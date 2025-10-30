ClickUp 4.0: Slutet på arbetsöverbelastning

I åratal har teamen fastnat i en labyrint.

Att jonglera med spridda verktyg, växla mellan flikar, jaga sammanhang och se värdefulla timmar rinna iväg.

Det motsvarar en produktivitetsförlust på 2,5 biljoner dollar globalt. Och det lyfter fram ett mycket djupare problem: Det största hotet mot produktiviteten är inte bristande ansträngning, utan sättet som arbetet hanteras på.

61 % av kunskapsarbetarna säger att de lägger mer tid på att organisera uppgifter än på att utföra dem. Och en genomsnittlig anställd växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen. Det är Work Sprawl i praktiken, och det har tyst och stilla dödat produktiviteten i åratal.

På ClickUp har vi alltid vetat att det finns ett bättre sätt. Vår mission har från första början varit att göra världen mer produktiv.

Så vi föreställde oss en plattform där dina uppgifter, dokument, chattar, möten och kunskaper samlas i ett enda flexibelt system – inte bara samlade, utan djupt sammankopplade – en sammansmältning av programvara, människor och AI.

Vi presenterar världens första konvergerade AI-arbetsyta: ClickUp 4. 0.

Vad är ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 är platsen där allt ditt arbete och samarbete sker.

Det är ClickUp som du känner till, men mer uppkopplat, strömlinjeformat, prestandastarkt och flexibelt än någonsin tidigare.

När allt ditt arbete samlas i en enda AI-driven arbetsyta faller allt på plats. I praktiken ser det ut så här:

En kalender som äntligen förstår dina prioriteringar och automatiskt blockerar tid i ditt schema därefter.

En AI som direkt kan komma ihåg vad som ska göras från det där samtalet förra veckan.

Agenter som sorterar dina uppgifter, sätter upp projekt och hjälper dig med att svara på frågor

En enda, vackert utformad arbetsyta som samlar uppgifter, dokument, mål, chatt och AI-driven automatisering.

ClickUp 4.0 fokuserar på det exakta problemet som vi först satte oss för att lösa: fragmenteringen som orsakas av osammankopplade arbetsverktyg och spridd kontext.

Här är siffrorna som håller företagsledare vakna:

2,5 timmar går förlorade varje dag när teammedlemmar hoppar mellan konversationer, söker efter filer och försöker återfå sin koncentration. Kontextförlust : Nästangår förlorade varje dag när teammedlemmar hoppar mellan konversationer, söker efter filer och försöker återfå sin koncentration.

AI-spridning: Varje dag lägger teamen ungefär 60 minuter på att jonglera med olika AI-verktyg som inte fungerar tillsammans, vilket leder till frustration och slöseri med tid. Varje dag lägger teamen ungefärsom inte fungerar tillsammans, vilket leder till frustration och slöseri med tid.

App-spridning: Ytterligare 55 minuter går förlorade när människor ständigt växlar mellan appar, försöker hitta det de behöver och hålla jämna steg med splittrade arbetsflöden. Ytterligarenär människor ständigt växlar mellan appar, försöker hitta det de behöver och hålla jämna steg med splittrade arbetsflöden.

Det är här det förändras.

ClickUp 4.0 levererar de mest efterfrågade funktionerna och uppgraderingarna från vår community.

Dessa förbättringar eliminerar friktion, ökar din produktivitet och ger dig tillbaka kontrollen över din dag. Här är nyheterna:

Personlig navigering 4.0: Allt du behöver, precis där du behöver det

Din sidofält i ClickUp 4.0 är smidigt och anpassningsbart.

Detta markerar slutet på växlingsskatten: där du har en flik för chatt, en annan flik för SOP och ett helt nytt fönster för din AI.

I ClickUp 4.0 erbjuder den nya enhetliga sidofältet en sammanförd hierarki som samlar uppgifter, dokument, chatt, whiteboards, instrumentpaneler, kalender och mer för enkel åtkomst.

