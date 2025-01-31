บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
31 มกราคม 2568

คู่มือการใช้งานเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาสติให้กับทั้งทีมของคุณและลูกค้าของคุณอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่คู่มือการใช้งานที่ดีจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดจำนวนคำขอความช่วยเหลือที่ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณได้รับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกด้วย

มีปัญหาเล็ก ๆ อยู่เพียงอย่างเดียว: การสร้างคู่มือผู้ใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเอกสารทางเทคนิค ข้อกำหนดทางกฎหมาย และการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนทำให้การสร้างคู่มือขั้นตอนที่ลูกค้าและทีมของคุณจะปฏิบัติตามได้จริงเป็นเรื่องยาก

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนเทคนิคก็สามารถเขียนคู่มือผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมได้ คุณเพียงแค่ต้องมีซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ดี ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น เสริมศักยภาพให้กับทีมสนับสนุน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม

อย่างไรก็ตาม คุณภาพของเครื่องมือคู่มือผู้ใช้ของคุณมีความสำคัญมาก ตรวจสอบคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้เพื่อช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ พร้อมด้วย 10 อันดับที่เราชื่นชอบสำหรับปี 2024 ?

คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้?

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งใช้เครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดการเอกสารสำคัญและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

เครื่องมือคู่มือผู้ใช้ควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ทุกโซลูชันอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่คุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือเอกสารคือ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: คู่มือการใช้งานอาจดูหนาและเทอะทะได้ ดังนั้นควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา และไม่มีขั้นตอนซับซ้อนในการเริ่มต้น เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง (drag-and-drop) ถือเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทั้งสมาชิกทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิคจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เดียวกัน
  • เทมเพลต และการปรับแต่ง: ใครมีเวลาเสียไปกับการจัดรูปแบบนานเป็นชั่วโมง? มองหาแพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตคู่มือผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งเหมาะกับสไตล์ของแบรนด์คุณ. ระบบแก้ไขแบบลากและวาง (drag-and-drop) และการปรับแต่งด้วย CSS หรือ HTML ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคู่มือที่ดูเป็นมืออาชีพ
  • องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: คู่มือผู้ใช้บางฉบับยังคงพิมพ์บนกระดาษ แต่กำลังเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น หากคุณมีคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ ควรค้นหาซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่รองรับองค์ประกอบแบบโต้ตอบ ควรสามารถเพิ่มวิดีโอที่ฝังอยู่ ภาพที่สามารถคลิกได้ และคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
  • การจัดการเวิร์กโฟลว์: การสร้างคู่มือผู้ใช้เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทีม ดังนั้นควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น ควรรองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้

10 เครื่องมือคู่มือผู้ใช้ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนคู่มือผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือปรับปรุงคู่มือที่มีอยู่ เครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ประหยัดเวลาและสร้างเอกสารระดับมืออาชีพด้วยซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024

1. ClickUp

ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้: การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกันใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายที่สุดในโลกยังเป็นเครื่องมือคู่มือผู้ใช้ที่เชื่อถือได้อีกด้วย สร้างคู่มือผู้ใช้ในClickUp Docsแบบเรียลไทม์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก IT, บริการลูกค้า, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, และอื่น ๆ สร้างเอกสารใน ClickUp และเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วกับเวิร์กโฟลว์, งาน, และโครงการของคุณเพื่อสร้างคู่มือได้ในเวลาเพียงคลิกเดียว ?

โอ้ แล้วเราได้พูดถึงแม่แบบคู่มือการใช้งานของเราหรือยัง? ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบเอกสาร Doc อีกต่อไป—แค่ดึงแม่แบบจาก ClickUp แล้วคุณก็พร้อมลุยได้ทันที เราขอแนะนำแม่แบบ ClickUp Wikiสำหรับการสร้างฐานความรู้ DIY ของคุณเอง แม่แบบนี้ฟรีและมีส่วนย่อยที่เป็นประโยชน์ หัวข้อ และสารบัญที่ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากคุณนึกคำที่เหมาะสมไม่ออก ลองใช้ClickUp AI ดูสิเพียงแค่บอกผู้ช่วยเขียน AIเกี่ยวกับบทบาทของคุณและสิ่งที่คุณต้องการสร้าง มันจะสรุปบันทึกการประชุม สร้างวาระการประชุม และแม้แต่เขียนและแก้ไขคู่มือผู้ใช้ให้คุณ

ClickUp อีเมลมาร์เก็ตติ้ง
การตลาดผ่านอีเมลง่าย ๆ ด้วย ClickUp AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp มีเทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับทุกอย่างตั้งแต่วิกิไปจนถึงรายงาน
  • ClickUp Docs มีฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น ตาราง, บล็อกโค้ด, บุ๊กมาร์ก, หน้าซ้อน และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ
  • ClickUp AI จัดการบันทึกข้อกำหนด สรุปการประชุม ข้อกำหนดของผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยข้อมูลนำเข้าเพียงเล็กน้อย
  • เชื่อมต่อเอกสาร ClickUp ของคุณกับพื้นที่ทำงาน ClickUp เพื่อดูงานทั้งหมด ตัวชี้วัด และการแชทสำหรับโครงการนั้นในที่เดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นอาจรู้สึกว่ามีอะไรเยอะในตอนแรก
  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. พาลิโก

ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้: แผงควบคุมของ Paligo
ผ่านทางPaligo

Paligo เป็นซอฟต์แวร์สร้างคู่มือผู้ใช้ประเภทที่แตกต่างออกไป ระบบการจัดการเนื้อหาแบบองค์ประกอบ (CCMS) นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคู่มือผู้ใช้ที่ครอบคลุมในรูปแบบดิจิทัลเป็นหลัก การตั้งค่าของ Paligo ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ขั้นตอน หรือข้อมูลทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่คลิก ทีมงานใช้มันเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่คู่มือซอฟต์แวร์ไปจนถึงการจัดการความรู้

Paligo คุณสมบัติเด่น

  • ต้องการเปลี่ยนหมายเลข วลี หรือวันที่ใช่ไหม? ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในทุกคู่มือผ่าน CCMS ของ Paligo
  • Paligo มีการเชื่อมต่อกับ GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk และอื่นๆ
  • จัดการรูปภาพในหลายรูปแบบ รวมถึง HTML และการพิมพ์
  • จัดการไฟล์ที่แปลแล้วได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาการซ้ำซ้อน

ข้อจำกัดของ Paligo

  • คุณต้องผสานรวม Paligo กับเครื่องมือของบุคคลที่สามสำหรับการจัดการโครงการ
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ Paligo มีการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้มากขึ้น

Paligo ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Paligoเรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
  • Capterra: 3/5 (1 รีวิว)

3. HelpDocs

ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้: หน้าเนื้อหาของ HelpDocs
ผ่านทางHelpDocs

HelpDocs เป็นซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้แบบบริการตนเองที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ มีเทมเพลต HTML ให้ใช้แต่ยังสามารถเพิ่ม CSS หรือ JavaScript เฉพาะได้หากคุณต้องการสร้างสิ่งที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้ชื่นชอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมของ HelpDocs ซึ่งสามารถแยกแยะเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งคำขอความช่วยเหลือ หมวดหมู่ยอดนิยม และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างละเอียด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelpDocs

  • ขยาย HelpDocs ด้วยการผสานรวมกับ BotPenguin, Pendo, Heap และอื่นๆ
  • ปรับแต่งว่าผู้ใช้คนใดสามารถดูเอกสารช่วยเหลือบางรายการได้หรือบล็อกลูกค้าไม่ให้ดูเนื้อหาภายใน
  • ดูตั๋วการสนับสนุนลูกค้าในตัวช่วย Chrome ของ HelpDocs
  • สร้างวิดเจ็ตบริการตนเองบนเว็บไซต์ของคุณด้วย HelpDocs Lighthouse

ข้อจำกัดของ HelpDocs

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า การจัดรูปแบบและตารางเป็นความท้าทาย
  • ไม่มีคุณสมบัติของ CCMS ดังนั้นคุณต้องปรับค่าตัวแปรทั่วไปด้วยตนเอง

HelpDocs ราคา

  • เริ่มต้น: $55/เดือน สำหรับห้าบัญชี, ชำระรายปี
  • สร้าง: $109/เดือน สำหรับ 15 บัญชี, ชำระเงินรายปี
  • เติบโต: $210/เดือน สำหรับ 50 บัญชี, คิดค่าบริการรายปี

HelpDocsคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 15+ รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (8 รีวิว)

4. ผู้บันทึก

ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้: แผงควบคุมของ Scribe
ผ่านทางผู้จดบันทึก

Scribe ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการเขียนแบบครบวงจรสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เอกสารการฝึกอบรมไปจนถึงSOP ภายในองค์กร สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Scribe คือมันสามารถบันทึกขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยการบันทึกหน้าจอของคุณในเวลาจริง หากคุณกำลังเลื่อนการเขียนเอกสารเพราะมันดูน่ากลัวเกินไป การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติของ Scribe อาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้ ✨

คุณสมบัติเด่นของ Scribe

  • ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์ Scribe เพื่อสร้างคู่มือทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
  • ปรับแต่งคู่มือที่สร้างโดยอัตโนมัติของ Scribe ด้วยข้อความและภาพหน้าจอเพิ่มเติม
  • ฝัง Scribe SOP ลงในฐานความรู้ของคุณได้อย่างง่ายดายหรือส่งออกเป็น PDF
  • Scribe ทำให้การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานหรือลูกค้าเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของผู้บันทึก

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การสร้างอัตโนมัติไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติอย่างแท้จริง
  • Scribe ไม่ได้รวมการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์ม ดังนั้นคุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ของคุณกับรายการสิ่งที่ต้องทำ

Scribe ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ทีมโปร: $12/เดือนต่อที่นั่ง โดยมีขั้นต่ำห้าที่นั่ง คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (10 รีวิว)

5. คำพูด

ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้: เมื่อเลื่อนเมาส์ไปเหนือโปรไฟล์ใน Speach
ผ่านทางคำพูด

Speach เป็นซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้าน SOP ภายในองค์กรและวิดีโอการฝึกอบรม หากทีมของคุณไม่ตอบสนองดีต่อข้อความยาวๆ ในระหว่างการปฐมนิเทศ คู่มือมัลติมีเดียของ Speach เป็นสิ่งจำเป็น มันไม่เหมาะสำหรับคู่มือผู้ใช้ที่เผชิญหน้ากับลูกค้า แต่ถ้าคุณทำการฝึกอบรมภายในองค์กรมากและต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเสริมระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ของคุณ Speach เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติเด่นของ Speach

  • สร้างการบันทึกหน้าจอ สไลด์ แบบทดสอบ และอื่นๆ
  • ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
  • Speach ให้บริการคำบรรยายและแปลภาษาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ, ลิงก์, ข้อความ, และการมอบหมายงานให้กับวิดีโอแต่ละคลิป

ข้อจำกัดในการพูด

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • Speach ไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่แท้จริง แต่เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาสำหรับใช้ภายในองค์กรมากกว่า

การพูด ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวการพูด

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Document360

เครื่องมือค้นหาของ Document360
ผ่านทางDocument360

Document360 ประกาศตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ใช้เพื่อจัดการ SOPs, วิกิ,เอกสารเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีฐานความรู้ที่เป็นมิตรกับ SEO อีกด้วย ?

Document360 คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • Document360 ผสานการทำงานกับ Drift, Slack, Freshdesk, Intercom และอื่นๆ
  • ใช้วิดเจ็ตฐานความรู้เพื่อให้บริการสนับสนุนอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS
  • ใช้ Document360 Workflow เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ตามเงื่อนไข
  • นักพัฒนาใช้ Document360 สำหรับเอกสาร API ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเอกสารซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ Document360

  • ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันอาจมีราคาแพง
  • บางคนบอกว่า การจัดรูปแบบบทความนั้นค่อนข้างยุ่งยาก

Document360 ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $124/เดือน ต่อโครงการ, ชำระเงินรายปี
  • มืออาชีพ: $248/เดือน ต่อโครงการ, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: $331/เดือน ต่อโครงการ, ชำระเงินรายปี
  • องค์กร: $497/เดือน ต่อโครงการ, เรียกเก็บเงินรายปี

Document360 ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

7. นูคลิโน

ตัวอย่างบันทึกการประชุมวางแผนใน Nuclino
ผ่านทางNuclino

Nuclino คือ "สมองรวม" ที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และองค์ความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซอฟต์แวร์คู่มือการใช้งานนี้จัดระเบียบเอกสารและองค์ความรู้ทั้งหมดด้วยตัวกรองขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตคู่มือการใช้งานสำหรับการติดตามโครงการ บันทึกการประชุม วิกิเฉพาะแผนก และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Nuclino

  • เพิ่มความเร็วด้วยปุ่มลัดและคำสั่งสแลชของ Nuclino
  • ไว้วางใจ Nuclino Sidekick สำหรับการระดมความคิดด้วย AI, สรุปเนื้อหา และอื่นๆ
  • ดึงเทมเพลต Nuclino ที่เฉพาะเจาะจงกับกรณีการใช้งานเพื่อสร้างเอกสารในเวลาอันรวดเร็ว
  • Nuclino ใช้ระบบความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะจัดเก็บ การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว (single sign-on) และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Nuclino มีปัญหาในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่

นูคลิโน ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

การจัดอันดับและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

8. GitBook

ภาพรวมของ Jetstreams ใน GitBook
ผ่านทางGitBook

GitBook เป็นเครื่องมือสร้างคู่มือผู้ใช้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมเทคนิค แทนที่จะเก็บเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆ GitBook รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวสำหรับทีมวิศวกรรม รวบรวมคู่มือการแก้ไขปัญหา คำแนะนำการติดตั้ง และคู่มือการใช้งานไว้ในที่เดียวเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น การตั้งค่าที่เน้น AI เป็นอันดับแรกทำให้การดึงความรู้ที่สามารถแชร์ได้จากข้อความใน Slack เอกสารที่มีอยู่ และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย ?

คุณสมบัติเด่นของ GitBook

  • ไว้วางใจ GitBook AI ในการระบุความรู้ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มเข้าไปในฐานความรู้ของคุณ
  • ขอให้ GitBook AI แปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น การสนทนาใน Slack ให้เป็นเอกสารที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
  • GitBook ผสานการทำงานกับ GitLabได้อย่างราบรื่นเพื่อติดตามบันทึกการปล่อย, บันทึกการใช้งาน, และอื่น ๆ
  • Gitbook AI ค้นหาข้อมูลที่ขัดแย้งหรือซ้ำกันโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ GitBook

  • ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคจะไม่สามารถใช้ GitBook ได้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการรวมเอกสารเวอร์ชันต่างๆ เข้าด้วยกัน

GitBook ราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เพิ่มเติม: $6. 70/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี, พร้อมค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มรายเดือน $82.50
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ GitBook

  • G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

9. โดซูกิ

การจัดระเบียบคำแนะนำการทำงานใน Dozuki
ผ่านทางDozuki

คุณอยู่ในทีมการผลิตหรือไม่? ทำให้ทุกอย่างเป็นระบบด้วยซอฟต์แวร์คู่มือการใช้งานของ Dozuki. สิ่งที่คุณต้องทำคือบันทึกขั้นตอนด้วยรูปภาพและวิดีโอ และแพลตฟอร์มจะทำการดิจิทัล, จัดระเบียบ, และแบ่งปันข้อมูลนั้นกับทีมของคุณเพียงไม่กี่คลิก. คุณสามารถพึ่งพาแพลตฟอร์มนี้เพื่อเก็บและจัดระเบียบ SOP, คู่มือการฝึกอบรม,เอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์, และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว.

Dozuki คุณสมบัติเด่น

  • Dozuki รองรับมากกว่า 100 ภาษา
  • แปลงเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเป็นโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานอย่างรวดเร็ว
  • เชื่อมต่อ Dozuki กับ LMS, ERP และระบบอื่น ๆ ของคุณเพื่อมุมมองแบบครบวงจร
  • Dozuki รองรับกระบวนการและเอกสารที่เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของโดซูกิ

  • โดซูกิเหมาะสำหรับธุรกิจการผลิตเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Dozuki จำกัดจำนวนรูปภาพและวิดีโอที่คุณสามารถเพิ่มในเอกสารได้

โดซูกิราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Dozukiคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

10. คลิกช่วยเหลือ

แดชบอร์ดของ ClickHelp
ผ่านทางClickHelp

คุณส่งมอบซอฟต์แวร์ระดับ A+ ให้กับลูกค้าของคุณหรือไม่? ClickHelp เป็นเครื่องมือสร้างคู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับนักเขียนด้านเทคนิคและนักพัฒนา SaaS สร้างวิดีโอ แบบสำรวจ แบบทดสอบ แบบฟอร์ม และอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และโฮสต์ความรู้ร่วมกันในเครื่องมือบนคลาวด์ที่รวดเร็วทันใจนี้

คุณสมบัติเด่นของ ClickHelp

  • ClickHelp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 20 รายการ
  • รองรับประวัติเวอร์ชันไม่จำกัดและการตรวจสอบ
  • นำส่วนเนื้อหาที่ซ้ำกันกลับมาใช้ใหม่ในหลายแพลตฟอร์ม
  • ติดตามตัวชี้วัดเนื้อหาได้มากกว่า 30 รายการเพื่อดูว่าคู่มือการใช้งานของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด

ข้อจำกัดของ ClickHelp

  • ไม่รวมการบริหารโครงการ
  • ClickHelp มีราคาแพง

ClickHelp ราคา

  • เริ่มต้น: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • การเติบโต: $285/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • มืออาชีพ: $580/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน

คะแนนและความคิดเห็นของ ClickHelp

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

เขียนเอกสารผู้ใช้ให้ดีขึ้นด้วย ClickUp

เครื่องมือคู่มือผู้ใช้คุณภาพสูงช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและประหยัดเวลาให้กับธุรกิจของคุณได้มาก แทนที่จะพยายามสร้างระบบการเขียนคู่มือของคุณเอง ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

แม้ว่าจะมีตัวเลือกที่ดีอยู่ในรายการ 10 อันดับนี้ แต่ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากที่สุดสำหรับทีมที่ยุ่งวุ่นวาย แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถเก็บคู่มือ การสื่อสาร ตัวชี้วัด การจัดการโครงการ แม่แบบคู่มือการฝึกอบรม เครื่องมือ AI และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว

