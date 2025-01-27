บล็อก ClickUp
10 โปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

27 มกราคม 2568

โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์สร้างพันธมิตรที่มีคุณค่าระหว่างนักการตลาด, ผู้สร้างสรรค์, และผู้บริโภค. ในฐานะผู้สร้างสรรค์, คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์, โปรโมตสินค้าและโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยผ่านการโฆษณาแบบชำระเงิน, และได้รับค่าคอมมิชชั่นสูง.

ใช่ ง่ายแค่นั้นเอง!

หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มรายได้แบบพาสซีฟและเพิ่มการเข้าชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรซอฟต์แวร์สามารถช่วยคุณได้

บทความนี้แสดงรายการโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตร 10 อันดับแรกในหมวดซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ มาเริ่มกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์?

ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ ควรตรวจสอบปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของเครือข่ายพันธมิตร อัตราค่าคอมมิชชั่น รีวิวของบริษัท และโครงสร้างการจ่ายค่าคอมมิชชั่นรวมถึงระยะเวลาการจ่ายเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความพยายามของคุณ

นี่คือองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในโปรแกรมซอฟต์แวร์พันธมิตรชั้นนำเพื่อเพิ่มยอดขายพันธมิตรของคุณ

  • กระดานรายงานแบบเรียลไทม์: การวิเคราะห์ขั้นสูงและแบบเรียลไทม์มีความสำคัญในแคมเปญพันธมิตรเพื่อติดตาม KPI เช่น การเชื่อมต่อพันธมิตร ยอดขาย และค่าคอมมิชชั่น
  • อายุคุกกี้: หมายถึงระยะเวลาที่ลิงก์ผู้ส่งเสริมการขายของคุณยังคงมีผลใช้ได้หลังจากที่ผู้มีโอกาสซื้อได้คลิกที่ลิงก์นั้นแล้ว อายุคุกกี้ที่ยาวนานขึ้นหมายถึงโอกาสมากขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และการจ่ายเงินที่สูงขึ้น
  • การผสานรวม: โปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดต้องสามารถผสานรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเกตเวย์การชำระเงินได้อย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาดพันธมิตรของคุณและกระตุ้นยอดขาย
  • การเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาด: ทรัพย์สินเช่นแบนเนอร์, ข้อความ, และเทมเพลตสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ช่วยสนับสนุนพันธมิตรผู้ส่งเสริมการขายให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโปรโมตของตนได้สูงสุด ดังนั้น การเลือกโปรแกรมการแนะนำที่ให้เครื่องมือการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการโปรโมตของคุณและรางวัลได้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข: ก่อนที่คุณจะเลือกโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายใด ๆ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ นโยบายการชำระเงิน และข้อกำหนดเพิ่มเติม

10 โปรแกรมพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถเกี่ยวข้องได้เป็นจำนวนมาก เราได้กล่าวถึงสิ่งที่ควรมองหาในโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายที่ดีไปแล้ว ตอนนี้เราจะมาสำรวจ 10 อันดับความร่วมมือผู้ส่งเสริมการขายที่ดีที่สุดในปี 2024

1. คลิกอัพ

ก่อนที่เราจะบอกคุณเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการตลาดพันธมิตรซอฟต์แวร์ของ ClickUp ขอแนะนำ ClickUp ให้คุณรู้จักก่อน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงสมัครใช้งาน ClickUp ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยรวม

ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ เช่น ผู้จัดการโครงการและผู้นำทีม ใช้ ClickUp เพื่อวางแผน มอบหมายงาน ติดตามผล และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นClickUp Goals

เป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ทีมในการรักษาความเป็นระเบียบและบรรลุเป้าหมาย ได้เร็วขึ้น ช่วยให้สามารถติดตามเป้าหมายของสปรินต์ จัดการ OKR ของพนักงาน และทำคะแนนประจำสัปดาห์เพื่อความสำเร็จของโครงการ

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งและติดตามเป้าหมายของคุณโดยใช้ ClickUp Goals

แดชบอร์ด ClickUpมอบ มุมมองที่ครอบคลุม ของทุกโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการและบริหารจัดการทีม

การจัดการโครงการด้วย ClickUpของเราช่วยอัตโนมัติในการวางแผนโครงการ, การดำเนินการ, และการรายงาน. นอกจากนี้ยังสร้างงานและงานย่อยโดยอัตโนมัติ และสรุปหัวข้อการหารือ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือข้ามสายงาน. รอเดี๋ยว เรายังไม่เสร็จ!

