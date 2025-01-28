ซอฟต์แวร์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุด 12 อันดับแรก

การดำเนินงานด้านไอทีมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพและผลผลิตของธุรกิจ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย การเปลี่ยนรุ่นแล็ปท็อปเริ่มต้นและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรสุทธิ
การจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล (DCIM) ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของธุรกิจและการควบคุมผลลัพธ์ของธุรกิจ การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมต้องอาศัยการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้กระบวนการเลือกซอฟต์แวร์เป็นเรื่องยุ่งยาก
ในความเป็นจริง การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (DCIM) ช่วยในการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งขับเคลื่อนตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมูลค่า 76.85 พันล้านดอลลาร์
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผมร่วมกับทีม ClickUp ผมได้คัดสรรรายชื่อซอฟต์แวร์ DCIM ที่ดีที่สุด 12 ตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ DCIM?
นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ DCIM ทุกตัวเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:
- การตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: ซอฟต์แวร์ DCIM ต้องติดตามตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (พลังงาน, อุณหภูมิ, ความชื้น) อย่างต่อเนื่องและรับการแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีสำหรับความผิดปกติ
- การจัดการสินทรัพย์: ทุกธุรกิจต้องมีโซลูชันเพื่อให้มีรายการสินทรัพย์ IT และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกต้อง.คุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์รวมถึงการติดตามตำแหน่ง, การกำหนดค่า, และสถานะวงจรชีวิต.
- การวางแผนกำลังการผลิต: โซลูชันที่คุณกำลังมองหาไม่ใช่แค่การจัดการ IT ในระยะสั้นเท่านั้น ซอฟต์แวร์ DCIM ควรสามารถคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้ม
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง: มองหาโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติที่ควรพิจารณา ได้แก่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติและฟีเจอร์การรายงานที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ความสะดวกในการใช้งานและความสามารถในการปรับขนาด: ฉันได้เห็นธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และซอฟต์แวร์ DCIM ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เลือกโซลูชันที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบศูนย์ข้อมูลของคุณ
นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักเหล่านี้แล้ว ผมยังมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ DCIM มีการสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่งและสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการ IT ภายนอกได้
ซอฟต์แวร์ DCIM ที่ดีที่สุด 12 อันดับ
หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด นี่คือ 12 โซลูชันการจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุดของฉัน:
1. Device42
Device42 เป็นโซลูชัน DCIM แบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ที่ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการค้นพบอุปกรณ์อัตโนมัติที่ทรงพลัง ซอฟต์แวร์นี้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของฉันเนื่องจากคุณสมบัติการแมปและการติดตามที่ครอบคลุม
Device42 มุ่งเน้นการกำกับดูแลด้านไอทีในสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลที่ซับซ้อน จุดแข็งของระบบอยู่ที่การจัดการสินทรัพย์อย่างละเอียดและการผสานรวมกับระบบไอทีต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Device42:
- ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเองด้วยเครื่องมือค้นหาอัตโนมัติสำหรับข้อมูลทรัพย์สินไอทีและการเรียกใช้เอกสาร
- ให้ข้อมูลทันทีเกี่ยวกับสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้วยคลังข้อมูลส่วนกลางที่ครอบคลุม
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการ IT หลากหลาย เช่น โซลูชัน ITSM และ CMDB
ข้อจำกัดของ Device42:
- กระบวนการติดตั้งและกำหนดค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อนทำให้การนำไปใช้เป็นกระบวนการที่กว้างขวาง
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและความลึกของฟังก์ชันการทำงานสามารถนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยากลำบาก
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ DCIM อื่น ๆ
ราคาของ Device42:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Device42:
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (60 รีวิว)
2. iTRACS DCIM
iTRACS เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่โดดเด่นในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานผ่านการแสดงภาพ ความสามารถในการนำเสนอการแสดงผลกราฟิกเชิงลึกของศูนย์ข้อมูลหลายแห่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ
คุณสมบัติของ iTRAC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางกายภาพ นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการพลังงาน,การวางแผนกำลังการผลิต, และการทำแผนที่การพึ่งพา .
คุณสมบัติเด่นของ iTRACS:
- ทำให้การจัดการการกำหนดค่าและการวิเคราะห์การใช้พลังงานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพ
- เสนอการผสานระบบที่รองรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการจัดการคอขวด
- นำเสนอภาพรวมเชิงลึกของการไหลของข้อมูลและสถานะของโครงสร้างพื้นฐานผ่านกราฟและแผนภูมิที่ละเอียดและปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ iTRACS:
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- การวิเคราะห์และการสร้างข้อมูลเชิงลึกต้องใช้ทรัพยากรมาก
ราคา iTRACS:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว iTRACS:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Nlyte
Nylte เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เน้นการอัตโนมัติและการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีคุณสมบัติตัวเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจสอบสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
Nlyte ช่วยลดปัญหาคอขวดด้วยการควบคุมและปัญญาประดิษฐ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Nlyte:
- ขจัดช่องว่างในการสื่อสารและประสานงานกิจกรรมระหว่างทรัพยากรของแต่ละแผนกที่เป็นอิสระด้วยระบบเวิร์กโฟลว์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ
- ให้ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับระบบไอทีอื่น ๆ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- รับประกันความแม่นยำสูงในการทำนายอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลด้วยการวางแผนความจุที่ง่ายขึ้น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทั้งหมดและประสิทธิภาพของ KPI ด้วยเครื่องมือรายงานเชิงลึกและแดชบอร์ดแบบภาพ
ข้อจำกัดของ Nlyte:
- มันมีหน้าตาผู้ใช้ที่ค่อนข้างพื้นฐานและล้าสมัยเมื่อเทียบกับตัวเลือกซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- การปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับการทำงานหรือความต้องการเฉพาะอาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจต้องใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
- เวลาในการดำเนินการสูงเนื่องจากลักษณะที่ครอบคลุมและข้อกำหนดเบื้องต้นในการย้ายข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Nlyte:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Nlyte:
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 40+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอคโคสตรักซ์เจอร์ ไอที
อีกหนึ่งโซลูชัน DCIM ที่โดดเด่นคือ EcoStruxure IT จากบริษัทฮาร์ดแวร์ไอทีชั้นนำอย่าง Schneider Electric ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ EcoStruxure IT มอบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และความสามารถในการจัดการระยะไกลที่ทรงพลังเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการจัดการเหตุการณ์ Schneider Electric สามารถลดเวลาหยุดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความยั่งยืน
คุณสมบัติเด่นของ Schneider Electric EcoStruxure IT:
- นำเสนอการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และฮาร์ดแวร์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมได้อย่างรวมศูนย์
- รองรับการตรวจสอบและจัดการระยะไกลของพื้นที่ชั้นศูนย์ข้อมูลและจุดขอบเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและการควบคุมในสถานที่ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
- ให้การปรับขนาดได้เพื่อรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลและความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Schneider Electric EcoStruxure IT:
- การสนับสนุนฮาร์ดแวร์จากผู้ผลิตรายอื่นมีจำกัด ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
- การจัดการอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Schneider Electric ภายใน EcoStruxure IT อาจต้องใช้ความพยายามในการบูรณาการเพิ่มเติม
ราคา Schneider Electric EcoStruxure IT:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Schneider Electric EcoStruxure IT:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. ManageEngine OpManager
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือข่าย ManageEngine OpManager คือสิ่งที่คุณต้องการ ซอฟต์แวร์ DCIM นี้ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายอย่างละเอียด เช่น เราเตอร์ สวิตช์ ไฟร์วอลล์ และอุปกรณ์บาลานซ์โหลด
ManageEngine เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและราคาที่คุ้มค่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพของฟีเจอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManageEngine OpManager:
- ให้บริการคุณสมบัติ DCIM ที่จำเป็น เช่น การติดตามสินทรัพย์, การตรวจสอบพลังงาน, และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในราคาที่เอื้อมถึงได้
- คุณสมบัติ 2000+ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย, และการรายงานที่ชาญฉลาด
- เชื่อมโยงเหตุการณ์เครือข่ายดิบ, กรองเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการ, และแสดงการแจ้งเตือนที่มีความหมายต่อผู้ปฏิบัติการพร้อมการจัดการข้อผิดพลาดที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ ManageEngine OpManager:
- มันไม่ได้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมเท่าคนอื่น
- ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน และมีความสามารถในการขยายตัวที่ค่อนข้างจำกัด
- การมุ่งเน้นหลักไปที่การตรวจสอบเครือข่ายทำให้ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย
ราคาของ ManageEngine OpManager:
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- รุ่นมาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $95/ปี (สำหรับผู้ใช้สองคน ไม่รวมส่วนเสริม)
- รุ่นมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $145/ปี (สำหรับผู้ใช้สองคน ไม่รวมส่วนเสริม)
- ใบอนุญาตถาวร: เริ่มต้นที่ $11,545 (ไม่รวมค่าบำรุงรักษา)
- รุ่นองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ ManageEngine OpManager:
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. Hyperview DCIM
Hyperview เป็นซอฟต์แวร์ DCIM บนคลาวด์ที่มุ่งเน้นการมอบความสามารถในการขยายตัว ความยืดหยุ่น และการเข้าถึงที่สะดวก แตกต่างจากโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กรแบบดั้งเดิม ซอฟต์แวร์นี้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด
Hyperview ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่ตรงไปตรงมา ทำให้เริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเกือบจะในทันที เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ จึงช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเข้าถึง และการอัปเดตประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Hyperview DCIM:
- รักษาคลังสินค้าแบบรวมศูนย์และติดตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่, กำลังไฟฟ้า, และการระบายความร้อนเพื่อการเติบโตในอนาคตด้วยโมดูลการวางแผนกำลังการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- มีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล
ข้อจำกัดของ Hyperview DCIM:
- มันต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพราะเป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์
- ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกเก็บไว้ภายนอกสถานที่ ซึ่งอาจขัดต่อนโยบายความปลอดภัยเฉพาะของบางธุรกิจ
- Hyperview มีความสามารถในการปรับแต่งได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ DCIM อื่น ๆ
ราคา Hyperview DCIM:
- $2/ปี ต่อสินทรัพย์ (ขั้นต่ำ 300 รายการ)
คะแนนและรีวิว Hyperview DCIM:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. IBM Turbonomic
หลังจากที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (โดยเน้นที่การจัดการทรัพยากร) ฉันพบว่า IBM Turbonomic เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งระบบ IT ให้เหมาะสมและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินทรัพย์ในศูนย์ข้อมูลและการควบคุมการใช้พลังงาน การที่ Turbonomicให้ความสำคัญกับการจัดการวงจรชีวิตและการตรวจสอบเครือข่ายทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ IBM Turbonomic:
- การปรับแต่งระบบคลาวด์อัตโนมัติและต่อเนื่องช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพ
- กำหนดการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับแต่งการตั้งค่าและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ IBM Turbonomic:
- เสนอราคาเฉพาะรายปีเท่านั้น ทำให้ธุรกิจมีความยากลำบากในการตัดสินใจว่าเหมาะสมหรือไม่
- จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน DCIM อย่างกว้างขวางหรือผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางก่อนการใช้งาน
ราคาของ IBM Turbonomic:
- ติดตั้งในองค์กร/แบบไฮบริด: เริ่มต้นที่ $3,271/ปี
- เฉพาะระบบคลาวด์: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว IBM Turbonomic:
- G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. คำสั่ง FNT
FNT Command เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่นำเสนอความสามารถในการสร้างแบบจำลองข้อมูลอย่างครอบคลุมและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทโทรคมนาคมที่มีสภาพแวดล้อมด้านไอทีและเครือข่ายที่ซับซ้อน
FNT Command มุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจในการควบคุมสภาพแวดล้อม IT ทั้งหมดของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของคำสั่ง FNT:
- สร้างภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและเครือข่ายที่ละเอียดและถูกต้อง เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ให้เครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการสินทรัพย์เครือข่าย, การเชื่อมต่อ, และการพึ่งพา, ช่วยให้การวางแผนเครือข่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- นำเสนอภาพรวมแบบองค์รวมของการจัดการการดำเนินงานเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเชิงรุก
ข้อจำกัดของคำสั่ง FNT:
- เข้าถึงได้ยากกว่าสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
- การปรับใช้คำสั่ง FNT ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานหรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงนั้นต้องการการตั้งค่าและการมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาคำสั่ง FNT:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวคำสั่ง FNT:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. ศูนย์ข้อมูล Atlassian
สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการปริมาณงาน IT ที่มีความสำคัญสูง, Atlassian Data Center เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์. ซอฟต์แวร์ DCIM นี้มีความเชี่ยวชาญในการรองรับการขยายตัวและความปลอดภัย. ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาการหยุดชะงักที่สำคัญ.
ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ Atlassian Data Center เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินงานและองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Atlassian Data Center:
- รับประกันการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น Jira Software และ Confluence แม้ในกรณีที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานขัดข้องหรืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษา
- รองรับปริมาณผู้ใช้และปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่มีปัญหา
- นำเสนอการควบคุมความปลอดภัยระดับองค์กรและการปกป้องข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของศูนย์ข้อมูล Atlassian:
- มาพร้อมกับระดับความซับซ้อนสูงและต้องการผู้จัดการศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำไปใช้งาน
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมมาพร้อมกับราคาที่สูง
- ข้อเสนอที่เน้นเฉพาะแอปพลิเคชัน DCIM ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การบริโภคพลังงาน
ราคาของ Atlassian Data Center:
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวศูนย์ข้อมูล Atlassian:
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. ซันเบิร์ด ดีซีไอเอ็ม
Sunbird DCIM เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการพลังงาน (power management) คุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันครอบคลุมถึงการติดตามการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ และการอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น
ซอฟต์แวร์นี้มอบคุณสมบัติทั้งหมดในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ Sunbird DCIM ยังรวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์และจัดการเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Sunbird DCIM:
- ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสุขภาพและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เช่น พื้นที่ พลังงาน และการระบายความร้อน ผ่านการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์สถานการณ์
- ติดตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงสินทรัพย์ด้านไอที โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และการทำความเย็น
ข้อจำกัดของ Sunbird DCIM:
- การมุ่งเน้นถูกจำกัดไว้อย่างมากที่การใช้พลังงาน
- การผสานระบบมักต้องการการพัฒนาแบบกำหนดเอง
- ราคาอยู่ในระดับสูงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานมากนัก
Sunbird DCIM ราคา:
- การตรวจสอบ DCIM ด้วย Power IQ: $5.50/เดือน ต่อโหนด
- การดำเนินงาน dcTrack DCIM: $17. 50/เดือน ตู้แร็ก
- ชุดรวม DCIM: $25. 65/เดือนต่อตู้
Sunbird DCIM การจัดอันดับและรีวิว:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
11. Cormant-CS DCIM
Cormant-CS เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ มุ่งเน้นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลโดยเน้นการเคลื่อนที่ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติของศูนย์ข้อมูล และความเชี่ยวชาญนี้ยังขยายไปถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ การบริโภคพลังงาน และสภาพความร้อน
Cormant-CS เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลและวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคต.
คุณสมบัติเด่นของ Cormant-CS DCIM:
- ช่วยให้การวางแผนและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามความต้องการผ่านการนำเสนอข้อมูลสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลในรูปแบบ 3D ที่ละเอียดและถูกต้อง
- ปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและรับรองการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและการอนุมัติอัตโนมัติ
- ให้เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Cormant-CS DCIM:
- มาพร้อมกับเวลาการนำไปใช้และการติดตั้งที่ครอบคลุม
- การเรียนรู้และใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติทั้งหมดของ Cormant CS อย่างเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่ยาวนาน
- ตัวเลือกการกำหนดราคาไม่เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก
ราคา Cormant-CS DCIM:
- แพ็กเกจสมัครสมาชิกเริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $7,200/ปี
- ชุดเริ่มต้นแบบถาวร: เริ่มต้นที่ $13,999
- โซลูชันสำหรับสินทรัพย์มากกว่า 1500 รายการ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Cormant-CS DCIM:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. เวอร์ทิฟ เทรลลิส
Vertiv Trellis นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ DCIM ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาการทำงานให้สูงสุด ซอฟต์แวร์นี้เชี่ยวชาญในระบบที่ปรับแต่งได้ เช่น Environet™ และ Environet™ Alert
Vertiv Trellis ให้บริการการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการวางแผนความจุอย่างครอบคลุม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานของตน
คุณสมบัติเด่นของ Vertiv Trellis:
- เสนอการตรวจจับปัญหาเชิงรุกและการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
- ระบุพื้นที่ที่มีการสูญเสียพลังงานและช่วยดำเนินการกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ
ข้อจำกัดของ Vertiv Trellis:
- ระบบของบุคคลที่สามที่ซับซ้อนและการรวมเครื่องมือ
- ระดับและความสามารถในการตอบสนองของการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโซลูชันที่เลือกใช้
ราคา Vertiv Trellis:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Vertiv Trellis:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือจัดการศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ
ซอฟต์แวร์ DCIM ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นโครงการ เช่น ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับระบบ IT ให้สอดคล้องกับธุรกิจในภาพรวม
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายClickUpมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ความสามารถเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการด้านไอทีและการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น CRM และทรัพยากรบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิผล
นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำงานเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ความสามารถ, และสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐาน:
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงาน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกของ DCIM แบบเรียลไทม์ การปิดงานที่เกิดจากข้อมูลเหล่านี้ เช่น การหยุดทำงานตามแผนและการอัปเกรด จึงเป็นสิ่งสำคัญ ClickUp มีชุดคุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
ClickUp Tasksเป็นฟีเจอร์การจัดการงานที่เหมาะสำหรับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและติดตามงานด้วยการสร้างและมอบหมายงานได้ทันที
ClickUp Tasks ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงภาพความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มีความรับผิดชอบและก้าวหน้า
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกรอบมาตรฐาน
การจัดการการบำรุงรักษาตามปกติและการจัดตารางโครงการอาจกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก นั่นคือเหตุผลที่การมีกรอบการทำงานเพื่อทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ClickUp มีเทมเพลตไอทีที่ใช้งานง่ายมากมายเพื่อมาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
เทมเพลตแผนโครงการศูนย์ข้อมูล ClickUp Data Centerเป็นโซลูชันที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนงานด้านไอทีให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน พร้อมทั้งทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายไอที
คุณสมบัติการสปรินต์และการตั้งเป้าหมายของเทมเพลตช่วยให้สามารถแบ่งโครงการออกเป็นระยะ ๆ ที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนที่การโยกย้าย (Migration Roadmap) และแผนกังค์ต์ของโครงการ (Project Gantt) สำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างชัดเจน นอกเหนือจากนี้ แพลตฟอร์ม ClickUp ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือสื่อสาร
เมื่อเครื่องมือ DCIM ของคุณชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานและการไหลของข้อมูล การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในจุดนี้ เครื่องมือสื่อสารไม่ควรอยู่ห่างเกินกว่าการคลิกเพียงครั้งเดียว
ClickUp มีเครื่องมือเฉพาะเพื่อวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมที่เป็นคอขวดเข้ามาเพื่อให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
ClickUp Chatเป็นฟีเจอร์การสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงรุก เมื่อถึงเวลาที่ต้องแชร์รายงานและเริ่มงาน เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ClickUp Chat มาพร้อมกับฟีเจอร์การแท็กทันทีและเครื่องหมายที่สมบูรณ์ มันช่วยให้คุณเน้นความสำคัญของอัปเดต IT ของคุณได้ทันทีและส่งต่ออัปเดตแต่ละรายการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานภายในแชทและมอบหมายงานได้
ผสานข้อมูลเชิงลึกกับแดชบอร์ด
ซอฟต์แวร์ DCIM แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของระบบ IT และสถานะของศูนย์ข้อมูล แต่แดชบอร์ดวิเคราะห์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพว่าตัวชี้วัด IT เหล่านี้เชื่อมโยงกับโครงการธุรกิจของคุณอย่างไร
เครื่องมือการแสดงภาพของ ClickUp ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งตัวชี้วัดด้านไอทีด้วยการแสดงผลแบบภาพClickUp Dashboardsเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ด้วยเครื่องมือการจัดการศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ, ClickUp Dashboards ถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ คุณสามารถมองเห็นกราฟและแผนภูมิเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการใช้เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดได้ในพริบตา
แดชบอร์ดของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ให้กลายเป็นงานได้อีกด้วย วิธีการนี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถเริ่มแก้ไขช่องว่างในโครงสร้างพื้นฐานได้ทันที
ทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI
ซอฟต์แวร์ DCIM สร้างข้อมูลจำนวนมาก. ClickUp มอบโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการให้กับธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ DCIM ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่.
ClickUp Brainเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน ซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ตั้งแต่การสรุปข้อมูลทันทีไปจนถึงกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตตามแนวโน้มการใช้งานได้อีกด้วย ช่วยให้ธุรกิจสามารถสรุปรายงานโครงการได้ทันทีจากข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของ DCIM และช่วยให้คุณติดตามสถานะสุขภาพของ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ
การนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปอีกขั้น ClickUp ยังมีโซลูชันการจัดการ IT ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp IT PMOเป็นโซลูชันการจัดการโครงการไอทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแปลงข้อมูลเชิงลึกจาก DCIM ให้เป็นงานที่ใช้งานได้จริงและการปรับปรุงที่เป็นไปได้
IT PMO ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือทันทีด้วยกระบวนการทำงานและการรายงานอัตโนมัติ พร้อมมอบการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ClickUp IT PMO ยังจัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยการจัดเก็บบนคลาวด์แบบศูนย์กลาง ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของแพลตฟอร์มได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ปรับโครงการไอทีที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ด้วยการจัดการงานที่ครอบคลุม
- ทำให้งาน IT ที่ทำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ สร้างข้อมูลเชิงลึกได้ทันที และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุดด้วย ClickUp Brain
- มองเห็นความคืบหน้าในการบำรุงรักษาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมไอทีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ClickUp Chat
- ผสานรวมกับเครื่องมือ IT ที่ได้รับความนิยมและซอฟต์แวร์ DCIM เพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการโครงการแบบรวมเป็นหนึ่ง
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์ DCIM ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ด้านไอทีและใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานได้ดีขึ้น ตัวเลือก 12 รายการที่เราได้กล่าวถึง พร้อมด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ ทำให้การปรับใช้และดำเนินกลยุทธ์ด้านไอทีเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการวางแผนกำลังการผลิตด้วย AI ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการผสานรวม DCIM เข้ากับธุรกิจของคุณ
ดังนั้นอย่ารอช้า!สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!