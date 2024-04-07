OneNote vs. Notability: Vilket anteckningsverktyg är bäst?

OneNote lanserades officiellt 2002 och utformades på ett annat sätt än systerapplikationerna Excel och Word. OneNote erbjöd unika funktioner som gjorde det möjligt för användarna att fritt skapa sina egna anteckningssystem.

I början av det nya decenniet, när Apples iPad först lanserades 2010, kom den digitala canvasen Notability in på marknaden för anteckningsappar. Appen blev ett självklart val för studenter som tog anteckningar i klassrummet.

Båda apparna är fullspäckade med funktioner som hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina anteckningar, men är det värt att investera din tid och dina pengar?

Om du har velat mellan Microsoft OneNote och Notability har vi sammanställt den ultimata guiden till deras funktioner och priser för att hjälpa dig att välja den bästa anteckningsappen för dig!

Låt oss sätta igång!

Vad är OneNote?

via OneNote

OneNote är fullspäckad med unika funktioner som förbättrar din upplevelse. Här är några av de funktioner vi har valt ut för den här artikeln:

OneNote-hierarki

Ditt Office 365-konto erbjuder en standardanteckningsbok med valfria avsnitt och sidor som du kan anpassa med bara några klick. Namnge anteckningsböckerna efter ditt ämne eller din idé. Avsnitten kan sedan fungera som kapitel med organiserade objekt på olika sidor.

Tänk dig OneNotes anteckningsbok som en fysisk bok med kapitel och sidor. Och det är hur enkelt som helst att skapa en ny!

via OneNote

Det är vanligt att objekt med liknande egenskaper hamnar i olika sektioner eller på olika sidor. Hur kan du gruppera dem så att de kommunicerar med varandra?

Använd OneNotes taggar för att uppnå detta.

via OneNote

Appen låter dig också skräddarsy och lägga till så många taggar du behöver. Fördelarna? Du kan klassificera, kontextualisera och identifiera specifika objekt i flera anteckningsböcker, sidor eller avsnitt!

OneNote Sticky Notes

Om den här funktionen saknas i din OneNote-app kan du installera den gratis från Microsoft Store!

Den är ännu bättre på mobiltelefoner för personer som alltid är på språng. Skriv bara ner dina anteckningar så synkroniseras de omedelbart till din PC, bärbara dator eller andra enheter.

via Microsoft

OneNote OCR

OneNote har också optisk teckenigenkänning (OCR), en banbrytande funktion som gör att du kan extrahera och läsa redigerbara texter i en bild. Du kan kopiera texten från din bild, klistra in den i ett textbaserat program (som MS Word) och redigera den.

Vill du kopiera och klistra in några texter utan att behöva konvertera alla bilder till redigerbara texter? Du kan söka efter dem med några få klick.

via OneNote

OneNote Immersive Reader

OneNote förstår att den digitala världen snabbt kan överväldiga dig med distraktioner. Därför har de introducerat en immersiv läsare för fokuserad läsning.

Funktionen rensar upp din skärm så att du kan koncentrera dig på texten. Du kan också justera alternativ för utrymme, bakgrundsfärg, teckensnitt och textstorlek.

via Microsoft

Om du har ljudinspelningar från möten eller föreläsningar är en av de spännande funktionerna i OneNote att konvertera tal till text, så att du kan vara närvarande och fokuserad i rummet!

Priser för OneNote

Microsoft erbjuder OneNote gratis!

Men det finns en hake: för att låsa upp premiumfunktioner och få tillgång till utökat lagringsutrymme i OneDrive måste du prenumerera på Microsoft 365.

Den goda nyheten? Varje plan har en månads gratis prenumeration som du kan testa.

Microsoft 365 Family (99,99 $/år eller 9,99 $/månad) Totalt 5 användare Totalt 6 TB molnlagring Kompatibel med Android, iOS, Windows och Mac

Totalt 5 platser

Totalt 6 TB molnlagring

Kompatibel med Android, iOS, Windows och Mac.

Microsoft 365 Personal (69,99 $/år eller 6,99 $/månad) Endast 1 person 1 TB molnlagring Kompatibel med Android, iOS, Windows och Mac

Endast 1 person

1 TB molnlagring

Kompatibel med Android, iOS, Windows och Mac.

