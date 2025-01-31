10 ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

คู่มือการใช้งานเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาสติให้กับทั้งทีมของคุณและลูกค้าของคุณอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่คู่มือการใช้งานที่ดีจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดจำนวนคำขอความช่วยเหลือที่ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณได้รับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกด้วย
มีปัญหาเล็ก ๆ อยู่เพียงอย่างเดียว: การสร้างคู่มือผู้ใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเอกสารทางเทคนิค ข้อกำหนดทางกฎหมาย และการจัดรูปแบบที่ซับซ้อนทำให้การสร้างคู่มือขั้นตอนที่ลูกค้าและทีมของคุณจะปฏิบัติตามได้จริงเป็นเรื่องยาก
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนเทคนิคก็สามารถเขียนคู่มือผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมได้ คุณเพียงแค่ต้องมีซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ดี ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น เสริมศักยภาพให้กับทีมสนับสนุน และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม
อย่างไรก็ตาม คุณภาพของเครื่องมือคู่มือผู้ใช้ของคุณมีความสำคัญมาก ตรวจสอบคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้เพื่อช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ พร้อมด้วย 10 อันดับที่เราชื่นชอบสำหรับปี 2024 ?
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้?
เครื่องมือคู่มือผู้ใช้ควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ทุกโซลูชันอาจแตกต่างกันเล็กน้อย แต่คุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือเอกสารคือ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: คู่มือการใช้งานอาจดูหนาและเทอะทะได้ ดังนั้นควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา และไม่มีขั้นตอนซับซ้อนในการเริ่มต้น เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง (drag-and-drop) ถือเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทั้งสมาชิกทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิคจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เดียวกัน
- เทมเพลต และการปรับแต่ง: ใครมีเวลาเสียไปกับการจัดรูปแบบนานเป็นชั่วโมง? มองหาแพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตคู่มือผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งเหมาะกับสไตล์ของแบรนด์คุณ. ระบบแก้ไขแบบลากและวาง (drag-and-drop) และการปรับแต่งด้วย CSS หรือ HTML ก็ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างคู่มือที่ดูเป็นมืออาชีพ
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: คู่มือผู้ใช้บางฉบับยังคงพิมพ์บนกระดาษ แต่กำลังเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น หากคุณมีคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ ควรค้นหาซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่รองรับองค์ประกอบแบบโต้ตอบ ควรสามารถเพิ่มวิดีโอที่ฝังอยู่ ภาพที่สามารถคลิกได้ และคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
- การจัดการเวิร์กโฟลว์: การสร้างคู่มือผู้ใช้เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทีม ดังนั้นควรเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น ควรรองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การควบคุมเวอร์ชัน และสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
10 เครื่องมือคู่มือผู้ใช้ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนคู่มือผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือปรับปรุงคู่มือที่มีอยู่ เครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก ประหยัดเวลาและสร้างเอกสารระดับมืออาชีพด้วยซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024
1. ClickUp
ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายที่สุดในโลกยังเป็นเครื่องมือคู่มือผู้ใช้ที่เชื่อถือได้อีกด้วย สร้างคู่มือผู้ใช้ในClickUp Docsแบบเรียลไทม์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก IT, บริการลูกค้า, การตลาด, ทรัพยากรบุคคล, และอื่น ๆ สร้างเอกสารใน ClickUp และเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วกับเวิร์กโฟลว์, งาน, และโครงการของคุณเพื่อสร้างคู่มือได้ในเวลาเพียงคลิกเดียว ?
โอ้ แล้วเราได้พูดถึงแม่แบบคู่มือการใช้งานของเราหรือยัง? ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบเอกสาร Doc อีกต่อไป—แค่ดึงแม่แบบจาก ClickUp แล้วคุณก็พร้อมลุยได้ทันที เราขอแนะนำแม่แบบ ClickUp Wikiสำหรับการสร้างฐานความรู้ DIY ของคุณเอง แม่แบบนี้ฟรีและมีส่วนย่อยที่เป็นประโยชน์ หัวข้อ และสารบัญที่ช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากคุณนึกคำที่เหมาะสมไม่ออก ลองใช้ClickUp AI ดูสิเพียงแค่บอกผู้ช่วยเขียน AIเกี่ยวกับบทบาทของคุณและสิ่งที่คุณต้องการสร้าง มันจะสรุปบันทึกการประชุม สร้างวาระการประชุม และแม้แต่เขียนและแก้ไขคู่มือผู้ใช้ให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp มีเทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับทุกอย่างตั้งแต่วิกิไปจนถึงรายงาน
- ClickUp Docs มีฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น ตาราง, บล็อกโค้ด, บุ๊กมาร์ก, หน้าซ้อน และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ
- ClickUp AI จัดการบันทึกข้อกำหนด สรุปการประชุม ข้อกำหนดของผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยข้อมูลนำเข้าเพียงเล็กน้อย
- เชื่อมต่อเอกสาร ClickUp ของคุณกับพื้นที่ทำงาน ClickUp เพื่อดูงานทั้งหมด ตัวชี้วัด และการแชทสำหรับโครงการนั้นในที่เดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นอาจรู้สึกว่ามีอะไรเยอะในตอนแรก
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. พาลิโก
Paligo เป็นซอฟต์แวร์สร้างคู่มือผู้ใช้ประเภทที่แตกต่างออกไป ระบบการจัดการเนื้อหาแบบองค์ประกอบ (CCMS) นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคู่มือผู้ใช้ที่ครอบคลุมในรูปแบบดิจิทัลเป็นหลัก การตั้งค่าของ Paligo ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ขั้นตอน หรือข้อมูลทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่คลิก ทีมงานใช้มันเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่คู่มือซอฟต์แวร์ไปจนถึงการจัดการความรู้
Paligo คุณสมบัติเด่น
- ต้องการเปลี่ยนหมายเลข วลี หรือวันที่ใช่ไหม? ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในทุกคู่มือผ่าน CCMS ของ Paligo
- Paligo มีการเชื่อมต่อกับ GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk และอื่นๆ
- จัดการรูปภาพในหลายรูปแบบ รวมถึง HTML และการพิมพ์
- จัดการไฟล์ที่แปลแล้วได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาการซ้ำซ้อน
ข้อจำกัดของ Paligo
- คุณต้องผสานรวม Paligo กับเครื่องมือของบุคคลที่สามสำหรับการจัดการโครงการ
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ Paligo มีการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
Paligo ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Paligoเรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: 3/5 (1 รีวิว)
3. HelpDocs
HelpDocs เป็นซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้แบบบริการตนเองที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ มีเทมเพลต HTML ให้ใช้แต่ยังสามารถเพิ่ม CSS หรือ JavaScript เฉพาะได้หากคุณต้องการสร้างสิ่งที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้ชื่นชอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมของ HelpDocs ซึ่งสามารถแยกแยะเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งคำขอความช่วยเหลือ หมวดหมู่ยอดนิยม และข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelpDocs
- ขยาย HelpDocs ด้วยการผสานรวมกับ BotPenguin, Pendo, Heap และอื่นๆ
- ปรับแต่งว่าผู้ใช้คนใดสามารถดูเอกสารช่วยเหลือบางรายการได้หรือบล็อกลูกค้าไม่ให้ดูเนื้อหาภายใน
- ดูตั๋วการสนับสนุนลูกค้าในตัวช่วย Chrome ของ HelpDocs
- สร้างวิดเจ็ตบริการตนเองบนเว็บไซต์ของคุณด้วย HelpDocs Lighthouse
ข้อจำกัดของ HelpDocs
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า การจัดรูปแบบและตารางเป็นความท้าทาย
- ไม่มีคุณสมบัติของ CCMS ดังนั้นคุณต้องปรับค่าตัวแปรทั่วไปด้วยตนเอง
HelpDocs ราคา
- เริ่มต้น: $55/เดือน สำหรับห้าบัญชี, ชำระรายปี
- สร้าง: $109/เดือน สำหรับ 15 บัญชี, ชำระเงินรายปี
- เติบโต: $210/เดือน สำหรับ 50 บัญชี, คิดค่าบริการรายปี
HelpDocsคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (8 รีวิว)
4. ผู้บันทึก
Scribe ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการเขียนแบบครบวงจรสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่เอกสารการฝึกอบรมไปจนถึงSOP ภายในองค์กร สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ Scribe คือมันสามารถบันทึกขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยการบันทึกหน้าจอของคุณในเวลาจริง หากคุณกำลังเลื่อนการเขียนเอกสารเพราะมันดูน่ากลัวเกินไป การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติของ Scribe อาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้ ✨
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์ Scribe เพื่อสร้างคู่มือทีละขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งคู่มือที่สร้างโดยอัตโนมัติของ Scribe ด้วยข้อความและภาพหน้าจอเพิ่มเติม
- ฝัง Scribe SOP ลงในฐานความรู้ของคุณได้อย่างง่ายดายหรือส่งออกเป็น PDF
- Scribe ทำให้การปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานหรือลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การสร้างอัตโนมัติไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติอย่างแท้จริง
- Scribe ไม่ได้รวมการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์ม ดังนั้นคุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ของคุณกับรายการสิ่งที่ต้องทำ
Scribe ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทีมโปร: $12/เดือนต่อที่นั่ง โดยมีขั้นต่ำห้าที่นั่ง คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (10 รีวิว)
5. คำพูด
Speach เป็นซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้าน SOP ภายในองค์กรและวิดีโอการฝึกอบรม หากทีมของคุณไม่ตอบสนองดีต่อข้อความยาวๆ ในระหว่างการปฐมนิเทศ คู่มือมัลติมีเดียของ Speach เป็นสิ่งจำเป็น มันไม่เหมาะสำหรับคู่มือผู้ใช้ที่เผชิญหน้ากับลูกค้า แต่ถ้าคุณทำการฝึกอบรมภายในองค์กรมากและต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเสริมระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ของคุณ Speach เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเด่นของ Speach
- สร้างการบันทึกหน้าจอ สไลด์ แบบทดสอบ และอื่นๆ
- ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- Speach ให้บริการคำบรรยายและแปลภาษาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- เพิ่มคำอธิบายประกอบ, ลิงก์, ข้อความ, และการมอบหมายงานให้กับวิดีโอแต่ละคลิป
ข้อจำกัดในการพูด
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- Speach ไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่แท้จริง แต่เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาสำหรับใช้ภายในองค์กรมากกว่า
การพูด ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการพูด
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Document360
Document360 ประกาศตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ใช้เพื่อจัดการ SOPs, วิกิ,เอกสารเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีฐานความรู้ที่เป็นมิตรกับ SEO อีกด้วย ?
Document360 คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Document360 ผสานการทำงานกับ Drift, Slack, Freshdesk, Intercom และอื่นๆ
- ใช้วิดเจ็ตฐานความรู้เพื่อให้บริการสนับสนุนอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS
- ใช้ Document360 Workflow เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ตามเงื่อนไข
- นักพัฒนาใช้ Document360 สำหรับเอกสาร API ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเอกสารซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Document360
- ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันอาจมีราคาแพง
- บางคนบอกว่า การจัดรูปแบบบทความนั้นค่อนข้างยุ่งยาก
Document360 ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $124/เดือน ต่อโครงการ, ชำระเงินรายปี
- มืออาชีพ: $248/เดือน ต่อโครงการ, เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: $331/เดือน ต่อโครงการ, ชำระเงินรายปี
- องค์กร: $497/เดือน ต่อโครงการ, เรียกเก็บเงินรายปี
Document360 ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
7. นูคลิโน
Nuclino คือ "สมองรวม" ที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และองค์ความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซอฟต์แวร์คู่มือการใช้งานนี้จัดระเบียบเอกสารและองค์ความรู้ทั้งหมดด้วยตัวกรองขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตคู่มือการใช้งานสำหรับการติดตามโครงการ บันทึกการประชุม วิกิเฉพาะแผนก และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- เพิ่มความเร็วด้วยปุ่มลัดและคำสั่งสแลชของ Nuclino
- ไว้วางใจ Nuclino Sidekick สำหรับการระดมความคิดด้วย AI, สรุปเนื้อหา และอื่นๆ
- ดึงเทมเพลต Nuclino ที่เฉพาะเจาะจงกับกรณีการใช้งานเพื่อสร้างเอกสารในเวลาอันรวดเร็ว
- Nuclino ใช้ระบบความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะจัดเก็บ การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว (single sign-on) และการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Nuclino
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Nuclino มีปัญหาในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
นูคลิโน ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
การจัดอันดับและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. GitBook
GitBook เป็นเครื่องมือสร้างคู่มือผู้ใช้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมเทคนิค แทนที่จะเก็บเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆ GitBook รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวสำหรับทีมวิศวกรรม รวบรวมคู่มือการแก้ไขปัญหา คำแนะนำการติดตั้ง และคู่มือการใช้งานไว้ในที่เดียวเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น การตั้งค่าที่เน้น AI เป็นอันดับแรกทำให้การดึงความรู้ที่สามารถแชร์ได้จากข้อความใน Slack เอกสารที่มีอยู่ และอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย ?
คุณสมบัติเด่นของ GitBook
- ไว้วางใจ GitBook AI ในการระบุความรู้ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มเข้าไปในฐานความรู้ของคุณ
- ขอให้ GitBook AI แปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น การสนทนาใน Slack ให้เป็นเอกสารที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- GitBook ผสานการทำงานกับ GitLabได้อย่างราบรื่นเพื่อติดตามบันทึกการปล่อย, บันทึกการใช้งาน, และอื่น ๆ
- Gitbook AI ค้นหาข้อมูลที่ขัดแย้งหรือซ้ำกันโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ GitBook
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคจะไม่สามารถใช้ GitBook ได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการรวมเอกสารเวอร์ชันต่างๆ เข้าด้วยกัน
GitBook ราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- เพิ่มเติม: $6. 70/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี, พร้อมค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มรายเดือน $82.50
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ GitBook
- G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
9. โดซูกิ
คุณอยู่ในทีมการผลิตหรือไม่? ทำให้ทุกอย่างเป็นระบบด้วยซอฟต์แวร์คู่มือการใช้งานของ Dozuki. สิ่งที่คุณต้องทำคือบันทึกขั้นตอนด้วยรูปภาพและวิดีโอ และแพลตฟอร์มจะทำการดิจิทัล, จัดระเบียบ, และแบ่งปันข้อมูลนั้นกับทีมของคุณเพียงไม่กี่คลิก. คุณสามารถพึ่งพาแพลตฟอร์มนี้เพื่อเก็บและจัดระเบียบ SOP, คู่มือการฝึกอบรม,เอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์, และอื่น ๆ ได้ในที่เดียว.
Dozuki คุณสมบัติเด่น
- Dozuki รองรับมากกว่า 100 ภาษา
- แปลงเอกสารที่ได้รับการอนุมัติเป็นโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานอย่างรวดเร็ว
- เชื่อมต่อ Dozuki กับ LMS, ERP และระบบอื่น ๆ ของคุณเพื่อมุมมองแบบครบวงจร
- Dozuki รองรับกระบวนการและเอกสารที่เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของโดซูกิ
- โดซูกิเหมาะสำหรับธุรกิจการผลิตเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Dozuki จำกัดจำนวนรูปภาพและวิดีโอที่คุณสามารถเพิ่มในเอกสารได้
โดซูกิราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Dozukiคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
10. คลิกช่วยเหลือ
คุณส่งมอบซอฟต์แวร์ระดับ A+ ให้กับลูกค้าของคุณหรือไม่? ClickHelp เป็นเครื่องมือสร้างคู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับนักเขียนด้านเทคนิคและนักพัฒนา SaaS สร้างวิดีโอ แบบสำรวจ แบบทดสอบ แบบฟอร์ม และอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และโฮสต์ความรู้ร่วมกันในเครื่องมือบนคลาวด์ที่รวดเร็วทันใจนี้
คุณสมบัติเด่นของ ClickHelp
- ClickHelp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 20 รายการ
- รองรับประวัติเวอร์ชันไม่จำกัดและการตรวจสอบ
- นำส่วนเนื้อหาที่ซ้ำกันกลับมาใช้ใหม่ในหลายแพลตฟอร์ม
- ติดตามตัวชี้วัดเนื้อหาได้มากกว่า 30 รายการเพื่อดูว่าคู่มือการใช้งานของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด
ข้อจำกัดของ ClickHelp
- ไม่รวมการบริหารโครงการ
- ClickHelp มีราคาแพง
ClickHelp ราคา
- เริ่มต้น: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- การเติบโต: $285/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มืออาชีพ: $580/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
คะแนนและความคิดเห็นของ ClickHelp
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
เขียนเอกสารผู้ใช้ให้ดีขึ้นด้วย ClickUp
เครื่องมือคู่มือผู้ใช้คุณภาพสูงช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและประหยัดเวลาให้กับธุรกิจของคุณได้มาก แทนที่จะพยายามสร้างระบบการเขียนคู่มือของคุณเอง ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์คู่มือผู้ใช้ที่มีชื่อเสียงเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
แม้ว่าจะมีตัวเลือกที่ดีอยู่ในรายการ 10 อันดับนี้ แต่ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากที่สุดสำหรับทีมที่ยุ่งวุ่นวาย แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถเก็บคู่มือ การสื่อสาร ตัวชี้วัด การจัดการโครงการ แม่แบบคู่มือการฝึกอบรม เครื่องมือ AI และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว
ใช้ ClickUp เพื่อเขียนคู่มือผู้ใช้ฉบับถัดไปของคุณสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต