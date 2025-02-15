De 11 bästa alternativen till Cursor AI

Om du har använt Cursor AI för kodning har du troligen uppskattat viktiga funktioner som automatisk kodkomplettering, felsökning och dokumentationsgenerering.

Men låt oss vara ärliga; det är inte perfekt.

Oavsett om det handlar om svårigheter att hantera komplex kod eller begränsat språkstöd, kanske du funderar på att utforska alternativ som bättre passar dina behov.

I det här blogginlägget dyker vi ner i några av de bästa alternativen till Cursor AI och visar dig hur de står sig i jämförelse och varför de kan vara just den uppgradering du har letat efter. 👀

Begränsningar för Cursor AI

Cursor AI är mycket lovande för utvecklare, men har flera begränsningar som kan utgöra utmaningar vid mjukvaruutveckling, vilket gör att du bör överväga alternativ.

Månadsgräns på 500 frågor: Detta hindrar utvecklare från att arbeta med större eller mer komplexa projekt, vilket leder till frustration och tvingar dem att utforska verktyg med färre begränsningar.

Långsam prestanda med stora kodbaser: Cursor AI tenderar att bli långsamt när det hanterar komplexa projekt med flera filer, vilket gör det ineffektivt för större utvecklingsteam.

Felaktiga förslag: Användare har rapporterat att Cursor AI ibland genererar irrelevanta eller felaktiga kodsnuttar, vilket stör utvecklingsflödet och leder till tidskrävande korrigeringar.

Bristande kontextmedvetenhet: Cursor AI kan föreslå kod, men har svårt att behålla kontexten i större projekt, vilket leder till inkonsekventa resultat.

Begränsade integrationsmöjligheter: Cursor AI:s integrationsmöjligheter är mindre omfattande jämfört med vissa konkurrenter, vilket begränsar flexibiliteten i vissa utvecklingsmiljöer.

Cursor AI-alternativ i korthet

Problemen och begränsningarna med Cursor AI har fått många att söka efter mer tillförlitliga och funktionsrika alternativ. Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Cursor AI, som alla erbjuder unika funktioner som är skräddarsydda för att förbättra din kodningsupplevelse. 💻

Verktyg Utmärkande funktion Bäst för ClickUp Omfattande projektledning med anpassningsbara arbetsflöden och integrationer Team som söker en allt-i-ett-plattform för uppgiftshantering, samarbete och projektuppföljning TabNine AI-driven kodkomplettering som stöder flera språk och integrerade utvecklingsmiljöer (IDE). Utvecklare som vill förbättra kodningseffektiviteten med kontextmedvetna förslag på olika språk GitHub Copilot AI-drivna kodförslag integrerade i populära IDE:er Tekniker som söker kodassistans i realtid och automatisk komplettering inom sin utvecklingsmiljö. Codeium AI-kodkomplettering med stöd för flera språk och IDE:er Utvecklare som söker en mångsidig kodassistent som integreras sömlöst i deras arbetsflöde OpenAI Codex Avancerad AI som kan förstå och generera komplex kod Utvecklare och team som behöver ett kraftfullt verktyg för att bygga applikationer och hantera komplex kodgenerering. CodeT5 Optimerad modell för kodgenerering och förståelse mellan olika språk Kodare som behöver ett specialiserat verktyg för kodgenerering från enkla beskrivningar eller kodförståelse IntelliCode AI-drivna kodförslag och refaktorisering i Visual Studio Utvecklare som använder Visual Studio eller VS Code och vill ha intelligenta kodrekommendationer och felkorrigeringar DeepCode AI-driven statisk kodanalys för att identifiera sårbarheter och buggar Utvecklings- och säkerhetsteam som vill upptäcka och åtgärda problem i sin kodbas automatiskt Replit Ghostwriter AI-assisterad kodning direkt i Replit-plattformen Elever och utvecklare som använder Replit och vill ha AI-drivna förslag för att skriva, felsöka och lära sig koda snabbare. Eclipse Che Molnbaserad IDE med samarbetsinriktade, containeriserade arbetsytor Team som behöver en molnbaserad lösning för samarbetsutveckling med integrerade CI/CD-arbetsflöden Bolt. nytt Omedelbara molnbaserade utvecklingsmiljöer med förkonfigurerade mallar Utvecklare som behöver snabbt kunna sätta upp utvecklingsmiljöer utan lokal installation eller konfiguration

