10 gratis träningsmallar från Notion för att följa dina träningsmål

Du drömmer. Du planerar. Du når ditt mål. Det kommer att finnas hinder. Det kommer att finnas tvivlare. Det kommer att finnas misstag. Men med hårt arbete, tro, självförtroende och tillit till dig själv och din omgivning finns det inga gränser.

Om du är trött på att bläddra mellan appar och halvfyllda anteckningsböcker för att logga dina träningspass är du kanske inte den enda. Hur löser man det? Oavsett om du följer ett enkelt 3-dagarsprogram eller blandar styrka, kondition och rörlighet under veckan, hjälper rätt mall dig att hålla ordning och följa dina framsteg utan ansträngning.

Använd Notions träningsmall, som organiserar allt – övningar, repetitioner, vilodagar och framstegsregistrering – på ett överskådligt sätt.

Nybörjare kan ha nytta av "3-3-3-regeln", medan mer erfarna lyftare kan välja mellan övre/undre eller push-pull-ben-delningar. Oavsett vilket behöver dina träningsmål inte begravas under röran.

Läs vidare för att lära dig mer om gratis träningsmallar från Notion som är utformade för att stödja hela din träningsresa. Utforska dessutom fantastiska alternativa träningsmallar från ClickUp, appen som har allt för jobbet!

🔎 Visste du att? En av de första fitness-apparna på Apple App Store hette "Fit Phone"!

Vad kännetecknar en bra träningsmall från Notion?

En bra träningsmall från Notion hjälper dig att logga dina träningspass, följa dina framsteg och hålla dig konsekvent med din träning. Den bör täcka alla kärnområden i din träningsrutin på ett tydligt och lättuppdaterat sätt.

Veckoschema: Leta efter mallar som visar träningen under hela veckan så att du kan hålla dig till en strukturerad rutin 💪

Märkning av muskelgrupper: Välj träningsmallar från Notion som kategoriserar övningar efter muskelgrupper för att upprätthålla en balanserad träning 🏋️

Träningsbibliotek : Sök efter en mall som innehåller en lista med rörelser med instruktioner och tips om form 💪

Träningslogg: Välj mallar som loggar set, repetitioner och vikt för varje pass för att följa dina framsteg över tid 🏋️

Kontrollera dina framsteg: Välj träningsmallar från Notion som har avsnitt för kroppsmått, personliga rekord eller foton så att du kan följa dina framsteg 💪

Vilodagsspårare: Välj en träningsmall från Notion som hjälper dig att planera återhämtningsdagar så att du inte tränar för hårt eller tappar motivationen 🏋️

Avsnitt om måltidsplanering: Välj mallar som organiserar din kost för att stödja dina träningsmål 💪

Kopierbara mallblock: Använd mallar som enkelt duplicerar rutiner utan att du behöver mata in data på nytt varje vecka 🏋️

Integration med vanespårare: Prioritera Notions träningsmallar som synkroniserar träning med dagliga vanor för att hålla dig konsekvent 💪

🧠 Kul fakta: Marknaden för "smarta band" förväntas växa med imponerande 2,4 miljarder amerikanska dollar mellan 2024 och 2029, vilket motsvarar en ökning på nästan 28 % i global omsättning.

10 gratis träningsmallar från Notion för dina träningsmål

Notion gör det enkelt att strukturera din träningsrutin – om du använder rätt mall. Här är 10 träningsmallar från Notion som täcker allt från styrketräning till näringsloggar.

1. Notions mall för 21 dagars hälsosam matutmaning

via Notion

Notions mall för 21 dagars hälsosam matutmaning fokuserar på strukturerad kost och vätskebalans för att förbättra energi, klarhet och fysiska resultat. Denna träningsplaneringsmall från Notion handlar inte bara om träning – den handlar om att fixa det som ger energi till träningen.