Vad är Notability?

via Notability

Notability är en enkel app för anteckningar och PDF-kommentarer som passar användare som föredrar att använda Apple Pencil för att rita och markera dokument. Låt oss titta närmare på några av dess viktigaste funktioner:

Notability Nya anteckningsböcker

Skapa en anteckningsbok från grunden eller använd en mall från Notability-galleriet! Du kan justera mallens sidfärg, rutavstånd, orientering och mycket mer.

via Notability

Om du inte är helt nöjd med mallen kan du skapa och spara din egen för framtida arbete.

Med Notabilitys mobila responsivitet kan du börja skapa på en bärbar dator och avsluta på en surfplatta. Men vissa användare klagar på synkroniseringsproblem, så var försiktig.

Välj bland en mängd olika pennor för att omvandla dina tankar till ord eller teckningar: bläckpenna, kulspetspenna, prickad och streckad. Och om du har en specifik färgestetik kan du lägga till upp till 64 anpassade färger till din Notability-palett!

Du kan alltid återkomma till viktiga punkter i dina anteckningar med hjälp av markeringspennan. Och radergummit hjälper dig att hålla allt perfekt.

Har du slut på utrymme? Ingen fara! Infoga små anteckningar med hjälp av zoomfunktionen.

Ett lassoverktyg är ett annat fantastiskt tillägg som ger dig möjlighet att vara kreativ: Ändra din innehållsstil, duplicera objekt, ändra storlek på anteckningar, gruppera val och mycket mer!

via Notability

Notability Sticky Notes och Stickers

Digitala klistermärken gör succé i anteckningsvärlden. Och Notability gör dig inte besviken på den punkten. Den erbjuder ett stort antal klistermärken som du kan använda för att berätta din historia på ditt sätt!

Om du inte är konstnärligt lagd kan du hämta gratis klistermärken i galleriet. Denna funktion fungerar dock endast med handskrivna objekt, inte text eller bilder.

via Notability

Notability OCR

Notability vill inte heller hamna på efterkälken när det gäller OCR-teknik (optisk teckenigenkänning). Appen kan identifiera text i bilder och konvertera handskrivna ord till text på 22 språk. Om det finns några fel i de handskrivna anteckningarna kan Notability hjälpa dig att korrigera dem innan konverteringen.

För dem som fyller sina anteckningsböcker med matematiska ekvationer kan Notability konvertera ekvationer till skalbara bilder av hög kvalitet med hjälp av OCR-funktionen. Det är enkelt att ändra storlek, rotera eller placera text runt bilderna.

Matematik och kemi har regler. Notabilitys OCR har också regler för konvertering av ekvationer. Men de är inte svåra att följa!

via Notability

Priser för Notability

Notability har också ett 100 % gratisabonnemang.

Men premiumplanen är det bästa alternativet om du vill utnyttja appens fulla potential.

Gratis PDF-import och anteckningar Galleri och mallar Anpassade klistermärken Presentationsläge Olika delnings- och exportalternativ, och mycket mer

PDF-import och anteckningar

Galleri och mallar

Anpassade klistermärken

Presentationsläge

Olika alternativ för delning och export, med mera

Plus (priset varierar beroende på region) Handskriftskonvertering och sökning Obegränsade redigeringar och anteckningar iCloud-synkronisering Matematikkonvertering Årsplanerare och dagböcker med mera

Omvandling av handskrift och sökning

Obegränsade redigeringar och anteckningar

iCloud-synkronisering

Matematisk omvandling

Årsplanerare, dagböcker och mycket mer

Jämförelse mellan funktionerna i Notability och OneNote

OneNote vs. Notability: Prissättning

Du vill ha en avancerad anteckningsapp som inte kostar skjortan. Så vilken app är budgetvänlig?

OneNote

Du kan ladda ner och använda OneNote-appen gratis.

Den kostnadsfria versionen ger dig dock endast 60 MB lagringsutrymme och grundläggande funktioner. Dessutom kan du endast synkronisera anteckningar mellan två enheter.

Vill du ha premiumfunktioner som delningsalternativ och klistermärken? Microsoft 365-prenumerationen kostar 6,99 dollar per månad.

Notability

Ett gratis Notability-abonnemang kan vara en bra start på din anteckningsresa. Men den gratis versionen av Notability begränsar hur mycket du kan redigera.

Notability Plus erbjuder otroligt många funktioner, såsom handgjorda klistermärken, matematisk omvandling och handskriftsigenkänning. Dessutom kan du skriva så mycket du vill.

Appens pris varierar beroende på vilken region du bor i.

OneNote vs. Notability: Användarvänlighet och tillgänglighet

Du vill ha en app utan krångel som hjälper dig att skriva och göra mer utan problem. Låt oss ta reda på vem som vinner här.

OneNote

Microsofts anteckningsapp tar din organisation till en ny nivå. Separata anteckningsböcker, avsnitt och sidor kan hjälpa dig att skapa en kraftfull arbetsbok.

Denna app är också plattformsoberoende, vilket gör att du kan fortsätta använda den på iOS-, Android- och Windows-enheter.

Men det verkar som om appens användarupplevelse skulle kunna förbättras. Du kan lätt gå vilse i dess djungel av funktioner om du är ny i Microsofts ekosystem.

via OneNote

Notability

Notabilitys intuitiva layout med kraftfulla skissverktyg är det som lockar de flesta till denna app.

Men det finns en hel skara digitala antecknare som inte kan använda den här appen eftersom den endast erbjuds via Apples App Store. Om du är intresserad av Notability som ett verktyg för teamsamarbete måste du se till att de är Apple-användare för att kunna ladda ner appen.

Oavbruten skrivning håller idéerna flödande. Så här konkurrerar de två jättarna med varandra.

OneNote

Du kanske inte uppskattar den smidiga kontrollen över OneNotes radergummi. Det gör raderingen till en klumpig affär.

Men appen kompenserar för denna begränsning genom att ha en briljant och smidig markeringspenna. Du behöver inte kämpa med röriga nyanser.

OneNote har också en extra funktion för skriv- och rituppgifter. Vi pratar om stöd för stylus.

Den har också en OCR-funktion som omvandlar din handskrift till text. Handskriften är dock inte lika robust och tydlig som Notabilitys, trots den senaste uppdateringen.

Notability

När det gäller radergummit slår Notability OneNote med hästlängder. Du kan ändra storleken och radera text pixel för pixel, så att ditt arbete inte blir rörigt.

Men markeringspennan är en annan historia. Överlappningarna kan lämna fula märken och göra att du inte vill läsa dina anteckningar.

När det gäller stöd för stylus är det oavgjort.

Hur är det med handskrift och OCR? Notability vinner igen. Du kommer att älska att återvända till dina vackert handskrivna anteckningar i framtiden.

via Notability

OneNote vs Notability på Reddit

Vi gick till Reddit för att se vad folk tycker i debatten om OneNote vs Notability. När man söker på OneNote vs Notability på Reddit verkar många användare föredra Notabilitys funktioner för ljudinspelning och redigering:

”Ljudinspelningar, hastigheten när man flyttar/redigerar handskrivna anteckningar, utskrift/sidnumrering var så besvärligt med OneNote. Jag tycker att Notability har bättre standardpapper/bakgrunder.”

Andra Reddit-användare påpekade att trots Notabilitys ljudinspelningsfunktioner finns det också stora fördelar med att använda OneNote:

”Organisation är OneNotes starka sida. Jag hade en hel encyklopedi med information i OneNote, och jag kan fortfarande hitta precis allt jag tänker på. Kollapsbara konturer är fantastiska. ”

Notability vs. OneNote: Vem vinner?

OneNotes hierarkiska struktur i tre nivåer gör att du kan skapa mappar iterativt. Men dess många funktioner kan göra det komplicerat att använda.

Notability ger dig avdelare för att förbättra din organisation. Och användarvänligheten är där den överträffar OneNote.

OneNote diskriminerar inte mellan plattformar, vilket säkerställer att din anteckningsupplevelse fortsätter på alla enheter du älskar. Men Notability är endast tillgängligt för Apple-användare.

OneNotes radergummi är inte särskilt bra, men dess markeringspenna kompenserar för detta. Notability har däremot ett kraftfullt radergummi, men dess markeringspenna är en besvikelse.

Båda apparna har stöd för avancerade stylus-pennor och OCR. Notabilitys handskriftsfunktion är dock bättre än OneNotes.

Så tillbaka till den stora frågan: Vem vinner?

Notability!

Dess avancerade funktioner, plånboksvänliga priser, användarvänlighet och plattformsoberoende gör att den ligger flera steg före OneNote.

Men om du är orolig för Notabilitys nackdelar har vi en bättre lösning för dig – ClickUp!

Det har blivit en nödvändighet att ta anteckningar för vår personliga och professionella utveckling. Det hjälper inte bara till att förbättra våra prestationer, utan ger oss också mer utrymme i våra sinnen för ny kunskap.

OneNote och Notability rankas bland de bästa anteckningsapparna, men de passar inte alla. Om det du verkligen vill ha är en produktivitetsplattform som underlättar ditt antecknande, prova ClickUp – den är gratis för alltid!