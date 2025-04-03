Över 120 negativa uppmaningar från Stable Diffusion för att förbättra AI-konst 2025

Du justerar prompten, trycker på generera, och resultatet blir inte riktigt som du förväntade dig – extra detaljer, små förvrängningar eller element som känns malplacerade. Om du har arbetat med AI-bildgenerering har du troligen stött på detta tidigare.

Det är här Stable Diffusions negativa uppmaningar kommer in. Stable Diffusion genererar bilder baserat på textbeskrivningar, så kallade uppmaningar. Negativa uppmaningar anger däremot vad som inte ska inkluderas, vilket hjälper dig att filtrera bort förvrängningar, oönskade objekt eller röriga artefakter.

Istället för att brottas med AI:s oförutsägbarhet kan du förfina dess resultat för renare och mer kontrollerade resultat. I den här guiden hittar du över 120 kraftfulla negativa uppmaningar för att förbättra din AI-genererade konst, minimera brister och enkelt uppnå bilder av högre kvalitet. Låt oss utforska!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Kortfattat: Negativa uppmaningar från Stable Diffusion hjälper till att förfina AI-genererade bilder genom att filtrera bort oönskade element som extra lemmar, förvrängningar och suddiga texturer. De förbättrar bildkvaliteten, förbättrar kompositionskontrollen och bibehåller stilkonsistensen genom att förhindra vanliga AI-genererade konstverk.

Så fungerar det : AI tolkar negativa uppmaningar genom att justera sannolikhetsvikter – vilket minskar förekomsten av specificerade element för renare och mer precisa resultat.

Exempel : Ta bort förvrängningar (t.ex. ”extra fingrar”, ”suddig detaljer”), förfina stilar (t.ex. ”övermättade färger”, ”låg kontrast”) och förbättra realismen (t.ex. ”onaturlig belysning”, ”förvriden anatomi”).

Optimera negativa promptar: Det innebär att testa olika termer, förfina vikter och balansera uteslutningar för att uppnå bästa möjliga konstnärliga resultat.

Varning: Överbelastning eller motstridiga negativa uppmaningar kan försämra bildkvaliteten – för många undantag kan förvirra AI:n, vilket leder till suddiga, ofullständiga eller alltför förenklade resultat.

Vad är negativa uppmaningar från Stable Diffusion?

Negativa promptar i Stable Diffusion är instruktioner som talar om för AI:n i Stable Diffusion vad den inte ska generera.

Istället för att bara beskriva vad du vill ha i din bild bör du också ange en lista över saker som ska uteslutas, till exempel extra fingrar, suddiga ansikten eller förvrängda bakgrunder. Detta ger renare, mer realistiska och visuellt tilltalande resultat.

Till skillnad från vanliga prompts, som styr AI mot en viss estetik, fungerar negativa prompts som ett filter som reducerar oönskade element som ofta förekommer i AI-genererad konst. Oavsett om du strävar efter hyperrealism, anime eller abstrakta bilder kan du ta din AI-konst till nästa nivå genom att bemästra negativa prompts.

Varför använda negativa prompts i Stable Diffusion?

Har du någonsin genererat en bild med läskiga händer, flytande ögon eller ett konstigt utsträckt ansikte? Det är där negativa prompts kommer till undsättning.

Här är varför de är så viktiga:

Åtgärda vanliga problem med AI-konst : Förhindra extra lemmar, förvrängningar och orealistiska drag.

Förbättra bildens skärpa : Ta bort brus, suddighet och oönskade detaljer.

Kontrollera kompositionen: Se till att AI följer din konstnärliga vision utan distraktioner.

Förbättra realismen: Få naturliga bilder med bättre proportioner och färre AI-artefakter.

Hur fungerar negativa prompts i Stable Diffusion?

Negativa promptar talar om för Stable Diffusion vilka element som ska undvikas när en bild genereras. Medan din huvudprompt beskriver vad du vill ha, förfinar den negativa prompten resultatet genom att eliminera oönskade artefakter, förvrängningar eller stilistiska inkonsekvenser.

När du anger en negativ prompt tilldelar AI:n dessa termer en lägre sannolikhet, vilket gör det mindre troligt att de genereras. Detta är särskilt användbart när du hanterar vanliga AI-genererade problem som onaturliga händer, överdriven oskärpa eller oönskade objekt i bakgrunden.

Om du till exempel matar in:

Prompt: ”Ett futuristiskt stadslandskap vid solnedgången, filmisk belysning, ultradetaljerat”

Negativ prompt: ”suddig, förvrängd, deformerad, låg kvalitet, text, vattenstämpel”

AI-tekniken prioriterar hög detaljrikedom och filmisk belysning samtidigt som den undviker suddiga eller förvrängda resultat.

Exempel på effektiva negativa uppmaningar

Här är några vanliga exempel på negativa prompt-tekniker som används för att förfina AI-genererade bilder:

För realistiska ansikten

Negativ prompt: ”Deformerad, asymmetrisk, extra ögon, extra lemmar, sämsta kvalitet, suddig, onaturlig hud, dålig anatomi”

Skap ren och skarp AI-konst

Negativ prompt: ”Låg kvalitet, pixelerad, artefakter, suddig, förvrängd, dålig komposition, orealistisk belysning”

För bilder i anime-stil

Negativ prompt: ”Extra lemmar, deformerade händer, suddiga, lågupplösta, överexponerade, förvrängda drag, text, vattenstämpel”

Hur man skapar effektiva negativa uppmaningar med Stable Diffusion

Att skapa rätt negativa uppmaningar kan förbättra AI-genererade bilder avsevärt, vilket hjälper dig att undvika förvrängningar och uppnå mer polerade resultat. Det finns ingen universell formel, men en strukturerad approach kan förbättra bildkvaliteten och minimera vanliga AI-fallgropar.

1. Identifiera återkommande problem i din AI-konst

Innan du lägger till en negativ prompt, titta på bristerna i dina genererade bilder.

Fråga dig själv:

Är ansikten förvrängda eller asymmetriska?

Har händerna extra fingrar?

Är bakgrunden rörig eller pixelerad?

Är bilden suddig eller saknar detaljer?

När du har identifierat vad som är fel kan du skapa en lista med negativa nyckelord för att motverka dessa problem.

2. Använd vanliga negativa nyckelord

Vissa problem uppstår ofta i AI-konst, och negativa uppmaningar kan hjälpa till att eliminera dem.

Här är några vanliga termer för olika ändamål:

För bättre mänsklig anatomi: ”Deformerad, asymmetrisk, extra fingrar, extra lemmar, sammanvuxna fingrar, orealistiska proportioner, dålig anatomi”

För högkvalitativa och skarpa bilder: ”Låg kvalitet, suddig, brusig, pixelerad, överexponerad, förvrängd, kornig”

För rena bakgrunder: ”Trångt, rörigt, text, vattenstämpel, logotyp, rörigt, slumpmässiga objekt”

För mer realistisk AI-konst: ”Tecknad, 3D-rendering, låg upplösning, låg kontrast, överexponerad, urtvättad”.

Genom att kombinera dessa nyckelord kan du förbättra bildkvaliteten avsevärt.

💡 Bonustips: Stapla liknande termer för bättre filtrering – Istället för bara "suddig", lägg till variationer som "oskärpa, låg upplösning, pixelerad, smetig" för att förfina resultaten ytterligare.

3. Experimentera med viktning för starkare effekter

Stable Diffusion låter dig justera styrkan på en negativ prompt med hjälp av vikter. Om en viss brist fortsätter att dyka upp kan du försöka öka dess vikt med hjälp av parenteser () eller :X-notation.

Exempel:

(”extra fingers”:1. 5, ”blurry”:2. 0, ”distorted”:1. 8)

Högre värden (t.ex. :2. 0) gör att AI:n undviker dessa element mer aggressivt.

4. Testa och justera utifrån dina resultat

AI-konst är oförutsägbar, så att förfina negativa uppmaningar kräver trial and error. Om oönskade detaljer fortfarande visas, lägg till mer precisa negativa nyckelord eller öka deras vikt.

Börja med en enkel negativ prompt

Lägg till eller ta bort termer baserat på utskriftskvaliteten.

Justera vikterna vid behov.

Håll reda på effektiva kombinationer för framtida bruk.

Det krävs lite finjustering för att bemästra negativa uppmaningar i Stable Diffusion, men när du väl har fått kläm på det kommer din AI-genererade konst att se renare, skarpare och mer professionell ut.

Över 120 negativa promptar för Stable Diffusion

Negativa prompts är viktiga för att förfina AI-genererade bilder. De hjälper till att undvika förvrängningar, oönskade element och resultat av låg kvalitet.

Här finns över 120 noggrant utvalda negativa uppmaningar, organiserade efter kategori, som hjälper dig att finjustera dina AI-genererade bilder i Stable Diffusion och uppnå mer precisa resultat av hög kvalitet:

1. Realistiska ansikten

Realistiska mänskliga ansikten

AI har ofta svårt med ansiktssymmetri, hudstruktur och realism. Dessa negativa uppmaningar hjälper till att eliminera förvrängningar som extra ögon, smälta ansikten och konstiga drag, vilket ger ett mer naturligt och fotorealistiskt utseende.