Mallen guidar dig genom en 3 veckors matdagbok, med inbyggd funktion för att spåra humör och framsteg för extra stöd. Diagrammen reagerar på ditt beteende, vilket gör det enkelt att spåra framsteg utan att fixera sig vid siffror.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Logga dagliga måltider och vätskeintag i en överskådlig översikt

Övervaka ditt intag av raffinerat socker med hjälp av dynamiska grafer

Reflektera över dina matvanor med hjälp av inbyggda dagboksfrågor

Koppla ihop kost med energi och humörmönster

Perfekt för: Alla som vill ta sin träningsrutin till nästa nivå genom att ta näring och måltidsplanering på allvar i Notion.

💡 Proffstips: Men om du någonsin fastnar i tanken ”Vad ska jag fokusera på idag?” kan ClickUp Brain hjälpa dig. Du kan använda Brain för att skapa din dagliga plan baserat på dina övergripande träningsmål. Du kan till exempel be den att skapa ett 4-dagars träningsprogram eller dela upp dina rörlighetsövningar i dagliga deluppgifter.

2. Notion-mall för hälsa och kaloriräkning (CICO)

via Notion

Notions mall för hälsa och kaloriräkning (CICO) håller ordning på saker och ting med ett enkelt dagligt och veckovis loggningssystem som visar hur ditt intag stämmer överens med dina mål.

Det finns inga inbyggda matdatabaser, vilket faktiskt gör det snabbare om du redan känner till dina makron eller använder en extern kalkylator. Det är rent, matematiskt underbyggt och byggt för effektivitet. Instrumentpanelen uppdateras automatiskt med hjälp av formler, så att du alltid vet var du står vid slutet av dagen.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Registrera måltider och kalorier dagligen utan krångel

Sätt upp veckovisa intagsmål och se hur dina trender förändras

Övervaka viktförändringar med hjälp av en veckologg

Använd ett formelbaserat system för att minska spårningstiden

Perfekt för: Personer som söker en minimalistisk kaloriräknare som fokuserar på viktminskning eller viktökning, utan onödiga distraktioner.

📮 ClickUp Insight: Hälsa och träning är de viktigaste personliga målen för våra undersökningsdeltagare, men 38 % erkänner att de inte konsekvent följer upp sina framsteg. 🤦 Det är en stor skillnad mellan intention och handling! ClickUp kan hjälpa dig att förbättra din träning med sina specialiserade mallar för vanor och återkommande uppgifter. Tänk dig att du enkelt kan bygga upp dessa rutiner, logga varje träningspass och upprätthålla en stark meditationsrutin. 💫 Verkliga resultat: ClickUp-användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten – eftersom det första steget för att hålla sig på rätt spår är att faktiskt se spåret.

3. Notion 75 Soft Challenge-mall

via Notio n

Notion 75 Soft Challenge Template är skapad för dig som strävar efter konsekvens framför kaos. Den är utformad för 75 Soft Challenge och har en strukturerad men flexibel layout som hjälper dig att skapa daglig disciplin när det gäller träning, vätskeintag, läsning och kost.

Instrumentpanelen är överskådlig, anpassningsbar och utformad för att hålla dig ansvarig med dagliga checklistor och veckovisa reflektioner. Det handlar inte bara om att träna – det handlar om att bygga vanor som stöder din fitnessresa.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Logga dagliga träningspass, måltider, vätskeintag och läsvanor

Spåra vikt, steg och måluppfyllelse i en enda instrumentpanel

Reflektera varje vecka med hjälp av frågor för att förbättra din inställning och motivation.

Håll dig konsekvent med en minimalistisk, visuell träningslogg

Perfekt för: Alla som vill följa en strukturerad plan för att bygga upp vanor som kombinerar träning, kost och mental fokus – allt i Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – Mall för kroppsförändring

via Notion

Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template är speciellt utvecklad för viktminskning och erbjuder en överskådlig instrumentpanel där du kan sätta upp mål, logga din dagliga vikt, följa förändringar visuellt och behålla motivationen med hjälp av framstegsfoton och veckostatistik.

Den använder Notions inbyggda grafer för att omvandla dina inmatningar till visuell motivation, vilket hjälper dig att hålla dig på rätt spår utan att behöva detaljstyra varje liten detalj.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp ditt viktminskningsmål i dagliga och veckovisa delmål.

Registrera kroppsmått, vikt och bilder på dina framsteg på ett och samma ställe.

Se trender direkt med Notions automatiskt genererade grafer

Minska stressen genom att använda loggning med ett enda klick med Notion-knappar.

Perfekt för: Användare som vill följa sina framsteg med ett visuellt format, särskilt de som fokuserar på viktminskning och förändringar i kroppssammansättningen.

5. Notion Workout → Planner + Tracker Template

via Notion

Notion Workout → Planner + Tracker Template är en träningsmall från Notion som ersätter tre olika appar. Den kombinerar spårning av muskelgrupper, loggning av framsteg och delad planering i en enda instrumentpanel.

Oavsett om du tränar push/pull/ben eller en anpassad hybrid, ger denna layout dig full kontroll utan att komplicera saker och ting. Den innehåller också avsnitt för att registrera kroppsmått, analysera statistik och förfina din träningsstruktur över tid.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera dina träningspass efter del, dag och målgruppsmuskler.

Registrera set, repetitioner och vikt i en detaljerad träningslogg.

Registrera kroppsmått för att jämföra statistik före och efter

Analysera träningsfrekvens och volym över tid

Perfekt för: Lyftare som vill ha en datadriven träningsplanerare som täcker allt – från träningsdelningar till spårning av muskelgrupper och fysiska statistik.

🧠 Kul fakta: Marknaden för fitnessarmband är värd 22,8 miljarder dollar år 2024, och många av dessa användare förlitar sig på synkroniserade mallar eller appar för att manuellt logga träning, måltider och framsteg.

6. Notions mall för viktuppföljning

via Notion

Notions viktmätningsmall är enkel: följ din vikt, logga dina mått och se hur din kropp förändras över tid. Uppnå din fulla potential genom att ta framstegsfoton och mata in mått, vilket gör den användbar utöver bara siffran på vågen.

Om du inte behöver en omfattande träningsplanerare och vill se tydliga resultat, är det här rätt val.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Ange vikt dagligen eller veckovis i kilogram eller pund

Ladda upp foton på din kropps utveckling i en enda kontrollpanel

Registrera mått som midja, bröst och höfter

Jämför förändringar över tid med enkla bilder

Perfekt för: Alla som fokuserar på viktkontroll – oavsett om du vill gå ner eller gå upp i vikt – och vill ha ett smidigt system i Notion.

💡 Proffstips: Använd emojis eller färgkodning för träningsintensitet. Markera lätta, måttliga och tunga träningsdagar med olika symboler eller färgmarkeringar. Det ger dig en snabb visuell signal och gör att mallen känns mindre som ett kalkylblad.

7. Notion-mall för att följa din viktminskningsresa

via Notion

Mallen Notion Track Your Weight Loss Journey Template fokuserar på det väsentliga – vikt, kalorier, träning och framsteg – och är utformad på ett sätt som känns hanterbart och motiverande.

Den är skapad för dig som vill hålla fast vid din rutin utan att förlora dig i statistik. Layouten är ren och minimalistisk, vilket gör att uppdateringen av dina loggar känns som en vana, inte en syssla.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Logga din dagliga vikt och kaloriintag

Sätt upp enkla mål och spåra vanor som stöder dem

Se träningsrutinens konsekvens på ett ögonblick

Spåra dina totala framsteg med visuella markörer

Perfekt för: Alla som vill ha en enkel och effektiv träningsapp för att stödja långsiktig viktminskning utan krångel.

📚 Läs också: Hur man sätter upp dagliga mål för personlig produktivitet

8. Notion Diet & Meal Planner | Makrospårningsmall

via Notion

Med Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template kan du ställa in specifika kalori- och makromål och sedan skapa måltider utifrån ingredienser som automatiskt beräknar totalsummor.

Det är en ren makroberäknare kombinerad med ett verktyg för måltidsplanering. Lägg till en måltid, se statistiken uppdateras direkt och justera dina portioner i realtid. Det finns också en särskild inköpslista så att du kan hålla dina matinköp i linje med din plan.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skapa måltider med hjälp av en anpassad ingrediensdatabas med makron.

Spåra ditt dagliga intag av protein, kolhydrater, fett och totala kalorier

Skapa en dynamisk inköpslista kopplad till din plan

Övervaka dina näringsmål och justera måltiderna när du är på språng

Perfekt för: Alla som vill förenkla sin måltidsplanering samtidigt som de fokuserar på makro- och kalorimål.

🧠 Kul fakta: Fitness-trackers som Fitbit sålde 6,6 miljoner enheter under 2023, men de kräver fortfarande en kompletterande app eller mall för att omvandla rådata till användbara träningsprogram.

9. Notion-mall för hälsa och vanor

via Notion

Notions mall för hälsa och vanor är utformad för att hjälpa dig att logga dagliga rutiner, mediciner och symtom, samtidigt som du kan följa vad som fungerar över tid. Den sätter dina hälsovanor i centrum utan att överösa dig med extrafunktioner.

Mallen är enkel, vilket gör den lätt att uppdatera regelbundet. Den är särskilt användbar om du jonglerar med både mentala och fysiska hälsorutiner och vill ha en tydlig förståelse för hur vanor bidrar till det allmänna välbefinnandet.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Övervaka dina dagliga hälsovanor med en visuell statusvy

Spåra mediciner och symtom över flera veckor

Observera vanornas konsistens genom inbyggda statistikfunktioner

Anpassa dina dagliga rutiner efter bredare hälsomål

Perfekt för: Personer som hanterar ett träningsprogram tillsammans med hälso- eller medicinska mål och som vill ha ett enkelt system för att spåra vanor i Notion.

📚 Läs också: Hur man skapar en vanetracker för personlig framgång

10. Notions mall för viktuppföljning

via Notion

Notions mall för viktuppföljning reducerar uppföljningen till det nödvändiga – veckologgar, månadsöversikter och tydliga bilder. Ange bara din veckovikt så hjälper layouten dig att upptäcka trender och hålla dig ansvarig.

Mallen är idealisk för långvarig användning, oavsett om du vill gå ner i vikt, bygga muskler eller bibehålla din vikt. Dessutom är strukturen tydlig, repeterbar och utformad för att uppmuntra till vanebildning.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Logga din vikt varje vecka för långsiktig konsekvens

Spåra dina framsteg månad för månad med organiserade anteckningar

Upptäck fluktuationer med ett tydligt visuellt format

Håll fokus på dina mål med hjälp av förenklad design

Perfekt för: Användare som vill ha en strukturerad, lättskött viktlogg för att stödja konsekvent loggning och verkliga framsteg i Notion.

Begränsningar för Notions träningsmallar

Även om Notions träningsmallar är mångsidiga finns det vissa begränsningar som påverkar hur väl de fungerar som en dedikerad träningslogg eller träningsplanerare:

Ingen automatisk träningstimer: Du kan logga set och viloperioder, men det finns ingen inbyggd timer som varnar dig när det är dags att gå vidare till nästa set, så du behöver en separat app för det.

Mobilupplevelsen kan bli fördröjd under träningen: På mobiltelefoner kan större databaser och växlar laddas långsamt eller frysa mitt i sessionen.

Inga inbyggda träningsintegrationer: Notion synkroniseras inte med Apple Health, Google Fit eller wearables, så stegräkning, förbrända kalorier eller hjärtfrekvensdata kan inte importeras automatiskt.

Diagram kräver manuell inställning eller justering: Även om visuell spårning är möjlig krävs ofta anpassade formler och länkade databaser, vilket inte är nybörjarvänligt och kan leda till små fel.

Begränsad offline-funktionalitet: Om du befinner dig på ett gym med dålig signal kan det hända att ändringar inte synkroniseras korrekt eller visas live, vilket stör din loggningsrutin.

