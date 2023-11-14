ผู้บริหารระดับสูงด้านไอทีแห่งปี 2025: แนวคิดเชิงกลยุทธ์จากผู้นำในอุตสาหกรรม

การมีสมาธิและประสิทธิภาพคือหัวใจของความสำเร็จ
ด้วยผู้นำธุรกิจ 54%คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี จึงชัดเจนว่า นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ต้องมองและเรียนรู้จากผู้นำในอุตสาหกรรม
พวกเขากำลังทำอะไรที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น? พวกเขามีการเตรียมตัวอย่างไรสำหรับปีต่อ ๆ ไป? และเราสามารถนำกลยุทธ์ที่ชนะของพวกเขาไปใช้ได้อย่างไร?
จากการสำรวจผู้นำ 300 คนล่าสุด กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก:
- เล่นเกมรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
- การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์, อัตโนมัติ, และประหยัดทรัพยากร
- การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- การวางแผนเพื่อรักษาลูกค้าในระยะยาว
จากผลการค้นพบเหล่านั้น เราได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CIO ที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง พวกเขาได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์เหล่านี้ ประสบการณ์ความสำเร็จที่เราสามารถเรียนรู้ได้ และเส้นทางอาชีพที่เราคิดว่าทุกคนควรให้ความสนใจ
นี่คือเจ็ดในบรรดา CIO ผู้ทรงอิทธิพลเหล่านั้น—พร้อมทั้งข้อคิดที่เกี่ยวข้องจากพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญเหล่านี้:
ชื่อเรื่องมีความหมายอย่างไร?
เช่นเดียวกับForbesและรายชื่อ CIO ชั้นนำของพวกเขา เราได้ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดว่าใครคือ CIO แทนที่จะยึดตามตำแหน่ง เราให้ความสำคัญกับบทบาทและความรับผิดชอบมากกว่า นี่คือเหตุผลที่บางคนในรายชื่อด้านล่างมีตำแหน่งหลายตำแหน่งหรือไม่ได้ดำรงตำแหน่ง CIO เลย
เรายังเลือกที่จะเน้น—ไม่ใช่จัดอันดับ สิ่งเหล่านี้คือบุคคลที่ทำงานโดดเด่น แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็น เพียง คนเดียวที่ทำงานโดดเด่น
เล่นเกมรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และตำแหน่งที่คล้ายกัน เนื่องจากพวกเขาต้องบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและงบประมาณที่ใหญ่โต แต่ผู้นำกำลังทำอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และโครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ? และพวกเขากำลังเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่ายและทรัพยากรอย่างไร?
มาดูกันว่ามีใครบ้างในรายชื่อของเราที่กำลังตอบคำถามยากเหล่านั้น:
จอห์น คิช
บริษัท: บริษัท Equity Trustตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
ผู้นำในอุตสาหกรรมบัญชีที่บริหารจัดการด้วยตนเอง, ในฤดูใบไม้ผลินี้ Equity Trust ได้แต่งตั้งJohn Kishเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และการแพทย์—พร้อมด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่มากับประสบการณ์อันล้ำค่า—เรามุ่งมั่นในความทุ่มเทของ John ต่อนวัตกรรมทั้งในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี
ในการสัมภาษณ์ล่าสุด เขาได้กล่าวถึงประเด็นที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ จอห์นได้อธิบายมุมมองเฉพาะของเขาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพโดยกล่าวว่า:
[ตรวจสอบให้แน่ใจ] คุณมีการกำหนดปัญหาอย่างชัดเจน…หลายคนไม่ได้ใช้เวลาที่จำเป็นในการกำหนดปัญหา บางทีอาจกำหนดปัญหาให้แคบเกินไป หรือบางทีคุณอาจเริ่มหาทางแก้ไขก่อนที่จะเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง…ลองคิดดูว่า: วิธีแก้ไขของฉันจะสามารถตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์หลักได้สามหรือสี่ข้อ ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองข้อเท่านั้น
อาซุนนา อันยันวู
บริษัท: Aprioตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมนี้Azunna Anyanwuมุ่งเน้นในการนำเสนอโซลูชันและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันเขาเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านไอที ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และโครงสร้างพื้นฐานที่ Aprio ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและบัญชีที่มีสาขา 20 แห่ง สมาชิกทีมเกือบ 2,000 คน และให้บริการในกว่า 50 ประเทศ
ในปี 2022 เขาได้รับรางวัลAOTMPผู้เชี่ยวชาญการจัดการ IT แห่งปี
ในด้านประสิทธิภาพและเทคโนโลยี การประเมินของ Azunna เกี่ยวกับสิ่งที่ CIO กำลังทำงานด้วยอาจสะท้อนความเป็นจริงได้อย่างชัดเจน ดังที่เขาได้กล่าวไว้ในบทความ LinkedIn ล่าสุดว่า:
เมื่อฉันเริ่มบทบาทใหม่หรือโครงการกับลูกค้า ฉันมักจะพบว่าทีมมีกล่องจดหมายร่วมหรือระบบการจัดการเหตุการณ์แบบฟรี/พื้นฐานเพื่อจัดการคำขอความช่วยเหลือผ่านอีเมล... ฉันยังพบว่า ข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินสถานะของสภาพแวดล้อมกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือและระบบต่างๆ (เช่น ไดรฟ์ที่แชร์บนเครือข่าย อินทราเน็ต เครื่องมือจดบันทึก แอปพลิเคชันที่แยกส่วน ฯลฯ) หรือแย่กว่านั้นคือไม่มีอยู่เลย สิ่งนี้ทำให้การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ความเสี่ยง และช่องโหว่ หรือการพัฒนาแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและสภาพแวดล้อมด้านไอทีเป็นเรื่องที่ยากเป็นพิเศษ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง: เช่นเดียวกับที่รายงานล่าสุดของเราพบ การรวมศูนย์การอัตโนมัติ และการประหยัดทรัพยากรผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่ต้องจัดการเมื่อเริ่มโครงการใหม่หรือเข้ารับตำแหน่ง CIO ใหม่
การลงทุนในเทคโนโลยี
เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้นำในวงการเทคโนโลยีจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการเติบโต การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต การลดความเสี่ยง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำเหล่านี้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
แนนซี่ อาวีลา
บริษัท: แมคเคสสัน คอร์ปอเรชั่นตำแหน่ง: รองประธานบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO), และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO)
แนนซี่ อวิลาเป็นอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในการนำทีมรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้บริการด้านสุขภาพที่สำคัญของ McKesson ดำเนินไปอย่างราบรื่น ในช่วงวิกฤตโควิด แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ McKesson เป็นแพลตฟอร์มที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เลือกใช้ในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับร้านขายยาทั่วประเทศ
และเป็นทีมของแนนซี่ที่ขยายการกระจายสินค้าได้ถึง 1500% ภายในเวลาเพียง 90 วัน
เราชื่นชอบในสิ่งที่เธอพูดเกี่ยวกับการที่การลงทุนในเทคโนโลยีส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับผู้คนจริง ๆ ที่ได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราจากบทสัมภาษณ์ล่าสุด:
"อีกส่วนหนึ่งของบทบาทของ CIO คือการที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในและแพลตฟอร์มของเราในด้าน...การอัตโนมัติและการทำงาน [และ] ฉันคิดว่าส่วนที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สุดคือ...เราจะทำงานร่วมกันทั่วทั้งบริษัทและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์หลักของเราได้อย่างไร โครงสร้างพื้นฐานของเราเชื่อมโยงกับผู้ป่วยของเรา...[นี่คือ]ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า 'อ๋อ' เมื่อเครือข่ายของเราล่ม ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถรับการให้ยาได้" เราต้องพร้อมเสมอ...เราทำธุรกรรมเกี่ยวกับยาในระหว่างเวลาห้าโมงเย็นถึงเก้าโมงเย็นมากกว่า Amazon. ดังนั้นเมื่อคุณคิดถึงผลกระทบ...เมื่อโครงสร้างพื้นฐานล่ม ระบบสาธารณสุขของเราจะได้รับผลกระทบ.
การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงานอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีทางธุรกิจ แต่มันสามารถเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดขององค์กรที่เจริญเติบโตได้ ผู้นำทางเทคโนโลยีหลายคนมองหาเครื่องมือการร่วมมือ, อุปกรณ์,และซอฟต์แวร์การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของพนักงาน และมอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้พนักงานเพื่อปรับปรุงการทำงานของพวกเขา
นี่คือผู้นำบางคนที่ลงทุนในการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านเทคโนโลยี:
เอริกา คาราร่า
บริษัท: วาบเทค คอร์ปอเรชั่น (ฟอร์จูน 300)
ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางสารสนเทศ (CISO)
เอริกา คาราราผู้ได้รับรางวัล CISO แห่งปีจาก Pittsburgh Tech Council เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ความเป็นส่วนตัว, และความเสี่ยงเชิงระบบดิจิทัล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในวงการ เธอปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CISO และรองประธานที่ Wabtec—บริษัท Fortune 500 ที่มีสาขาใน 53 ประเทศทั่วโลก
เอริก้า เป็นชาวอเมริกันพื้นเมือง, ทหารผ่านศึก, ผู้สนับสนุนผู้บริหารของกลุ่มผู้หญิงแห่งวาบเทค, และผู้สนับสนุนอย่างแรงกล้าในเรื่องความหลากหลายทางเพศและความหลากหลายอื่น ๆ (DEI)
เธอยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าใจบทบาทของการมีส่วนร่วมและการศึกษาของพนักงานในการรักษาความปลอดภัยของบริษัทและระบบต่างๆ ดังที่เธอได้กล่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ในการสัมภาษณ์กับ Digital Directors Network:
วัฒนธรรมจะกลืนกลยุทธ์เป็นอาหารเช้า นั่นคือคำกล่าว และฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดที่เป็นจริงและเกี่ยวข้องมากกว่านี้อีกแล้ว... มนุษย์มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางเทคโนโลยีประมาณ 85% ที่เกิดขึ้นทุกวันทั่วโลก การรักษาความปลอดภัยของปัจจัยมนุษย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง...คุณสามารถทุ่มเงินจำนวนมากไปกับเทคโนโลยีและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คุณก็รู้ว่าเรามีเจนและบ๊อบอยู่ที่นั่น...คลิกที่ลิงก์และปล่อยให้คนร้ายเข้ามาได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วกับ Wabtec ก่อนที่ฉันจะเข้ามารับตำแหน่งนี้ การฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยเสร็จสมบูรณ์ต่ำกว่า 20%...ตอนนี้มากกว่า 89% แล้ว
ลอรี เบียร์
บริษัท: เจพีมอร์แกน ชेइส์
ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) ระดับโลก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO) ผู้ทรงอิทธิพลคนนี้เป็นหัวหน้าของ JPMorgan Chase & Co. — บริษัทบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลกที่มีสินทรัพย์มูลค่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์Lori Beerปรากฏในรายชื่อหลายรายการในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการการเงินของสหรัฐอเมริกา และผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการธนาคาร
ลอรีทำรายการเหล่านั้นด้วยเหตุผลที่หลากหลาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นที่รู้จักในวงการของเธอ การบริหารงบประมาณมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ และความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผู้หญิงในสายงาน STEM ด้วยทีมงานเทคโนโลยีที่มีพนักงาน 57,000 คนและผลงานที่โดดเด่น เธอจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร
เราได้รับความประทับใจเป็นพิเศษจากความมุ่งมั่นของเธอในการสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนและมีกลยุทธ์ โดยเน้นที่กลยุทธ์ของบริษัทเป็นหลัก ดังที่เธอได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดว่า:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกที่ผู้คนจะเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและสี่สายธุรกิจที่เราดำเนินการ [และ] วิธีที่เทคโนโลยีช่วยให้เกิดการสนับสนุนและปกป้องสายธุรกิจเหล่านั้น...
การให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจนี้ ยังส่งผลต่อความสำเร็จในการรักษาลูกค้าและด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของเรา
"นั่นหมายถึง...วิธีที่เราส่งมอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจแก่ลูกค้า [และ] วิธีที่เราทำให้แน่ใจว่าเรากำลังปรับปรุงแอปพลิเคชัน, โครงสร้างพื้นฐาน, และข้อมูลของเราให้ทันสมัยอยู่เสมอ" เบียร์กล่าวเพิ่มเติม
การวางแผนเพื่อการรักษาลูกค้าในระยะยาว
การลงทุนในเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นลูกค้า เช่น ความคล่องตัว การปรับให้เข้ากับบุคคล และการให้บริการแบบหลายช่องทาง ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่คุณจะเห็น CIO พูดถึงพลังของเทคโนโลยีในการช่วยให้ลูกค้าอยู่กับพวกเขาได้นานขึ้น
ดร. จันทรคุปต์ กูเดนา
บริษัท: PBMares LLP
ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (CIO)
ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายในด้านการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำ และบทบาทด้านการปฏิบัติงานดร. จันทรคุปต์ กูเดนาได้เข้ารับตำแหน่งปัจจุบันในปี 2021 และได้พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ด้านฟินเทคและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมาโดยตลอด
ในการสนทนาล่าสุดกับ ClickUp ดร. กูเดนา ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้กลายเป็นจุดสนใจหลักสำหรับ CIO หลายคน เขาเสริมว่ามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการลดหนี้ทางเทคโนโลยี จัดการกับความอุดมสมบูรณ์ของข้อมูลที่สร้างขึ้น และหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของแนวปฏิบัติทางธุรกิจมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร
ในขณะที่เราดำเนินการเปลี่ยนแปลง มีจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลที่ก่อให้เกิดความต้องการทรัพยากรอย่างฉับพลัน ซึ่งต้องการการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงการและการลงทุนในทรัพยากรที่เราทุ่มเท นี่คือจุดที่เครื่องมือและแพลตฟอร์มการวางแผนเชิงวิพากษ์ มีบทบาทสำคัญในการรักษาและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ มันมีผลกระทบโดยตรงต่อวิธีที่ลูกค้าบริโภคและสัมผัสประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น
อาเธอร์ ฮู
บริษัท: เลอโนโว
ตำแหน่ง: รองประธานอาวุโส, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี กลุ่มบริการและโซลูชัน
ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปีที่ Lenovoอาร์เธอร์ ฮูได้สร้างเส้นทางอาชีพที่แข็งแกร่งในการนำทีมไอทีระดับโลกครอบคลุมทุกห่วงโซ่คุณค่า และสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ก่อนร่วมงานกับ Lenovo ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของวงการนี้เคยทำงานที่ McKinsey เป็นเวลา 8 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
แต่ไม่ใช่แค่บริษัทและมหาวิทยาลัยที่น่าทึ่งในประวัติการทำงานของเขาเท่านั้นที่ทำให้เราตัดสินใจรวมเขาไว้ในรายชื่อปีนี้ แต่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เขาได้แบ่งปันซึ่งช่วยกำหนดกรอบความคิดที่ CIO ควรมีต่อลูกค้าปลายทาง
อาเธอร์ได้เพิ่มบริบทให้กับแนวคิดนี้ในสัมภาษณ์ล่าสุดสำหรับนิตยสาร CIO
[ผู้นำด้านไอทีต้อง] นำวิธีการที่ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้เป็นตัวชี้วัดระดับสูงสุด เทียบเท่ากับข้อกำหนดทางเทคนิคและฟังก์ชันที่ทีมเทคโนโลยีเคยรับผิดชอบ... สิ่งนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะปรับทิศทางงานวิศวกรรมไปสู่ประสบการณ์ ความพึงพอใจ และการยอมรับ...
ในการสัมภาษณ์เดียวกันนี้ อาร์เธอร์กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์กรธุรกิจกำลังเปลี่ยนจากกระบวนการ "ส่งมอบ" ไปสู่การ "สอดคล้องกับผลลัพธ์" ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมประสบการณ์ของลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในโลกเทคโนโลยี
"การผลิตและจัดส่งฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป" ฮูกล่าวเสริม "คุณต้องมอบคุณค่าโดยการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุดของลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนไปสู่การคิดแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้าและบริบทที่เทคโนโลยีของคุณถูกนำไปใช้ ซึ่งนี่คือจุดที่ CIO สามารถมีบทบาทสำคัญอย่างแท้จริง"
จงออกไปเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด
หากคุณกำลังพยายามจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดข้างต้น (และเมื่อมีผู้นำถึง 300 คนกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสู่ความสำเร็จในปีที่จะถึงนี้ เราเข้าใจว่าคุณอาจกำลังทำอยู่) ถึงเวลาแล้วที่คุณควรติดตามและเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกจาก CIO ที่กล่าวมาข้างต้น
นี่ก็เป็นเวลาที่ดีเช่นกันที่จะทบทวนว่ากลยุทธ์ของคุณได้รวมเอาคุณค่าของการเล่นเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพไว้หรือไม่ (หรืออย่างไร) การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์, ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, และประหยัดทรัพยากร การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการวางแผนเพื่อการรักษาลูกค้าในระยะยาว
