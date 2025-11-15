De 10 bästa AI-röstagenterna för 2025 (med användningsfall)

Artificiell intelligens påverkar röstbaserade interaktioner inom alla branscher. Faktum är att den globala marknaden för röst-AI-agenter förväntas växa till enorma 47,5 miljarder dollar, med en CAGR på cirka 34,8 %.

Med djupinlärningsfunktioner har AI-drivna röstagenter gått från enkel tidsbokning till mer komplexa uppgifter som felsökning av tekniska problem med hjälp av guidade arbetsflöden, lösning av konflikter och bedömning av kundernas avsikter och budget för att föreslå relevanta produkter och lösningar.

I den här artikeln utforskar vi de bästa AI-röstagenterna och hur de hjälper företag att fatta smartare, datadrivna beslut samtidigt som de förbättrar kundupplevelsen.

AI-röstagenter i korthet

Här är en snabb jämförelsetabell över alla verktyg som hamnade på vår lista 👇

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser ClickUp Produktivitetsinriktade team som vill ha röststyrd uppgiftshantering Teamstorlek: Alla AI-agenter, tal-till-text, mötesanteckningar, sökning i arbetsytan Gratis för alltid, betalda abonnemang från 7 $/månad ElevenLabs Ultrarealistisk röstkloning och TTS Teamstorlek: Skapare, supportteam Röstkloning, RAG, dynamiska variabler, låg latens Gratis plan, betalda planer från 5 $/månad Lindy Automatisera röstarbetsflöden utan kod Teamstorlek: Små och medelstora företag, driftsteam Visuell byggare, flöden med flera agenter, över 4000 integrationer Gratis plan, Pro från 49,99 $/månad Deepgram Utvecklare som bygger anpassade AI-röstverktyg Teamstorlek: Teknikintensiva organisationer ASR/TTS-API:er, ljudintelligens, kontroller under samtal Gratis nivå, betalas från 4 000 dollar/år Synthflow Visuell röstagentflödesdesign Teamstorlek: Byråer, säljteam Dra-och-släpp-byggare, röstjustering, app-triggers Gratis provperiod, abonnemang från 450 $/månad Vapi Bygga skalbar AI-röstinfrastruktur Teamstorlek: Utvecklingsteam, samtalsinfrastruktur Realtidsröstinfrastruktur, sandlådetestning, skyddsräcken Gratis, betala per användning, företagspriser Retell AI Körning av batchsamtal och övervakning av samtal Teamstorlek: Enterprise BPO Batch-samtal, varumärkesbaserad nummerpresentation, analysverktyg Gratis, från 0,07 $+/min, företagspriser Cognigy Callcenter för företag Teamstorlek: Stora callcenter Samtalsdirigering, betalning under samtal, långt minne Anpassade priser Murf. ai AI-röstpålägg i studiokvalitet Teamstorlek: Skapare, marknadsförare Röstredigerare, Canva/Slides-integration, röstsynkronisering Gratis, betalas från 29 $/månad Bland Skalbara utgående röstkampanjer Teamstorlek: Försäljning, hälso- och sjukvård Visuell byggare, CRM-åtgärder, automatisk skalning av infrastruktur Anpassade priser

Vad ska du leta efter i AI-röstagenter?

Det rätta valet beror helt på ditt specifika användningsfall och dina affärskrav. Det finns dock några faktorer som du måste ta hänsyn till:

Latens och realtidsprestanda: Prioritera röst-AI-agenter med låg latens. Om ditt användningsfall kräver naturliga konversationer, sikta på en svarstid under 800 millisekunder.

Noggrannhet och tillförlitlighet: Leta efter en AI-röstagent som kan transkribera mänskligt tal korrekt, även med olika språk, accenter och bakgrundsljud.

Anpassning och kontroll: Bestäm vilken nivå av kontroll du vill ha över din AI-röst, oavsett om det handlar om att justera röstegenskaper, välja AI-modeller eller träna den på din interna kunskapsbas för att upprätthålla varumärkets konsistens.

Integrationer: Välj ett verktyg som är enkelt att ansluta till dina befintliga system, inklusive CRM-system, helpdesks och andra databaser med inbyggda anslutningar och API:er.

Säkerhet och efterlevnad: Leta efter säkerhetsfunktioner som end-to-end-kryptering och redigering av personligt identifierbar information (PII) samt efterlevnad av standarder som SOC 2 och GDPR.

De bästa AI-röstagenterna

1. ClickUp (Bäst för team som behöver produktivitet + AI-röstintegration)

ClickUp, appen som har allt för arbetet, minskar arbetsbelastningen och kombinerar uppgifter, projekt, dokument, mål och chatt i ett enda samarbetsutrymme.

ClickUp Brain är en AI-assistent som är inbyggd i ClickUp för att öka produktiviteten och integrera röstfunktioner i projektledningen.

Med ClickUp Brain kan du:

Brainstorma idéer, skapa briefs och delegera uppgifter

Skapa mötesanteckningar för veckovisa sprintar

Skapa anpassade AI-agenter för alla uppgifter utan kod

Sök bland uppgifter, dokument, chattar och verktyg för att få omedelbara svar med fullständig kontext.

Prata för att få uppgifter gjorda på hela din arbetsplats

Tänk på det som en central intelligens som kopplar samman alla delar av ditt arbete. Kärnan i Brain är AI-agenter och Talk-to-Text-funktioner.

ClickUp AI Agents är autonoma, intelligenta assistenter som kan resonera, svara och utföra uppgifter i hela ditt arbetsutrymme. Du kan skapa en agent som svarar på teamets frågor, automatisera repetitiva uppgifter eller bygga anpassade agenter från grunden för dina unika affärsbehov.

Eftersom våra agenter enbart förlitar sig på interna appar, som ClickUp Docs och ClickUp AI Notetaker, som levande kunskapsbaser, stöds varje åtgärd av tillförlitlig och uppdaterad information.

Skapa och distribuera ClickUp AI-agenter som kan resonera, svara och utföra uppgifter i hela ditt arbetsområde.

Använd ClickUps Talk-to-Text- funktion för att integrera röstfunktioner i din arbetsyta.

Låt oss säga att du vill ha en uppdatering från en teammedlem. Tryck bara på "fn" och tala som om du pratar med din assistent: "Kan du be Jamie att prioritera Sprint-planeringsdokumentet och dela det med mig senast imorgon kl. 17", så kopplar ClickUp Brain automatiskt ihop rätt personer, dokument och uppgifter.

Säg vem, när och vad du vill förmedla, låt ClickUps tal-till-text-funktion nämna personer, länka dokument och schemalägga händelser.

Dessutom kan du till och med använda röst-till-text-funktionen från din Android- eller iPhone-enhet. Diktatera anteckningar, uppgifter och dokument utan att oroa dig för ojämna pauser eller missar. Med AI Auto-Edit polerar ClickUp texten i realtid. Vårt verktyg stöder över 50 språk och förstår kontextmedvetna @mentions och länkar för att koppla samman arbete.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp AI Agents: Skapa och distribuera AI-agenter utan kod för att automatisera uppgifter, ge autonoma svar och hantera projekt. Använd färdiga agenter, som Project Manager och Deadline Guardian, eller skapa egna agenter från grunden.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Tala för att lägga till anteckningar, uppgifter och dokument i ditt arbetsutrymme. Vårt verktyg förstår över 50 språk och omvandlar tal till text i realtid med kontextmedvetna @mentions och länkar dem automatiskt. Tala för att lägga till anteckningar, uppgifter och dokument i ditt arbetsutrymme. Vårt verktyg förstår över 50 språk och omvandlar tal till text i realtid med kontextmedvetna @mentions och länkar dem automatiskt.

ClickUp AI Notetaker : Skapa AI-mötesanteckningar och transkriptioner från Zoom-, Google Meet- och Microsoft Teams-möten. Fånga upp diskussioner, skapa sammanfattningar och extrahera åtgärdspunkter. Skapa AI-mötesanteckningar och transkriptioner från Zoom-, Google Meet- och Microsoft Teams-möten. Fånga upp diskussioner, skapa sammanfattningar och extrahera åtgärdspunkter.

Ställ kontextuella frågor i ClickUp Tasks och Docs: Använd AI för att få omedelbara, kontextrika svar från hela ditt ClickUp-arbetsområde och anslutna appar som Google Drive och Salesforce.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen speglar webbplattformens funktionsrika design och kan ibland vara överväldigande.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 450 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

2. Eleven Labs (bäst för ultrarealistisk text-till-tal och kloning)

via ElevenLabs

ElevenLabs Agents Platform låter dig distribuera AI-röstagenter på webben, i mobilen eller via telefon på några minuter. Den skapar några av de mest realistiska AI-rösterna, inte som de robotliknande interaktioner som vi alla har tröttnat på.

Du kan välja mellan över tusen AI-röster på 32 språk eller klona din egen röst med hjälp av ett kort (1–2 minuter) prov för full kontroll över varumärkets röst.

När du har ställt in din basröst kan du alltid justera tonfall, accent och tempo för AI-rösterna så att de passar olika språk, regioner eller kundtyper.

ElevenLabs röstagenter använder en optimerad turtagningmodell med extremt låg latens (~75 ms+). Det innebär att de kan förstå pauser, överlappningar och avbrott för att omformulera svaren i realtid. Så när kunder avbryter eller pratar över agenten svarar den precis som du skulle göra i ett riktigt samtal.

ElevenLabs bästa funktioner

Använd den inbyggda funktionen Retrieval-Augmented Generation (RAG) för att förse agenterna med interna företagsdokument, vanliga frågor och URL:er så att de kan hämta och ge svar som är i linje med varumärket.

Lägg till dynamiska variabler och överskrivningar för att anpassa interaktioner utan att överlämna känslig kunddata till agentens baskonfiguration.

Anslut din agent till interna verktyg och API:er för att utlösa verkliga åtgärder som att boka möten eller uppdatera beställningar.

ElevenLabs begränsningar

Även om röstkvaliteten är hög, tycker vissa användare att röstdubbningsfunktionen är medioker och saknar avancerade anpassningsalternativ.

ElevenLabs priser

Gratis

Startpaket: 5 dollar per månad

Skapare: 11 dollar per månad

Pro: 99 dollar per månad

Skala : 330 dollar per månad

Företag : 1 320 dollar per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

ElevenLabs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Elevenlabs?

Här är en recension från G2:

Det jag gillar mest med ElevenLabs är den otroliga kvaliteten och realismen i rösterna. De låter naturliga, engagerande och mycket mångsidiga, vilket gör dem perfekta för professionella projekt.

Det jag gillar mest med ElevenLabs är den otroliga kvaliteten och realismen i rösterna. De låter naturliga, engagerande och mycket mångsidiga, vilket gör dem perfekta för professionella projekt.

3. Lindy (Bäst för automatisering av komplexa arbetsflöden)

via Lindy

Lindy är en kodfri AI-assistentplattform som hjälper dig att automatisera affärsprocesser med hjälp av kraftfulla agenter. Verktyget erbjuder det enklaste sättet att bygga röst-AI-agenter.

Du kan konfigurera samtalsflöden med hjälp av ett visuellt verktyg där du enkelt kan dra och släppa steg, koppla ihop dem med logiska förgreningar och bestämma vad som ska utlösa en åtgärd.

I princip får du fullständig autonomi över hur agenterna interagerar, vem de meddelar och vad de gör härnäst. Autonomin är effektiv för förutsägbara samtal, som IVR-arbetsflöden, tidsbokning och mycket mer.

Utöver röstinteraktioner hjälper Lindy dig att automatisera uppgifter efter samtal. Du kan lägga till arbetsflödessteg för att logga samtal, uppdatera CRM-poster, skicka sammanfattningar av konversationer och utlösa åtgärder i tusentals appar och tjänster.

Lindy bästa funktioner

Välj mellan färdiga mallar för röst-AI-agenter eller beskriv ditt röstflöde för Lindy AI så skapar de det åt dig på bara några minuter.

Utforma arbetsflöden med flera agenter som låter en agent starta konversationer och vidarebefordra samtal till en annan.

Integrera och anslut dina AI-arbetsflöden med över 4000 appar från tredje part, inklusive CRM-system, databaser, telefonsystem och mycket mer.

Lindy-begränsningar

Eftersom det inte är en typisk röst-AI-agent saknar den de nyanser och funktioner som krävs för röstinteraktioner i realtid.

Lindy-priser

Gratis

Pro: 49,99 $ per månad

Företag: 199,99 dollar per månad

Företag: Anpassade priser

Lindy-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Lindy?

Här är en recension från G2:

Jag gillar hur intuitiv och användarvänlig Lindy är. Automatiseringsflödena är lätta att bygga, och AI-assistansen gör leadgenerering och uppföljning mycket snabbare.

Jag gillar hur intuitiv och användarvänlig Lindy är. Automatiseringsflödena är lätta att bygga, och AI-assistansen gör leadgenerering och uppföljning mycket snabbare.

4. Deepgram (bäst för API-först-AI-röstagenter)

via Deepgram

Deepgram är en röst-AI-plattform som är utvecklad för utvecklare som vill ha fullständig kontroll över sin konfiguration.

Det tillhandahåller ett enda plug-and-play-röst-API som du kan bädda in i ditt telefonsystem, din webbplats eller din app. API:et innehåller Deepgrams populära modeller för taligenkänning och röstsyntes.

Du kan bygga om din röst-API-stack och använda dina egna LLM- och text-till-tal-modeller för bättre kontroll och anpassning.

Till skillnad från kodfria agentbyggare behöver du dock gedigna kunskaper i backend-utveckling för att hantera affärslogik, användararbetsflöden och appspecifika funktioner.

Deepgrams bästa funktioner

Transkribera telefonsamtal med bullriga bakgrunder, som livliga kontor eller callcenter, med modellen för mänsklig taligenkänning.

Koordinera röstagenten med hjälp av avbrottsdetektering, turtagning, funktionsanrop och kontroll under samtalet för smidiga telefonsamtal.

Använd inbyggd ljudintelligens för att upptäcka känslor, känna igen talarens avsikt, sammanfatta konversationer och identifiera viktiga ämnen.

Deepgrams begränsningar

Snabbt eller överlappande tal kan störa interpunktionen och strukturen i resultatet, vilket innebär att användarna ibland måste rensa upp det manuellt.

Deepgrams priser

Gratis

Tillväxt: 4 000 dollar+ per år

Företag: Anpassade priser

Deepgram-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Deepgram?

Här är en recension från G2:

Transkriptionskvaliteten är stabil, även när ljudet inte är kristallklart. Den hanterar realtidsljud riktigt bra, och streaming-API:et har extremt låg latens, vilket är ett stort plus för liveappar.

Transkriptionskvaliteten är stabil, även när ljudet inte är kristallklart. Den hanterar realtidsljud riktigt bra, och streaming-API:et har extremt låg latens, vilket är ett stort plus för liveappar.

5. Synthflow (Bäst för visuell konversationsflödesdesigner)

via Synthflow

Med Synthflow kan du skapa AI-agenter med hjälp av naturliga språkprompter eller växla till drag-and-drop-flödesdesignern för full kontroll över samtalsflödet och logiken.

När logiken är inställd kan du med verktyget anpassa agenterna efter den AI-modell de använder och hur de interagerar med kunderna.

Med stöd för över 30 språk och inbyggd röstredigering kan du konfigurera AI-röster för branschspecifik jargong, anpassat ordförråd, talhastighet, hantering av avbrott och mycket mer.

För stora byråer eller företag som hanterar flera kunder möjliggör Synthflow distribution av white label-agenter under olika underkonton.

Synthflows bästa funktioner

Välj mellan färdiga mallar för AI-röstagenter för live-samtal, inklusive inkommande supportsamtal och försäljningssamtal, eller skapa anpassade röstagenter med hjälp av flödesdesignern.

Aktivera åtgärder i över 200 appar, inklusive telefonsystem, CRM-system och kalendrar, genom att lägga till dem som steg i agentens arbetsflöde.

Implementera AI-röstagenter med skyddsmekanismer som säkerställer att AI hämtar data från godkända kunskapskällor för korrekta, varumärkessäkra svar.

Synthflows begränsningar

Vissa användare rapporterar om hög latens och oförmåga att fortsätta konversationer om de avbryts mitt i en mening.

Synthflow-priser

Gratis provperiod tillgänglig

Pro: 450 dollar per månad

Tillväxt: 900 dollar per månad

Agentur: 1400 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthflow-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Synthflow?

Här är en recension från G2:

Jag gillar verkligen hur snabbt man kan skapa ett AI-samtalsflöde som låter naturligt och konversationslikt. Möjligheten att utforma förgreningslogik för olika leadsvar gör att det känns som om en riktig mänsklig agent hanterar samtalet. Dessutom kan jag automatisera åtgärder som att kvalificera leads, boka möten och mycket mer.

Jag gillar verkligen hur snabbt man kan skapa ett AI-samtalsflöde som låter naturligt och konversationslikt. Möjligheten att utforma förgreningslogik för olika leadsvar gör att det känns som om en riktig mänsklig agent hanterar samtalet. Dessutom kan jag automatisera åtgärder som att kvalificera leads, boka möten och mycket mer.

6. Vapi (Bäst för utvecklingsinriktade API:er för röstprodukter)

via Vapi

Vapi är en utvecklingsplattform för att bygga programmerbara, högkonfigurerbara röst-AI-produkter i stor skala. Dess API-först-strategi gör det möjligt för team att definiera hur samtal hanteras med hjälp av anpassad kod, med djup kontroll över logik och uppmaningar.

Verktygets realtidsljudinfrastruktur levererar en latens på under 500 ms, även när det hanterar tusentals samtidiga samtal varje dag. Dessutom förhindrar inbyggda konversationsskydd hallucinationer i modellen, så att konversationerna förblir naturliga och reglerade samtidigt.

Vapi fungerar bra med externa TTS/ASR-motorer, vilket gör att du kan kombinera olika leverantörer som ElevenLabs för röst och Deepgram för ASR. För team som vill ha kontroll över samtalsdirigering och exakt fakturering är Vapi ett bra val.

Vapis bästa funktioner

Välj bland tusentals färdiga mallar för röstagenter eller konfigurera röst-API:et för att styra agentens röst, logik och beteende.

Använd den inbyggda sandlådan för att simulera eller testa AI-agenter med olika variationer av uppmaningar, röster och flöden innan du går vidare till produktion.

Hantera avbrott under samtal smidigt med verktyg som avbrott under samtal, skyddsräcken och kontextöverföring.

Vapi-begränsningar

Kräver utvecklarens medverkan för komplexa arbetsflöden och systemintegrationer.

Priser för Vapi

Gratis

Betala efter användning: Användningsbaserat

Företag: Anpassade priser

Vapi-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

7. Retell AI (Bäst för batchanrop och övervakning)

via Retell AI

Letar du efter en företagsinriktad plattform för att bygga, testa och övervaka skalbara AI-röstagenter? Retell AI kan hantera stora samtalsvolymer med inbyggda funktioner som batchsamtal, varumärkesidentifiering och samtidiga samtal.

Du kan skapa agenter med hjälp av både en visuell konversationsflödesbyggare och avancerade utvecklingsfunktioner via API:et.

Agenterna synkroniseras automatiskt med din befintliga kunskapsbas, till exempel webbplatser eller dokument, och har en inbyggd turordning för att hantera avbrott under riktiga konversationer. Du kan dock förvänta dig en latens på cirka 800 ms, vilket är högre än branschens riktmärke.

Retell AI:s bästa funktioner

Använd verktyg för batchsamtal för att genomföra utgående kampanjer med varumärkesbaserad nummerpresentation, konverteringsspårning och verifierade telefonnummer så att dina samtal inte markeras som skräppost.

Kringgå IVR-system med röstagenter som förstår sammanhanget och trycker på rätt siffror i rätt riktning.

Övervaka samtalskampanjer, spåra framgångsgrader, analysera användarnas åsikter och den totala samtalsfördröjningen med en centraliserad instrumentpanel.

Retell AI-begränsningar

Röstkloning stöds inte inbyggt och anpassningsalternativen för högtalare är begränsade.

Retell AI-priser

Gratis

Betala efter användning: 0,07 $+ per minut

Företagsplan: Anpassad prissättning

Retell AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Retell AI?

Här är en recension från G2:

Det vi gillar mest med Retell AI är dess förmåga att erbjuda otroligt naturliga röstinteraktioner tack vare dess realtidssyntes- och transkriptionsmodeller. I våra AI-agentprojekt, särskilt med kunder, har det varit en viktig lösning för att uppnå smidiga, exakta och skalbara konversationsupplevelser.

Det vi gillar mest med Retell AI är dess förmåga att erbjuda otroligt naturliga röstinteraktioner tack vare dess realtidssyntes- och transkriptionsmodeller. I våra AI-agentprojekt, särskilt med kunder, har det varit en viktig lösning för att uppnå smidiga, exakta och skalbara konversationsupplevelser.

via Cognigy

Cognigy är en konversationsbaserad AI-plattform i företagsklass som är utformad för kontaktcenter och stora företag som hanterar tusentals samtal varje dag.

Verktyget går utöver enkel IVR-flöde och erbjuder en visuell drag-and-drop-byggare för att skapa röstagenter med avancerade regler för vidarebefordran, fallback och eskalering, alla utformade för högvolymsanvändning.

Du kan också använda det för att skapa agenter för olika ändamål, till exempel självbetjäningsröstagenter, digitala chattagenter och till och med en "Agent Copilot" som hjälper dina mänskliga representanter i realtid.

Röstanalys är inbyggt. Så du kan övervaka prestanda och optimera varje agents framgång i realtid. Detta gör det perfekt för sektorer som bank eller telekom, där komplexa samtalshantering krävs.

Cognigys bästa funktioner

Låt kunderna ta foton, dela platser, genomföra betalningar, skicka in signaturer och mycket mer under samtal.

Integrera röst-AI med stora telekomsystem (Genesys, Avaya, etc.), datakällor, CRM- och ERP-verktyg.

Hantera långa samtal utan att tappa sammanhanget med hjälp av sentimentanalys i realtid och långtidsminne.

Cognigys begränsningar

Saknar ett helt kodfritt gränssnitt och kan kräva tekniska kunskaper om API, JavaScript, HTTP etc. för att skapa anpassade tillägg.

Cognigys priser

Anpassade priser

Cognigy-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Murf. ai (Bäst för röstpålägg till sociala medier)

Murf. ai fokuserar på AI-röstpålägg i studiokvalitet och är utformat för innehållsskapare som behöver realistisk berättarröst för videor, kurser, poddar eller marknadsföringsannonser.

Den har över 200 realistiska AI-röster på mer än 20 språk och med olika accenter, som kan anpassas efter tonhöjd, hastighet och betoning. Dessutom har den verktyg för röstkloning, AI-dubbning och en röstförändrare.

Murf bygger dock inte kompletta röstagenter. De tillhandahåller endast text-till-tal-komponenten som du kan integrera i andra arbetsflöden eller använda som ett fristående IVR-system.

Murf. ai bästa funktioner

Använd den inbyggda röstredigeraren för att justera uttal, betona ord, justera hastigheten eller lägga till pauser utan extra ljudverktyg.

Lägg till röstkommentarer till dina projekt direkt i plattformar som Canva, PowerPoint och Google Slides.

Använd tidslinjeeditorn för att synkronisera röstkommentaren perfekt med bilder eller videor.

Murf. ai begränsning

Vissa röstlägen låter något robotliknande i vissa språk eller komplexa skript.

Murf. ai-priser

Gratis

Skapare: 29 dollar per månad

Företag: 99 dollar per månad

Företag: Anpassade priser

Murf. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om Murf. ai?

Här är en recension från G2:

Den skapar naturligt klingande AI-röster som är lätta att anpassa och erbjuder många språk och stilar som är perfekta för att snabbt och enkelt skapa professionella rösttäckningar.

Den skapar naturligt klingande AI-röster som är lätta att anpassa och erbjuder många språk och stilar som är perfekta för att snabbt och enkelt skapa professionella rösttäckningar.

10. Bland (Bäst för skalbara utgående samtalskampanjer)

via Bland

Om du letar efter en AI-plattform som låter dig automatisera utgående samtal med röstagenter som låter som människor är Bland ett bra val. Du kan utforma live-samtalsflöden med hjälp av en visuell byggare med anpassade sökvägar, triggers och åtgärder som ansluter till din befintliga teknikstack, till exempel uppdatering av ditt CRM-system eller bokning av kalenderavtal.

Med inbyggda konversationskontroller förhindrar verktyget att agenter avviker från manus eller hanterar ämnen utanför deras område. Du kan också anpassa hur agenterna interagerar genom att tillhandahålla exempel på dialoger och kundkontext.

Bland kan hantera öppna samtal, men processen är inte transparent, vilket ökar risken för bristande efterlevnad. Det är dock perfekt för inkommande supportsamtal, som bokning av möten, informationsinsamling, verifieringssamtal etc.

Bland de bästa funktionerna

Använd ett visuellt flödesverktyg för att skapa och styra agenternas konversationsflöden, så att de håller sig till varumärket.

Anslut AI-agenten till ditt CRM-system eller andra verktyg för att utföra åtgärder som att boka möten eller uppdatera kundregister i realtid.

Hantera stora utgående samtalskampanjer med en automatisk skalbar infrastruktur som kan hantera stora volymer.

Bland begränsningar

Etiska och transparensrelaterade frågor efter att oberoende tester visat att agenterna kan vara programmerade för att dölja sin AI-karaktär.

Tråkiga priser

Anpassade priser

Tråkiga betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Hur fungerar AI-röstagenter?

AI-röstagenter fungerar genom en avancerad process i realtid som omvandlar talade ord till intelligenta åtgärder och sedan omvandlar svaren tillbaka till naturligt klingande tal.

Processen består av fyra viktiga steg:

Automatisk taligenkänning (ASR): Detta är agentens ”öron”. När en användare talar fångar ASR-modellen upp ljudet och omvandlar det till text.

Naturlig språkbehandling (NLP) och förståelse (NLU): När talet har omvandlats till text analyserar NLP-algoritmer dess innebörd. De känner igen avsikten, identifierar mål och plockar ut viktiga detaljer som datum eller namn för att förstå sammanhanget.

Svarsgenerering med stora språkmodeller (LLM): Efter att ha förstått användarens begäran använder agenten en LLM, som GPT-4, för att formulera ett relevant och kontextuellt svar.

Text-till-tal-syntes (TTS): LLM:s textsvar omvandlas tillbaka till hörbart tal med hjälp av en TTS-motor. Moderna TTS-system är mycket avancerade och hanterar rytm, betoning och intonation i talet för att producera naturligt och människolikt tal som utdata.

Fördelar med att använda AI-röstagenter

Att integrera röst-AI-agenter i affärsverksamheten har många strategiska fördelar:

Kostnadsbesparingar och ökad effektivitet: Genom att hantera repetitiva samtal minskar en AI-telefonagent kostnaden per samtal och frigör mänskliga agenter som kan fokusera på komplexa kundärenden med högt värde.

Tillgänglighet dygnet runt och global täckning: Till skillnad från mänskliga agenter kan AI-telefonagenter hantera flera samtal på olika språk utan att bli trötta eller förlora tid på grund av tidszonsskillnader.

Förbättra kundnöjdheten (CSAT): Eliminera frustrerande väntetider för gott. Genom att ge omedelbara svar och snabba lösningar på vanliga frågor förbättrar du kundnöjdheten och bygger lojalitet.

Förbättra datainsamlingen: AI-telefonagenter gör det enkelt att samla in, bearbeta och lagra data. Vissa verktyg gör det också möjligt för uppringare att skicka in signaturer, utföra transaktioner och ta foton under samtalet.

Transkriptioner och insikter i realtid: En röstagent hanterar automatiskt uppgifter efter samtalet. Den transkriberar, loggar och analyserar samtal för att få en bild av kundernas åsikter och vanliga problem, och tillhandahåller en detaljerad rapport för varje samtal.

Personalisering i stor skala: Röst-AI-agenter kan komma åt ditt CRM-system och andra affärssystem för att personalisera interaktioner. De kan hälsa kunderna med namn, hänvisa till tidigare interaktioner och ge rekommendationer, vilket skapar en mer personlig upplevelse.

Bästa användningsfall för AI-röstagenter

Här är några områden där AI-röstagenter har en hög användningsgrad.

1. Kundservice

AI-röstagenter kan omedelbart svara på kundfrågor, ge orderuppdateringar, svara på frågor om orderuppföljning och hantera returförfrågningar dygnet runt.

2. Projektledning

Med vanliga projektledningsverktyg krävs det cirka 5–7 mödosamma klick för att få en uppdatering om en uppgift. Tänk om du kunde använda din röst för att diktera uppgifter och låta AI arbeta i din arbetsmiljö?

ClickUps Talk-to-text-funktion eliminerar behovet av transkriptionsprogramvara, hjälper till med transkriptioner av interna möten och fungerar som din personliga AI-assistent.

3. Hotell- och restaurangbranschen

Hotell och resebyråer använder AI i stor utsträckning inom kundservice för att erbjuda resenärer telefonassistans dygnet runt. Flerspråkiga assistenter kan hjälpa kunder från hela världen när de bokar resor eller bekräftar resplaner.

4. Bokning av möten

Röstagenter förenklar arbetsflöden för bokning av möten genom att bekräfta eller flytta saker baserat på tillgänglighet. De kan också integreras med CRM- och kalenderverktyg för att undvika dubbelbokningar.

Vanliga frågor

Röstagenter hanterar riktiga konversationer och svarar på frågor via samtal. Chatbots hanterar konversationer via text. Välj röst när latens, ljudprosodi och telefoniintegration är viktigt. Många produktionssystem kombinerar båda för omnikanalstäckning.

ClickUp stöder översättning och lokalisering på flera språk, såsom engelska, franska, tyska, italienska, svenska, nederländska, koreanska och fler. ElevenLabs och Murf erbjuder flerspråkig TTS. Deepgram stöder många ASR-språk.

Ja. Agenterna kan finjusteras till vilket talat språk som helst och implementeras med uttalslistor eller kunskapsbaser för att hantera jargong och produktnamn.

Räkna med minutavgifter för röst samt separata kostnader för ASR och TTS. Orchestration-lager kan lägga till plattformsavgifter. Kör en pilot, simulera förväntade minuter och samtidighet och bygg en kostnadsmodell innan du bestämmer dig.

ClickUp är ett utmärkt val om du vill konvertera röstkommandon till arbetsflöden och automatiskt sammanfatta, transkribera och registrera åtgärdspunkter från möten.

Säkerheten beror på leverantörens kontroller: SOC 2, HIPAA, kryptering och VPC/on-prem-alternativ. Välj leverantörer som publicerar certifieringar och erbjuder lämpliga distributionsmodeller för känslig information.

Vissa leverantörer erbjuder lokala eller edge-implementeringar för ASR eller TTS. Kompletta offline-stackar är komplexa och dyra. Om du behöver offline-drift bör du prioritera leverantörer med lokala eller privata molnalternativ.