7 alternativa Notion-mallar som hjälper dig på din fitnessresa

Om Notions brist på automatisering, integrationer eller mobilprestanda hindrar dig, erbjuder dessa alternativa träningsmallar från ClickUp mer skräddarsydda funktioner som stöder dina träningsmål utan extra manuellt arbete.

1. ClickUp-mall för träningslogg

Få gratis mall Logga träningspass, repetitioner och framsteg med ClickUps träningsloggmall.

Att spåra träningspass i Notion innebär ofta att man manuellt måste skapa och formatera nya databaser. ClickUp Exercise Log Template är en mer strömlinjeformad och interaktiv lösning, där varje träningspass automatiskt konverteras till en uppgift med anpassade fält som repetitioner, set, vikt och varaktighet. Detta möjliggör avancerad filtrering, spårning av framsteg och veckosammanfattningar – allt i en centraliserad instrumentpanel.

Användare kan organisera sina anteckningar efter träningsform (t.ex. styrka, kondition, flexibilitet), märka sessioner efter mål (t.ex. uthållighet, fettförbränning) och övervaka sin träning med hjälp av inbyggda kalendervyer. Till skillnad från statiska mallar är denna träningsloggmall helt dynamisk och stöder återkommande träningspass, uppladdning av formulär och anteckningar om prestationer.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Ställ in påminnelser och återkommande uppgifter för konsekventa träningsvanor

Logga enskilda övningar med mått som set, vikt och varaktighet.

Organisera dina träningspass med hjälp av statusetiketter som Avklarat, Missat och Att göra.

Växla mellan vyer som kalender, tavla eller lista, beroende på ditt arbetsflöde.

Perfekt för: Träningsentusiaster och tränare som vill följa sina dagliga träningspass och framsteg över tid.

Här är vad Siobhan Wheelan, rektor och godkänd ClickUp-konsult på SDW Consulting, hade att säga om att använda ClickUp-mallar:

ClickUp har förändrat vårt teams arbetssätt genom att tillhandahålla en enda källa till information som samordnar vårt team och säkerställer att vi håller fokus på våra mål. Att använda mallar, automatiseringar och få våra arbetsflöden ordentligt uppsatta har varit en game changer när det gäller effektivitet och kommunikation.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-mall

Få gratis mall Bygg upp konsekvens och mental styrka med ClickUp 75 Hard Wellness Challenge.

Att klara 75 Hard-utmaningen kräver stor konsekvens, och ClickUp gör det lättare att uppnå. ClickUp 75 Hard Wellness Template innehåller dagliga checklistor för alla utmaningskriterier: två träningspass, läsning, vattenintag, kost och fotodokumentation av framsteg. Till skillnad från Notions rigida tabeller möjliggör denna uppsättning automatisering, aviseringar och mobilvänlig spårning.

Varje dag är strukturerad som en uppgift med inbyggda deluppgifter, vanespårning och visuella streakträknare. De anpassade fälten låter dig logga reflektioner, näring och personliga framgångar, medan statusar gör det enkelt att visualisera streaks och luckor. Allt är organiserat för att du ska kunna fortsätta framåt utan att tappa fokus.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Spåra slutförandegraden, tidsloggar och reflektionsanteckningar, vilket hjälper dig att upprätthålla disciplinen under de 75 dagarna.

Se utmaningsstatistik och framsteg i en live-instrumentpanel.

Ställ in dagliga uppgifter för träning, kost och mentala mål, och använd visuella tavlor och Gantt-diagram för att övervaka din framstegstakt.

Använd mobilappens aviseringar för att hålla koll på dina mål var du än befinner dig.

Perfekt för: Personer som antar 75 Hard eller liknande holistiska träningsutmaningar som kräver dagliga, konsekventa vanor.

