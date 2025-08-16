Whisper vs. Google Speech-to-Text: Vilket ska du använda?

I kampen mellan Whisper och Google Speech-to-Text handlar det om vilken som gör det rätt (även när din mikrofon fångar upp din grannes mixer).

Whisper, OpenAI:s öppen källkodsmodell, levererar högprecisionsröstigenkänning med hjälp av flera modeller som tränats på olika språk. Den är flexibel, stödjer finjustering och har imponerande prestanda i bullriga miljöer.

Google Speech-to-Text, en del av Google Cloud Speech-paketet, är ett beprövat AI-transkriptionsverktyg. Med realtidstranskription, enkel integration och stabilt stöd för tal-till-text-API:er är det byggt för att hantera flera talare, accenter och mycket bakgrundsljud.

Betrakta den här bloggen som din nyckel till två kraftfulla ASR-system (automatisk taligenkänning), för att välja rätt transkriptionstjänst bör inte krävas gudomlig ingripande (eller en doktorsexamen i lingvistik).

Vad är Whisper?

Whisper är en öppen källkodsmodell som utvecklats av OpenAI för automatisk taligenkänning (ASR).

Via OpenAI

Det är utformat för att transkribera ljudfiler på olika språk med imponerande noggrannhet, även under mindre idealiska förhållanden (som kaotiska inspelningar på kaféer).

Med sina flera modeller som tränats på olika språkindata levererar Whisper mycket flexibla tal-till-text-funktioner för olika användningsområden, från poddar till utvecklingsverktyg.

👀Rolig fakta: OpenAI:s Whisper har tränats på en enorm dataset med 680 000 timmar av flerspråkiga och multitask-övervakade data som samlats in från webben.

Whispers bästa funktioner

Så, varför sticker Whisper AI ut? Här är några av de utmärkande funktionerna som gör Whisper till ett förstahandsval för team som söker hög noggrannhet, anpassningsförmåga och pålitlig prestanda.

🙋‍♀️ Flerspråkig transkription

Whisper stöder flera språk direkt från start, vilket gör det perfekt för globala appar, poddar och medieprojekt. Oavsett om ditt ljud är på engelska, spanska eller swahili erbjuder Whisper konsekvent transkriptionsprestanda.

Du kan välja att få den transkriberade texten på talets originalspråk eller som en engelsk översättning.

🔊 Robust hantering av bakgrundsljud

Till skillnad från de flesta transkriptionsverktyg som störs av bakgrundsljud, förblir Whisper AI noggrant även vid prat, skällande eller till och med höga stekljud, vilket bidrar till att hålla felprocenten låg.

✅ Öppen källkods flexibilitet och finjustering

Utvecklare älskar Whisper eftersom det är öppen källkod, vilket gör att du kan granska koden, göra justeringar och bygga anpassade lösningar.

Med finjustering kan du anpassa det för appar, röstanteckningar eller massbearbetning av ljud.

📝 Tydlig dokumentation och utvecklingsfokuserad API

Whisper API levereras med tydlig dokumentation, vilket gör det enklare att integrera i befintliga arbetsflöden. Dessutom är det enkelt att komma igång tack vare aktivt stöd från OpenAI-communityn: inga kryptiska forum eller föråldrade handledningar krävs.

Priser för Whisper

0,006 dollar per minut ljud, debiteras per sekund (dvs. 0,0001 dollar per sekund)

Vad är Google Speech-to-Text?

Google Speech-to-Text är ett molnbaserat verktyg för taligenkänning som omvandlar ljud till text med hjälp av Google Clouds avancerade AI-modeller. Det erbjuder hög noggrannhet, snabb bearbetning och skalbar prestanda för uppgifter som röstaktiverade appar eller transkribering av Zoom-samtal.

Via Google

Med realtidstranskription, starkt språkstöd och sömlös integration är det en självklar lösning för både nystartade företag och transkriptionstjänster på företagsnivå.

Google Speech-to-Texts bästa funktioner

Det som utmärker Google Speech-to-Text är dess företagsanpassning. Den är skräddarsydd för utvecklare och produktägare som behöver tillförlitlig transkription, responsiv prestanda och smidig support för flera språk och talare.

Nedan följer några utmärkande funktioner som gör denna API för tal-till-text så populär.