De 11 bästa alternativen till Cursor AI

Om du utforskar alternativ utöver Cursor AI erbjuder dessa 11 alternativa AI-verktyg för mjukvaruteam en rad funktioner som är skräddarsydda för att förbättra ditt kodnings- och utvecklingsflöde.

Låt oss gräva djupare. 👇

1. ClickUp (Bäst för hantering av mjukvaruutvecklingsprojekt och teamsamarbete på en och samma plattform)

ClickUp Brain

Skapa kod enkelt med hjälp av naturligt språk med ClickUp Brain.

ClickUp for Software Teams är ett dynamiskt alternativ till Cursor AI. Det kombinerar artificiell intelligens, sömlösa integrationer och flexibla projektledningsverktyg för att förbättra ditt kodningsflöde. Från att generera kodsnuttar och spåra framsteg till att synkronisera med verktyg som GitHub, säkerställer ClickUp att din kodningsprocess är effektiv och organiserad.

Kärnan i denna funktionalitet är ClickUp Brain – ett AI-drivet verktyg som levererar precisa kodsnuttar, vilket sparar tid och minskar fel. Det är speciellt utformat för mjukvaruutvecklare och innehåller hundratals handgjorda, forskningsbaserade uppmaningar för att generera kod, granska den eller köra enhetstester.

Ladda ner den här mallen Bygg, spåra och leverera projekt med ClickUps mall för mjukvaruutvecklingsprocesser.

ClickUp Software Development Template erbjuder en praktisk lösning för att samordna ditt teams arbetsflöde och eliminera kommunikationsbrister. Istället för att förlita sig på ändlösa möten och statusuppdateringar centraliserar denna mall din utvecklingsprocess och säkerställer ett smidigt samarbete från idé till leverans.

Med sina fördefinierade mappar och anpassningsbara arbetsflöden är mallen utformad för att stödja alla faser av mjukvaruutvecklingen. Dessutom hjälper mallen dig att:

Planera och organisera: Skapa produktplaner, backloggar och arbetsflöden som är anpassade efter ditt teams behov.

Effektivisera utförandet: Hantera sprints, spåra releaser och genomför användarundersökningar på en enda plattform.

Förbättra kommunikationen: Dela enkelt framsteg med intressenter och teammedlemmar

Flexibla metoder: Anpassa dig till Scrum, Kanban eller hybridarbetsflöden med fördefinierade strukturer.

ClickUps bästa funktioner

Sömlös integration med GitHub och GitLab: Länka dina repositorier till ClickUp för att automatiskt synkronisera commits, grenar och pull-förfrågningar direkt till uppgifter med Länka dina repositorier till ClickUp för att automatiskt synkronisera commits, grenar och pull-förfrågningar direkt till uppgifter med ClickUp Integrations.

Syntaxmarkering: Använd kodblockformatering i Använd kodblockformatering i ClickUp Docs för att dela och organisera kodsnuttar med syntaxmarkering för över 30 programmeringsspråk.

Effektivisera koddelningen med syntaxmarkering i ClickUp Docs

Anpassningsbara instrumentpaneler: Spåra och dela utvecklingsframsteg med Spåra och dela utvecklingsframsteg med ClickUp Dashboards genom att ställa in kodningsmål och lägga till anpassade kort för insikter om uppgifter, åtaganden och projektmilstolpar.

Organiserad information: Spåra viktiga kodningsdetaljer genom att lägga till Spåra viktiga kodningsdetaljer genom att lägga till ClickUp Custom Fields till uppgifter, såsom programmeringsspråk, kodgranskningsstatus eller testfaser, för bättre projektorganisation.

Färdiga mallar: Utnyttja olika Utnyttja olika mallar för mjukvaruutveckling för att optimera projektplanering, sprinthantering och release-spårning.

Begränsningar för ClickUp

Det tar tid att lära sig använda avancerade AI-funktioner effektivt.

Vissa avancerade funktioner kanske inte är tillgängliga i mobilappen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag gillar verkligen ClickUps mångsidighet. Det har ett brett utbud av funktioner och kan potentiellt ersätta många andra mjukvarulösningar. För små och växande team är det ett utmärkt sätt att organisera och visualisera arbetet. Slutligen är ClickUps AI ett utmärkt verktyg som hjälper mitt team att söka efter objekt.

Jag gillar verkligen ClickUps mångsidighet. Det har ett brett utbud av funktioner och kan potentiellt ersätta många andra mjukvarulösningar. För små och växande team är det ett utmärkt sätt att organisera och visualisera arbetet. Slutligen är ClickUps AI ett utmärkt verktyg som hjälper mitt team att söka efter objekt.

2. TabNine (Bäst för utvecklare som söker snabb, AI-driven kodkomplettering i flera IDE:er)

via TabNine

TabNine är en AI-kodningsassistent som är utformad för att hjälpa mjukvaruutvecklare att påskynda arbetsflöden och förbättra kodkvaliteten. Med sina avancerade funktioner för kodkomplettering förutsäger och föreslår TabNine hela funktioner eller hela kodrader medan du skriver, vilket avsevärt minskar tiden som läggs på repetitiva uppgifter.

Det erbjuder förbättrad integritet, flexibilitet och anpassningsmöjligheter utöver grundläggande kodförslag. Oavsett om du arbetar med JavaScript, Python eller mer nischade språk som Rust eller Go, integreras denna AI-parprogrammerare sömlöst i din miljö samtidigt som strikta säkerhetsprotokoll upprätthålls.

TabNines bästa funktioner

Snabba upp ditt arbetsflöde med maskininlärningsbaserade förslag som förutser din nästa kodrad.

Välj mellan lokal installation, molnbaserad eller serverhosting för att anpassa dig efter ditt företags säkerhetskrav.

Träna AI-modeller på din kodbas för högst personliga och exakta förslag.

Få fullständig kodsekretess utan datalagring och skydd mot IP-ansvarsrisker.

Begränsningar för TabNine

Programmet förbrukar mycket RAM-minne och kräver ofta över 1 GB minne för att fungera effektivt.

När man arbetar med JavaScript UI-ramverk tenderar förslagen att vara mindre exakta eller ibland felaktiga.

TabNine-priser

Grundläggande: Gratis

Dev: 9 $/månad per användare

Företag: 39 $/månad per användare

TabNine-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om TabNine?

Anpassar sig snabbt till min kodstil och mina format och uppdateras för att passa de variabler och funktioner jag har definierat.

Anpassar sig snabbt till min kodstil och mina format och uppdateras för att passa de variabler och funktioner jag har definierat.

3. GitHub Copilot (bäst för smidiga kodförslag direkt i GitHub-arbetsflöden)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot, som drivs av OpenAI, stöder ett bredare utbud av programmeringsspråk och genererar korrekt och komplett kod, vilket gör det till ett produktivt verktyg för utvecklare. Som ett pålitligt alternativ till ChatGPT låter Copilot dig ta itu med nya programmeringsspråk och ramverk snabbare samtidigt som du får en smidig integration i din befintliga kodningsmiljö.

Från att skriva kod till att skapa tester, dokumentation och till och med uppdateringar av flera filer hjälper Copilot dig att fokusera på det som är viktigast: att lösa problem och leverera bättre kod. Dess förmåga att förstå naturliga språkprompter innebär att du kan arbeta snabbare.

GitHub Copilots bästa funktioner

Generera kod i flera programmeringsspråk, inklusive Python, JavaScript, C++, Go och TypeScript.

Integrera sömlöst med populära kodredigerare som Visual Studio Code, JetBrains IDE:er och Neovim.

Upptäck och åtgärda buggar tidigt genom att granska AI-genererade felupptäckter och förslag.

Anpassa kodningsförslagen genom att lära verktyget din stil och dina projektstandarder.

Begränsningar för GitHub Copilot

Har svårt att förstå komplexa kommandon och kan ignorera inmatningar

Kan inte analysera en hel kodbas i Visual Studio, vilket begränsar dess omfattning till enskilda filer.

Priser för GitHub Copilot

Pro: 10 $/månad per användare

Företag: 19 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare

Betyg och recensioner av GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GitHub Copilot?

Möjligheten att komplettera syntaxen när jag skriver kod, analysera felmeddelanden och nästan till 100 % ge mig en väg framåt, förklara och diskutera arkitekturalternativ.

Möjligheten att komplettera syntaxen när jag skriver kod, analysera felmeddelanden och nästan till 100 % ge mig en väg framåt, förklara och diskutera arkitekturalternativ.

4. Codeium (Bäst för kodkomplettering i realtid med stöd för flera språk)

via Codeium

Codeium är en avancerad kodningsassistent som använder AI i mjukvaruutveckling för att generera kontextmedvetna kodförslag. Dess unika funktion "Supercomplete" förutsäger din nästa åtgärd, inte bara din nästa kodrad, vilket gör den mer intuitiv och framåtblickande än traditionella autofullständningsverktyg.

Med stöd för över 70 programmeringsspråk och kompatibilitet med de flesta IDE:er och plattformar anpassar sig Codeium efter individuella, team- och företagsbehov.

Codeiums bästa funktioner

Skapa flerradiga kodblock, inklusive funktionsanrop och händelsehanterare, med minimal inmatning.

Byt namn på variabler, rensa stavfel och binda händelsehanterare automatiskt i din editor.

Njut av SOC2 Type 2-kompatibilitet för säkra och tillförlitliga kodningsarbetsflöden.

Integrera med IDE:er och plattformar som Chrome, Safari, MacOS, iOS och Android för flexibla kodningsmiljöer.

Begränsningar för Codeium

Begränsad felsökningshjälp för komplexa logiska fel

Ger ibland irrelevanta förslag, vilket stör arbetsflödet i komplex eller okonventionell kod.

Priser för Codeium

Pro: 15 $/månad per användare

Pro Ultimate: 60 $/månad per användare

Team: 35 USD/månad per användare

Teams Ultimate: 90 USD/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Codeium-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Codeium?

Jag har använt Codeium ett tag nu, och det har snabbt blivit ett oumbärligt verktyg i mitt utvecklingsflöde. AI-kodkompletteringsfunktionen är otroligt intuitiv och påskyndar min kodningsprocess avsevärt.

Jag har använt Codeium ett tag nu, och det har snabbt blivit ett oumbärligt verktyg i mitt utvecklingsflöde. AI-kodkompletteringsfunktionen är otroligt intuitiv och påskyndar min kodningsprocess avsevärt.

5. OpenAI Codex (bäst för komplexa kodningsuppgifter och arbete med API:er)

via OpenAI Codex

OpenAI Codex, utvecklat av skaparna av ChatGPT, överbryggar naturligt språk och programmering genom att omvandla skriftliga kommandon till körbar kod. Codex utnyttjar de avancerade språkbearbetningsfunktionerna i GPT-3 och miljarder rader kod från offentliga källor för att förenkla kodningsuppgifter för utvecklare på alla nivåer.

Dess förmåga att snabbt generera relevanta kodsnuttar gör det till ett praktiskt hjälpmedel för utvecklares produktivitet.

OpenAI Codex bästa funktioner

Arbeta med över ett dussin programmeringsspråk, inklusive JavaScript, PHP, Swift och Shell-skript.