Negativa uppmaningar för att undvika dåligt ritade ansikten:

”Deformerad, asymmetrisk, extra ögon, suddig, förvrängd, felaktig anatomi, oproportionerlig, orealistisk hud”

”Dubbel ansikte, muterat ansikte, läskigt, kusligt, utsträckt, smält, deformerat, spökbild”

”3D-rendering, tecknad film, plast, vaxartad, dockliknande, falsk hudtextur”

2. Korrigeringar av händer, fötter och fingrar

Realistiska händer, fötter och fingrar

Att skapa realistiska händer är fortfarande en av AI:s största utmaningar. Följande prompts eliminerar vanliga problem som dåligt ritade fötter, extra fingrar, saknade armar, simhud mellan fingrarna, extra armar och onaturliga handflator, vilket leder till mer anatomiskt korrekta resultat.

Negativa uppmaningar för att undvika dåligt ritade händer:

”Extra fingrar, sammanvuxna fingrar, saknade ben, deformerade händer, orealistiska händer, klolika fingrar”

”Simhud mellan fingrarna, utsträckta händer, dubbla tummar, svullna händer, främmande fingrar, brutna ben”

”Händer som smälter samman med kroppen, onaturlig handflata, svävande händer, flera armar”

💡 Proffstips: Istället för att börja om från början varje gång kan du spara och återanvända strukturerade AI-promptmallar. De kan hjälpa dig att organisera, förfina och standardisera prompts för konsekventa, högkvalitativa AI-genererade resultat – särskilt när du itererar på negativa prompts i Stable Diffusion.

3. Högkvalitativa och skarpa bilder

Högkvalitativa skarpa bilder

AI-genererade bilder kan ibland se pixliga, brusiga eller lågupplösta ut. Dessa prompts förbättrar skärpan och detaljerna genom att filtrera bort suddiga bilder av normal kvalitet och förbättra klarheten.

Negativa prompts för hög upplösning och detaljrikedom:

”Låg kvalitet, suddig, pixelerad, brusig, överexponerad, kornig, urtvättad, låg upplösning”

”Komprimeringsartefakter, ojämna kanter, grova texturer, ofärdiga detaljer, låg kontrast”

”Vattenstämpel, artefakter, textöverlägg, UI-element, generiska stockfotoeffekter”

4. Bilder i anime-stil

Bilder i anime-stil

För att bibehålla en ren anime-estetik är det viktigt att ta bort element som gör att bilderna ser för realistiska eller förvrängda ut. Dessa prompts förhindrar problem som hyperrealistiska texturer, 3D-renderingar och felaktiga proportioner.

Negativa uppmaningar för AI-konst i anime-stil:

”Realistisk, 3D, CGI, kuslig, deformerad, extra lemmar, låg upplösning, förvrängd, text, vattenstämpel”

”Hyperrealistiskt, måleriskt, fotorealistiskt, onaturlig skuggning, felaktiga proportioner”

”Låg detaljrikedom, pixelerad, överkomplicerad bakgrund, trånga element”

💡Proffstips: Testa styrkan hos negativa promptar med iterativa justeringar – börja enkelt och lägg sedan till ”distorted:1. 5, blurry:2. 0” om problemen kvarstår. Överbelastade promptar kan orsaka oönskade förenklingar.

5. Rena bakgrunder

Rena bakgrunder

En rörig bakgrund kan förstöra en komposition. Dessa negativa uppmaningar hjälper till att ta bort onödiga objekt, röriga bakgrunder och oönskad text, vilket resulterar i en renare och mer visuellt tilltalande bild.

Negativa uppmaningar för rena kompositioner:

”Rörigt, trångt, stökigt, oönskade objekt, förvrängd bakgrund, överlappande detaljer”

”Slumpmässiga objekt, låg insats, generisk, rörig komposition, kaotisk scen”

”Text, vattenstämpel, graffiti, UI-element, textöverlägg, flytande objekt”

6. Filmiska och professionella utseenden

Polerat och professionellt utseende

För att AI-genererade bilder ska få en polerad, filmliknande känsla är det viktigt att undvika onaturlig belysning, bleka färger och förvrängda skuggor. Dessa prompts förfinar kontrast, djup och belysningskvalitet.

Negativa prompts för filmkonst:

”Överexponerad, onaturlig belysning, urtvättad, förvrängda skuggor, orealistiska reflektioner”

”Kornig, brus, låg kontrast, platt belysning, matt färger, överdrivet skärpa”

”Överbelysning, färgbandning, överdriven blomning, filmartefakter”

7. Fotorealistiska landskap

Realistiska landskap

Landskap som genereras av AI kan ibland se för artificiella eller platta ut. Dessa prompts tar bort orealistiska texturer, färgobalanser och miljöer med låg detaljrikedom för att skapa mer naturliga landskap.

Negativa uppmaningar för realistiska natur- och stadslandskap:

”Tecknad, 3D, CGI, suddig, överbearbetad, artificiella färger, låg detaljrikedom”

”Blockig, plastig, dålig belysning, brist på textur, onaturliga skuggor”

”Övermättad, platt belysning, symmetrisk repetition, generisk scen”

8. Inga artefakter eller vattenstämplar

Inga vattenmärken

AI-modeller lägger ibland till oönskad text, vattenstämplar eller visuella artefakter som förstör det slutliga resultatet. Dessa negativa uppmaningar säkerställer rena, distraktionsfria bilder genom att eliminera oönskade överlägg.

Negativa uppmaningar för att ta bort oönskade artefakter:

”Vattenstämpel, text, signatur, logotyp, artefakter, UI-element”

”Komprimeringsbrus, pixelerade, suddiga områden, slumpmässig text, QR-koder”

”AI-genererade förvrängningar, klonade objekt, konstiga dubbla kanter”

9. Förbättringar inom fantasy och science fiction

Levande och uppslukande förbättringar

Fantasy- och sci-fi-teman bör vara livfulla och uppslukande, men AI kan generera generiska, tråkiga eller detaljerfattiga scener. Dessa prompts hjälper dig att förfina belysning, kontrast och detaljer för en mer engagerande komposition.

Negativa uppmaningar för fantasy och science fiction:

”Tråkigt, vardagligt, generiskt, låg detaljrikedom, blekt, låg kontrast”

”Realistiska, historiska, traditionella, dova färger, standardbelysning”

”Platt design, 2D-konst, uncanny valley, konstiga proportioner”

10. Förfiningar med mörka och skräckinspirerade teman

Skräckbilder

Skräckbilder kan förlora sin kusliga effekt om AI gör dem för tecknade eller väl upplysta. Dessa prompts bibehåller den mörka, oroande stämningen samtidigt som de undviker oönskad ljusstyrka och mjuka drag.

Negativa uppmaningar för AI-konst med skräckmotiv:

”Tecknad, ljus, färgglad, glad, mjuk belysning, orealistisk skräck”

”Vänlig, söt, Pixar-stil, Disney, mjuka texturer, pastellfärger”

”Låg detaljrikedom, dåliga skuggor, överbelysning, låg kontrast, brist på djup”

11. Förbättringar av konstnärlig och konceptuell konst

Förbättringar av både konstnärliga verk och konceptkonst

Konceptkonst kan se inkonsekvent ut om AI introducerar orealistisk anatomi, platt skuggning eller dålig penselföring. Dessa prompts hjälper till att förfina AI-genererad konceptkonst så att den blir mer sammanhängande och högkvalitativ.

Negativa uppmaningar för konceptkonst

”Låg detaljrikedom, grumliga färger, orealistisk anatomi, generisk stil”

”Alltför skarp, konstig skärpedjup, konstig perspektiv, platt skuggning”

”Dålig texturblandning, orealistiska penseldrag, uncanny valley”

12. Porträttfotografering och studiobelysning

Förfina högdagrar, skuggor

AI-genererade porträtt drabbas ofta av konstig belysning, hudfel och orealistiska skuggor. Dessa negativa prompts förbättrar det övergripande utseendet genom att förfina högdagrar, skuggor och hudtexturer.

Negativa prompts för porträtt i studiokvalitet

”Hårt ljus, onaturliga skuggor, konstiga reflektioner, deformerade ansiktsdrag”

”Överexponerade höjdpunkter, underexponerade områden, urtvättade färger”

”Låg upplösning, mjuk fokus, dålig hudtextur, störande bakgrund”

13. Arkitektur- och inredningsdesign

Professionell arkitektur och inredningsdesign

AI genererar ibland orealistiska strukturer med förvrängda perspektiv och felplacerade objekt. Dessa negativa AI-konstprompter hjälper till att skapa renare, mer professionellt utseende arkitektur och inredningsdesign.

Negativa prompts för realistisk arkitektur

”Snedställda linjer, förvrängda väggar, ojämn belysning, falska reflektioner”

”Låg upplösning, pixelerade texturer, konstiga skuggor, orealistisk möbelplacering”

”Dålig perspektiv, rörigt interiör, tomma utrymmen, duplicerade objekt”

14. Matfotografering och hyperrealism

Högkvalitativ matfotografering

När AI överbearbetar bilder av mat kan de se plastiga eller onaturliga ut. Dessa prompts tar bort artificiella texturer och överdriven utjämning, vilket ger mer realistiska och högkvalitativa matbilder.

Negativa uppmaningar för matfotografering:

”Plastliknande, vaxartad textur, orealistiska, övermättade färger”

”Konstiga reflektioner, smält utseende, artificiella texturer, mat som ser falsk ut”

”Suddig, låg upplösning, tecknad, platt belysning, dåligt definierade former”

15. Vintage- och filmfotografistilar

Autentiska filmfotostilar

För dig som vill skapa AI-genererade vintagefotografier hjälper dessa prompts till att ta bort moderna digitala effekter och säkerställa att bilden behåller en autentisk filmliknande estetik.

Negativa prompts för retro- och filmutseende

”Överskärpt, orealistisk filmkornighet, digitalt brus, konstig färgkorrigering”

”Moderna, högupplösta, rena texturer, platt belysning, syntetiska färger”

”3D-rendering, CGI, hyperrealistisk, för jämn, steril komposition”

💡 Proffstips: Kvaliteten på AI-konst beror på hur väl du strukturerar dina prompts. Istället för att prova dig fram kan du använda verktyg för prompt engineering som analyserar och optimerar formuleringar, vikter och struktur. Dessa verktyg hjälper dig att förfina negativa prompts i Stable Diffusion genom att föreslå mer precisa undantag och förhindra vanliga misstag.

Vanliga misstag att undvika med negativa uppmaningar i Stable Diffusion

Negativa prompts kan förbättra AI-genererade bilder avsevärt, men felaktig användning kan leda till oönskade resultat.

Här är några vanliga misstag att se upp för när du förfinar dina prompts:

Överbelastning av negativa promptar: Om du lägger till för många negativa nyckelord kan AI:n få svårt att hantera dem, vilket ibland kan leda till suddiga eller ofullständiga bilder. Håll dig till de mest relevanta termerna istället för att fylla prompten med allt du vill undvika.

Använda motstridiga uppmaningar: Om din huvudsakliga uppmaning är ”ett realistiskt porträtt”, men din negativa uppmaning innehåller ”realistiskt”, blir AI:n förvirrad. Undvik att negera viktiga element i din önskade stil.

Ta bort för många detaljer: Om du filtrerar bort termer som "skugga, kontrast, textur" kan AI generera platta, livlösa bilder. Var försiktig så att du inte överkorrigerar, särskilt i realistiska eller filmiska bilder.

Justera inte promptvikterna: Om problemet kvarstår, öka vikten för den negativa termen. Istället för bara "suddig" använder du "suddig:1,5" för att få AI att prioritera att undvika det.

Ignorera AI:s begränsningar: Vissa problem, som perfekta händer eller felfri symmetri, är AI:s svagheter. Negativa prompts hjälper, men de kan inte helt åtgärda modellens inneboende brister.

Förvänta dig att en prompt fungerar för allt: Det som fungerar för anime kan förstöra en realistisk fotobild. Anpassa alltid dina negativa prompts efter konststilen och motivet.

Begränsningar vid användning av Stable Diffusion

Stable Diffusion är ett kraftfullt AI-verktyg för att skapa konst, men dess begränsningar kan påverka bildkvaliteten och kontrollen.

Här är tre viktiga utmaningar som användare bör vara medvetna om:

1. Svårigheter med händer, ansikten och symmetri

AI-genererade händer har ofta saknade fingrar, onaturliga böjningar eller saknade delar. Ansikten kan verka asymmetriska eller förvrängda, särskilt i komplexa kompositioner. Negativa prompts hjälper till att minska dessa fel, men de garanterar inte perfektion, och efterredigering kan fortfarande vara nödvändig.

2. Begränsad kontroll över fina detaljer

Stable Diffusion tolkar uppmaningar löst, vilket innebär att små detaljer (t.ex. specifika klädmönster, exakta karaktärsuttryck) kanske inte genereras exakt som beskrivits. Även med mycket detaljerade uppmaningar kan vissa element se slumpmässiga eller inkonsekventa ut över flera generationer.

3. Svårigheter med text och komplex typografi

Stable Diffusion har svårt att generera läsbar text i en bild. AI producerar ofta meningslösa tecken, förvrängda bokstäver eller felaktiga ord, vilket gör det opålitligt för logotyper, affischer eller annat designarbete som kräver precis typografi. Det är ofta nödvändigt att använda extern redigeringsprogramvara för att korrigera textbaserade element.

➡️ Läs också: Hur man använder AI för grafisk design

