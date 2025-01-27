10 โปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์สร้างพันธมิตรที่มีคุณค่าระหว่างนักการตลาด, ผู้สร้างสรรค์, และผู้บริโภค. ในฐานะผู้สร้างสรรค์, คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์, โปรโมตสินค้าและโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยผ่านการโฆษณาแบบชำระเงิน, และได้รับค่าคอมมิชชั่นสูง.
ใช่ ง่ายแค่นั้นเอง!
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มรายได้แบบพาสซีฟและเพิ่มการเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรซอฟต์แวร์สามารถช่วยคุณได้
บทความนี้แสดงรายการโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตร 10 อันดับแรกในหมวดซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์?
ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ ควรตรวจสอบปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของเครือข่ายพันธมิตร อัตราค่าคอมมิชชั่น รีวิวของบริษัท และโครงสร้างการจ่ายค่าคอมมิชชั่นรวมถึงระยะเวลาการจ่ายเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความพยายามของคุณ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในโปรแกรมซอฟต์แวร์พันธมิตรชั้นนำเพื่อเพิ่มยอดขายพันธมิตรของคุณ
- กระดานรายงานแบบเรียลไทม์: การวิเคราะห์ขั้นสูงและแบบเรียลไทม์มีความสำคัญในแคมเปญพันธมิตรเพื่อติดตาม KPI เช่น การเชื่อมต่อพันธมิตร ยอดขาย และค่าคอมมิชชั่น
- อายุคุกกี้: หมายถึงระยะเวลาที่ลิงก์ผู้ส่งเสริมการขายของคุณยังคงมีผลใช้ได้หลังจากที่ผู้มีโอกาสซื้อได้คลิกที่ลิงก์นั้นแล้ว อายุคุกกี้ที่ยาวนานขึ้นหมายถึงโอกาสมากขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และการจ่ายเงินที่สูงขึ้น
- การผสานรวม: โปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดต้องสามารถผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเกตเวย์การชำระเงินได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดพันธมิตรของคุณและกระตุ้นยอดขาย
- การเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาด: ทรัพย์สินเช่นแบนเนอร์, ข้อความ, และเทมเพลตสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ช่วยสนับสนุนพันธมิตรผู้ส่งเสริมการขายให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโปรโมตของตนได้สูงสุด ดังนั้น การเลือกโปรแกรมการแนะนำที่ให้เครื่องมือการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโปรโมตของคุณและรางวัลได้
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข: ก่อนที่คุณจะเลือกโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายใด ๆ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ นโยบายการชำระเงิน และข้อกำหนดเพิ่มเติม
10 โปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถเกี่ยวข้องได้เป็นจำนวนมาก เราได้กล่าวถึงสิ่งที่ควรมองหาในโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายที่ดีไปแล้ว ตอนนี้เราจะมาสำรวจ 10 อันดับความร่วมมือผู้ส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดในปี 2024
1. คลิกอัพ
ก่อนที่เราจะบอกคุณเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการตลาดพันธมิตรซอฟต์แวร์ของ ClickUp ขอแนะนำ ClickUp ให้คุณรู้จักก่อน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงสมัครใช้งาน ClickUp ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวม
ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ เช่น ผู้จัดการโครงการและผู้นำทีม ใช้ ClickUp เพื่อวางแผน มอบหมายงาน ติดตามผล และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นClickUp Goals
เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ทีมในการรักษาความเป็นระเบียบและบรรลุเป้าหมาย ได้เร็วขึ้น ช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายของสปรินต์ จัดการ OKR ของพนักงาน และทำคะแนนประจำสัปดาห์เพื่อความสำเร็จของโครงการ
แดชบอร์ด ClickUpมอบ มุมมองที่ครอบคลุม ของทุกโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การจัดการโครงการด้วย ClickUpของเราช่วยอัตโนมัติในการวางแผนโครงการ, การดำเนินการ, และการรายงาน. นอกจากนี้ยังสร้างงานและงานย่อยโดยอัตโนมัติ และสรุปหัวข้อการหารือ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือข้ามสายงาน. รอเดี๋ยว เรายังไม่เสร็จ!
ClickUp Viewให้บริการทั้งผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมอย่างเฉพาะเจาะจง ในขณะที่ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ สมาชิกทีมสามารถปรับแต่งมุมมองการทำงานของตนได้ด้วย มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและรักษาความเป็นระเบียบ
หากคุณกำลังบริหารโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรขนาดใหญ่อยู่แล้ว ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เช่นกัน! มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพันธมิตรใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดพันธมิตรของคุณเพื่อค้นหาวิธีการเพิ่มรายได้
โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตร ClickUp
มาคุยกันเกี่ยวกับโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขาย ClickUp Affiliate กันเถอะ การเป็นผู้ส่งเสริมการขายของ ClickUp คุณสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นจากทุกเวิร์กสเปซใหม่ที่คุณแนะนำ รวมถึงเวิร์กสเปซฟรีด้วย! มันทำงานในสามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:
- ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมและรับลิงก์พันธมิตร
- โปรโมท ClickUp และรับผู้ใช้ใหม่ให้ลงทะเบียนผ่านลิงก์พันธมิตร
- รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เปิดใช้งานบัญชีโดยใช้ลิงก์พันธมิตรของคุณ
กระบวนการจ่ายเงินนั้นง่ายและรวดเร็ว—คุณจะได้รับเงินภายใน 15 วันหลังจากบัญชีถูกปิดล็อก
หมายเหตุ: การแนะนำลูกค้าจะไม่ถูกนับหากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าของ ClickUp อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
จากคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp ลองดูบางสิ่งที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือทรงพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพในโลกดิจิทัล:
- รายงานอย่างครอบคลุม: แสดงความคืบหน้าของโครงการ, ติดตามประสิทธิภาพของทีม, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
- การติดตามเป้าหมาย: ปรับปรุงการตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีม เพื่อตรวจสอบกำหนดเวลาและปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม
- การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อแสดงแนวคิดและกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติการทำงาน: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp Brainที่ช่วยอัตโนมัติการทำงานต่าง ๆ เช่น การร่างข้อความตอบกลับ, การสร้างเทมเพลต, การถอดเสียงวิดีโอ, และการสรุปงานและหัวข้อ
ข้อจำกัด
- ClickUp มีเทมเพลตและโซลูชันที่หลากหลายซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
- ในขณะที่ ClickUp มีบริการอีเมลและข้อความตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แต่ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทันที
การกำหนดราคา
ClickUp มีหมวดหมู่ราคาสี่ประเภทสำหรับผู้ใช้:
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือน
- องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อขอรับการสาธิต
- ClickUp Brain: เพิ่ม $5 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับแผนชำระเงินใด ๆ เพื่อใช้ ClickUp AI
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
2. โปรแกรมพันธมิตร Semrush
จากประโยชน์มากมายอื่น ๆ ของโปรแกรม พันธมิตร Semrushนี่คือสองข้อที่อยู่ในอันดับต้น ๆ:
- ผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์ได้รับ $200 สำหรับทุกการขาย
- บวกเพิ่มอีก $10 สำหรับทุกการทดลองใช้ฟรีจากการแนะนำของคุณ
นี่เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดพันธมิตร, ผู้เผยแพร่เนื้อหา, นักการตลาดดิจิทัล, และเอเจนซีการตลาดขนาดเล็กในการหารายได้และติดตามค่าคอมมิชชั่นของพวกเขาโดยการแนะนำ Semrush ให้กับลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ
โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของ Semrush ทำงานบน แบบจำแนกเครดิตตามการคลิกครั้งสุดท้าย ซึ่งคุณสามารถได้รับประโยชน์แม้กระทั่ง 120 วันหลังจากที่ผู้มีโอกาสซื้อคลิกที่ลิงก์ผู้ส่งเสริมการขายของคุณ คุณจะได้รับแดชบอร์ดผู้ส่งเสริมการขายส่วนตัวเพื่อจัดการการชำระเงินของผู้ส่งเสริมการขาย และสามารถเข้าถึงเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ เช่น แบนเนอร์และหน้า landing page เพื่อช่วยให้กระบวนการแนะนำผู้ซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น