ภาพแดชบอร์ดแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
ใช้โซลูชันการจัดการโครงการ ClickUp เพื่อปรับปรุงการร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพ

ClickUp Viewให้บริการทั้งผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมอย่างเฉพาะเจาะจง ในขณะที่ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ สมาชิกทีมสามารถปรับแต่งมุมมองการทำงานของตนได้ด้วย มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและรักษาความเป็นระเบียบ

ClickUp 15+ ครั้ง
มองเห็นงานของคุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบด้วย ClickUp View

หากคุณกำลังบริหารโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรขนาดใหญ่อยู่แล้ว ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เช่นกัน! มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพันธมิตรใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดพันธมิตรของคุณเพื่อค้นหาวิธีการเพิ่มรายได้

เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp เพื่อวางแผน ดำเนินการ และจัดการแคมเปญการตลาดของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว

โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตร ClickUp

โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตร ClickUp

เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของ ClickUp และรับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำ ClickUp ให้กับผู้ชมของคุณ
เข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของ ClickUp และรับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำ ClickUp ให้กับผู้ชมของคุณ

มาคุยกันเกี่ยวกับโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขาย ClickUp Affiliate กันเถอะ การเป็นผู้ส่งเสริมการขายของ ClickUp คุณสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นจากทุกเวิร์กสเปซใหม่ที่คุณแนะนำ รวมถึงเวิร์กสเปซฟรีด้วย! มันทำงานในสามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมและรับลิงก์พันธมิตร
  • โปรโมท ClickUp และรับผู้ใช้ใหม่ให้ลงทะเบียนผ่านลิงก์พันธมิตร
  • รับค่าคอมมิชชั่นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่เปิดใช้งานบัญชีโดยใช้ลิงก์พันธมิตรของคุณ

กระบวนการจ่ายเงินนั้นง่ายและรวดเร็ว—คุณจะได้รับเงินภายใน 15 วันหลังจากบัญชีถูกปิดล็อก

หมายเหตุ: การแนะนำลูกค้าจะไม่ถูกนับหากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าของ ClickUp อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

จากคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp ลองดูบางสิ่งที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือทรงพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพในโลกดิจิทัล:

  • รายงานอย่างครอบคลุม: แสดงความคืบหน้าของโครงการ, ติดตามประสิทธิภาพของทีม, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
  • การติดตามเป้าหมาย: ปรับปรุงการตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีม เพื่อตรวจสอบกำหนดเวลาและปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม
  • การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อแสดงแนวคิดและกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
  • อัตโนมัติการทำงาน: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยClickUp Brainที่ช่วยอัตโนมัติการทำงานต่าง ๆ เช่น การร่างข้อความตอบกลับ, การสร้างเทมเพลต, การถอดเสียงวิดีโอ, และการสรุปงานและหัวข้อ

ข้อจำกัด

  • ClickUp มีเทมเพลตและโซลูชันที่หลากหลายซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
  • ในขณะที่ ClickUp มีบริการอีเมลและข้อความตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แต่ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทันที

การกำหนดราคา

ClickUp มีหมวดหมู่ราคาสี่ประเภทสำหรับผู้ใช้:

  • ฟรี: ตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อขอรับการสาธิต
  • ClickUp Brain: เพิ่ม $5 ต่อผู้ใช้/เดือน สำหรับแผนชำระเงินใด ๆ เพื่อใช้ ClickUp AI

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

2. โปรแกรมพันธมิตร Semrush

จากประโยชน์มากมายอื่น ๆ ของโปรแกรม พันธมิตร Semrushนี่คือสองข้อที่อยู่ในอันดับต้น ๆ:

  • ผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์ได้รับ $200 สำหรับทุกการขาย
  • บวกเพิ่มอีก $10 สำหรับทุกการทดลองใช้ฟรีจากการแนะนำของคุณ

นี่เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดพันธมิตร, ผู้เผยแพร่เนื้อหา, นักการตลาดดิจิทัล, และเอเจนซีการตลาดขนาดเล็กในการหารายได้และติดตามค่าคอมมิชชั่นของพวกเขาโดยการแนะนำ Semrush ให้กับลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ

โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของ Semrush ทำงานบน แบบจำแนกเครดิตตามการคลิกครั้งสุดท้าย ซึ่งคุณสามารถได้รับประโยชน์แม้กระทั่ง 120 วันหลังจากที่ผู้มีโอกาสซื้อคลิกที่ลิงก์ผู้ส่งเสริมการขายของคุณ คุณจะได้รับแดชบอร์ดผู้ส่งเสริมการขายส่วนตัวเพื่อจัดการการชำระเงินของผู้ส่งเสริมการขาย และสามารถเข้าถึงเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ เช่น แบนเนอร์และหน้า landing page เพื่อช่วยให้กระบวนการแนะนำผู้ซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น

3. โปรแกรมพันธมิตร Norton

Norton เป็นชื่อที่ได้รับความไว้วางใจในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มาเป็นเวลานาน เมื่อไม่นานมานี้ Norton ได้เข้าซื้อกิจการ Lifelock เพื่อเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตร Norton Lifelock ซึ่งให้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา การจ่ายเงินที่ใจดีโดยไม่มีขีดจำกัดสูงสุด สำหรับค่าคอมมิชชั่น Lifelock โดย Norton อาจเป็นซอฟต์แวร์พันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ด้วยโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของ Norton คุณสามารถเข้าถึงการสนับสนุนการจัดการบัญชีจากผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทของพวกเขา และเครื่องมือส่งเสริมการขายและการตลาดสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ

คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรนี้และเริ่มสร้างรายได้ในสามขั้นตอนง่ายๆ:

  • ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนง่ายๆ
  • โปรโมท Lifelock ผู้นำด้านการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
  • เริ่มรับรางวัลจากการแนะนำได้ไม่จำกัด

4. โปรแกรมพันธมิตรวันจันทร์

วันจันทร์มีหนึ่งในโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ ได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงถึง 100% จากยอดขายในปีแรก ของลูกค้าที่คุณแนะนำมา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุดผ่านการสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์และสถิติประสิทธิภาพที่ให้ความรู้

โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายวันจันทร์ยังมีทรัพยากรทางการตลาดมากมาย เช่น แบบโพสต์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์, แบนเนอร์, และลิงก์เพื่อเพิ่มกำไรของคุณให้สูงสุด โปรแกรมนี้มีการจ่ายเงินรายเดือนผ่าน Stripe หรือ PayPal

5. โปรแกรมพันธมิตรที่สามารถวางแผนได้

โปรแกรม การตลาดแบบพันธมิตรซอฟต์แวร์ที่วางแผนได้เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียและเอเจนซี่การตลาดโดยเฉพาะ มันเสนอ ค่าคอมมิชชั่นแบบก้าวหน้า ตามแผนต่อไปนี้:

  • 15% สำหรับแผนพื้นฐาน
  • 20% สำหรับแผนโปร
  • 25% สำหรับแผนองค์กร

โปรแกรมมี กระบวนการเริ่มต้นใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงการกรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ครบถ้วน เมื่อคุณเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถติดตามรายได้ของคุณผ่านแดชบอร์ดส่วนตัว และรับการชำระเงินรายเดือนพร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเข้าบัญชีของคุณผ่าน PayPal

6. โปรแกรมพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม

รับค่าคอมมิชชั่นประจำปีมากกว่า $150,000ผ่านโปรแกรมพันธมิตรของ Stel lar'sโปรแกรมนี้มี โครงสร้างการจ่ายเงินแบบไดนามิก สำหรับพันธมิตร:

  • 30% สำหรับค่าคอมมิชชั่นระดับเริ่มต้น
  • 40% สำหรับพันธมิตรที่ดำเนินการ (ยอดขายเกิน $8000 ต่อเดือน)
  • 50% สำหรับพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพ (ยอดขายเกิน $12,000 ต่อเดือน)

นอกจากนี้ ยังมีค่าคอมมิชชั่น 10% จากเว็บไซต์คูปอง

นอกเหนือจากอัตราการจ่ายที่สูงแล้ว โปรแกรมพันธมิตรยังมอบ การสนับสนุนพันธมิตรโดยเฉพาะ และสื่อส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ เช่น เนื้อหาสินค้า ฟีดสินค้า และลิงก์ข้อความ เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสในการขายแม้แต่รายการเดียว

7. โปรแกรมพันธมิตรของ Adobe

Adobe มีแอปพลิเคชันสร้างสรรค์มากมายที่คุณสามารถแนะนำให้กับผู้อื่นและได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจในฐานะพันธมิตรผู้แนะนำของ Adobeโปรแกรมพันธมิตรของ Adobeรับประกัน อัตราค่าคอมมิชชั่นที่หลากหลายสำหรับคลังเครื่องมือสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึง Creative Cloud, Document Cloud และ Adobe Stock

อัตราค่าคอมมิชชั่นสำหรับ Creative & Document Cloud คือ:

  • การสมัครสมาชิกรายเดือน: 85% ของเดือนแรก
  • การสมัครสมาชิกแบบรายปี (ชำระเงินรายเดือน): 85% ของค่าบริการเดือนแรก
  • การสมัครสมาชิกรายปี (ชำระเงินครั้งเดียว): 8. 33% ของปีแรก

การจ่ายเงินสำหรับ Adobe Stock คือ $72 สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและรายปี อย่างไรก็ตาม Document Cloud และ Stock มีให้บริการ เฉพาะในประเทศที่จำกัด ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

นอกเหนือจากโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับพันธมิตรแล้ว โปรแกรมพันธมิตรของ Adobe ยังมอบรางวัลให้กับลูกค้าด้วย เช่น:

  • ครีเอทีฟคลาวด์สำหรับบุคคลและกลุ่ม
  • การชำระเงินที่ไร้ความยุ่งยากเมื่อพวกเขาซื้อผ่านลิงก์พันธมิตรของคุณ
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษา

8. โปรแกรมพันธมิตร Crexi

Crexi เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แพลตฟอร์มนี้มีโปรแกรม พันธมิตร ที่มอบผลตอบแทนสูง โดยค่าคอมมิชชั่นสำหรับพันธมิตรจะอยู่ที่ สูงสุดถึง $50 ต่อการแนะนำลูกค้าใหม่ สำหรับการแนะนำซอฟต์แวร์ของ Crexi ให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

อย่างไรก็ตาม มันมีอายุการใช้งานของคุกกี้ที่สั้นเพียง 7 วัน ซึ่งให้คุณมีเวลาจำกัดในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าจริง

เข้าถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบติดตามที่แข็งแกร่ง หากคุณกำลังมองหาแหล่งรายได้แบบพาสซีฟที่เชื่อถือได้

9. โปรแกรมพันธมิตร Wix

Wix เป็นซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ชั้นนำที่ขับเคลื่อนปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ดังนั้น หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือนักการตลาดดิจิทัลที่มีเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูงบน Wix คุณสามารถโปรโมท Wix บนเว็บไซต์ของคุณและรับค่าคอมมิชชั่นได้

โปรแกรมการตลาด แบบพันธมิตร ของ Wixมอบสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น การแนะนำได้ไม่จำกัด, ทรัพยากรสร้างสรรค์, และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมพันธมิตรของ Wix ได้โดยการกรอกข้อมูลพื้นฐานและเริ่มรับรางวัลที่มีศักยภาพโดยการโปรโมทแผนพรีเมียมของ Wix บนเว็บไซต์ของคุณ

10. โปรแกรมพันธมิตรของ Hubspot

คุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือผู้สอนดิจิทัลที่ชอบสร้างเนื้อหาที่มีความหมาย โดยเฉพาะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพหรือไม่? หากใช่โปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของ Hubspotก็เหมาะสำหรับคุณ

มีโครงสร้างการจ่ายเงินแบบขั้นบันได ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคุณแปลงได้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการรับค่าคอมมิชชั่นแบบต่อเนื่อง 30% เป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี และรับโบนัสรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการแปลงที่มากขึ้นในแต่ละเดือน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจาก คลังเครื่องมือสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ ของพวกเขา ซึ่งจะแนะนำคุณในการโปรโมท Hubspot ให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อเริ่มต้นเป็นพันธมิตรกับ Hubspot คุณต้องสมัครเข้าร่วมโปรแกรมและรอการตรวจสอบใบสมัครประมาณหนึ่งถึงสองวัน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างรายได้โดยการแทรกลิงก์พันธมิตรลงในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตลาดแบบพันธมิตรที่เข้าใจง่าย

การตลาดแบบพันธมิตร เมื่อทำอย่างถูกต้อง สามารถเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างผลกำไรให้กับพันธมิตรด้วยเช่นกัน ด้วยการเติบโตของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ นั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงในเร็ว ๆ นี้

อย่าลืมสมัครเข้าร่วมหลายโปรแกรม แต่จัดการพันธมิตรและติดตามค่าคอมมิชชั่นของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามพันธมิตรโดยเฉพาะหรือเครื่องมือจัดการโครงการ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดพันธมิตรที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งรบกวนและติดตามแคมเปญพันธมิตรของคุณได้สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ !