Hur teknikchefer använder ClickUp SyncUp för kodgranskningar

Kodgranskningar drar ut på tiden när processerna kring dem drar ut på tiden. Granskningscyklerna förlängs, distributionspipelines stannar upp och koden levereras utan att den faktiskt blir bättre.

Om detta låter bekant trots regelbundna synkroniserade möten, låt oss visa dig hur teknikchefer kan använda ClickUp SyncUp för synkronisering av kodgranskningar.

Det är en asynkron (eller hybrid) samarbetsmetod som är utformad för distribuerade team som behöver kontextrika granskningar utan kaos i schemaläggningen.

Varför traditionell kodgranskning är slöseri med tid

Synkronisering av kodgranskning har inga brister i sin grundläggande logik eller arkitektur. Problem som långdragna processer, vag kommunikation, otydliga riktlinjer och felaktigt anpassade incitament gör de i grunden hjälpsamma kodgranskningsprocesserna ineffektiva.

Här är anledningen till att dina traditionella synkroniseringscykler inte resulterar i bättre kod 🧑‍💻

Teamutmattning från återkommande synkroniseringssamtal

De flesta synkroniseringar av kodgranskningar omfattar inkrementella uppdateringar som kan delas asynkront.

Ändå förväntas ingenjörer byta kontext mitt i utvecklingsarbetet, delta i ett samtal, upprepa vad som redan finns i PR och sedan försöka återgå till sitt koncentrerade arbete.

Dessa avbrott ökar den kognitiva belastningen utan att förbättra kodkvaliteten, och de leder till minskad koncentration och långsammare leveranser.

För distribuerade team blir det ännu värre. Någon ringer alltid in tidigt eller stannar kvar sent, vilket minskar engagemanget och förvandlar "synkroniseringen" till passiv närvaro.

Med tiden slutar ingenjörer att betrakta granskningssynkroniseringar som tid för problemlösning och börjar se dem som kalenderförpliktelser.

Förbättra dina utvecklingsarbetsflöden med de bästa AI-agenterna för kodning. Använd dem för att generera kod, hitta buggar, föreslå förbättringar och mycket mer.

👀 Visste du att? Tillgängligheten till mötesverktyg har utan tvekan medfört bekvämlighet, men måste varje enskild diskussion vara ett möte? När den dagliga mötestiden överstiger två timmar anser de flesta arbetstagare, oavsett jobbnivå, att det är överdrivet. Enligt Flowtraces rapport tillbringar en genomsnittlig anställd 392 timmar per år på möten.

Kontextväxling dödar produktiviteten

Din utvecklare måste växla mellan fyra separata utrymmen för att hitta all information som behövs för att granska koden.

Denna fram-och-tillbaka-process påverkar deras produktivitet på arbetsplatsen negativt.

Kommunikation – eller bristen på sådan – inom samma verktyg lägger till ytterligare ett lager av frustration till den ganska enkla kodgranskningsprocessen. Ju längre tid det tar att hitta information för att utföra en uppgift, desto svårare blir det att fortsätta där man slutade.

📮 ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

Förlorad synlighet

Feedback på hög nivå kan diskuteras i ett möte, förtydliganden delas i chatten och implementeringsdetaljer begravas i Git-kommentarer.

Detta blir ett verkligt problem när:

En annan granskare kliver in mitt i cykeln

En bugg dyker upp flera veckor senare

En ny ingenjör försöker förstå tidigare beslut

Utan centraliserad synlighet måste du upprepa diskussioner och förklara sammanhanget på nytt.

Kodgranskningar förvandlas till engångssamtal som försvinner så snart synkroniseringen är klar.

📚 Läs mer: Bästa kodredigerare för utvecklare

Långsamma feedbackloopar

Traditionella arbetsflöden för kodgranskning kopplar feedback till schemalagda synkroniseringar. Om en fråga dyker upp efter ett granskningsmöte måste man vänta till nästa möte.

En pull-begäran kan vara tekniskt klar, men en olöst kommentar hindrar den från att gå vidare. Ingenjörerna väntar antingen på förtydliganden eller går vidare till andra uppgifter, vilket tvingar dem att ladda om kontexten senare. Vad som borde vara en kort feedbackcykel förvandlas till ett flera dagar långt uppehåll.

⭐ Bonus: Alla teknikteam har tekniska skulder. Nedan visar vi hur du hanterar dem innan de växer sig stora och leder till prestandaproblem och missade deadlines 👇

✅ Fakta: Feedbackloopar är en av de tre viktigaste dimensionerna av Developer Experience (DevEx), tillsammans med kognitiv belastning och flödesstatus. Detta arbete förklarar att långsam eller ineffektiv feedback, såsom långa väntetider för kodgranskning, ökar friktionen och stör koncentrerat arbete.

Vad är ClickUp SyncUp (och varför passar det teknikteam)?

Samarbeta smidigt med ditt team med ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp är en inbyggd AI-driven funktion för video- och ljudmöten i ditt ClickUp-arbetsområde. Den är utformad för att göra synkronisering av kodgranskningar samarbetsinriktade och kontextrika.

SyncUps kan startas från valfri ClickUp-kanal eller direktmeddelande. För kodgranskningar startar du din SyncUp från Sprint List-kanalen, så att du har alla filer, uppgifter och all kommunikation relaterad till en sprint till hands.

Du startar SyncUp och börjar spela in:

Gå igenom den specifika kodvägen

Förklara varför logiken för omförsök kan orsaka race conditions.

Föreslå en alternativ metod eller skyddsåtgärd

Alla som missade mötet kan titta på inspelningen eller granska de AI-genererade anteckningarna, förstå resonemanget omedelbart och tillämpa korrigeringen utan ytterligare diskussioner.

Så här erbjuder SyncUp en omfattande kommunikationsstrategi för teknikteam:

Snabba granskningssamtal

Några ytterligare scenarier som är perfekta för SyncUps:

En PR berör kritisk infrastruktur och kräver diskussion i realtid.

Implementeringsmetoden är motstridig

En juniorutvecklare har fastnat och behöver vägledning genom en komplex omstrukturering.

Extrema fall är lättare att demonstrera än att beskriva

Med ClickUp SyncUp kan du starta enskilda eller gruppbaserade röst- och videosamtal direkt från din Sprint List-kanal eller ett direktmeddelande.

För att säkerställa att ingen feedback eller inga åtgärdspunkter går förlorade, aktivera AI Notetaker i början av mötet och håll dig fullt engagerad. AI Notetaker spelar in mötet och antecknar åt dig. Feedbacken omsätts i handling istället för att bli ännu en glömd konversation.

📚 Läs mer: Hur du väljer rätt mötesfrekvens för ditt team

Underlätta asynkron kommunikation

Spela in ljud- eller videoklipp för att ge feedback på kodgranskningen.

Kan du inte ta ett snabbt samtal?

Spela istället in ett ljud- eller videoklipp i ClickUp Clip där du beskriver problemet.

Du kan spela in din skärm, skapa genomgångar, lägga till röstguidning – allt som behövs för att förklara varför denna implementering inte kan skalas eller var logiken brister.

Dina utvecklare kan se de inspelade klippen i Clips Hub när de börjar arbeta.

Få tillgång till alla klipp via Clip Hub

Konversationen förblir flytande, även asynkron. Du kan till och med lämna kommentarer med tidsstämpel på Clip.

Du är inte längre begränsad till textbaserade eller synkrona kommunikationsmodeller för att diskutera ändringar och kodgranskningar.

Fokusera på att ge detaljerad feedback som förbättrar den aktuella koden och skapar mönster för framtida arbete.

⭐ Bonus: Använd ClickUp Talk to Text för att diktera detaljerad feedback utan att tappa tråden. Det strukturerar din feedback, tar bort fyllnadsord och låter dig kommunicera snabbare än genom att skriva, samtidigt som tydligheten bibehålls. Ge detaljerad feedback på koden med ClickUp Talk to Text.

Integrerad AI för smartare kommunikation

Det bästa med SyncUps är att alla kan se samma SyncUp utan att behöva vara online samtidigt.

De kan gå igenom inspelningen, transkriptionen eller AI-anteckningarna för att få sammanhanget.

Bläddra igenom AI-genererade sammanfattningar av Zoom-mötet för alla medarbetare för att ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas.

När ett inspelat möte är slut kommer dina AI-genererade anteckningar att innehålla allt, från övergripande uppdateringar till framsteg och hinder.

👀 Visste du att? Den formella processen för mjukvaruinspektion introducerades först på IBM av Michael Fagan på 1970-talet, där utvecklare granskade utskriven kod i formella möten, ibland med röda pennor i handen. Kodgranskningar är trots allt inte så modernt.

Håller feedbacken centraliserad

Granskare kan inte granska kod effektivt när de inte har tillräcklig kontext, till exempel 👇

Granska riktlinjer och kodningsstandarder

Ursprungliga krav och acceptanskriterier

Designbeslut och arkitektoniska begränsningar

Tidigare diskussionstrådar om liknande implementationer

Relaterade uppgifter och PR som berör samma moduler

Med ClickUp samlas all denna information på ett och samma ställe. Allt – uppgifter, konversationer, filer, granskningsinspelningar – finns i samma arbetsyta där arbetet faktiskt utförs.

🧩 Fördelar med ClickUp: Använd ClickUps GitHub-integration för att skapa och hantera GitHub-ärenden, grenar, pull-förfrågningar och commit direkt från ClickUp. Detta eliminerar behovet av att växla mellan ditt projektledningsverktyg och kodförvaret.

Hur man använder ClickUp SyncUp för synkronisering av kodgranskning

Så här kan du integrera ClickUp SyncUp för synkronisering av kodgranskningar 👇

Steg 1: Ge en genomgång av koden

Om du är utvecklare och skickar in kod för granskning kan du schemalägga en SyncUp för att visa granskarna ändringarna i realtid innan pull-förfrågan slutförs eller slås samman.

📌 Exempel: Du har omstrukturerat autentiseringsflödet för att stödja OAuth. Under SyncUp förklarar du varför du valde denna metod framför JWT och vilka gränsfall du har testat.

Denna förhandsinformation hjälper granskare att komma igång direkt och veta om de ska granska arkitekturen eller bara verifiera syntaxen.

👀 Visste du att? Kodgranskningar är inte alltid objektiva. Forskning hos Google har visat att utvecklare som identifierar sig som kvinnor ibland får mer motstånd (21 %) under kodgranskningar än sina manliga kollegor, även för liknande kodkvalitet. Strukturerade granskningsprocesser med tydliga riktlinjer bidrar till att minska omedvetna fördomar och få alla att dra åt samma håll.

Istället för att lämna långa skriftliga kommentarer kan granskarna starta SyncUp för att förklara sin feedback i ett enda steg.

En live-diskussion minskar också onödiga revisionscykler. Istället för att utvecklaren gissar avsikten från kommentarer och svarar flera gånger för att få klarhet, kan båda parter omedelbart komma överens.

📌 Exempel: Under SyncUp stannar en backend-granskare upp vid tokenuppdateringslogiken och frågar hur uppdateringsfel hanteras vid samtidiga förfrågningar. Utvecklaren förklarar omedelbart strategin för omförsök och reservmekanismen, så att teamet kan bedöma om ytterligare säkerhetsåtgärder behövs.

De olika sätten att kommunicera ändringarna är ⭐

Granskningstyp När ska man använda det? Vad det gör Inline-kommentarer på GitHub PR Mindre syntaxkorrigeringar, variabelnamngivning och formateringsproblem Lämna snabb textbaserad feedback direkt i koden genom ClickUps GitHub-integration. Videogenomgångar med tidsstämplar Arkitektoniska förändringar, prestandaproblem, komplexa refaktorer Spela in ett klipp i ClickUp som visar exakt vilka kodändringar som behövs. Utvecklare kan pausa och spola tillbaka för att förstärka förståelsen innan de implementerar ändringarna. Ljudklipp Förklara nyanserade beslut eller när tonfallet är viktigt Utvecklare förstår strukturella förändringar utan att misstolka platt text. Textkommentarer i uppgifter Allmänna observationer eller länkning av relaterat arbete Håll diskussionen inom sprintuppgiften för framtida referens.

Du har också BrainGPT, världens första konvergerade AI-arbetsyta som hjälper dig med:

Sök igenom hela ditt arbetsområde med ClickUp Enterprise Search

Använd ClickUp Enterprise Search för att ställa frågor som "Vilket mönster använde vi för autentisering i betalningsmodulen?" och få omedelbara svar från ClickUp Tasks, GitHub PR och Google Drive-dokument.

Använd Deep Search för att dyka in i tidigare kodgranskningar, designbeslut och återkommande buggmönster i hela din projekthistorik.

Sök på webben (inom ditt ClickUp-arbetsområde) för att ta del av de senaste säkerhetsmeddelandena eller jämföra din strategi med gällande branschstandarder.

Välj mellan olika AI-modeller – GPT för naturliga språkuppgifter och dokumentation, Claude för komplexa resonemang och kodanalys, och Gemini för dataanalys.

💡 Proffstips: Har du för mycket att ta igen efter några dagars frånvaro? Be ClickUp Brain att sammanfatta granskningstråden och AI-anteckningarna så att du kommer ikapp på några sekunder. Be Clickup Brain att uppdatera dig på din chattkanal.

👀 Visste du att? ”Rubber duck debugging” är en verklig teknik där programmerare förklarar sin kod rad för rad för en livlös gummianka. Att verbalisera problemet avslöjar ofta lösningen – vilket bevisar att den bästa kodgranskningen ibland börjar med att helt enkelt prata igenom din logik högt. GitHub erbjuder nu Duck-E, en AI-driven röstassistent som revolutionerar felsökning med hjälp av gummiänder genom att aktivt delta i felsökningsprocessen istället för att bara lyssna tyst.

Steg 3: Spåra granskningsprocessen med hjälp av instrumentpaneler

Använd ClickUp Dashboards för att få en överblick över hur kodgranskningar fortskrider i ditt team.

De erbjuder realtidsinsyn i uppgiftsstatus. Dina seniora teknikchefer får en visuell översikt över hur olika sprinthastigheter och granskningscykler fortskrider. De behöver inte manuellt kontrollera GitHub eller jaga teammedlemmar för uppdateringar.

Få realtidsinformation om kodgranskningens framsteg med ClickUp Dashboards.

Du kan anpassa din instrumentpanel med olika kort som uppgiftslistor, cirkeldiagram, stapeldiagram eller beräkningskort. De kan användas för felspårning och granskning av handläggningstid, godkännandegrader etc.

💡 Proffstips: Lägg till ClickUp AI-kort till din instrumentpanel för snabba insikter. Till exempel: AI Project Update Card för att få en översiktlig statusuppdatering om din aktuella sprint, med information om slutförda granskningar, PR som väntar på feedback och försenade godkännanden.

AI Executive Summary Card för en sammanfattande hälsostatus för hela ditt teknikteam, med fokus på flaskhalsar i granskningen eller PR:er som blockeras på grund av saknad kontext.

AI Brain Card för att skriva en anpassad prompt (t.ex. "Visa mig PR:er som varit öppna i mer än 3 dagar utan kommentarer från granskare") och få en sammanfattning tillsammans med föreslagna nästa steg för att låsa upp dem.

🧠 Kul fakta: Undrar du om automatiserade kodgranskningar är effektiva? En ny studie bekräftar att 73,8 % av de automatiserade kommentarerna som genererades av AI-verktyg faktiskt löstes av utvecklare. Men automatiseringen ökade också stängningstiderna från 5 timmar och 52 minuter till 8 timmar och 20 minuter. AI-verktyg kan visserligen förbättra buggdetekteringen och medvetenheten om kodkvalitet, men de medför också felaktiga granskningar och irrelevanta kommentarer som saktar ner processen.

Det är praktiskt taget omöjligt att hålla reda på alla kodgranskningar och deras oändliga revisionscykler och PR utan ett effektivt system för uppgiftsuppföljning. Manuella uppföljningar tar tid som borde ägnas åt att skriva kod, inte åt att jaga statusuppdateringar.

Med ClickUp Automations kan du automatisera tekniska arbetsflöden som bromsar granskningsprocessen.

Automatisera teknikarbetsflöden med ClickUp Automations + Super Agents

Ställ in triggare som:

När PR-uppgiftens status ändras till "Ändringar begärda" → Meddela utvecklaren och skapa en uppföljningsuppgift med en deadline på 24 timmar.

När granskningen ligger stilla i 48 timmar, → Eskalera till teknikchefen

Dessa automatiseringar minskar kaoset med manuell uppföljning och gör att ditt team kan fokusera på det faktiska arbetet med mjukvaruutveckling.

🚀 ClickUp-fördel: Superagenter är AI-drivna teammedlemmar i ClickUp som arbetar kontinuerligt i hela ditt arbetsområde. De förstår uppgifter, dokument, chattar och anslutna verktyg och kan köra flerstegsarbetsflöden utan manuella uppmaningar eller uppföljningar. Superagenter utmärker sig i arbetsflöden som: PR Review Agent : Sorterar automatiskt inkommande PR:er baserat på komplexitet och kodägande och tilldelar dem till rätt granskare med lämpliga prioritetsnivåer.

Feedback Synthesis Agent : Omvandlar spridda granskningskommentarer från SyncUps, Clips och inline-feedback till en strukturerad åtgärdslista med tydliga nästa steg.

Review Blocker Agent : Upptäck PR:er som har fastnat i mer än tre dagar och eskalera dem till teknikcheferna med information om varför de har fastnat.

Code Standards Agent: Hämtar relevanta kodningsriktlinjer och arkitektoniska mönster från dina dokument och visar dem direkt i granskningsuppgifterna för att upprätthålla konsekvens.

Fördelar med att använda ClickUp SyncUp för hantering av kodgranskning

Med ClickUp SyncUp kan du centralisera din kodgranskningsprocess tillsammans med ditt faktiska arbete. Här är varför det är viktigt 👇

Omedelbar tvärfunktionell samverkan: Starta möten direkt från din arbetsyta, där du redan har översikt över alla arbetsdiskussioner och filer.

Centraliserad feedback: Alla granskningar, klipp, SyncUp-sammanfattningar, inspelningar och diskussioner finns nära ditt arbete, så att alla kan hänga med på egen hand.

Bättre kodkvalitet: Granskarna har fullständig kontext och flera kommunikationslägen för att ge detaljerad feedback via video, ljud och skärmdelning utan att behöva förlita sig på schemalagda synkroniseringar.

Smart automatisering: Automatisera uppföljningar och uppgiftsfördelning så att granskare kan fokusera på att förbättra koden istället för att hantera administrativa uppgifter.

Kontextuell intelligens: Transkriptioner, AI-sammanfattningar, agenter och Brain omvandlar tidigare granskningar till institutionell kunskap som dyker upp när den behövs.

Kunskapsbevarande: Inspelade SyncUps och klipp blir utbildningsmaterial för nya utvecklare eller referensmaterial när liknande mönster uppstår.

🧠 Rolig fakta: Undrar du om kodgranskningar verkligen fungerar? En organisation med 200 anställda inom AT&T upplevde en produktivitetsökning på 14 % och en minskning av fel på 90 % efter att de införde kodgranskningar i sin process.

Hur teknikteam använder ClickUp SyncUp idag

Låt oss visa dig hur utvecklare och mjukvaruingenjörer arbetar med ClickUp SyncUp:

1. Komplexa arkitekturgranskningar

När seniora ingenjörer föreslår större förändringar i systemdesignen behöver de få med sig andra utan ändlösa samordningsmöten.

✅ Prova detta: Arrangera en schemalagd SyncUp-genomgång av den föreslagna arkitekturen, avvägningarna och migreringsplanen. De AI-genererade anteckningarna kommer att finnas tillgängliga i SyncUp-tråden så att alla i ditt fjärrutvecklingsteam kan hålla sig uppdaterade.

Teammedlemmarna kan ställa frågor via chattar eller tidsstämplade kommentarer direkt på specifika designbeslut i videoinspelningen.

Skapa tydlig dokumentation i ClickUp Doc där du beskriver utvecklingsutmaningar och föreslagna systemändringar, och bifoga länken till SyncUp-inspelningen som visuell referens.

ClickUp Brain kan skapa en Q&A-sortering av alla frågor som ställts, så att teammedlemmarna kan söka igenom vanliga frågor och hitta svar utan att behöva vänta på svar.

2. Introduktion av nya utvecklare

Nya medarbetare får enhetlig och omfattande utbildning utan att seniora utvecklare behöver avbryta sitt arbete för repetitiva genomgångar.

Prova detta: Spela in omfattande genomgångar av kodbasen en gång – täck viktiga moduler, designmönster, granskningsriktlinjer, arkitektoniska beslut och vanliga felsökningsmetoder.

Be ClickUp Brain att strukturera dem i ClickUp Docs som en inlärningsväg så att nyanställda kan titta på inspelningar i ordning baserat på sin roll och utveckling.

Använd ClickUp Brain för att hitta svar genom att ställa frågor som "Hur hanterar vi autentisering?" Brain kan sedan visa relevanta SyncUps, dokument och tidigare diskussioner utan att störa någon.

3. Säkerhets- och prestandagranskningar

Säkerhetsbrister och prestandaflaskhalsar kräver tydlig dokumentation och omedelbara åtgärder.

✅ Prova detta: Spela in granskningsresultat medan du skärminspelar för att visa exakta sårbarheter och minnesläckor.

Bifoga inspelningar till granskningsuppgifter med allvarlighetsgrader och referenser till berörd kod.

Spåra framsteg via instrumentpaneler och AI-kort.

Dela upp korrigeringar i deluppgifter som tilldelas relevanta ägare med tydliga deadlines.

4. Granskningar efter incidenter

Efter produktionsincidenter måste mjukvaruteam förstå varför systemen misslyckades och hur man kan förhindra att det händer igen utan att skylla på någon eller förlora information.

✅ Prova detta: Den jourhavande ingenjören spelar in en live-SyncUp, där han går igenom felsökningsprocessen och den åtgärd som löste problemet.

Länka inspelningen till specifika commit och distributionsloggar så att hela det tekniska sammanhanget finns på ett och samma ställe.

AI Notetaker strukturerar och sammanfattar lärdomarna och publicerar dem i SyncUp-tråden så att teamet kan ta del av dem.

Inspelningar läggs till i utbildningsmaterialet så att framtida ingenjörer kan förstå tidigare incidenter och undvika att upprepa misstag.

⚡ Mallarkiv: Gratis mallar för mjukvaruutvecklingsplaner att använda

Vanliga misstag att undvika när du använder SyncUp för kodgranskningar

SyncUp ger dig verktygen för att effektivisera granskningar, men verktyget i sig löser inte trasiga processer. Om teamen hamnar i samma flaskhalsar som tidigare är det här några misstag att se upp för:

Misstag ❌ Lösning ✅ Inspelning av timslånga granskningar SyncUps Håll granskningarna fokuserade – dela upp komplexa ändringar i flera korta klipp som täcker specifika problem. Lämna inte feedback spridd över SyncUps, GitHub och Slack Samla alla granskningskonversationer i relevant ClickUp-uppgift eller sprinttråd. Bifoga inte kontextdokument innan du spelar in Länka designspecifikationer, kodningsstandarder och relaterade PR till uppgiften innan du börjar din genomgång. Behandla SyncUp som vilket annat mötesverktyg som helst Använd det för asynkron kommunikation – spela in din feedback så att granskarna kan svara när det passar dem. Ingen specifik tidsplan som styr asynkron kommunikation Ställ tydliga förväntningar – t.ex. ”Granska och svara inom 24 timmar” så att asynkronisering inte blir till obestämda förseningar. Utnyttjar inte AI Låt AI Notetaker skapa mötesanteckningar automatiskt. Använd sedan ClickUp Brain för att skapa uppgifter utifrån de åtgärdspunkter som har tagits upp.

📚 Läs mer: Utvecklare och kodningsgemenskaper att gå med i

Skapa en effektiv kodgranskningsprocess med ClickUp

Effektiva kodgranskningar minskar klyftan mellan individuella utvecklingsstilar och teamstandarder. De förenar diskussioner på hög nivå om arkitektur och mjukvarudesign med kvalitetskontroller på mikronivå som automatiseras genom kontinuerlig integration.

Men oftast blir kodgranskningar en börda på grund av deras isolerade tillvägagångssätt – fragmenterad kommunikation, splittrad kontext och granskningscykler som sträcker sig över flera dagar.

ClickUp eliminerar dessa flaskhalsar genom att centralisera ditt arbete och din kommunikation i ett intelligent arbetsutrymme. Med hjälp av inbyggd AI eliminerar det alla former av arbetsutbredning genom att tillhandahålla en enda plats där människor och agenter kan arbeta tillsammans.

Registrera dig gratis på ClickUp nu och effektivisera dina kodgranskningsprocesser.

Vanliga frågor

ClickUp SyncUp är en inbyggd funktion för video- och ljudmöten i ditt ClickUp-arbetsutrymme som är utformad för att göra synkronisering av kodgranskningar samarbetsinriktad och kontextrik. Med den kan du spela in genomgångar, lämna feedback med tidsstämpel, skapa detaljerade anteckningar med AI Notetaker och samla alla granskningskonversationer tillsammans med uppgifter, filer och sprintdokumentation utan att byta verktyg.

Ja, utvecklare kan spela in och dela kodgenomgångar i ClickUp via SyncUps för live-sessioner eller Clips för asynkrona granskningar. Dessa inspelningar bifogas direkt till uppgifter eller chattar, så att granskare kan titta i sin egen takt, lämna kommentarer med tidsstämpel och återkomma till dem senare utan att behöva schemalägga uppföljningssamtal.

När en SyncUp spelas in genererar AI Notetaker mötesanteckningar som innehåller beslut och åtgärdspunkter från samtalet. Använd ClickUp Brain för att omvandla dessa data till tilldelade uppgifter på några sekunder.

Ja, ClickUp integreras med GitHub och Bitbucket, vilket gör att du kan hantera flera arkiv och skapa ärenden, grenar, pull-förfrågningar och commit direkt från ClickUp. Granska feedback i SyncUps synkroniseras med ditt arkiv, vilket håller koden och konversationerna sammankopplade utan manuell kopiering mellan plattformar.

Absolut. Stora och små team kan spela in SyncUps så att utvecklare i andra tidszoner kan titta och svara när det passar dem. Kommentarer med tidsstämpel och ljudsvar håller konversationerna igång dygnet runt utan att det krävs ständig synkronisering.