Personlig navigering: Skapa din egen sidofält med anpassade sektioner så att du kan organisera ditt arbete på ditt sätt.

Konvergerad hierarki: Få tillgång till uppgifter, dokument, chatt, AI och mycket mer från ett enda, enhetligt utrymme.

Fästa objekt: Håll dina viktigaste arbetsuppgifter i fokus genom att fästa utrymmen, listor eller dokument i sidofältet.

Snabb filtrering: Hoppa direkt till utrymmen, olästa meddelanden eller DM:er med nya filter i sidofältet.

Renare, enklare upplevelse: Njut av ett överskådligt och intuitivt gränssnitt som fördjupar din koncentration och kontroll.

Samarbete och AI-chatt: Kontext, fångad precis där du arbetar

De flesta plattformar nöjer sig med att bunta ihop verktyg. ClickUp 4.0 går längre genom att göra varje verktyg kontextmedvetet och sammankopplat.

När chatt, möten, mötesanteckningar, AI och uppgifter samlas på en enda plattform blir det lika enkelt som att be din AI att skapa och tilldela åtgärdspunkter från förra fredagens samtal – och det görs på några sekunder!

Din ClickUp-arbetsyta fungerar nu som en enda källa till information och ett samarbetscenter för heltäckande projektledning.

Så här håller du enkelt koll på ditt arbetsflöde i ClickUp:

Unified AI Chat: ClickUp Chat är alltid tillgängligt från din sidofält, förstärkt med AI för att sammanfatta chattrådar, skapa åtgärdspunkter och hitta sammanhang snabbare.

Omedelbara möten: Starta en SyncUp (ljud- eller videosamtal) direkt från chatten för diskussioner i realtid utan att behöva byta till ett annat verktyg.

AI Notetaker: Spela in och transkribera möten med Spela in och transkribera möten med AI Notetaker , så att varje detalj fångas upp, komplett med sammanfattningar, viktiga punkter, åtgärdspunkter och mer.

Handlingsbara anteckningar: Omvandla mötesanteckningar och chattrådar direkt till Omvandla mötesanteckningar och chattrådar direkt till ClickUp-uppgifter , så att inga åtgärder faller mellan stolarna.

Sökbara transkriptioner: Alla konversationer och transkriptioner är sökbara via Alla konversationer och transkriptioner är sökbara via ClickUp Brain , genom naturliga språkprompter.

Skaffa ClickUp AI Notetaker för att transkribera möten, skapa uppgifter och åtgärdspunkter samt delegera arbete

Personlig planerare: Din dag, perfekt organiserad, automatiskt

ClickUp 4.0:s personliga planerare är din superkraft för fokuserat arbete och mycket mer.

Upplev en anpassad kalender med alla dina möten och arbetsuppgifter noggrant sammanställda för dig varje dag. Äntligen kan du glömma bort att planera, boka om eller koordinera saker manuellt.

När saker och ting förändras justerar AI din kalender automatiskt, så att du alltid har tid att fokusera och få saker gjorda.

AI-driven schemaläggning: Låt AI hantera schemaläggningens kaos genom att automatiskt tidsblockera dina högsta prioriteringar och möten.

Integrerad kalender: Se dina kollegors scheman, boka möten med dem och visa din kalender på det sätt du vill.

Tidsblock: Dra uppgifter till din kalender för att enkelt schemalägga dem och se till att du avsätter rätt mängd tid för varje uppgift utan att ta på dig för mycket.

Fokus-sessioner: Blockera enkelt tid för koncentrerat arbete och låt AI finjustera resten när prioriteringarna förändras.

Kontext inom möten: Koppla händelser till uppgifter och dokument så att allt hänger ihop och kan åtgärdas.

Teams Hub: Fullständig tydlighet utan ständiga uppföljningar

Teams Hub är ett helt nytt sätt att hålla koll på vad ditt team arbetar med.

Analyser, prioriteringar och kapacitet finns samlat på ett ställe, vilket ger chefer omedelbar insyn i teamets arbetsbelastning. Nu behöver man inte längre gissa vad medarbetarna arbetar med eller om deadlines är realistiska.

