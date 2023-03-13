5 diagram som visar hur produktivitetsnivåerna varierar mellan delstaterna

COVID-19-pandemin har lett till en ökning av produktiviteten över hela landet, även om ökningen har varit ojämn mellan olika delstater.

ClickUp använde data från Bureau of Labor Statistics för att jämföra produktivitetsnivåer per delstat, baserat på företagens lokalisering. Analysen tittar närmare på sambandet mellan produktivitet, lön och arbetade timmar.

Ekonomer och institutioner har förstått att människor är viktiga element i affärsverksamhet sedan Adam Smith först föreslog att definiera begreppet ”humankapital” i slutet av 1700-talet.

Hur många timmar människor arbetar kan mätas eller uppskattas, och det totala antalet varor och tjänster som skapas per arbetstimme per person anses vara ett mått på ”produktivitet”, eller den effektivitet med vilken människor skapar nya saker i strävan efter ekonomisk vinning.

Studier har sedan 1950-talet visat att humankapital, i lika hög grad som pengar, kan driva ekonomisk tillväxt för hela nationer.

Dilemmat med balansen mellan arbete och privatliv efter pandemin

Arbetstagare är naturligtvis mycket mer än bara en tillgång på en bilmonteringslinje eller en flygvärdinna på ett kommersiellt flygplan – de är också individer som har familjer, passioner och liv utanför sina jobb.

COVID-19-pandemin blottlade amerikanernas moderna kamp för att balansera dessa två världar. Genom att arbeta hemifrån eller i riskfyllda arbetsmiljöer upptäckte människor nya möjligheter i en ekonomi där arbetskraft var mycket efterfrågad. Många arbetstagare började söka efter mer flexibilitet och bättre ersättning i sina jobb eller bytte jobb.

Enligt dagens ekonomer är produktivitet en mänsklig kraft som bara har ökat. Det beror på att människor införlivar ny teknik och innovation, vilket gör att de kan producera varor och tjänster mer effektivt. Och USA har varit konsekventa när det gäller att åstadkomma tekniska framsteg under de senaste decennierna. Huruvida den privata sektorn har utnyttjat dem på ett lämpligt sätt är en fråga som kan diskuteras.

På grund av detta är det mer värdefullt att undersöka produktivitetsförändringen från år till år än att bara konstatera den sedan länge accepterade trenden att den tekniska utvecklingen bara har gjort människor mer produktiva över tid.

Förändringen i arbetsproduktivitet i 5 diagram

Så hur mycket mer värde skapade arbetstagarna per timme 2021 jämfört med 2020? Nationellt sett ökade arbetsproduktiviteten bland arbetstagare i den privata sektorn med 1,9 % under 2021, vilket är ungefär i nivå med de senaste decennierna. Enligt BLS ökade antalet arbetade timmar med 5,4 % från 2020 till 2021 – den mest betydande ökningen från år till år på flera decennier, även om siffrorna för 2021 fortfarande inte översteg det totala antalet arbetade timmar under 2019.

Det beror delvis på att 2020 var ett historiskt omvälvande år för arbetslivet. Den spridande smittan och bristen på vacciner för att förhindra dödsfall innebar att fysisk närvaro på arbetsplatsen var farligt och till och med potentiellt livsfarligt, särskilt för äldre arbetstagare.

De flesta delstater ökade sin arbetsproduktivitet, men några få upplevde en minskning.

Områden med snabbväxande företag kan vara ett tecken på snabbare produktivitetstillväxt, enligt Brookings Institute. Denna information kan hjälpa till att förklara varför Kalifornien och Washington, där en stor del av landets teknikföretag är baserade, såg en betydande produktivitetsökning under de första två åren av COVID-19-pandemin.

Delstater som traditionellt inte betraktas som teknikcentrum gynnades också av dramatiska svängningar i den inhemska migrationen, där vita kontorsanställda amerikaner flyttade från de trånga och dyra kustområdena till mer prisvärda delstater. Tennessee har sett sin tekniksektor blomstra under de senaste åren – en trend som förstärkts av pandemins påfrestningar.

Bidragen till BNP varierade mellan 58 och 118 dollar per timme.

I de blomstrande ekonomierna i Kalifornien, New York, Massachusetts och Washington skapade arbetstagarna mest värde per arbetad timme. Dessa delstater har utbredd tillgång till internet, vilket gör det möjligt att utnyttja de senaste tekniska utvecklingen inom mjukvara, samt en snabbt växande befolkning.

Enligt BLS-analysen har Mellanvästern sedan 2007 legat efter alla andra regioner i landet när det gäller produktivitetsökningar.

Produktiviteten ökade mest där ersättningen steg kraftigt

Det finns ett starkt samband mellan löneökningar och produktivitetsökningar. Forskare har funnit att företag som höjer lönerna, bland annat som svar på höjningar av minimilönen, skapar en större lojalitet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

Kalifornien, New Hampshire och Washington D.C. såg alla lönerna stiga med mer än 5 % under 2021 jämfört med 2020. Dessa platser har också några av de högsta levnadskostnaderna i landet. Florida, som har en stor åldrande befolkning, såg också betydande löneökningar jämfört med andra delstater, men dessa ledde inte till ökad produktivitet.

Den trenden gällde inte för ökade arbetstider

Att arbeta längre timmar innebär inte nödvändigtvis att man skapar mer värde för ett företag, en anställd eller ekonomin. Siffrorna bekräftar detta: Arbetstagare i delstater som Nevada, Wyoming och Florida arbetade längre timmar och såg faktiskt en minskning av produktiviteten som ett resultat av detta.

I Washington och Washington D.C. gjorde arbetstagarna stora framsteg i effektivitet och uppnådde en produktivitetsökning på 4 % eller mer jämfört med föregående år, enligt data från BLS.

Vissa tjänstemän upplevde att övergången till distansarbete under pandemin innebar fler arbetstimmar, eftersom deras privata smartphones kunde ta emot arbetsrelaterade meddelanden långt efter att den officiella åtta timmars arbetsdagen hade slutat. Majoriteten har dock sagt att det hjälpte dem att hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv, enligt en Pew Research-undersökning som genomfördes i januari 2022.

Sammanfattning av de bästa och sämsta resultaten

Slutsatsen är att arbetstagarnas produktivitet ökade under året i takt med att efterfrågan på varor sköt i höjden, medan amerikanerna fortsatte att undvika tjänsteindustrin, såsom liveevenemang och kasinon i Nevada.

Vissa delstaters ekonomier var bättre rustade att dra nytta av denna förändring i efterfrågan. Delstater som Wyoming och Alaska drabbades dock av produktivitetsnedgångar. De upplevde också att lönerna, trots att de ökade, låg efter tillväxttakten i delstater med högkvalificerad arbetskraft som New Hampshire och Washington.

