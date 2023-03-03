Räkna patent: De amerikanska delstaterna med de mest uppfinningsrika invånarna

I USA kan de som kan drömma fram nästa bästa verktyg för att förbättra andras liv ofta cementera sina namn i historiens grundval.

Och den processen börjar med att ansöka om patent. Ett patent ger en person eller ett företag exklusiva rättigheter att sälja eller tjäna pengar på en uppfinning. Det ger dem också grund att stämma en annan person eller ett annat företag om de anser att den andra parten felaktigt tjänar pengar på en idé som de har patenterat.

Mer än 200 000 patentansökningar lämnades in i de 50 delstaterna och Washington D.C. under räkenskapsåret 2022. Vissa analytiker har sagt att den globala patentaktiviteten minskade under andra halvåret 2022, främst på grund av avmattningen i den globala ekonomin och störningar från COVID-19.

Med hjälp av data från Patent- och varumärkesverket och befolkningsuppskattningar från Census Bureau har ClickUp rankat de 15 delstater som ansökt om flest nya patent per capita under räkenskapsåret 2022, som löpte till slutet av september.

Många delstater som leder tävlingen om att patentera uppfinningar är också teknikcentrum. Kalifornien, hemvist för Silicon Valley och hjärtat av teknikindustrin, är den delstat som har flest patentansökningar 2022.

Det är hemvist för stora företag som Apple, Google och Facebook, där forskningsbudgetar på flera miljarder dollar driver på innovationen. Delstaten ansökte om sex gånger så många patent som den delstat som kom på andra plats när det gäller totala patentansökningar förra året.

SKAPA EN EFFEKTIV PRODUKTROADMAPLär dig allt om vad en produktroadmap är och hur du utformar en praktisk produktroadmap som stämmer överens med dina affärsmål.

15. North Carolina

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 6,01 patent ansökta per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 6 433

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 1 878

Under det senaste decenniet har North Carolina, en viktig bas för den amerikanska banksektorn, varit en hetpunkt för patent på datorhårdvara och mjukvara samt andra kommunikationsrelaterade uppfinningar. Honeywell, Bank of America, Duke University och North Carolina State University är några av delstatens största patentinnehavare.

Bone: De största patentinnehavarna per delstat

14. Utah

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 6,25 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 2 114

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 669

Mountain West-regionerna är inte kända för sin patentverksamhet, med undantag för Denver-området, enligt USPTO:s registreringar från de senaste 10 åren. I Utah är dock de mest populära uppfinningarna som patenteras sådana inom medicin, kirurgi och läkemedel.

Vilken delstat har de mest produktiva invånarna? Lär dig mer om hur produktivitetsnivåerna varierar mellan delstaterna.

Ta reda på vilka produktmisslyckanden som fick en ny användning och faktiskt blev framgångar.

13. Michigan

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 6,66 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 6 680

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 1 310

Enligt uppgifter från USPTO sker majoriteten av patentansökningarna i Ann Arbor-regionen i Michigan. Läkemedelspatent, PC-hårdvara och -mjukvara samt motorfordonsmotorer är också populära innovationsområden. Ford, GM och Chrysler har sina huvudkontor i Michigan.

12. New Hampshire

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 6,79 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 948

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 367

Patentansökningarna i New Hampshire leds av BAE Systems, ett Londonbaserat försvars- och rymdföretag med betydande närvaro i delstaten. Informationslagring, programvara och kommunikationsteknik omfattar majoriteten av patenten i delstaten.

11. Connecticut

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022: 7,16 patent ansökta per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 2 598

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 947

De största patentägarna i Connecticut är United Technologies Corp. , följt av försvarsentreprenören Raytheon Technologies och Otis Elevator Company. UTC finns inte längre, men dess patent finns fortfarande med i USPTO:s databas. Företaget fusionerade med Raytheon 2020.

10. Colorado

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 7,25 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 4 236

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 1 168

Den största delen av de patent som ansökts om i Colorado kommer från storstadsområdena Denver och Boulder. Berkshire Hathaway-ägda byggmaterialtillverkaren Johns Manville och University of Colorado är betydande ägare av teknikpatent i delstaten, bland annat inom kommunikationsområdet.

FÅ TILLGÅNG TILL 10 GRATIS MALLAR FÖR PRODUKTLANSERING Få tillgång till 10 gratis mallar för produktlansering och en detaljerad guide som förklarar vad som gör en mall för produktlansering bra och hur man skapar en sådan.

9. Washington DC

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 7,41 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 498

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 172

Den amerikanska flottan, armén och NASA är de tre största patentägarna i landets huvudstad. Det mest citerade patentet i delstaten kommer från Nano Resources Limited, som ansökte om patent för att skydda sin metod för elektroniska banktjänster redan 1993, enligt uppgifter från USPTO.

8. Delaware

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 7,93 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 808

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 231

Bland de främsta uppfinnarna i Delaware, mätt i antal ansökta patent, finns det produktiva kemiföretaget Du Pont, forskningsföretaget InterDigital Tech Corp. inom trådlös kommunikation och laboratorieutrustningsleverantören Empire Technology Development.

7. Minnesota

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 8,09 patent ansökta per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 4 626

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 1 608

Det Minneapolis-baserade detaljhandelsföretaget Target Inc. är en av de största patentägarna i Minnesota, men det är inom medicinområdet som de nya, patenterade teknikerna är mest betydande.

6. Vermont

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 8. 18 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 529

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 131

Halvledar- och läkemedelsrelaterade patent är vanligast i denna delstat, där tillverkningsindustrin är den största branschen.

5. Oregon

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 8. 19 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 3 471

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 1 042

Jack Kavalieros från Intel har under det senaste decenniet blivit den mest patenterade uppfinnaren i Portland, Oregon. Portland State University och Lattice Semiconductor Corp. är också bland de största innehavarna av patent i delstaten.

4. Washington

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 10,58 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 8 236

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 3 207

Majoriteten av patenten i Washington tenderar att ansökas i Seattle-området, där Amazon är den obestridda mästaren. Företaget äger mer än 16 000 patent som ansökts i delstaten under de senaste 10 åren.

3. Idaho

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 11,00 patent ansökta per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 2 133

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 438

Idaho har sett en uppgång i antalet patentansökningar i Boise sedan 2017. Halvledartillverkaren Micron äger fler patent än något annat företag i Boise, med över 31 000 registrerade patent.

2. Massachusetts

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 15,51 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 10 830

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 3 855

Massachusetts, hemvist för MIT i Cambridge och många andra teknikintensiva institutioner, är hemvist för några av de största patentansökarna i landet. Ny läkemedelsteknik utgör den största andelen av de patent som ansöks i Boston, och Gillette är en betydande patentinnehavare där. Patentaktiviteten i Boston-området nådde sin topp 2020 och minskade något 2021.

1. Kalifornien

via Canva

Nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 16,33 patentansökningar per 10 000 invånare

Totalt antal nya patentansökningar, räkenskapsåret 2022 : 63 725

Begäran om fortsatt granskning av patent, 2022: 20 183

San Jose är innovationscentrum i Golden State, där datorprogramvara, hårdvara, kommunikationsutrustning och halvledare utgör den största delen av de ansökta patenten. Cisco och Broadcom är stora patentinnehavare i San Jose. Ett av de mest produktiva och mest citerade patenten från Palo Alto, bara ett stenkast från San Jose, är ett patent för multifingertouchsensor för PC- och laptopmusmattor som ägs av Logitech.

5 PRODUKTMISSLYCKANDEN SOM BLEV FRAMGÅNGARTa reda på vilka produktmisslyckanden som fick en ny användning och faktiskt blev framgångar.

Med rätt vision och en välorganiserad handlingsplan är allt möjligt. Vi har sett detta gång på gång med de mest innovativa delstaterna som nämns i denna blogg. Våra tekniska framsteg, kommunikationssystem och sättet vi ser på världen idag är alla tack vare de innovativa hjärtan som bestämde sig för att förverkliga sina idéer.

Idag, tack vare tekniken, lever vi i en ny era där kreativiteten inte har några gränser. Men för att åstadkomma en revolutionerande förändring krävs kreativitet, uthållighet och självklart struktur – och det är där projektledningsprogram som ClickUp kommer in. Det erbjuder användbara verktyg och flexibilitet när det gäller att organisera dina idéer, guida dig genom produktens livscykel och vidta konkreta åtgärder för att nå dina mål.

Så om du letar efter ett sätt att snabbare nå dina visioner och drömmar, registrera dig gratis hos ClickUp. Det kan vara just den ingrediens som du saknat. Börja organisera dina uppgifter och bästa idéer, följ framstegen, samarbeta med andra och mycket mer – allt på ett och samma ställe med ClickUp!

Gästskribent:

Dom DiFurio