Din Teams Hub innehåller:

Visualisering av organisationsstrukturen: Se vilka som ingår i varje team och visa både individuella profiler och teamprofiler för mer kontext.

Aktivitetsflöden i realtid: Varje team har ett flöde, så att du kan se de senaste aktiviteterna och uppdateringarna för alla team i ClickUp.

Prioriteringar i rangordning: Se en rangordnad lista över vad alla fokuserar på i din Teams Hub och få reda på exakt hur högt upp en uppgift ligger på någons lista.

Kapacitet och analys: Se direkt vad alla arbetar med, visualisera teamets kapacitet och identifiera var resurserna kan komma att ta slut.

AI-drivna stand-ups: Låt AI sammanfatta viktiga uppdateringar så att du alltid är uppdaterad.

Inbyggda tidrapporter: Få exakt information om hur mycket arbete som är fakturerbart och hur lång tid projekten verkligen tar med hjälp av inbyggda tidrapporter.

ClickUp Brain och Ambient AI Agents: Din produktivitet, multiplicerad

Få tillgång till flera LLM:er, utför webbsökningar i realtid, få kontextuella svar på dina arbetsfrågor och mycket mer via ClickUp Brain.

ClickUp 4.0:s funktioner omdefinierar helt vad det innebär att ha digitala teammedlemmar.

ClickUp Brain fungerar som din alltid tillgängliga produktivitetsassistent, redo att skapa uppgifter, utarbeta dokument, sammanfatta konversationer och svara på frågor när du behöver det.

Sedan finns det Ambient AI Agents: intelligenta assistenter som vet när de ska hjälpa till utan att bli ombedda. Dessa anpassningsbara, autonoma hjälpare körs i bakgrunden och skickar proaktivt projektuppdateringar, svarar på chattfrågor och hanterar repetitiva arbetsuppgifter när det behövs, inte när du kommer ihåg att delegera dem.

Resultatet är en arbetsmiljö där onödigt arbete försvinner, information flödar direkt och ditt team kan fokusera på det strategiska arbetet som ger stor effekt.

Produktivitetsassistent: ClickUp Brain arbetar tillsammans med dig och är utrustat för att utföra över 500 olika arbetsflöden.

AI-kommandorad: Skriv bara mellanslag för att öppna den nya AI-kommandoraden från valfri kommentar och få kontextmedvetna åtgärder som att skapa en uppgift med alla detaljer från tråden, skriva ett relevant svar eller sammanfatta en lång konversationstråd.

Flera AI-modeller: Interagera direkt med ChatGPT, Claude, Gemini och mer, plus få tillgång till premiummodeller och webbsökning i realtid, allt från ett enda gränssnitt.

Live-svaragent: När någon ställer en fråga i ClickUp Chat, kliver din live-svaragent automatiskt in och ger ett svar, så att en människa inte behöver göra det.

Anpassade AI-agenter för arbetet: Skapa dina egna agenter genom att koppla dem till anpassade triggers och kunskapskällor från din ClickUp-arbetsyta eller anslutna appar.

Automatiska projektuppdateringar: Ställ in agenter som sköter statusuppdateringar åt dig och få detaljerade dagliga eller veckovisa rapporter skickade till dig eller ditt team för alla listor, uppgifter eller chattar.

💫 Få det bästa av ClickUp till din stationära dator/PC med Brain MAX, en fristående AI-superapp! Din ClickUp-kommandocentral : Hitta omedelbart information som är dold i uppgifter, hämta dokument och få uppdateringar i realtid om projekt, var du än befinner dig.

Fråga de bästa AI-modellerna vad som helst : Arbeta med GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet och andra utan att behöva jonglera med prenumerationer.

Sök i anslutna appar : Hitta gömda filer och få snabba svar utan att behöva slösa tid på att söka igenom Google Drive eller trådar.

Djup sökning på webben : Förvandla timmar av forskning till minuter med AI-driven analys och tydliga källhänvisningar som du kan lita på.

Få fyra gånger mer gjort med Talk to Text: Du pratar, AI skriver och redigerar! Använd AI-förbättrad diktering i valfri app, anpassad efter dig. Du pratar, AI skriver och redigerar! Använd AI-förbättrad diktering i valfri app, anpassad efter dig.

Personliga listor: Din privata att göra-lista, precis som du vill ha den

Personliga listor i ClickUp 4.0 gör det möjligt för dig att organisera och spåra dina personliga uppgifter genom en privat lista i ditt arbetsområde. De fungerar som en samlingsplats där du kan centralisera dina prioriteringar.

Visualisera din personliga lista på ditt sätt: Välj mellan dina favoritvyer i ClickUp, till exempel listvy eller tavelvy.

Organisera dina projekt, idéer och uppgifter: Planera din dag, följ upp dina mål och hantera din arbetsbelastning, allt i ditt eget dedikerade utrymme i ClickUp.

Hämta uppgifter från andra listor: Hämta snabbt uppgifter till din personliga lista för enkel åtkomst och hantering.

En ny era för ClickUp: Hantverk, kvalitet och prestanda

ClickUp 4.0 fokuserar på att göra varje interaktion smidig och varje arbetsflöde blixtsnabbt. Du kommer att märka skillnaden så fort du börjar klicka runt. Varje detalj har utformats noggrant för att du ska kunna arbeta snabbare, hålla fokus och aldrig hindras av dina verktyg.

Omedelbar uppgiftsvy: Avancerad caching laddar dina uppgifter omedelbart – sätt igång med arbetet utan att behöva vänta.

Blixtsnabb upplevelse: Överallt där du klickar i 4.0 känns det dramatiskt snabbare. Vi har gjort betydande förbättringar av listvyn, tavelvyn, hierarkin och anpassade fält för att öka hastigheten.

Gantt-diagram upp till 300 % snabbare: Dina favoritfunktioner är snabbare och mer responsiva än någonsin tidigare.

Avsevärt förbättrad laddningstid: Stora vyer med över 500 uppgifter och automatiseringar bearbetar nu åtgärder upp till 30 gånger snabbare, från 30 sekunder till bara en sekund.

Över 40 % snabbare totalt sett: Hela 4.0-upplevelsen är över 40 % snabbare jämfört med 3.0.

Smidig navigering: Trots mer kraft och fler funktioner är gränssnittet rent och överskådligt.

Vad kommer härnäst i ClickUp 4.0?

Här är vad vi arbetar med och förbereder för leverans under de kommande veckorna.

Underkataloger (BETA): Organisering på detaljnivå

Vi är glada över att kunna uppfylla ett av communityns viktigaste önskemål: möjligheten att placera mappar inuti varandra! Nu kan du organisera din arbetsyta med mappar inuti mappar, komplett med alla de kraftfulla funktioner du förväntar dig av våra mappar. Tänk på top-down-rapportering, anpassningsbara vyer, ärvda behörigheter och mycket mer.

Anpassade fält efter uppgiftstyp (BETA): Ultimat flexibilitet, ingen informationsförlust

Spåra exakt vad som är viktigt för varje typ av arbete. Med anpassade fält efter uppgiftstyp kan du skräddarsy datafält efter specifika arbetsflöden, så att varje team får den information de behöver utan att överväldiga alla andra med detaljerade uppgifter.

Framtidens arbete, levererat idag

ClickUp 4.0 är där arbetet äntligen känns enkelt. Varje uppgift, varje arbetsflöde, varje konversation finns nu i ett enda, mycket intuitivt arbetsutrymme.

Du kommer att märka skillnaden första gången du öppnar sidofältet, första gången du ställer en fråga till Brain, första gången ditt team går från idé till genomförande utan att missa ett slag.

Det här är vad som händer när prestanda möter möjligheter och hela företaget agerar som en enhet.

Labyrinten är borta. Välkommen till konvergensens era. Välkommen till ClickUp 4.0!