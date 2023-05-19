Den som tjänade mest på patent i varje delstat förra året

Teknik- och ingenjörsföretag var de mest uppfinningsrika patentvinnarna i USA förra året – ett år som präglades av växande spänningar med andra länder som tävlade om att lansera världsförändrande teknik som artificiell intelligens och rymdsatelliter på marknaden.

Enligt det amerikanska patent- och varumärkeskontoret beviljades nästan 160 000 patent i USA under 2022. När ett patent beviljas genom USPTO får den person eller det företag som det beviljas till en tillfällig monopolrätt på den specifika produkten eller tjänsten. Företag har i årtionden använt patentlagstiftningen för att försvara sin immateriella egendom, inklusive design och enheter, mot konkurrenter som kan försöka tjäna pengar på stulna idéer.

ClickUp använde data från Patent- och varumärkeskontoret för att hitta den som tjänat mest på patent i varje delstat baserat på antalet patent som tilldelats under räkenskapsåret 2022, som löpte från 1 oktober 2021 till 30 september 2022 för patentkontoret.

Uppgifterna avser innehavare av både vanliga bruks- och designpatent och begränsades till innehavare som erhållit minst 10 patent under året. Det fanns inga innehavare som uppfyllde dessa kriterier i Alaska, Hawaii, Maine, Mississippi eller West Virginia.

De privata utgifterna för forskning och utveckling hos amerikanska företag har skjutit i höjden sedan den ekonomiska nedgången i slutet av 2000-talet. År 2020 uppskattades de uppgå till totalt 531 miljarder dollar, enligt de senaste tillgängliga uppgifterna från National Center for Science and Engineering Statistics.

År 2022 hamnade nio högskolor och universitet i topp i sina respektive delstater när det gäller patentansökningar, däribland det prestigefyllda Johns Hopkins University i Maryland. De allra flesta av de som tjänade mest på patent förra året var privata organisationer.

Läs vidare för att se vem som förra året fick rättigheterna till den mest avancerade tekniken i din delstat.

1. Alabama

University of College // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent: Styrelsen för University of Alabama

Utfärdade patent, 2022 : 29 (53,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 3

Enligt data från USPTO står University of Alabama för majoriteten av patenten i delstaten. År 2022 omfattade universitetets patent teknik för en metod att omvandla en traditionell gräsklippare till en automatiserad sådan.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent: Arizona Board of Regents för och på uppdrag av Arizona State University

Utfärdade patent, 2022: 179 (26,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 15

Arizona Board of Regents erhöll patent 2022 för ett antal biologiska och tekniska genombrott, varav ett beskrivs som en ”hudliknande kondom ” som innehåller aktiva ingredienser för att stimulera manlig och kvinnlig upphetsning.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Walmart Apollo LLC

Utfärdade patent, 2022 : 169 (93,9 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 2

Walmart, med huvudkontor i Bentonville, driver ett immaterialrättsfokuserat LLC-bolag som heter Walmart Apollo, som tidigare har stämt konkurrenter, däribland Kanye West, för att skydda Walmarts egendom. År 2022 erhöll bolaget patent inom automatiserad lagerhantering och maskininlärning.

4. Kalifornien

Tada Images // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Qualcomm Technologies Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 2267 (10,1 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 299

Qualcomm erhöll patent 2022 för teknik som kan känna igen aktiviteter som äger rum i videor och för att kommentera bilder av händer för att bättre träna maskininlärningsalgoritmer. Tidiga modeller för artificiell intelligens är notoriskt dåliga på att visualisera händer.

5. Colorado

Runt om i världen Foton // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Dish Network Corp.

Utfärdade patent, 2022 : 106 (15,3 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 28

Dish Network Corp. erhöll patent 2022 för tekniker för att automatisera delar av videoredigeringsprocessen och metoder för att använda röststyrning för att kontrollera medieenheter.

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Raytheon Technologies Corp.

Utfärdade patent, 2022 : 379 (35,2 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 23

Försvarsentreprenören Raytheon har erhållit patent för tillverkning av flygplansdelar, inklusive motorer och datorsystem för fordon. Entreprenören designar och bygger flygplan och rymdutrustning för kommersiellt och militärt bruk.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Blue Leaf

Utfärdade patent, 2022 : 258 (29,9 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 18

Lantbruksutrustningstillverkaren CNH Industrial America beviljades ett antal patent av USPTO 2022, som överfördes till ett företag vid namn Blue Leaf I. P. Dessa patent omfattar teknik för skruvar, balpressar och andra lantbruksmaskiner.

8. Florida

David Becker // Getty Images

Den som tjänar mest på patent : Magic Leap Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 275 (21,5 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 31

Magic Leap grundades 2010 och är ett företag som utvecklar augmented reality-teknik, som överlagrar digitalt innehåll på den verkliga världen. År 2022 erhöll företaget patent för mixed reality-system som kan visa 3D-innehåll i realtid.

9. Georgia

JHVEPhoto // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent: AT&T

Utfärdade patent, 2022: 527 (37,3 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 29

Telekomjätten AT&T är en av de mest produktiva patentinnehavarna i landet. Företaget erhöll patent 2022 för edge computing och för automatiserade assistenter som kan delegera uppgifter som dikteras av användaren.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Micron Technology Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 1097 (97,6 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 3

Micron beviljades patent i en takt av mer än tre per dag under 2022. De omfattar patent för tekniker kopplade till halvledarchips och andra datorbehandlingsenheter.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : The Boeing Co.

Utfärdade patent, 2022 : 544 (19,4 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 48

Flyg- och rymdtillverkaren Boeing erhöll 2022 patent för radaravbildningssystem och förbättringar av flygplansdelar, såsom en bullerdämpande landningsställsteknik.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Purdue Research Foundation

Utfärdade patent, 2022 : 151 (14,6 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 21

Purdue Research Foundation har erhållit patent för teknik inom glaukombehandling och virtuell verklighet. Stiftelsen fungerar som forskningsavdelning för Purdue University.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Pioneer Hi-Bred International Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 174 (34,2 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 7

Pioneer är ett DuPont-anslutet, USA-baserat företag som producerar genetiskt modifierade organismer som används inom jordbruket. Förra året erhöll företaget patent för nya insektsbekämpningsmedel, metoder för att identifiera och skapa rötresistenta grödor samt nya majssorter.

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : T-Mobile Innovations LLC

Utfärdade patent, 2022 : 79 (36,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 8

I Kansas har T-Mobile erhållit patent för nya tekniker som kan tillämpas på deras 5G-mobilnätverk och enhetssäkerhet.

15. Kentucky

Robert och Monika // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Lexmark International Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 23 (29,1 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 5

Lexmark, en stor tillverkare av skrivarutrustning, toppar listan över patentinnehavare i denna delstat. Företaget har erhållit patent för bildteknik och tonerkassetter.

16. Louisiana

University of College // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Styrelsen för Louisiana State University och Agricultural and Mechanical College

Utfärdade patent, 2022 : 16 (100,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 1

Louisiana State University erhöll 2022 patent för vattentäta, självförsörjande belysningssystem för växter och metoder för smärtbehandling hos patienter.

17. Maryland

Kristi Blokhin // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Johns Hopkins University

Utfärdade patent, 2022 : 111 (22,2 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 14

Den världsberömda Johns Hopkins University ägnade 2022 åt att skaffa patent för teknik som hjälper till att behandla hjärnskador och en hjärtdefibrillator som är kompatibel med MR-maskiner.

18. Massachusetts

Michael Vi // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : EMC IP Holding Company LLC

Utfärdade patent, 2022 : 734 (19,2 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 75

Det kommersiella elektronikföretaget EMC IP erhöll patent 2022 för processer som automatiserar dataåterställning efter en ransomware-attack samt teknik som kombinerar beräkningar från flera enheter för att utföra en enda, gemensam aktivitet. Företaget är den del av det multinationella teknikföretaget Dell som hanterar immateriella rättigheter.

19. Michigan

Katherine Welles // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent: Ford Motor Co.

P atent utfärdade, 2022 : 815 (26,8 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 39

Ford och andra amerikanska biltillverkare har under de senaste åren utvecklat egna tekniker för elfordon. Henry Fords namne erhöll 2022 patent för bränslecellsmontering och andra aspekter av elektrifierad mobilitet.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : 3M Innovative Properties Co.

