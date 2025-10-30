Gratis mallar för användarnamn och lösenord för att hålla ordning

Vi har alla varit där – stirrat på en inloggningsskärm, säkra på att vi visste lösenordet... tills vi inte gjorde det.

Psykologen Jelena Mirkovic har gjort en mycket intressant undersökning som förklarar varför människor glömmer lösenord: minnesvärdhet står ofta i konflikt med säkerhet.

Användare skapar antingen svaga lösenord baserade på personlig information eller starka lösenord som de återanvänder för flera konton, vilket båda är riskabla vanor. Lösningen på detta dilemma är enkel – du kan använda en lösenordsmall.

Dessa dokument hjälper dig att organisera alla dina lösenord och inloggningsuppgifter på ett och samma ställe.

I den här artikeln diskuterar vi de bästa gratis utskrivbara lösenordsmallarna som du kan använda för både arbete och privat bruk.

De bästa lösenordsmallarna i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa lösenordsmallarna:

Vad är gratis nedladdningar av lösenordsmallar?

En lösenordsmall är ett fördesignat dokument, ofta ett kalkylblad som Excel eller Google Sheets, som hjälper dig att organisera och hålla reda på alla dina inloggningsuppgifter för webbplatser, appar och onlinekonton på ett säkert ställe.

Lösenordsmallarna innehåller fält för användarnamn, lösenord, webbadresser och ibland säkerhetsfrågor eller anteckningar. De hjälper dig att hålla reda på alla dina lösenord i ett strukturerat format för personligt bruk, vilket minskar behovet av att memorera eller återanvända dem.

Så här fungerar de:

✅ Ger ett strukturerat format för att organisera och lagra lösenord

✅ Kan sparas på en säker plats med lösenordsskydd

✅ Ger centraliserad åtkomst till alla dina inloggningsuppgifter

✅ Stöder anpassning för olika konton och kategorier

✅ Erbjuder ett enkelt, utskrivbart alternativ till en lösenordshanterare.

Vad kännetecknar en bra lösenordsmall?

En bra lösenordsmall ska hjälpa dig att skapa lösenord som både är starka och lätta att komma ihåg.

Här är några tips du kan använda:

Använd minst 12 till 15 tecken per lösenord.

Blanda stora bokstäver, små bokstäver, siffror och symboler.

Undvik uppenbara mönster eller lättgissade lösenord som ”123456”.

Använd alltid olika lösenord för olika konton.

Prova lösenfraser som du kommer ihåg men som ingen annan kan gissa.

De 10 bästa gratis lösenordsmallarna

Låt oss komma igång!

Här är 10 av de bästa gratis nedladdningsbara lösenordsmallarna som hjälper dig att hålla reda på alla dina lösenord på ett säkert sätt och hålla ordning på olika konton.

1. ClickUp-listmall

Hämta gratis mall Vill du ha ett strukturerat system utan att använda en separat lösenordshanterare? Prova ClickUp List Template.

Att hantera en växande lista med inloggningsuppgifter – för personliga konton, arbete eller kunder – kan snabbt bli kaotiskt.

ClickUp List Template ger dig ett strukturerat system för att organisera lösenord utan att behöva en separat lösenordshanterare. Det hjälper dig också att kategorisera och organisera dina lösenord efter vikt och prioritet.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Dela upp komplexa inloggningsuppgifter i organiserade, lättillgängliga listor.

Kategorisera konton efter bank, affärsverktyg, sociala medier eller kunder.

Skapa återkommande listor för regelbundna säkerhetskontroller och påminnelser om förnyelse.

Prioritera känsliga konton med anpassade taggar eller etiketter.

Dela listor med teammedlemmar samtidigt som du kontrollerar åtkomstbehörigheter.

✨ Perfekt för: Frilansare, projektledare och småföretagare som behöver ett strukturerat sätt att prioritera och hålla reda på alla sina lösenord.

👀 Kul fakta: Ordet ”lösenord” användes först i militära sammanhang, inte inom datorvärlden. Soldater använde dem som verbala koder för att passera kontrollpunkter.

2. ClickUp-mall för tillgångshantering

Hämta gratis mall Förhindra fel som förlorade inloggningsuppgifter eller uteblivna licensförnyelser med hjälp av ClickUps mall för tillgångshantering.

När du hanterar känslig data, prenumerationer eller licenser är det viktigt att behandla lösenord som digitala tillgångar. ClickUp Asset Management Template förhindrar fel som förlust av inloggningsuppgifter eller missade licensförnyelser genom att centralisera spårningen av tillgångar.

Det hjälper dig också att organisera och lagra dina lösenord i en databas som hjälper dig att spåra användningen av tillgångar, samt visa alla dina data med hjälp av Gantt-diagram.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Logg in inloggningsuppgifter, licensnycklar, förnyelsedatum och anteckningar i en sökbar databas.

Spåra användning, tilldela ägarskap och övervaka licensstatus

Kategorisera tillgångar baserat på verktygstyp, prenumerationsnivå eller teamanvändning.

Lagra känslig information säkert med åtkomstkontrollalternativ

Skapa rapporter för förnyelser, tillgångsrevisioner eller efterlevnadsgranskningar.

✨ Perfekt för: IT-chefer, företagare och teamledare som vill hantera lösenord, programvarulicenser och inloggningsuppgifter.

Projektledning har blivit mycket enklare mellan alla avdelningar på företaget. När ett nytt projekt kommer in kan vi använda en mall som omedelbart skapar alla ärenden åt oss. Dessutom tilldelas alla automatiskt sina uppgifter, så det råder ingen förvirring om vem som ska göra vilken del av arbetet.

3. ClickUp-kunskapsbasmall

Hämta gratis mall Upplev ett professionellt sätt att hålla reda på inloggningsuppgifter och skydda känslig affärsinformation med ClickUp Knowledge Base Template.

Många organisationer löper ofta risk för dataintrång. Stora företag som LinkedIn och Ticketmaster har drabbats av detta, vilket har lett till att mer än en halv miljon kunduppgifter har exponerats på den mörka webben.

ClickUp Knowledge Base Template hjälper dig att hålla intrång borta genom att hjälpa dig att spåra dina inloggningsuppgifter samtidigt som du skyddar känslig affärsinformation.

Denna mall är förinstallerad med avsnitt för vanliga frågor och kunskapsartiklar, vilket gör det enkelt att lagra, organisera och dela lösenord och bästa praxis inom ett företag.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa ett strukturerat kunskapsbibliotek med lagring av inloggningsuppgifter

Skapa särskilda avsnitt för vanliga frågor, standardrutiner, policyer och systemguider.

Håll teamen informerade med en centraliserad resurs för åtkomst och uppdateringar.

Tillhandahåll introduktionsmaterial och referensdokument för nyanställda.

Förvara känslig information på ett säkert och sökbart sätt.

✨ Perfekt för: Team, IT-administratörer och driftschefer som söker en centraliserad plats för att dokumentera lösenord, SOP:er och åtkomstinstruktioner för internt bruk eller kundkontakter.

Här är en kort video om hur ClickUps funktioner samverkar för den ultimata kunskapshanteringsupplevelsen:

4. ClickUp SOP-mall

Hämta gratis mall Behåll kontrollen över kritiska åtkomstpunkter genom att centralisera dina SOP:er via ClickUp SOP-mallen.

När team saknar en tydlig process för hantering av inloggningsuppgifter är säkerhetsbrister och förvirring oundvikliga. Det är här standardrutiner (SOP) kan säkerställa konsekvens och effektivitet när det gäller processer och rutiner för hantering av lösenord.

ClickUp SOP-mallen hjälper dig att centralisera dina arbetsflöden för lösenordshantering och skydda kritiska åtkomstpunkter.

Med den här mallen kan du automatisera processer med checklistor, skapa enhetlighet för lösenordshantering i hela organisationen och förbättra samarbetet mellan avdelningarna.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Definiera arbetsflöden för att konfigurera, uppdatera och återkalla kontoåtkomst.

Skapa detaljerade SOP:er för lösenordshantering mellan team

Använd inbyggda checklistor för återkommande säkerhetsuppgifter och granskningar.

Standardisera procedurer för kundonboarding eller teamövergångar

✨ Perfekt för: Företagare, driftschefer och teamledare som behöver ett standardiserat, repeterbart system för hantering av lösenord, kontoåtkomst och känsliga inloggningsuppgifter.

5. Mall för kontohantering i ClickUp

Hämta gratis mall Istället för att förlita dig på spridda anteckningar eller flera dokument kan du hålla koll på alla konton med hjälp av ClickUps mall för kontohantering.

Med över 5,2 miljarder sociala mediekonto världen över hanterar de flesta företag betydligt fler konton och inloggningsuppgifter än de inser. Oavsett om det gäller kundportaler, teamverktyg eller prenumerationsplattformar kan du spara dig mycket stress i sista minuten genom att ha ett enda ställe där du hanterar dessa uppgifter.

Med ClickUp-mallen för kontohantering kan du hantera alla kontouppgifter på ett och samma ställe, utan spridda anteckningar eller glömda inloggningsuppgifter. Mallen hjälper dig också att utforma onboarding-processer för kunder med delad åtkomst till lösenord och organisera alla dina data i unika kategorier och mappar.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Samla, lagra och hantera kontouppgifter på ett organiserat ställe.

Spåra kundåtkomst, prenumerationsuppgifter och uppdateringspåminnelser.

Förenkla onboarding genom att hantera inloggningsuppgifter och kontonoteringar tillsammans.

Säkra känslig information med teambehörigheter och åtkomstkontroller.

Effektivisera kommunikationen genom att logga in kontots ändringar och uppdateringar.

✨ Perfekt för: Kontoansvariga, kundtjänstteam och företagare som behöver ett enkelt sätt att organisera kundkonton och hantera inloggningsuppgifter på ett säkert sätt.

6. Excel-mall för lösenordslista från Vertex42

via Vertex42

Excel-mallen för lösenordslistor från Vertex42 gör det enkelt för användare som föredrar en enkel, utskrivbar lösenordshanterare.

Denna Excel-baserade mall låter dig hålla en ren och organiserad lista över dina inloggningsuppgifter och innehåller viktiga tips om hur du håller ditt lösenord säkert och skyddat hela tiden. Den finns tillgänglig i både Excel- och PDF-format.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Spara användarnamn, lösenord, webbplatser och anteckningar i en strukturerad tabell.

Skriv ut din lösenordslista för offline-referens och säkerhetskopiering.

Anpassa kolumner eller kategorier utifrån personliga eller affärsmässiga behov.

Organisera posterna alfabetiskt eller efter kategori för snabb åtkomst.

Håll en säker, centraliserad register som du kan lagra offline.

✨ Perfekt för: Vanliga användare och småföretagare som vill ha en utskrivbar lösenordslista som de kan förvara säkert hemma eller på kontoret.

👀 Kul fakta: I Marx Brothers film Horse Feathers från 1932 försöker Groucho komma in på en illegal bar och blir ombedd att ange lösenordet. Efter flera felaktiga gissningar lyckas han till slut med ”Swordfish”, vilket blir ett återkommande skämt i filmen. Långt före internet drev denna scen med idén om hemliga ord som kontrollerar åtkomsten. Det visar att lösenord har varit både praktiska och löjliga i nästan ett sekel.

7. Excel-mall för lösenordslogg från Vertex42

via Vertex42

60 % av amerikanerna erkänner att de återanvänder lösenord för flera konton, vilket gör dem till lätta mål för credential stuffing och brute force-attacker. Det är en riskabel vana som ofta uppstår på grund av svårigheten att komma ihåg för många lösenord.

Excel Password Log Template från Vertex42 hjälper dig att undvika riskabel återanvändning av lösenord genom att ge dig ett pålitligt sätt att logga in alla inloggningsuppgifter på ett säkert ställe.

Den levereras förkonfigurerad med två kalkylblad för att spåra dina inloggningsuppgifter för olika konton och finns i både stående och liggande format.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Logg in användarnamn, lösenord, webbplatsnamn och anpassade anteckningar i en fil.

Välj mellan stående och liggande layout efter dina önskemål.

Skriv ut loggen för offlineanvändning eller spara en säker lokal kopia på din enhet.

Sortera och organisera lösenord efter kategori, kontotyp eller säkerhetsnivå.

Håll koll på uppdateringar och ändringar med redigerbara kolumner.

✨ Perfekt för: Frilansare, hemanvändare och småföretagare som föredrar en Excel-baserad utskrivbar lösenordslogg som de kan säkra och uppdatera efter behov.

8. Password Keeper från TemplateLab

via TemplateLab

Med ett växande antal onlinekonton är det frestande att återanvända lösenord, vilket äventyrar din säkerhet.

Password Keeper från TemplateLab erbjuder en enkel lösning för hantering av personliga och delade kontouppgifter på ett utskrivbart ark. Mallen finns i olika format, till exempel PDF, och kan användas i program som Adobe Photoshop, Microsoft Word och PowerPoint.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Lista användarnamn, lösenord, webbplatsnamn och kontonoteringar i ett dokument.

Förvara personliga eller kontorslösenord i ett centraliserat format som är lätt att hitta.

Skriv ut och förvara dem säkert för snabb åtkomst när det behövs.

Undvik upprepade lösenordsåterställningar med en enda, pålitlig registrering.

Anpassa layouten efter dina behov för personlig användning, team eller familj.

✨ Perfekt för: Privatpersoner, frilansare och kontorsgrupper som behöver en grundläggande utskrivbar lösenordslista för att hantera flera personliga eller arbetsrelaterade konton.

👀 Kul fakta: Forntida romerska soldater använde hemliga lösenord som kallades ”watchwords” för att skilja vänner från fiender under nattpatruller.

9. Lösenordsåterställningsspårare från Template.net

Password Reset Tracker från Template.net hjälper IT-team och administratörer att hålla koll på återställningsförfrågningar och säkerhetsprotokoll.

Denna spårare loggar varje förfrågan, vilket hjälper dig att upprätthålla ansvarsskyldighet och skärpa säkerhetsprocesserna. Den kan också redigeras i webbplatsens AI Editor Tool, och användare kan välja att antingen ladda ner eller skriva ut denna mall för personligt och professionellt bruk.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Logga in lösenordsåterställningsförfrågningar med datum, användar-ID och status

Spåra verifieringssteg och säkerställ uppföljning av varje begäran.

Registrera fullständiga uppgifter för revisionsspår och säkerhetsgranskningar.

Håll en central logg för internt bruk och ansvarsskyldighet.

Förbättra arbetsflödena för lösenordshantering mellan avdelningarna

✨ Perfekt för: IT-supportteam, kontorsadministratörer och chefer som behöver ett dedikerat system för att spåra begäranden om återställning av lösenord och förbättra lösenordssäkerheten för alla användare.

10. Användarnamn och lösenordssida av Template.net

Användarnamn- och lösenordsbladet från Template.net är en enkel lösning för små team som hanterar delade inloggningsuppgifter.

Istället för att riskera åtkomstproblem med spridda anteckningar kan du med detta enkla ark organisera användarnamn och lösenord för interna system eller verktyg. Det är också helt anpassningsbart och redigerbart med hjälp av webbplatsens inbyggda AI-redigeringsverktyg.

✅ Varför du kommer att älska den här mallen

Lista användarnamn, lösenord och kontonoteringar i ett dokument.

Använd för delade kontorsverktyg, interna system eller kundportaler.

Skriv ut och förvara dem säkert i en miljö med kontrollerad åtkomst.

Uppdatera och revidera uppgifterna när inloggningsuppgifterna ändras över tid.

Minska förvirringen genom att tillhandahålla en enda källa till information för teamets åtkomst.

✨ Perfekt för: Små team, kontorschefer och IT-personal som behöver en enkel, utskrivbar mall för användarnamn och lösenord för att hantera intern kontoåtkomst gratis.

Förbättra ditt lösenordsspel med gratis mallar

Vi har alla varit med om det: att ange fel lösenord i hopp om att gissa rätt, bara för att bli blockerad i några timmar.

Vid någon tidpunkt är det klokt att inse att hantering av alla dina lösenord utan ett system bara ökar risken för intrång och slöseri med tid.

Bland alla alternativ och andra webbplatser utmärker sig ClickUps mallar genom sin flexibilitet, inbyggda samarbetsfunktioner och förmåga att hantera mycket mer än bara lösenord.

Oavsett om du vill skapa en detaljerad lösenordsspårare eller bygga SOP:er för åtkomst, hjälper ClickUps färdiga mallar dig att anpassa ditt arbetsflöde.

Är du redo att slippa besväret med att leta efter glömda lösenord? Registrera dig på ClickUp idag!