Använd Codex för uppgifter som att transpilera kod, förklara kodsnuttar eller refaktorisera projekt.

Utnyttja dess 14 KB minne för Python, som ger en djupare kontextuell förståelse än GPT-3.

Använd Codex för att föreslå bibliotek, API:er eller funktioner för specifika uppgifter och på så sätt påskynda utvecklingen.

Begränsningar för OpenAI Codex

Codex kodutdata kan innehålla fel eller ibland vara icke-funktionella.

Det har ofta svårt med komplexa kodningsuppgifter som kräver syntetisering av flera komponenter.

Priser för OpenAI Codex

Anpassade priser

OpenAI Codex betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om OpenAI Codex?

Jag är van vid att kodnings-AI:er som Github Copilot inte stöder R. Idag fick jag betatillgång till Codex och jag är helt överväldigad. Den förstår R utan att man ens behöver tala om att man använder R.

Jag är van vid att kodnings-AI:er som Github Copilot inte stöder R. Idag fick jag betatillgång till Codex och jag är helt överväldigad. Den förstår R utan att man ens behöver tala om att man använder R.

6. CodeT5 (Bäst för stora kodbaser och AI-driven kodanalys)

via CodeT5

CodeT5 är en öppen källkodsmodell baserad på transformatorer som är särskilt utformad för programmeringsuppgifter.

Den har utvecklats av forskare på Salesforce och bygger på Googles T5-principer (Text-to-Text Transfer Transformer) som anpassats till kodrelaterade uppgifter.

Detta mjukvaruutvecklingsverktyg utmärker sig inom kodsammanfattning, generering, förfining och till och med kod-till-kod-översättning. Detta gör det möjligt att bearbeta språkspecifika element som variabelnamn och funktionsidentifierare med precision.

CodeT5:s bästa funktioner

Identifiera duplicerade kodavsnitt i stora projekt för att hålla din kodbas ren.

Få tydliga förklaringar av vad ett kodavsnitt gör, vilket gör det enklare att lära sig nya språk eller ramverk.

Konvertera smidigt kod från ett språk, till exempel Python, till ett annat, till exempel JavaScript.

Förbättra läsbarheten eller optimera funktionaliteten med hjälp av dess intelligenta förfiningsfunktioner.

Begränsningar för CodeT5

CodeT5 kan ha svårt att förstå komplexa kodbaser, vilket leder till mindre exakta förslag.

Modellens anpassningsförmåga till specifika kodningsstilar eller nischade programmeringsspråk kan vara begränsad.

Priser för CodeT5

Gratis

CodeT5-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om CodeT5?

Inte tillräckligt med recensioner

7. IntelliCode (Bäst för Visual Studio-användare som söker AI-drivna förslag för att förbättra kodningseffektiviteten och noggrannheten)

via IntelliCode

Intellicode är en AI-driven assistent som är utvecklad för Visual Studio och Visual Studio Code och som förenklar kodningen i stora projekt. Den använder maskininlärning för att analysera kodmönster från verkliga repositorier.

Det rankar de mest relevanta kompletteringarna högst upp i IntelliSense-listan så att du kan fokusera på utvecklingen istället för att söka igenom hela funktioner. Det som gör Intellicode unikt är dess förmåga att anpassa sig till din kodningsstil och tillhandahålla exempel på API-användning från open source-projekt.

IntelliCodes bästa funktioner

Använd verktyget i Visual Studio eller Visual Studio Code utan att avbryta dina processer.

Förenkla din kodbas genom att upptäcka repetitiva block och förbättra underhållsbarheten.

Få intelligenta kodkompletteringar rankade efter relevans, skräddarsydda för ditt projekt.

Lär dig hur utvecklare använder specifika API:er med exempel från verkligheten från GitHub.

Begränsningar för IntelliCode

Begränsat språkstöd för mindre vanliga språk

För vissa språk, såsom Python, kräver IntelliCode att Microsoft Python Language Server fungerar korrekt.