⏲ Alternativ för realtids- och batchbearbetning

Google Speech-to-Text stöder både realtidstranskription och batchbearbetning. Det kan transkribera liveintervjuer eller bearbeta stora ljudfiler, vilket gör det idealiskt för innehållsskapare, callcenter och alla som hanterar ett stort antal inspelningar.

🔊 Talardiarisering och flerspråkig igenkänning

Google Speech-to-Text kan skilja på och märka olika talare i en ljudfil, vilket förenklar transkriberingen av dialoger.

Det erbjuder även flerspråkig igenkänning, perfekt för team och företag som arbetar med flera språk i samma inspelning (hälsning till alla globala Zoom-trötta överallt).

💪 Kraftfull brusreducering och hög noggrannhet

Tack vare Google Clouds djupinlärningsmodeller levererar Google Speech-to-Text hög noggrannhet även när det finns bakgrundsljud.

Från trånga kaféer till ekande styrelserum – dess taligenkänning förblir skarp, vilket hjälper dig att sänka din ordfelprocent (WER) och gör dina transkriptioner användbara utan att behöva skriva om dem helt.

Google gör det väldigt enkelt att integrera sitt API i din app, plattform eller röstbaserade verktyg. Med omfattande språkstöd, gedigen dokumentation och inbyggda anslutningar till andra Google Cloud-produkter passar det perfekt in i de flesta befintliga arbetsflöden utan att ta upp för mycket av ditt teams tid eller energi.

Priser för Google Speech-to-Text

Speech-to-Text V1 API: 0,024 dollar per minut

Speech-to-Text V2 API: 0,016 dollar per minut

📖 Läs också: Mallar för uppgiftslistor för att organisera arbetet effektivt

Whisper vs. Google Speech-to-Text: Jämförelse av funktioner

Innan vi går in på en djupgående analys av funktionerna, här är en snabb jämförelse mellan Whisper och Google Speech-to-Text som hjälper dig att avgöra vilket verktyg som bäst passar dina transkriptionsbehov.

Funktion Whisper Google Speech-to-text Transkription i realtid ✅ ✅ Offline-funktionalitet ✅ ❌ Molnbaserad tjänst ❌ ✅ Hantering av bakgrundsljud ✅ ✅ Talardiarisering ❌ ✅ Finjustering ✅ ❌ Optimerad för företag ❌ ✅ Öppen källkodsmodell ✅ ❌ Flerspråkig transkription ✅ ✅

Funktion nr 1: Inbyggd AI-assistent

Whisper AI imponerar med sin öppen källkod och flexibilitet, men har ingen inbyggd AI-assistent. Om du vill ha AI-drivna sammanfattningar, smarta anteckningsförslag eller interaktiva uppmaningar måste du finjustera eller lägga till dem själv.

Google Speech-to-Text stöds däremot av Google Clouds fullfjädrade AI-stack, vilket ger dig inbyggda funktioner utan manuell konfiguration.

Det är som att jämföra ett kit för att göra din egen hamburgare med en färdig dubbel cheeseburgare. Båda är läckra, men den ena är definitivt snabbare.

✨ Bäst för: Whisper : Utvecklare och team som bygger anpassade AI-arbetsflöden från grunden

Google Speech-to-Text: Användare som vill ha smart, AI-förbättrad transkription som en färdig tjänst utan extra ansträngning.

🏆 Vinnare: Google Speech-to-Text. Med inbyggd AI-intelligens, inbyggda assistentfunktioner och ingen installation krävs är det det snabbare och smartare alternativet direkt ur lådan.

💡 Proffstips: Sammanfatta långa transkriptioner direkt med AI-transkriptionssammanfattare – perfekt för att hoppa över det oväsentliga.

Funktion nr 2: Brushantering och noggrannhet

Både Whisper och Google Speech-to-Text hanterar bakgrundsljud imponerande bra.

Whisper har tränats på bullriga, verkliga ljudfiler, så det är byggt för att fungera även när någon gör smoothies en halvmeter från din mikrofon. Google utnyttjar dock avancerad brusreducering och maskininlärning från Google Cloud.

I praktiken erbjuder båda hög noggrannhet och lägre WER (ordfelprocent) i bullriga miljöer. Slå en slant, eller ännu bättre, gör ditt eget test.

✨ Bäst för: Whisper : Utvecklare som hanterar oförutsägbara, verkliga ljudmiljöer

Google Speech-to-Text: Företag som behöver konsekventa, mycket noggranna transkriptioner i bullriga samtal eller möten.

🏆 Vinnare: Det är oavgjort. Båda verktygen erbjuder högsta noggrannhet och brusmotstånd, vilket gör det svårt att avgöra utan tester i verkligheten.

Funktion nr 3: Anpassning och kontroll

Om du gillar att justera kod, leka med flera modeller och anpassa inställningarna efter specifika användningsfall, erbjuder Whisper en frihet som Googles ASR inte har.

Whisper är en öppen källkodsmodell som möjliggör finjustering, så att du kan optimera för specifika dialekter, branscher eller den där podgästen som insisterar på att mumla.

Google Speech-to-Text är däremot mer en plug-and-play-transkriptionstjänst, vilket är bra för enkelhetens skull, men inte så bra för kontrollfreaks.

✨ Bäst för: Whisper : Teknikentusiaster, produktteam och forskare som vill ha djup kontroll och finjustering

Google Speech-to-Text: Team som föredrar bekvämlighet framför anpassning

🏆 Vinnare: Whisper. Med öppen källkod, finjusteringsmöjligheter och fullständig modellkontroll är det ett drömverktyg för praktiskt inriktade utvecklare.

Funktion nr 4: Enkel integration

Behöver du ett API för tal-till-text som passar in i din teknikstack utan problem? Google levererar. Från smidig distribution via Google Cloud till synkronisering med andra tjänster som Gmail, Meet eller Docs – det är skapat för företag som vill minimera utvecklingsarbetet.

Whisper är flexibelt, men kräver manuell installation och integration, så det kan ta lite mer tid att komma igång om du inte är van vid skript och arbetsflöden.

✨ Bäst för: Whisper : Avancerade användare som inte har något emot att kavla upp ärmarna

Google Speech-to-Text: Startups, företag och alla som behöver snabbhet framför installation

🏆 Vinnare: Google Speech-to-Text. Smidiga API:er, molnbaserat stöd och omedelbar kompatibilitet gör det enkelt att ansluta till vilken teknikstack som helst.

Funktion nr 5: Flerspråkigt stöd

Båda verktygen stöder flera språk, men Whisper har ett litet försprång med bättre flerspråkig transkription från början. Tränat på en gigantisk, mångsidig dataset, hanterar det sällsynta dialekter och kodväxling som en mästare.

Google stöder också flera språk, men transkriptionskvaliteten kan variera beroende på språkkombination och talmönster. Om ditt ljud ofta hoppar mellan språk eller innehåller blandade accenter, välj Whisper.

✨ Bäst för: Whisper: Team som arbetar med mångfaldiga, flerspråkiga eller dialektrika ljudfiler

Google Speech-to-Text: Vanliga användare som arbetar med populära språkkombinationer

🏆 Vinnare: Whisper. Med bredare språktäckning och bättre dialektigenkänning är det det självklara valet för verkligt global transkription.

Funktion nr 6: Prestanda och realtidsfunktioner

Om du letar efter blixtsnabb transkription i realtid har Google Speech-to-Text ett försprång. Det är optimerat för arbetsbelastningar med låg latens och erbjuder prestanda i företagsklass som kan skalas över olika enheter.

Whisper stöder användningsfall i realtid via Whisper API, men det är inte lika smidigt eller väloptimerat direkt ur lådan, särskilt när det används på enklare hårdvara.

✨ Bäst för: Whisper : Lokal bearbetning och kontrollerade miljöer

Google Speech-to-Text: Företag som behöver snabbhet, skalbarhet och snabba resultat i realtid.

🏆 Vinnare: Google Speech-to-Text. Blixtsnabb transkription i realtid och tillförlitlighet i företagsklass ger den en prestationsfördel.

Funktion nr 7: Datasäkerhet och molnåtkomst

Googles molninfrastruktur erbjuder dataskydd enligt branschstandard, vilket är idealiskt för reglerade miljöer. Whisper, däremot, bearbetar ljudfiler lokalt om du inte själv skapar ett säkert molnarbetsflöde.

