วิธีหางานในสาย AI: คว้าตำแหน่งในฝันของคุณ

ไม่นานมานี้ ทุกคนกังวลว่า AI จะมาแย่งงานของพวกเขาไป แต่ตอนนี้ เราทุกคนต่างอยากรู้ วิธีหางานในสาย AI. AI คือเด็กใหม่ที่ทุกคนชื่นชอบ และทุกคนต่างอยากกระโดดขึ้นรถไฟขบวน AI นี้
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด งานหลายตำแหน่งในด้าน AI มีความยืดหยุ่นมากกว่างานแบบดั้งเดิมและยังให้ผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย ในความเป็นจริงเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ ประมาณ 154,397 ดอลลาร์ต่อปี บริษัทอย่าง Meta, Netflix และ Amazon ได้จ้างพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบ AI และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยบางตำแหน่งมีเงินเดือนสูงถึง 900,000 ดอลลาร์
นอกจากนี้ งานด้าน AI ยังมอบหนึ่งในสวัสดิการที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ การทำงานทางไกล ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้เศรษฐกิจ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว
ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมงาน AI ขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ตลาด AI และที่สำคัญที่สุด—วิธีการใช้เครื่องมือ AI เพื่อทำให้การหางานของคุณง่ายขึ้น
การเข้าใจภูมิทัศน์ของงานด้าน AI
การเขียนโปรแกรม, การสนับสนุนทางเทคนิค, การเชื่อมต่อเครือข่าย, การจัดการโครงการ, ความปลอดภัย, และข้อมูลเชิงธุรกิจ. คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน?
⭐ แม่แบบแนะนำ
การได้งาน AI ครั้งต่อไปของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตค้นหางานฟรีจาก ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการสมัครงาน กำหนดเวลา และการติดตามผลได้ในที่เดียวที่จัดการได้ง่าย
นี่คือทักษะทางเทคโนโลยีที่ 'ร้อนแรงที่สุด' ที่ควรเรียนรู้เมื่อปี 2010—หนึ่งทศวรรษครึ่งที่ผ่านมา แม้ว่าทักษะเหล่านี้ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน แต่ตอนนี้พวกมันถูกมองว่าเป็นสิ่งจำเป็น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณควรรู้ทักษะเหล่านี้แล้ว
และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณควรรู้? การเรียนรู้ของเครื่อง (ML). ML คือรากฐานที่สำคัญของการได้งานในด้าน AI.
ทำไม? นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ให้คุณค่ากับการเรียนรู้ของเครื่องมากเพียงใด:
Netflix ได้ลดค่าใช้จ่ายลงมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการลงทุนในเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องผ่าน Netflix Recommendation Engine
ในขณะเดียวกัน Amazon ได้ประสบกับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ โดยลดเวลา 'คลิกเพื่อจัดส่ง'ลงเกือบ 225% เหลือเพียง 15 นาที ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของเครื่อง
เพื่อเน้นย้ำประเด็นนี้เพิ่มเติมรายงานของ McKinseyพบว่าผู้บริหารระดับ C เกือบ 20% จาก 10 ประเทศต่างมองว่าแมชชีนเลิร์นนิงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา
ดังนั้น การเชี่ยวชาญในแมชชีนเลิร์นนิงจะรับประกันงานในด้าน AI ให้คุณหรือไม่?
มันทำให้คุณเข้าใกล้ตำแหน่งนั้นมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เกณฑ์เดียว—มาดูสิ่งอื่นๆ ที่คุณจะต้องมีเพื่อให้ได้งาน AI ในฝันกันเถอะ!
