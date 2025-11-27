De bästa mallarna för magiska system för fantasyförfattare och speldesigners

Om du någonsin har skrivit en fantasiscen och plötsligt undrat: ”Kan den här karaktären verkligen göra det?” – då har du hamnat mitt i magisystemens territorium.

Ett magiskt system är helt enkelt den uppsättning regler som förklarar hur magi fungerar i din värld: vad som är möjligt, vad som inte är möjligt och vad det kostar när någon överskrider gränserna.

Haken? Du måste bygga upp systemet från grunden. Det är där mallarna för magiska system kan hjälpa till.

Du kan använda dem för att forma logiken bakom din magi, oavsett om du vill ha något mjukt och mystiskt eller strukturerat och regelbaserat – tillsammans med checklistor för att hålla saker och ting konsekventa från kapitel till kapitel eller kampanj till kampanj. Du kommer också att se exempel som illustrerar hur varje magisk förmåga är kopplad till verkliga berättelsemässiga insatser.

I slutet har du en tydlig, användbar referens som låter dig skriva scener med självförtroende – och får dina läsare (eller spelare) att tänka: ”Ja, det stämmer.”

Oavsett om du vill skapa ett nytt magiskt system eller lösa konflikter i berättelsen har någon av dessa mallar det du behöver!

De 13 bästa mallarna för magiska system i korthet

Här är en sammanfattande tabell över alla ClickUp - och community-mallar för planering av magiska system:

Vad är mallar för magiska system?

En mall för magisystem är ett strukturerat ramverk som hjälper författare, RPG-designers och fantasyskapare att definiera och organisera hur magi fungerar i deras värld. Den beskriver systemets kraftkälla, regler, begränsningar, kostnader och hur olika människor får tillgång till eller kontrollerar det.

I fantasylitteraturen fungerar denna mall som en grund för logisk konsistens.

Det säkerställer att magianvändare, från trollkarlar och häxor till elementärtrollkarlar, verkar inom tydliga gränser så att läsaren förstår vad som är möjligt och vad som inte är det.

📖 Läs också: Bästa programvaran för författare att skriva böcker

Vad kännetecknar en bra mall för magisystem?

En väl utformad mall för magisystem innehåller vanligtvis avsnitt som beskriver trollformler, förmågor, energikällor och konsekvenserna av att bryta mot fastställda regler.

Det stämmer också överens med Sandersons magilagar, vilket hjälper dig att koppla samman din berättelse, dina karaktärer och din handling genom förutsägbara orsakssamband.

Den ideala mallen för magisystem bör innehålla:

Tydliga avsnitt för källa, regler, gränser och kostnader för att använda magi.

Uppmaningar att definiera trollformler, förmågor och energikällor med logiska resultat.

Ett ramverk för att balansera mjuka och hårda magisystem för bättre kontroll över berättandet.

Utrymme för att registrera konsekvenser och undantag så att krafterna förblir konsekventa.

Länkar till din mall för världsbyggande, som kopplar samman magianvändare, samhälle och handling.

📖 Läs också: De bästa generatörerna för att strukturera ditt skrivande

Topp 13 gratis mallar för magiska system

Världsbyggande blir snabbt rörigt.

Det ser ut som första utkast i Docs, scenkort på en tavla, trollformelsregler i ett kalkylblad och feedback från kollegor i e-post. Det är Work Sprawl i praktiken, och det dödar tyst momentum.

ClickUp samlar allt i ett konvergerat AI-arbetsutrymme, så att dina kapitel, traditioner, magisystemregler och uppgifter finns samlade på ett ställe.

Dessutom får du AI som sammanfattar anteckningar, visar sammanhang och omvandlar idéer till handling.

Med ClickUp kan du fokusera på att utforma krafter, gränser och konsekvenser – istället för att jaga dem mellan olika flikar. Låt oss nu välja rätt mallar för att göra ditt magisystem tydligt, konsekvent och roligt att skriva. ✨

1. ClickUp-mall för bokplanering

Få gratis mall Visualisera dina kapitel, handlingar och karaktärsutvecklingar på ett ögonblick med ClickUp-mallen för bokplanering.

Utkast, anteckningar, karaktärskort och ett växande magiskt systemdokument hör inte hemma i spridda kalkylblad. ClickUp-mallen för bokplanering håller kapitel, miljöer, karaktärer och världens historia organiserade på ett ställe.

Du kan till och med lagra din mall för magiskt system i ClickUp Docs för att kartlägga regler, gränser och kostnader och visa hur olika personer får tillgång till magi, oavsett om det är hård eller mjuk magi, precis bredvid dina berättelseutkast.

Mallen innehåller tydliga statusar (förskrivning, redigering, revidering och publicering), anpassade fält för karaktärer och handlingar samt flera vyer, såsom kapitel, prioriteringar och skrivprocessen. Den hjälper dig att dela upp stora mål i mindre uppgifter, följa framstegen och enkelt dela uppdateringar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera kapitel, scener, karaktärer, miljöer och traditioner i ett arbetsutrymme som kan anpassas efter ditt utkast.

Lagra en strukturerad mall för magiskt system (källor, regler, begränsningar, konsekvenser och tillgång till magi) precis bredvid manuskriptet.

Byt vy för att hantera forskning, tidslinjer och prioriteringar utan att tappa den kreativa tråden.

Samarbeta med redaktörer eller medförfattare och koppla feedbacken till exakt rätt sida, scen eller regel.

✨ Perfekt för: Fantasyförfattare och RPG-designers som kartlägger magiska regler, spårar magianvändare och håller världens historia och handling synkroniserade.

💡 Proffstips: Att skapa ett konsekvent magiskt system kräver detaljer, iteration och struktur – och det är där ClickUp Brain kommer in. Använd det för att skapa nya sektioner för ditt system (som regler, kostnader eller kraftkällor), sammanfatta traditioner eller föreslå balansjusteringar mellan mallarna. Du kan till och med automatisera återkommande avsnitt med hjälp av AI-fält och hålla idéer synkroniserade mellan dokument, listor och tavlor. Med ClickUp Brain som lär sig din arbetsplats kontext blir varje förfining snabbare och smartare – så att du kan fokusera på berättandet, inte på inställningarna. Skapa nya sektioner, förfina traditioner och balansera regler för ditt magiska system utan ansträngning med ClickUp Brains AI-drivna arbetsverktyg.

2. ClickUp-mall för berättelseöversikt

Få gratis mall Definiera scener, handlingar och karaktärsutvecklingar med ClickUp Story Outline Template.

Bra berättelser följer en tydlig struktur. ClickUp Story Outline Template hjälper dig att planera handlingar, forma karaktärer och spåra viktiga händelser i berättelsen med tydlighet. Du kan skissa upp akter, scener och vändpunkter samtidigt som du noterar hur magiska regler, gränser eller trollformler påverkar varje händelse.

Mallen innehåller enkla statusar som ”Idé”, ”Utkast”, ”Redigering” och ”Färdig”, tillsammans med fält för kapitel och etapper. Allt förblir överskådligt och synligt, från karaktärsutveckling till detaljer om världsbyggande.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Kartlägg handlingar och scener i en enkel vy

Koppla ihop karaktärer , handlingslinjer och magianvändare på ett smidigt sätt.

Håll magilogiken konsekvent genom alla kapitel.

Följ utvecklingen tydligt från idé till färdigställande.

✨ Perfekt för: Författare och RPG-skapare som organiserar berättelsestruktur, karaktärsutveckling och magiska system i ett överskådligt arbetsflöde.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, så ökar kostnaderna för att växla mellan flikar och byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsutrymme, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubblad produktivitet med ClickUp!

3. ClickUp-mall för storyboard

Få gratis mall Skissa scener, dialoger och effekter i sekvens med ClickUp Storyboard Template.

Varje fantasi börjar med en vision – en enda scen som tänder gnistan. ClickUp Storyboard Template hjälper dig att fånga den visionen. Sedan kan du enkelt omvandla den till en tydlig sekvens av ögonblick som formar din värld.

Föreställ dig att du kartlägger första gången dina magianvändare kanaliserar kraft. Varje ram kan visa elementen, känslorna och energin som rör sig genom trollkarlens kropp. Du kan lägga in skisser, skärmdumpar eller anteckningar för att planera hur trollformler ser ut och utvecklas.

Den färdiga whiteboarden gör det enkelt att komma igång och ännu enklare att dela. Du kan planera övergångar, justera tempot och samarbeta med medförfattare eller konstnärer i realtid.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera magi, karaktärer och scener i en vy

Håll tonen och rörelsen konsekvent i varje bildruta

Planera viktiga ögonblick med drag-och-släpp-funktionen

Samarbeta med andra för att förfina utseendet och känslan i din berättelse.

✨ Perfekt för: Fantasyförfattare, spelskapare och filmskapare som utformar visuella magiska system och berättelseförlopp.

📖 Läs också: Karaktärsbladmallar för att skapa minnesvärda hjältar

4. ClickUp-mall för berättelseplanering

Få gratis mall Visualisera karaktärers roller, egenskaper och krafter i en vy med ClickUp Story Planning Template.

Att planera en berättelse innebär att jonglera med karaktärer, miljöer, scener och magiska regler. ClickUp Story Planning Template samlar allt på ett och samma ställe. Beskriv personer och platser, dela upp scener i steg och håll handlingen i linje med ditt magiska system.

Denna mall är nybörjarvänlig och snabb att installera. Du får en färdig mapp med två huvudvyer, List och Doc, så att du kan skissa upp händelseförlopp och hålla djupare anteckningar sida vid sida.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Lagra beskrivningar av karaktärer och miljöer bredvid scenöversikter.

Koppla magianvändare , trollformler och förmågor direkt till handlingen.

Växla mellan snabblistor och omfattande dokument utan att byta verktyg.

Använd detaljerade statusar för att se framstegen på ett ögonblick.

✨ Perfekt för: Författare och RPG-designers som vill ha en central plats för världsbyggande, scenplanering och anteckningar om magisystemmallar.

📖 Läs också: Karaktärsprofilmallar för att skapa djupare rollbesättningar

💡 Proffstips: När dina idéer och anteckningar sprids över flera verktyg – Docs, Drive, Figma eller Notion – är det svårt att hålla berättelsen igång. Tänk om du istället kan uttrycka allt i ett enda verktyg? Du kan skriva utkast till berättelser, söka i olika appar, diktera nya trollformler med ClickUp Brain Max Talk to Text och snabbt hämta referenser till traditioner, mekanismer eller elementära system utan att någonsin bryta flödet. Det är som att ge din kreativa process en AI-driven assistent som håller hela ditt magiska universum inom räckhåll.

5. ClickUp-mall för speldesign

Få gratis mall Skissera mekanik, mål och tillgångar på ett ställe med ClickUp-mallen för speldesign.

För att bygga ett spel behövs en enda källa till sanning. ClickUp Game Design Document Template ger dig en plats där du kan definiera mekanik, regler, nivåer, karaktärer och det magiska system som driver dem.

Du kan sätta upp mål, skissa på kärnslingor och lista tillgångar så att teamen kan gå från pitch till lansering i samma takt. Använd uppgiftslistor för att dela upp funktioner i biljetter. Lägg till anteckningar om förmågor, trollformler, energikostnader och begränsningar så att spelarnas tillgång till magi förblir balanserad och systemet inte förstör din berättelse.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Dokumentera spelvision , kärnmekanik, användargränssnitt, ljud och historia på ett och samma ställe.

Koppla magiska regler till uppdrag, möten och balansanteckningar.

Upptäck designbrister tidigt med tydliga milstolpar och ägarskap.

Dela uppdateringar snabbt så att teamen ser vad som är gjort och vad som är nästa steg.

Spåra framsteg med vyer som Lista, Gantt, Arbetsbelastning och Kalender.

✨ Perfekt för: Bordsspel- och videospelsteam som utformar magiska system, definierar mekanismer och håller produktionen organiserad från koncept till release.

👀 Rolig fakta: I ”Vancian”- magi (modellen bakom tidiga D&D) måste trollkarlarna memorera en besvärjelse, kasta den och sedan glömma den – inbyggda begränsningar utan extra bokföring.

📖 Läs också: Bästa speldesignprogramvaran för att bygga världar och system

6. ClickUp-mall för visionstavla

Få gratis mall Fånga symboler, mål och teman i en vy med ClickUp Vision Board Template.

Med ClickUp Vision Board Template kan du samla och visualisera dina idéer på ett inspirerande ställe. Oavsett om du definierar strukturen för magiska ordningar, krafternas natur eller visuella motiv som sigiller och element, hjälper den här mallen dig att se din värld komma till liv.

Du kan fästa bilder, skisser och anteckningar för att skapa visuella kopplingar mellan trollformler, förmågor och deras emotionella eller sociala inverkan. Vyerna "Vision Board" och "Priority" hjälper dig att hålla fokus på dina idéer, medan vyn "Start Here" ger dig en tydlig väg framåt.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera magiska hierarkier , symboler och energiflöden.

Koppla kreativa mål till konkreta berättelseelement

Håll inspirationen uppe med bilder som utvecklas i takt med ditt utkast.

Prioritera och spåra idéer medan ditt magi-system utvecklas.

✨ Perfekt för: Fantasyförfattare och designers som vill visualisera magiska system, symboler och kreativ inspiration på ett och samma ställe.

📖 Läs också: Hur man använder AI för att brainstorma kreativa idéer

7. ClickUp-mall för moodboard

Få gratis mall Samla bilder, färger och motiv i ett gemensamt utrymme med ClickUp Mood Board Template.

ClickUp Mood Board Template ger dig ett fokuserat utrymme för att samla in intryck av din värld innan du börjar fastställa scener, trollformler eller karaktärsdesign.

Använd det för att kartlägga magiska hierarkier, kulturer och miljöer: ett avsnitt för artefakter, ett annat för trollformelseffekter och ett annat för platser eller fraktioner. Eftersom det är byggt på ClickUp Whiteboards kan du dra och ändra storlek på element, gruppera dem och lägga till snabba anteckningar eller kommentarer så att varje bild har ett sammanhang.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla bilder, skärmdumpar och skisser för trollformler, artefakter, karaktärer och platser i ett gemensamt utrymme.

Organisera bilder i flexibla sektioner (t.ex. element, fraktioner, kulturer eller kraftkällor) så att varje kluster berättar en tydlig historia.

Lägg till anteckningar, etiketter och kommentarer bredvid varje tillgång för att fånga regler, stämning eller traditioner medan idéerna är färska.

Dela tavlan med medförfattare, konstnärer eller testspelare så att alla kan reagera, föreslå ändringar och samordna tonen asynkront.

Länka viktiga bilder till ClickUp-uppgifter för konceptkonst, kapitel, möten eller marknadsföringsmaterial, så att utförandet hålls kopplat till estetiken.

✨ Perfekt för: Fantasyförfattare, RPG-team och konstledare som samlar inspiration och kulturella referenser för ett sammanhängande magiskt system.

💡 Proffstips: Lås din känsla på Mood Board och öppna sedan ClickUp Whiteboard för att kartlägga skolor, källor, kostnader och gränser på en oändlig duk. Bygg din värld med detaljerade uppmaningar via ClickUp Brain i ClickUp Whiteboards. Så här kan du använda det för att skapa magiska världar: Lägg till klisterlappar, former och kopplingar för att visa orsak→verkan. Med ett klick omvandlas alla klisterlappar till en uppgift (ansvarig, förfallodatum), så att balansjusteringar kan genomföras.

Bädda in dokument för din mall för magiskt system och länka uppgifter för scener som bygger på varje regel.

Chatta inline med fästa kommentarer för att behålla sammanhanget.

Be ClickUp Brain att sammanfatta kluster, upptäcka luckor och köra kontroller av typen ”vad händer om X?”.

Återanvänd stämplar/block (Namn · Kostnad · Risk · Motåtgärd) för konsekvens, och presentera sedan ditt systems läge för medförfattare eller testspelare.

8. ClickUp-mall för brainstorming

Få gratis mall Samla, sortera och utveckla idéer på ett och samma ställe med ClickUp-mallen för brainstorming.

ClickUp-mallen för brainstorming hjälper dig att fånga, organisera och förfina idéer till färdiga berättelser för ditt magiska system eller speldesign. Skriv ner regler, trollformler, energikällor eller kreativa vändningar – allt på ett och samma ställe.

Använd listor för att gruppera idéer, märka de bästa och flytta dem genom olika stadier som Att göra, Pågående och Slutfört. Oavsett om du skriver en fantasyroman, planerar en kampanj eller utformar magiska mekanismer, håller den här mallen alla idéer synliga och lätta att utveckla.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla och förfina kreativa idéer i en vy

Strukturera brainstorming kring regler , krafter eller världskoncept .

Samarbeta enkelt med anteckningar, taggar och kommentarer.

Förvandla de bästa idéerna till genomförbara nästa steg

✨ Perfekt för: Författare, RPG-designers och kreativa team som tillsammans brainstormar magiska system, plotidéer eller fantasymekanismer.

📖 Läs också: Gratis mallar för innehållsskapande för snabbare innehållsskapande

9. ClickUp-mall för innehållsskrivning

Få gratis mall Skissa rubriker, underrubriker och finslipade brödtexter i ett strukturerat dokument med ClickUp-mallen för innehållsskrivning.

Att skriva fängslande berättelser kräver tid och fokus. ClickUp Content Writing Template hjälper fantasyförfattare och RPG-team att hålla sig på rätt spår när ni utarbetar trollformelkodices, systemregler, bestiarier och artiklar inom världen som är kopplade till er magi. Planera releaser, tilldela deadlines och hantera revisioner på ett och samma ställe.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera ämnen, dispositioner och revideringar i ett dokument

Spåra framsteg med statusar och deadlines i hela din innehållspipeline.

Samarbeta i realtid för redigeringar och godkännanden

Återanvänd strukturen för loggar om världsbyggande eller dokumentation av traditioner.

List-, kalender- och Gantt-vyer gör att varje post går från utkast till publicerad.

✨ Perfekt för: Författare, redaktörer och berättare som hanterar flera utkast, lore-poster eller artiklar relaterade till magiska system eller världsbyggande.

👀 Rolig fakta: Ordet ” spell ” betydde ursprungligen ”berättelse” eller ”tal” på forngelska – först senare fick det en magisk betydelse. Försök att namnge trollformler som talade fraser för att återspegla dessa rötter.

10. ClickUp Kanban-tavla-mall

Få gratis mall Spåra dina framsteg med magibyggande med ClickUp Kanban Board Template.

Spåra ditt magiska system i form av en kreativ produktion. Med ClickUp Kanban Board Template kan du sortera trollformler, förmågor och kunskapsuppgifter i tydliga steg – Koncept, Definierat, Förfinat, Pågående, Granskning och Klar.

Flytta korten när regler, gränser och konsekvenser fastställs. På så sätt kan du dela upp stora idéer och delar i små steg.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera framsteg för trollformler , krafter och systemdokument på ett ögonblick.

Använd statusar (Öppen, Pågående, Granskning, Blockerad, Stängd) för att hålla arbetet igång.

Lägg till fält för element, skola, kostnad eller åtkomst till magi -anteckningar.

Upptäck hinder tidigt och håll kommunikationen mellan författare och designers tät.

✨ Perfekt för: Fantasyförfattare och RPG-team som kategoriserar magiskt arbete efter stadium, upprätthåller balansregler och synkroniserar uppdateringar mellan kapitel, uppdrag och mekanik.

Titta på: Vill du designa ditt magisystem, kartlägga traditioner eller bygga spelmekanismer visuellt? I den här videon går vi igenom de bästa kartläggningsverktygen – vi jämför funktioner och styrkor så att du kan välja det som passar bäst för ditt spel eller magiska ramverk.

11. ClickUp ChatGPT-prompter för fantasiförfattande Mall

Få gratis mall Sätt fart på idéer och scener med färdiga uppmaningar i ClickUp ChatGPT-uppmaningar för fantasiförfattande-mallen.

ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing Template ger dig färdiga uppmaningar för att inspirera till inledningar, vändningar, karaktärer och detaljer i världen. Skapa hookar, uppdrag och scenförlopp på några minuter.

Fånga de bästa replikerna och förfina dem sedan så att de passar ditt magiska system, från mjuka magiska mysterier till tydligt definierade regler och gränser.

Du kan skriva, redigera och spara allt på ett och samma ställe, så att inspirationen direkt kan överföras till ditt arbetsflöde.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Promptpaket för inledningar, karaktärer, vändningar och världsbyggande .

Snabb registrering av trollformler , förmågor och plotidéer utan att förlora sammanhanget.

Listor och vyer för att sortera idéer efter kapitel, synvinkel eller magianvändare .

Smidig övergång från brainstorming till utkast och revidering

Använd det inbäddade dokumentet för att lagra 10 genreförslag plus en större förfrågningsbank.

✨ Perfekt för: Fantasyförfattare och RPG-skapare som vill ha snabba, strukturerade uppmaningar för att bygga världar, forma karaktärer och skapa magiska system på ett effektivt sätt.

12. Mall för magiskt system av Scribd

via Scribd

Ge din magi logik med mallen för magiska system från Scribd. Detta vägledande ramverk hjälper dig att definiera din världs magiska lagar – hur den fungerar, vem som utövar den och vad den kostar. Perfekt för författare och speldesigners, det förvandlar vaga idéer till strukturerade system som känns verkliga och meningsfulla.

Du kommer att utforska ursprung, regler, källor, användare, mekanismer och sociala konsekvenser. Detta säkerställer att magin i din berättelse stärks gradvis. Oavsett om du skapar elementär trolldom, gudomlig kraft eller artefaktbaserad magi, håller denna checklista allt konsekvent och sammanhängande.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Förtydligar hur magi fungerar och vad som styr den.

Balanserar krafter, gränser och konsekvenser

Uppmuntrar till djupare världsbyggande och realism .

Perfekt för att skissa upp unika trollformelsystem eller RPG-lore.

✨ Perfekt för: Författare och speldesigners som skapar logiska, mångfacetterade och trovärdiga magiska system.

13. Mall för magiskt system i Google Docs

via Google Docs

Mallen för magisystem i Google Docs är ett oumbärligt verktyg för författare och spelledare som vill ha ett strukturerat sätt att kartlägga magin i sin värld. Den guidar dig genom alla viktiga element, från att definiera vem som kan använda magi till att klargöra dess ursprung, regler och konsekvenser.

Baserat på mallar som delas av communityn, såsom ”Magic System Template 1. 1”, är det perfekt för alla som vill ha flexibilitet. Varje avsnitt, såsom Energikälla, Hjälpmedel för att utöva magi, Nackdelar och Samhällets uppfattning, gör att din magi förblir konsekvent och trovärdig genom hela din berättelse eller kampanj.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Gratis, redigerbart och nybörjarvänligt.

Täcker allt från kraftmekanik till världspåverkan .

Hjälper dig att upprätthålla konsistens och balans genom hela din berättelse.

Lätt att kopiera, fylla i och referera till i Google Drive.

✨ Perfekt för: Författare och RPG-skapare som vill ha en lättviktig, strukturerad guide för att designa sina egna magiska system tillsammans eller på egen hand.

👀 Rolig fakta: Mana kommer från polynesiska/melanesiska kulturer och refererar till andlig kraft eller auktoritet, inte bara en blå resursbar. Fundera över hur tillgången till magi kan forma samhället.

Skapa världar som fungerar som magi med ClickUp

Bra berättelser byggs upp, förfinas och organiseras precis som de bästa magisystemen.

Vi har gått igenom de bästa mallarna för att forma din världs logik, traditioner och maktlagar. Men om du vill ha ett utrymme där dina idéer, utkast och designer samlas, är ClickUp den rätta trollformelboken.

Med ClickUp kan du planera dina kapitel, organisera dina världar, visualisera storyboards och till och med samskapa med AI.

Oavsett om du lutar åt ett mjukt magiskt system som lämnar utrymme för förundran eller utformar ett unikt magiskt system med tydligt kostnadsberäknade magiska förmågor, sträva efter jämvärda byten – kraft mot pris, så att din värld känns rättvis när elementärmagi möter det vardagliga.

När du skriver fantasy, låt konsekvenserna beröra både själen och kroppen – healing som bokstavligen utmattar en trollkarl och regler som suddas ut i gråzonen – så att varje val av trollformel får betydelse.

Registrera dig för ClickUp idag och börja skapa världar som fungerar lika smidigt som din fantasi. ✨