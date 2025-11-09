De 10 bästa alternativen till Voicenotes för röst-till-text

De flesta som använder Voicenotes är mycket nöjda med det. Det är enkelt, snabbt och pålitligt.

Det finns inte så många klagomål, men en Voicenotes G2-användare sammanfattade det väl:

Om jag skulle säga något, skulle jag be om mer insatser riktade mot Ask AI. Det skulle vara trevligt att se det förbättras ytterligare.

Om jag skulle säga något, skulle jag be om mer insatser riktade mot Ask AI. Det skulle vara trevligt att se det förbättras ytterligare.

I takt med att användarnas behov av röst-till-text utvecklas, gör även deras förväntningar det. Många letar nu efter verktyg som går utöver grundläggande transkription – verktyg som kan sammanfatta, organisera och integrera anteckningar direkt i deras arbetsflöden.

Vi har sammanställt de 10 bästa alternativen till Voicenotes som bygger på grunderna för inspelning och transkribering och lägger till ett lager av intelligens för att göra processen smidigare. Vi har lagt till ett bonusverktyg som håller alla onödiga verktyg borta. Låt oss dyka in.

De 10 bästa alternativen till Voicenotes i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till Voicenotes som hjälper dig att välja rätt produkt baserat på några viktiga funktioner, ytterligare funktioner, priser och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Prissättning* ClickUp Allt-i-ett-produktivitet + anteckningshanteringTeamstorlek: Alla storlekar (1–1 000+) Brain Max, Talk-to-Text, AI Notetaker, Clips, SyncUps Gratis planer; anpassningar för företag. Cleft Notes Allt-i-ett-produktivitet + anteckningshanteringTeamstorlek: Alla storlekar (1–1 000+) Röst-till-utkast, transkription på enheten, Zapier + Obsidian-synkronisering, Markdown-export Gratis; från 7 $/månad per användare Coconote Studera och lära med AITeamstorlek: Studenter och små studiegrupper Spela in/ladda upp ljud/video/dokument, frågesporter och flashkort, AI-chatt, över 100 språk Gratis TalkNotes (Speechy. Tech) Omvandla tankar till uppgifterTeamstorlek: Enskilda företagare och kreatörer Uppgifts- och anteckningsgenerering, skapande av blogg-/sociala inlägg, flashkort, kalenderhändelser 19 $/månad per användare Audionotes. app Enkel AI-driven anteckningsfunktion Teamstorlek: Enskilda personer och frilansare Snabb transkription, sammanfattningar, redigering och export, synkronisering mellan enheter Från 9,99 $/månad per användare Dubnote Organisera musikaliska idéerTeamstorlek: Små team, DJ-entreprenörer Automatisk uppdelning av sessioner, transkribering av låttexter, DAW-export, iCloud-säkerhetskopiering Gratis Dictanote Flerspråkig röstskrivningTeamstorlek: Flerspråkiga yrkesverksamma och små team Över 50 språk, röstkommandon, AudioScribe-rensning, obegränsat antal anteckningsböcker Gratis; från 8 $/månad per användare Otter. ai Möten och teamsamarbeteTeamstorlek: Små till medelstora team Transkription i realtid, talar-ID, AI-sammanfattningar, Zoom/Meet-integration Gratis; från 20 USD/månad per användare SoundType AI Noggrann transkription av ljud och videoTeamstorlek: Skapare, journalister och team Sammanfattningar, AI-chatt, export till PDF/Word/SRT, över 30 språk, talar-ID Gratis; från 9,99 $/månad per användare Enkel röstinspelare Enkel, daglig inspelningTeamstorlek: Enskilda personer Högkvalitativt ljud, inga tidsbegränsningar, widgets, Bluetooth-mikrofon, tystnadsskip Gratis

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, vilket säkerställer att våra rekommendationer baseras på äkta produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

📖 Läs också: De bästa verktygen för att ta anteckningar under möten med AI

Vad ska du leta efter i alternativ till Voicenotes?

Det var rådet som någon gav på Reddit när de blev tillfrågade om hantering av röstanteckningar. Även om detta råd är praktiskt, är det bara en ytlig beskrivning.

Med AI finns det utrymme att gå mycket längre och skapa verktyg som inte bara registrerar utan faktiskt hjälper dig att tänka, planera och hålla ordning.

Om du letar efter ett alternativ till Voicenotes är det här som verkligen spelar roll:

Ger högre noggrannhet vid transkription, även i bullriga rum eller med olika accenter.

Organisera och sök igenom anteckningar så att du snabbt kan hitta viktiga punkter.

Sammanfatta möten och markera åtgärdspunkter för att spara tid och arbete.

Erbjud smarta integrationer med kalendrar, uppgifter och andra verktyg som du redan använder.

Håll gränssnittet intuitivt så att inspelning, organisering och granskning känns enkelt.

Det rätta valet kommer att kännas mindre som en grundläggande app och mer som en partner som hjälper dig att fånga upp idéer, spåra åtgärder och öka produktiviteten på sätt som du inte visste att du behövde. 🌟

📖 Läs också: Hur man talar till text på Android

De 10 bästa alternativen till Voicenotes

Om Voicenotes känns lite för begränsande är den goda nyheten att det finns många genomtänkta alternativ som kan göra så mycket mer med dina inspelningar.

Här är tio av de bästa alternativen till Voicenotes som kombinerar precision, avancerade funktioner och intuitiv design för att ge dig mer ut av varje inspelning.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-produktivitet och anteckningshantering)

Spara alla anteckningar, transkriptioner och idéer på ett och samma ställe med ClickUp, där du enkelt kan söka efter dem.

När det gäller alternativ till Voicenotes är ClickUp mer än bara ett sätt att ta anteckningar eller spela in ljud. Som världens första konvergerade AI-arbetsyta finns alla arbetsappar, data och arbetsflöden du behöver för att uppnå röstdriven excellens på ett och samma ställe!

Glöm att hoppa mellan ett projektledningsverktyg, en röst-till-text-konverterare och sedan tillbaka till ett AI-verktyg för att förvandla ditt transkript till ett polerat arbete. Oanslutna appar och splittrad kontext är definitionen av arbetsöverbelastning, och det är en belastning på din tid, produktivitet och prenumerationskostnader.

Med ClickUp får du 100 % kontext och en enda plats där människor, verktyg och agenter kan samarbeta.

Låt oss ta en titt på hur ClickUp håller allt sammankopplat – från dina röstinspelningar till dina mötesanteckningar, uppgifter och projekt.

Talk-to-text som går utöver transkription med ClickUp Brain MAX

Det första steget för att ersätta en enkel anteckningsapp är transkription, och ClickUps Brain MAX -funktion gör detta med högre noggrannhet än de flesta andra.

ClickUp Brains Talk-to-Text-funktion omvandlar dina ord till tydliga, välformulerade anteckningar.

Fånga upp idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

Här är allt som erbjuds:

AI-förfinad diktering som fungerar i alla appar, anpassad efter dig. Gör det möjligt för dig att välja den perfekta förbättringsnivån, från minimala redigeringar till professionell finputsning.

Få tillgång till råa konversationer tillsammans med rena transkriptioner med ClickUp Talk to Text

Du kan diktera smidigt, nämna kollegor, uppgifter eller dokument, och Max kopplar automatiskt ihop rätt personer med rätt länkar.

Fylls automatiskt i med dina mest använda ord, uttryck, arbetsspecifik jargong, smeknamn och mer.

Se till att ditt team har rätt sammanhang och information för att arbeta effektivt med feedback med ClickUp Brains Talk to Text

Tala på ditt eget språk och skriv flytande på över 50 andra språk

Chatta med de senaste AI-modellerna för kodning, skrivande, komplexa resonemang och mycket mer, inklusive ChatGPT, Claude och Gemini, utan att behöva växla mellan appar.

I stället för att lämna dig med en textblock som VoiceNotes kan den sammanfatta långa inspelningar, extrahera åtgärdspunkter och till och med omvandla delar av ditt tal till att göra-listor. Eftersom det ofta går fyra gånger långsammare att skriva än att tala kan denna funktion hjälpa dig att skriva 400 % mer utan att lyfta ett finger.

I genomsnitt sparar användarna ungefär en timme om dagen genom att låta AI sköta skrivandet och finputsningen, vilket ger dem mer tid att fokusera på det arbete som verkligen betyder något. Det innebär också att du kan undvika AI-spridning och få allt gjort under ett och samma tak med ClickUp Brain Max och Brain.

🎥 Titta på denna korta handledning om hur du använder Talk to Text på Brain MAX:

Från snabba anteckningar till fullständiga möten med ClickUp AI Notetaker

Spara mötesanteckningar så att du kan vara närvarande med ClickUp AI Notetaker

ClickUp Brain Max hjälper dig att fånga upp enskilda tankar, medan ClickUp AI Notetaker går ett steg längre genom att hantera hela möten.

Den ansluter automatiskt samtal, spelar in ljudet, transkriberar konversationen och levererar sedan en kortfattad sammanfattning med åtgärdspunkter.

Övergången här är naturlig: när dina personliga anteckningar är klara är nästa utmaning att hantera gruppdiskussioner. Med denna automatiserade AI-anteckningsfunktion får du klarhet i vad som behöver göras härnäst.

📖 Läs också: De bästa konverterarna från ljud till text för snabb och korrekt transkription

📌 Vänligt tips: Du kör bil och plötsligt får du en idé till en kampanj. När du talar in den i ClickUp Brain omvandlas din röstanteckning till organiserade punkter med deadlines och uppföljningsuppgifter. När du parkerar är idén redan på gång.

Dela live-feedback via ClickUp Clips

Spela in din skärm med ljud för ett kristallklart sammanhang med ClickUp Clips

Naturligtvis går det inte alltid att uttrycka alla idéer i ord. Därför finns ClickUp Clips, som spelar in din skärm med ljudkommentarer. ClickUp Clips är perfekta för att ge feedback, förklara ett arbetsflöde eller guida en kollega genom en felrapport.

Denna funktion är en naturlig följd av text och transkription: när din röst inte räcker till kan du lägga till bilder och koppla dem till rätt uppgifter och dokument.

📌 Exempel: En produktchef spelar in en video för att visa ett fel, bifogar den till utvecklingsgruppens uppgift, och problemet löses snabbare än om de hade skickat skärmdumpar och e-post fram och tillbaka.

ClickUps bästa funktioner

Använd Brain MAX Talk-to-Text för att transkribera röstmemon med högre noggrannhet och automatiskt organisera dem i strukturerade anteckningar.

Anteckna mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker som spelar in, transkriberar och levererar åtgärdspunkter direkt till uppgifter.

Omvandla röstmemon, brainstorming och föreläsningar till praktiska arbetsflöden genom AI-driven automatisering av uppgifter och sammanfattningar.

Spela in klipp med skärm och ljud för att ge kontextrik feedback och genomgångar som lagras direkt i ditt arbetsområde.

Sök i dokument, uppgifter och ljudfiler med naturliga språksökningar för omedelbar åtkomst till viktiga punkter.

Begränsningar för ClickUp

Det kan kännas överväldigande för nya användare på grund av mängden funktioner.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger användarna om ClickUp?

Denna G2-användare delade med sig av följande:

Den inbyggda AI-anteckningsfunktionen är förvånansvärt användbar, särskilt för att sammanfatta möten och spara tid på uppföljningar. Vi uppskattar också möjligheten att publicera tydliga, strukturerade release notes direkt i plattformen, vilket har bidragit till att samordna interna och externa intressenter.

Den inbyggda AI-anteckningsfunktionen är förvånansvärt användbar, särskilt för att sammanfatta möten och spara tid på uppföljningar. Vi uppskattar också möjligheten att publicera tydliga, strukturerade release notes direkt i plattformen, vilket har bidragit till att samordna interna och externa intressenter.

2. Cleft Notes (bäst för snabb röst-till-utkast-skrivning)

via Cleft Notes

Cleft Notes är ett av de verktyg som känns som om det förstår hur riktiga människor tänker. Man talar inte alltid i snygga meningar, och det är okej. Istället för att lämna dig med ett virrvarr av ord omformar Cleft försiktigt dina röstmemon till tydliga anteckningar, snygga översikter eller till och med enkla checklistor som du kan använda direkt.

Det är särskilt användbart om dina tankar kommer snabbt och ofiltrerat, eftersom appen fångar upp dem, organiserar dem och återger dem på ett begripligt sätt.

Cleft Notes bästa funktioner

Omvandla röstmemon till strukturerade anteckningar, dispositioner eller checklistor med högkvalitativa transkriptioner.

Använd transkription på enheten för säkra och privata röstinspelningar

Synkronisera smidigt med appar som Obsidian och automatisera arbetsflöden med Zapier.

Dela offentliga länkar eller exportera anteckningar i Markdown för flexibel samverkan.

Redigera anteckningar direkt med rubriker, formatering och bilagor i form av filer eller bilder.

Cleft Notes begränsningar

Inspelningstiden är begränsad i gratispaketet (5 minuter).

Avancerade funktioner som längre inspelningar och integrationer kräver en betald uppgradering.

Priser för Cleft Notes

Gratis

Plus: 7 $/månad per användare

Cleft Notes betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Cleft?

Här är vad en Reddit-användare sa om verktyget:

Jag använder vanligtvis Cleft för att fånga upp tankar när jag går eller är på kontoret. Sedan använder jag SuperWhisper eller Apple Dictation för att diktera e-postmeddelanden eller meddelanden. Finns det något recept för att använda Cleft för att fånga upp dikteringar där AI rensar bort dina ”hm” etc. men behåller resten av dikteringen intakt?

Jag använder vanligtvis Cleft för att fånga upp tankar när jag går eller är på kontoret. Sedan använder jag SuperWhisper eller Apple Dictation för att diktera e-postmeddelanden eller meddelanden. Finns det något recept för att använda Cleft för att fånga upp dikteringar där AI rensar bort dina ”hm” etc. men behåller resten av dikteringen intakt?

📮 ClickUp Insight: Nästan 9 av 10 personer i vår undersökning använder redan AI för att göra vardagliga uppgifter enklare och snabbare. Tänk dig att kunna utnyttja samma fördelar på jobbet. Med ClickUp Brain, din inbyggda AI-teammate, kan du arbeta upp till 30 % mer effektivt genom färre möten, omedelbara sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

3. Coconote (Bäst för studier och inlärning med AI)

via Coconote

Coconote handlar inte bara om att skriva ner vad du sagt. Det handlar om att ge dig något användbart att arbeta med när samtalet är slut. Du kan spela in direkt i appen eller ladda upp nästan vad som helst: ljudfiler, videor, PDF-filer och till och med YouTube-länkar.

På några sekunder ger Coco dig högkvalitativa transkriptioner och snyggt organiserade anteckningar. Därifrån kan du skapa frågesporter, flashkort eller till och med omvandla dina anteckningar till en liten podcast som du kan lyssna på när du är på språng.

Coconotes bästa funktioner

Spela in eller ladda upp ljud, video eller dokument och skapa omedelbart sökbara anteckningar och transkriptioner.

Skapa frågesporter, flashkort och studierspel direkt från dina anteckningar.

Använd AI Chat för att ställa frågor och klargöra viktiga punkter i dina anteckningar.

Få tillgång via iPhone, iPad, Android, dator och webben med ett intuitivt gränssnitt.

Stöd för över 100 språk för att spela in och översätta röstinspelningar globalt.

Förvandla dina anteckningar till poddar med inbyggd berättarröst så att du kan lyssna på dem när du är på språng.

Bifoga bilder eller filer för att berika ditt studiematerial och samarbete.

Coconotes begränsningar

Vissa användare noterar att långa föreläsningar kan resultera i alltför korta sammanfattningar, vilket kräver manuella uppmaningar för mer detaljerad information.

Det kan kännas dyrt jämfört med andra röstanteckningsalternativ som erbjuder liknande funktioner.

Coconotes prissättning

Gratis

Anpassad prissättning

Coconote-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Coconote?

Här är vad en Reddit-användare sa om verktyget:

Det skapar frågesporter och flashkort som verkligen hjälper, och om jag behöver komma ihåg något från en föreläsning kan jag bara bläddra igenom transkriptet och hitta vad läraren sa.

Det skapar frågesporter och flashkort som verkligen hjälper, och om jag behöver komma ihåg något från en föreläsning kan jag bara bläddra igenom transkriptet och hitta vad läraren sa.

👀 Visste du att: Enligt en studie från Forrester såg företag som använde ClickUp en avkastning på 384 % på sin investering under tre år, sparade miljoner genom produktivitetsvinster, ökade intäkterna med nästan 3,9 miljoner dollar och nådde break-even på bara sex månader. Dessutom minskar många organisationer kostnaderna ytterligare genom att konsolidera flera arbetsverktyg till en enda, enhetlig plattform.

4. TalkNotes [Nu Speechy. Tech] (Bäst för att omvandla talade tankar till uppgifter)

via TalkNotes

Engagerade medarbetare visar sig vara 18 % mer produktiva. När människor känner sig engagerade i sitt arbete bidrar de med energi, tar itu med utmaningar snabbt och åstadkommer mer på kortare tid.

En viktig drivkraft för produktivitet är hastighet. Men hur kan du arbeta snabbare utan att kompromissa med kvaliteten? Ett enkelt sätt är att använda röstanteckningar. Med TalkNotes kan du fånga upp tankar direkt och omvandla dem till organiserade uppgifter och anteckningar, vilket hjälper dig att ta dig igenom dagen med mindre friktion. 🎙️

TalkNotes bästa funktioner

Spela in ljud eller ladda upp filer för att omedelbart skapa strukturerade anteckningar, att göra-listor och mötesprotokoll.

Omvandla fria tankar till bloggar, nyhetsbrev, inlägg på sociala medier eller dagboksanteckningar.

Markera viktiga punkter och skapa flashkort för att lättare komma ihåg information från föreläsningar eller mötesanteckningar.

Stöd för över 100 språk för röstinspelningar och transkriptioner

Enkelt mapphanteringssystem för att organisera anteckningar och uppgifter efter sammanhang

Lägg till kalenderhändelser direkt från transkriptioner och spåra åtgärdspunkter med prioritetsnivåer.

TalkNotes begränsningar

Vissa användare rapporterar synkroniseringsproblem mellan dator- och mobilappar.

Saknar djupare integration med populära produktivitetsverktyg som Outlook eller OneNote.

Priser för TalkNotes

Månadsvis: 19 $/månad per användare

TalkNotes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om TalkNotes?

Denna Reddit-kommentar lyfte fram:

För några månader sedan började jag använda TalkNotes, och efter lite trial and error hittade jag äntligen det perfekta arbetsflödet. Nu stressar jag aldrig över anteckningar, glömmer inte viktiga detaljer och kan faktiskt vara närvarande i möten.

För några månader sedan började jag använda TalkNotes, och efter lite trial and error hittade jag äntligen det perfekta arbetsflödet. Nu stressar jag aldrig över anteckningar, glömmer inte viktiga detaljer och kan faktiskt vara närvarande i möten.

5. Audionotes. app (Bäst för enkel AI-driven anteckning)

via Audionotes

Ibland är det de enklaste verktygen som gör störst skillnad. Audionotes. app är en av dessa tysta hjälpredor som tar emot dina ord och återger dem på ett sätt som känns lättare och enklare att hantera.

Du kan prata fritt utan att behöva tänka på strukturen, och på bara några ögonblick omvandlas din röst till tydliga anteckningar som du kan läsa, dela eller återkomma till senare. Det känns som en liten kompis som lyssnar utan att döma och hjälper dig att komma ihåg det som är viktigt.

Audionotes. appens bästa funktioner

Spela in din röst och se den omedelbart omvandlas till tydliga anteckningar.

Sammanfatta långa inspelningar till korta sammanfattningar

Redigera, organisera och exportera dina anteckningar med bara några få klick.

Använd på webben, iOS och Android med synkronisering mellan enheter.

Lagra dina inspelningar säkert med sekretessalternativ

Audionotes. appens begränsningar

Den kostnadsfria planen tillåter endast korta inspelningar.

Ibland missar man små detaljer i komplexa konversationer.

Audionotes. app-priser

Personligt : 9,99 $/månad per användare

Pro: 19,99 $/månad per användare

Audionotes. appbetyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Audionotes-appen?

I denna G2-recension står det:

Även för en författare som jag, som ofta får många idéer på stående fot, har AudioNotes varit till stor hjälp. Med hjälp av artificiell intelligens kunde jag transkribera mina röstinspelningar och ostrukturerade textanteckningar och omvandla dem till sammanfattningar.

Även för en författare som jag, som ofta får många idéer på stående fot, har AudioNotes varit till stor hjälp. Med hjälp av artificiell intelligens kunde jag transkribera mina röstinspelningar och ostrukturerade textanteckningar och omvandla dem till sammanfattningar.

👀 Rolig fakta: Den mänskliga rösten är så distinkt att den kan mappas till ett röstavtryck, ungefär som ett fingeravtryck. Små skillnader i tonhöjd, ton och rytm gör varje persons röst unik. Det är därför moderna säkerhetssystem och kriminaltekniska team ibland förlitar sig på röstigenkänning som ett extra identifieringslager.

6. Dubnote (Bäst för att organisera musikaliska idéer)

via Dubnote

Musiker vet hur svårt det är att drunkna i oändliga röstmemon. Du fångar upp ett riff, en melodi eller ett trummönster i farten, men senare försvinner det i ett hav av namnlösa inspelningar. Dubnote skapades för att lösa just det problemet.

Istället för att lämna dig med en hög röriga ljudfiler organiserar den dina röstanteckningar i snygga mappar, delar automatiskt upp långa sessioner och märker till och med de bästa ögonblicken så att du kan hitta dem igen utan frustration.

Det som skiljer Dubnote från andra är dess fokus på hur musiker faktiskt arbetar. Du kan starta en inspelning direkt från startskärmen, sortera den i en anteckningsbok och senare förfina den med kommentarer, emojitaggar eller redigeringar.

Dubnotes bästa funktioner

Samla musikidéer direkt i organiserade anteckningsmappar med anpassade omslag.

Dela upp långa inspelningar automatiskt i sektioner så att du snabbt kan hoppa till de bästa delarna.

Använd tal-till-text-programvara för att transkribera texter eller anteckningar med högre noggrannhet.

Markera, slå ihop eller redigera avsnitt för att förfina dina ljudfiler.

Lägg till kommentarer, emojis eller bilder för att markera viktiga punkter i dina sessioner.

Förvara dina inspelningar säkert med bearbetning på enheten och iCloud-säkerhetskopiering.

Exportera direkt till din DAW eller dela klipp direkt med dina medarbetare.

Begränsningar för Dubnote

Endast tillgängligt på iOS, Android-versionen är fortfarande på väntelistan.

Saknar vissa avancerade samarbetsfunktioner för team.

Passar bäst för musiker, mindre flexibelt för allmänna anteckningar.

Priser för Dubnote

Gratis

Anpassad prissättning

Dubnote-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Dubnote-appen?

Synd att det bara finns för Mac. Jag kollade just på Google Play Store och det finns inte där.

Synd att det bara finns för Mac. Jag kollade just på Google Play Store och det finns inte där.

7. Dictanote (Bäst för flerspråkig röstskrivning)

via Dictanote

Dictanote är utvecklat för personer som tänker snabbare än de skriver. Istället för att tvinga in dina tankar i ett tangentbord talar du helt enkelt, och Dictanote omvandlar dina ord till text med imponerande noggrannhet.

Det som gör Dictanote särskilt användbart är dess breda språkstöd. Med över 50 språk och 80 dialekter är det ett genomtänkt val om du behöver ett alternativ till Voicenotes som fungerar över gränser och med olika accenter.

Författare, journalister och yrkesverksamma över hela världen använder det dagligen för att fånga upp röriga tankar, skriva utkast till artiklar eller hålla reda på mötesanteckningar utan att missa något.

Dictanotes bästa funktioner

Rösttyp i realtid med över 90 procents noggrannhet

Diktatera på över 50 språk och över 80 dialekter, användbart för globala användare

Använd röstkommandon för att lägga till skiljetecken, symboler eller tekniska termer.

Spara dina anteckningar automatiskt i ett obegränsat antal anteckningsböcker för sinnesro.

Rensa upp transkriptioner med AudioScribe, ta bort fyllnadsord och markera viktiga punkter.

Stöd för ljudfiler, vilket gör det enkelt att fånga upp idéer och omvandla dem till text.

Begränsningar för Dictanote

Fungerar bäst online; offline-läget är begränsat.

Vissa avancerade funktioner, som AudioScribe, kräver ett betalt abonnemang.

Integreras inte lika smidigt med produktivitetsverktyg från tredje part som andra appar.

Priser för Dictanote

Gratis

Pro: 8 $/månad per användare

Dictanote-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Dictanote?

Denna Reddit-kommentar uppskattades:

Det är verkligen häftigt att se uppdateringar för ChatGPT, Claude och Gemini på YouTube-sammanfattningar.

Det är verkligen häftigt att se uppdateringar för ChatGPT, Claude och Gemini på YouTube-sammanfattningar.

🧠 Visste du att: Team som använder AI är nu tre gånger mer produktiva än traditionella team. Genom att arbeta snabbare och automatisera repetitiva uppgifter hjälper AI människor att fokusera på det arbete som verkligen betyder något.

8. Otter. ai (Bäst för möten och teamsamarbete)

75 % av de anställda uppger nu att de använder AI-verktyg i sitt dagliga arbete. Det som började som en trend har snabbt blivit en integrerad del av det dagliga arbetet. Och om möten är en del av din dagliga rutin vet du hur lätt det är att missa detaljer när man försöker ta anteckningar. Otter. ai tar bort den pressen. Team använder Otter eftersom det passar in i deras arbetsflöde. Du kan ansluta det till Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams, och det ansluter automatiskt, spelar in röstinspelningar och levererar tydliga mötesanteckningar med imponerande noggrannhet.

Senare kan du söka efter viktiga punkter, dela transkriptioner eller till och med ställa frågor till Otters AI-chatt om vad som sagts.

Otter. ai bästa funktioner

Transkribera möten i realtid med upp till 95 procents noggrannhet

Skapa sammanfattningar som lyfter fram viktiga punkter och nästa steg.

Registrera och tilldela åtgärdspunkter från diskussioner automatiskt.

Synkronisera med Google Kalender så att Otter automatiskt ansluter sig till schemalagda möten.

Integrera med verktyg som Zoom, Slack, Asana, Salesforce och Notion för smidigt samarbete.

Använd AI Chat för att ställa frågor och hämta information från tidigare anteckningar och transkriptioner.

Otter. ai-begränsningar

Begränsat till endast tre stödda språk

Redigerings- och formateringsalternativen är grundläggande och kräver ofta export till Google Docs.

Otter. ai-prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 16,99 $/månad per användare

Företag : 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Otter. ai betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Vad säger användarna om Otter.ai?

Denna G2-recension delade:

Jag gillar hur Otter AI går igenom hela mötesprotokollet och sammanfattar alla viktiga diskussionspunkter, och om det finns något som inte finns med kan du redigera sammanfattningen och lägga till det.

Jag gillar hur Otter AI går igenom hela mötesprotokollet och sammanfattar alla viktiga diskussionspunkter, och om det finns något som inte finns med kan du redigera sammanfattningen och lägga till det.

9. SoundType AI (Bäst för noggrann transkription av ljud och video)

via SoundType AI

Ibland kommer idéer när man minst anar det – kanske under en sen studiekväll, en brainstorming med teamet eller medan man lyssnar på en föreläsning. SoundType AI är utformat för att fånga dessa ögonblick och göra det enklare att återvända till dem.

Det som gör det annorlunda är att det ger dig möjlighet att organisera, sammanfatta och dela det du har fångat, så att du inte behöver bläddra igenom långa inspelningar för att hitta en enda detalj.

För studenter kan det innebära bättre fokus i klassrummet. För yrkesverksamma är det ett sätt att hålla möten och projekt igång utan att missa sammanhanget.

SoundType AI:s bästa funktioner

Transkribera ljudfiler, videor och YouTube-innehåll med talaridentifiering

Sammanfatta inspelningar till lättsmälta anteckningar som fångar de viktigaste punkterna.

Använd AI Chat för att interagera med dina transkriptioner och extrahera insikter eller åtgärdspunkter.

Exportera transkriptioner i flera format, inklusive PDF, Word och SRT.

Stöd för över 30 språk och översättningar för globala användare

Anpassa sammanfattningarna efter dina specifika behov med anpassningsbara alternativ.

Bifoga och dela transkriptioner enkelt för att underlätta samarbetet.

Begränsningar för SoundType AI

Gratisplanen begränsar transkriptioner till 8 minuter vardera.

Noggrannheten kan variera vid starkt bakgrundsljud.

Bäst lämpad för transkription och sammanfattningar, mindre lämplig för bredare produktivitetsfunktioner.

Priser för SoundType AI

Grundläggande : Gratis

Pro : 9,99 $/månad per användare

Företag: 29,99 $/månad per användare

SoundType AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om SoundType AI?

Denna Reddit-kommentar presenterades:

Den enda app jag hittat som är bättre på transkription än Braindump är SoundType AI – som är avsedd för mer komplexa användningsområden än att bara göra anteckningar för sig själv.

Den enda app jag hittat som är bättre på transkription än Braindump är SoundType AI – som är avsedd för mer komplexa användningsområden än att bara göra anteckningar för sig själv.

📖 Läs också: De bästa AI-mötesreferenterna

10. Easy Voice Recorder (bäst för enkla, vardagliga inspelningar)

via Easy Voice Recorder

Ibland är allt du vill ha en inspelare som bara fungerar. Easy Voice Recorder lever upp till sitt namn.

Studenter uppskattar att det kan hantera långa lektioner utan begränsningar. Yrkesverksamma uppskattar möjligheten att snabbt dela inspelningar med kollegor. Musiker tycker att det är praktiskt för att fånga upp grova låtidéer innan de försvinner.

Det överväldigar dig inte med extrafunktioner, men erbjuder ändå genomtänkta alternativ som trimning, molnbackup och transkription, om du behöver dem.

De bästa funktionerna i Easy Voice Recorder

Spela in i högkvalitativa format som PCM, MP4 och AAC

Inga tidsbegränsningar för inspelningar, perfekt för långa föreläsningar eller möten

Snabbstartwidgets och stöd för smartklockor så att du aldrig missar ett ögonblick.

Enkel delning via e-post, meddelandeappar eller molnlagring

Pro-planen ger tillgång till extrafunktioner som MP3/FLAC, Bluetooth-mikrofoner, tystnadsskipning och redigeringsverktyg.

Begränsningar för Easy Voice Recorder

Den kostnadsfria versionen innehåller annonser.

Organisationsfunktioner som mappar kräver uppgradering.

Transkription är tillgänglig, men den är mer begränsad jämfört med AI-fokuserade appar.

Priser för Easy Voice Recorder

Gratis

Betyg och recensioner av Easy Voice Recorder

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger användarna om Easy Voice Recorder?

Denna Reddit-kommentar presenterades:

Easy Voice Recorder är fantastiskt, det låter dig återuppta inspelningen och säkerhetskopierar allt till Google Drive, och integreras även med Tasker.

Easy Voice Recorder är fantastiskt, det låter dig återuppta inspelningen och säkerhetskopierar allt till Google Drive, och integreras även med Tasker.

Om du fortfarande utforskar finns här ytterligare tre röstanteckningsverktyg som är värda att kolla in, var och ett med sin egen twist på inspelning, transkribering och organisering av ljud:

Notta : Transkriberar live-möten, ljud och video med hög noggrannhet och låter dig exportera anteckningar till flera format.

Sonix : Hjälper till med snabb transkription och översättning, särskilt för intervjuer och poddsändningar.

Rev Voice Recorder : Kombinerar inspelningar med professionella transkriptionstjänster för ren, färdig att använda text.

Vanliga utmaningar med röstanteckningar och hur man övervinner dem

Röstanteckningar kan vara det enklaste sättet att förmedla dina tankar, tills små problem dyker upp. Ett meddelande avbryts, ljudet är otydligt eller du kan inte hitta det du spelade in förra veckan.

Dessa små ögonblick kan vara förvånansvärt frustrerande, men de flesta av dem har enkla lösningar.

Ibland avbryts din röstanteckning mitt i, och du tappar tråden✅ Lösning: Rensa lagringsutrymmet eller starta om appen för att säkerställa att hela inspelningen sparas. Om du växlar mellan appar kan delar av ditt memo försvinna✅ Lösning: Spara eller dela anteckningen direkt efter inspelningen så att den förblir säker. Bakgrundsljud gör det svårt att spela upp eller transkribera dina anteckningar senare✅ Lösning: Spela in på en tystare plats eller använd hörlurar med mikrofon för tydligare ljud. Anteckningar sparas inte alltid korrekt eller vägrar att spelas upp när du behöver dem✅ Lösning: Uppdatera appen eller kontrollera dina synkroniseringsinställningar för att få tillbaka dem. Långa inspelningar kan kännas överväldigande när du återkommer till idéer✅ Lösning: Lägg till en kort sammanfattning eller höjdpunkter med tidsstämpel för att göra dem lättare att överblicka.

Ge varje not den uppmärksamhet den förtjänar med ClickUp

I slutändan handlar röstanteckningar inte bara om att spela in ord. Du fångar idéer innan de försvinner. Med rätt verktyg kan du se till att flyktiga tankar förvandlas till något användbart, oavsett om det är en uppgift, en plan eller en påminnelse för senare.

Det är där ClickUp kommer till sin rätt. Det samlar dina anteckningar, uppgifter och projekt på ett ställe så att din röst inte bara sparas, utan också omsätts i handling.

Från att omvandla snabba anteckningar till checklistor till att koppla samman idéer i din arbetsmiljö – ClickUp gör det enkelt att få fart på dina tankar.

Om du är redo att se hur enkelt det kan vara, registrera dig för ClickUp idag!