Priser för IntelliCode

Gratis

IntelliCode-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om IntelliCode?

IntelliCodes förbättringar handlar inte bara om att komplettera satser. IntelliCode ger också vägledning om den mest lämpliga överbelastningen för det API:et med tanke på det aktuella kodkontexten. Inget mer onödigt scrollande!

IntelliCodes förbättringar handlar inte bara om att komplettera satser. IntelliCode ger också vägledning om den mest lämpliga överbelastningen för det API:et med tanke på det aktuella kodkontexten. Inget mer onödigt scrollande!

8. DeepCode (Bäst för att identifiera och åtgärda potentiella buggar eller säkerhetsproblem med kodgranskningar och insikter i realtid)

via DeepCode

DeepCode, nu integrerat som Snyk Code, är ett AI-drivet verktyg för kodgranskning som fokuserar på att förbättra säkerheten och kvaliteten på din kod. Med stöd för programmeringsspråk som JavaScript, TypeScript, Python, Java och C/C++ använder DeepCode maskininlärning för att analysera din kod för säkerhetsproblem och kvalitetsfrågor i realtid.

Dess integritetsfokuserade strategi säkerställer att dina data förblir säkra samtidigt som du drar nytta av förstklassiga AI-drivna insikter, vilket gör det till ett bra AI-verktyg för utvecklare.

DeepCodes bästa funktioner

Använd en kombination av symboliska och generativa AI-modeller för att skanna och redigera kod för sårbarheter.

Njut av en snabb utvecklingscykel medan DeepCode AI säkerställer att din kod är säker med omedelbara, relevanta rekommendationer.

Dra nytta av självhostade AI-modeller som prioriterar integritet och undviker att använda kunddata för träning.

Skriv och testa dina egna kodsäkerhetsregler med DeepCode AI-logik med autofullständning.

DeepCodes begränsningar

DeepCode syftar till att identifiera sårbarheter, men kan ibland flagga icke-problem, vilket kräver manuell verifiering.

Verktyget är beroende av en internetanslutning för full funktionalitet, vilket kan vara en begränsning i miljöer med begränsad eller ingen internetåtkomst.

DeepCode-priser

Team: 25 $/månad (5–10 användare)

Företag: Anpassade priser

DeepCode-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om DeepCode?

Inte tillräckligt med recensioner

9. Replit Ghostwriter (Bäst för molnbaserad kodningsassistent med samarbetsfunktioner)

via Replit Ghostwriter

Ghostwriter från Replit är utformat för att hjälpa dig att bli en bättre programmerare genom att fokusera på kreativitet och automatisera repetitiva kodningsuppgifter. Det fungerar både som mentor och samarbetspartner, förstår sammanhanget i ditt projekt och erbjuder relevanta lösningar.

Alternativet till Cursor AI stöder 16 programmeringsspråk och integreras sömlöst med Replits online-IDE för snabb kodning på språng.

Replit Ghostwriters bästa funktioner

Beskriv dina behov på vanlig engelska för att generera hela funktioner.

Markera okänd kod för att få tydliga, stegvisa förklaringar.

Spela in röstmemon för att snabbt starta projekt när du inte sitter vid tangentbordet.

Få personlig hjälp med komplex kod eller att lära dig nya programmeringskoncept.

Begränsningar för Replit Ghostwriter

Ghostwriter är i allmänhet till stor hjälp, men kan ibland ge förslag som inte stämmer överens med användarens avsikt.

Vissa användare har rapporterat att Ghostwriter ibland kan vara långsamt, vilket kan påverka kodningsupplevelsen.

Priser för Replit Ghostwriter

Replit Core: 25 USD/månad per användare

Team: 40 USD/månad per användare

Replit Ghostwriter-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Replit Ghostwriter?

Jag är fascinerad av att man äntligen kan skapa kod med hjälp av AI direkt i repo. Det går snabbt, ger bra resultat och framför allt är det en lösning som kan implementeras omedelbart och inte behöver köras senare på externa servrar som man måste kunna konfigurera.

