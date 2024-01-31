"กล้าที่จะเป็นผู้นำ" สรุป: ข้อคิดสำคัญ & ทบทวน

ภาวะผู้นำเป็นศิลปะที่มีหลายมิติ ซึ่งเราเรียนรู้ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำ และเสริมพลังให้ผู้อื่นทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน ในบทวิเคราะห์ "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" นี้ เราจะสำรวจจุดตัดระหว่างความกล้าหาญและความเปราะบางผ่านคำพูดและผลงานของเบรเน่ บราวน์ ผู้เขียนหนังสือชื่อดัง
บราวน์มีชื่อเสียงระดับโลกจากผลงานที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับความละอาย ความเปราะบาง และความเห็นอกเห็นใจ ในหนังสือ "Dare to Lead" เธอท้าทายให้เราทบทวนการนิยามความเป็นผู้นำใหม่ เปิดเผยคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดซึ่งผู้นำที่โดดเด่นใช้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก เช่น นวัตกรรม ความครอบคลุม และความแท้จริง 💡
ผู้นำในทุกอุตสาหกรรมสามารถได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ และสรุปของเราเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูดซับบทเรียนมากมายของบราวน์อย่างรวดเร็ว และก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำที่เปิดเผยตัวเอง
เข้าร่วมกับเราในการกล้าที่จะนำทางด้วย Brené Brown เป็นผู้นำทางที่ชาญฉลาดและเมตตาของเรา
"กล้าที่จะเป็นผู้นำ" สรุปหนังสือ ในพริบตา
"กล้าที่จะเป็นผู้นำ: งานที่กล้าหาญ การสนทนาที่ยากลำบาก หัวใจที่เต็มเปี่ยม" โดย เบรเน่ บราวน์ เป็นแผนที่นำทางสู่การเป็นผู้นำที่กล้าหาญ เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดี กลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเรื่องราวที่น่าสนใจ 📖
ในการเดินทางที่สร้างเสริมความกล้าหาญบนพื้นฐานของประสบการณ์จริง บราวน์เรียกร้องให้ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญนำด้วยความยืดหยุ่น ความซื่อสัตย์ และความเต็มใจที่จะยอมรับความเปราะบาง
หนังสือเล่มนี้ท้าทายแนวคิดดั้งเดิม กระตุ้นให้ผู้อ่านยอมรับความเปราะบาง สร้างความไว้วางใจ และให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นผู้นำที่กล้าหาญ หนังสือสำรวจความหมายของความเปราะบาง การสร้างความไว้วางใจ วิธีพูดคุยเรื่องยากอย่างชัดเจน และการเอาชนะความกลัวความล้มเหลว 💪
ผู้อ่านสามารถคาดหวังที่จะได้รับเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ ทักษะ และคำศัพท์เพื่อปรับปรุงคุณค่าของตัวเองทักษะการจัดการทีมและความสามารถในการแก้ปัญหาขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม
ประเด็นสำคัญจาก "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" โดย บรีเน บราวน์
"กล้าที่จะเป็นผู้นำ" เป็นหนังสือที่ครอบคลุมทั้งหมดสี่ส่วน ซึ่งมักจะถูกจับคู่กับ "สมุดงานอ่านตาม 'กล้าที่จะเป็นผู้นำ'" เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้อ่านในการนำบทเรียนไปใช้ในโลกที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เราขอเชิญชวนให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้และสำรวจบทเรียนที่ละเอียดอ่อนทุกบทที่ซ่อนอยู่ในหน้าของมัน คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการมองเห็นภาพในใจ ลักษณะการทำลายล้างของนิสัยสมบูรณ์แบบ และทักษะหลากหลายที่จะมอบให้คุณมีข้อได้เปรียบ (ที่เข้าใจผู้อื่น) ในโลกที่ซับซ้อนของการเป็นผู้นำ 🥇
นี่คือหกประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ภาวะผู้นำที่กล้าหาญ
บราวน์อธิบายถึงความสำคัญของการกล้าเสี่ยง การเผชิญกับความไม่แน่นอน และการยอมรับความไม่สบายใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการมีทัศนคติแบบเติบโต การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และการซื่อสัตย์กับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับข้อบกพร่องของตนเอง
ความเปราะบางในฐานะจุดแข็ง
บราวน์สอนว่าความเปราะบางไม่ใช่ความอ่อนแอ—แต่เป็นแหล่งที่มาของความแข็งแกร่ง หนังสือเล่มนี้สำรวจว่าคุณสามารถกลายเป็นผู้นำที่กล้าหาญได้อย่างไรโดยการถอดเกราะของคุณออก กลายเป็นผู้เรียนรู้ (ไม่ใช่ "ผู้รู้") ยอมรับความเปราะบาง และเผชิญกับความไม่มั่นคง
ความเห็นอกเห็นใจในการปฏิบัติ
ความเห็นอกเห็นใจเป็นรากฐานสำคัญของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และบราวน์ได้กล่าวถึงประโยชน์มากมายของการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น รูปแบบการนำที่กล้าหาญนี้ช่วยปรับปรุงทุกสิ่งตั้งแต่การส่งเสริมความร่วมมือไปจนถึงการสร้างความเชื่อมโยง 🤝
จุดมุ่งหมายและค่านิยมที่ชัดเจน
การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ชัดเจนของเป้าหมายและคุณค่าใน "กล้าที่จะนำ" บราวน์สนับสนุนให้ผู้นำสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและน่าสนใจเพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเข้าใจว่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างไรในภารกิจและคุณค่าขององค์กร
ความเมตตาต่อตนเองเป็นความกล้าหาญ
แนวทางของบราวน์ในการเป็นผู้นำเน้นการตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นอกเห็นใจขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะนำด้วยความเปราะบาง ตามที่บราวน์กล่าว ความเปราะบางเป็นการกระทำที่ต้องใช้ความกล้าหาญ แม้แต่ผู้นำที่กล้าหาญที่สุดก็อาจเผชิญกับบาดแผลเก่า (และใหม่) ที่พวกเขาจำเป็นต้องจัดการด้วยความเห็นอกเห็นใจ 🌻
การเป็นผู้นำที่กล้าหาญ > การเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง
"กล้าที่จะเป็นผู้นำ" นำเสนอเกราะป้องกันและการปกป้องตนเองว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดต่อการเป็นผู้นำ แทนที่จะอยู่ในคลังอาวุธของคุณ บราวน์สนับสนุนให้คุณยอมรับการเป็นผู้นำด้วยความไว้วางใจ ความเปราะบาง และความแท้จริงในทุกแง่มุมของบทบาทของคุณ
7 พฤติกรรมที่สร้างความไว้วางใจ
"กล้าที่จะเป็นผู้นำ" เปิดเผยเจ็ดเสาหลักแห่งความไว้วางใจที่หล่อหลอมผู้นำที่โดดเด่น มอบแหล่งพลังและความกล้าหาญในการเชื่อมโยงสมาชิกในทีมแต่ละคนกับศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา
บราวน์นำเสนอสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวย่อ BRAVING นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด:
- ขอบเขต: กำหนดและเคารพขอบเขตส่วนตัวและวิชาชีพที่ชัดเจนเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
- ความน่าเชื่อถือ: ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและความคาดหวังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ
- ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขเมื่อเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและไว้วางใจ
- ห้องเก็บความลับ (การรักษาความลับ): งดเว้นการเปิดเผยข้อมูลหรือประสบการณ์ที่มีผู้บอกเล่าให้คุณทราบเป็นการส่วนตัว เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับการแบ่งปันนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับเสมอ
- ความซื่อสัตย์: ปฏิบัติตนอย่างจริงใจ ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในศีลธรรม เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ แสดงออกถึงจริยธรรม และคงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ
- การไม่ตัดสิน: สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการตัดสิน ซึ่งบุคคลสามารถรู้สึกได้รับการยอมรับและเข้าใจโดยไม่ต้องกลัวการวิจารณ์
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่: มีส่วนร่วมในการกระทำที่แสดงความเมตตาและความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อความเป็นอยู่ที่ดี ความสุข และความสำเร็จของผู้อื่น เพื่อสร้างรากฐานแห่งความไว้วางใจ
พฤติกรรมทั้งเจ็ดนี้เป็นกรอบในการสร้างความไว้วางใจภายในทีม องค์กร และชีวิตประจำวัน "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" เน้นย้ำว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปฏิสัมพันธ์ที่จริงใจและมีความหมายระหว่างผู้นำกับสมาชิกในทีม
คำคมยอดนิยมจาก "กล้าที่จะเป็นผู้นำ"
นี่คือคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจจาก "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" พร้อมด้วยคำคมพิเศษจากผลงานที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ของเบรนนี บราวน์:
- "หากเราต้องการให้ผู้คนแสดงตัวตนอย่างเต็มที่ นำพาตัวเองทั้งหมด รวมถึงหัวใจที่ไร้เกราะและเต็มเปี่ยม—เพื่อให้เราสามารถสร้างนวัตกรรม แก้ไขปัญหา และรับใช้ผู้คนได้—เราต้องระมัดระวังในการสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัย ได้รับการมองเห็น ได้รับการรับฟัง และได้รับความเคารพ" — "กล้าที่จะเป็นผู้นำ"
- "ความไว้วางใจคือการสะสมและซ้อนทับของช่วงเวลาเล็ก ๆ และความอ่อนแอที่แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลา ความไว้วางใจและความอ่อนแอเติบโตไปด้วยกัน และการทรยศต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือการทำลายทั้งสอง" — "กล้าที่จะนำ"
- "ผู้นำคือผู้ที่รับผิดชอบในการค้นหาศักยภาพในผู้คนและกระบวนการ และมีความกล้าที่จะพัฒนาศักยภาพนั้น" — "กล้าที่จะเป็นผู้นำ"
- "ความเปราะบางฟังดูเหมือนความจริง และรู้สึกเหมือนความกล้าหาญ ความจริงและความกล้าหาญอาจไม่สบายเสมอไป แต่พวกมันไม่เคยเป็นความอ่อนแอ" — "กล้าที่จะยิ่งใหญ่"
- "ฉันนิยามความเปราะบางว่าคือความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และการเปิดเผยทางอารมณ์ เมื่อคำนึงถึงคำนิยามนี้แล้ว ลองคิดถึงความรักดูสิ... ความรักนั้นไม่แน่นอน มันเสี่ยงอย่างยิ่ง และการรักใครสักคนทำให้เราเปิดเผยทางอารมณ์ ใช่ มันน่ากลัว และใช่ เราเปิดโอกาสที่จะเจ็บปวด แต่คุณลองจินตนาการดูสิว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรหากปราศจากการรักหรือการถูกรัก" — "Daring Greatly"
บทเรียนเพิ่มเติมจาก Brené Brown เรื่อง "กล้าที่จะเป็นผู้นำ"
สรุปของเราเสร็จแล้ว! Brené Brown มีบทเรียนที่มีค่ามากมายที่จะสอนคุณซึ่งมีค่าอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะเรียนรู้, เป็นผู้นำ, หรือมีสไตล์การทำงานอย่างไร.
นี่คือบางส่วนของผลงานอันล้ำค่ามากมายจากคอลเลกชันของบราวน์
สี่ลักษณะการทำลายของ ความสมบูรณ์แบบ
บราวน์ไม่ได้เพียงแค่เตือนให้ระวังความสมบูรณ์แบบเกินไปเท่านั้น เธอยังได้ระบุลักษณะนิสัยที่ทำลายตนเองสี่ประการที่สามารถก่อให้เกิดแนวโน้มไปสู่ความสมบูรณ์แบบเกินไปได้ ซึ่งได้แก่:
- ความกลัวความเปราะบางที่นำไปสู่ความไม่เต็มใจที่จะเสี่ยง
- ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเอง "เพียงพอ"
- ความพยายามที่จะใช้ความสมบูรณ์แบบเป็นเกราะกำบังจากการถูกตัดสิน 🛡️
- การกัดกร่อนของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเนื่องจากความกลัวความล้มเหลว
ความยืดหยุ่นต่อความรู้สึกอับอาย
บราวน์ได้รับการยกย่องอย่างสูงสำหรับทฤษฎีความยืดหยุ่นต่อความละอายของเธอ ซึ่งเธอได้กล่าวถึงในหนังสือหลายเล่ม
"ฉันได้เรียนรู้ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเข้าใจจุดอ่อนของเรา และเพาะปลูกความเห็นอกเห็นใจ ความกล้าหาญ และความเมตตา—สิ่งที่ฉันเรียกว่าความอดทนต่อความอาย"เธออธิบาย
ทฤษฎีความยืดหยุ่นต่อความอับอายของบราวน์เกี่ยวข้องกับการรับรู้และเข้าใจประสบการณ์ของความอับอาย และการผ่านพ้นมันไปโดยการรักษาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เป้าหมายของการฝึกนี้คือเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถเอาชนะประสบการณ์ของความอับอายได้ เพื่อที่พวกเขาจะได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นประโยชน์ (และน่าพึงพอใจ) มากขึ้นแทน
เรียนกระโดดร่ม
ไม่, ไม่ใช่ตามตัวอักษร (เว้นแต่คุณจะต้องการ!) 🪂
บทเรียนนี้มาจากหนังสือของบราวน์ชื่อ "Rising Strong" ซึ่งเธอเปรียบเทียบภาวะผู้นำกับการกระโดดร่ม
เธอแนะนำว่าบุคคลควรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำในลักษณะเดียวกับที่ผู้คนเรียนรู้การกระโดดร่ม
คุณไม่ได้เริ่มต้นด้วยการกระโดดออกจากเครื่องบิน คุณเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้วิธีการลงจอดและบินในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเรียบง่าย จากนั้นคุณเรียนรู้โดยการกระโดดแบบแทนเด็มกับผู้เชี่ยวชาญ (อย่างแท้จริง) ที่อยู่ข้างหลังคุณ
เช่นเดียวกัน เธอแนะนำว่าผู้นำควรเรียนรู้ทักษะพื้นฐานก่อน และค่อยๆ ไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งของตนด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้วิธีการก้าวขึ้นก่อน แล้วจึงกระโดดออกจากเครื่องบินสู่ความเปราะบาง
ทักษะสี่ด้าน
เบรเน่ บราวน์ ระบุชุดทักษะสำคัญสี่ประการใน "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" ซึ่งได้แก่:
- การพูดคุย (หรืออาจเรียกว่าการถกเถียง) เกี่ยวกับความเปราะบาง เพื่อเผชิญและยอมรับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้น
- การใช้ชีวิตตามค่านิยมของคุณและปรับการกระทำของคุณให้สอดคล้องกับความเชื่อหลักของคุณ
- กล้าที่จะไว้วางใจเพื่อให้คุณสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ผ่านพฤติกรรมของคุณ
- การเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นและเข้มแข็งด้วยการเผชิญหน้ากับอารมณ์ การต่อสู้กับเรื่องราวในใจ และการเขียนเรื่องราวใหม่เพื่อเรียนรู้และเติบโตจากความล้มเหลว
คุณสามารถสำรวจประสิทธิภาพของคุณในหมวดหมู่เหล่านี้ได้ด้วยการประเมินภาวะผู้นำที่กล้าหาญของบราวน์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ทักษะสี่ประการนี้ ทักษะเหล่านี้ยังได้รับการอธิบายอย่างละเอียดในหนังสือ "กล้าที่จะนำ"
ความอยากรู้อยากเห็นและความมั่นใจที่มั่นคง
สรุปนี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงความอยากรู้อยากเห็นและความมั่นใจที่มีรากฐาน Brown นำเสนอสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นผู้นำและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
ความอยากรู้อยากเห็นคือความสนใจอย่างแท้จริงในการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้จากตำแหน่งของผู้เรียน
ความมั่นใจที่มีรากฐานมั่นคงหยั่งลึกอยู่ในความตระหนักรู้ในตนเอง ความจริงใจ และการสร้างสมดุลระหว่างความเปราะบางกับความสามารถที่แข็งแกร่งของตนเอง 🎯
แนวคิดเหล่านี้ร่วมกันส่งเสริมภาวะผู้นำที่มีความยืดหยุ่นและเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเติบโต การร่วมมือ และความไว้วางใจ
สิ่งที่ควรทำหลังจากอ่าน "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" จบ
เบรเน่ บราวน์ เป็นมากกว่าผู้เขียนหนังสือ "กล้าที่จะเป็นผู้นำ"—เธอเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านความเปราะบาง 🏆
บราวน์เป็นศาสตราจารย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยฮูสตัน และหนังสือของเธอได้ขึ้นอันดับหนึ่งในรายชื่อหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์ถึงหกครั้งที่น่าทึ่ง รายชื่อความสำเร็จไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เธอยังเป็นพิธีกรพอดแคสต์ที่ได้รับรางวัลสองครั้ง เป็นดาราในสารคดีสองเรื่อง และอีกมากมาย แต่เราขอเบี่ยงประเด็นไปก่อน
หลังจากที่คุณอ่าน "Dare to Lead" จบแล้ว นี่คือผลงานที่ดีที่สุดบางส่วนของเธอที่คุณควรลองอ่าน:
- TED Talk: พลังแห่งความเปราะบาง: TEDxHouston
- หนังสือ: Daring Greatly: ความกล้าที่จะเปราะบาง เปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต ความรัก การเลี้ยงดู และการเป็นผู้นำของเรา
- หนังสือ: การลุกขึ้นอย่างเข้มแข็ง: ความสามารถในการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิต รัก เลี้ยงดู และนำทาง
- หนังสือ: ของขวัญแห่งความไม่สมบูรณ์แบบ: ปล่อยวางภาพที่คุณคิดว่าควรเป็น และยอมรับตัวตนที่แท้จริงของคุณ
- สารคดี: เบรนี บราวน์: การเรียกร้องสู่ความกล้าหาญ
- พอดแคสต์ตอน: ตอนกับเบรนีย์ บราวน์ และไซมอน ซิเนค
- พอดแคสต์: กล้าที่จะเป็นผู้นำกับเบรเน่ บราวน์
ความงดงามของงานวิจัยของเบรเน บราวน์เกี่ยวกับความเปราะบางคือคุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งใดก็ได้ในนี้และเรียนรู้ทักษะที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นำที่ดีขึ้น
เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วย TED Talk ซึ่งเป็นบทนำสั้นๆ ที่ให้แนวคิดของบราวน์ จากนั้น "Daring Greatly" เป็นหนังสือเล่มที่สองที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของบราวน์
นำหลักการ "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" มาใช้กับ ClickUp
การเรียนรู้หลักการผู้นำจากหนังสือ (หรือหนังสือเสียง) เป็นเรื่องหนึ่ง แต่คุณจะนำไปใช้ได้อย่างไร?
ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือค่ะ 🙂
แม้ว่าเราจะไม่สามารถย่นระยะทางสู่ความเปราะบางและความแท้จริงได้ แต่ ClickUp สามารถ ช่วยให้คุณนำหลักการจาก "Dare to Lead" ไปประยุกต์ใช้ และปูทางสู่ความสำเร็จในเป้าหมายทางอาชีพของคุณได้
ตัวอย่างเช่นClickUp Goalsเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณติดตามเป้าหมายหลักและส่งเสริมความชัดเจนภายในทีมของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ClickUp Reportingเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงสไตล์การเป็นผู้นำของคุณ มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น:
- ใครกำลังทำอะไรอยู่?
- ใครต้องการแรงบันดาลใจเพิ่มเติม?
- ใครกำลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยม?
จับคู่เครื่องมือรายงาน ของเรากับเทมเพลต ClickUp Leadership Team Health Monitorเพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุด เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา และระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้นำของคุณให้สูงสุด
นั่นเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือกจากห้องสมุดของเราที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ เรามีเทมเพลตสำหรับการตั้งเป้าหมาย, เทมเพลตด้านทรัพยากรบุคคล, เทมเพลตการเงิน และเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นกับสิ่งสำคัญที่แท้จริง ⚒️
ไม่ว่าคุณต้องการตั้งเป้าหมายที่ยากขึ้น, ปรับปรุงความสามารถในการตัดสินใจของทีม, หรือติดตามประสิทธิภาพในโครงการใหม่, ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ.
กล้าที่จะเป็นผู้นำเรียนรู้ที่จะก้าวขึ้น
หนังสือ "กล้าที่จะเป็นผู้นำ" ของเบรเน่ บราวน์ โดดเด่นเป็นดั่งแสงแห่งความหวังในโลกที่การเป็นผู้นำมักถูกเชื่อมโยงกับอำนาจและการควบคุม มันเรียกร้องให้ผู้นำที่กล้าหาญในปัจจุบันทำสิ่งต่างๆ ในแบบที่แตกต่างออกไป
เมื่อเราสรุป "Dare to Lead" ของเรา เราหวังว่าข้อคิดของบราวน์จะช่วยให้คุณนำทางผ่านความซับซ้อนในที่ทำงานด้วยความกล้าหาญและความเมตตา
มีเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์ มันกระตุ้นให้ผู้นำปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดของความสมบูรณ์แบบ ยอมรับความเปราะบาง และสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับสมาชิกในทีมของพวกเขา ❣️
ภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมอย่างเข้มงวด แต่เป็นการรู้สึกสบายกับความไม่แน่นอน และสร้างความไว้วางใจผ่านความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจ
ไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่าตอนนี้ในการเริ่มต้น ClickUp พร้อมสนับสนุนเส้นทางของคุณด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่กล้าหาญหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp— ฟรี!