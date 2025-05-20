บล็อก ClickUp
50 อันดับคีย์ลัดใน Google Sheets ที่ควรรู้

20 พฤษภาคม 2568

คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณใช้เวลามากกว่าที่ควรไปกับการคลิกเมนูใน Sheets มากกว่าการทำงานจริง ๆ?

เข้าสู่ คีย์ลัดคีย์บอร์ดของ Google Sheets

คีย์ลัดใน Google Sheets ช่วยประหยัดเวลาและเป็นเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คีย์ลัดเหล่านี้ช่วยให้คุณนำทางผ่านสเปรดชีตได้อย่างรวดเร็วและลดการคลิกที่ไม่จำเป็นลงได้ นอกจากนี้ยังใช้งานง่าย จำง่าย และที่สำคัญที่สุดคือฟรีทั้งหมด

คุณทราบหรือไม่ว่า หากงานของคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์เต็มวัน 8 ชั่วโมงต่อวันการใช้คีย์ลัดสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 8 วันเต็มต่อปี? นั่นหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณถึง 3.3%!

ฟังดูดีเกินจริงใช่ไหม? อยู่ต่ออีกนิด แล้วเราจะพาคุณไปรู้จักกับ 50 ทางลัดใน Google Sheets ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ต้องเหนื่อยมาก

อะไรคือคีย์บอร์ดชอร์ตคัทใน Google Sheets?

Google Sheets คีย์บอร์ดชอร์ตคัท คือ ชุดของการกดคีย์ลัดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำภารกิจได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องคลิกด้วยเมาส์ แนวคิดของคีย์บอร์ดชอร์ตคัทมีต้นกำเนิดมาจากยุคแรกของการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดย Apple ได้นำมาใช้ในปี 1980

เป้าหมายนั้นเรียบง่าย: เพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ทำซ้ำๆ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวม ทางลัดเหล่านี้กลายเป็นรากฐานของประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเมาส์หรือการนำทางเมนูเพียงอย่างเดียว

เมื่อพูดถึง Google Sheets, คีย์ลัดมีวัตถุประสงค์เดียวกัน—เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การจัดการสเปรดชีตราบรื่นขึ้น ด้วยการใช้เพียงไม่กี่ปุ่มคุณสามารถนำทางฐานข้อมูล Google Sheets ของคุณได้อย่างรวดเร็ว, ย้ายระหว่างชีต, หรือทำการคำนวณโดยไม่ต้องยกมือออกจากคีย์บอร์ด

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ 'Ctrl + Shift + V' หรือ 'Command + Shift + V' บน Mac เพื่อวางค่าโดยไม่ใช้การจัดรูปแบบลงในเซลล์ที่เลือก หรือใช้ 'Alt + Shift + 5' เพื่อขีดฆ่าข้อความ คำสั่งลัดเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลา ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของคุณแทนการคลิกผ่านเมนูต่างๆ

ประโยชน์ของการใช้ทางลัดใน Google Sheets

การใช้ทางลัดใน Google Sheets มีประโยชน์มากมายที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณได้. โดยการผสานทางลัดเหล่านี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณสามารถทำได้:

  • ประหยัดเวลา: ทางลัดช่วยลดความจำเป็นในการคลิกเมาส์ซ้ำๆ และการนำทางเมนู ทำให้คุณสามารถทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น
  • ลดข้อผิดพลาด: การจัดรูปแบบหรือแก้ไขโดยใช้ทางลัดอย่างรวดเร็วช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานด้วยตนเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน: ทางลัดช่วยให้คุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแป้นพิมพ์และเมาส์อยู่ตลอดเวลา
  • ปรับปรุงสมาธิ: โดยการลดความจำเป็นในการคลิกเมาส์และการนำทางเมนู, ทางลัดช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานของคุณได้มากขึ้น การไหลเวียนอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยลดการเสียสมาธิและช่วยให้คุณทำงานเสร็จสิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: การทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยทางลัดช่วยให้คุณจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีเปิดใช้งานคีย์ลัดใน Google Sheets

ก่อนใช้คีย์ลัด, สำคัญมากที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์ลัดถูกเปิดใช้งานในตั้งค่าของ Google Sheets ของคุณ.

นี่คือคำแนะนำง่าย ๆ ในการเปิดใช้งานโดยใช้เมนู Google Sheet ของคุณ:

1. เปิด Google Sheets

เริ่มต้นด้วยการเปิดเอกสาร Google Sheets ที่คุณต้องการใช้คีย์ลัด

2. ไปที่เมนูช่วยเหลือ

คลิกที่เมนู 'ช่วยเหลือ' ในแถบด้านบนของ Google Sheets

3. เลือกคีย์ลัด

จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือก 'คีย์ลัด' (หรือกด Ctrl + / เพื่อเข้าถึงโดยตรง) ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบที่มีรายการคีย์ลัดที่พร้อมใช้งาน

4. เปิดใช้งานทางลัดที่ใช้งานร่วมกันได้

ในหน้าต่าง "คีย์บอร์ดชอร์ตคัท" ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างและทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่า 'เปิดใช้งานชอร์ตคัทสเปรดชีตที่เข้ากันได้' ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณใช้ชอร์ตคัทที่คุ้นเคยจากซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่น ๆ เช่น Excel ได้มากขึ้น

5. ปิดเมนูและเริ่มใช้ทางลัด

เมื่อเปิดใช้งานทางลัดแล้ว ให้ปิดกล่องโต้ตอบและเริ่มใช้งานได้ทันที กระบวนการทำงานของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมกับคีย์ลัดแล้ว!

50 อันดับคีย์ลัดใน Google Sheets ที่ช่วยประหยัดเวลา

การเชี่ยวชาญการใช้คีย์ลัดใน Google Sheets สามารถลดเวลาในการทำงานซ้ำๆ ของคุณได้อย่างมาก นี่คือรายการคีย์ลัดที่จำเป็น 50 อย่างที่จะช่วยให้คุณใช้ Google Sheets ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. ทางลัดการนำทาง

การนำทางผ่านสเปรดชีตขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องยุ่งยากได้ ทางลัดการนำทางเหล่านี้ช่วยให้คุณเคลื่อนที่ไปรอบๆ ข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว สลับระหว่างชีตต่างๆ และค้นหาตำแหน่งของคุณได้อย่างง่ายดาย

คำอธิบายทางลัดบน Windowsทางลัดบน Mac
ย้ายไปยังขอบเขตของพื้นที่ข้อมูลCtrl + ปุ่มลูกศรคำสั่ง + ปุ่มลูกศร
ย้ายไปที่ต้นของแผ่นงานCtrl + HomeFn + Command + ลูกศรซ้าย
ไปที่เซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูลCtrl + EndFn + Command + ลูกศรขวา
เลื่อนลงหนึ่งหน้าจอหน้าถัดไปFn + ลูกศรลง
เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าจอหน้าขึ้นFn + ลูกศรขึ้น
ขยายหรือยุบแถว/คอลัมน์ที่จัดกลุ่มAlt + Shift + ปุ่มลูกศรคำสั่ง + Shift + K
ย้ายไปยังแผ่นงานถัดไปCtrl + Page DownFn + Command + ลูกศรลง
ย้ายไปยังแผ่นงานก่อนหน้าCtrl + Page UpFn + Command + ลูกศรขึ้น
เลื่อนทีละเซลล์ปุ่มลูกศรปุ่มลูกศร
เปิด "ไปที่ช่วง"Ctrl + Gคำสั่ง + G

2. ทางลัดการป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบ

การป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพสามารถประหยัดเวลาและความพยายามได้อย่างมาก ทางลัดเหล่านี้ช่วยให้งานง่ายขึ้น เช่น การคัดลอก วาง และการจัดรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสเปรดชีตของคุณ

คำอธิบายทางลัดบน Windowsทางลัดบน Mac
คัดลอกเซลล์ที่เลือกCtrl + Cคำสั่ง + C
ตัดเซลล์ที่เลือกCtrl + Xคำสั่ง + X
วางเซลล์ที่คัดลอกหรือตัดCtrl + Vคำสั่ง + V
ยกเลิกการกระทำล่าสุดCtrl + Zคำสั่ง + Z
ทำซ้ำการกระทำที่ยังไม่ได้ทำล่าสุดCtrl + Yคำสั่ง + Shift + Z
วางเฉพาะค่าเท่านั้นCtrl + Shift + Vคำสั่ง + Shift + V
เน้นข้อความที่เลือกCtrl + Bคำสั่ง + B
ให้ตัวเอียงข้อความที่เลือกCtrl + Iคำสั่ง + I
ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือกCtrl + Uคำสั่ง + U
เปิดเมนูรูปแบบAlt + Eคำสั่ง + T

3. ทางลัดในการเลือกและแก้ไข

การเลือกและแก้ไขเซลล์อย่างราบรื่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก ใช้ทางลัดพื้นฐานเหล่านี้เพื่อเลือก แก้ไข และจัดการข้อมูลของคุณใน Google Sheets ได้อย่างรวดเร็ว

คำอธิบายทางลัดบน Windowsทางลัดบน Mac
เลือกทั้งแผ่นงานCtrl + Aคำสั่ง + A
เลือกทั้งแถวShift + SpaceShift + Space
เลือกทั้งคอลัมน์Ctrl + Spaceคำสั่ง + ช่องว่าง
แทรกแถวใหม่Ctrl + Shift + =คำสั่ง + Shift + =
แทรกคอลัมน์ใหม่Ctrl + Shift + +คำสั่ง + Shift + +
ลบแถวที่เลือกCtrl + –Command + –
ลบคอลัมน์ที่เลือกCtrl + Shift + –Command + Shift + –
ย้ายไปยังเซลล์ถัดไปแท็บแท็บ
แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่เข้าสู่ส่งคืน
เติมเซลล์ที่เลือกด้วยรายการก่อนหน้าCtrl + Dคำสั่ง + D

4. ทางลัดการจัดการข้อมูล

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในทุกชีตของ Google. คีย์ลัดง่าย ๆ ต่อไปนี้ช่วยในการจัดเรียง, คัดกรอง, และคำนวณเพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและสามารถนำไปใช้ได้.

คำอธิบายทางลัดบน Windowsทางลัดบน Mac
เปิดกล่องโต้ตอบช่วงการเรียงลำดับAlt + D + Sคำสั่ง + Shift + R
ใช้หรือลบฟิลเตอร์Ctrl + Shift + Lคำสั่ง + Shift + F
แทรกแผ่นงานใหม่Shift + F11Fn + Shift + F11
เปิดประวัติเวอร์ชันCtrl + Alt + Shift + HCommand + Option + Shift + H
คำนวณผลรวมของเซลล์ที่เลือกCtrl + Shift + Tคำสั่ง + Shift + T
คำนวณค่าเฉลี่ยของเซลล์ที่เลือกCtrl + Shift + Aคำสั่ง + Shift + A
ค้นหาและแทนที่ข้อมูลCtrl + Hคำสั่ง + H
จัดรูปแบบเป็นสกุลเงินCtrl + Shift + 4Command + Shift + 4
จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์Ctrl + Shift + 5Command + Shift + 5
จัดรูปแบบเป็นวันที่Ctrl + Shift + #Command + Shift + #

5. ทางลัดเบ็ดเตล็ด

ทางลัดเพิ่มเติมเหล่านี้ครอบคลุมฟังก์ชันหลากหลายที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่อื่นอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีประโยชน์อย่างมากสำหรับงานต่าง ๆ ใน Google Sheets

คำอธิบายทางลัดบน Windowsทางลัดบน Mac
เปิดเมนู 'ช่วยเหลือ'Ctrl + /คำสั่ง + /
แสดงหรือซ่อนแถบสูตรCtrl + Shift + Uคำสั่ง + Shift + U
สลับโหมดเต็มหน้าจอF11คำสั่ง + คอนโทรล + F
แทรกวันที่ปัจจุบันCtrl + ;คำสั่ง + ;
แทรกเวลาปัจจุบันCtrl + Shift + ;คำสั่ง + Shift + ;
เปิดเมนูการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขAlt + O, DCommand + Option + O, D
ตรึงแถวหรือคอลัมน์ที่เลือกAlt + W, FCommand + Option + W, F
ลบเส้นขอบออกจากเซลล์ที่เลือกCtrl + Shift + 7Command + Option + 0
เพิ่มหรือลบความคิดเห็นCtrl + Alt + MCommand + Option + M
เปิดเมนู Add-onsCtrl + Alt + Aคำสั่ง + ออปชั่น + A
ขยายหรือย่อแถวทั้งหมดCtrl + Alt + 0Command + Option + 0
ย้ายไปยังเซลล์สุดท้ายในแถวสิ้นสุดคำสั่ง + ลูกศรขวา
แสดงหรือซ่อนแถบด้านข้างCtrl + Alt + Shift + HCommand + Option + Shift + H

ทางลัดเหล่านี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานซ้ำๆ ด้วยตนเอง ทำให้คุณมีการควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets

แม้ว่าจะมีความสะดวกสบาย แต่ Google Sheets ก็มีข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อวิธีการใช้งานสำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือฟังก์ชันขั้นสูง

การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดที่ Google Sheets เพียงพอและเมื่อใดที่คุณอาจต้องพิจารณาเครื่องมืออื่น ๆ นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ผู้ใช้ Google Sheets ต้องเผชิญ:

1. ความจุข้อมูลจำกัด

Google Sheets สามารถจัดการได้สูงสุดถึง 10 ล้านเซลล์ ต่อสเปรดชีต ซึ่งอาจดูเหมือนมากแต่สามารถกลายเป็นข้อจำกัดได้อย่างรวดเร็วสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หากคุณกำลังทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก คุณอาจพบประสิทธิภาพที่ช้าลงหรืออาจถึงขีดจำกัดของเซลล์

2. ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับสูตรที่ใหญ่

เมื่อทำงานกับสูตรที่ซับซ้อนหรือการคำนวณหลายรายการ ประสิทธิภาพของ Google Sheets อาจลดลง คุณอาจพบกับความล่าช้า เวลาในการโหลดที่ช้าลง หรือการอัปเดตที่ล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

3. ขาดคุณสมบัติขั้นสูง

Google Sheets เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและระดับกลาง อย่างไรก็ตาม มันยังขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่มีในซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่น ๆ เช่น Microsoft Excel เช่น Power Query, ตาราง pivot ขั้นสูง และตัวเลือกการสร้างกราฟที่แข็งแกร่งกว่า นอกจากนี้ Google Sheets ยังไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างทางลัดคีย์บอร์ดแบบกำหนดเองได้

4. ระบบอัตโนมัติและการเขียนสคริปต์ที่จำกัด

แม้ว่าGoogle Sheets จะมี Google Apps Script สำหรับการทำงานอัตโนมัติ แต่ก็มีประสิทธิภาพน้อยกว่าหรือใช้งานยากกว่าเครื่องมือขั้นสูงอย่าง Python หรือ Excel VBA สภาพแวดล้อมการเขียนสคริปต์อาจไม่รองรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนหรือโครงการอัตโนมัติขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปัญหาความเข้ากันได้

แม้ว่า Google Sheets จะรองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ (เช่น CSV, XLSX) แต่การจัดรูปแบบและสูตรบางอย่างอาจสูญหายเมื่อแปลงระหว่างแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะเมื่อย้ายระหว่าง Sheets และ Excel ซึ่งอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูลหรือรายงานของคุณได้ ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดภายนอกหากทำงานกับแล็ปท็อป

6. ตัวเลือกเสริมที่จำกัด

แม้ว่า Google Sheets จะมีชุดเสริมให้เลือกใช้หลากหลาย แต่ระบบนิเวศของมันยังคงค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ

7. การสูญเสียข้อมูลในการรวมแผ่นงาน

การรวมสอง Google Sheets ที่อ้างอิงถึงกันและกันอาจทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลได้ หากไม่มีการรักษาการอ้างอิงอย่างถูกต้องในระหว่างกระบวนการรวมคุณอาจพบปัญหาการเชื่อมโยงที่เสียหายและข้อมูลที่หายไป ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนขึ้นและลดความน่าเชื่อถือของรายงานสุดท้าย

ตอนนี้คุณทราบถึงข้อจำกัดของ Google Sheets แล้ว มันยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณอยู่หรือไม่ หรือคุณต้องการทางเลือกอื่นที่อาจจะเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากกว่า? มาดูกัน!

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Sheets

บอกลาข้อจำกัดของ Google Sheets และเปลี่ยนมาใช้ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เหนือกว่าการจัดระเบียบข้อมูล ด้วยระบบที่ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์สำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกับทีม และการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์อย่างไร้รอยต่อ

ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย รวมถึงการติดตามเวลา,เทมเพลตสเปรดชีตพร้อมใช้งาน, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น ความคิดเห็นและการแก้ไขสด,การจัดการโครงการอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

ตามที่Morey Grahamผู้อำนวยการโครงการบริการศิษย์เก่าและผู้บริจาคที่ Wake Forest กล่าวไว้:

เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

เราสามารถทำงานร่วมกันภายในระบบเดียวและมองเห็นข้อมูลสำคัญได้แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ของเราสามารถรายงานความคืบหน้า ระบุปัญหาด้านปริมาณงานและขีดความสามารถ และวางแผนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

คีย์ลัดของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยคีย์ลัดและปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ใน ClickUp

แม้ว่า ClickUp จะไม่มีฟังก์ชันสเปรดชีตในตัว แต่สามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบมุมมองตารางของ ClickUpได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลนั้นกับงาน งานย่อย และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้โดยตรง

นอกจากนี้ มุมมองตารางยังให้ ตัวเลือกการกรอง การจัดเรียง และการจัดกลุ่มขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในบริบทของโครงการที่กว้างขึ้นได้

มุมมองตาราง ClickUp
แก้ไขข้อมูลจำนวนมากด้วยตารางที่ตอบสนองและใช้งานง่ายด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

นอกจากนี้คีย์ลัดและทางลัดของ ClickUpยังช่วยให้คุณนำทางและจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาได้มากกว่าการใช้ทางลัดมาตรฐานของ Google Sheets

นี่คือวิธีที่มุมมองตาราง, คีย์ลัด และปุ่มลัดของ ClickUp สามารถยกระดับการทำงานของคุณได้:

  • มุมมองตารางแบบกำหนดเอง: จัดระเบียบข้อมูลของคุณในรูปแบบคล้ายสเปรดชีต แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์อันทรงพลัง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง การกรองขั้นสูง การจัดเรียง ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการ ทีมงาน หรือข้อมูลลูกค้า มุมมองตารางก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
  • การจัดการงาน: ClickUp ผสานการจัดการงานเข้ากับตารางของคุณโดยตรง อัปเดตสถานะงาน มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และจัดการกำหนดเวลาทั้งหมดจากมุมมองเดียว
  • ทางลัดในตัวเพื่อประสิทธิภาพ: คีย์ลัดของ ClickUp ช่วยให้การทำงานของคุณรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้เพียงแค่กดปุ่ม 'r' บนแป้นพิมพ์ของคุณ
  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกันในพื้นที่โครงการที่จัดไว้โดยเฉพาะ และเพิ่มความคิดเห็นและไฟล์ต่างๆ ลงในรายการงานได้โดยตรง คุณยังสามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์ภายในมุมมองตารางของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณทุกคนทำงานบนข้อมูลที่ตรงกันอยู่เสมอ
  • การพึ่งพาของงานและการทำงานอัตโนมัติ: ต่างจากสเปรดชีตแบบคงที่ ClickUp ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและกำหนดการพึ่งพาของงานได้ ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
คีย์ลัดและปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ของ ClickUp
เปิดใช้งานปุ่มลัดและทางลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยปุ่มลัด ClickUp และคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์

นี่คือ คีย์ลัดทั่วไปของ ClickUp ที่อาจมีประโยชน์เมื่อทำงานกับข้อมูล:

การกระทำปุ่มลัดสำหรับ Windowsปุ่มลัดสำหรับ Mac
เปิดศูนย์บัญชาการCtrl+Kคำสั่ง + K
งานถัดไปCtrl+Shift+ลูกศรขวาCtrl+Shift+ลูกศรขวา
งานก่อนหน้านี้Ctrl+Shift+ลูกศรซ้ายCtrl+Shift+ลูกศรซ้าย
แสดง/ซ่อนแถบด้านข้างคำถาม: Qคำถาม: Q
สร้างงานใหม่Ctrl+Eคำสั่ง + E
สร้างความคิดเห็นจากข้อความที่คุณเลือกCtrl + Shift + Mคีย์ลัด: Cmd + Shift + M
สร้างงานจากข้อความที่คุณเลือกCtrl + Alt + Tคีย์ลัด: Cmd + Option + T
ไฮไลต์ข้อความที่เลือกCtrl + Shift + Hคีย์ลัด: Cmd + Shift + H
คัดลอกบล็อกข้อความCtrl + Dคีย์ลัด: Cmd + D
จัดข้อความให้ชิดขวาหรือซ้ายCtrl + Shift + Rคีย์ลัด: คอมมานด์ + ชift + R
จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางCtrl + Shift + Eคีย์ลัด: คอมมานด์ + ชิฟต์ + E
ใช้โค้ดแบบอินไลน์Ctrl + Shift + Cคีย์ลัด: Cmd + Shift + C
ผูกโยงลิงก์Ctrl+Kคำสั่ง + K

หมายเหตุ: นี่คือคีย์ลัดทั่วไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่า ClickUp ของคุณและประเภทของมุมมองที่คุณกำลังใช้

ยกระดับการใช้คีย์ลัดของคุณด้วย ClickUp!

คีย์ลัดใน Google Sheets อาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในการเร่งความเร็วของงานและตรวจสอบข้อมูลของคุณให้อยู่ในระเบียบ แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะแลกคีย์ลัดเหล่านั้นเพื่อประสิทธิภาพในระดับใหม่ทั้งหมด ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว

ด้วยคุณสมบัติเช่นมุมมองตารางที่สามารถปรับแต่งได้และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คุณจะสงสัยว่าเคยจัดการอย่างไรมาก่อนโดยไม่มีมัน นอกจากนี้ เครื่องมือการผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp จะทำให้การทำงานของคุณราบรื่นกว่าที่เคย

พร้อมที่จะเลิกใช้สเปรดชีตที่ยุ่งยากแล้วหรือยัง? ลองใช้ ClickUp แล้วดูประสิทธิภาพการทำงานของคุณพุ่งสูงขึ้น (ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณตัวเอง)

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!