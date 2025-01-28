บล็อก ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุด 12 อันดับแรก

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุด 12 อันดับแรก

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

การดำเนินงานด้านไอทีมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพและผลผลิตของธุรกิจ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย การเปลี่ยนรุ่นแล็ปท็อปเริ่มต้นและการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรสุทธิ

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล (DCIM) ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของธุรกิจและการควบคุมผลลัพธ์ของธุรกิจ การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมต้องอาศัยการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้กระบวนการเลือกซอฟต์แวร์เป็นเรื่องยุ่งยาก

ในความเป็นจริง การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (DCIM) ช่วยในการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งขับเคลื่อนตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีมูลค่า 76.85 พันล้านดอลลาร์

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผมร่วมกับทีม ClickUp ผมได้คัดสรรรายชื่อซอฟต์แวร์ DCIM ที่ดีที่สุด 12 ตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ DCIM?

นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ DCIM ทุกตัวเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล:

  • การตรวจสอบและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: ซอฟต์แวร์ DCIM ต้องติดตามตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (พลังงาน, อุณหภูมิ, ความชื้น) อย่างต่อเนื่องและรับการแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีสำหรับความผิดปกติ
  • การจัดการสินทรัพย์: ทุกธุรกิจต้องมีโซลูชันเพื่อให้มีรายการสินทรัพย์ IT และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกต้อง.คุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์รวมถึงการติดตามตำแหน่ง, การกำหนดค่า, และสถานะวงจรชีวิต.
  • การวางแผนกำลังการผลิต: โซลูชันที่คุณกำลังมองหาไม่ใช่แค่การจัดการ IT ในระยะสั้นเท่านั้น ซอฟต์แวร์ DCIM ควรสามารถคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้ม
  • การจัดการการเปลี่ยนแปลง: มองหาโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติที่ควรพิจารณา ได้แก่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติและฟีเจอร์การรายงานที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ความสะดวกในการใช้งานและความสามารถในการปรับขนาด: ฉันได้เห็นธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และซอฟต์แวร์ DCIM ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เลือกโซลูชันที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบศูนย์ข้อมูลของคุณ

นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักเหล่านี้แล้ว ผมยังมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ DCIM มีการสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่งและสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการ IT ภายนอกได้

ซอฟต์แวร์ DCIM ที่ดีที่สุด 12 อันดับ

หลังจากการวิจัยอย่างละเอียด นี่คือ 12 โซลูชันการจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่ดีที่สุดของฉัน:

1. Device42

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ Device42D CIM
ผ่านทาง Device42

Device42 เป็นโซลูชัน DCIM แบบไม่ต้องติดตั้งเอเจนต์ที่ได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในการค้นพบอุปกรณ์อัตโนมัติที่ทรงพลัง ซอฟต์แวร์นี้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของฉันเนื่องจากคุณสมบัติการแมปและการติดตามที่ครอบคลุม

Device42 มุ่งเน้นการกำกับดูแลด้านไอทีในสภาพแวดล้อมศูนย์ข้อมูลที่ซับซ้อน จุดแข็งของระบบอยู่ที่การจัดการสินทรัพย์อย่างละเอียดและการผสานรวมกับระบบไอทีต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Device42:

  • ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเองด้วยเครื่องมือค้นหาอัตโนมัติสำหรับข้อมูลทรัพย์สินไอทีและการเรียกใช้เอกสาร
  • ให้ข้อมูลทันทีเกี่ยวกับสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้วยคลังข้อมูลส่วนกลางที่ครอบคลุม
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการ IT หลากหลาย เช่น โซลูชัน ITSM และ CMDB

ข้อจำกัดของ Device42:

  • กระบวนการติดตั้งและกำหนดค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อนทำให้การนำไปใช้เป็นกระบวนการที่กว้างขวาง
  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและความลึกของฟังก์ชันการทำงานสามารถนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยากลำบาก
  • คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ DCIM อื่น ๆ

ราคาของ Device42:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Device42:

  • G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (60 รีวิว)

2. iTRACS DCIM

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ iTRACS DCIM
ผ่านทางBusiness Wire

iTRACS เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่โดดเด่นในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานผ่านการแสดงภาพ ความสามารถในการนำเสนอการแสดงผลกราฟิกเชิงลึกของศูนย์ข้อมูลหลายแห่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ

คุณสมบัติของ iTRAC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางกายภาพ นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการพลังงาน,การวางแผนกำลังการผลิต, และการทำแผนที่การพึ่งพา .

คุณสมบัติเด่นของ iTRACS:

  • ทำให้การจัดการการกำหนดค่าและการวิเคราะห์การใช้พลังงานง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพ
  • เสนอการผสานระบบที่รองรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการจัดการคอขวด
  • นำเสนอภาพรวมเชิงลึกของการไหลของข้อมูลและสถานะของโครงสร้างพื้นฐานผ่านกราฟและแผนภูมิที่ละเอียดและปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ iTRACS:

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • การวิเคราะห์และการสร้างข้อมูลเชิงลึกต้องใช้ทรัพยากรมาก

ราคา iTRACS:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว iTRACS:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Nlyte

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ Nlyte DCIM
ผ่านทางNlyte

Nylte เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เน้นการอัตโนมัติและการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีคุณสมบัติตัวเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและการตรวจสอบสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Nlyte ช่วยลดปัญหาคอขวดด้วยการควบคุมและปัญญาประดิษฐ์ที่คาดการณ์ล่วงหน้า ทำให้การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Nlyte:

  • ขจัดช่องว่างในการสื่อสารและประสานงานกิจกรรมระหว่างทรัพยากรของแต่ละแผนกที่เป็นอิสระด้วยระบบเวิร์กโฟลว์และการจัดการการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ
  • ให้ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับระบบไอทีอื่น ๆ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • รับประกันความแม่นยำสูงในการทำนายอายุการใช้งานของศูนย์ข้อมูลด้วยการวางแผนความจุที่ง่ายขึ้น
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทั้งหมดและประสิทธิภาพของ KPI ด้วยเครื่องมือรายงานเชิงลึกและแดชบอร์ดแบบภาพ

ข้อจำกัดของ Nlyte:

  • มันมีหน้าตาผู้ใช้ที่ค่อนข้างพื้นฐานและล้าสมัยเมื่อเทียบกับตัวเลือกซอฟต์แวร์อื่น ๆ
  • การปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับการทำงานหรือความต้องการเฉพาะอาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจต้องใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • เวลาในการดำเนินการสูงเนื่องจากลักษณะที่ครอบคลุมและข้อกำหนดเบื้องต้นในการย้ายข้อมูลจำนวนมาก

ราคาของ Nlyte:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Nlyte:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 40+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

4. ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอคโคสตรักซ์เจอร์ ไอที

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอคโคสตรักซ์เจอร์ ไอที
ผ่านทางชไนเดอร์ อิเล็คทริค

อีกหนึ่งโซลูชัน DCIM ที่โดดเด่นคือ EcoStruxure IT จากบริษัทฮาร์ดแวร์ไอทีชั้นนำอย่าง Schneider Electric ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ EcoStruxure IT มอบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล

การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และความสามารถในการจัดการระยะไกลที่ทรงพลังเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการจัดการเหตุการณ์ Schneider Electric สามารถลดเวลาหยุดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความยั่งยืน

คุณสมบัติเด่นของ Schneider Electric EcoStruxure IT:

  • นำเสนอการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น และฮาร์ดแวร์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมได้อย่างรวมศูนย์
  • รองรับการตรวจสอบและจัดการระยะไกลของพื้นที่ชั้นศูนย์ข้อมูลและจุดขอบเครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นและการควบคุมในสถานที่ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
  • ให้การปรับขนาดได้เพื่อรองรับการเติบโตของศูนย์ข้อมูลและความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ Schneider Electric EcoStruxure IT:

  • การสนับสนุนฮาร์ดแวร์จากผู้ผลิตรายอื่นมีจำกัด ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
  • การจัดการอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Schneider Electric ภายใน EcoStruxure IT อาจต้องใช้ความพยายามในการบูรณาการเพิ่มเติม

ราคา Schneider Electric EcoStruxure IT:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Schneider Electric EcoStruxure IT:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. ManageEngine OpManager

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ ManageEngine OpManager DCIM
ผ่านทางManageEngine OpManager

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือข่าย ManageEngine OpManager คือสิ่งที่คุณต้องการ ซอฟต์แวร์ DCIM นี้ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายอย่างละเอียด เช่น เราเตอร์ สวิตช์ ไฟร์วอลล์ และอุปกรณ์บาลานซ์โหลด

ManageEngine เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและราคาที่คุ้มค่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพของฟีเจอร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManageEngine OpManager:

  • ให้บริการคุณสมบัติ DCIM ที่จำเป็น เช่น การติดตามสินทรัพย์, การตรวจสอบพลังงาน, และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ในราคาที่เอื้อมถึงได้
  • คุณสมบัติ 2000+ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย, และการรายงานที่ชาญฉลาด
  • เชื่อมโยงเหตุการณ์เครือข่ายดิบ, กรองเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการ, และแสดงการแจ้งเตือนที่มีความหมายต่อผู้ปฏิบัติการพร้อมการจัดการข้อผิดพลาดที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ ManageEngine OpManager:

  • มันไม่ได้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมเท่าคนอื่น
  • ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน และมีความสามารถในการขยายตัวที่ค่อนข้างจำกัด
  • การมุ่งเน้นหลักไปที่การตรวจสอบเครือข่ายทำให้ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย

ราคาของ ManageEngine OpManager:

  • ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
  • รุ่นมาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $95/ปี (สำหรับผู้ใช้สองคน ไม่รวมส่วนเสริม)
  • รุ่นมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $145/ปี (สำหรับผู้ใช้สองคน ไม่รวมส่วนเสริม)
  • ใบอนุญาตถาวร: เริ่มต้นที่ $11,545 (ไม่รวมค่าบำรุงรักษา)
  • รุ่นองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ ManageEngine OpManager:

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

6. Hyperview DCIM

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ Hyperview DCIM
ผ่านทางHyperview

Hyperview เป็นซอฟต์แวร์ DCIM บนคลาวด์ที่มุ่งเน้นการมอบความสามารถในการขยายตัว ความยืดหยุ่น และการเข้าถึงที่สะดวก แตกต่างจากโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กรแบบดั้งเดิม ซอฟต์แวร์นี้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด

Hyperview ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่ตรงไปตรงมา ทำให้เริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเกือบจะในทันที เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ จึงช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การเข้าถึง และการอัปเดตประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Hyperview DCIM:

  • รักษาคลังสินค้าแบบรวมศูนย์และติดตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่, กำลังไฟฟ้า, และการระบายความร้อนเพื่อการเติบโตในอนาคตด้วยโมดูลการวางแผนกำลังการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • มีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล

ข้อจำกัดของ Hyperview DCIM:

  • มันต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพราะเป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์
  • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจะถูกเก็บไว้ภายนอกสถานที่ ซึ่งอาจขัดต่อนโยบายความปลอดภัยเฉพาะของบางธุรกิจ
  • Hyperview มีความสามารถในการปรับแต่งได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ DCIM อื่น ๆ

ราคา Hyperview DCIM:

  • $2/ปี ต่อสินทรัพย์ (ขั้นต่ำ 300 รายการ)

คะแนนและรีวิว Hyperview DCIM:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. IBM Turbonomic

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ IBM Turbonomic DCIM
ผ่านทางIBM Turbonomic

หลังจากที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล (โดยเน้นที่การจัดการทรัพยากร) ฉันพบว่า IBM Turbonomic เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งระบบ IT ให้เหมาะสมและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินทรัพย์ในศูนย์ข้อมูลและการควบคุมการใช้พลังงาน การที่ Turbonomicให้ความสำคัญกับการจัดการวงจรชีวิตและการตรวจสอบเครือข่ายทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของ IBM Turbonomic:

  • การปรับแต่งระบบคลาวด์อัตโนมัติและต่อเนื่องช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพ
  • กำหนดการดำเนินการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ปรับแต่งการตั้งค่าและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ IBM Turbonomic:

  • เสนอราคาเฉพาะรายปีเท่านั้น ทำให้ธุรกิจมีความยากลำบากในการตัดสินใจว่าเหมาะสมหรือไม่
  • จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน DCIM อย่างกว้างขวางหรือผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางก่อนการใช้งาน

ราคาของ IBM Turbonomic:

  • ติดตั้งในองค์กร/แบบไฮบริด: เริ่มต้นที่ $3,271/ปี
  • เฉพาะระบบคลาวด์: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว IBM Turbonomic:

  • G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. คำสั่ง FNT

แพลตฟอร์มคำสั่ง FNT แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ DCIM
ผ่านคำสั่ง FNT

FNT Command เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลที่นำเสนอความสามารถในการสร้างแบบจำลองข้อมูลอย่างครอบคลุมและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่และบริษัทโทรคมนาคมที่มีสภาพแวดล้อมด้านไอทีและเครือข่ายที่ซับซ้อน

FNT Command มุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจในการควบคุมสภาพแวดล้อม IT ทั้งหมดของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของคำสั่ง FNT:

  • สร้างภาพแสดงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและเครือข่ายที่ละเอียดและถูกต้อง เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • ให้เครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการสินทรัพย์เครือข่าย, การเชื่อมต่อ, และการพึ่งพา, ช่วยให้การวางแผนเครือข่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำเสนอภาพรวมแบบองค์รวมของการจัดการการดำเนินงานเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเชิงรุก

ข้อจำกัดของคำสั่ง FNT:

  • เข้าถึงได้ยากกว่าสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
  • การปรับใช้คำสั่ง FNT ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานหรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงนั้นต้องการการตั้งค่าและการมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก
  • มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาคำสั่ง FNT:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวคำสั่ง FNT:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. ศูนย์ข้อมูล Atlassian

ศูนย์ข้อมูล Atlassian
ผ่านทางAtlassian

สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการปริมาณงาน IT ที่มีความสำคัญสูง, Atlassian Data Center เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์. ซอฟต์แวร์ DCIM นี้มีความเชี่ยวชาญในการรองรับการขยายตัวและความปลอดภัย. ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาการหยุดชะงักที่สำคัญ.

ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ Atlassian Data Center เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินงานและองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ Atlassian Data Center:

  • รับประกันการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น Jira Software และ Confluence แม้ในกรณีที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานขัดข้องหรืออยู่ระหว่างการบำรุงรักษา
  • รองรับปริมาณผู้ใช้และปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่มีปัญหา
  • นำเสนอการควบคุมความปลอดภัยระดับองค์กรและการปกป้องข้อมูลสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดของศูนย์ข้อมูล Atlassian:

  • มาพร้อมกับระดับความซับซ้อนสูงและต้องการผู้จัดการศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำไปใช้งาน
  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมมาพร้อมกับราคาที่สูง
  • ข้อเสนอที่เน้นเฉพาะแอปพลิเคชัน DCIM ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น การบริโภคพลังงาน

ราคาของ Atlassian Data Center:

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวศูนย์ข้อมูล Atlassian:

  • G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

โบนัส:10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการปฏิบัติการด้านไอทีที่ดีที่สุดในปี 2024 (รีวิวและราคา)

10. ซันเบิร์ด ดีซีไอเอ็ม

แดชบอร์ดซอฟต์แวร์ Sunbird DCIM
ผ่านทางSunbird DCIM

Sunbird DCIM เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการพลังงาน (power management) คุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันครอบคลุมถึงการติดตามการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ และการอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น

ซอฟต์แวร์นี้มอบคุณสมบัติทั้งหมดในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ Sunbird DCIM ยังรวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์และจัดการเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ Sunbird DCIM:

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับสุขภาพและประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เช่น พื้นที่ พลังงาน และการระบายความร้อน ผ่านการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์และการวิเคราะห์สถานการณ์
  • ติดตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงสินทรัพย์ด้านไอที โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และการทำความเย็น

ข้อจำกัดของ Sunbird DCIM:

  • การมุ่งเน้นถูกจำกัดไว้อย่างมากที่การใช้พลังงาน
  • การผสานระบบมักต้องการการพัฒนาแบบกำหนดเอง
  • ราคาอยู่ในระดับสูงสำหรับผู้ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานมากนัก

Sunbird DCIM ราคา:

  • การตรวจสอบ DCIM ด้วย Power IQ: $5.50/เดือน ต่อโหนด
  • การดำเนินงาน dcTrack DCIM: $17. 50/เดือน ตู้แร็ก
  • ชุดรวม DCIM: $25. 65/เดือนต่อตู้

Sunbird DCIM การจัดอันดับและรีวิว:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)

11. Cormant-CS DCIM

แดชบอร์ด Cormant-CS DCIM
ผ่านทางCormant

Cormant-CS เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ มุ่งเน้นการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลโดยเน้นการเคลื่อนที่ มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติของศูนย์ข้อมูล และความเชี่ยวชาญนี้ยังขยายไปถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้พื้นที่ การบริโภคพลังงาน และสภาพความร้อน

Cormant-CS เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลและวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคต.