6 ขั้นตอนสู่การได้งาน AI ในฝันของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: สร้างชุดทักษะ AI ที่เหมาะสม
รายงาน Global AI Jobs Barometer ของ PwCรายงานสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณค่าของทักษะด้าน AI:
- งานที่ต้องการทักษะด้าน AI มีค่าจ้างสูงกว่าถึง 25% ในบางตลาด
- ทักษะที่นายจ้างต้องการกำลังเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงกว่า 25% ในอาชีพที่สัมผัสกับ AI มากที่สุด
สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีทักษะด้าน AI โดยเน้นตำแหน่งงานเหล่านั้นและให้เงินเดือนที่สูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
มาทบทวนทักษะ AI ที่สำคัญที่สุดบางประการที่คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ก้าวแรกเข้าสู่ประตูองค์กรในฝันของคุณ
1. การออกแบบคำสั่ง
การวิศวกรรมคำสั่งคือเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในเมืองที่ไม่มีใครสามารถพอได้
ด้วยคำแนะนำที่มีคุณภาพสูง โมเดล AI ของคุณสามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด แต่คำแนะนำที่มีคุณภาพต่ำ? คุณจะได้รับคำตอบ AI แบบทั่วไปที่ผู้คนแชร์เป็นมีมบนโซเชียลมีเดีย
การออกแบบคำสั่งสำหรับระบบ AI นั้นคล้ายกับการแนะนำระบบ AI สร้างสรรค์ เช่น ChatGPT ที่คุณไว้วางใจ ให้ผลิตสิ่งที่คุณต้องการอย่างแม่นยำโดยการสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ หากคุณสามารถบอก AI ได้ว่าให้ทำอะไร (โดยไม่ให้มันทำสิ่งที่ไม่ควร) คุณก็กำลังเดินมาถูกทางแล้ว
Amazon Web Services ยังสนับสนุนสิ่งนี้: การออกแบบคำสั่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน
และนี่คือสถิติที่น่าสนใจ: การเพิ่มทักษะด้าน AI เชิงสร้างสรรค์ในประวัติการทำงานของคุณสามารถเพิ่มเงินเดือน ได้สูงถึง 47% ทำให้เป็นทักษะด้านเทคโนโลยีที่จ่ายเงินสูงสุด ไม่ใช่แค่มีประโยชน์อีกต่อไป—แต่ยังสร้างรายได้อย่างมหาศาล
2. ทักษะการเขียนโปรแกรม
คุณไม่สามารถทำงานในด้าน AI ได้โดยไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรม. หากวิศวกรรมซอฟต์แวร์คือสิ่งที่คุณชอบ คุณจะต้องรู้ Python, Java, และ Apache Spark รวมถึงภาษาอื่น ๆ อย่างเช่นหลังมือของคุณ.
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Python เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการพัฒนา AI
เคล็ดลับสั้น ๆ สำหรับการเรียนรู้ Python (หรือภาษาอื่น ๆ): หาสิ่งที่คุณตื่นเต้นและสร้างโปรเจ็กต์ขึ้นมาโดยใช้สิ่งนั้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณชื่นชอบการเล่นเกม คุณสามารถสร้างบอท AI ง่ายๆ เพื่อเล่นหมากรุกหรือแก้ปริศนาได้ หากคุณหลงใหลในการออกกำลังกาย ให้โปรแกรมเทรนเนอร์เสมือนจริงที่นับจำนวนครั้งในการออกกำลังกายของคุณที่ยิม
การเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นจะผลักดันให้คุณพัฒนาบอท AI ของคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นข่าวดีเมื่อคุณได้รับการเรียกสัมภาษณ์งานในที่สุด
3. เรียนรู้ Git
ลองนึกภาพการติดตามและทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดต้นฉบับของไฟล์ นั่นคือพลังของ Git นั่นเอง
Git อาจดูยากในตอนแรก แต่เชื่อเราเถอะ คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญมัน เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างยืนยันถึงประโยชน์ของ Git
คุณควรคุ้นเคยกับ คำสั่งเช่น clone, branch, และ rebase (หรือที่เรียกว่า squash)
และในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ลองเรียนรู้เกี่ยวกับ CI/CD pipeline ด้วยเลย (คุณสามารถขอบคุณเราทีหลังได้)
4. ทักษะด้านข้อมูล
ทักษะที่สำคัญถัดไปคือการจัดการข้อมูล
AI ทำงานบนข้อมูล และหากคุณชอบจัดการกับปริมาณข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบและทำให้มันมีความหมาย มันจะให้คุณได้เปรียบ การสร้างแบบจำลองข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล, และการประมวลผลข้อมูล เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม AI ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล
คุณจะต้องทำงานกับฐานข้อมูล ทั้งระบบ SQL แบบดั้งเดิมและระบบใหม่ ๆ เช่น NoSQL ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสิ่งที่แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสามารถนำไปใช้ได้
5. ทักษะด้านคลาวด์และ API
การรู้สึกสบายใจในการใช้งานแพลตฟอร์มคลาวด์ เช่น Azure, AWS และ Google Cloud AI เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
การรู้วิธีสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่อิง API บนคลาวด์ จะทำให้คุณได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติมในกระบวนการจ้างงานของคุณ
เส้นทางการเรียนรู้อาจดูชัน แต่ไม่ต้องกังวล—มีคอร์สออนไลน์มากมายที่จะช่วยคุณตลอดทาง นี่คือบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- สำหรับ Azure คุณสามารถดูโมเดลการฝึกอบรมนี้โดย Microsoft
- Amazon ยังมีเอกสารการฝึกอบรมสำหรับ AWS
- ในทำนองเดียวกัน Googleมีโซลูชันการเรียนรู้สำหรับ Google Cloud AI
6. การเรียนรู้ของเครื่อง
หากคุณเป็นมือใหม่ในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ให้เริ่มต้นด้วยการทำความคุ้นเคยกับ แนวคิดหลัก เช่น การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (unsupervised learning) และการเรียนรู้แบบเสริมแรง (reinforcement learning) เหล่านี้คือสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นวิศวกรปัญญาประดิษฐ์
คุณยังต้องการที่จะดำดิ่งสู่ เครือข่ายประสาท ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก ระบบเหล่านี้เลียนแบบสมองมนุษย์เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน
เฟรมเวิร์กการเรียนรู้ของเครื่องอย่าง TensorFlow และ PyTorch เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางสู่ AI ของคุณ ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่เคยใช้มาก่อน มีบทเรียนและคอร์สออนไลน์มากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
หรือถ้าคุณต้องการโปรเจกต์ที่สนุกและเรียนรู้จากการลงมือทำ ลองใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างระบบแนะนำสำหรับประเภทภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ หรือบอทที่ทำนายแนวโน้มตลาดหุ้น
ขั้นตอนที่ 2: ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาพูดกันตามตรง—นักสรรหางานชอบเห็นประสบการณ์การทำงานจริง
การสร้างโปรเจกต์ AI สองสามอย่างด้วยตัวเองสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการได้งาน AI ในฝันของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมการค้นหา (Retrieval Augmented Generation) และสร้างแชทบอทของคุณเอง
กุญแจสำคัญในการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์คือการลงมือทำอย่างรวดเร็วแทนที่จะใช้เวลาอ่านหนังสือและบล็อกโพสต์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
มันง่าย—เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง เช่น ปัญหาการจัดประเภท ซึ่งเป็นความท้าทายที่ได้รับการยอมรับอย่างดีในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง
ตัวอย่างเช่น:
- นำข้อความหนึ่งมาจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง—สิ่งที่มาจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณจะเหมาะสมที่สุด
- คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสร้างชุดข้อมูลขนาดเล็กที่มีตัวอย่างประมาณสิบรายการต่อหมวดหมู่ในรูปแบบเช่นข้อความ
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว ให้บันทึกเป็นไฟล์ CSV และค้นหา ระบบ AutoML ออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ผ่านผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่
การอัปโหลดชุดข้อมูลและฝึกโมเดลโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้จะสอนให้คุณรู้มากกว่าการอ่านหนังสือห้าเล่มเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องในเวลาเพียงสองชั่วโมง
เพิ่มโปรเจกต์เหล่านี้ (ไม่ว่าจะพื้นฐานแค่ไหนก็ตาม) ลงในพอร์ตโฟลิโอและประวัติย่อของคุณ แล้วคุณจะกลายเป็นผู้สมัครที่โดดเด่นในตลาดงาน AI ที่มีการแข่งขันสูง
ขั้นตอนที่ 3: ศึกษาต่อและรับวุฒิการศึกษาและใบรับรองอย่างเป็นทางการ
มาคุยกันเรื่องการได้ปริญญาที่ดูแวววาวกันเถอะ
เมื่อเร็ว ๆ นี้มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียกลายเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในกลุ่มไอวีลีกที่เปิดสอนปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์
ไม่ถึงหกเดือนต่อมา พวกเขาก็ได้เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยเช่นกัน เนื่องจากปริญญาเพียงใบเดียวไม่เพียงพอที่จะรับมือกับอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้
ในความเป็นจริง มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (CMU) ได้ทำสิ่งนี้มานานก่อนที่ปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง CMU ได้เปิดตัวปริญญาตรีสาขาแรกในสหรัฐอเมริกาด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ปี 2018! ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเส้นทางทางการศึกษาอย่างเป็นทางการ คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือก
มีบางสิ่งสำหรับทุกคน ตั้งแต่โปรแกรม AI ที่เน้นเฉพาะทางที่ CMU ไปจนถึงสาขาเฉพาะทาง เช่น การเรียนรู้ของเครื่องหรือหุ่นยนต์ ภายในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง
แต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวีลีกหรือสถาบันชั้นนำล่ะ?
นั่นก็ไม่เป็นไร—คุณไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเพื่อประสบความสำเร็จในวงการ AI มีหลักสูตร AI หลากหลายให้เลือกเรียนออนไลน์ ตั้งแต่คอร์สของ Coursera ไปจนถึงวิดีโอสอนบน YouTube ที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ทักษะการเขียนโปรแกรมไปจนถึงกรอบการทำงานด้านการเรียนรู้ของเครื่อง
หากคุณมีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง คุณสามารถได้รับการรับรองและพิสูจน์ความสามารถของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเข้าห้องเรียน
ขั้นตอนที่ 4: สร้างเครือข่ายและสร้างตัวตนในสายอาชีพ
เราไม่ได้ต้องการทำให้คุณตกใจ แต่ประมาณ60% ของงานถูกค้นพบผ่านการติดต่อสื่อสาร (จริง ๆ!) มากกว่าการหางานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ดังนั้น การสร้างตัวตนออนไลน์และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI คนอื่นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
นี่คือวิธีเริ่มต้นบางประการ:
- ก่อนอื่น ปรับปรุงโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้หางานทุกคน
- ให้ถือเป็นบัตรธุรกิจดิจิทัลของคุณโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) อยู่ในระดับที่เหมาะสม ใช้คำค้นหาเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบ และมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เน้นด้าน AI เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณในสาขาดังกล่าว
- ต่อไป เข้าร่วมงานอุตสาหกรรม AI เช่น การประชุมและสัมมนาออนไลน์ งานเหล่านี้เปรียบเสมือนเหมืองทองคำสำหรับการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร และผู้นำทางความคิดที่อาจแนะนำโอกาสงานที่คุณอาจไม่เคยเห็นบนโลกออนไลน์
- การหาผู้ให้คำปรึกษาเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญ. การติดต่อหาวิศวกร AI ที่มีประสบการณ์หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาจนำไปสู่การแนะนำส่วนตัวได้.
- สุดท้าย อย่าลืมติดต่อผู้ติดต่อปัจจุบันของคุณโดยการติดต่อพวกเขา
การโพสต์และโต้ตอบกับกลุ่ม AI อย่างสม่ำเสมอสามารถเพิ่มการมองเห็นของคุณต่อชุมชนนักพัฒนาและผู้สรรหาบุคลากรได้เช่นกัน
บางครั้ง สิ่งที่จำเป็นคือข้อความที่เป็นมิตรหรือการทักทายเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ในอาชีพของคุณ
ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งใบสมัครงานของคุณและสร้างผลงาน
กลยุทธ์หนึ่งในการหางานในฝันคือการดูทักษะที่พวกเขาต้องการ จากนั้นเรียนรู้ทักษะเหล่านั้น มันเหมือนกับการถอดรหัสเส้นทางเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบของคุณ
เพิ่มทักษะเหล่านี้ลงในโปรไฟล์ LinkedIn หรือใบสมัครงานของคุณ ไม่นานนัก ผู้สรรหาบุคลากรจะหันมาสนใจโปรไฟล์ของคุณอย่างแน่นอน
💡 คำแนะนำที่เป็นมิตร: การเชี่ยวชาญใน AI สร้างสรรค์, Langchain, และเครื่องมือเช่น ChatGPT และ OpenAI สามารถทำให้โปรไฟล์ของคุณน่าสนใจอย่างไม่อาจต้านทานได้
ขั้นตอนที่ 6: เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
หากคุณกำลังมองหาวิธีเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานด้าน AI โดยเฉพาะ อันดับแรกขอแสดงความยินดีด้วย! ความพยายามของคุณกำลังได้รับผลตอบแทน
ตอนนี้ มาสร้างแผนการกัน: การสัมภาษณ์ AI อาจเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะทางเทคนิค การแก้ปัญหา และความรู้ทั่วไป ดังนั้นนี่คือวิธีที่จะทำให้คุณนำหน้าคู่แข่ง
คาดหวังสิ่งพื้นฐาน:
- "ความท้าทายทางจริยธรรมของระบบปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?".
- "คุณนิยามปัญญาประดิษฐ์อย่างไร?"
- "ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในโลกจริงมีอะไรบ้าง?"
สิ่งสำคัญคือการตอบคำถามให้ชัดเจน กระชับ และไม่พูดวกวน แสดงความกระตือรือร้น และศึกษาเคล็ดลับการสัมภาษณ์ทางไกลก่อนถึงวันสำคัญ
คำถามทางเทคนิคมักมีความซับซ้อน เช่น "อัลกอริทึมหลักของการเรียนรู้ของเครื่องมีอะไรบ้าง?" หรือ "การประมวลผลภาษาธรรมชาติเปลี่ยนแปลงระบบ AI อย่างไร?"
ทบทวน โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง, เครือข่ายประสาทเทียม, การเรียนรู้เชิงลึก, และการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การเตรียมตัวเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เพียงแค่คุ้นเคยกับ AI—คุณรู้จริงในสิ่งที่คุณทำ
ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยการอ่านบทความ เข้าร่วมเวิร์กช็อป และทำงานในโครงการ AI แบบโอเพนซอร์ส การติดตามผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้นำในอุตสาหกรรมบนโซเชียลมีเดียก็สามารถช่วยให้คุณอัปเดตเทรนด์ล่าสุดได้เช่นกัน
สุดท้าย ฝึกฝนด้วยเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT หรือ InterviewBuddy โดยจำลองคำถามและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้คุณแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นก่อนถึงวันสำคัญ
สุดท้ายนี้ โปรดจำไว้ว่า: คุณทำได้!
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI สำหรับการหางาน
พูดกันตามตรง—การเรียนรู้ทักษะด้าน AI จนถึงการได้งาน AI ในฝันนั้น เป็นเส้นทางที่ท้าทายไม่น้อย
การได้งาน AI ที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดหรือสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องเท่านั้น—คุณต้องติดตามการสมัครงานของคุณอยู่เสมอ จัดระเบียบ และทำให้แน่ใจว่าประวัติการทำงานของคุณไม่กลายเป็นของเก่าในอดีต
แล้วทำไมไม่ใช้ AI ช่วยคุณให้ได้รับงาน AI ที่คุณฝันถึงล่ะ?
นี่คือจุดที่ฟีเจอร์และเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUpสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการหางานของคุณ ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร? มาสำรวจเทมเพลตที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวและประสบความสำเร็จในการหางานด้วย AI กันก่อน!
1. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ก่อนอื่น มาตั้งเป้าหมายแบบ SMART เพื่อช่วยให้คุณสร้างอาชีพด้าน AI กันเถอะ SMART ย่อมาจาก: สเปซิฟิค (Specific) วัดผลได้ (Measurable) สามารถทำได้ (Achievable) มีความเกี่ยวข้อง (Relevant) และมีกรอบเวลา (Time-bound)
นี่คือจุดที่เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpโดดเด่น—ช่วยให้คุณสร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนโดยช่วยให้คุณประเมินวัตถุประสงค์ทั้งหมดของคุณโดยใช้กรอบการทำงาน SMART
ต้องการได้งานเป็นวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงภายในหกเดือนหรือไม่? ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายนั้นออกเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง และก้าวหน้าอย่างมั่นคงสู่การทำงานในฝันของคุณ
2. แม่แบบการค้นหางาน ClickUp
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะจัดการกับการหางานแล้ว การสมัครงานหลายตำแหน่งและสูญเสียการติดตามการสมัครทั้งหมดอาจทำให้คุณไม่เข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลดี (หรือไม่ดี) ในวิธีการของคุณ
นั่นคือจุดที่เทมเพลตการค้นหางาน ClickUpเข้ามาช่วย เทมเพลตที่มีประโยชน์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการและติดตามการค้นหางาน AI ของคุณได้อย่างเป็นระบบ
นี่คือสิ่งที่มันมอบให้:
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามสถานะของคุณในแต่ละแอปพลิเคชัน—ไม่ว่าจะเป็น "เปิดอยู่" หรือ "เสร็จสมบูรณ์"
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดการการหางานของคุณโดยการจัดหมวดหมู่ตำแหน่งงาน เพิ่มรายละเอียด และดูความคืบหน้าของคุณในมุมมองที่ง่ายเพียงหนึ่งเดียว
- มุมมองที่กำหนดเอง: ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดลำดับความสำคัญของแอปพลิเคชันของคุณหรือติดตามการสนทนากับผู้สรรหา มุมมองเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: ใช้แท็ก, ความคิดเห็น, และการอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามงานของคุณ
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมุ่งหวังตำแหน่งวิศวกร AI หรือกำลังสำรวจตำแหน่งเริ่มต้นในด้าน AI เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการการค้นหางานของคุณในที่เดียวและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
ClickUp สำหรับการหางานและการเตรียมตัวสัมภาษณ์
ตอนนี้เรามีแม่แบบที่ถูกต้องสำหรับการตั้งเป้าหมายและค้นหางานที่เหมาะสมแล้ว มาดำเนินการสู่ขั้นตอนสำคัญถัดไป—การสร้างประวัติย่อที่ดี
อย่างไรก็ตาม ประวัติการทำงานที่แข็งแกร่งควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ (พร้อมตัวอย่าง):
- ความชัดเจนและหน่วยวัดเชิงปริมาณ: อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเพิ่มขึ้น 27%
- คำที่ทรงพลัง: บริหารทีมเพื่อเพิ่มยอดขายขึ้น 25%
- คำสำคัญ: ตัวอย่างนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ใส่ใจในรายละเอียด มีประสบการณ์สามปี
- ทักษะที่เกี่ยวข้อง: จัดการรายชื่ออีเมล 10,000 รายชื่อ เพิ่มการมีส่วนร่วมขึ้น 10%
- ความมั่นใจ: ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 40% ในปีแรก
นี่คือวิธีที่ClickUp BrainและClickUp Docsสามารถช่วยให้คุณบรรลุทุกข้อข้างต้นได้:
ด้วยคุณสมบัติ AI ของ ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับเรซูเม่ของคุณได้ตามความต้องการของคุณ Brain ยังสามารถให้หลายเวอร์ชันตามคำแนะนำของคุณได้
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาดเพื่อเน้นย้ำถึงความสำเร็จของคุณได้
ClickUp Docs สามารถช่วยคุณจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ในเรซูเม่ของคุณได้อย่างมืออาชีพ ด้วยระบบลำดับชั้นแบบซ้อน คุณสามารถจัดโครงสร้างเรซูเม่ของคุณได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ทักษะไปจนถึงประสบการณ์
ClickUp's AI วิเคราะห์ประวัติการทำงานของคุณพร้อมให้คำแนะนำที่ปรับแต่งตามตำแหน่งงานที่คุณสมัคร
หลังจากนี้ เมื่อคุณได้รับความสนใจจากผู้จัดการฝ่ายสรรหาแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับขั้นตอนถัดไป—การสัมภาษณ์
การเตรียมตัวสัมภาษณ์
เราทุกคนต่างรู้ถึงความวิตกกังวลที่มาพร้อมกับการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน AI ที่สำคัญ ตั้งแต่การติดตามการสมัครงานไปจนถึงการจำว่าบริษัทไหนชอบระบบ AI ของพวกเขาแบบไหน กระบวนการนี้อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้
แต่อย่ากังวลไป! นี่คือจุดที่ ClickUp Brain จะเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์และทำให้การเตรียมตัวสัมภาษณ์ของคุณเป็นระเบียบและปราศจากความเครียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จินตนาการถึงการมีผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยคุณติดตามทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ AI ของบริษัท การคัดสรรคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ หรือการจัดการงานติดตามผล—ClickUp Brain พร้อมช่วยเหลือคุณ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อเก็บบันทึกการวิจัยของคุณสำหรับแต่ละบริษัทได้อีกด้วย สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานได้ดีขึ้น โดยการจำลองการสัมภาษณ์กับเพื่อนหรือที่ปรึกษา
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสังเกตสัญญาณอันตรายในการสัมภาษณ์งาน
ทำให้ง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain
ต้องการค้นคว้าข้อมูลบริษัทใช่ไหม? เพียงวาง URL ของรายละเอียดงานลงใน ClickUp Brain แล้วชมความมหัศจรรย์ของ AI ได้เลย
คุณจะได้รับเวอร์ชันสรุปของข้อมูลสำคัญ ซึ่งจะช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงาน
แต่นั่นยังไม่หมด—ClickUp Brain ยังสามารถสร้างคำถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AIได้อีกด้วย โดยอิงจากหัวข้อต่างๆ เช่น ความท้าทายในการเป็นผู้นำหรือทักษะทางเทคนิค
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดระเบียบการเตรียมงานของคุณ:
- วิจัยบริษัท: สร้างเอกสารใน ClickUp และใช้ Brain เพื่อสร้างสรุปบริษัท รวมถึงประวัติความเป็นมา พันธกิจ และโครงการล่าสุด
- ติดตามเทรนด์อุตสาหกรรมล่าสุด: ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะอุตสาหกรรม ระบบจะช่วยให้คุณอัปเดตเทรนด์ในอุตสาหกรรม AI ได้อยู่เสมอ
- แยกแยะรายละเอียดงาน: สรุปข้อกำหนดเฉพาะของงาน—สิ่งนี้จะช่วยให้คุณชี้แจงความคาดหวังในงาน ทักษะทางเทคนิค และความรับผิดชอบ
- คำถามเฉพาะสำหรับบริษัทงานฝีมือ: คิดคำถามสัมภาษณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบริษัท โดยเน้นที่ความท้าทาย ลำดับความสำคัญ และวัฒนธรรมของพวกเขา
- เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม: หาไอเดียสำหรับคำถามเชิงพฤติกรรมที่พบบ่อย ("เล่าให้ฟังเกี่ยวกับครั้งหนึ่งที่คุณ…") และปรับปรุงคำตอบของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการเขียนข้อเสนอสมัครงานที่ชนะใจ
ติดตามการค้นหางานของคุณด้วยรายการ ClickUp
สร้างรายการใน ClickUp เพื่อติดตามทุกการสมัครงาน รวมถึงบันทึกจากการวิจัยที่ใช้ ClickUp Brain สำหรับแต่ละบริษัท ด้วยรายการเหล่านี้ คุณจะไม่มีวันพลาดการสัมภาษณ์หรืองานติดตามผลอีกต่อไป
ติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Reminders
มีการนัดเตรียมตัวสัมภาษณ์กับเพื่อนหรือโค้ชมืออาชีพไว้แล้วใช่ไหม? ใช้ ClickUp Reminders เพื่อกำหนดเวลาสัมภาษณ์จำลองและบล็อกเวลาสำหรับการเรียนรู้อย่างเข้มข้น
อ่านเพิ่มเติม: ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ AI:AI กำลังขโมยงานของคุณ (และความสุขของคุณ) อยู่หรือไม่?
แสดงทักษะของคุณด้วยงานใน ClickUp
สร้างรายการใน ClickUp ชื่อว่า "ทักษะการจัดการโครงการสำหรับการสัมภาษณ์" พร้อมช่องทำเครื่องหมายสำหรับทักษะต่างๆ เช่น การจัดการความเสี่ยง การจัดสรรทรัพยากร และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขณะที่คุณเตรียมตัว ให้ทำเครื่องหมายทักษะแต่ละข้อที่คุณทำเสร็จแล้ว เพื่อที่คุณจะได้มองเห็นความก้าวหน้าและมั่นใจได้ว่าคุณได้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในการตอบของคุณ
และนั่นแหละ คุณพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้ ทดลอง และคว้าตำแหน่ง AI ที่คุณใฝ่ฝันในบริษัทในฝันของคุณ
เรื่องราวความสำเร็จของผู้ใช้ ClickUp
เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานจริงว่า ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงการหางานของคุณได้อย่างไร ลองดูสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งเพิ่งแบ่งปันไว้
ผู้หางานที่ชาญฉลาดคนนี้ได้เปลี่ยนการหางานของตนให้กลายเป็นการเดินทางเชิงกลยุทธ์และเต็มไปด้วยภาพ ด้วยการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp
นี่คือสิ่งที่แดชบอร์ดของพวกเขาติดตาม:
- การกระจายการสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น LinkedIn และ Indeed
- ไทม์ไลน์โดยละเอียดที่แสดงช่วงเวลาที่มีการสมัครใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและช่วงเวลาที่ค่อนข้างเงียบ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของใบสมัครปัจจุบัน
แดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งนี้ได้เปลี่ยนการค้นหางานของผู้ใช้จากการทำงานที่เครียดและยุ่งยากให้กลายเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ประการแรก แดชบอร์ดให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของสถานที่ที่พวกเขาได้สมัครไว้ รายละเอียดของกิจกรรมที่ทำ และอนุญาตให้ติดตามความคืบหน้าผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก ClickUp สามารถช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้ม ปรับปรุงกลยุทธ์การสมัครงาน และช่วยให้คุณเข้าใกล้ตำแหน่งงาน AI ของคุณมากขึ้นได้เช่นกัน
ใช้ AI เพื่อได้งานฝันใน AI
นักแสดงชาวอเมริกันชื่อดัง มิลตัน เบอร์เล่ เคยกล่าวไว้ว่า "หากโอกาสไม่มาเคาะประตู จงสร้างประตูขึ้นมาเอง" ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ คำพูดนี้อาจกลายเป็นคติประจำใจของคุณก็ได้
นี่คือจุดที่ ClickUp สามารถสร้างความแตกต่างในการหางานของคุณได้
ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain และ Docs คุณสามารถติดตามการสมัครงาน จัดตารางสัมภาษณ์ และค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างง่ายดายในที่เดียว หรือลองใช้เทมเพลตค้นหางาน ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของการสมัครงานทั้งหมดของคุณได้
สร้างบัญชี ClickUpฟรีวันนี้และคว้างานในฝันของคุณ!