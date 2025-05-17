De 11 bästa alternativen till Veed.io 2025

Trött på att stöta på hinder med Veed.io? Kanske är priset för högt, den kostnadsfria planen tar slut för snabbt eller så saknar du funktioner som den inte erbjuder. Oavsett vad som hindrar dig är en sak klar: det är dags för ett smartare och smidigare sätt att redigera videor.

Den goda nyheten? Det finns gott om alternativ till Veed.io – och många av dessa videoredigeringsverktyg överträffar det du är van vid. Tänk dig AI-drivna videoredigeringsfunktioner, verktyg i studioklass utan studiopris och gränssnitt som faktiskt gör redigeringsarbetet roligt igen.

Från att skapa YouTube-videor och marknadsföringsinnehåll till att hitta en online-redigerare som inte begränsar dig – dessa toppval är skapade för att passa ditt arbetsflöde. Sluta bekymra dig över redigering – dessa verktyg ger dig tillbaka kreativiteten, utan krångel.

De bästa alternativen till Veed.io i korthet

Här är en snabb överblick över de bästa alternativen om du byter från Veed.io.

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp AI-driven videoproduktion och automatisering av arbetsflöden för team av alla storlekar AI-drivna skript och sammanfattningar; videoproduktionshantering; inbyggd videoinspelning (klipp); samarbete i realtid Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag HeyGen Skalbar videogenerering med AI för startups och innehållsskapare Anpassningsbara AI-avatarer; automatiserade voiceovers; stöd för flera språk Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Descript AI-driven redigering och transkription för byråer Redigera video som text; AI-röstkloning; automatisk transkription; redigering av flera spår; podcastverktyg Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag InVideo Snabb och enkel onlinevideoproduktion för små team Text-till-video; stockmedia och mallar; flera bildformat Gratis plan tillgänglig Synthesia AI-genererade människoliknande avatarer för företag av alla storlekar Anpassade avatarer; över 120 språk; automatiska transkriptioner och undertexter Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Camtasia Videoinspelning och handledningar för proffs Skärminspelning och webbkamerainspelning; dra-och-släpp-redigering; anteckningar och kommentarer Gratis plan tillgänglig DeepBrain AI Realistiska AI-videopresentatörer för små och medelstora företag Emotionellt responsiva avatarer; stöd för flera språk; inspelning av ansiktsuttryck; integration av voiceover Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Colossyan AI-drivna utbildnings- och företagsvideor för företag Automatiserad skapande av utbildningsvideor; anpassade avatarer; varumärkesresurser och färger; voiceovers Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Canva Enkel videoredigering med dra-och-släpp-funktion för privatpersoner Stort mall- och bildbibliotek; teamsamarbete; intuitiva AI-designverktyg Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Adobe Premiere Pro Professionell videoredigering för företag och stora byråer Verktyg som uppfyller branschstandard; synkronisering av flera kameror; avancerade effekter och färgkorrigering; integration med Adobes ekosystem Pris från 37,99 $/månad (årligt) Vimeo Högkvalitativ videohosting och delning för kreatörer och marknadsförare HD-videohosting, analys, livestreaming, AI-drivna undertexter och SEO, privat delning. Gratis plan tillgänglig

Vad ska du leta efter i Veed.io-alternativ?

Det bästa alternativet till Veed.io beror på vad som är viktigast för dig utöver grundläggande redigeringsfunktioner – AI-automatisering, prisvärdhet, proffsvärktyg för professionella videor eller en smidigare upplevelse. Med det sagt, här är några viktiga faktorer att tänka på:

Redigeringsfunktioner : Ta reda på om du behöver en enkel dra-och-släpp-redigerare eller professionella verktyg för multispårredigering, keyframe-animering och avancerade övergångar.

AI-drivna funktioner : Vissa verktyg erbjuder automatiska undertexter, AI-genererade avatarer och smart videoredigering för att påskynda ditt arbetsflöde. Om automatisering är en prioritet, leta efter AI-drivna plattformar.

Användarvänlighet : Om du vill ha en snabb och smidig redigeringsupplevelse bör du välja en plattform med ett överskådligt gränssnitt och nybörjarvänliga verktyg. För mer kontroll kan du överväga programvara med avancerade anpassningsmöjligheter.

Samarbetsverktyg : Om du arbetar med ett team kan funktioner som kommentarer i realtid, molnbaserad delning och åtkomst för flera användare göra stor skillnad.

Exportkvalitet och format : Behöver du 4K-video? Vill du exportera utan vattenstämplar? Se till att plattformen erbjuder de upplösnings- och formatalternativ du behöver.

Priser och begränsningar i gratispaketet : Vissa alternativ erbjuder gratisversioner, men de kan ha exportbegränsningar, vattenstämplar eller begränsade funktioner. Kontrollera om de betalda paketen passar din budget.

Integration med andra verktyg: Om du använder plattformar som Canva, Adobe eller projektledningsverktyg, leta efter programvara som integreras sömlöst med ditt arbetsflöde.

👀 Visste du att? Den genomsnittliga personen tittar på över 7,2 timmar videoklipp per dag!

De 11 bästa alternativen till Veed.io

Här är en sammanställning av de bästa alternativen till Veed.io – vad de gör bra, var de brister, hur mycket de kostar och vad användarna tycker om dem.

1. ClickUp (Bäst för AI-driven videoproduktion och automatisering av arbetsflöden)

Veed.io är ett populärt val för videoredigering, men ett verktyg som kombinerar liknande funktioner med ytterligare funktioner kan hjälpa dig att effektivisera din arbetsflöde ännu mer.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Plattformen erbjuder verktyg som hjälper kreatörer, marknadsförare och företag att hantera videoproduktion, samarbeta i realtid och automatisera tråkiga uppgifter.

Hantera din videoproduktion med ClickUps projektledningsplattform med integrerad skärminspelning.

Med ClickUp för projektledning kan uppgifter, dokument och videosamarbete kombineras på en och samma plattform. För att hålla projektet på rätt spår krävs ju en tydlig översikt över deadlines, prioriteringar och teamets framsteg. Och det är precis vad ClickUp gör.

Dela snabba videoklipp, feedback och godkännanden med ClickUp Clips.

En av ClickUps mest framstående funktioner för videokreatörer är ClickUp Clips, ett inbyggt videoverktyg som låter dig spela in, kommentera och dela videosnuttar direkt i uppgifterna.

Istället för att förlita dig på inspelningsprogram från tredje part eller jonglera med flera appar kan du med Clips enkelt skapa instruktionsvideor, genomgångar eller teamuppdateringar.

Du kan markera viktiga avsnitt, lägga till kommentarer eller markera tidsstämplar för snabb referens. Med Clips kan du spela in förklarande videor, dokumentera feedback och fånga insikter från möten inom ClickUp – så att ditt arbetsflöde förblir organiserat och tillgängligt.

Har du skrivkramp? Automatisera manusskrivandet, sammanfatta långa videor och skapa ljudfiler och transkriptioner på några sekunder med ClickUp, så slipper du det manuella arbetet med videoproduktion. Starta bara ClickUp Brain, den inbyggda AI-assistenten, så gör den jobbet åt dig.

Brainstorma och planera din nästa virala videokampanj med ClickUp Brain

Oavsett om du skapar en YouTube-tutorial, en annons eller en förklarande video kan ClickUp Brain generera strukturerade, högkvalitativa manus som är skräddarsydda efter dina behov.

För innehållsskapare och videoproduktionsföretag innebär detta mindre manuellt arbete, snabbare videoproduktion och bättre organisation, så att du kan fokusera på kreativiteten istället för tråkiga uppgifter.

📮ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare använder nu AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att öka produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

ClickUp är inte bara ett utmärkt verktyg för att skapa innehåll – det är också utvecklat för att hantera hela videoproduktionsprocessen från början till slut.

Få gratis mall Kom igång med dina videoprojekt snabbt med ClickUp-mallen för videoproduktion

Med ClickUp Video Production Template kan team organisera projekt i strukturerade arbetsflöden, vilket säkerställer att varje produktionssteg löper smidigt.

Med den här mallen kan du planera videoidéer, skapa manus och tilldela roller med hjälp av ClickUp Docs och AI-genererade manus. Du kan också schemalägga releasedatum, spåra plattformens prestanda och hantera videomarknadsföringsresurser.

👀 Visste du att? Videor med undertexter får 80 % fler visningar på sociala medier.

ClickUps bästa funktioner

Samarbeta i live-redigeringsläge, lämna kommentarer och spåra manusrevideringar i ClickUp Docs

Skapa instrumentpaneler för att övervaka teamets framsteg i realtid

Mät kostnader och optimera arbetsflöden genom att spåra tiden som läggs på produktionen

Använd anpassade fält för att spåra videoformat, upplösningar och innehållstyper

Sätt upp mätbara mål för att öka engagemanget och effektivisera produktionen

Integrera med AI-videoredigeringsverktyg som Premiere Pro och Final Cut Pro

Begränsningar för ClickUp

Plattformen kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare

ClickUp-priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent säger:

Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av produktionskedjan, flera granskningsomgångar, där varje enskilt resultat har sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda automatiseringarna i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår.

Vi har en komplex process för videoproduktion som involverar flera personer i olika stadier av produktionskedjan, flera granskningsomgångar, där varje enskilt resultat har sin egen deadline. Jag kan effektivisera allt detta genom att använda automatiseringarna i ClickUp, så att allt hålls på rätt spår.

📖 Läs också: Hur man använder asynkron videokommunikation för att förbättra distansarbetet

2. HeyGen (bäst för skalning av AI-genererade videor)

via HeyGen

Att skapa video behöver inte vara komplicerat – HeyGen försöker förenkla det. Plattformen gör det enkelt att skapa video – ingen kamera, inget team, bara AI. Oavsett om du lokaliserar innehåll, personaliserar din kommunikation eller automatiserar produktionen har den verktygen som hjälper dig.

Med dess AI-avatarer kan du skapa en digital version av dig själv som talar naturligt och följer ditt manus. Använd din webbkamera för att skapa en eller välj bland fördesignade alternativ. Du kan också justera röster, kläder och bakgrunder med bara några klick.

HeyGens bästa funktioner

Utnyttja anpassningsbara mallar för video- och innehållskalendrar för olika stilar

Skapa videor på över 40 språk med olika regionala accenter. Dessutom stöder det röstkloning, så att du kan lägga till din egen röst.

Skapa videoskript från uppmaningar eller korta översikter

Dela upp din video i scener, justera text, media och avatarplacering enkelt

HeyGens begränsningar

Begränsade avancerade videoredigeringsfunktioner för högt anpassat innehåll

Videoexportalternativ kan kräva ytterligare bearbetningstid för längre innehåll

HeyGen-priser

Gratis

Skapare: 29 $/månad

Team: 89 $/månad per plats

Företag: Anpassade priser

HeyGen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HeyGen?

En G2 -recension delade:

Jag använder HeyGen för att skapa innehåll till min YouTube-kanal, och avatarerna ger mina videor en helt ny dimension. Jag har redan använt tre olika avatarer bara i gratispaketet, och det var fantastiskt. Hela mitt team gillade det nya formatet och min YouTube-kanal växer stadigt.

Jag använder HeyGen för att skapa innehåll till min YouTube-kanal, och avatarerna ger mina videor en helt ny dimension. Jag har redan använt tre olika avatarer bara i gratispaketet, och det var fantastiskt. Hela mitt team gillade det nya formatet och min YouTube-kanal växer stadigt.

3. Descript (Bäst för AI-driven redigering och transkription)

via Descript

Ett av de äldsta verktygen på listan över Veed-alternativ är Descript. Om du behöver effektivitet och AI-drivna verktyg levererar Descript på ett sätt som traditionella redigerare helt enkelt inte kan. Istället för att bläddra igenom tidslinjer kan du redigera videor som ett textdokument och klippa bort ord och misstag på några sekunder. Dessutom kan du se tidigare versioner och återställa alla utkast.

Med funktionen Overdub kan du skapa en AI-genererad klon av din röst för att korrigera fel utan att behöva spela in igen. Du kan även spela in din skärm, din webbkamera eller båda samtidigt. Det är mycket användbart för tutorials, utbildning eller genomgångsvideor – och det integreras direkt med redigeringstidslinjen.

Descripts bästa funktioner

Utnyttja automatisk AI-transkription med hög noggrannhet

Använd AI-skärminspelning och verktyg för podcastredigering

Använd multispårredigering för smidig produktion

Descripts begränsningar

Begränsade avancerade videoredigeringsfunktioner jämfört med professionella verktyg

AI-genererade röster kan i vissa fall låta robotliknande.

Descript-priser

Gratis

Hobbyanvändare: 24 $/månad per person

Skapare: 35 $/månad per person

Företag: 50 $/månad per person

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (770+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (170+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Descript?

En Reddit -recensent säger:

Mitt redigeringsarbete har förändrats helt. Jag hade hört talas om Descript förut, men jag trodde att det bara var för att transkribera ljud (vilket jag inte bryr mig särskilt mycket om). Men nu när de erbjuder andra tjänster i sin svit bestämde jag mig för att prova! Jag är verkligen glad att jag gjorde det, möjligheten att lägga på din egen röst, enkelt radera ett eller flera ord för att redigera din podcast (för att inte tala om ett enkelt klick för att ta bort fyllnadsord).

Mitt redigeringsarbete har förändrats helt. Jag hade hört talas om Descript förut, men jag trodde att det bara var för att transkribera ljud (vilket jag inte bryr mig särskilt mycket om). Men nu när de erbjuder andra tjänster i sin svit bestämde jag mig för att prova! Jag är verkligen glad att jag gjorde det, möjligheten att lägga på din egen röst, enkelt radera ett ord eller flera ord för att redigera din podcast (för att inte tala om ett enkelt klick för att ta bort fyllnadsord).

👀 Visste du att? YouTube är den näst största sökmotorn i världen.

4. InVideo (Bäst för snabb och enkel skapande av onlinevideo)

via InVideo

För marknadsförare, social media-ansvariga och småföretag eliminerar InVideo komplexiteten hos traditionell redigeringsprogramvara. Dess mallbaserade arbetsflöde gör det lika enkelt att skapa videor som att fylla i tomma fält.

Med tusentals anpassningsbara mallar och tillgång till över 16 miljoner stockmedier gör InVideo det enkelt att skapa professionella videor – utan att behöva lära sig komplicerad programvara.

InVideos bästa funktioner

Förvandla text till engagerande bilder för annonser, kampanjer eller YouTube-innehåll

Skapa videor genom att skriva in din idé och anpassa längd och voiceover

Optimera för olika plattformar med flera bildformat

Begränsningar i InVideo

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med avancerade redigeringsprogram

Exporttiden kan vara lång för längre videor.

Priser för InVideo

Gratis

Plus : 35 $/månad

Max : 60 $/månad

Generativt: 120 $/månad

Betyg och recensioner av InVideo

G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om InVideo?

En recension på Capterra säger:

Jämfört med mer komplicerade videoredigeringsappar kan du skapa videor på webbplatsen ganska snabbt tack vare dess funktioner och faciliteter. Eftersom det är en webbaserad plattform kan du använda den var som helst där du har en internetanslutning för att visa och redigera filmer.

Jämfört med mer komplicerade videoredigeringsappar kan du skapa videor på webbplatsen ganska snabbt tack vare dess funktioner och faciliteter. Eftersom det är en webbaserad plattform kan du använda den var som helst där du har en internetanslutning för att visa och redigera filmer.

5. Synthesia (bäst för AI-genererade människoliknande avatarer)

via Synthesia

Istället för att anlita skådespelare eller inreda en studio kan du med Synthesia välja mellan ett brett utbud av AI-avatarer, skriva in ditt manus och låta plattformen generera en polerad, professionell video.

Avatarerna i detta Veed-alternativ synkroniserar sina läpprörelser realistiskt med din text. Med stöd för över 120 språk är det ett kraftfullt verktyg för globala företag som behöver högkvalitativa videor utan extra kostnader för produktionsteam.

Synthesias bästa funktioner

Utnyttja anpassade avatarer för varumärkesbyggande

Skapa inkluderande innehåll med olika avataralternativ

Generera automatiskt transkriptioner, undertexter och voiceovers

Dra nytta av färdiga videomallar för enkel användning

Synthesias begränsningar

Begränsad flexibilitet för animering och redigering jämfört med andra Synthesia AI-alternativ

Högkvalitativa avatarer kan fortfarande kännas något artificiella

Synthesia-priser

Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Skapare : 89 $/månad

Företag: Anpassade priser

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 270 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia?

En G2 -recension säger:

Enkelt gränssnitt för att skapa videor med AI-avatarer; lätt att förstå, snabbt svarande, med förhandsgranskningsalternativ; också bra är anslutningen till databaser med fritt tillgängliga bilder och videor som kan användas i genererade videor.

Enkelt gränssnitt för att skapa videor med AI-avatarer; lätt att förstå, snabbt svarande, med förhandsgranskningsalternativ; också bra är anslutningen till databaser med fritt tillgängliga bilder och videor som kan användas i genererade videor.

🧠 Rolig fakta: Den första videon som laddades upp på YouTube var en kort film med titeln " Me at the Zoo " .

6. Camtasia (bäst för videoinspelning och handledningar)

via Camtasia

Camtasia är ett favoritverktyg för lärare, utbildare och företag som behöver professionella skärminspelningar utan krångel. Med det kan du spela in din skärm, webbkamera och ljud på en gång – perfekt för handledningar och presentationer.

Men det handlar inte bara om inspelning; du kan krydda det hela med effekter, anteckningar, kommentarer och till och med frågesporter för att hålla tittarna engagerade. Inbyggda mallar, övergångar och animationer gör redigeringen till en barnlek.

Dessutom fungerar det på både Windows och Mac, så ingen behöver stå utanför.

Camtasias bästa funktioner

Spela in högkvalitativa skärminspelningar med inbyggda redigeringsverktyg

Skapa enkelt videor med ett dra-och-släpp-gränssnitt

Lägg till anteckningar och kommentarer för att öka engagemanget

Camtasias begränsningar

Rendering kan vara långsam för komplexa projekt

Begränsade avancerade videoeffekter

Priser för Camtasia

Camtasia Starter: Gratis

Camtasia Essentials: 179,88 dollar, faktureras årligen

Camtasia Create: 249 $, faktureras årligen

Camtasia Pro: 599 $, faktureras årligen

Camtasia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (430+ recensioner)

7. DeepBrain AI (bäst för realistiska AI-videopresentatörer)

via DeepBrain AI

Nästa på vår lista över Veed-alternativ är DeepBrain. Anta att du arbetar med att skapa engagerande företagspresentationer eller kundinriktade utbildningsvideor. I så fall kan DeepBrain AI hjälpa dig att ge ditt innehåll ett "ansikte" utan att behöva anlita en mänsklig presentatör.

Det som är imponerande med verktyget är dess förmåga att justera en avatars emotionella respons baserat på manusets sammanhang – oavsett om det är ett seriöst företagsmeddelande eller en avslappnad reklamvideo.

DeepBrain AI:s bästa funktioner

Säkerställ stöd för flera språk för att nå en bredare publik

Fånga ansiktsuttryck och känslomässiga tonfall för mer naturliga AI-presentatörer

Integrera voiceovers smidigt för dynamiska och engagerande presentationer

DeepBrain AI-begränsningar

Begränsade videoredigeringsverktyg utöver avatarinteraktioner

Höga systemkrav för smidig avatar-rendering

Premiumfunktionerna är låsta bakom dyrare abonnemang

DeepBrain AI-priser

Gratis

Personligt: 29 $/månad

Team: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassade priser

DeepBrain AI-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Du har säkert hört att en bild säger mer än tusen ord. Men Dr James McQuivey från Forrester Research säger att en enda minut video säger mer än 1,8 miljoner ord! Företag kan göra ett starkare intryck med video än med stillbilder.

8. Colossyan Creator (bäst för AI-driven utbildning och företagsvideor)

via Colossyan Creator

Att skapa utbildningsvideor från grunden kan vara tidskrävande, men AI gör det enklare. Colossyan automatiserar processen och hjälper HR-team, utbildare och compliance-ansvariga att producera professionellt utbildningsinnehåll i stor skala. Genom att eliminera behovet av dyra produktionsresurser minskar både kostnader och arbetsinsats.

Det som skiljer Colossyan från andra Veed-alternativ är dess förmåga att automatisera skapandet av utbildningsvideor för anställda med hjälp av AI. Det erbjuder ett sätt att minska omkostnaderna för videoproduktion samtidigt som professionella standarder upprätthålls.

Colossyan Creators bästa funktioner

Skapa utbildningsmoduler, efterlevnadsvideor och handledningar för att hålla teamen informerade

Lägg till företagets tillgångar, voiceovers, anpassade färger och varumärkesbilder för ett polerat utseende

Använd AI-avatarer från vårt lager eller skapa en avatar direkt utifrån din egen videoinspelning

Begränsningar för Colossyan Creator

Begränsad flexibilitet för avancerad videoredigering

Ibland förekommer problem med synkronisering av voiceover i längre videor.

Priser för Colossyan Creator

Startpaket: 27 $/månad

Företag: 88 $/månad

Företag: Anpassade priser

Colossyan Creator-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Canva (bäst för enkel videoredigering med dra-och-släpp-funktion)

via Canva

Canvas USP är dess enkelhet – det är ett verktyg som är utformat för snabbhet och enkelhet för designers och alla som behöver skapa snabbt och polerat innehåll. Det är ett av de mer populära Veed-alternativen som finns idag.

Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det möjligt att producera fantastiska videor på några minuter, vilket är till stor hjälp för dem som har begränsad tid men höga krav på innehållet.

Canva är dock mest populärt för sin användarvänlighet. Du behöver inte vara videoredigerare för att skapa en övertygande social annons eller en teampresentation med detta verktyg. Och med Canva AI kan du också skapa designer med hjälp av enkla textprompter.

Canvas bästa funktioner

Utnyttja ett omfattande bibliotek med videomallar, musik och arkivbilder

Använd samarbetsfunktioner för team som arbetar med gemensamma projekt

Integrera sömlöst med andra designverktyg, som foton och presentationer

Canvas begränsningar

Saknar avancerade redigeringsverktyg för mer komplexa videoprojekt

Långsam rendering för stora eller komplexa videofiler

Canva-priser

Gratis

Pro: 15 $/användare per månad

Team: 10 USD/användare per månad (minst tre användare krävs)

Företag: Anpassade priser

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (4 450+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 12 600 recensioner)

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Canva

10. Adobe Premiere Pro (bäst för professionell videoredigering)

via Adobe Premiere Pro

För dig som vill ha professionell redigering erbjuder Adobe Premiere Pro omfattande anpassningsmöjligheter med avancerade funktioner. Tredjepartsplugins och verktyg utökar dess funktionalitet ytterligare.

Integrationen i det bredare Adobe-ekosystemet är ett plus för verktyget. Detta gör det möjligt för användare att enkelt växla mellan verktyg som After Effects och Audition. Premiere Pro är utvecklat för dem som prioriterar flexibilitet, kontroll och precision i sitt redigeringsflöde.

Adobe Premiere Pros bästa funktioner

Redigera med branschstandardverktyg för ljud, färgkorrigering och visuella effekter

Synkronisera flera kameravinklar och integrera smidigt med andra Adobe-appar

Rendera högkvalitativa videor med avancerade exportalternativ

Förläng dina klipp och lägg till automatisk översättning av undertexter med generativ AI

Begränsningar i Adobe Premiere Pro

Brant inlärningskurva för nybörjare

Höga systemkrav och kan vara resurskrävande

Priser för Adobe Premiere Pro

Premiere Pro: 37,99 $/månad, betalas årligen

Betyg och recensioner av Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (540+ recensioner)

11. Vimeo (bäst för hosting och delning av högkvalitativa videor)

via Vimeo

Vimeo har varit ett självklart val för filmskapare, konstnärer och proffs som vill att deras videor ska se så bra ut som möjligt.

Till skillnad från YouTube prioriterar det högupplöst kvalitet och levererar skarp uppspelning som passar för stora skärmar och professionella presentationer. Vimeo är mer än bara en webbhotellssajt, det gör det möjligt för kreatörer att visa upp sitt arbete, dela privat innehåll med kunder eller livestreama evenemang.

Vimeos bästa funktioner

Översätt ljud och undertexter och lägg till SEO-optimerade titlar och beskrivningar med Vimeo AI

Spåra tittarnas engagemang med detaljerad analys

Streama liveevenemang och webbseminarier med inbyggt stöd

Begränsningar med Vimeo

Begränsad lagringsutrymme och bandbredd på lägre prisnivåer

Vissa avancerade anpassningsalternativ är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Vimeo-priser

Gratis

Startpaket: 20 $/månad

Standard: 41 $/månad

Avancerat: 125 $/månad

Vimeo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 040 recensioner)

Skapa professionella videor effektivt med ClickUp

Var och en av dessa Veed-alternativ erbjuder något unikt, från enkel skapande av videor för sociala medier till avancerade redigeringsverktyg.

Men för team som behöver mer än bara videoredigering online sticker ClickUp ut genom att kombinera videoproduktionsprocessen med projektledning, samarbete och uppgiftsuppföljning. Genom att samla allt på ett ställe hjälper det teamen att hålla ordning från början till slut.

ClickUp handlar inte bara om redigering – det handlar om att effektivisera hela innehållsprocessen.