คุณสมบัติเด่นของ Cormant-CS DCIM:

  • ช่วยให้การวางแผนและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามความต้องการผ่านการนำเสนอข้อมูลสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลในรูปแบบ 3D ที่ละเอียดและถูกต้อง
  • ปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและรับรองการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและการอนุมัติอัตโนมัติ
  • ให้เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Cormant-CS DCIM:

  • มาพร้อมกับเวลาการนำไปใช้และการติดตั้งที่ครอบคลุม
  • การเรียนรู้และใช้งานฟังก์ชันและคุณสมบัติทั้งหมดของ Cormant CS อย่างเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่ยาวนาน
  • ตัวเลือกการกำหนดราคาไม่เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก

ราคา Cormant-CS DCIM:

  • แพ็กเกจสมัครสมาชิกเริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $7,200/ปี
  • ชุดเริ่มต้นแบบถาวร: เริ่มต้นที่ $13,999
  • โซลูชันสำหรับสินทรัพย์มากกว่า 1500 รายการ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Cormant-CS DCIM:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

12. เวอร์ทิฟ เทรลลิส

แพลตฟอร์ม Vertiv Trellis
ผ่านทางVertiv

Vertiv Trellis นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ DCIM ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและเวลาการทำงานให้สูงสุด ซอฟต์แวร์นี้เชี่ยวชาญในระบบที่ปรับแต่งได้ เช่น Environet™ และ Environet™ Alert

Vertiv Trellis ให้บริการการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการวางแผนความจุอย่างครอบคลุม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานของตน

คุณสมบัติเด่นของ Vertiv Trellis:

  • เสนอการตรวจจับปัญหาเชิงรุกและการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
  • ระบุพื้นที่ที่มีการสูญเสียพลังงานและช่วยดำเนินการกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนผ่านแดชบอร์ดแบบภาพ

ข้อจำกัดของ Vertiv Trellis:

  • ระบบของบุคคลที่สามที่ซับซ้อนและการรวมเครื่องมือ
  • ระดับและความสามารถในการตอบสนองของการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโซลูชันที่เลือกใช้

ราคา Vertiv Trellis:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Vertiv Trellis:

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เครื่องมือจัดการศูนย์ข้อมูลอื่น ๆ

ซอฟต์แวร์ DCIM ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นโครงการ เช่น ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับระบบ IT ให้สอดคล้องกับธุรกิจในภาพรวม

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายClickUpมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ความสามารถเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการด้านไอทีและการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น CRM และทรัพยากรบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิผล

นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำงานเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ความสามารถ, และสุขภาพของโครงสร้างพื้นฐาน:

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงาน

ด้วยข้อมูลเชิงลึกของ DCIM แบบเรียลไทม์ การปิดงานที่เกิดจากข้อมูลเหล่านี้ เช่น การหยุดทำงานตามแผนและการอัปเกรด จึงเป็นสิ่งสำคัญ ClickUp มีชุดคุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้

มุมมองรายการ ClickUp
สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างราบรื่นเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Tasks

ClickUp Tasksเป็นฟีเจอร์การจัดการงานที่เหมาะสำหรับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการและติดตามงานด้วยการสร้างและมอบหมายงานได้ทันที

ClickUp Tasks ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสดงภาพความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มีความรับผิดชอบและก้าวหน้า

ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกรอบมาตรฐาน

การจัดการการบำรุงรักษาตามปกติและการจัดตารางโครงการอาจกลายเป็นงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก นั่นคือเหตุผลที่การมีกรอบการทำงานเพื่อทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ClickUp มีเทมเพลตไอทีที่ใช้งานง่ายมากมายเพื่อมาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

แผนโครงการศูนย์ข้อมูลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มาตรฐานโครงการไอทีและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและความถูกต้องด้วยเทมเพลตแผนโครงการศูนย์ข้อมูล ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการศูนย์ข้อมูล ClickUp Data Centerเป็นโซลูชันที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนงานด้านไอทีให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน พร้อมทั้งทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายไอที

คุณสมบัติการสปรินต์และการตั้งเป้าหมายของเทมเพลตช่วยให้สามารถแบ่งโครงการออกเป็นระยะ ๆ ที่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนที่การโยกย้าย (Migration Roadmap) และแผนกังค์ต์ของโครงการ (Project Gantt) สำหรับการจัดสรรทรัพยากรอย่างชัดเจน นอกเหนือจากนี้ แพลตฟอร์ม ClickUp ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือสื่อสาร

เมื่อเครื่องมือ DCIM ของคุณชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานและการไหลของข้อมูล การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในจุดนี้ เครื่องมือสื่อสารไม่ควรอยู่ห่างเกินกว่าการคลิกเพียงครั้งเดียว

ClickUp มีเครื่องมือเฉพาะเพื่อวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมที่เป็นคอขวดเข้ามาเพื่อให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

เมนูแชท ClickUp 3.0 ขยายแล้ว
ส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นภายในทีมไอทีและช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Chat

ClickUp Chatเป็นฟีเจอร์การสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลเชิงรุก เมื่อถึงเวลาที่ต้องแชร์รายงานและเริ่มงาน เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ClickUp Chat มาพร้อมกับฟีเจอร์การแท็กทันทีและเครื่องหมายที่สมบูรณ์ มันช่วยให้คุณเน้นความสำคัญของอัปเดต IT ของคุณได้ทันทีและส่งต่ออัปเดตแต่ละรายการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานภายในแชทและมอบหมายงานได้

ผสานข้อมูลเชิงลึกกับแดชบอร์ด

ซอฟต์แวร์ DCIM แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของระบบ IT และสถานะของศูนย์ข้อมูล แต่แดชบอร์ดวิเคราะห์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพว่าตัวชี้วัด IT เหล่านี้เชื่อมโยงกับโครงการธุรกิจของคุณอย่างไร

เครื่องมือการแสดงภาพของ ClickUp ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การปรับปรุงแดชบอร์ด ClickUp แผนภูมิวงกลมแยกส่วน
รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านไอทีและความคืบหน้าของโครงการด้วย ClickUp Dashboards

สำหรับผู้ที่ต้องการปรับแต่งตัวชี้วัดด้านไอทีด้วยการแสดงผลแบบภาพClickUp Dashboardsเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ด้วยเครื่องมือการจัดการศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ, ClickUp Dashboards ถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ คุณสามารถมองเห็นกราฟและแผนภูมิเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการใช้เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดได้ในพริบตา

แดชบอร์ดของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ให้กลายเป็นงานได้อีกด้วย วิธีการนี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถเริ่มแก้ไขช่องว่างในโครงสร้างพื้นฐานได้ทันที

ทำให้การรายงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI

ซอฟต์แวร์ DCIM สร้างข้อมูลจำนวนมาก. ClickUp มอบโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการให้กับธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ DCIM ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่.

สรุปหัวข้อด้วย GIF ในซอฟต์แวร์ ClickUp AI DCIM
ใช้ประโยชน์จาก AI และทำให้งานรายงานและกระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน ซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ตั้งแต่การสรุปข้อมูลทันทีไปจนถึงกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ

ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตตามแนวโน้มการใช้งานได้อีกด้วย ช่วยให้ธุรกิจสามารถสรุปรายงานโครงการได้ทันทีจากข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของ DCIM และช่วยให้คุณติดตามสถานะสุขภาพของ IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรายงานและข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ

การนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปอีกขั้น ClickUp ยังมีโซลูชันการจัดการ IT ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

การใช้ ClickUp AI ในการเขียนสรุปโครงการ
บริหารจัดการปริมาณงาน, ปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง, และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณด้วย ClickUp IT PMO

ClickUp IT PMOเป็นโซลูชันการจัดการโครงการไอทีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแปลงข้อมูลเชิงลึกจาก DCIM ให้เป็นงานที่ใช้งานได้จริงและการปรับปรุงที่เป็นไปได้

IT PMO ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือทันทีด้วยกระบวนการทำงานและการรายงานอัตโนมัติ พร้อมมอบการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ClickUp IT PMO ยังจัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยการจัดเก็บบนคลาวด์แบบศูนย์กลาง ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดของแพลตฟอร์มได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ปรับโครงการไอทีที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ด้วยการจัดการงานที่ครอบคลุม
  • ทำให้งาน IT ที่ทำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติ สร้างข้อมูลเชิงลึกได้ทันที และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุดด้วย ClickUp Brain
  • มองเห็นความคืบหน้าในการบำรุงรักษาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างทีมไอทีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ClickUp Chat
  • ผสานรวมกับเครื่องมือ IT ที่ได้รับความนิยมและซอฟต์แวร์ DCIM เพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการโครงการแบบรวมเป็นหนึ่ง

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติที่ครอบคลุม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อทีมขายเพื่อรับโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์ DCIM ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ด้านไอทีและใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานได้ดีขึ้น ตัวเลือก 12 รายการที่เราได้กล่าวถึง พร้อมด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ ทำให้การปรับใช้และดำเนินกลยุทธ์ด้านไอทีเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการวางแผนกำลังการผลิตด้วย AI ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการผสานรวม DCIM เข้ากับธุรกิจของคุณ

ดังนั้นอย่ารอช้า!สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย!