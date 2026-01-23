Hur man använder Claude Projects (funktioner, användningsfall och begränsningar)

Mer än 75 % av kunskapsarbetare uppger att de använder AI för att skriva, forska eller planera på jobbet. Många förlitar sig också på AI för komplexa, flerstegsprocesser.

Att få ett svar är inte längre problemet. Problemet är att förlora svaret, sammanhanget och allt arbete som ledde fram till det i en oändlig chattlogg.

Claude Projects löser detta problem åt dig.

De hjälper dig att upprätthålla långvariga konversationer, ladda upp relevanta dokument och återvända till samma arbetsuppgift utan att behöva börja om från början varje gång.

Nedan visar vi hur du konfigurerar och använder Claude Project. Dessutom, var har det brister och vad gör man i så fall?

Vad är Claude Projects?

Claude Projects är fristående arbetsytor med egen chattlogg och kunskapsbas. Inom varje projekt kan du ladda upp dokument, lägga till sammanhang och ha fokuserade chattar.

De är tillgängliga för alla Claude-användare, även de med ett gratis Claude-konto. Istället för att starta en ny chatt för varje uppgift är Claude Projects utformade för att innehålla:

Långsiktigt sammanhang

Iterativt resonemang

Utveckling av dokument och idéer

Låt oss se vad du får i Claude Projects med gratisplanen jämfört med den betalda planen 👇

Funktion/kapacitet Gratis plan Betalda planer (Pro/Max/Team/Enterprise) Skapa Claude Projects ✅ (upp till 5 projekt) ✅ (inga begränsningar av antalet projekt noterade) Projekt med chattlogg ✅ ✅ Ladda upp dokument och sammanhang ✅ ✅ Projektspecifika instruktioner ❌ (inte tillgängligt) ✅ Förbättrad projektkunskap med RAG (större sammanhang) ❌ ✅ (upp till ~10× utökad hantering) Projektdelning/samarbete ❌ ✅ (Endast Team & Enterprise) Delade åtkomstbehörigheter ❌ ✅ med rollkontroller

✏️ Anmärkningar: Betalda planer låser upp RAG (Retrieval Augmented Generation) för projekt, vilket dynamiskt utökar Claudes effektiva kontextkapacitet när kunskapen närmar sig gränserna.

Gratis användare kan skapa upp till fem projekt, vart och ett med sin egen arbetsyta, chattlogg och uppladdade filer.

Vad Claude Projects är bra för

Claude Projects är skapade för arbete som är fördelat över tid, forskningsintensivt eller kontextberoende. Här är exakt var dessa fristående arbetsytor ger mest värde:

1. Forskningsanalys

Låt oss säga att du har flera källor att gå igenom för forskningsanalys. Till exempel akademiska artiklar, nyhetsartiklar, konkurrentrapporter eller undersökningsdata. Claude Projects hjälper dig att hitta gemensamma nämnare, extrahera insikter och skapa en sammanhängande berättelse.

Börja med att ladda upp allt ditt källmaterial, som PDF-filer, kalkylblad och webbklipp, till ett projekt. Be Claude att jämföra argument, sammanfatta resultat eller skapa dokument, samtidigt som du hänvisar till hela din uppladdade forskning.

2. Strategisk planering

Strategisk planering består av flera rörliga delar: initiala hypoteser, föränderliga antaganden, förändrade datainmatningar och skiftande prioriteringar.

I ett Claude-projekt samlar du alla dina strategiska artefakter – roadmaps, briefingar, beslutskriterier och scenarioanalyser. Detta säkerställer att Claude inte tappar bort tidigare beslut när du itererar.

Eftersom projektets chattlogg och kunskapsbas är beständiga kan Claude stödja din planering över flera sessioner och hjälpa dig att förfina ditt tänkande. Allt detta utan att du behöver upprepa dig i varje konversation.

3. Skapande av långformat innehåll

För längre texter eller dokumentation som omfattar flera utkast och inmatningar blir Claude Projects din dedikerade arbetsyta.

Anta att du utarbetar en produktspecifikation, en forskningsrapport eller ett policydokument. Spara stilguider, referensdokument, dispositioner och tidigare versioner i projektet.

Claude kan sedan hjälpa till med omskrivning, redigering eller omformatering samtidigt som all kontext alltid finns tillgänglig.

Du kan till och med ställa in anpassade instruktioner för hur Claude ska svara i specifika projekt.

4. Delade projekt

Användare av Claude Team kan dela ögonblicksbilder av sina bästa konversationer i ett teams delade projektaktivitetsflöde. Detta gör det möjligt för teammedlemmarna att se verkliga exempel på effektiva uppmaningar, resonemangsmönster och arbetsresultat, vilket gör det lättare för hela teamet att lära sig hur man arbetar bättre med Claude.

Delade projekt hjälper hela teamet att förbättra sina färdigheter i att arbeta med AI.

Genom att dela arbetsprodukter som skapats tillsammans med Claude kan du samla organisatorisk kunskap från olika funktioner.

Var har detta störst effekt? Inom områden som produktutveckling och forskning ger kombinationen av kontext från flera bidragsgivare högre kvalitet på resultaten och bättre beslut.

👀 Visste du att? Claude AI är uppkallat efter Claude Shannon, matematikern och ingenjören som är känd som informationsteorins fader. Hans arbete lade grunden för hur information mäts, överförs och bevaras – passande för en AI som är utformad för att resonera över stora mängder kontext. Claude släpptes första gången i mars 2023.

Hur man konfigurerar Claude Projects

Steg 1: Logga in på ditt Claude-konto

Steg 2: Ställ in det första Claude-projektet

Klicka på ikonen i vänsterpanelen.

Skapa sedan ett nytt projekt.

Steg 3: Börja lägga till projektdetaljer

Här börjar du ange detaljer om projektet.

Lägg sedan till instruktioner som Claude ska komma ihåg.

Ladda upp filer som referens. Du kan ladda upp från en enhet, GitHub eller lägga till textinnehåll.

Baserat på detta projekt (Content Fizbo) kan jag inkludera följande:

Fizbo röst och persona PDF-filer

Tidigare skrivprov

Innehållsbeskrivningar och kontroversiella åsikter

Mall för nyhetsbrevsstruktur

Vad du inte ska skriva

Idébacklog

Publikkontextfiler

💡 Proffstips: Efter att du har laddat upp allt, kör detta en gång i projektet: ”Sammanfatta Fizbos röst, övertygelser och skrivregler utifrån de bifogade filerna. Påpeka allt som känns tvetydigt.” Det tvingar Claude att internalisera materialet, och du kan korrigera det tidigt.

Hur man använder Claude Projects effektivt

Så här använder du Claude AI effektivt:

1. Starta ett projekt först när arbetet har uthållighet

Claude Projects fungerar bäst när arbetet utvecklas över tid och sammansätts med varje iteration.

✅ Exempel: Ett återkommande nyhetsbrev är ett utmärkt exempel på ett projekt. Varje utgåva bygger på tidigare teman, insikter om målgruppen, tonval och formateringsregler. Du kommer sannolikt att återvända till utkast, återanvända tidigare avsnitt och förfina idéer under flera sessioner.

❌ När det inte är en bra idé: Om du svarar på en engångsfråga, skriver ett snabbt e-postmeddelande eller brainstormar något som du inte kommer att återkomma till, räcker det med en vanlig chatt. Att skapa ett projekt för kortvariga uppgifter ökar omkostnaderna utan att ge mycket värde.

2. Fastställ tydliga projektinstruktioner från början

Projektinstruktioner fungerar som en stående brief. De gäller för alla konversationer inom projektet och hjälper Claude att resonera i rätt riktning utan ständig korrigering.

Du måste ange projektinstruktioner för att tala om för Claude exakt:

Vad det nya projektet handlar om

Din roll och din kompetensnivå

Den typ av resultat du vill att Claude ska prioritera

Du kan också ange tidsplaner, utdataformat eller språkkrav.

3. Förstå de två minneslagren

Claude Projects förlitar sig på två olika typer av minne. De inkluderar:

Alltid tillgängligt: Det här är vad du laddar upp till Project Knowledge och anpassade instruktioner på projektnivå.

Ej tillgängligt: Detta är innehåll från andra chattkonversationer inom samma projekt.

Att ställa en ny chattfråga, "Vad bestämde vi igår?", kan resultera i hallucinerade svar. Du kan dock komma runt detta. Förvandla bara viktiga resultat till projektkunskap eller inkludera manuellt viktig kontext i din prompt.

4. Använd projektkunskap strategiskt

Claudes kontextfönster rymmer cirka 200 000 token, vilket motsvarar ungefär 500 sidor text. Du bör endast ladda upp material som verkligen är viktigt för ditt arbete. Rensa upp filerna innan du lägger till dem, ta bort irrelevanta avsnitt och undvik att dela hela mappar i bulk ”för säkerhets skull”.

Det är också en bra idé att lära sig skillnaden mellan filer som används i en enskild chatt och filer som läggs till i kunskapsbasen. Dokument som laddas upp direkt i en konversation är inte tillgängliga i hela projektet. För att göra en fil återanvändbar måste du alltså lägga till den i Project Knowledge.

När projektet har laddats upp blir informationen sökbar. Istället för att leta igenom mappar kan du ställa direkta frågor och få svar från relevanta filer.

💡 Proffstips: När Claude producerar något som du kommer att behöva igen (till exempel en färdig brief, en kampanjtes eller ett kodavsnitt), spara det i Project Knowledge. Det blir också en referenspunkt för framtida konversationer.

5. Begränsa till ett projekt per initiativ

Behandla varje Claude-projekt som en enda källa till sanning för ett initiativ.

Att blanda icke-relaterade arbetsuppgifter inom samma projekt leder till förvanskad kontext och oförutsägbara resultat. Claude vet inte vilka antaganden som gäller för vilken uppgift om du inte håller gränserna tydliga.

🔔 Kom ihåg: Ett projekt = ett mål, ett omfattning, ett resultat.

Exempel:

Ett projekt för en forskningsrapport

Ett projekt för en produktspecifikation

Ett projekt för ett återkommande nyhetsbrev

6. Sammanfatta beslut manuellt med jämna mellanrum

När konverteringarna ökar kan tidigare slutsatser begravas under nya trådar. Claude kan hänvisa till dem inkonsekvent om du inte uttryckligen lyfter fram det som är viktigt.

Sammanfatta viktiga diskussioner och slutgiltiga antaganden efter några sessioner. Lägg också till det som inte längre är giltigt.

När Claude Projects börjar bryta samman

Claude Projects är utmärkt för att organisera input för djupgående arbete, såsom filer, instruktioner och sammanhang. Men när projekten går från planering till handling kommer du att märka dessa begränsningar 👇

⚠️ Chattar är fortfarande isolerade

Ett projekt kan innehålla flera chattar, men Claude kan inte hänvisa till innehållet i en chatt från en annan.

📌 Exempel: Om du skriver ett utkast till ett blogginlägg i chatt A och vill revidera det i chatt B, kommer Claude inte att veta vad du har skrivit om du inte manuellt kopierar texten eller lägger till den i projektkunskapen.

⚠️ Claude är mer ett bibliotek än en arbetsyta.

Claude Projects är utmärkt för att lagra referensmaterial (upp till cirka 500 sidor text). Men det finns inga uppgifter, inga förfallodatum, inga ansvariga, inga statuskolumner och inget sätt att spåra framstegen mot ett mål.

⚠️ Samarbetet är endast läsbart.

Du kan dela ett projekt med flera teammedlemmar och se varandras chattar. Men du kan inte aktivt bidra till ett dokument i realtid, kommentera en specifik rad i en AI-utdata eller brainstorma på en delad whiteboard.

När du laddar upp en resurs till Claude är det en ögonblicksbild. Om den uppdateras har ditt projekt ingen live-anslutning. Du måste manuellt radera och ladda upp den nya versionen efter varje uppdatering.

⚠️ Stöter på patrull vid åtgärdspunkten

Claude Projects kan ge dig en briljant plan, men sedan måste du lämna gränssnittet för att hantera nästa steg. Projektets resultat blir ytterligare en uppgift som du måste hantera någon annanstans.

👀 Visste du att? Du kan köra Anthropics Claude-modeller direkt via Amazon Bedrock, en helt hanterad AWS-tjänst som låter utvecklare bygga generativa AI-applikationer i företagsstorlek med ett enda, enhetligt API.

Varför team så småningom behöver mer än Claude Projects

Claude Projects fungerar bra på tankesnivån i arbetet. De hjälper dig att resonera bättre, bevara sammanhanget och iterera idéer utan att behöva börja om från början.

Men när arbetet går från planering till genomförande uppstår en ny uppsättning frågor.

Vem äger till exempel detta projekt? Vad händer härnäst? När ska resultaten levereras? Hur vet vi när det är klart?

Claude Projects är inte utformat för att svara på dessa frågor.

Vad du behöver just nu är ett gemensamt handlingssystem som måste tillhandahålla:

En enda källa till sanning

Du behöver en plattform där planen (strategidokumentet från Claude) finns tillsammans med projektets genomförande (de uppgifter som härrör från den), och båda uppdateras i realtid.

Tydligt ägarskap och ansvar

En plattform som omvandlar AI-insikter och resultat till tilldelade åtgärder med tydliga ägare, deadlines och statusar. Utan detta förvandlas även de bästa planerna till frågan: vem skulle göra det?

Samarbete i realtid

Att visa varandras chattar är passivt. Du måste samarbeta aktivt, kommentera uppgifter, redigera levande dokument tillsammans, tagga kollegor för input och bygga vidare på idéer inom ramen för ditt arbete för att driva projektet framåt.

ClickUp som alternativ till Claude Projects

Även när du använder Claude för produktivitet behöver du fortfarande ett separat system för att genomföra det som Claude producerar.

Enter: ClickUp.

Converged AI Workspace erbjuder en enda plattform där projekt, dokument, konversationer och AI-intelligens samverkar.

Inuti ClickUp känner och förstår kontextmedveten AI ditt arbete. Så du spenderar mindre tid på att kopiera och klistra in och mer tid på att driva arbetet framåt.

Nedan följer de viktigaste funktionerna i ClickUp som gör det till det bästa alternativet till Claude för upptagna team:

Arbeta med AI som förstår dig och ditt arbete

ClickUp Brain är ett kontextuellt AI-lager som fungerar direkt i ditt arbetsutrymme och är medvetet om hur ditt arbete är strukturerat. Det kan referera till:

Uppgifter, deluppgifter och uppgiftshierarkier

Status, prioriteringar, förfallodatum och beroenden

Dokument kopplade till projekt och uppgifter

Kommentarer, beslut och pågående konversationer

Ägarskap och ansvar över teamgränserna

Eftersom Brain fungerar inom ClickUps behörighetsmodell visar det bara information som användaren har behörighet att se. Det finns ingen anledning att klistra in sammanhang, förklara projektstrukturen på nytt eller sammanfatta arbetet manuellt innan du ställer en fråga.

Istället för att generera resultat isolerat, analyserar Brain data från det aktiva arbetsområdet och ger svar som återspeglar det verkliga utförandet.

📌 Exempel: Vad bromsar framstegen i arbetsytan för Q3-kampanjen? Detta AI-verktyg skannar kommentarer till uppgifter, deluppgifter, statusar och beroenden och ger sedan ett tydligt svar: Arbetet fastnar bakom begäran om tillgångar

Otilldelade uppgifter

Saknade godkännanden

Förseningar i innehållsgranskningscykeln Blockeringsrapporten visar åtgärdsägare och tidspåverkan, så teamet kan åtgärda problemen istället för att hantera det oändliga arbetet.

Hitta filer och information från hela ditt arbetsområde och anslutna appar direkt med denna AI-drivna sökfunktion.

En av de starkaste funktionerna i Brain är Enterprise Search.

ClickUp Brain inkluderar AI-driven företagssökning i hela arbetsytan och anslutna system.

Användare kan söka med naturligt språk i:

ClickUp Uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor

Filer som lagras i anslutna verktyg som Google Drive, GitHub, SharePoint och mer

Arbetsytans historik och beslut som annars skulle begravas i trådar

Till skillnad från traditionell sökning med nyckelord ger Brain svar och relaterade filer baserat på hur arbetet är organiserat. Detta är särskilt värdefullt i stora arbetsytor där informationen är fragmenterad mellan projekt, team och verktyg.

Istället för att leta igenom mappar eller instrumentpaneler kan teamen ställa frågor som:

”Vilka beslut fattades om prissättningen förra kvartalet?”

”Vilka uppgifter nämner detta kundkrav?”

”Var dokumenterade vi det slutgiltiga godkännandet?”

Tillgång till flera AI-modeller

Få tillgång till ledande LLM:er på ett och samma ställe med ClickUp Brain, ClickUps AI-plattform.

ClickUp Brain ger tillgång till flera externa AI-modeller inom samma gränssnitt. Användarna behöver inte byta verktyg eller hantera separata prenumerationer för att experimentera med olika modellstyrkor.

Vanliga användningsfall här är:

Claude för långsiktigt resonemang, analys och syntes

ChatGPT för snabb utformning, genomförande och arbete på uppgiftsnivå

Gemini för informationsintensiv eller korsrefererad forskning

All modellåtkomst abstraheras via ClickUp Brain, vilket innebär att AI-användningen förblir centraliserad, behörighetsbaserad och granskbar inom arbetsytan. Detta undviker den fragmentering som uppstår när team förlitar sig på flera fristående AI-verktyg.

📌 Exempel på användningsfall: Gemini för informationsintensiva eller korsrefererade uppgifter

ChatGPT för dagligt arbete och snabba utkast

Claude för långsiktig analys och syntes

Använd Talk to Text för att fånga upp idéer utan att bryta arbetsflödet.

Missa aldrig en detalj igen, diktera allt till BrainGPT och få ett polerat resultat direkt.

ClickUps Talk to Text-funktion utökar BrainGPT bortom skrivna kommandon.

Team kan diktera sina idéer, mötesanteckningar eller uppdateringar och omedelbart konvertera dem till strukturerad text i ClickUp. Därifrån kan Brain:

Sammanfatta talad input

Extrahera åtgärdspunkter

Omvandla anteckningar till uppgifter eller dokument

Klargör nästa steg och ansvar

Eftersom detta sker inuti arbetsytan transkriberas inte bara röstinmatningen. Den blir till utförbart arbete med sammanhang, struktur och uppföljning.

Detta är särskilt användbart för att fånga tankar i realtid utan att tappa fokus eller förlora momentum.

Superagenter som gör grovjobbet åt dig

Medan BrainGPT hjälper team att ställa bättre frågor och få fram insikter, är ClickUps Super Agents utformade för att agera på dessa insikter.

De är dina omgivande AI-assistenter som kontinuerligt observerar vad som händer i ditt arbetsutrymme. De reagerar på förändringar i uppgifter, tidslinjer, beroenden och datamönster – utan att vänta på en manuell uppmaning.

📌 Exempel: En superagent kan: Sammanfatta sprintretrospektiver och identifiera leveransrisker

Upptäck försenade uppgifter och meddela eller omfördela ägare proaktivt.

Övervaka projektets framsteg och skapa återkommande statusuppdateringar

Aktivera uppföljningsuppgifter automatiskt när beroenden är slutförda

🚀 Vad ClickUp AI kan göra som Claude Projects inte kan

Använd denna checklista om du funderar på om Claude Projects är tillräckligt – eller om du behöver ett genomförande-lager.

ClickUp AI kan:

✅ Förstå arbetsläget i realtid, inte bara text Få reda på vad som är försenat, blockerat, otilldelat eller beroende – baserat på verkliga uppgiftsdata, inte konversationshistorik.

✅ Omvandla AI-resultat till strukturerat arbete Omvandla planer, beslut och anteckningar till uppgifter med ansvariga, förfallodatum och status – utan att lämna arbetsytan.

✅ Uppdatera systemet, inte bara svara Ändra uppgiftsstatus, tilldela ägare, identifiera risker och flagga problem istället för att ge statiska svar.

✅ Håll dig aktiv efter att konversationen har avslutats Använd Super Agents för att kontinuerligt övervaka arbetet och agera när villkoren är uppfyllda, utan manuella uppmaningar.

✅ Koppla strategin direkt till genomförandet Samla dokument, uppgifter, tidsplaner och AI-insikter på ett ställe så att planerna inte går förlorade vid överlämningar.

✅ Ytblockerare automatiskt Upptäck saknade godkännanden, fastnade beroenden och oallokerat arbete innan de saktar ner teamet.

✅ Arbeta över team och projekt Sammanfatta framsteg, risker och arbetsbelastning över flera initiativ – inte bara inom ett projekt. ✅

✅ Stöd verkligt samarbete, inte passiv visningAktivera gemensam redigering, inbyggda kommentarer, taggning och delade arbetsflöden istället för isolerade chattar.

Claude Projects vs. ClickUp: Viktiga skillnader

Här är en direkt jämförelse mellan de två:

Aspect Claude Projects ClickUp Syfte Djupgående resonemang och långvariga konversationer End-to-end AI-driven projektgenomförande Kärnstyrka Kontextuellt tänkande och syntes Omvandla beslut till handling Minnesmodell Projektchattens historik + uppladdad kunskap Live-systemminne för uppgifter, dokument och chattar Uppgifter och ägarskap ❌ ✅ Inbyggda uppgifter med ägare, förfallodatum och status Framstegsspårning ❌ ✅ Status, beroenden och arbetsbelastning i realtid Samarbetsdjup Visa delade chattar Gemensam redigering, kommentarer, taggning, delade arbetsflöden AI-roll Assistent som svarar på frågor Operatör som uppdaterar och driver arbetet Automatisering ❌ ✅ Superagenter agerar självständigt Efter att planen har skrivits Du lämnar verktyget Arbetet fortsätter i samma system Bäst för Forskning, skrivande, strategiskt tänkande Driva projekt, team och verksamhet

När ska man använda Claude Projects och när ska man använda ClickUp?

Använd Claude Projects när:

Du utför forskningsintensivt eller utforskande arbete där resultatet är insikter, inte handlingar.

Arbetet utförs individuellt eller i små grupper , med minimala överlämningar eller samordning.

Du behöver långvarig kontext för att tänka, skriva eller analysera över flera sessioner.

Det finns inget omedelbart behov av äganderätt, tidsplaner eller uppföljning av framsteg.

Använd ClickUp när:

Arbetet måste gå från idéer till genomförande med tydliga nästa steg.

Flera personer är involverade, och ägande, deadlines och beroenden är viktiga .

Du vill att AI ska övervaka framsteg, upptäcka hinder och agera automatiskt .

Projektet behöver en enda källa till sanning från planering till leverans.

🎯 Slutsats: Om målet är bättre tänkande fungerar Claude Projects bra. Om målet är att få arbetet gjort blir ClickUp oumbärligt.

Förverkliga dina idéer med ClickUp

De flesta AI-verktyg finns bredvid ditt arbete. ClickUps Converged AI Workspace finns inuti det.

ClickUp kombinerar AI med liveprojekt, uppgifter, dokument, konversationer och tidslinjer i ett enda system. Det innebär att AI inte bara förstår vad du frågar, utan också vad som redan händer, vad som blockerar och vad som behöver göras härnäst.

Fördelen kommer från konvergens:

Kontexten finns där arbetet utförs, inte i kopierade uppmaningar.

Ägarskap och tidsplaner ökar ansvarstagandet

Dina AI-teamkamrater, Super Agents, gör grovjobbet åt dig.

Är du redo att utforska kraften i en konvergerad AI-arbetsyta? Registrera dig gratis på ClickUp.

Vanliga frågor (FAQ)

Claude Projects är avsett för djupgående, kontextintensivt tankearbete. Det hjälper dig att organisera forskning, upprätthålla långvariga konversationer och utveckla idéer över tid utan att du behöver börja om från början. Projects fungerar bäst för planering, analys, långformigt skrivande, inlärning och allt arbete där resonemang och kontinuitet är viktigare än genomförande.

Nej. Claude Projects kan föreslå uppgifter, beskriva steg eller rekommendera nästa åtgärder, men det kan inte tilldela arbete, sätta deadlines, spåra framsteg eller hantera ägarskap. När arbetet går vidare från planeringen behöver du en dedikerad plattform för uppgiftshantering som ClickUp för att omvandla idéer till ansvarigt, spårbart arbete.

Claude Projects är utvecklat för AI-assisterad resonemang, vilket kan hjälpa dig att planera, undersöka och generera alla typer av resultat. Men ClickUp är utvecklat för teamets genomförande; det omvandlar planer till spårbara uppgifter, centraliserar kunskap i levande dokument och möjliggör samarbete i realtid. Du kan se det så här: Claude Projects hjälper dig att tänka igenom arbetet, medan ClickUp hjälper dig att få arbetet gjort. ClickUp ger dig ansvarsskyldighet, dynamisk projektuppföljning och integrerad AI som fungerar på dina live-data, funktioner som Claude Projects inte har.

Ja, och det är den mest effektiva konfigurationen. Claude Projects fungerar bra för tidig forskning, idéskapande och utkast. Du kan till och med ändra projektinstruktioner. När ditt resultat är klart hjälper ClickUp dig med projektledning. I ClickUp kan du dela upp resultatet i uppgifter, tilldela ägarskap, spåra framsteg och samarbeta med ditt team. ClickUp kan också automatisera repetitiva uppgifter åt dig. Du kan till och med lagra Claude-genererade planer direkt i ClickUp Docs.

Claude Projects är utmärkt för individuell brainstorming eller utforskande arbete, men ClickUp utmärker sig verkligen med sin konvergerade AI-arbetsyta. Den ger alla realtidsöversikt, tydligt ansvar för komplexa uppgifter och inbyggda sätt att kommunicera och samordna. Med ClickUp som ett alternativ till Claude kan du omvandla dina idéer till arbete som hela teamet kan se, agera på och slutföra tillsammans.