Hur man får AI-projekt att fungera: AI-transformationsmatrisen

Det är tråkigt, men inte överraskande.

Varför? Eftersom de flesta företag likställer ”ChatGPT” och ”generativ AI” med ”AI-strategi”. Att införa chattbaserade AI-verktyg hjälper definitivt, men det räcker inte för att realisera det transformativa värdet av AI och maskininlärning.

Denna guide syftar till att öppna ditt sinne för ett annat sätt att tänka på framtidens arbete. Ett mer omfattande och kontextualiserat sätt att få varaktigt värde ur artificiell intelligens.

Det finns två huvudsakliga faktorer som kommer att förverkliga din AI-framtid och maximera din produktivitet. AI-mognad: De verktyg du använder, de processer du kodifierar, de möjligheter du tillhandahåller Kontextmognad: Sammankopplingen och samspelet mellan dina appar, kunskap och människor

Framtiden för digital transformation tillhör företag som fungerar bra på båda områdena. Framgångsrika företag som centraliserar sitt arbete i en enda, konvergerad AI-arbetsplats, där användbarhet, sammanhang och intelligent automatisering samverkar för att uppnå exponentiella vinster.

En framgångsrik AI-omvandling är inte bara ett IT-beslut. Det är en strategisk nödvändighet för VD:ar och ledare som vill samordna sina team, påskynda genomförandet av komplexa projekt och ligga i framkant i den AI-drivna eran.

Låt oss dyka in.

AI-transformationsmatrisen

AI Transformation Matrix är din vägkarta för att frigöra den verkliga potentialen i AI-tekniken för alla affärsenheter i ditt företag.

Genom att förstå var du befinner dig på varje axel får du klarhet om de hinder som håller tillbaka dina team, möjligheterna till exponentiell produktivitet och konkreta åtgärder för att gå mot en framtid där AI sömlöst förstärker alla aspekter av ditt arbete.

Diagnostisera var du befinner dig

Ta en stund och ställ dig följande frågor för att få en uppfattning om var du befinner dig i matrisen.

Steg 1: Utvärdera din kontextmognad

Hur många olika appar använder vi för att få jobbet gjort varje dag?

Är vårt viktiga arbete (uppgifter, dokument, chatt, kunskap) utspritt över flera plattformar eller centraliserat på ett ställe?

Hur ofta förlorar vi sammanhanget eller duplicerar arbete på grund av informationssilos

Kan alla i företaget enkelt hitta den information eller process de behöver, när de behöver den?

Kommunicerar våra verktyg med varandra, eller är vi beroende av manuell kopiering och klistring samt tillfälliga lösningar?

Steg 2: Utvärdera din AI-mognad

Var använder vi AI i våra arbetsflöden idag? Är det begränsat till individuell produktivitet eller integrerat i teamprocesser?

Använder vi AI bara för enkla uppgifter (som att skriva eller sammanfatta), eller automatiserar det arbetsflöden med flera steg

Har vi några AI-agenter eller automatiseringar som proaktivt hanterar arbete, ger insikter eller fattar beslut?

Hur mycket av vårt teams tid läggs på manuellt, repetitivt arbete som skulle kunna automatiseras?

Har våra medarbetare möjlighet och självförtroende att använda AI-verktyg i sitt dagliga arbete?

Hur man rör sig mellan kvadranter för smartare AI-projekt

Minns du de 95 % av AI-projekten som misslyckas? Det är troligt att de befann sig i det nedre vänstra kvadranten. Men de finns inte uteslutande där.

Misslyckade projekt finns också i det övre vänstra och nedre högra hörnet. Låt oss utforska varje kvadrant och diskutera vägen till det övre högra hörnet: Ambient AI.

Nederst till vänster: Osammanhängande, manuellt arbete

❗️Symtom:

Flera separata verktyg ( SaaS-spridning

Manuellt, repetitivt arbete

Förlorad kontext, frekvent missförstånd

✅ Hur du går vidare:

Granska dina verktyg: Identifiera överflödiga appar och informationssilos.

Centralisera arbetet: Migrera uppgifter, dokument och kommunikation till en enda integrerad arbetsyta.

Börja i liten skala med AI: Introducera grundläggande AI-verktyg för enkla processer (sammanfattning, utkast, schemaläggning).

Utbilda och möjliggör: Erbjud AI-utbildning för att bygga förtroende för nya verktyg och arbetsflöden.

Övre vänstra hörnet: Siload automatisering

❗️Symtom:

Avancerade AI-verktyg används, men är spridda över många plattformar.

Kontexten går förlorad mellan appar

AI:s effekt begränsas av fragmentering

✅ Hur du går vidare:

Samla din arbetsplats: Konsolidera viktigt arbete, kunskap och samarbete på en enda plattform.

Integrera AI med centrala arbetsflöden: Se till att Se till att AI-verktyg är inbäddade där arbetet faktiskt utförs – inte bara i isolerade appar.

Bryt ner silos: Koppla samman nya och historiska data, processer och team för att maximera värdet av AI-insikter och automatisering.

Standardisera processer: Skapa gemensamma arbetsflöden och bästa praxis för att säkerställa konsekvens och sammanhang.

Längst ned till höger: Samordnat, manuellt arbete

❗️Symtom:

Arbetet är centraliserat, men processerna är fortfarande manuella.

AI används sparsamt, om alls

Teamen är effektiva, men ännu inte automatiserade

✅ Hur du går vidare:

Identifiera repetitiva uppgifter: Leta efter manuella processer som du kan automatisera (påminnelser, uppdrag, datainmatning).

Implementera automatiseringar av arbetsflöden: Använd inbyggda Använd inbyggda AI-funktioner för att effektivisera rutinmässigt arbete.

Pilotera AI-integrationer och agenter: Testa AI-drivna funktioner i verkliga arbetsflöden och samla in feedback.

Främja en kultur av experimenterande: Uppmuntra teamen att prova nya AI-funktioner och dela med sig av sina erfarenheter.

Övre högra hörnet: Ambient AI

Tänk tillbaka på de 95 % av AI-projekten som misslyckas. De finns inte i Ambient AI-kvadranten. De misslyckade AI-projekten finns i de andra tre kvadranterna.

Så, vad är Ambient AI? Föreställ dig en arbetsplats där AI inte bara är ett verktyg du använder. Det är snarare den osynliga strukturen som kopplar samman, förstår och förstärker allt du gör. Det är ett enda ekosystem där människor och AI arbetar tillsammans. Detta skapar en miljö där intelligens är sömlöst vävd in i varje arbetsflöde, varje dokument och varje konversation.

En verkligt konvergerad AI-arbetsplats möjliggör denna typ av omgivande AI:

Kontexten går aldrig förlorad

Manuellt rutinarbete försvinner, och

Teamen får möjlighet att fokusera på de kreativa, strategiska och mänskliga aspekterna av sina roller.

I stället för att vara en avlägsen vision blir denna framtid snabbt en nödvändighet för organisationer som vill blomstra i AI-eran och hålla jämna steg med den globala AI-marknaden.

Ambient AI handlar inte om att öka komplexiteten eller kräva ett stort tekniskt språng framåt. Faktum är att vägen till ambient intelligence är förvånansvärt tillgänglig, särskilt för organisationer som redan har börjat centralisera sitt arbete och sin kunskap.

Genom att samla dina verktyg, data och samarbete i en enda, konvergerad arbetsyta skapar du grunden för AI att fungera i bakgrunden: ta fram insikter, automatisera rutinuppgifter och proaktivt stödja ditt teams mål.

Resultatet blir en sammansatt effekt: varje steg mot konvergens och AI-mognad gör nästa steg enklare, mer effektivt och mer intuitivt för alla inblandade.

Insatserna kunde inte vara högre.

⚠️ Eftersom AI accelererar förändringstakten kommer organisationer som håller fast vid fragmenterade system och isolerad kunskap att få svårt att hänga med. 🚀 Men de som omfamnar löftet om ett Ambient AI-system, där intelligens är ständigt närvarande, kontextrik och lättillgänglig, kommer att öppna upp en ny era av produktivitet, innovation och motståndskraft.

Vägen framåt är inte reserverad för teknikjättar, dataingenjörer eller AI-specialister, utan öppen för alla företag som är villiga att ta det första steget mot konvergens. Genom att göra omställningen nu överlever du inte bara AI:s framtid – du formar den och säkerställer att din organisation är den bästa platsen att existera och utmärka sig på under de kommande åren.

Vägen till kontextmognad

Konvergens är processen att eliminera arbetsflödet och samla allt viktigt arbete, kunskap och samarbete i en enda integrerad arbetsplats. Istället för att bara minska antalet appar som används handlar verklig konvergens om att centralisera sammanhanget, effektivisera arbetsflöden och säkerställa att information och processer är tillgängliga och användbara på ett och samma ställe.

Denna strategi minimerar ”växlingskostnaden” för att byta mellan verktyg, minskar kostnaderna och gör det möjligt för teamen att arbeta med större effektivitet och tydlighet. Målet är inte bara färre appar, utan en mer prestandastark, kontextrik miljö där arbetet flyter smidigt och teamen kan bevara och utnyttja kunskapen i hela organisationen. 🗂️

I AI-eran blir konvergens ett grundläggande krav för att kunna utnyttja den intelligenta automatiseringens och förstärkningens fulla potential. När organisationer blir mer erfarna i sin användning av AI, från sporadiska, isolerade applikationer till kodifiering av komplexa processer, förstärks AI:s effekt av att allt arbete centraliseras i en konvergerad arbetsmiljö. När AI fungerar i en enhetlig miljö kan den få tillgång till fullständig kontext, leverera mer exakta insikter och automatisera arbetsflöden från början till slut.

Det sammansatta värdet uppstår när både konvergensen och AI-mognaden är hög: AI blir omgivande och osynligt, djupt integrerat i den dagliga verksamheten, vilket driver på verkliga produktivitetsvinster och gör det möjligt för teamen att fokusera på högvärdigt, kreativt arbete.

Spektrumet för kontextmognad spänner över tre huvudsektioner: Punktlösningar: På denna nivå använder teamen många separata, specialiserade verktyg för olika uppgifter, till exempel en app för projektledning, en annan för chatt och ännu en för dokumentation. Informationen är spridd, arbetsflödena är fragmenterade och medarbetarna lägger mycket tid på att växla mellan appar för att få arbetet gjort. Paketerade lösningar: Här har organisationer minskat appspridningen genom att anta plattformar som erbjuder flera funktioner inom en enda svit. Även om det Här har organisationer minskat appspridningen genom att anta. Även om det är mindre kontextväxling och vissa arbetsflöden är kopplade, kan data och processer fortfarande vara isolerade inom olika moduler, och verklig integration över allt arbete förblir begränsad. Konvergerade lösningar: På högsta mognadsnivå samlas allt viktigt arbete, all kommunikation och all kunskap i en enda, helt integrerad arbetsyta. Team samarbetar, automatiserar och får tillgång till information på ett och samma ställe, vilket eliminerar silos och maximerar effektiviteten. Denna konvergens möjliggör smidiga arbetsflöden, fullständig kontext och lägger grunden för avancerad AI-driven produktivitet.

Vägen till fullständig kontext kräver en grundlig granskning av nuvarande arbetsflöden, verktyg och informationssilos för att identifiera redundanser och ineffektiviteter. Verktygsgranskningen bör prioritera lösningar som möjliggör sömlöst samarbete, kunskapsdelning och processautomatisering mellan team och avdelningar.

Företag bör etablera tydlig styrning för data- och arbetsflödesintegration i sina verksamhetsmodeller, så att all viktig information och alla viktiga processer är centraliserade och tillgängliga. Genom att kontinuerligt övervaka användningsmönster och samla in feedback kan organisationer förfina sin strategi, driva på ytterligare införande och utnyttja alla fördelar med en konvergerad AI-arbetsplats – vilket banar väg för mer avancerad AI-integration och större produktivitetsvinster.

Vägen till AI-mognad

AI-mognad är den resa som organisationer gör när de utvecklas från att använda isolerade, uppgiftsspecifika AI-lösningar till att arbeta inom en helt samordnad, intelligent arbetsmiljö.

I stället för att bara införa AI-funktioner handlar verklig AI-mognad om att integrera automatisering, intelligens och samarbete i själva strukturen för det dagliga arbetet. Denna utveckling förändrar hur teamen arbetar, från fragmenterade arbetsflöden till sömlösa, kontextrika miljöer där AI kan leverera sitt största värde.

Spektrumet för AI-mognad kan delas in i tre huvudsakliga delar: Grundläggande genAI-verktyg: I detta skede använder organisationer allmänna AI-verktyg eller utvecklar AI-modeller för isolerade uppgifter, såsom att generera text, sammanfatta innehåll eller svara på enkla frågor. Dessa verktyg är användbara för individuell produktivitet, men är inte djupt kopplade till kärnarbetsflöden eller affärsprocesser. Automatisering av arbetsflöden: Här integreras AI i den dagliga verksamheten för att automatisera repetitiva uppgifter och effektivisera processer. Exempel på detta är automatiska påminnelser, smarta uppgiftsfördelningar eller AI-driven datainmatning med hjälp av naturlig språkbehandling. Dessa automatiseringar sparar tid och minskar det manuella arbetet, men de fungerar vanligtvis inom definierade gränser och kräver mänsklig övervakning. Agentisk AI: På den mest avancerade nivån På den mest avancerade nivån fungerar AI som en intelligent agent som kan förstå sammanhang, fatta beslut och utföra komplexa, flerstegsprocesser i hela organisationen. Agentisk AI hanterar proaktivt arbetsflöden, samordnar uppgifter och lär sig kontinuerligt från träningsdata och användarbeteende, vilket gör det möjligt för team att fokusera på mer värdefullt arbete och driva på transformativa produktivitetsvinster.

För att uppnå AI-mognad behöver du inte bygga AI-modeller som är skräddarsydda för din organisation – det handlar om att skapa förutsättningar för AI att förstärka den mänskliga potentialen. Genom att gå igenom dessa steg kan organisationer utnyttja de sammansatta fördelarna med samordnat arbete och intelligent automatisering, vilket banar väg för transformativ produktivitet och innovation genom välgrundad AI-implementering.

Ingen affärstransformation av denna omfattning lyckas utan ett orubbligt engagemang från ledningen. En verklig AI-driven framtid kräver mer än experiment på gräsrotsnivå eller isolerade pilotprojekt inom enskilda avdelningar. Det krävs ett tydligt, företagsövergripande mandat från ledningen.

Fastställa visionen

VD:ar och deras team måste fastställa visionen, definiera de strategiska kraven och hålla organisationen ansvarig för framstegen. Detta innebär inte bara att utvärdera och välja rätt teknikstack – en som möjliggör konvergens, sammanhang och intelligent automatisering – utan också att se till att varje investering är i linje med de övergripande affärsmålen.

När företagsledare förespråkar övergången till en enhetlig, AI-driven arbetsplats signalerar de till hela företaget att detta inte bara är ett IT-projekt, utan en viktig drivkraft för konkurrensfördelar och långsiktig tillväxt.

Driva förändringshantering

Lika viktigt är ledningens roll i att driva förändringsarbetet över mållinjen. Den bästa tekniken i världen kommer inte att leverera värde om teamen inte ges befogenheter, möjligheter och inspiration att anamma nya arbetssätt.

Ledare måste proaktivt hantera motstånd, kommunicera ”varför” bakom transformationen och föregå med gott exempel genom att visa det beteende de förväntar sig av sina team. Detta inkluderar att investera i möjliggörande, fira tidiga framgångar i AI-livscykeln och kontinuerligt förstärka visionen om en konvergerad, AI-driven organisation.

Genom att göra AI-driven transformation till en ledningsprioritet, med stöd av tydlig datastyrning, tvärfunktionellt samarbete och ett obevekligt fokus på resultat, säkerställer ledningen att förändringen inte bara initieras utan också upprätthålls, vilket frigör den fulla potentialen hos både personalen och tekniken.

Hur en konvergerad AI-arbetsplats gör detta möjligt

En samlad AI-arbetsplats är grunden som gör Ambient AI till en vardaglig verklighet.

Genom att samla allt ditt arbete, all din kunskap och allt ditt samarbete på en enda plattform ger du AI den kontext den behöver för att automatisera på ett intelligent sätt, ta fram relevanta insikter och proaktivt stödja ditt team. Inga fler fragmenterade data eller osammanhängande arbetsflöden. Bara en sömlös miljö där varje uppgift, dokument och konversation är sammankopplad och tillgänglig.

Denna konvergens skapar en sammansatt effekt: ju mer av din organisations arbete och kunskap som samlas, desto kraftfullare och värdefullare blir din egen AI-modell. Den kan förutse behov, eliminera manuellt arbete och ge teamen möjlighet att fokusera på kreativt arbete med stor påverkan. Resultatet blir snabbare genomförande, bättre beslutsfattande och en innovationskultur – driven av en intelligent partner som förstår din unika situation.

Organisationer som omfamnar denna förändring håller inte bara jämna steg med utvecklingen – de leder den, skapar arbetsplatser där människor och AI tillsammans uppnår mer och sätter standarden för produktivitet och innovation i AI-utvecklingens era.