Utfärdade patent, 2022 : 410 (23,1 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 32

Minnesota-baserade 3M är företaget bakom ett antal plastbaserade produkter som används dagligen i amerikanska hem. Under 2022 erhöll företaget patent för kompresser för ömma leder och till och med en enhet som känner igen skott och elektroniskt skyddar användarnas öron från skadliga ljudnivåer.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Monsanto Technology LLC

Utfärdade patent, 2022 : 298 (49,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 10

Monsanto, som producerar genetiskt modifierade grödor och bekämpningsmedel, tilldelades patent för nya sorter av sojabönor och metoder för att bekämpa insektsangrepp i växter.

22. Montana

Sundry Photography // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Snowflake Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 104 (100,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 1

Molntjänstleverantören Snowflake erhöll patent 2022 för realtidsströmning av data och metoder för att säkra delad maskininlärning i databaser i molnet.

23. Nebraska

University of College // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Styrelsen för University of Nebraska

Utfärdade patent, 2022: 25 (32,5 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 5

Vid University of Nebraska erhöll forskare patent för tekniska framsteg relaterade till bedömning av diabetesrisk, genterapi och manipuleringssäkra medicinbehållare.

24. Nevada

Virrage Images // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : IGT

Utfärdade patent, 2022 : 69 (38,8 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 5

IGT är en leverantör av teknik till kasinon och företag som är verksamma inom spelbranschen. Tidigare har företaget patenterat teknik för kontantlösa satsningar och spelautomater.

25. New Hampshire

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : DEKA Products LP

Utfärdade patent, 2022 : 79 (25,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 10

DEKA arbetar med robotik och tillverkning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och andra hälsoproblem, samt produkter som Segway och Coca-Cola Freestyle-dryckesautomater. Företaget erhöll sina patent för 2022 för objektspårning via RFID-system samt teknik för utmatning av produkter från en maskin.

26. New Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Honeywell International Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 324 (20,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 31

Honeywell är ett ingenjörsföretag som är verksamt inom rymd-, material- och produktivitetslösningar. Företaget har 2022 patenterat en teknik som använder förstärkt verklighet för installation av enheter.

27. New Mexico

Randy Montoya // Getty Images

Den som tjänar mest på patent : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

Utfärdade patent, 2022 : 76 (59,8 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia är en del av Sandia National Laboratories – en enhet som ingår i landets federala kärnvetenskapsprogram. Företaget erhöll patent 2022 för realtidsspårning av patogener och teknik relaterad till kontrollerade sprängämnen.

28. New York

Molly Woodward // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : International Business Machines Corp.

Utfärdade patent, 2022 : 2512 (47,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 66

Det New York-baserade företaget, bättre känt som IBM, tilldelas varje år en enorm mängd patent. IMB erhöll 2022 bland annat patent för lagringsmetoder för datacenter och framsteg inom blockkedjeteknik.

29. North Carolina

Tero Vesalainen // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Bank of America Corp.

Utfärdade patent, 2022 : 294 (18,1 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 33

Bank of America erhöll patent 2022 för maskininlärningsapplikationer inom bankväsendet, bland annat för att känna igen och analysera dokument, samt andra framsteg.

30. North Dakota

Scharfsinn // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Clark Equipment Co.

Utfärdade patent, 2022 : 16 (100,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 1

Clark Equipment är ett anrikt tillverkningsföretag som är verksamt inom jordbruks- och anläggningsmaskiner. Företaget har patenterat teknik för bränsleventiler och styrmekanismer i kommersiella traktorer.

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : The Procter & Gamble Co.

Utfärdade patent, 2022 : 296 (22,2 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 40

Hygienproduktstillverkaren Procter & Gamble patenterade ny teknik relaterad till toalettpapper och flytande rengöringsmedel.

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Styrelsen för Oklahoma State University

Utfärdade patent, 2022 : 19 (63,3 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 2

Det finns inte många patentansökningar i delstaten Oklahoma, men det statliga universitetet i Stillwater tjänade mest under 2022. Dessa patent omfattade teknik för visualisering av kroppsvävnader för kirurgiska ingrepp samt för vacciner.

33. Oregon

Tada Images // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Nike Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 894 (83,8 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 10

Sportklädesmärket Nike patenterar alla sina skodesigner hos USPTO för att förhindra att konkurrenter kopierar deras designs. Trots att designern avled 2021 får företaget fortfarande patent för skor som tillskrivs Virgil Abloh så sent som 2022.

34. Pennsylvania

Joshua Rainey Photography // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Comcast Cable Communications

Utfärdade patent, 2022 : 297 (24,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 34

Comcast erhöll förra året patent för teknik för att bearbeta data via trådlös kommunikation och videokomprimeringsmetoder. Comcast är en kabel-tv-leverantör och ägare av NBC Universal.

35. Rhode Island

Wirestock Creators // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Textron Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 191 (82,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 4

Textron är ett tillverkningsföretag som tillverkar försvars- och rymdprodukter. I dess portfölj ingår bland annat Bell Helicopter. Företaget erhöll 2022 patent relaterade till flygplansrotorer och annan teknik.

36. South Carolina

JHVEPhoto // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Kyocera Corp.

Utfärdade patent, 2022 : 35 (23,8 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 8

Elektroniktillverkaren Kyocera erhöll patent 2022 för halvledar-, RFID- och sömnspårningsteknik.

37. South Dakota

Ken Wolter // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : South Dakota Board of Regents

Utfärdade patent, 2022 : 10 (100,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 1

South Dakota Board of Regents styr University of South Dakota och andra högskolor och universitet i delstaten. Förra året erhöll man patent för tekniker relaterade till batteriprestanda och nanopartiklar.

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Smith & Nephew Inc.

Utfärdade patent, 2022 : 73 (21,9 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 10

Medicinteknikföretaget Smith & Nephew patenterade 2022 en teknik för medicinska implantat och en anordning för att stänga sår.

39. Texas

JHVEPhoto // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Hewlett-Packard Development

Utfärdade patent, 2022 : 1558 (25,4 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 71

Hewlett-Packards forskningsavdelning patenterade teknik relaterad till 3D-utskrift, ett självkylande headset och verktyg för att identifiera skadlig programvara.

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : University of Utah Research Foundation

Utfärdade patent, 2022 : 38 (19,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 11

University of Utah Research Foundation erhöll patent år 2022 för benimplantatteknik och en magnetdriven mjuk robot som kan förflytta sig genom människokroppen.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Beta Technologies

Utfärdade patent, 2022 : 62 (100,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 1

Beta Technologies är ett flyg- och rymdteknikföretag vars patent avser olika aspekter av laddning och energihantering i eldrivna flygplan.

42. Virginia

DCStockPhotography // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Capital One Services LLC

Utfärdade patent, 2022 : 379 (29,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 26

Den kommersiella bankleverantören Capital One erhöll patent för kontaktlös kortigenkänningsteknik och metoder för ”säker delning av kundinformation”.

43. Washington

VDB Photos // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Microsoft Corp.

Utfärdade patent, 2022 : 1238 (39,9 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 18

Teknikjätten Microsoft slog Amazon när det gäller patent i delstaten Washington 2022. Företaget fick patent på molntjänster och datorskärmar.

44. Washington D.C.

DCStockPhotography // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : NASA

Utfärdade patent, 2022 : 43 (21,5 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 8

NASA hamnar i topp i landets huvudstad när det gäller antalet patent som beviljades förra året. Under 2022 patenterade NASA teknik för satellitplattformar, UV-strålningssensorer och annan rymdutrustning.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : Johnson Controls

Utfärdade patent, 2022 : 265 (23,7 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 20

Johnson Controls är en tillverkare av värme-, ventilations- och kylsystem för kommersiella och privata kunder. Och 2022 patenterade företaget teknik för luftkanaler.

46. Wyoming

Jillian Cain Photography // Shutterstock

Den som tjänar mest på patent : University of Wyoming

Utfärdade patent, 2022 : 10 (100,0 % av alla patent i delstaten)

Unika patentinnehavare i hela delstaten, 2022: 1

University of Wyoming patenterade teknik för hydroponisk växtproduktion och nanopartikel-leveranssystem för smärtbehandlingar som utnyttjar magneter.

