ สิ่งสำคัญคือต้องมีการวางแผนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้

ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงาน/พนักงานกล้าพูดออกมาหากพวกเขาพบว่ามุกตลกนั้นไม่เหมาะสม และเมื่อมีใครแสดงความคิดเห็น ให้ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ อย่ามองข้ามความรู้สึกของสมาชิกในทีมด้วยคำพูดเช่น 'แค่เรื่องตลกเอง' หรือ 'ปล่อยไปเถอะ'

แทนที่จะปฏิเสธปฏิกิริยาของใครบางคน การฟังและพยายามเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงมีปฏิกิริยาเชิงลบจึงเป็นสิ่งสำคัญ การจัดการกับสถานการณ์ที่มีปัญหาเช่นนี้สามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมลงได้

ในฐานะตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หากมีเรื่องตลกที่ไม่เหมาะสมหรือมีผู้รู้สึกว่าไม่เหมาะสม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้บทบาทของคุณในฐานะมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล เริ่มต้นด้วยการยอมรับปัญหา จากนั้นพูดคุยกับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ในฐานะมาตรการเชิงรุก ควรสร้างแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

5. อารมณ์ขันในระดับองค์กรที่เหมาะสม

องค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดบรรยากาศของอารมณ์ขันในที่ทำงาน ซึ่งมากกว่าการมีเพียงนโยบายเท่านั้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจัดทำแนวทางเกี่ยวกับอารมณ์ขันที่เหมาะสม และรวมหัวข้อนี้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน องค์กรสามารถสร้างพื้นที่หรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการแบ่งปันอารมณ์ขัน เช่น อีเมลสายฮาทุกวันศุกร์ หรือช่องทางแชทเฉพาะสำหรับเรื่องนี้

ด้วยการทำเช่นนี้ คุณได้จัดเตรียมช่องทางที่มีโครงสร้างสำหรับอารมณ์ขันในขณะที่ยังคงควบคุมความเหมาะสมและปกป้องแบรนด์ของคุณ

นอกจากนี้ แผนกทรัพยากรบุคคลควรเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับกรณีที่อารมณ์ขันเกินขอบเขต โดยให้ถือเป็นโอกาสในการให้ความรู้และแก้ไข

กระจายความสุขในที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp!

การนำอารมณ์ขันเข้ามาในที่ทำงานช่วยปรับปรุงพลวัตของทีมอย่างมีนัยสำคัญ, กระตุ้นขวัญกำลังใจ, และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าสนใจมากขึ้น.

แต่ความตลกไม่ควรทำร้ายหรือไม่ให้เกียรติใคร ก่อนที่จะเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับ HR หรือเรื่องตลกในออฟฟิศ ให้ถามตัวเองว่าเนื้อหาของคุณให้เกียรติ ไม่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ และเหมาะสมกับการทำงานหรือไม่ หากเรื่องตลกที่คุณคิดว่าไม่มีพิษภัยไปกระทบความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ให้หาวิธีจัดการกับปฏิกิริยาเชิงลบด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความใส่ใจ และกระบวนการที่เหมาะสม 🫶

เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้การแชร์มุกตลกในออฟฟิศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์อย่าง ClickUp Chat และ ClickUp Docs มุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแม้แต่คำเล่นสำนวนเชิง HR ก็สามารถนำมาสร้างสีสันได้อย่างสนุกสนาน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถกระจายมุกตลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขัน และพัฒนาคลังความรู้ร่วมกันสำหรับมุกตลกที่เหมาะสมกับที่ทำงาน

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและสัมผัสการเปลี่ยนแปลง! 🎉