📮 ClickUp Insight: 63 % av våra undersökningsdeltagare rangordnar sina personliga mål efter brådskandehet och vikt, men endast 25 % organiserar dem efter tidsram. Vad betyder det? Du vet vad som är viktigt, men inte nödvändigtvis när det är viktigt. ⏳ ClickUp Goals, förbättrat med AI-assistans från ClickUp Brain, ger klarhet i denna process. Det hjälper dig att dela upp stora mål i tidsbundna, genomförbara steg. ClickUp Brain ger intelligenta förslag på tidsplaner och håller dig på rätt spår med uppdateringar i realtid och automatiska statusändringar när du slutför uppgifter. 💫 Verkliga resultat: Användare rapporterar en fördubbling av produktiviteten efter att ha bytt till ClickUp.

3. ClickUp-mall för daglig handlingsplan

Få gratis mall Håll motivationen uppe och nå dina mål med ClickUps dagliga handlingsplan.

ClickUp Daily Action Plan Template är inte bara för uppgiftshantering – det är ett praktiskt verktyg för alla som vill strukturera sin dagliga träningsrutin. Även om den inte är specifikt avsedd för träning, kombinerar den vanespårning med tidsblockerad schemaläggning, vilket skapar ett repeterbart ramverk för träning, måltider, återhämtning och mental träning.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Planera din dag i segment: träning, måltider, fokusblock och återhämtning.

Övervaka dagliga framsteg och återkommande hälsorutiner i en enda instrumentpanel.

Få påminnelser om uppgifter som stretching, dagboksskrivande eller proteinintag.

Bygg upp långsiktig disciplin med strukturerade incheckningar och vanepoäng.

Perfekt för: Personer som strävar efter strukturerade dagliga hälsorutiner eller personlig fitnessutveckling.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för självomsorgsplaner

4. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Få gratis mall Sätt upp mål och följ din utveckling med ClickUps personliga utvecklingsplan.

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan är idealisk för att spåra långsiktiga hälsovanor, prestationsmål och milstolpar för mental motståndskraft. Medan Notion-användare kan behöva jonglera med flera separata databaser kan ClickUp-användare övervaka sin träning, sin inställning, sitt lärande och sina målsättningar på ett och samma ställe.

Med fält som "Vinster och prestationer" och "Lärandemål" får du en omfattande bild av dina framsteg som sträcker sig bortom det fysiska. Denna mall innehåller avsnitt för långsiktiga visioner, 30-, 60- och 90-dagarsmål samt vanebildning.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Organisera tankar och reflektioner om välbefinnande tillsammans med träningsloggar

Använd granskningscykler för att se över och förfina rutinerna över tid.

Sätt upp personliga mål för träning, kost eller mental utveckling och följ dina framsteg med hjälp av milstolpar och kvartalsöversikter.

Använd statusuppdateringar som On Track eller Off Track för att justera planerna.

🔑 Perfekt för: Träningsintresserade användare som vill kombinera fysisk träning med vanebildning, reflektion och målsättning.

💡 Proffstips: Spåra din återhämtning och sömn tillsammans med dina träningspass. Återhämtning är lika viktigt som repetitioner. Lägg till ett enkelt avsnitt för att logga sömntimmar eller ömhetsnivåer så att du kan se när du ska ta det lugnt eller när du är redo att pressa dig hårdare.

5. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få gratis mall Spåra dina dagliga rutiner med ClickUp Personal Habit Tracker

ClickUps mall för personlig vanespårning är idealisk för att bygga upp hållbara hälsorutiner – oavsett om det handlar om daglig stretching, att spåra stegantal, hålla sig hydrerad eller öva mindfulness. Den förvandlar din träningsplan till en spelifierad instrumentpanel, där vanor färgkodas, schemaläggs och reflekteras varje vecka.

Mallen använder tydliga bilder, anpassade fält (som "10 000 steg" och "drick 1,9 liter") och enkla öppna och slutna statusar för att hjälpa dig att övervaka dina vanors konsistens utan att komplicera processen. Till skillnad från Notion-mallar låter ClickUp dig tilldela varje vana som en återkommande uppgift, skapa automatisering (t.ex. belöningsuppgifter eller milstolpstriggers) och utvärdera efterlevnaden med hjälp av framstegsdiagram.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Skapa en helt personlig träningslogg med taggar och poäng.