3. โปรแกรมพันธมิตร Norton
Norton เป็นชื่อที่ได้รับความไว้วางใจในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มาเป็นเวลานาน เมื่อไม่นานมานี้ Norton ได้เข้าซื้อกิจการ Lifelock เพื่อเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตร Norton Lifelock ซึ่งให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา การจ่ายเงินที่ใจดีโดยไม่มีขีดจำกัดสูงสุด สำหรับค่าคอมมิชชั่น Lifelock โดย Norton อาจเป็นซอฟต์แวร์พันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ด้วยโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของ Norton คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุนการจัดการบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทของพวกเขา และเครื่องมือส่งเสริมการขายและการตลาดสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรนี้และเริ่มสร้างรายได้ในสามขั้นตอนง่ายๆ:
- ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนง่ายๆ
- โปรโมท Lifelock ผู้นำด้านการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
- เริ่มรับรางวัลจากการแนะนำได้ไม่จำกัด
4. โปรแกรมพันธมิตรวันจันทร์
วันจันทร์มีหนึ่งในโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ ได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 100% จากยอดขายในปีแรก ของลูกค้าที่คุณแนะนำมา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุดผ่านการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์และสถิติประสิทธิภาพที่ให้ความรู้
โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายวันจันทร์ยังมีทรัพยากรทางการตลาดมากมาย เช่น แบบโพสต์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์, แบนเนอร์, และลิงก์เพื่อเพิ่มกำไรของคุณให้สูงสุด โปรแกรมนี้มีการจ่ายเงินรายเดือนผ่าน Stripe หรือ PayPal
5. โปรแกรมพันธมิตรที่สามารถวางแผนได้
โปรแกรม การตลาดแบบพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่วางแผนได้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียและเอเจนซี่การตลาดโดยเฉพาะ มันเสนอ ค่าคอมมิชชั่นแบบก้าวหน้า ตามแผนต่อไปนี้:
- 15% สำหรับแผนพื้นฐาน
- 20% สำหรับแผนโปร
- 25% สำหรับแผนองค์กร
โปรแกรมมี กระบวนการเริ่มต้นใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงการกรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ครบถ้วน เมื่อคุณเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถติดตามรายได้ของคุณผ่านแดชบอร์ดส่วนตัว และรับการชำระเงินรายเดือนพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเข้าบัญชีของคุณผ่าน PayPal
6. โปรแกรมพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม
รับค่าคอมมิชชั่นประจำปีมากกว่า $150,000ผ่านโปรแกรมพันธมิตรของ Stel lar'sโปรแกรมนี้มี โครงสร้างการจ่ายเงินแบบไดนามิก สำหรับพันธมิตร:
- 30% สำหรับค่าคอมมิชชั่นระดับเริ่มต้น
- 40% สำหรับพันธมิตรที่ดำเนินการ (ยอดขายเกิน $8000 ต่อเดือน)
- 50% สำหรับพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ (ยอดขายเกิน $12,000 ต่อเดือน)
นอกจากนี้ ยังมีค่าคอมมิชชั่น 10% จากเว็บไซต์คูปอง
นอกเหนือจากอัตราการจ่ายที่สูงแล้ว โปรแกรมพันธมิตรยังมอบ การสนับสนุนพันธมิตรโดยเฉพาะ และสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ เช่น เนื้อหาสินค้า ฟีดสินค้า และลิงก์ข้อความ เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการขายแม้แต่รายการเดียว
7. โปรแกรมพันธมิตรของ Adobe
Adobe มีแอปพลิเคชันสร้างสรรค์มากมายที่คุณสามารถแนะนำให้กับผู้อื่นและได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจในฐานะพันธมิตรผู้แนะนำของ Adobeโปรแกรมพันธมิตรของ Adobeรับประกัน อัตราค่าคอมมิชชั่นที่หลากหลายสำหรับคลังเครื่องมือสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึง Creative Cloud, Document Cloud และ Adobe Stock
อัตราค่าคอมมิชชั่นสำหรับ Creative & Document Cloud คือ:
- การสมัครสมาชิกรายเดือน: 85% ของเดือนแรก
- การสมัครสมาชิกแบบรายปี (ชำระเงินรายเดือน): 85% ของค่าบริการเดือนแรก
- การสมัครสมาชิกรายปี (ชำระเงินครั้งเดียว): 8. 33% ของปีแรก
การจ่ายเงินสำหรับ Adobe Stock คือ $72 สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและรายปี อย่างไรก็ตาม Document Cloud และ Stock มีให้บริการ เฉพาะในประเทศที่จำกัด ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
นอกเหนือจากโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับพันธมิตรแล้ว โปรแกรมพันธมิตรของ Adobe ยังมอบรางวัลให้กับลูกค้าด้วย เช่น:
- ครีเอทีฟคลาวด์สำหรับบุคคลและกลุ่ม
- การชำระเงินที่ไร้ความยุ่งยากเมื่อพวกเขาซื้อผ่านลิงก์พันธมิตรของคุณ
- ส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา
8. โปรแกรมพันธมิตร Crexi
Crexi เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แพลตฟอร์มนี้มีโปรแกรม พันธมิตร ที่มอบผลตอบแทนสูง โดยค่าคอมมิชชั่นสำหรับพันธมิตรจะอยู่ที่ สูงสุดถึง $50 ต่อการแนะนำลูกค้าใหม่ สำหรับการแนะนำซอฟต์แวร์ของ Crexi ให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
อย่างไรก็ตาม มันมีอายุการใช้งานของคุกกี้ที่สั้นเพียง 7 วัน ซึ่งให้คุณมีเวลาจำกัดในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าจริง
เข้าถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบติดตามที่แข็งแกร่ง หากคุณกำลังมองหาแหล่งรายได้แบบพาสซีฟที่เชื่อถือได้
9. โปรแกรมพันธมิตร Wix
Wix เป็นซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ชั้นนำที่ขับเคลื่อนปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ดังนั้น หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือนักการตลาดดิจิทัลที่มีเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูงบน Wix คุณสามารถโปรโมท Wix บนเว็บไซต์ของคุณและรับค่าคอมมิชชั่นได้
โปรแกรมการตลาด แบบพันธมิตร ของ Wixมอบสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การแนะนำได้ไม่จำกัด, ทรัพยากรสร้างสรรค์, และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของ Wix ได้โดยการกรอกข้อมูลพื้นฐานและเริ่มรับรางวัลที่มีศักยภาพโดยการโปรโมทแผนพรีเมียมของ Wix บนเว็บไซต์ของคุณ
10. โปรแกรมพันธมิตรของ Hubspot
คุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือผู้สอนดิจิทัลที่ชอบสร้างเนื้อหาที่มีความหมาย โดยเฉพาะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพหรือไม่? หากใช่โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของ Hubspotก็เหมาะสำหรับคุณ
มีโครงสร้างการจ่ายเงินแบบขั้นบันได ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคุณแปลงได้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการรับค่าคอมมิชชั่นแบบต่อเนื่อง 30% เป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี และรับโบนัสรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการแปลงที่มากขึ้นในแต่ละเดือน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจาก คลังเครื่องมือสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ ของพวกเขา ซึ่งจะแนะนำคุณในการโปรโมท Hubspot ให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อเริ่มต้นเป็นพันธมิตรกับ Hubspot คุณต้องสมัครเข้าร่วมโปรแกรมและรอการตรวจสอบใบสมัครประมาณหนึ่งถึงสองวัน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างรายได้โดยการแทรกลิงก์พันธมิตรลงในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การตลาดแบบพันธมิตรที่เข้าใจง่าย
การตลาดแบบพันธมิตร เมื่อทำอย่างถูกต้อง สามารถเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างผลกำไรให้กับพันธมิตรด้วยเช่นกัน ด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ นั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงในเร็ว ๆ นี้
อย่าลืมสมัครเข้าร่วมหลายโปรแกรม แต่จัดการพันธมิตรและติดตามค่าคอมมิชชั่นของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามพันธมิตรโดยเฉพาะหรือเครื่องมือจัดการโครงการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดพันธมิตรที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งรบกวนและติดตามแคมเปญพันธมิตรของคุณได้สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ !