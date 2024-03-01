PMO ชั้นนำแห่งปี 2025: กลยุทธ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการ

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การรักษาลูกค้า และกระแสเงินสด คือหัวใจสำคัญในปี 2024 ตามผลสำรวจจากผู้นำธุรกิจประมาณ 300 คน และเช่นเดียวกันกับ PMO หลายแห่งที่กำลังสร้างปรากฏการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
หากนั่นคือเป้าหมายของคุณเช่นกัน คุณอยู่ในกลุ่มที่ดี และคุณก็โชคดีเช่นกัน เพราะเราได้ระบุ PMO ชั้นนำในอุตสาหกรรม 5 แห่งที่กำลังทำผลงานยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
นี่คือพวกเขาคือใคร, ทำไมเราถึงจับตามองสิ่งที่พวกเขากำลังทำ, และสิ่งที่พวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายหลักที่ถูกระบุไว้ในรายงาน PunchUp ล่าสุดของเรา.
ต้องการแรงบันดาลใจสำหรับ CIO ใช่ไหม? เรามีให้คุณเช่นกันลองดูรายชื่อ CIO ชั้นนำของเรา—และค้นหาว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม
เล่นเกมรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
คาติจา โมเลเล
บริษัท: บริษัทโคคา-โคล่า จำกัดตำแหน่ง: ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการนวัตกรรม
คัทิตจา โมเลเลเป็นผู้จัดการอาวุโสที่มีประสบการณ์ยาวนาน ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ด้านวิศวกรรม การให้คำปรึกษา การธนาคาร ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ตลอดระยะเวลาเกือบสามปีที่ผ่านมา เขาได้เป็นผู้นำและบริหารพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์นวัตกรรมให้กับโคคา-โคล่า แอฟริกา โอเปอเรติ้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
เมื่อพูดถึงการเป็นเชิงรุกและยืดหยุ่นเพื่อประโยชน์ของความมีประสิทธิภาพเขาอธิบายถึงความสำคัญของการที่ทีมทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเดียวกัน
เราเป็นทีมที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกันอย่างมาก—เรามองเห็นความท้าทายล่วงหน้า และเราจัดการกับมันตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อ COVID-19 ระบาด เราทราบดีว่า เราจำเป็นต้องหยุดเพิ่มความซับซ้อน สิ่งที่เราทำคือหยุดชั่วคราวหน่วยงานนวัตกรรมของเรา. 'ให้เราหยุดชั่วคราวและมาดูสิ่งที่กำลังทำงานอยู่.' มันเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญใหม่และการบาลานซ์เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ในที่ที่เหมาะสม.
การลงทุนในเทคโนโลยี
เมอร์เซเดส มาร์ติเนซ ซานซ์
บริษัท: อินทราตำแหน่ง: ผู้จัดการ PMO
เมอร์เซเดส มาร์ติเนซ ซานซ์เป็นผู้จัดการ PMO ประจำกรุงมาดริด ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการอย่างลึกซึ้ง และมีพื้นฐานครอบคลุมทั้งโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และงานที่ปรึกษา ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมทั้งกระบวนการและมาตรฐาน เมอร์เซเดสเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการหลักสำหรับPMBOK Guide ฉบับที่ 5และยังมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโครงการสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
เธอยังมีส่วนร่วมในมาตรฐาน ISO 21500 ว่าด้วยการบริหารโครงการ และ ISO 21502 ว่าด้วยการบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการและโปรแกรม นอกจากนี้ เธอยังดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารของ PMI สาขาเมืองมาดริด ประเทศสเปน
เราประทับใจในประวัติการทำงานที่โดดเด่นของเธอและความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้กับทีมของเธอ ดังที่เธอได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ที่สถาบันการจัดการโครงการ
ปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและควรนำมาใช้ใน PMO ให้เครื่องจักรทำงานเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนผู้จัดการโครงการควรให้ความสำคัญกับด้านมนุษย์มากขึ้น
การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
แคธี่ โฮนิก
บริษัท: ริเวียนตำแหน่ง: ผู้จัดการอาวุโส, PMO ด้านบุคลากร
แคธี่ โฮนิกผู้จัดการโครงการ/โปรแกรมที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ถือปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการทำงานกับโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนและข้ามสายงานในวงการเทคโนโลยีและการผลิต ซึ่งนำพาเธอจากมหาวิทยาลัยฟีนิกซ์ไปยังโบอิ้ง จากนั้นไปยังเอ็กซัมพลิส และในที่สุดก็มาที่ริเวียน ซึ่งเธอทำหน้าที่เป็นผู้จัดการอาวุโสและ People PMO
เมื่อพูดถึงการจัดลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน แคธี่มีข้อมูลเชิงลึกที่แข็งแกร่งซึ่งเราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ในบทความล่าสุดเกี่ยวกับวิธีที่ PMO สามารถขยายวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ เธอได้อธิบายว่าวัฒนธรรมองค์กรและ PMO ของเธอเชื่อมโยงกันอย่างไร
ทีม PMO มีอิทธิพลอย่างมากในการกำหนดวัฒนธรรม เราจำเป็นต้องหาวิธีที่เป็นนวัตกรรมในการมีส่วนร่วมกับพนักงาน และเราต้องมั่นใจว่าพวกเขาปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความสุข
อาจฟังดูตรงไปตรงมา แต่การมุ่งเน้นอย่างเข้มข้นในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้ คือแนวทางที่เรียบง่ายและทรงประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างแท้จริง นับตั้งแต่การว่าจ้างแคธีในปี 2021 Rivian ได้เพิ่มจำนวนพนักงานเกือบสี่เท่า
การตามให้ทันการเติบโตเช่นนี้ต้องการโซลูชันที่ง่ายและสง่า
การวางแผนเพื่อการรักษาลูกค้าในระยะยาว
แม็กกี้ เดวิส
บริษัท: Conveneตำแหน่ง: รองประธาน, PMO
ด้วยประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจค้าปลีกสำหรับผู้บริโภคซอฟต์แวร์ B2B การบริการ และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แม็กกี้ เดวิสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง PMO ในปี 2022 และตั้งแต่นั้นมาได้ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและสนับสนุนทีมงานที่แข็งแกร่งที่ Convene อย่างต่อเนื่อง
ตามที่เธอได้อธิบายไว้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อพูดถึงการรักษาลูกค้า การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้ปลายทางเป็นส่วนหนึ่งของเคล็ดลับพิเศษของเธอ
ผมคิดว่าเรากำลังนำประสบการณ์ที่ปกติแล้วค่อนข้างน่าเบื่อ เช่น การทำบัตรผ่านเข้าออฟฟิศ การรับแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ การหาห้องประชุม และพยายามเพิ่มสีสันให้กับวิธีที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ทางกายภาพ แม้ว่าเจ้าของอาคารจะเป็นบริษัทที่ลงทุนในเทคโนโลยี แต่ผู้ใช้ปลายทางที่แท้จริงคือพนักงานออฟฟิศ และเรากำลังออกแบบโดยคำนึงถึงพวกเขา ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ๋งมาก
แอลลิสัน เวนท์
บริษัท: Dropboxตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่าย Global People PMO, People Analytics และ Virtual First ที่ Dropbox
Allison Vendtเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ นักคิดเชิงกลยุทธ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำทีมการเปลี่ยนแปลงของ Dropbox สู่การเป็นองค์กรที่เน้นการทำงานเสมือนจริงเป็นอันดับแรก (Virtual First) โดยมีทีมงานหลักแปดคน การเติบโตของเธอที่ Dropbox เกิดขึ้นหลังจากเคยทำงานที่ The Forem และ Stanford รวมถึงการให้คำปรึกษาอิสระ
เธอได้เข้ามาอยู่ในความสนใจของเราทั้งเพราะเราประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงของ Dropbox และเพราะมุมมองของเธอเกี่ยวกับการรักษาลูกค้าที่เธอได้แสดงออกเมื่อไม่นานมานี้ในองค์กรของเธอ
[การทำงานเสมือนจริง] คือการค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการ ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น...เราได้เปลี่ยนผ่านจากความวุ่นวายไปสู่การสร้างผลกระทบอย่างแท้จริง...มันไม่ได้เกี่ยวกับงานที่คุณทำเสร็จ แต่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของงานนั้น...ขั้นแรก [เรา] กำหนดกรอบปัญหา จากนั้นเขียนคำชี้แจงปัญหา ระบุความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง และจากนั้นตั้งเป้าหมายที่ดี...มันคือการทำให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจกับผลลัพธ์
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทุกครั้ง งาน การกำหนดกรอบปัญหา และเป้าหมาย ควรดำเนินการโดยตระหนักว่าความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าปลายทางไว้คือเป้าหมายสูงสุด
อะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก?
เมื่อเราเข้าสู่ไตรมาสที่ 4 มากขึ้นและมีการวางแผนประจำปีที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนเข้าสู่ปีปฏิทินใหม่ นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาว่าผู้นำในอุตสาหกรรมมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เช่น ที่กล่าวมาข้างต้น และประเมินว่าลำดับความสำคัญเหล่านั้นเหมาะสมกับทิศทางกลยุทธ์ของคุณสำหรับปี 2024 หรือไม่ และควรปรับอย่างไร
ตามความเห็นของผู้นำในอุตสาหกรรมกว่า 300 คน ความสำคัญลำดับต้นสี่ประการคือ:
- เล่นเกมรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
- การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์, อัตโนมัติ, และประหยัดทรัพยากร
- การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การวางแผนเพื่อการรักษาลูกค้าในระยะยาว
ดังนั้น คุณจะนำสิ่งเหล่านี้มาผนวกเข้ากับกลยุทธ์ของคุณอย่างไร? สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์เฉพาะขององค์กรคุณอย่างไร? และคุณจะได้รับประโยชน์อะไรจากข้อมูลเชิงลึกของ PMO ที่กำลังสร้างกระแสในอุตสาหกรรม?
คำตอบอาจเริ่มต้นด้วยการติดตามคำแนะนำจากผู้ที่กล่าวถึงข้างต้นและศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา และหากคุณยังไม่ได้อ่านผลการสำรวจผู้นำกว่า 300 คน คุณสามารถพบได้ที่นี่– และพร้อมที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