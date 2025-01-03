50 เรื่องตลก HR ที่ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานสดใสขึ้น

สถานที่ทำงานสามารถเป็นแหล่งของความเครียดได้ เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน กำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา และความสัมพันธ์ในทีมที่ซับซ้อนในที่ทำงานอาจเริ่มรู้สึกหนักหน่วงเมื่อเวลาผ่านไป แต่ความตลกขบขันสามารถเป็นยาแก้พิษที่สมบูรณ์แบบได้!
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือเพียงแค่พนักงานที่กำลังมองหาเสียงหัวเราะ เรื่องตลกเกี่ยวกับ HR เหล่านี้ (ระวังมุกเล่นคำที่อาจจะทำให้ HR ตาเหลือกด้วยนะ!) สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพิ่มขวัญกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์ และแม้กระทั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
ลองดูมุกตลก HR เหล่านี้และแชร์ให้เพื่อนร่วมงานของคุณ 📢
พร้อมจะหัวเราะคิกคักหรือยัง?
50 เรื่องตลก HR เพื่อเพิ่มอารมณ์ขันในที่ทำงานของคุณ
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพึงพอใจของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังเพิ่มมุกตลกเพื่อละลายพฤติกรรมในกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงหรือเพียงแค่ต้องการสร้างบรรยากาศสดใสในการประชุมประจำวัน มุกตลกด้านทรัพยากรบุคคล 50 ข้อเหล่านี้จะช่วยสร้างสีสันและทำให้ทุกอย่างราบรื่นอย่างแน่นอน
มุกตลกเพื่อทำลายกำแพง
- ทำไมทีม HR ถึงนำบันไดมาทำงาน? พวกเขาต้องการไปถึงระดับใหม่ในการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- กล่องข้อความของฉันเต็มไปหมดแล้ว ฉันไม่แน่ใจเลยว่าฉันทำงานที่นี่หรือแค่กำลังคัดกรองสแปมอยู่กันแน่
- ฝ่ายบุคคล: "เราต้องการคนที่รับผิดชอบงานนี้" ผู้สมัคร: "การค้นหางานของคุณสิ้นสุดที่นี่! ในงานก่อนหน้านี้ของฉัน ทุกครั้งที่มีอะไรผิดพลาด ทุกคนบอกว่าฉันเป็นคนรับผิดชอบ!"
- ทำไมพนักงานใหม่ถึงนำแผนที่มาสัมภาษณ์งานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล?เพราะพวกเขาต้องการหาทางผ่านคำถามยากๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
- ทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลถึงไปเรียนศิลปะ? เพราะพวกเขาเก่งในการวาดเส้นแบ่งเขต
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขอให้ฉันให้ข้อมูลอ้างอิงสามคน ฉันบอกพวกเขาว่าฉันจะแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับนักบำบัดของฉัน แมวของฉัน และบัญชี Netflix ของฉัน
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลพูดอะไรกับปฏิทิน?"วันของเธอนับถอยหลังแล้ว!"
- ฉันถามผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลว่าฉันสามารถเลื่อนตำแหน่งได้ไหม เขาตอบว่า "ได้สิ! ไปเป็นลูกค้า"
- พนักงานใหม่ที่ที่ทำงานเก่าของฉันถามว่า 'มีคนที่แก้ปัญหาเก่งๆ ที่นี่บ้างไหม?' ดังนั้นเราจึงยื่นแว่นขยายให้พวกเขาและอวยพรให้โชคดี!
มุกตลกที่เจ้านายชอบ
- ความแตกต่างระหว่างเจ้านายกับผู้นำคืออะไร? เจ้านายพูดว่า "ไป!" ในขณะที่ผู้นำพูดว่า "ไปกันเถอะ!"
- เขาว่ากันว่าแต่งตัวให้เหมาะกับงานที่คุณต้องการ ไม่ใช่แต่งตัวตามงานที่คุณมีอยู่ น่าเสียดายที่เจ้านายของฉันไม่คิดว่าชุดอวกาศเป็น "ชุดทำงานที่เหมาะสม"
- บอส: "นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่คุณมาทำงานสายในสัปดาห์นี้ คุณรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอะไร?" พนักงาน: "วันนี้วันพุธเหรอ?"
- เจ้านายเพิ่งส่งข้อความมาหาฉันว่า: "ส่งมุกตลกของคุณมาสักอันสิ!" ฉันตอบกลับไปว่า: "ฉันกำลังยุ่งอยู่ จะส่งให้ทีหลังนะ" "ขำมากเลย ส่งอีกอันสิ!" เขาตอบกลับมา
- เจ้านายบอกฉันว่าเพื่อนร่วมงานกลัวฉัน ฉันเลยจ้องเขาจนกว่าเขาจะขอโทษ
- "และจำไว้" เจ้านายตวาดเสียงดัง ไม่มี "ใช่" พนักงานคนหนึ่งพึมพำ "และไม่มีวี่แววของ U ในนั้นด้วย"*
- ฉันถามเจ้านายว่าฉันมาทำงานสายได้ไหมวันนี้ แล้วเขาบอกว่า "ฝันไปเถอะ" เขาไม่เจ๋งที่สุดเหรอ?
- ระหว่างการประเมินผลงานแบบพบตัวต่อหน้า ผู้จัดการของฉันกล่าวว่า 'ในฐานะที่เป็นหมอที่ดีมาก ฉันกำลังสั่งให้คุณหยุดงานบ่ายวันศุกร์น้อยลง' ฉันตอบว่า 'ฉันต้องการความเห็นที่สอง!'
เรื่องตลกในที่ทำงาน
- ทำไมเพื่อนร่วมงานของฉันถึงเอาแม่เหล็กมาที่ออฟฟิศ? เพื่อดึงดูดความสนใจไงล่ะ!
- ทำไมเพื่อนร่วมงานถึงเอาดินสอมาประชุม? เพราะพวกเขาต้องการวาดข้อสรุปที่จริงจัง!
- การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ; มันช่วยให้เราสามารถโยนความผิดไปให้คนอื่นได้
- เพื่อนร่วมงานของเรา อาร์นี กำลังจะลาออก พวกเราทุกคนจะคิดถึงงานที่เขาทำแทนเราจริงๆ
- ไม่ว่าจะที่ทำงานใด คุณก็มักจะพบเจ้านายใหญ่ผู้สง่างามที่โต๊ะทำงาน นั่งทำงานอย่างขยันขันแข็งแม้จะง่วงเหงาหาวนอน กำลังจิบกาแฟและเอาตัวรอดในถิ่นที่อยู่ของเอกสารงานกองโต
อารมณ์ขันแบบแยบคาย
- ทำไมพนักงานถึงเก็บนาฬิกาไว้ใต้โต๊ะ? เขาต้องการทำงานล่วงเวลา.
- ต้นไม้ในออฟฟิศของเราเป็นสิ่งเดียวที่เติบโตที่นี่ และมันทำจากพลาสติก
- ทำไมการนำเสนอ PowerPoint ถึงข้ามถนน? เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป!
- ทำไมคอมพิวเตอร์ถึงเลิกกับเครื่องพิมพ์? มันเจอคนที่เข้ากันได้ดีกว่า
- ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงหายตัวไป? ปรากฏว่าพวกเขาแค่ซ้อมสำหรับวันฮาโลวีน!
เสียงหัวเราะสั้นๆ
- คอมพิวเตอร์ของเราที่ทำงานเสียวันนี้ เราเลยต้องทำทุกอย่างด้วยมือทั้งหมด ฉันใช้เวลา 20 นาทีในการสับไพ่สำหรับเล่นโซลิแทร์
- เกิดอะไรขึ้นเมื่ออดีต ปัจจุบัน และอนาคตเดินเข้าไปในบาร์? บรรยากาศเริ่มตึงเครียดเล็กน้อย
- ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงไปหาหมอ? พวกเขารู้สึกว่า 'ขาดคน' นิดหน่อย!
- ต้องใช้ผู้สรรหาบุคลากรกี่คนถึงจะเปลี่ยนหลอดไฟได้? ไม่มี; พวกเขาจะหาพนักงานใหม่มาทำแทน
- ทำไมผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงเอาที่จอดจักรยานมาที่ออฟฟิศ? เพื่อช่วยให้พนักงาน 'เตรียมตัว' สำหรับวันใหม่!
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของฉันบอกว่าฉันควรพัฒนาทักษะการสื่อสาร ดังนั้นฉันจึงส่งมีมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พวกเขา
- เจ้านายบอกให้ฉันมีวันที่ดี ฉันเลยกลับบ้าน
- ทำไมพนักงานไม่เล่นซ่อนหา? เพราะโชคดีที่จะซ่อนจากอีเมลได้
- วันทำงานของฉันเริ่มต้นด้วยกาแฟและจบลงด้วยการหลีกเลี่ยงอีเมล
- ฉันทำงานได้ไม่ดีภายใต้ความกดดัน... หรือไม่มีมันเลย
- ทำไมเราไม่เล่าความลับกันที่ออฟฟิศ? มีแต่ไฟล์สเปรดชีตเต็มไปหมด
การประชุมเรื่องตลก
- ทำไมการประชุมถึงไปที่ยิม? เพื่อจัดการรายละเอียดให้ชัดเจน!
- คุณเรียกการประชุมที่ควรจะส่งอีเมลแทนว่าอะไร? การเสียเวลา!
- ในการประชุมวันนี้ ขอให้ทุกคนทำเหมือนว่าเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พร้อมแล้ว เริ่ม!
- อะไรคือความแตกต่างระหว่างการประชุมกับสถานการณ์จับตัวประกัน? คุณสามารถเจรจาได้ในสถานการณ์จับตัวประกัน
- การพูดคุยเรื่องสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวในการประชุมตอนห้าโมงเย็น โอ้ ช่างย้อนแย้งอะไรเช่นนี้!
- สมองของฉันระหว่างการประชุม: 10% คิดเกี่ยวกับวาระการประชุม, 90% พยายามทำตัวเหมือนกำลังตั้งใจฟัง
- ในการประชุมกลยุทธ์ มีคนถามว่า 'คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตลาดงานในปัจจุบัน?' ผมตอบว่า 'มันก็เหมือนการประชุมอื่นๆ ทุกอย่าง—มีการพูดคุยมากมาย แต่ผมยังคงรอการลงมือทำ!'
- ส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุดของการประชุมมักจะเป็นช่วงที่มันจบลงแล้ว!
- การประชุม: สถานที่ที่บันทึกการประชุมและสูญเสียเวลาไป
มุกตลกมีมไวรัล
- เมื่อนายจ้างต้องการให้คุณมีประสบการณ์สิบปีก่อนอายุ 22 ปี...
- ทำไมผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลถึงลาพักร้อน?
- ต้องหยุดความคิดที่รบกวนเหล่านั้นให้ได้...*😬
- เมื่อคุณต้องการวันหยุดจากวันหยุดของคุณ!
- ในยามเจ็บป่วยและยามสุขภาพดี!
- ฉันเรียนวิชาโทด้านการออกแบบกราฟิก. ตัดสินใจดีที่สุดเลย!
มุกตลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
- ทำไมโปรแกรมเมอร์ถึงลาออกจากงาน? เธอไม่ได้เพิ่มเงินเดือน (อาร์เรย์)!
- โปรแกรมเมอร์ต้องใช้กี่คนในการเปลี่ยนหลอดไฟ? ไม่ต้องเลยครับ มันเป็นปัญหาฮาร์ดแวร์!
- ทำไมโปรแกรมเมอร์ถึงไม่สนุกกับการไปตั้งแคมป์? มีแมลงรบกวนมากเกินไป
- มีใครเห็นทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์บ้างไหม? ทั้งหมดที่ฉันรู้คือพวกเขาใช้แรนซัมแวร์
- ผู้เชี่ยวชาญ Excel เดินเข้าไปในบาร์...แล้วไปนั่งรวมโต๊ะกับอีกสองโต๊ะ
มุกตลกเฉพาะบทบาท
- พนักงานฝ่ายเงินเดือนก็เหมือนนักมายากล—อยู่ดีๆ เงินเดือนก็โผล่มา แล้วแป๊บเดียวก็หมดเกลี้ยง!
- คู่ค้าทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลชอบพูดว่า "เราอยู่ในนี้ด้วยกัน" แต่คุณยังติดอยู่ในห้องประชุมอยู่!
- กีฬาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชื่นชอบคืออะไร?ดอดจ์บอล เพราะพวกเขาต้องคอยหลบคำถามยากๆ อยู่เสมอ!
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งอีเมลเกี่ยวกับการจัดการความเครียด แต่ตอนนี้ฉันเครียดเกี่ยวกับการอ่านมันก่อนกำหนดเส้นตาย
- นักการตลาดได้งานเสริมเป็นชาวประมงได้อย่างไร? เขามีเบ็ดตกปลาที่ดีเยี่ยม
- คุณเรียกพนักงานที่ทำงานด้านจัดสวนว่าอะไร? ผู้จัดการสาขา!
- ผู้จัดการบริษัทคนหนึ่งกำลังบินข้ามทะเลทรายในบอลลูนลมร้อน เมื่อเขาตระหนักว่าเขาหลงทาง เขาจึงตะโกนลงไปหาชายคนหนึ่งที่กำลังขี่อูฐอยู่ด้านล่างและถามว่าเขาอยู่ที่ไหน ชายคนนั้นตอบว่า "คุณอยู่ 42 องศา 12 นาที 21.2 วินาทีเหนือ, 122 องศา 10 นาทีตะวันตก, 212 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล, กำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ" " "ขอบคุณครับ" นักบินบอลลูนตอบ "ว่าแต่ คุณเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือเปล่า?" "ใช่ครับ" ชายคนนั้นตอบ "คุณรู้ได้ยังไง?" นักบินบอลลูนพูดว่า "ทุกอย่างที่คุณบอกผมนั้นถูกต้องแม่นยำมาก คุณให้ข้อมูลผมมากกว่าที่ผมต้องการเสียอีก แต่ผมก็ยังไม่มีไอเดียเลยว่าผมควรทำอะไรต่อไป" " "ฉันขอโทษ" นักวิเคราะห์ที่ขี่อูฐกล่าว "ว่าแต่ คุณเป็นผู้จัดการบริษัทหรือเปล่า?" "ใช่" นักบินบอลลูนตอบ "คุณรู้ได้ยังไง?" "ก็" นักวิเคราะห์ตอบ "คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณอยู่ที่ไหน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหน"* คุณทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยการพูดจาไร้สาระ และตอนนี้คุณคาดหวังให้ฉันช่วยคุณออกจากมัน
ช่วงเวลาฮาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับวิดีโอ TikTok ของ ClickUp
1. ปัญหาการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
พนักงาน HR ของ @ClickUp กลายเป็นไวรัลและชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป... ตลกองค์กร ตลกในที่ทำงาน
เบื่อกับการประชุมต่อเนื่องที่ไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหม? วิดีโอนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่เคยรู้สึกว่าปฏิทินของตัวเองกำลังควบคุม (หรือทำลาย?) ชีวิตของคุณ!
2. การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจมากเกินไป
การประชุม HR ที่ฉันไม่มีวันลืม ตอนที่ 1: @ClickUp ตอนที่ 2: @ClickUp#ตลกองค์กร #ตลกออฟฟิศ
เคยรู้สึกไหมว่าออฟฟิศของคุณพูดภาษาที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง? มาดำดิ่งสู่โลกแห่ง 'การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ' และ 'การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด' กันเถอะ
3. ความตื่นตระหนกในเส้นตายนาทีสุดท้าย
คุณสามารถรายงานฝ่ายบุคคลกับฝ่ายบุคคลได้ไหม?#มุกตลกในองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp
คลิปนี้จับภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นตายถูกเลื่อนขึ้นอย่างกะทันหัน เป็นสถานการณ์ที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี และวิดีโอนี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจที่เข้าใจได้ ว่าเราทุกคนต่างก็กำลังเผชิญกับความวุ่นวายนี้ไปด้วยกัน
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเป็นเพียงสมาชิกในทีมที่ต้องการเสียงหัวเราะ วิดีโอ TikTok ที่เป็นมิตรกับฝ่าย HR เหล่านี้คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการผ่อนคลายบรรยากาศและนำรอยยิ้มมาสู่วันของคุณ!
📮 ClickUp Insight: ทุกครั้งที่คุณถูกขัดจังหวะขณะทำงาน คุณต้องใช้เวลาเกือบ 23 นาทีเพื่อกลับเข้าสู่จังหวะเดิม การแจ้งเตือนที่ไม่หยุดหย่อนในแชทงานของคุณ? พวกมันกำลังทำลายประสิทธิภาพการทำงานและจำกัดศักยภาพของคุณ ผลสำรวจการจัดการความรู้ของเราพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานต้องขัดจังหวะเพื่อนร่วมงานเพื่อขอข้อมูลที่พวกเขาควรจะมีอยู่แล้ว 😱ClickUpเปลี่ยนวงจรที่น่าหงุดหงิดนี้ด้วยกระบวนการทำงานด้านความรู้ที่ราบรื่น ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ของ ClickUp ทุกไฟล์จะสามารถค้นหาได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วหรือไม่? เพียงถาม ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารใด ๆ ตามที่คุณต้องการ ทั้งสองฟีเจอร์นี้ช่วยขจัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น สร้างช่วงเวลาแห่งสมาธิที่ต่อเนื่องที่คุณต้องการเพื่อทำงานได้อย่างดีที่สุด!
วิธีแชร์มุขตลกในที่ทำงาน
การแบ่งปันมุกตลกในออฟฟิศสามารถช่วยละลายพฤติกรรมและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่นได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการแบ่งปันมุกตลกในที่ทำงานคือผ่านแชทของทีมหรือการส่งข้อความทันที ซึ่งจะทำให้บรรยากาศสนุกสนานและเป็นมิตรในขณะที่ทุกคนยังคงรับผิดชอบต่อการสนทนาของพวกเขากับเพื่อนร่วมงาน การแบ่งปันมุกตลกที่มีรสนิยมสามารถช่วยละลายพฤติกรรมและทำให้พนักงานทำความรู้จักกันได้ง่ายขึ้นในที่ทำงาน 👥
ClickUpเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณแบ่งปันบทสนทนาที่น่าขบขันกับทีมของคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ, มันมอบคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการสื่อสารทีม, การแบ่งปันมุขตลกในสำนักงาน, และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี.
มันรวมถึงคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น:
1. คลิกอัพ แชท
ClickUp Chatช่วยให้คุณแชร์มุกตลกกับทีมได้ทันที เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่คุณสามารถสร้างกลุ่มแชทและช่องทางตามโครงการ ทีม หรือสิ่งอื่น ๆ ได้
เพิ่มอีโมจิ, มีม, หรือแม้แต่คลิป ClickUpลงในแชทเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวา ซึ่งช่วยให้ทุกคนในที่ทำงานเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้น
คุณยังสามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับการแชร์มุกตลกในแชทได้อีกด้วย สมาชิกในทีมของคุณสามารถแวะเข้ามาในสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและไม่เป็นทางการนี้เป็นครั้งคราว เพื่อเพลิดเพลินกับมุกตลกสั้นๆ และเรื่องขำขันที่ทุกคนชื่นชอบระหว่างเวลาทำงาน พื้นที่แชทที่สนุกสนานนี้ยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมสร้างทีมได้อีกด้วย
เพียงแค่สร้างคอลเลกชันของกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นบทสนทนาและเริ่มต้นได้เลย! 💬
2. ClickUp Brain
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp คือClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือเขียนด้วย AIที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความน่าสนใจของข้อความของคุณ
สิ่งนี้ทำให้ทุกคนในทีมสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ สร้างมุกตลกและคำเล่นคำที่สนุกสนาน สร้างแม่แบบสำหรับกิจกรรมที่เน้นอารมณ์ขัน และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:
- นักเขียน AI สำหรับการทำงาน: สร้างข้อความที่ฉลาดและตลกขบขัน เพียงพิมพ์คำสั่งที่ต้องการ ซึ่งสามารถสร้างคำตอบที่ตลกเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
- ผู้จัดการความรู้ AI: ค้นหาและดึงมุกตลกที่เก็บไว้ใน ClickUp ถามให้ค้นหาประเภทของมุกตลกเฉพาะหรือมุกตลกจากบทบาทที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย
- การอัปเดตอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนหรืออัปเดตอัตโนมัติเพื่อแชร์ 'เรื่องตลกประจำวัน' กับทีมของคุณ วิธีนี้เป็นวิธีที่สนุกในการเริ่มต้นการประชุมหรือทำให้วันทำงานสดใสขึ้น
3. คลิกอัพ ด็อกส์
ผ่านClickUp Docs ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและแบ่งปันเอกสารที่ไม่เพียงแต่ข้อมูลการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องตลก เรื่องขำขัน และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
- สร้างเอกสารเฉพาะ: จัดเตรียมเอกสารที่เน้นเฉพาะเรื่องมุกตลก คุณสามารถจัดรูปแบบด้วยหัวข้อและส่วนต่างๆ และเพิ่มรูปภาพหรือ GIF เพื่อทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ร่วมสร้างเอกสารมุกตลกแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเห็นมุกใหม่ ๆ ได้ทันทีที่มีการเพิ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น หรือโต้ตอบด้วยอีโมจิได้
- การแท็กและความคิดเห็น: แท็กเพื่อนร่วมงานของคุณในเอกสารเพื่อแชร์มุกตลกกับพวกเขาโดยตรง คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อมุกตลกเพื่อสานต่อการสนทนาได้อีกด้วย
- ฝังสื่อ: เพิ่มวิดีโอ, รูปภาพ, มีม, หรือคลิปเสียงให้กับมุกตลกของคุณ สิ่งนี้สามารถทำให้มุกตลกมีความเคลื่อนไหวและน่าสนใจมากขึ้น
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวและการแชร์: ควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารเรื่องตลกนี้ได้ คุณสามารถเก็บไว้ภายในทีมของคุณหรือแชร์กับทั้งบริษัท
- ค้นหาและจัดระเบียบ: ค้นหาเรื่องตลกเฉพาะหรือจัดระเบียบตามหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการหาเรื่องตลกที่คุณจำได้หรือเรียกดูประเภทต่างๆ
4. งานใน ClickUp
ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายกิจกรรมสนุก ๆ เช่น 'แชร์มีมโปรดของคุณในสัปดาห์นี้' เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมอย่างสม่ำเสมอและนำความสนุกสนานเข้ามาในที่ทำงาน
ผ่านเครื่องมือการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานทางไกลของคุณมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Tasks:
- สร้างงานตลก: ตั้งค่างานขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการแชร์มุกตลก คุณสามารถอัปเดตงานนี้ด้วยมุกใหม่ ๆ ได้เป็นประจำ ทุกคนสามารถเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการเสียงหัวเราะ
- งานย่อยสำหรับหมวดหมู่: ใช้งานย่อยเพื่อจัดหมวดหมู่เรื่องตลก ตัวอย่างเช่น งานย่อยประเภทเล่นคำ เล่นมุกสั้น และมุกสถานการณ์ จะช่วยให้ทุกคนค้นหาประเภทของเรื่องตลกที่ตนชื่นชอบได้ง่ายขึ้น
- ผู้รับมอบหมายและกำหนดส่ง: มอบหมายสมาชิกในทีมให้แชร์มุกตลกในแต่ละวัน วิธีนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน และกลายเป็นกิจกรรมทีมที่สนุกสนาน คุณสามารถกำหนดวันส่งเพื่อเตือนเมื่อถึงตาของแต่ละคน
- ความคิดเห็นและการตอบสนอง: ให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุกตลกและตอบสนองด้วยอีโมจิ สิ่งนี้จะช่วยให้การโต้ตอบมีชีวิตชีวาและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แบ่งปันความคิดเกี่ยวกับมุกตลก
- ไฟล์แนบ: เพิ่มรูปภาพ, GIF, หรือวิดีโอให้กับมุกตลกของคุณ. ฮาภาพสามารถมีประสิทธิภาพมากและน่าเพลิดเพลิน
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับมุกตลกของคุณ เช่น แหล่งที่มาหรือประเภทของอารมณ์ขัน สิ่งนี้สามารถช่วยคุณจัดระเบียบและค้นหาเรื่องตลกในภายหลัง
- ระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อเตือนทีมเกี่ยวกับ 'แชร์มีมโปรดประจำสัปดาห์' หรือแจ้งเตือนทุกคนเมื่อมีมุกตลกใหม่ถูกเพิ่มเข้าไป ซึ่งจะทำให้มุกตลกได้รับการอัปเดตและแชร์อย่างสม่ำเสมอ
- การพึ่งพาของงาน: เชื่อมโยงมุกตลกที่เกี่ยวข้องกันหรือสร้างลำดับที่ต่อยอดจากกันและกัน สิ่งนี้สามารถสร้างประสบการณ์การเล่าเรื่องที่สนุกสนานได้
เข้าใจว่ามุกตลก HR แบบใดเหมาะสมกับการทำงาน—เปิดกว้างและให้ความเคารพ
ในขณะที่อารมณ์ขันช่วยผ่อนคลายบรรยากาศในที่ทำงานที่ตึงเครียดได้ แต่ลักษณะของอารมณ์ขันที่คุณใช้ควรให้ความสำคัญกับความเคารพและความปลอดภัยทางจิตใจเหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นมุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือมุกตลกอื่นๆ ในที่ทำงาน สิ่งที่คุณแบ่งปันในที่ทำงานไม่ควรทำร้ายความรู้สึกของใครหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้คนรู้สึกถูกกีดกัน ไม่ได้รับความเคารพ หรือไม่ปลอดภัย
มีกฎบางข้อที่คุณต้องจำไว้ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นมิตรและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานของคุณ:
1. หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ขันที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกสนานแต่ยังคงรักษาสุขภาพที่ดี การหลีกเลี่ยงอารมณ์ขันที่อาจถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงการพูดตลกเกี่ยวกับหัวข้อเช่น เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดที่อาจทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกถูกเล็งเป้า ไม่ได้รับความเคารพ หรือรู้สึกไม่สบายใจ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่อารมณ์ขันที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ มีความสนุกสนาน และไม่เป็นอันตราย เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ได้รับการเคารพ และได้รับความบันเทิง
2. ให้ความเคารพต่อความหลากหลายด้านอายุ
การเป็นคนตลกไม่ควรหมายถึงการดูถูกหรือเหมารวมใครเพราะอายุของพวกเขา ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่า ความตลกไม่ควรเป็นเครื่องมือในการดูถูก ปฏิเสธ หรือทำให้ใครรู้สึกไม่ดี
ในขณะที่กำลังเล่าเรื่องตลกเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศการทำงาน ควรยอมรับและเคารพอายุของสมาชิกในทีม การใส่ใจในสถานการณ์เช่นนี้มีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
3. สร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพ
สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้อารมณ์ขันที่ดีและสร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน แทนที่จะทำลายมัน. เพื่อทำเช่นนี้ คุณอาจพิจารณาการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับอารมณ์ขันที่เหมาะสมในที่ทำงาน.
ส่งเสริมให้พนักงานพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมุกตลกของพวกเขาก่อนที่จะแบ่งปัน การเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ขันเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจขอบเขตและหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นไม่พอใจหรือทำให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน
ที่นี่ การจัดเวิร์กช็อปหรือการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในอารมณ์ขันที่ส่งเสริมแทนที่จะลดทอนคุณค่า สามารถเป็นประโยชน์ได้
4. สร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการรับมือกับปฏิกิริยาเชิงลบ
แม้จะมีเจตนาดีที่สุด บางครั้งมุกตลกก็อาจไม่ได้รับการตอบรับที่ดี หากมุกตลกในที่ทำงานได้ทำให้ใครบางคนรู้สึกเจ็บปวดหรือขุ่นเคืองโดยไม่ตั้งใจ คุณจำเป็นต้องรู้ขั้นตอนต่อไปที่ควรดำเนินการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ สิ่งสำคัญคือต้องมีการวางแผนสำหรับการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้
ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงาน/พนักงานกล้าพูดออกมาหากพวกเขาพบว่ามุกตลกนั้นไม่เหมาะสม และเมื่อมีใครแสดงความคิดเห็น ให้ถือโอกาสนี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ อย่ามองข้ามความรู้สึกของสมาชิกในทีมด้วยคำพูดเช่น 'แค่เรื่องตลกเอง' หรือ 'ปล่อยไปเถอะ'
แทนที่จะปฏิเสธปฏิกิริยาของใครบางคน การฟังและพยายามเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงมีปฏิกิริยาเชิงลบจึงเป็นสิ่งสำคัญ การจัดการกับสถานการณ์ที่มีปัญหาเช่นนี้สามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมลงได้
ในฐานะตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หากมีเรื่องตลกที่ไม่เหมาะสมหรือมีผู้รู้สึกว่าไม่เหมาะสม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้บทบาทของคุณในฐานะมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล เริ่มต้นด้วยการยอมรับปัญหา จากนั้นพูดคุยกับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ในฐานะมาตรการเชิงรุก ควรสร้างแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
5. อารมณ์ขันในระดับองค์กรที่เหมาะสม
องค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดบรรยากาศของอารมณ์ขันในที่ทำงาน ซึ่งมากกว่าการมีเพียงนโยบายเท่านั้น
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรจัดทำแนวทางเกี่ยวกับอารมณ์ขันที่เหมาะสม และรวมหัวข้อนี้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน องค์กรสามารถสร้างพื้นที่หรือช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการแบ่งปันอารมณ์ขัน เช่น อีเมลสายฮาทุกวันศุกร์ หรือช่องทางแชทเฉพาะสำหรับเรื่องนี้
ด้วยการทำเช่นนี้ คุณได้จัดเตรียมช่องทางที่มีโครงสร้างสำหรับอารมณ์ขันในขณะที่ยังคงควบคุมความเหมาะสมและปกป้องแบรนด์ของคุณ
นอกจากนี้ แผนกทรัพยากรบุคคลควรเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับกรณีที่อารมณ์ขันเกินขอบเขต โดยให้ถือเป็นโอกาสในการให้ความรู้และแก้ไข
กระจายความสุขในที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp!
การนำอารมณ์ขันเข้ามาในที่ทำงานช่วยปรับปรุงพลวัตของทีมอย่างมีนัยสำคัญ, กระตุ้นขวัญกำลังใจ, และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าสนใจมากขึ้น.
แต่ความตลกไม่ควรทำร้ายหรือไม่ให้เกียรติใคร ก่อนที่จะเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับ HR หรือเรื่องตลกในออฟฟิศ ให้ถามตัวเองว่าเนื้อหาของคุณให้เกียรติ ไม่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ และเหมาะสมกับการทำงานหรือไม่ หากเรื่องตลกที่คุณคิดว่าไม่มีพิษภัยไปกระทบความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ให้หาวิธีจัดการกับปฏิกิริยาเชิงลบด้วยความเห็นอกเห็นใจ ความใส่ใจ และกระบวนการที่เหมาะสม 🫶
เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้การแชร์มุกตลกในออฟฟิศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์อย่าง ClickUp Chat และ ClickUp Docs มุกตลกเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือแม้แต่คำเล่นสำนวนเชิง HR ก็สามารถนำมาสร้างสีสันได้อย่างสนุกสนาน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถกระจายมุกตลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขัน และพัฒนาคลังความรู้ร่วมกันสำหรับมุกตลกที่เหมาะสมกับที่ทำงาน
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและสัมผัสการเปลี่ยนแปลง! 🎉