Ställ in och följ upp dagliga hälso- eller produktivitetsvanor med enkla växlar

Visualisera dina framsteg med hjälp av strukturerade fält som stegräkning eller vattenintag.

Skapa och organisera mikrovanor efter prioritet eller kategori med hjälp av anpassade etiketter.

Perfekt för: Användare som letar efter en minimalistisk, flexibel vanetracker för att hålla koll på sina hälso- och välbefinnanderutiner.

6. ClickUp-mall för årliga mål

Få gratis mall Sätt upp långsiktiga träningsmål med ClickUps mall för årliga mål.

ClickUps mall för årliga mål är utformad för övergripande planering. Den är skapad för allmän måluppföljning, men fungerar också bra för långsiktiga träningsmål, som att springa ett maraton, nå ett viktmål eller klara ett komplext träningsprogram.

Denna mall hjälper dig att uppnå dina årliga mål genom att dela upp dem i hanterbara uppgifter, sätta upp milstolpar och övervaka framstegen i flera vyer, inklusive Gantt och Kalender. Du loggar inte bara dina träningspass – du planerar året med ett mål.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Sätt upp årliga tränings- eller hälsomål med mätbara resultat

Dela upp målen i genomförbara vecko- eller månadsuppgifter

Spåra milstolpar och deadlines med kalender- och Gantt-vyer

Övervaka framstegen och gör justeringar med hjälp av inbyggda instrumentpaneler.

Perfekt för: Målmedvetna personer som föredrar strukturerad, kvartalsbaserad planering för att hålla sig motiverade under hela året.

➡️ Läs mer: De bästa apparna för att spåra vanor

7. ClickUp-mall för dagliga mål

Få gratis mall Krossa dina kortsiktiga träningsmål med ClickUps mall för dagliga mål.

ClickUp Daily Goal Template är perfekt för att strukturera din dag kring små träningsmål och ger dig verktygen du behöver för att hålla fokus och spåra det som verkligen betyder något – oavsett om det handlar om att klämma in ett 20-minuters träningspass, övervaka din vätskeintag eller nå ett stegmål.

Du kan dela upp större hälsomål i dagliga åtgärder, övervaka vad som är gjort och granska uppgifterna i slutet av dagen med hjälp av inbyggda statusar, såsom "Att göra", "Granskat" och "Slutfört". Det handlar om att synliggöra små framsteg med varje inlägg som fokuserar på en enda dags träningsmål, mentala framsteg, näringsmål och rörelseloggar.

Varför du kommer att älska den här mallen:

Sätt upp mätbara dagliga mål relaterade till träning, rutiner eller välbefinnande.

Följ framstegen i realtid med hjälp av anpassade fält och statusar.

Organisera uppgifter och idéer i vyer som anteckningslista och dagliga anteckningar.

Granska och justera prioriteringar snabbt genom tavla- eller listvyer

Perfekt för: Personer som arbetar med daglig motivation, disciplin och positiv förstärkning i sin träningsresa.

➡️ Läs mer: Gratis träningsmallar för att planera och övervaka dina träningsmål

Skapa struktur i din träningsrutin med ClickUp

Notion-mallarna är en bra utgångspunkt, särskilt om du vill ha allt på ett ställe – men om du är ute efter mer automatisering, bättre mobilprestanda och kontroll på uppgiftsnivå är ClickUp den uppgradering som din rutin behöver.

Oavsett om du loggar träningspass, skapar en kostplan eller följer dina framsteg dag för dag, erbjuder ClickUp färdiga mallar som gör planeringen enkel. Från att följa vanor till att sätta långsiktiga mål är det utformat för att hjälpa dig att gå framåt med avsikt, inte bara med momentum.

Om ditt mål är att vara konsekvent, fokuserad och helt i linje med din träningsplan har ClickUp verktygen som hjälper dig att uppnå det.

Registrera dig hos ClickUp idag och förvandla din träningsrutin och dina träningspass!