Så om datasäkerhet är en högsta prioritet och du inte bygger från grunden, vinner Google Cloud när det gäller efterlevnad.

✨ Bäst för: Whisper : Team som behöver lokal bearbetning eller öppen källkodstransparens

Google Speech-to-Text: Företag med strikta krav på efterlevnad och molninfrastruktur

🏆 Vinnare: Google Speech-to-Text. Med molnsäkerhet och efterlevnadsstandarder på företagsnivå är det det säkrare valet för reglerade miljöer.

Funktion nr 8: Kostnad och operativ flexibilitet

Whisper är gratis att använda (du betalar endast om du använder OpenAI:s hostade API) och eftersom det är öppen källkod är det perfekt för budgetmedvetna utvecklare eller team som kör transkription i stor skala.

Google Speech-to-Text är visserligen robust, men fungerar enligt en pay-as-you-go-modell. Om du transkriberar timmar av ljudinspelningar kan du räkna med att kostnaderna snabbt blir höga.

✨ Bäst för: Whisper : Budgetmedvetna utvecklare, forskare och startups som vill växa

Google Speech-to-Text: Företag som värdesätter bekvämlighet och är villiga att betala för det.

🏆 Vinnare: Whisper. Gratis, öppen källkod och kostnadseffektiv i stor skala – perfekt för team som vill maximera värdet utan att spränga budgeten.

💡 Proffstips: Jämför de bästa programvarorna för tal-till-text för att hitta den som passar dina behov bäst.

Whisper vs. Google Speech-to-Text: Slutsatsen

Här är en kort sammanfattning av allt vi har gått igenom i denna jämförelse mellan Google Speech-to-Text och Whisper AI:

Funktion Whisper AI Google Speech-to-Text Brushantering och noggrannhet Tränad på bullriga ljud från verkliga livet; stark med accenter och bakgrundsljud Avancerad brusreducering via Google Cloud; lika hög noggrannhet Anpassning och kontroll Öppen källkod; finjustering för dialekter, branscher eller specifika talare Begränsad anpassning; plug-and-play-tjänst Enkel integration Manuell installation; kräver mer utvecklingsarbete Sömlös API, molnbaserad, integreras med Googles tjänster Flerspråkigt stöd Utmärkt för olika dialekter och kodväxling. Stöder över 90 språk för transkription, plus översättning till engelska. Stöder över 125 språk/dialekter, men kvaliteten kan variera; kraftfulla flerspråkiga modeller som USM Inbyggd AI-assistent Ingen inbyggd AI-assistent; kräver anpassad konfiguration för sammanfattningar, anteckningar eller uppmaningar Inbyggda AI-funktioner via Google Clouds AI-stack; redo att användas Prestanda I realtid; beror på hårdvara och inställningar Optimerad för låg latens, realtidstranskription i företagsklass Datasäkerhet och molnåtkomst Lokal bearbetning är möjlig; säkerhetsinställningarna beror på användaren. Molnsäkerhet och efterlevnad på företagsnivå Kostnad och operativ flexibilitet Gratis (självhostat) eller låg kostnad via API; utmärkt för skalbarhet Betala efter användning; kan bli kostsamt vid stora volymer

Whisper är det bästa valet om du värdesätter kontroll och kostnadseffektivitet och vill transkribera stora mängder ljudfiler lokalt på olika språk med hjälp av en öppen källkodsmodell som du kan anpassa efter dina behov.

Google Speech-to-Text är perfekt om du behöver snabb, skalbar och affärsanpassad taligenkänning som erbjuder tillförlitlighet och support i företagsklass och integreras sömlöst i befintliga arbetsflöden – utan att du behöver pilla med inställningarna.

👀Rolig fakta: Det är möjligt att köra Whisper i realtidsläge på inbyggda enheter som Raspberry Pi, vilket gör avancerad taligenkänning tillgänglig på hårdvara med låg strömförbrukning.

📖 Läs också: Bästa AI-röstinspelare för smartare anteckningar

Whisper vs. Google Speech-to-Text på Reddit

Reddit är fullt av guldkorn när det gäller verkliga erfarenheter av transkriptionsverktyg, och kampen mellan Whisper och Google Speech-to-Text är inget undantag.

Låt oss börja med Whisper. Den är utvecklad av OpenAI, är öppen källkod och mycket omtyckt bland utvecklare och oberoende kreatörer. Många berömmer hur bra den hanterar störande ljud, som bakgrundsljud, dialekter och inspelningar av låg kvalitet.

🗣 En Reddit-användare sa:

Jag använder WhisperAI – AI-driven Speech-to-text, som använder en AI-modell för att transkribera ditt tal och nästan aldrig gör några misstag. Den har också lägen som du kan tillämpa på ditt tal, så att den kan omvandla texten till vad du än instruerar AI:n att göra.

Jag använder WhisperAI – AI-driven Speech-to-text, som använder en AI-modell för att transkribera ditt tal och nästan aldrig gör några misstag. Den har också lägen som du kan tillämpa på ditt tal, så att den kan omvandla texten till vad du än instruerar AI:n att göra.

Men det är inte bara solsken. Whisper – särskilt de större modellerna – kan vara en resurshög. Det kan vara jobbigt om du inte har en ordentlig GPU eller inte vill vänta.

🚩 En populär kommentar sammanfattade det:

OA Whispers har funnits i över två år, något bättre än det. Mina största klagomål på Whisper är 1. Den exakta modellstorleken är för stor. 2. Stödjer inte flera språk samtidigt. 3. Inte i realtid.

OA Whispers har funnits i över två år, något bättre än det. Mina största klagomål på Whisper är 1. Den exakta modellstorleken är för stor. 2. Stödjer inte flera språk samtidigt. 3. Inte i realtid.

Gå nu över till Google Speech-to-Text. Det här är något av en ”standard” för många som arbetar med företagsappar eller något annat som behöver skalas upp. Det är snabbt, stabilt och hanterar en mängd språk. Dessutom är det helt molnbaserat – skicka bara ljudfilen och få transkriptionen. Men det finns ett par saker att tänka på.

🚩 Som en Redditor uttryckte det:

Jag har också märkt att det blir sämre och sämre. I dagens era av avancerad AI är detta verkligen oförlåtligt. Det är nästan som om Google straffar oss för något. Jag använder det mest för att skicka sms, eftersom jag har klumpiga tummar, men om jag går tillbaka och försöker korrigera misstagen tar det tre gånger så lång tid.

Jag har också märkt att det blir sämre och sämre. I dagens era av avancerad AI är detta verkligen oförlåtligt. Det är nästan som om Google straffar oss för något. Jag använder det mest för att skicka sms, eftersom jag har klumpiga tummar, men om jag går tillbaka och försöker korrigera misstagen tar det tre gånger så lång tid.

📮 ClickUp Insight: 88 % av de användare vi undersökte använder redan AI för personliga uppgifter, men över hälften undviker det på jobbet. Varför? De vanliga misstänkta: dålig integration, kunskapsluckor och säkerhetsoro. ClickUp Brain förändrar spelplanen. Det är en inbyggd AI-assistent som förstår vanligt språk, skyddar dina data och enkelt kopplar ihop dina uppgifter, dokument, chattar och kunskapsbas – allt på ett och samma arbetsområde.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Whisper vs. Google Speech-to-Text

Whisper och Google Speech-to-Text är starka konkurrenter inom taligenkänning. Men vad händer om du vill ha mer än bara transkription? Vad händer om du vill omvandla den transkriberade ljudfilen till användbara insikter, mötesanteckningar eller projektuppdateringar, allt på ett och samma ställe?

Det är där ClickUp kommer in. Det är mer än en transkriptionstjänst eller ett API för tal-till-text. Det är ett komplett produktivitetscenter med inbyggd AI, smart dokumentation och automatisering som får verktyg som Whisper och Google Cloud Speech att kännas lite... endimensionella.

ClickUps One Up #1: AI Notetaker

Delta i möten, slipp anteckningar och låt AI ta anteckningar åt dig med ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker tar dina röriga möten, videosamtal och långrandiga röstanteckningar och skapar automatiskt snyggt strukturerade sammanfattningar, åtgärdspunkter och uppföljningar. Det transkriberar inte bara det som sagts – det förstår sammanhanget.

Det betyder att du inte behöver gå igenom timmar av ljudfiler eller oroa dig för att missa något viktigt under en brainstorming-session. AI Notetaker fungerar i verktyg som Zoom, Google Meet och Microsoft Teams, där det fångar upp viktiga punkter och omvandlar dem till praktiska uppgiftslistor.

Du får mer än bara en tal-till-text-utskrift – du får en smart, delbar sammanfattning som hjälper ditt team att hålla sig samstämmigt, utan det vanliga kaoset efter mötet.

ClickUps One Up #2: Dokument

Förvandla vanliga transkriptioner till dynamiska, användbara dokument med ClickUp Docs

Medan Whisper och Google Speech endast konverterar röst till text, låter ClickUp dig gå ett steg längre genom att bädda in texten i omfattande, samarbetsinriktade dokument. Med ClickUp Docs kan du ta mötesreferat eller transkriberade ljudfiler och omvandla dem till levande dokument – med tabeller, bokmärken, widgets och uppgiftslänkar.

Vill du tilldela en uppföljning från din transkription? Markera bara texten och konvertera den till en uppgift i samma dokument.

ClickUp Docs förvandlar statiska transkriptioner till användbara dokument. Du kan samarbeta med ditt team, lämna kommentarer, nämna teammedlemmar och spåra projektuppdateringar – allt utan att behöva hoppa mellan appar eller exportera filer.

💡 Proffstips: Spara tid med färdiga mallar för mötesanteckningar för alla typer av teamsynkronisering.

ClickUps One Up #3: ClickUp Brain (AI)

Om Whisper AI och Google Cloud Speech fokuserar på ljud, fokuserar ClickUp Brain på resultat. Denna inbyggda AI-hjälpreda hjälper dig att skapa anteckningar, omformulera innehåll, sammanfatta diskussioner och till och med skriva dokumentation baserat på dina transkriptioner.

Extrahera svar, beslut och åtgärdspunkter från dina mötesanteckningar med ClickUp Brain.

Det kan också analysera sammanhang, extrahera åtgärdspunkter och föreslå nästa steg – utan att du behöver gå igenom transkriberad text manuellt eller oroa dig för noggrannheten.

Istället för att bara få en transkription får du en intelligent assistent som hjälper dig att agera utifrån dina data. Perfekt för produktägare, upptagna chefer eller alla som jonglerar med flera modeller, uppgifter och möten.

Whisper erbjuder lokal bearbetning och Googles ASR ger molnskalbarhet, men ClickUp ger dig en kraftfull AI-transkriptionsassistent plus ett centralt kommandocenter för att omvandla orden till verkligt arbete.

Inga extra verktyg. Inga provisoriska integrationer. Bara en elegant plattform som hanterar allt.

💜Bonus: Brain Max från ClickUp tar produktiviteten till nästa nivå med sin blixtsnabba Talk to Text-funktion. Tala bara, så omvandlar Brain Max omedelbart dina ord till noggranna, organiserade anteckningar – utan att du behöver skriva. Oavsett om du fångar idéer på språng eller spelar in viktiga mötesdiskussioner kommer du aldrig att missa en detalj. Med tillgång till de ledande premium-AI-modellerna och alla dina anslutna appar behöver du ingen annan AI-assistent för dina dagliga aktiviteter. Planera, utför och analysera fyra gånger snabbare med Talk to Text på ClickUp Brain MAX.

ClickUp till undsättning: Din superkraft inom transkription väntar

Whisper vs. Google Speech-to-Text är en jämn kamp. Båda verktygen erbjuder imponerande taligenkänningsfunktioner, hanterar bakgrundsljud som proffs och stöder ett brett utbud av språk.

Om du letar efter fullständig kontroll och anpassningsbarhet är Whisper rätt val för dig. Om du vill ha hastighet och sömlös integration som passar företag är Google Speech-to-Text det rätta valet.

Om du letar efter något smartare som inte bara transkriberar utan faktiskt hjälper dig att använda texten är ClickUp rätt val. Det är en elegant, AI-driven produktivitetsplattform som omvandlar ljud till handling.

Och ja, det är helt gratis att prova. Registrera dig för ClickUp och låt din röst (och ditt team) få mer gjort utan att behöva byta flik tusen gånger.