Jag är fascinerad av att man äntligen kan skapa kod med hjälp av AI direkt i repo. Det går snabbt, ger bra resultat och framför allt är det en lösning som kan implementeras omedelbart och inte behöver köras senare på externa servrar som man måste kunna konfigurera.

10. Eclipse Che (bäst för molnbaserad IDE och arbetsytestyrning)

via Eclipse Che

Eclipse Che är en molnbaserad arbetsyta för utvecklare och IDE som förenklar kodning, testning och felsökning, vilket gör den till en konkurrent om titeln som bästa kodredigerare inom molnbaserad utveckling.

Den är utformad som en öppen källkodsplattform och erbjuder fjärrarbetsytor som kan nås från vilken webbläsare som helst, vilket eliminerar behovet av lokala installationer. Med sin Kubernetes-baserade arkitektur möjliggör Eclipse Che skalbar och säker fjärrutveckling.

Eclipse Che bästa funktioner

Anslut direkt till GitHub, GitLab eller Bitbucket för smidig versionshantering.

Konfigurera IDE:er för att fungera i air-gapped-nätverk och uppfylla FIPS-standarder

Använd VS Code eller JetBrains IDE:er på distans genom säkra, skalbara Kubernetes-installationer.

Autentisera åtkomst för teammedlemmar med OpenID Connect och Kubernetes RBAC

Begränsningar för Eclipse Che

Användare har rapporterat att Eclipse Che kan uppleva fördröjningar och frysningar.

Eclipse Che-arbetsytor har som standard minnesbegränsningar, vilket kan begränsa utvecklingen av resurskrävande applikationer.

Priser för Eclipse Che

Anpassade priser

Eclipse Che-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Eclipse Che?

Det är en bra IDE om du vet vad du gör. Den fungerar utmärkt med Java, men för att andra språk ska fungera måste du installera många plugins för att de ska stödjas. Det tar ett tag att vänja sig vid gränssnittet, men när du väl har gjort det finns det mycket du kan göra med det! Det är mycket funktionsdrivet och har många alternativ och inställningar för att optimera ditt arbetsflöde.

Det är en bra IDE om du vet vad du gör. Den fungerar utmärkt med Java, men för att andra språk ska fungera måste du installera många plugins för att de ska stödjas. Det tar ett tag att vänja sig vid gränssnittet, men när du väl har gjort det finns det mycket du kan göra med det! Det är mycket funktionsdrivet och har många alternativ och inställningar för att optimera ditt arbetsflöde.

11. Bolt. nytt (Bäst för lättviktig, molnbaserad kodning för att effektivisera utvecklingen)

Bolt. new är en AI-driven webbutvecklingsplattform som effektiviserar skapandet och distributionen av fullstack-applikationer direkt i din webbläsare. Genom att integrera AI-assistans med StackBlitz utvecklingsmiljö i webbläsaren låter Bolt. new dig generera kod, köra applikationer och distribuera dem utan att behöva lokala installationer.

Det möjliggör även installation av npm-paket, konfiguration av backends och integration med databaser som Supabase.

Bolt. nya bästa funktioner

Modifiera och förfina din kod direkt i den webbläsarbaserade IDE:n.

Lansera dina applikationer i produktionsmiljöer med integrerade distributionsverktyg.

Dela ditt arbete med intressenter via URL för enkel samverkan och feedback.

Lägg till npm-paket och hantera beroenden utan att lämna plattformen

Bolt. nya begränsningar

Användare har rapporterat potentiella säkerhetsproblem.

Vissa användare har noterat att Bolt. new kan lägga till onödiga beroenden i projekt, vilket kan komplicera utvecklingsprocessen.

Bolt. nya priser

Pro: 9 $/månad per användare

Team: 29 $/månad per användare

Bolt. nya betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bolt. new?

Inte tillräckligt med recensioner

