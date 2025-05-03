Ideogram vs. Midjourney: Vilken AI-bildgenerator vinner 2025?

Konsten har officiellt demokratiserats tack vare AI-konstverktyg som ger konstnärer och designers möjlighet att skapa personliga konstnärliga bilder med enkla bildprompter.

I takt med att AI-genererade bilder blir alltmer accepterade, belönar priser som Human AI Art Award nu innovation med 10 000 euro (10 834 dollar) i prispengar och en två månader lång utställning för att hylla kreativa projekt i den digitala eran.

Men naturligtvis är inte alla AI-bildgeneratorer lika. Midjourney, en av de första framgångsrika modellerna på AI-konstmarknaden, har satt en hög standard. Ideogram erbjuder dock ett övertygande alternativ, särskilt när det gäller hantering av textplacering och designprocess.

I den här artikeln jämför vi Ideogram och Midjourney och avgör vilket AI-verktyg som bäst passar dina behov.

Vad är Ideogram?

via Ideogram

Möt Ideogram, AI-bildgeneratorn som i tysthet skakar om branschen från sin bas i Toronto. Med stöd av 80 miljoner dollar i serie A-finansiering har detta AI-verktyg tränats från grunden för att bemästra fotorealism, detaljerade bilder, komplexa uppmaningar och renderad text.

Så, vad gör Ideogram till ett populärt verktyg? Jo, denna AI-modell skapar fantastiska bilder och erbjuder användbara funktioner som:

✅ Återger text med noggrannhet, vilket förbättrar användbarheten för logotyper, affischer, memes och andra kreativa projekt.

✅ Förfinar generiska uppmaningar automatiskt och förbättrar textplacering, bilduppmaningar och visuell estetik med sin Magic Prompt-funktion.

✅ Producerar högkvalitativa bilder i ett brett spektrum av bildstilar

✅ Erbjuder en användarvänlig webbversion som stöder bilduppladdningar, privat generering och massgenerering.

Ideogram-funktioner

Låt oss gå mer på djupet. Baserat på produktrecensioner och egna erfarenheter är här några av de viktigaste funktionerna du kan förvänta dig av Ideogram:

Funktion nr 1: Bildutmatning i hög upplösning

Ideogram stöder 2K-upplösning, vilket garanterar polerade bilder för produktdesign, kommersiellt bruk och innehållsskapande.

Oavsett om du arbetar med marknadsföringsbilder, varumärkeselement eller konstnärliga bilder, bibehåller plattformen visuell estetik och skärpa.

via Ideogram

Funktion nr 2: Bra mönstergenerering

Ideogram låter användare skapa sömlösa kakelmönster för texturer, bakgrunder och repeterande mönster.

Denna funktion är särskilt användbar för designers som arbetar med varumärkesprofilering, bästa telefonbakgrunder eller produktförpackningar, eftersom den säkerställer att mönstren förblir flytande och sammanhängande utan synliga avbrott.

Funktion nr 3: Snabb remixning

via Ideogram

Med Ideograms funktion för ommixning av promptar kan användare modifiera promptar för att utforska liknande funktioner, olika bildstilar och kreativa variationer.

Istället för att börja från scratch förfinar detta verktyg bildprompter för mer dynamiska resultat – i grund och botten gör det det enklare att justera AI-genererade bilder utifrån personliga preferenser.

Funktion nr 4: Flexibla planer

Ideogram erbjuder ett gratisabonnemang med 20 bildgenereringar per dag, så att tillfälliga användare enkelt kan testa dess funktioner. För dem som behöver prioriterad GPU-tid, snabbare bildgenerering och privat generering erbjuder betalda abonnemang nedladdningar med högre upplösning, massgenerering och ytterligare förbättringar av designprocessen.

Ideogram-priser

Ideogram erbjuder flera prenumerationsplaner för alla användare. Här är en översikt över de tillgängliga alternativen:

Gratis

Grundläggande : 8 $/månad

Plus : 20 $/månad

Pro : 60 $/månad

Team: 30 $/användare per månad

📮 ClickUp Insight: Nästan alla dina anställda använder AI för personligt bruk, men tvekar att använda det i arbetet. Enligt ClickUps undersökning använder 88 % av de tillfrågade AI för personliga uppgifter, men mer än 50 % tvekar att använda det på jobbet. De tre största hindren är begränsad integration, bristande kunskap och säkerhetsfrågor. Men tänk om AI var inbyggt i din arbetsmiljö och redan säkert? Presentera ClickUp Brain – din AI-drivna assistent som förstår naturligt språk, integreras sömlöst i ditt arbetsflöde och garanterar datasäkerhet. Med omedelbar tillgång till chatt, uppgifter, dokument och företagskunskap har det aldrig varit enklare att hitta svar och insikter!

Vad är Midjourney?

via Midjourney

När det gäller AI-bildgeneratorer är Midjourney ett populärt namn bland grafiska formgivare, konstnärer och AI-konstentusiaster.

Midjourney, som ursprungligen endast fanns tillgängligt som en text-till-bild-bot på Discord, erbjuder nu en webbversion, vilket gör det mer tillgängligt för en bredare publik. Mer specifikt är detta vad du kan åstadkomma med Midjourney:

✅ Skapa detaljerade och konstnärliga bilder med en unik, målerisk estetik som sticker ut bland andra AI-bildgeneratorer.

✅ Använd avancerade redigeringsalternativ som zoom, panorering, remix och uppskalning

✅ Experimentera med bildbaserade uppmaningar, så att användarna kan ladda upp bilder och använda dem som referenser.

Midjourney-funktioner

I likhet med Ideogram erbjuder Midjourney en kraftfull AI-bildgenerator. Detta verktyg är särskilt känt för sin konstnärliga känsla, högkvalitativa bilder och avancerade anpassningsalternativ.

Här är en detaljerad beskrivning av dess funktioner:

Funktion nr 1: Avancerad bildanpassning

via Midjourney

Midjourney erbjuder omfattande verktyg för bildredigering, inklusive zoom, panorering, uppskalning och remix, vilket gör det möjligt för användare att förfina detaljer utan att behöva börja om från början.

Dessa funktioner gör det enkelt att justera bildförhållandet, ändra perspektiv eller utforska olika variationer av en bild samtidigt som den visuella estetiken bibehålls.

Funktion nr 2: Stil och bildreferenser

via Midjourney

Användare kan ladda upp befintliga bilder som stilreferenser, vilket hjälper till att upprätthålla konsekvensen mellan flera genererade bilder. Denna funktion är särskilt användbar för varumärkesidentitet, konstnärliga projekt och konceptutveckling.

Funktion nr 3: Flexibla genereringslägen

Midjourney erbjuder flera renderingsalternativ, inklusive Fast Mode för snabba resultat, Relax Mode för obegränsad långsammare generering och Turbo Mode för nästan omedelbar output.

Dessutom möjliggör Stealth Mode, som finns i högre prisnivåer, privat generering och säkerställer att bilderna förblir dolda från offentliga gallerier.

Funktion nr 4: Olika stilar

via Midjourney

Midjourney är utmärkt på att producera detaljerade bilder med realistiska texturer, komplex belysning och konstnärliga kompositioner. Oavsett om det handlar om fotorealistiska scener, surrealistiska konstverk eller fantasikoncept har Midjourney blivit bekant med alla stilar på expertnivå.

Midjourney-priser

Midjourney erbjuder fyra prenumerationsplaner, var och en anpassad för olika användningsnivåer. Här är en översikt:

Grundplan : 10 $/månad

Standardplan : 30 $/månad

Pro-plan : 60 $/månad

Mega Plan: 120 $/månad

Ideogram vs. Midjourney: Jämförelse av funktioner

Som vi just diskuterat är Ideogram och Midjourney kraftfulla AI-bildgenereringsverktyg. Det ena är dock bättre än det andra inom olika områden. För att förstå plattformarnas styrkor och svagheter ska vi jämföra deras funktioner och se hur de står sig mot varandra:

Funktion nr 1: Bildkvalitet och kreativitet

Midjourneys förmåga att skapa fantastiska, detaljerade och konstnärligt rika bilder är oöverträffad. Dess AI-modell har genomgått flera uppdateringar med fokus på realism, belysning och komposition, vilket gör den till det självklara valet för konstnärer, designers och innehållsskapare.

Ideogram producerar högkvalitativa bilder men ligger efter Midjourney när det gäller fotorealism och komplex konstnärlig återgivning.

🏆 Vinnare: Midjourney, för sin fotorealism och komplexa konstnärliga återgivning.

Funktion nr 2: Textåtergivningsnoggrannhet

En av Ideograms största fördelar är dess förmåga att generera tydlig, korrekt text i bilder. Detta är mycket användbart för användare som behöver affischer, logotyper, banderoller eller grafisk konst med läsbar text.

Midjourney, å andra sidan, har problem med textnoggrannheten. Texten i dess AI-genererade bilder visas ofta förvrängd eller oläslig, vilket gör den mindre idealisk för designers som behöver integrera typografi i sina konstverk.

🏆 Vinnare: Ideogram, för sin förmåga att generera tydlig och korrekt text.

Funktion nr 3: Användarvänlighet

Midjourneys beroende av Discord-kommandon har länge varit ett problem för många användare. Även om de har introducerat ett webbaserat gränssnitt är det fortfarande starkt beroende av textkommandon och mindre intuitivt än andra AI-verktyg.

Ideogram erbjuder däremot ett rent och enkelt webbgränssnitt. Användare kan välja stilar, bildförhållanden och funktioner med bara några få klick, vilket gör det mycket mer tillgängligt för nybörjare. Om användarvänlighet är din prioritet är Ideogram det bättre valet.

🏆 Vinnare: Ideogram, för sitt enkla gränssnitt.

Funktion nr 4: Sekretess och prenumerationskostnad

Om du vill ha privata generationer kräver Midjourney minst 60 dollar/månad (Pro Plan) för Stealth Mode. Ideogram erbjuder däremot privata generationer till ett betydligt lägre pris, bara 20 dollar/månad (Plus Plan).

Ideograms abonnemang erbjuder fler bildgenereringar för priset, medan Midjourneys snabba GPU-tid är dyrare och tar slut snabbt. Detta gör Ideogram till ett mer budgetvänligt alternativ för användare som behöver skapa stora mängder bilder.

🏆 Vinnare: Ideogram, mer prisvärd privat läge och fler bilder för samma pris.

Ideogram vs. Midjourney på Reddit

Som alltid har Reddit-användare delat olika åsikter om Midjourney och Ideogram. För att ge dig en uppfattning om de faktiska fördelarna och utmaningarna, här är några citat från riktiga Reddit-användare:

Midjourney är allmänt hyllat för sina högkvalitativa, visuellt slående bilder. Som denna användare som noterade:

Min favoritfunktion just nu är Personalize... Den ”personliga stil” jag fick från den processen är semi-abstrakt, tecknad/målad, mycket detaljerad, färgstark, mycket suggestiv och ofta rolig. Den stämmer så väl överens med vad jag gillar att titta på att jag nu använder den som standard för nästan alla mina genereringar.

Min favoritfunktion just nu är Personalize... Den ”personliga stil” jag fick från den processen är semi-abstrakt, tecknad/målad, mycket detaljerad, färgstark, mycket suggestiv och ofta rolig. Den stämmer så väl överens med vad jag gillar att titta på att jag nu använder den som standard för nästan alla mina genereringar.

Vissa har dock uttryckt frustration över bristen på noggrannhet i prompten och svårigheten att kontrollera specifika detaljer i bildgenereringen:

Midjourney är bra på att skapa fantastiska resultat utifrån små textinmatningar, men otroligt dåligt på att svara på exakta beskrivningar. Ju mer du definierar själva bilden, desto mer märker du problemen.

Midjourney är bra på att skapa fantastiska resultat utifrån små textinmatningar, men otroligt dåligt på att svara på exakta beskrivningar. Ju mer du definierar själva bilden, desto mer märker du problemen.

Å andra sidan har Ideogram blivit populärt för sin förmåga att återge korrekt text i bilder, något som Midjourney har svårt med. Som denna recension belyser:

Den är mycket bättre än Midjourney när det gäller text och ganska bra när det gäller föräldrar som uppmanas.

Den är mycket bättre än Midjourney när det gäller text och ganska bra när det gäller uppmaningar till föräldrar.

Men var försiktig med de senaste klagomålen som tyder på att bildkvaliteten har försämrats:

*Plötsligt är fotona av mycket låg kvalitet, inte som de brukade vara. Det är såååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå

*Plötsligt är fotona av mycket låg kvalitet, inte som de brukade vara. Det här är sååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Midjourney vs. Ideogram

Visst, Midjourney och Ideogram är imponerande AI-bildgenereringsverktyg. Men de saknar en viktig komponent: projektledning och samarbete.

För kreativa team är samarbete och organisation lika viktigt som bildgenerering. Att förlita sig på flera verktyg och system kan dock vara farligt på lång sikt, eftersom det leder till fragmenterade data och isolerade processer.

Den enkla lösningen på detta? Byt till en plattform som fungerar för dig, från idé till genomförande.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som integrerar bildgenerering, projektplanering, uppgiftshantering och teamsamarbete i ett enda arbetsutrymme.

Låt oss se ClickUp i aktion:

ClickUps One Up #1: AI-bildgenerator i ClickUp Whiteboards

Till skillnad från Midjourney, som är beroende av Discord, och Ideogram, som främst fokuserar på textnoggrannhet, erbjuder ClickUp en helt integrerad AI-bildgenerator inom ClickUps Whiteboards -funktion.

Generera AI-bilder i realtid med enkla kommandon med hjälp av ClickUp Whiteboards

Det innebär att användarna kan visualisera idéer i realtid, brainstorma tillsammans och omedelbart omvandla uppmaningar till AI-genererade bilder:

✅ Inget behov av verktyg från tredje part – generera bilder direkt i ClickUp

✅ Visuellt samarbete med teammedlemmar i realtid

✅ Koppla whiteboards till uppgifter och dokument för smidig utförande

ClickUp Whiteboards pekskärmsgränssnitt ger känslan av att skissa på en riktig tavla, men med den extra intelligensen från ClickUps AI. När du ritar eller släpper idéer kan systemet föreslå nästa steg, fylla i mallar eller till och med starta projekt. Istället för att exportera filer och skicka uppdateringar delar du en Whiteboard-länk – komplett med projektanslutningar och statuswidgets inbyggda.

Bygg upp din vision med intuitiva gester med hjälp av ClickUp Whiteboards

ClickUps One Up #2: ClickUp Brain

Midjourney och Ideogram genererar bilder, men de hjälper inte till att organisera, förfina eller förbättra kreativa processer utöver det.

ClickUp Brain, å andra sidan, är en AI-driven assistent som genererar bilder, föreslår designidéer, organiserar tillgångar och ger omedelbara svar på kreativa och affärsrelaterade frågor.

Prova ClickUp Brain gratis Skapa omedelbart AI-drivna insikter och sammanfattningar från dokument och rapporter med ClickUp Brain.

Detta minskar behovet av manuell spårning drastiskt och säkerställer att alla hålls informerade utan ansträngning.

Men det är bara början. ClickUp Brain kopplar samman uppgifter, dokument, människor och kunskap från hela din arbetsyta och externa verktyg som Google Drive, Figma och Salesforce. Det samlar kreativa arbetsflöden i ett centraliserat hjärna som förstår ditt arbete och hjälper dig att driva det framåt.

Oavsett om du designar kampanjmaterial eller utarbetar en kundbrief kan du ställa frågor, få kontextuella svar och automatisera projektinställningarna på några sekunder.

Det innebär färre möten, mindre fram och tillbaka och mer tid för själva produktionen.

ClickUps One Up #3: ClickUp för designteam

Midjourney och Ideogram fokuserar enbart på bildgenerering, men saknar strukturerade verktyg för att hantera kreativa projekt, spåra deadlines och samarbeta kring design.

ClickUp erbjuder en helhetslösning för kreativa team genom att integrera uppgiftshantering, feedbackloopar och AI-drivna designarbetsflöden.

Så här gör ClickUp:

ClickUp Docs fungerar som en centraliserad hubb för designbeskrivningar, varumärkesriktlinjer och AI-genererade promptarkiv – så att alla kreativa tillgångar hålls organiserade och tillgängliga.

ClickUp Chat möjliggör diskussioner i realtid, vilket säkerställer att designteam kan ge omedelbar feedback, dela mockups och lösa kreativa flaskhalsar utan att byta plattform.

ClickUp Tasks förenklar kreativa arbetsflöden genom att dela upp komplexa designprojekt i hanterbara steg – med deadlines och uppföljning av framsteg.

Samla kreativa idéer, designriktlinjer och AI-genererade uppmaningar i ett gemensamt arbetsutrymme med ClickUp Docs

💡 Proffstips: Marknadsföringsteam kan använda ClickUp Brain för att perfekt anpassa sina kampanjteman till AI-drivna bilder genom att ange tydliga, beskrivande uppmaningar i ClickUp Whiteboards. Koppla sedan omedelbart dessa bilder till dina marknadsföringsuppgifter och dokument. Boom, arbetsflödet förenklas!

Ta inte slut på idéer Mid Journey, byt till ClickUp

ClickUps användare är det bästa beviset på dess kraft. Som EDfo r Techs

ClickUp har hjälpt vårt team att kommunicera på distans i olika tidszoner och hålla sig informerade om vad som händer i projektet utan att behöva hålla onödiga möten eller be folk om information via e-post eller Slack. Whiteboard-funktionen hjälper oss att brainstorma processer och arbetsflöden och tilldela uppgifter i realtid.

ClickUp har hjälpt vårt team att kommunicera i ett distansarbete i olika tidszoner och hålla sig informerade om vad som händer i projektet utan att behöva ha onödiga möten eller be folk om information via e-post eller Slack. Whiteboard-funktionen hjälper oss att brainstorma processer och arbetsflöden och tilldela uppgifter i realtid.

Oavsett om du behöver AI-bildgenerering, automatisering av arbetsflöden eller samarbete i realtid är ClickUp det allt-i-ett-verktyg som hjälper kreativa team att gå från koncept till genomförande – snabbare och smartare.

Är du redo att ta din kreativa process till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag!